Thürkauf gravement blessé ++ Golubic gagne enfin un match

Mondiaux de Zurich: Sandra Fuhrer en bronze en H4 Une médaille inattendue en handbike pour Sandra Fuhrer Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Sandra Fuhrer a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie H4 aux Mondiaux de Zurich. La Suissesse n'a été devancée que par la Néerlandaise Jennette Jansen et l'Autrichienne Cornelia Wibmer. La Bernoise, qui dispute à 38 ans ses premiers championnats du monde, a étonné son monde. "C'est une grosse surprise pour moi, je n'aurais jamais pensé gagner une médaille, je ne réalise pas encore", a-t-elle déclaré. La Suisse a ainsi décroché une septième médaille dans ces championnats du monde, la cinquième en para-cyclisme.

Lugano: Calvin Thürkauf gravement blessé à un genou Calvin Thürkauf devra patienter avant de retrouver la glace Image: KEYSTONE/TI-PRESS Calvin Thürkauf (27 ans) s'est gravement blessé mardi contre Berne. Le capitaine du HC Lugano souffre d'une déchirure du ligament collatéral médial du genou gauche. Il devrait être absent longtemps. Le MVP de la National League de la saison 2023/24 va donc manquer sans doute plusieurs mois de compétition. C'est un coup dur pour les bianconeri, ainsi que pour l'équipe de Suisse. La durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Pékin: Viktorija Golubic gagne enfin un match Enfin un succès pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Viktorija Golubic (WTA 96) a mis fin à sa série noire. La Zurichoise a franchi le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Pékin en battant la Chinoise Wang Xiyu (WTA 95) 7-6 (7/5) 0-6 6-3. Golubic restait sur six défaites consécutives d'entrée en autant de tournois, JO y compris. Elle a aussi pris sa revanche contre son adversaire, qui l'avait dominée récemment à Hua Hin, en Thaïlande. Au 2e tour, la Suissesse affrontera la Croate Donna Vekic (WTA 20), demi-finaliste de Wimbledon en juillet. Leur seul affrontement avait souri à la Zurichoise, qui avait gagné en 2023 sur le gazon de Nottingham.

Challenge League: le Stade Lausanne-Ouchy change d'entraîneur Ricardo Dionisio et le SLO, c'est fini Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stade Lausanne-Ouchy et l'entraîneur Ricardo Dionisio (41 ans) se séparent d'un commun accord, a annoncé le club. Dionisio était en poste depuis novembre 2023. Le technicien portugais n'avait pas pu empêcher la relégation du SLO de Super League en Challenge League. Et le début de cette saison à l'échelon inférieur n'a pas apporté d'embellie: la formation vaudoise occupe le dernier rang du classement avec un seul succès en huit matches. L'identité du nouvel entraîneur n'est pas encore connue.

Mondiaux de Zurich: la Suisse 8e du relais mixte Les trois Suisses ensemble au départ, mais Johan Jacobs ne tiendra pas le rythme longtemps Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse, double tenante du titre, n'a pu faire mieux que 8e du relais mixte des championnats du monde à Zurich. La victoire a souri à l'Australie, qui a devancé l'Allemagne de... 85 centièmes! Les espoirs suisses, déjà assez minces en raison des absences de Marlen Reusser, Stefan Küng et Mauro Schmid, se sont évaporés après moins de cinq minutes de course. Johan Jacobs a en effet été lâché dans la première côte par ses coéquipiers Stefan Bissegger et Fabian Weiss. Les messieurs ont passé le relais en 9e position au trio féminin composé d'Elise Chabbey, Noemi Rüegg et Jasmin Liechti, qui a gagné un rang et a terminé à près de trois minutes de l'équipe victorieuse. La Suisse avait remporté cette épreuve en 2022 et 2023, dans une composition alors bien plus compétitive. La lutte pour le titre mondial a été acharnée. Les Australiens - Michael Matthews, Ben O'Connor, Jay Vine, Grace Brown, Brodie Chapman et Ruby Roseman-Gannon - l'ont emporté sur le fil devant les Allemands. L'Italie a pris la médaille de bronze à 8 secondes seulement.

