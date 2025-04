Teichmann déçoit ++ Dettwiler de retour

C'est déjà fini pour les Suissesses Viktorija Golubic n'a pas tenu la distance face à Magda Linette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A moins d’un miracle, la Suisse ne disputera pas la phase finale de la Billie Jean King Cup à Shenghen. Battue 2-0 à Radom face à la Pologne, elle se retrouve dans une situation désespérée. Dans le duel des numéros 1, face à Magda Linette, Viktorija Golubic (WTA 93) n’est pas parvenue à gommer la défaite initiale de Jil Teichmann (WTA 96) devant Katarzyna Kawa (WTA 156). Après une bonne entame de match, la Zurichoise a cédé face à une joueuse qui restait sur un quart de finale au WTA 1000 de Miami grâce notamment à une victoire sur la no 3 mondiale Coco Gauff. Après avoir tenu le score jusqu’à 4-4, Viktorija Golubic a perdu cinq jeux d’affilée pour ouvrir une voie royale à son adversaire. Il est vrai aussi qu’elle évoluait sur une surface, la terre battue indoor, qui n’est pas celle sur laquelle elle peut le mieux développer son jeu tout en toucher. Même si mathématiquement un espoir subsiste, cette défaite contre la Pologne sonne le glas des espoirs de l’équipe de Suisse. Pour l’équipe qui avait remporté l’épreuve en 2022, l’absence de Belinda Bencic représente un handicap insurmontable. On pourra malheureusement le vérifier encore samedi lors du match contre l’Ukraine. Sans sa leader et avec une Jil Teichmann trop fébrile, le capitaine Heinz Günthardt ne bénéficie pas vraiment d’une réelle marge de manœuvre.

Jil Teichmann déçoit Un match à oublier pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak C’est mal parti pour la Suisse à Radom lors des Qualifiers de la Billie Jean King Cup. Elle est menée 1-0 par la Pologne après la défaite de Jil Teichmann (WTA 96). La gauchère s’est inclinée 5-7 6-4 6-2 devant Katarzyna Kawa (WTA 156) qui a disputé et perdu dimanche la finale du WTA 250 de Bogota. Trop irrégulière dans l’échange, Jil Teichmann n’a pas pu capitaliser sur le gain du premier set, un premier set au cours duquel elle avait pourtant été menée 5-3. Viktorija Golubic (WTA 93) n’a pas le droit à l’erreur désormais. La Zurichoise affronte Magda Linette (WTA 30) dans le duel des numéros 1.

Dettwiler démarrera la saison au Qatar Noah Dettwiler va démarrer sa saison au Qatar ce week-end Image: KEYSTONE/EPA EFE/SIU WU Noah Dettwiler pourra enfin faire ses débuts dans la saison ce week-end au Qatar. Le Bâlois de 19 ans est prêt pour la course dans la catégorie Moto3 après sa pause forcée. Il y a près de deux mois, Dettwiler avait subi une fracture du poignet gauche et une blessure au coude droit lors d'une violente chute pendant les essais à Jerez en Andalousie. Ces blessures ont nécessité une opération et l'ont contraint à renoncer à prendre le départ des trois premiers Grands Prix.

Petr Cajka signe pour 2 ans à Bienne Petr Cajka a signé à Bienne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Petr Cajka est de retour en Suisse. L'attaquant tchèque de 24 ans a signé pour deux ans au HC Bienne, a annoncé le club seelandais jeudi. Il est au bénéfice d'une licence suisse. Formé dès l'âge de 14 ans en Suisse, notamment au sein de la relève de Rapperswil-Jona et de Zoug, Petra Cajka avait fait ses débuts en National League sous le maillot de Genève-Servette en 2019/20. Passé ensuite par Lausanne, Ambri-Piotta et Rapperswil-Jona, il reste sur une saison dans son pays natal, à Mlada Boleslav où il a réussi 29 points et 48 matches.

