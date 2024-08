Thierry Henry s'en va ++ Lukas Frick à Davos

Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de la France M21 Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de la France M21 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Thierry Henry a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ceci après avoir atteint la finale des JO de Paris, a annoncé lundi la Fédération française de football. L'ex-champion du monde 1998 (47 ans), qui avait été nommé l'été dernier et était sous contrat jusqu'en juin 2025, a pris cette décision "pour des raisons qui lui sont personnelles", a précisé la FFF. Malgré la défection d'une bonne partie des joueurs susceptibles d'intégrer cette équipe et le refus de leurs clubs de les libérer, les Jeux ne faisant pas partie du calendrier FIFA, Henry a réussi une jolie campagne en se qualifiant pour la finale des JO, une première pour la France depuis la médaille d'or glanée en 1984. "Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité, a déclaré Thierry Henry dans le communiqué de la FFF. Obtenir la médaille d'argent aux JO pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique." La FFF va désormais devoir trouver rapidement un remplaçant à Henry à la tête des Espoirs, qui doivent disputer en septembre deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2025 contre la Slovénie et la Bosnie.

Lukas Frick à Davos dès l'an prochain Buteur contre Davos, Lukas Frick va rejoindre les Grisons en 2025 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lukas Frick quittera Lausanne l'été prochain pour rejoindre Davos. Le défenseur de 29 ans, originaire de Suisse orientale, a signé pour cinq saisons. Frick avait rejoint le club vaudois en 2017 en provenance de Kloten. Il a fait partie de l'équipe de Suisse en 2018 au Championnat du monde quand la Suisse a décroché l'argent. Il compte actuellement 405 matches sans interruption en National League, une série qui dure depuis 2017.

Yann Sommer: "Ce fut un très beau voyage" Yann Sommer prend sa retraite internationale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Non, il ne nourrit aucun regret. Le temps de dire adieu à l’équipe de Suisse était tout simplement venu: tel est le message délivré par Yann Sommer le premier jour du reste de sa vie. Après vingt ans de bons et loyaux services, le portier bâlois ne défendra plus les couleurs de l’équipe de Suisse. "Je ne voulais pas songer à mon avenir en sélection durant l’Euro. Après le tournoi, j’ai longuement réfléchi pour arriver à la conclusion que c’était le moment de dire stop, explique Yann Sommer devant la presse qu’il avait conviée à Zurich. J’ai eu ensuite une discussion à Milan avec Patrick Foletti (réd: l’entraîneur des gardiens de l’équipe de Suisse). Elle m’a conforté dans ce choix." Une relation délétère Yann Sommer assure que sa décision a été prise il y a deux semaines. "Il m’a été précisé que mon statut de no 1 ne pouvait plus être assuré. Mais cela je le savais très bien. Cela fait partie du business, précise Yann Sommer. Cette incertitude n’a pas guidé mon choix." Mais l’idée de vivre une nouvelle cohabitation avec Gregor Kobel, avec lequel il précise n'avoir "aucun contact", a certainement dû l’insupporter. Sa relation avec son no 2 n’était pas la même que celle qu’il avait pu tisser pendant deux ans avec son prédécesseur Diego Benaglio. La qualifier de délétère n'a rien d'excessif. Yann Sommer assure que cette retraite internationale ne sonne pas sa fin de carrière. "Le football a encore beaucoup à me donner, lance-t-il. Je pourrai désormais me consacrer davantage à mon club. Je nourris de grandes ambitions cette saison à l’Inter. Jouer dans un tel club est un immense bonheur. Quand j’entre sur la pelouse de San Siro avec ses 85'000 tifosi, j’ai à chaque fois la chair de poule!" A l’heure du bilan, Yann Sommer retient, bien sûr, son arrêt sur le penalty de Kylian Mbappé lors de la séance des tirs au but du huitième de finale de l’Euro 2021. "L'un de mes plus beaux souvenirs. Ce soir-là, nous avons éliminé la France pour démontrer que nous pouvions, nous aussi, réussir de grandes choses. Je n’oublierai jamais les émotions que nous avons partagées dans les vestiaires après ce match. Et aussi celles suscitées par tous ces fans dans les rues de toute la Suisse réunis pour célébrer cette victoire." "All-in sur chaque match" Les défaites ont également fait partie du quotidien de Yann Sommer en équipe nationale. "Elles font mal sur le moment, dit-il. Elles font partie du jeu. Mais comme je suis quelqu’un qui donne vraiment tout, qui fait all-in sur chaque match, je ne peux pas être déçu. J’ai toujours tout donné. Lors de l’Euro 2024, il y a bien sûr la déception de cette élimination contre l’Angleterre. Mais je veux retenir surtout que tout a parfaitement fonctionné durant tout l’Euro, avec une préparation réussie et une ambiance parfaite au sein du groupe. Oui, ces douze ans en équipe de Suisse furent un très beau voyage." Le natif de Morges sait qu’il est comme Xherdan Shaqiri un joueur adulé de Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso. "Je suis toujours resté le même. Toujours le même Yann, lâche-t-il. C’est les gens qui décident de t’aimer. Oui, je crois n’avoir jamais changé."