David von Ballmoos jusqu'en 2027 avec les Young Boys David von Ballmoos: un long bail avec Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont prolongé le contrat de leur gardien David von Ballmoos (29 ans) jusqu'en 2027, avec option pour une saison supplémentaire. La précédente entente allait jusqu'à fin juin 2025. Von Ballmoos a signé son premier contrat professionnel avec YB en 2013. Il a d'abord été remplaçant et passé deux ans en prêt à Winterthour. Il a débuté en première équipe des Young Boys en 2017 et a depuis disputé 247 matches officiels. Le portier s'est construit un joli palmarès, riche de six titres de champion et de deux victoires en Coupe de Suisse. Il est ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du club bernois. "David occupe une fonction de leader chez nous et il est notre numéro 1", a indiqué YB dans un communiqué. Marvin Keller (22 ans) s'était récemment illustré en l'absence de von Ballmoos. Keller a montré qu'on pouvait compter sur lui à chaque moment, a ajouté le club.

Le Real Madrid devra se passer de Mbappé Kylian Mbappé sera éloigné des pelouses ces prochains jours Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Kylian Mbappé s'est blessé mardi contre Alavés, a annoncé le Real Madrid. L'attaquant français souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. La durée de son absence n'a pas été précisée. "Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche", a écrit le club espagnol dans un communiqué. Selon des médias espagnols, le Français pourrait être indisponible pendant trois semaines. Il devrait donc manquer le derby madrilène de dimanche face à l'Atlético Madrid en championnat, ainsi que le déplacement à Lille en Ligue des champions le 2 octobre. Le capitaine de l'équipe de France est également incertain pour la prochaine fenêtre internationale avec les Bleus, qui affrontent Israël et la Belgique en Ligue des nations les 10 et 14 octobre. Auteur de son cinquième but en sept journées de championnat mardi contre Alavés (3-2), Mbappé avait demandé à sortir à la 80e minute, après un nouveau match plein.

Pour Alcaraz, le calendrier va "tuer" les joueurs Carlos Alcaraz en action lors de la Laver Cup le week-end dernier à Berlin. Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Carlos Alcaraz a réitéré mercredi ses vives critiques sur l'intensité de la saison de tennis. L'Espagnol assure que "beaucoup de joueurs" sont d'accord avec lui. Tête de série no 2 au tournoi ATP 500 de Pékin qui commence jeudi, le joueur de 21 ans va participer à son quinzième tournoi de la saison. Il a affirmé avoir "vu et entendu beaucoup de joueurs se plaindre eux aussi du programme des tournois et du calendrier". L'Espagnol, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem, avait déclaré samedi en marge de la Laver Cup que le calendrier allait "probablement nous tuer d'une façon ou d'une autre", évoquant "beaucoup de blessures" parmi les joueurs. La semaine dernière, l'Allemand Alexander Zverev avait aussi critiqué la longueur de la saison et les dirigeants de l'ATP. "L'ATP se fiche de notre opinion, c'est une affaire d'argent", avait affirmé le no 2 mondial, fustigeant "un nombre inutile de tournois" organisés chaque saison, sans compter les quatre Majeurs. Sinner plus mesuré Le no 1 mondial Jannik Sinner, également présent à Pékin, n'a toutefois pas semblé partager les inquiétudes de Carlos Alcaraz. "Le calendrier est bien sûr assez long ces dernières années. Mais nous, les joueurs, pouvons toujours choisir quel tournoi on joue ou pas", a déclaré l'Italien, sacré à l'US Open début septembre. Invité à réagir aux propos de Sinner, Alcaraz a admis que c'était "un ressenti propre à chacun", ajoutant qu'il parlait pour lui-même. "Le calendrier a été tellement serré depuis la première semaine de janvier et jusqu'à la dernière semaine de novembre", analyse-t-il. "Nous devons en parler nous-mêmes et faire quelque chose."