Ineos Britannia se retire de la 38e édition Le d馭i Ineos Britannia ne disputera pas la prochaine Coupe de l'America Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE Le défi Ineos Britannia a annoncé mercredi qu'il ne participerait pas à la 38e édition de la Coupe de l'America. Des désaccords avec l'équipe Athena Racing du skipper Ben Ainslie sont en cause. "Cette décision a été prise après une longue négociation avec Athena Racing", entamée après la 37e Coupe de l'America, fin 2024 à Barcelone mais qui s'est avérée infructueuse, a déclaré Ineos dans un communiqué. Ineos a rejeté la responsabilité de cet échec des négociations sur Athena, qui "n'a pas réussi à conclure l'accord en temps voulu". "Ineos Britannia estime que ce retard de six mois a compromis sa capacité à se préparer pour la prochaine Coupe et a donc retiré à contrecoeur son intention de concourir", ajoute le groupe britannique. "C'est une décision très difficile à prendre après notre participation aux deux dernières Coupes de l'America", déclare le président d'Ineos Jim Ratcliffe, cité dans le communiqué. En janvier, Ben Ainslie, quadruple champion olympique de voile à 48 ans, s'était personnellement déjà séparé d'Ineos.

Les Devils qualifiés pour les play-off Hischier (13) et Meier (28) disputeront les play-off avec les Devils Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar Les Devils ont décroché mercredi leur qualification pour les play-off de NHL, sans jouer. New Jersey et sa colonie suisse profitent de la défaite subie par les New York Rangers face aux Philadelphia Flyers (8-5). Capitaine des Devils, le centre valaisan Nico Hischier vivra donc ses troisièmes play-off depuis ses débuts en NHL, après 2018 - au terme de sa première saison - et 2023. Pour son compère appenzellois Timo Meier, il s'agira de la cinquième participation aux séries finales et de la deuxième sous le maillot des Devils. Privé du défenseur zurichois Jonas Siegenthaler jusqu'au terme de la saison, New Jersey connaît même déjà son adversaire du 1er tour. La franchise de Newark se frottera à Carolina, qui l'avait éliminée au 2e tour des play-off 2023. Les Hurricanes, qui ont 7 points d'avance sur les Devils, devraient avoir l'avantage de la glace. L'étau se resserre en revanche pour les Canucks de Pius Suter, également au repos mercredi. Vancouver accuse désormais 8 longueurs de retard sur Minnesota et St. Louis, qui détiennent pour l'heure les deux "wild cards" disponibles à l'Ouest, alors que la franchise canadienne n'a plus que quatre matches à jouer en saison régulière.

Doncic de retour en héros ému à Dallas Luka Doncic a été submergé par l'émotion pour son retour à Dallas Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Luka Doncic a réussi mercredi un retour émouvant et triomphant sur le parquet de Dallas avec les Lakers, où il avait été envoyé à la surprise générale début février en échange d'Anthony Davis. L'arrière slovène a inscrit 45 points dans un match gagné 112-97 par la franchise de L.A., qui a validé son ticket pour les play-off. Si Doncic avait rapidement affronté les Mavericks, fin février, il n'avait pas encore rejoué sur le parquet texan, son terrain de jeu depuis 2018, qui avait fait de lui un des meilleurs joueurs NBA, finaliste la saison passée. Son retour a commencé les yeux embués, alors que Dallas avait préparé un hommage en vidéo sur l'écran géant, regardé par Doncic assis sur une chaise. "Je ne sais pas comment j'ai fait, en voyant cette vidéo je me demandais comment j'allais jouer ce match. Mais mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu", a-t-il commenté au micro du diffuseur ESPN. "C'était beaucoup d'émotions, je ne saurais même pas l'expliquer. J'avais les larmes aux yeux. Je suis arrivé ici en tant qu'enfant, j'avais 18 ans, et ils m'ont tout de suite fait sentir que j'étais ici à la maison. J'ai beaucoup de très bons souvenirs." "J'aime ces fans, j'aime cette ville, mais il est l'heure d'aller de l'avant", a conclu Luka Doncic qui, après les accolades avec ses anciens coéquipiers, a de nouveau enfilé son costume de super-héros à sang froid de la sphère orange. Il a inscrit 31 points avant la pause, finissant la partie avec 45 points, 8 rebonds et 6 passes décisives en multipliant les actions de classe. Une 63e défaite pour les Wizards La soirée a par ailleurs vu Washington concéder sa 63e défaite de la saison à l'occasion de son 80e match. Les Wizards de Kyshawn George (13 points, 4 rebonds et 2 assists mercredi) se sont inclinés 122-103 à domicile face à Philadelphie, qui restait pourtant sur 12 défaites consécutives. Washington affiche le pire bilan de la Ligue à égalité avec Utah, qui a décroché mercredi son 17e succès dans cet exercice 2024/25.