Julian Alaphilippe rejoint Tudor Julian Alaphilippe rejoint Tudor Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tudor annonce une nouvelle recrue de poids. Après Marc Hirschi, l'équipe de Fabian Cancellara a engagé Julian Alaphilippe jusqu'en 2027. Agé de 32 ans, le Français a signé un bail similaire à celui d'Hirschi en ce qui concerne la longueur. Le Français fait partie des coureurs les plus performants et les plus spectaculaires des dix dernières années. Il compte deux titres de champion du monde - en 2021 dans les Flandres et en 2020 à Imola, où le Bernois Hirschi avait décroché le bronze. S'y ajoutent des victoires sur les classiques Milan - Sanremo (2019), la Flèche Wallonne (2018, 2019 et 2021), la Clasica San Sebastian (2018) et les Strade Bianche (2019). Alaphilippe a également brillé sur les grands tours. Il a remporté des étapes sur les trois Grands Tours avec notamment six succès sur le Tour de France. En 2019, il avait porté le maillot jaune pendant deux semaines avant de le perdre au profit du futur vainqueur Egan Bernal. Après dix ans au sein de l'équipe belge Quick Step, devenue Soudal Quick-Step en 2023, Alaphilippe avait besoin d'un nouveau défi: "Le projet de Tudor m'a plu dès le début, a déclaré le Français. Je veux être un leader et guider les jeunes, même si je ne me sens pas encore si vieux." L'équipe de Fabian Cancellara ne fait pas encore partie des 18 équipes du World Tour, mais elle a obtenu de jolis succès depuis 2023 sur le Pro Tour en deuxième division. Avec le binôme Alaphilippe/Hirschi, Tudor a de bonnes chances de pouvoir participer au Tour de France, au moins au bénéfice d'une wild card.

Yann Sommer met un terme à sa carrière internationale Yann Sommer: le plus grand gardien de l'histoire du football suisse sans ancun doute. Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Yann Sommer a dit stop ! Après deux Coupes du monde et trois Championnats d’Europe, le portier bâlois a décidé, à 35 ans, de mettre un terme à sa carrière internationale. Comme Xherdan Shaqiri, Yann Sommer aura livré son ultime combat avec la sélection le 6 juillet dernier à Düsseldorf lors du funeste quart de finale de l’Euro contre l’Angleterre. Pour sa 94e sélection, il n’est pas parvenu à empêcher la défaite de l’équipe de Suisse aux tirs au but. Cette "loterie" ne devait lui sourire qu’à une seule reprise, lors du huitième de de finale de l’Euro 2021 contre la France à Bucarest avec cette parade devenue "historique" sur la frappe de Kylian Mbappé. En revanche, elle lui a été contraire à trois autres reprises, lors du huitième de finale de l'Euro 2016 contre la Pologne, lors du match pour la 3e place de la Ligue des Nations contre l'Angleterre déjà en 2019 et lors du quart de finale de l'Euro 2021 contre l'Espagne. "Un honneur et un privilège" "Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne plus jouer pour l’équipe de Suisse, indique le portier de l’Inter Milan dans un communiqué. Ce fut un honneur et un privilège de défendre pendant douze ans les couleurs de mon pays. L’équipe de Suisse a toujours énormément compté pour moi. Depuis mes 15 ans avec les M16 jusqu’à mes dix ans comme titulaire en équipe A. Je tiens à remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs, les membres du staff et les fans. Sans leur soutien, rien n’aurait été possible." Yann Sommer a débuté en équipe A le 30 mai 2012 sous la férule d'Ottmar HItzfeld face à la Roumanie à Lucerne dans un match amical perdu 1-0. Il fut ensuite pendant deux ans la doublure de Diego Benaglio avant de devenir le no 1 à l’été 2014. Pendant dix ans, il fut le titulaire indiscutable malgré la concurrence féroce tout d’abord de Roman Bürki, puis de Gregor Kobel, que Murat Yakin vient d’introniser comme no 1. Poussé vers la sortie La pluie d’éloges que l’ASF ne manquera pas de déverser ces prochaines heures ne doit pas occulter une vérité. Murat Yakin lui a montré doucement où était la porte de sortie. La question de savoir si celui qui restera comme le plus grand gardien de l'histoire du football suisse, celui qui notamment était entré dans la tête de Jorginho pour permettre à la Suisse de disputer la Coupe du monde au Qatar, méritait une telle fin peut se poser.