Raphaël Varane annonce sa retraite Raphaël Varane a évolué les trois dernières saisons à Manchester United (archives). Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Raphaël Varane a annoncé mercredi sa retraite sportive. Formé à Lens et passé par le Real Madrid et Manchester United, le défenseur a également remporté la Coupe du monde en 2018 avec la France. "Je suis tombé et je me suis relevé mille fois, et cette fois c'est le moment d'arrêter et de raccrocher les crampons après mon dernier match où j'ai remporté un trophée à Wembley", a expliqué le Français de 31 ans dans un message sur Instagram, en référence à sa victoire avec Manchester United en Coupe d'Angleterre au printemps. Il avait ensuite été transféré cet été à Côme, en Italie, où il n'aura disputé qu'un seul match.

Sébastien Reichenbach contraint de dire stop plus tôt que prévu Sébastien Reichenbach a couru les deux dernières saisons au sein de l'équipe suisse Tudor (archives). Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sébastien Reichenbach doit mettre un terme à sa carrière deux semaines plus tôt que prévu. Le Valaisan s'est fracturé la clavicule droite lundi à l'entraînement, informe "Le Nouvelliste". Reichenbach aurait dû ranger son vélo à l'issue du Tour de Lombardie le 12 octobre. Opéré mardi au lendemain de sa chute, sa carrière longue de quatorze saisons dans l'élite est donc terminée. Le Martignerain de 35 ans a participé à neuf grands Tours, dont quatre Tours de France. Avant de rejoindre l'équipe suisse Tudor début 2023, il a couru sous les couleurs de IAM Cycling puis de la Groupama-FDJ.

Une 3e défaite d'affilée pour Fribourg Gottéron Rajala a inscrit un penalty somptueux face à Fribourg Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron est à la peine en ce début de saison de National League. Les hommes de Pat Emond ont subi leur troisième défaite d'affilée, s'inclinant 3-2 aux tirs au but face à Bienne mardi. Le leader Rapperswil-Jona et les Zurich Lions ont pour leur part fêté leur quatrième succès en quatre matches. Bienne a livré une séance de tirs au but magistrale pour empocher un deuxième point dans l'ensemble mérité, même si Gottéron a su réagir après la mi-match et a dominé la prolongation. Fabio Hofer, Lias Andersson et Toni Rajala - en patinage arrière ! - ont tous trouvé la faille dans le "shootout", alors que seul Christoph Bertschy a marqué côté fribourgeois. Amorphe en début de partie (1 tir cadré au premier tiers!), Gottéron est peu à peu monté en puissance. Wallmark (41e, 1-1) et Sörensen à 5 contre 4 (52e, 2-2) ont permis au public de s'enflammer. Les Dragons auraient peut-être même pu faire la différence au troisième tiers sans cette relance catastrophique de Borgman qui a permis à Rajala d'inscrire le 1-2 (46e) et de couper l'élan fribourgeois. Kloten confirme La soirée fut d'ailleurs compliquée pour les Romands. Lausanne a ainsi subi la loi de la bonne surprise de ce début de saison, Kloten (3-1), malgré une nette domination (33 tirs cadrés à 17 au final). Les Lausannois ont pu y croire lorsque Glauser a marqué le 2-1 (38e), mais Aaltonen a redonné de l'air à Kloten à la 45e. Genève-Servette a également connu la défaite en terre zurichoise mardi, face aux Lions (2-1). Les Grenat, battus pour la troisième fois en trois sorties dans ce championnat 2024/25, n'ont cédé qu'en prolongation face au champion en titre. C'est Dean Kukan qui a donné la victoire au "Z" après 3'11 en "overtime". Une claque pour Ajoie Ajoie est pour sa part toujours en quête de son premier point. Battus 6-2 à Rapperswil-Jona, les Jurassiens ont pourtant ouvert la marque grâce à T.J. Brennan après 8'41 et sur leur premier tir cadré. Mais "Rappi" a renversé la vapeur sans trop de difficultés en marquant quatre fois entre la 22e et la 32e. Autre carton, celui réussi par Langnau face à un pâle HC Davos (7-0). Les Tigers menaient déjà 2-0 après 3'15, après avoir marqué deux fois en l'espace de 12 secondes. Capitaine grison, Andres Ambühl a craqué après le 4-0: sa vilaine charge de la 28e lui a valu une pénalité de 5' et un retour prématuré aux vestiaires. Fazzini décisif Vainqueur de ses deux premiers matches, Zoug a par ailleurs subi une défaite surprenante face à Ambri-Piotta qui s'est imposé 3-2 en Suisse centrale. Le dernier match de la soirée a vu Lugano battre Berne 6-4 grâce notamment aux 3 points de Luca Fazzini (2 buts, 1 assist), tous réalisés en supériorité numérique.