Une double confrontation contre la Slovaquie pour débuter L'équipe de Suisse a entamé cette semaine sa préparation pour le championnat du monde. Jeudi et vendredi, elle affrontera la Slovaquie à Herisau. Pour la première semaine de préparation, l'entraîneur national Patrick Fischer a convoqué cinq joueurs qui faisaient partie de l'équipe médaillée d'argent l'an dernier: Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler et Dario Simion. Trois nouveaux venus, Rodwin Dionicio, Ludvig Johnson ainsi que Mischa Ramel, sont de la partie. Johnson est né en 2006. Comme toujours, de nombreux changements sont attendus dans la sélection jusqu'à la première rencontre du championnat du monde prévue le 9 mai à Herning au Danemark contre le tenant du titre, la République tchèque. Comme toujours, tout dépendra de la disponibilité ou non des dix joueurs suisses de NHL. A cet égard, les choses ne se présentent pas bien actuellement. Au repos forcé depuis la fin février après avoir vraisemblablement subi une commotion cérébrale, Roman Josi - qui fait partie des meilleurs défenseurs offensifs du monde - ne jouera plus cette saison. Il en va de même pour le défenseur des Devils Jonas Siegenthaler. Philipp Kurashev manquera les play-off avec Chicago, mais il vit surtout une saison cauchemardesque. Pius Suter (Vancouver) est quant à lui au sommet de sa forme (24 buts et 21 assists cette saison). Mais, s'il devrait également manquer les séries, il est en fin de contrat et ne voudra pas risquer une blessure à l'heure de négocier un contrat forcément plus juteux pour lui. Pour Nico Hischier, Timo Meier, coéquipiers chez les New Jersey Devils, Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) et Janis Moser (Tampa Bay Lightning), tout dépendra de leur parcours en play-off. Ils répondraient tous favorablement à une convocation de Patrick Fischer s'ils étaient éliminés dès le 1er tour début mai. Dernier NHLer, Lian Bichsel (Dallas) n'est pas candidat à une sélection, lui qui est banni de l'équipe de Suisse jusqu'au championnat du monde à domicile de 2026 inclus. Neuf matches avant le Mondial Les Suisses disputeront neuf matches de préparation au total. La semaine prochaine, ils affronteront deux fois la France à Marseille, vendredi et samedi, avant de livrer deux matches contre la Lettonie à Riga les 24 et 25 avril. La préparation se terminera par la quatrième étape de l'Euro Hockey Tour. Les hommes de Patrick Fischer affronteront la Suède le 1er mai à Kloten, puis la Finlande et la République tchèque à Brno après une journée de voyage.

Scheffler et McIlroy en favoris au Masters d'Augusta Les deux meilleurs joueurs du monde, Scottie Scheffler et Rory McIlroy, partent favoris au prestigieux Masters d'Augusta de jeudi à dimanche. L'Américain vise un troisième sacre en Géorgie. Premier et plus prestigieux des quatre Majeurs de la saison, le Masters, qui se tient dans le cadre corseté du National Golf Club d'Augusta, s'avance pour une 89e édition. De façon peu originale, le no 1 mondial Scottie Scheffler est annoncé favori. Lauréat l'an dernier et déjà vainqueur en 2022, l'Américain (28 ans) peut devenir le quatrième golfeur de l'histoire à conserver son titre après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo. En outre, seul Nicklaus a été couronné trois fois en quatre ans, comme Scheffler a l'occasion de le faire. Auréolé de neuf titres au cours d'une saison 2024 exceptionnelle, dont l'or aux Jeux olympiques de Paris, Scheffler a manqué le début de saison 2025 après s'être blessé à une main lors d'un accident domestique à Noël. Mais il estime avoir su rebondir. "Ma frappe de balle n'a pas été aussi bonne que ces dernières années. Mais je sens que je suis de plus en plus précis", a souligné l'Américain, dont la montée en puissance s'est remarquée avec une 2e place à Houston en mars. McIlroy lancé Pour Rory McIlroy, ce Masters est une nouvelle occasion de gagner enfin à nouveau un Majeur, lui qui en compte quatre mais dont le dernier succès remonte à 2014. Surtout, le Nord-Irlandais de 35 ans, no 2 mondial, n'a jamais remporté le plus prestigieux d'entre tous, et pourrait ainsi compléter sa collection. La différence cette année? L'un des chouchous du public arrive lancé avec deux titres à Pebble Beach en février puis au Players Championship, le cinquième plus gros tournoi de la saison, en mars. "Je suis satisfait de la façon dont j'ai su gérer mon jeu, et parfois rattraper mes erreurs", avait-il lâché. McIlroy doit à nouveau oublier les occasions manquées, comme sa 2e place en 2022 ou son avance de quatre coups gâchée le dimanche en 2011. "C'est juste une façon de présenter les choses, c'est du bruit extérieur, j'essaie de m'en couper le plus possible", plaide-t-il. Réunion Alors que les négociations pour une fusion entre le circuit de référence PGA et son concurrent LIV n'ont toujours pas abouti, le Masters est la première occasion de l'année de réunir les meilleurs joueurs des deux camps. On retrouve ainsi à Augusta le tenant de l'US Open Bryson DeChambeau, son compatriote américain cinq fois titré en Majeur Brooks Koepka et des anciens vainqueurs à Augusta (Jon Rahm, Sergio Garcia, Charl Schwartzel, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Patrick Reed et Bubba Watson).