Retraite immédiate pour Daniela Ryf Daniela Ryf, ici lors de l'Ironman 70.3 à Rapperswil, doit mettre un terme à sa carrière Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Daniela Ryf arrête dès maintenant le sport de haut niveau. Des problèmes de santé ont contraint la Soleuroise de 37 ans à avancer sa décision. Tout semblait bien préparé. Daniela Ryf avait prévu de mettre un terme à sa brillante carrière à la fin de cette année. "Je veux encore donner le meilleur de moi-même cette saison, gagner une grande course et profiter des courses. Avec la série T100 et les championnats du monde d'Ironman à Nice, j'ai une année passionnante devant moi avec des courses de haut niveau", écrivait-elle sur son site Internet. Tout est aujourd'hui différent. Une inflammation du coccyx, que ses médecins ont identifiée comme étant la raison de ses douleurs persistantes, oblige la quintuple championne du monde d'Ironman à changer d'avis. "J'espérais que le traitement me permettrait de participer à nouveau à des courses vers la fin de la saison, écrit Daniela Ryf sur Instagram. Nous avons tout essayé, mais le traitement n'a pas été aussi efficace que prévu. J'ai certes retrouvé une forme physique solide, mais ma blessure ne me permet pas de m'entraîner avec l'ampleur et l'intensité habituelles. Il est temps de respecter les messages que m'envoie mon corps." Cette retraite de Daniela Ryf, c'est celle d'une légende de son sport. Elle a non seulement contribué à façonner le triathlon au cours des deux dernières décennies, mais elle l'a aussi amené à un nouveau niveau. Elle a remporté quatre de ses cinq titres de championne du monde d'Ironman à Hawaii entre 2015 et 2018, et a ajouté un cinquième titre il y a deux ans à St-George dans l'Utah. Elle a également triomphé cinq fois lors d'un championnat du monde 70.3. Daniela Ryf a posé un dernier jalon en juin de l'année dernière en battant le record du monde lors du Challenge Roth. En 8h08'21, celle qui fut deux fois sportive suisse de l'année a battu d'environ dix minutes la marque établie il y a douze ans par la Britannique Chrissie Wellington.

Mbappé et le Real Madrid frustrés à Majorque Kylian Mbappé s'est démené mais le Real a été tenu en échec à Majorque Image: KEYSTONE/AP/Francisco Ubilla Le Real Madrid et sa nouvelle vedette Kylian Mbappé ont été tenus en échec dimanche à Majorque (1-1) pour la première journée de la Liga. Dominateurs, ils ont ensuite été bousculés. Les Madrilènes ont ouvert le score dès la 13e minute d'une belle frappe de Rodrygo avant de concéder l'égalisation sur corner de l'attaquant kosovar Vedat Muriqi (53e). Dans la moiteur des Baléares, cette grande première en championnat de Kylian Mbappé a été à la fois pleine de promesses en attaque, avec des mouvements et des permutations difficiles à gérer pour les adversaires, et un rappel que ce Real manque encore d'automatismes pour redevenir la machine à gagner qu'elle a été la saison passée. Le tenant du titre se présentait à nouveau au coup d'envoi avec ses "Quatre Fantastiques" - Vinicius Junior, Mbappé, Rodrygo et Bellingham - comme lors de la finale de Supercoupe d'Europe remportée mercredi face à l'Atalanta (2-0). Mais malgré ses quatre atouts offensifs et son armada de stars, le club madrilène a buté sur des Majorquins combatifs et plutôt adroits avec le ballon, qui ont bien failli réaliser le gros coup de cette première journée en s'offrant le "Roi d'Europe" dans les dernières minutes. Frustré, le Real a terminé à dix après l'expulsion du latéral français Ferland Mendy pour un tacle maladroit à la dernière minute.

