Team Britannia en tête ++ Le Barça a un nouveau gardien

Les Italiens n'auront plus le droit à l'erreur vendredi lors des deux prochaines régates. Ils devront s'imposer à chaque course pour repousser la décision à samedi.

Les Anglais n'ont plus besoin que d'une victoire pour obtenir le droit de défier Team New Zealand en finale de la Coupe de l'America dès le 12 octobre. Alors que les quatre premières journées de ce duel entre challengers avaient à chaque fois vu chaque bateau gagner et perdre une fois, Team Britannia a fait le break pour s'offrir deux balles de match.

Le coureur de l'île de Man porte désormais le titre de Knight Commander of the British Empire. En juillet, Sir Mark était devenu le seul détenteur du record de victoires sur le Tour de France en remportant sa 35e étape. Il avait ensuite laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière en fin de saison.

Ruben Vargas manquera donc également les deux prochains matches de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations, le 12 octobre en Serbie et trois jours plus tard à Saint-Gall contre le Danemark.

Alcaraz a ainsi infligé à l'Italien (23 ans) sa première défaite de l'année dans une finale. Celui qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en remportant l'US Open 2022 en est d'ailleurs à trois victoires pour zéro défaite en 2024 face à Sinner, qui avait gagné ses six premières finales de l'année.

La saison estivale débutera par deux meetings en Chine (26 avril et 3 mai) et sera ponctuée par les championnats du monde à Tokyo à partir du 13 septembre.

Sur le sol suisse, les meilleurs athlètes du monde prendront d'abord le départ le mercredi 20 août à la Pontaise de Lausanne. Une semaine plus tard, les mercredi 27 et jeudi 28 août, le Letzigrund de Zurich - et la Sechseläutenplatz - accueilleront les finales des 32 disciplines de la Diamond League.

Stefan Bissegger espère que ce changement d'équipe lui donnera un nouvel élan dans sa discipline de prédilection, le contre-la-montre, dans laquelle il n'a récemment pas pu s'illustrer. "L'équipe a beaucoup travaillé sur le contre-la-montre et les résultats sont là. Je me réjouis de travailler avec eux", a déclaré le sixième du chrono des JO de Paris, cité dans un communiqué de l'équipe.

Ceci vers un futur mausolée, le "Memorial M10", pour que "le peuple argentin et les citoyens du monde puissent rendre hommage à celui qui fut la plus grande idole de l'Argentine", selon la requête initiale des enfants. Ceux-ci prévoyaient un mémorial finalisé en 2025, sans plus de précision.

L'idée, lancée un an après la mort de Maradona et formalisée en 2023, est de transférer les restes de l'icône du football argentin, qui repose dans un cimetière privé à Bella Vista en banlieue de Buenos Aires, vers le quartier central et ancien port de Puerto Madero.

Le tribunal relève mardi qu'il n'y a plus "d'opposition d'aucune partie", et considère qu'une "réponse favorable doit être donnée" à la sollicitude des enfants.

Humilié par le Bayern deux semaines plus tôt, le Dinamo Zagreb aura à coeur de se racheter mercredi. La formation croate accueille l'AS Monaco et sa colonie suisse, tombeurs du FC Barcelone en ouverture de cette saison régulière. Autre équipe à fort accent helvétique, Bologne défie pour sa part Liverpool.

Genève a retrouvé un gardien, de la rigueur et de la discipline

Les Finlandais de Genève en feu Image: Keystone/PostFinance

Contraint de jouer ses matches à l'extérieur en attendant de pouvoir bientôt retrouver les Vernets, Genève va mieux. Et dans une National League compétitive, les 3 points pris à Fribourg sont vitaux.

"C'est une grosse victoire d'équipe, a lancé l'entraîneur genevois Jan Cadieux à l'issue de la rencontre. Tout le monde fait des points et ces trois points sont logiquement très importants."

Genève a touché les montants à trois reprises, une fois dans chaque tiers, et a vu Fribourg sauver un puck sur la ligne juste après le 3-2 de Granlund. C'est pour cette raison qu'on peut parler d'un succès mérité pour les Aigles. Naturellement, Jan Cadieux est plus critique.

"Durant les trente premières minutes, c'était bien, analyse-t-il. Par contre on s'est compliqué la vie lors des quinze suivantes. Le troisième tiers on l'a maîtrisé. On fait preuve de rigueur défensive et de discipline par rapport à la saison passée. Après, on a de la peine à marquer des buts, mais on en encaisse peu."

Pas question pour le coach champion en 2023 de voir trop loin: "La mentalité, c'est de gagner le prochain match. On a un week-end compliqué à Ambri et à Kloten. Il s'agit donc de bien analyser et de voir ce que l'on doit nettoyer."

Interrogé sur l'excellent début de saison de son gardien Robert Mayer et malgré la signature récente du Finlandais Antti Raanta, Jan Cadieux est forcément heureux de voir son portier retrouver son "mojo". "Robert a haussé le niveau de son jeu, mais on joue de manière plus responsable devant lui, précise Cadieux. Ceci dit, il a fait preuve d'une grande force de caractère."

Quant au fait d'affronter Pat Emond, celui à qui il a succédé sur le banc des Aigles en 2021, le fils du regretté Paul-ANdré Cadieux n'a pas souhaité s'étendre trop à ce sujet. "Peu importe qui est en face, je ne m'arrête pas là-dessus, conclut-il. Tout a déjà été dit. Je sais ce qui s'est passé il y a trois ans, je peux me regarder dans une glace et me concentrer sur le match."