Sans Bencic, la Suisse se contente du rôle d'outsider L'équipe de Suisse aborde les qualifications de la Billie Jean Cup, prévues dès jeudi sur la terre battue indoor de Radom en Pologne, avec l'étiquette d'outsider. La cote des lauréates de l'édition 2022 est à la baisse après le forfait de la championne olympique de Tokyo 2021 Belinda Bencic (WTA 42). Lourdement battue (6-0 6-3) par Sofia Kenin pour son entrée en lice à Charleston la semaine dernière, Belinda Bencic a expliqué que son corps avait besoin de repos après des mois éprouvants depuis son retour après sa pause maternité. L'absence de la St-Galloise change forcément la donne pour la Suisse. Elle est d'autant plus regrettable que le pays-hôte de ce groupe E, la Pologne, doit composer sans sa star Iga Swiatek (WTA 2). Troisième équipe de cette poule, l'Ukraine aligne en revanche ses deux meilleures joueuses - Elina Svitolina (WTA 18) et Marta Kostyuk (WTA 25) - et fait figure de favorite. Le capitaine helvétique Heinz Günthardt, qui a convoqué Susan Bandecchi (WTA 189) pour remplacer sa cheffe de file, aligne néanmoins une équipe compétitive. Les expérimentées Viktorija Golubic (WTA 93) et Jil Teichmann (WTA 96) ont souvent brillé dans cette compétition et n'ont aucun complexe à nourrir. Un premier match crucial La Suisse - qui aligne également Céline Naef (WTA 178) à Radom - livrera un premier match déjà capital jeudi face à une équipe de Pologne également privée de son no 2 Magdalena Frech (WTA 28/blessure à un poignet). Magda Linette (WTA 30) est ainsi la seule joueuse polonaise classée dans le top 100. Pas question néanmoins de sous-estimer la formation du capitaine Dawid Celt, qui évolue à domicile. La BJK Cup réserve toujours son lot de susprises. Et Katarzyna Kawa (WTA 156) tient la grande forme, elle qui s'est hissée en finale sur la terre battue de Bogota la semaine passée. Les Suissesses, qui seront au repos vendredi, affronteront ensuite l'Ukraine samedi pour le dernier match d'un groupe dont seul le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu cet automne en Chine. Une équipe d'Ukraine à l'ambition forcément décuplée en raison de la guerre qui ravage son pays.

Gottéron et le "Z" peuvent valider leur ticket pour la finale Battu 2-1 mardi à Lausanne, Fribourg-Gottéron bénéficie d'un deuxième puck de finale jeudi soir en National League. Les Dragons auront l'occasion de conclure cette série, dans laquelle ils mènent désormais 3-2, devant leur public de St-Léonard. Gottéron se retrouve ainsi dans la même situation qu'en quart de finale face à Berne. Les hommes de Lars Leuenberger avaient alors manqué le coche à domicile dans l'acte VI, subissant une deuxième défaite d'affilée face aux Ours avant d'aller s'imposer 4-1 à Berne dans le match no 7. L'histoire se répétera-t-elle? Les Zurich Lions, qui mènent également 3-2 dans leur demi-finale face à Davos, devront pour leur part s'imposer dans les Grisons pour valider leur ticket pour la finale. Mais Davos, qui reste invaincu à domicile dans ces play-off, fera tout pour prolonger de deux jours au moins la fabuleuse carrière de la légende Andres Ambühl. Quant à Ajoie, il aura l'opportunité de sauver sa place dans l'élite dès jeudi à domicile. Les Jurassiens ont le vent en poupe, eux qui se sont imposés 3-0 à Viège mardi pour mener 3-1 dans ce barrage face au champion de Swiss League.