Tiafoe rejoint Sinner en finale à Cincinnati Jannik Sinner en finale à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS L'Américain Frances Tiafoe (ATP 27) a battu dimanche le Danois Holger Rune (ATP 16) 4-6 6-1 7-6 (7/4) en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati. Il rejoint en finale l'Italien Jannik Sinner. Le numéro un mondial italien a battu plus tôt dans la journée l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4) en trois sets 7-6 (11/9) 5-7 7-6 (7/4). Tiafoe, qui a remonté un déficit de 2-5 au troisième set et sauvé deux balles de matches, a su renverser la vapeur et disputera lundi sa première finale en Masters 1000, face à Sinner, numéro 1 mondial, qui est le premier Italien à se qualifier en finale à Cincinnati. Au terme d'un match intense, et alors qu'il n'avait battu Zverev qu'une seule fois en cinq matches, en 2020 à Roland-Garros, Sinner a su cette fois s'en sortir en sauvant notamment deux balles de set au tie-break du premier set. Sinner, qui a fêté ses 23 ans vendredi, disputera sa cinquième finale en carrière en Masters 1000, sa deuxième cette année après sa victoire à Miami en mars dernier.

L'étape à Groves, le maillot rouge pour van Aert Kaden Groves a signé son cinquième succès d'étape à la Vuelta entre Cascias et Ourém. Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Kaden Groves a remporté la 2e étape de la Vuelta entre Cascais et Ourém (194 km). Dans la cité portugaise, l'Australien a devancé au sprint le Belge Wout van Aert et le Néo-Zélandais Corbin Strong. Leader depuis la veille à la suite de son succès dans le contre-la-montre inaugural de ce Tour d'Espagne, Brandon McNulty (UAE) a perdu son maillot rouge en faveur de van Aert, celui-ci ayant récolté des bonifications. Cette étape a été caractérisée par plusieurs chutes. L'une a été fatale au Néerlandais Dylan van Baarle (Visma), contraint à l'abandon. Dans le final, le Tchèque Mathias Vacek (2e samedi) a été accroché par un spectateur et a terminé assis sur le bitume. Il a toutefois pu terminer avec les meilleurs. Porteur du maillot à pois bleus de meilleur grimpeur, puisque 4e du contre-la-montre de samedi, Stefan Küng a conservé son bien en passant en tête au sommet de l'Alto da Batalha, une côte de 4e catégorie. Le Thurgovien a terminé 17e à Ourém. Lundi, la troisième étape mènera les coureurs de Lousa à Castelo Branco (191,2 km) sur un parcours accidenté, toujours tracé sur territoire portugais.

Premier League: le champion s'impose sur la pelouse de Chelsea Un premier but pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Manchester City a entamé victorieusement la Premier League. Les quadruples champions en titre ont gagné 2-0 à Londres contre Chelsea grâce à des réussites d'Haaland (18e) et Kovacic (84e). Même sans leur maître à jouer Rodri blessé, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont fait preuve d'une grande maîtrise à Stamford Bridge. Ils ont contenu sans trop de difficulté les tentatives londoniennes. Chelsea a un peu manqué de cohésion, ce qui n'est pas vraiment étonnant au vu des incessants changements dans l'effectif des Blues, ainsi que sur le banc. Pour son premier match officiel, le nouveau manager Enzo Maresca a pu mesurer l'ampleur du travail qui l'attend.