Super League: première défaite pour le FCZ Le premier but inscrit par Witzig Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a mis fin à l'invincibilité du FC Zurich cette saison. En match en retard de la 5e journée de Super League, les Brodeurs se sont imposés 4-1 grâce à une fin de match de feu. Les Saint-Gallois ont tiré les premiers grâce à une réussite de Wiztig (27e), mais les visiteurs ont répliqué dans la foulée par Marchesano (29e). La partie a été assez équilibrée ensuite jusqu'au 2-1 signé par Görtler après un service lumineux de Toma (70e). Cette fois, le FCZ - bien timide offensivement - n'a pas été en mesure de réagir, bien au contraire. Witzig encore (79e) et Mambimbi (83e) ont donné au score des proportions inattendues. Saint-Gall a ainsi bien réagi après son revers du week-end contre Lucerne, et ce malgré les deux grosses occasions manquées par Geubbels avant que son équipe ne fasse la décision. Pour Zurich, c'est un coup d'arrêt inattendu après la victoire de samedi à Bâle dans le Klassiker. Au classement, trois clubs se partagent la tête avec 14 points, à savoir Lucerne (14-9), Zurich (14-9) et Lugano (12-8). Le fauteuil de leader est ainsi conjointement occupé par les Lucernois et les Zurichois, avec le même nombre de buts inscrits et reçus.

Mondiaux de Zurich: Celine van Till gagne le chrono La joie de Celine van Till Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Celine van Till a conservé son titre mondial de para-cyclisme T1-2 à Zurich. La Genevoise a remporté le contre-la-montre de 11,3 km mardi. Elle a devancé de 24 secondes la Danoise Emma Lund. L'Allemande Angelika Dreock-Kaser a empoché la médaille de bronze à 2'07 de la Suissesse. Celine van Till a ainsi complété son palmarès. Elle avait notamment décroché deux médailles d'argent lors des récents Jeux paralympiques à Paris, lors de la course en ligne et sur le chrono. Celle qui est membre du Grand Conseil du canton de Genève fera partie des candidates aux médailles vendredi lors de la course en ligne.

Suède et Danemark font candidature commune En 2029, le trophée de l'Euro féminin pourrait être remis en Scandinavie Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suède et le Danemark vont officiellement soumettre auprès de l'UEFA leur candidature commune à l'organisation de l'Euro 2029 féminin. Les deux pays l'ont annoncé mardi. Les deux fédérations ont déclaré vouloir organiser "le plus grand championnat d'Europe féminin de l'histoire". "Nous savons à quel point il est important de participer à l'organisation de championnats, notamment pour inspirer et encourager davantage de filles à pratiquer ce sport", a souligné le président de la fédération suédoise Fredrik Reinfeldt. Les travaux de préparation à une candidature commune et le dialogue avec de potentielles villes hôtes "battent leur plein", ont fait savoir la SvFF et la DBU. Le duo Suède-Danemark est en concurrence avec le Portugal et l'Allemagne. L'UEFA annoncera officiellement le nom du pays hôte en 2025. Le Danemark a été hôte de l'Euro 1991 de football féminin, et la Suède a accueilli l'évènement à deux reprises, une première fois avec la Norvège en 1997 et une deuxième fois seule en 2013. L'Euro 2025 doit se disputer en Suisse du 2 au 27 juillet.