Barcelone et Paris en démonstration Raphinha ouvre le score et Gregor Kobel comprend que sa soirée va être difficile. Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Le FC Barcelone et le Paris St. Germain s’avancent bien comme les deux grands favoris de la Ligue des Champions. Les Catalans et les Français ont survolé leur sujet lors des quarts de finale aller. Une précision utile: Barcelone et Paris ne peuvent pas s'affronter avant la finale de Munich... A Montjuich, le FC Barcelone s’est imposé 4-0 devant le Borussia Dortmund. Une ouverture du score de Raphinha (25e), un doublé de Robert Lewandowski (48e et 66e) et une rupture conclue par Lamine Yamal (77e) ont permis aux Catalans de prendre une option décisive sur la qualification. Auteur de deux très belles parades en début de rencontre, Gregor Kobel n’a fait que retarder l’échéance. Mais pour le portier de l’équipe de Suisse, il n’y avait pas grand-chose à faire face au formidable trio formé par Raphinha, Lewandowski et Yamal. Plutôt joueur, le Borussia aurait pu marquer avant la pause pour avoir, pourquoi pas, quelque chose à espérer au match retour. Mais les finalistes de l'an dernier n’ont pas pu rivaliser devant la classe individuelle des joueurs du FC Barcelone. Encore invaincue cette année, cette équipe semble tout simplement intouchable. Paris toujours aussi délicieux Le Paris St. Germain dégage une impression aussi formidable. Au Parc des Princes, le PSG a battu Aston Villa sur un score de 3-1 qui lui commandera une certaine vigilance mardi à Birmingham. Mais l’ascendant souvent écrasant que les Parisiens ont exercé lors de ce match aller laisse penser que ce quart de finale est bel et bien joué. Aston Villa a eu le bonheur d’ouvrir le score à la 34e par Morgan Rogers après un ballon perdu par Nuno Mendes. Mais avec leur bloc aussi bas, les Anglais n’ont fait que subir pour concéder deux buts inscrits sur des frappes superbes de Désiré Doué (39e) et de Khvicha Kvaratskhelia (49e) avant le coup de grâce de Mendes dans le temps additionnel sur un superbe service d'Ousmane Dembélé. Doué et Kvaratskhelia ont livré une performance XXL. Capables de réussir des numéros extraordinaires dans le un-contre-un, les deux hommes n’oublient jamais de se mettre au service du collectif. Un collectif qui peut porter Paris vers le Graal.

La Suisse s'incline devant la République tchèque Lara Stalder: les deux plus belles chances du matches furent pour elle. Image: KEYSTONE/PostFinance La Suisse n'a pas eu l'ombre d'une chance pour son entrée en lice au mondial de Ceske Budejovice. Elle s'est inclinée 3-0 devant la République tchèque. Le 2-0 inscrit par les Tchèques en supériorité numérique à 13 secondes de la sirène du premier tiers a sonné le glas des espoirs pour les Suissesses. Face à un adversaire qui jouait devant son public, la Suisse a manqué d'impact physique pour mériter un meilleur sort. Les Suissesses ont tiré à 26 reprises au but. Les deux meilleures chances furent pour la capitaine Lara Stalder. Battues une cinquième fois de rang par les Tchèques, elles affronteront le Canada, tenant du titre, vendredi. On rappellera que la Suisse, qui figure parmi le top-5 de ce tournoi, est déjà directement qualifiée pour les quarts de finale indépendamment de ses résultats en phase de poules.

Steve Rouiller sur le flanc Steve Rouiller: son absence va peser très lourd... Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Coup dur pour le Servette FC ! Il sera privé pendant six semaines, soit pratiquement jusqu’à la fin de la saison, des services de Steve Rouiller. Le club précise que le patron de sa défense souffre du genou. Agé de 34 ans, le Valaisan s’est affirmé cette saison comme l’homme de base de l’équipe. Auteur de 5 buts, il va laisser un vide qui sera extrêmement difficile à combler. Dimanche à Sion, Thomas Häberli devra, ainsi, "réiventer" une défense. Les suspensions de Kiego Tsunemoto et de Bradley Mazikou s’ajoutent, en effet, à cette blessure de Steve Rouiller. On rappellera que le Servette occupe la deuxième place du classement à 4 points du FC Bâle. Les Grenat restent toutefois sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matches.