La consécration de Niewiadoma, les regrets de Vollering Demi Vollering a été la première à franchir l'arrivée de l'ultime étape, mais c'est bien la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui remporte le Tour de France féminin. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong La Polonaise Katarzyna Niewiadoma a remporté son premier Tour de France féminin au sommet de l'Alpe d'Huez. Mais il s'en est fallu d'une poignée de secondes après un suspense incroyable. Entre le Grand-Bornand et la station iséroise (150 km), sa grande adversaire, la Nééerlandaise Demi Vollering ,n'est pas parvenue à effacer les 1'15'' de retard qu'elle comptait avant cette 8e et dernière étape. Il lui aura finalement manqué... 4 secondes. Sur la ligne d'arrivée, Vollering a devancé sa compatriote Pauliena Roojakkers (2e à 4'' et 3e du général final à 10''), la Française Evita Muzic (3e à 1'01'') et Katarzyna Niewiadoma (4e à 1'01''). Demi Vollering a attaqué à 2,4 km du sommet du Col du Glandon, à plus de 53 km de l'arrivée. Seule sa compatriote Pauliena Roojakkers a pu prendre sa roue. Dans la montée finale, Vollering a connu un coup de moins bien dans les 5 derniers kilomètres. Derrière, Niewiadoma est allé au bout d'elle-même pour remporter la plus belle victoire de sa carrière. Pour sa part, la Zurichoise Noemi Rüegg a été lâchée par les favorites à 66 km de l'arrivée (50e à 32'56''). Elle termine à la 49e place du Tour à 49'58''.^ Demi Vollering peut nourrir de gros regrets. Jeudi, la gagnante de la Grande Boucle 2023 avait perdu 1'46'', à la suite de sa chute, à 6 km de l'arrivée de la 5e étape à Amnéville.

La Suisse démarre avec une victoire en Finlande Maja Storck (ici lors de l'Euro 2023) a réalisé plus de 40% des points suisses en Finlande. Image: KEYSTONE/EPA ANSA La Suisse a réalisé une bonne opération pour son entrée dans les qualifications au championnat d'Europe 2026. A Turku, les Helvètes ont gagné 3-2 (18-25 28-26 25-23 17-25 15-12) contre la Finlande. Privées de leur habituelle entraîneure Lauren Bertolacci (malade), les 8es de finaliste de l’Euro 2023 ont peiné à entrer dans la partie, gênées par l'efficacité des services finois. Coachées pour l'occasion par Laura Girolami (VBC Cheseaux), les Suissesses ont fort heureusement pu compter sur les points de Maja Storck pour l'emporter, au terme d'une rencontre où elles auront fait preuve d'inconstance, mais aussi d'abnégation. Cette rencontre a été marquée par le retour en équipe de Suisse de la native de Reconvilier, Laura Koutsogiannakis (anciennement Unternährer), après une absence de plus de neuf ans. Samedi prochain, la Suisse accueillera l’Allemagne, la troisième équipe du groupe, à Schönenwerd.

Coupe de Suisse: aucun problème pour Servette et Lausanne Sanches inscrit le premier but du LS Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette et le Lausanne-Sport n'ont éprouvé aucun problème pour franchir le cap des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Les deux clubs lémaniques ont facilement gagné contre des équipes de 2e Ligue. Tenant du trophée, Servette l'a emporté 7-1 sur la pelouse du Signal FC Bernex-Confignon. Les Grenat ont ainsi bien géré cette rencontre qui arrivait à quatre jours de leur déplacement à Londres pour affronter Chelsea en play-off aller de Conference League. Les buts du SFC ont été inscrits par Simbakoli (18e), Guillemenot (28e/penalty), Kutesa (36e), von Moos (42e/48e/82e) et Magnin (76e). Le LS s'est pour sa part un peu rassuré après trois défaites de suite en Super League. Les Vaudois ont gagné 7-0 à Champel grâce à des réussites de Sanches (29e/48e), Ajdini (45e), De La Fuente (46e), Okou (59e), Oviedo (74e) et Roche (78e).

GP d'Autriche: Bagnaia s'impose et prend la tête du championnat Francesco Bagnaia a pris la tête du championnat MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Autriche MotoGP à Spielberg. Le double champion du monde italien a ainsi pris la tête du championnat du monde. Déjà vainqueur du sprint samedi, Bagnaia a donc récidivé lors de la course dominicale qui a vu les Ducati signer un quadruplé. Devancé au départ par son rival espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), l'Italien a pris la tête dès le 2e tour et n'a plus été inquiété ensuite pour aller fêter la 25e victoire de sa carrière en catégorie reine, la 35e au total. Bagnaia a devancé Martin de 3''332 et son coéquipier dans l'équipe officielle Ducati, son compatriote Enea Bastianini de 7''357. L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a échoué au pied du podium. Il aurait sans doute pu faire bien mieux sans un problème au départ qui l'a fait reculer au 13e rang après un tour. Sa folle remontée a animé la course. Au championnat, Bagnaia compte désormais 275 points. Il possède cinq longueurs d'avance sur Martin. Le duel entre les deux pilotes s'annonce serré jusqu'au terme de la