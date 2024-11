Trois fans du Real interpellés ++ Russell en pole

Septième à Levi, Mélanie Meillard a elle aussi confirmé la bonne impression laissée en Finlande sept jours plus tôt, même si elle a perdu un rang en deuxième manche samedi. La skieuse d'Hérémence n'avait plus signé deux top 10 consécutifs en slalom au cours d'un même hiver depuis la saison 2017/18.

La joie de Rast contrastait avec l'amertume de Wendy Holdener. Deuxième de la première manche à 0''13 de Mikaela Shiffrin, la Schwytzoise a manqué le coche sur le bas du second tracé pour terminer à 0''18 de Rast. Elle ne fera néanmoins pas la fine bouche pour sa troisième course après ses dix mois de pause forcée.

Souvent freinée par des blessures, Camille Rast a enfin pu donner sa pleine mesure la saison dernière, terminant 9e de la Coupe du monde de slalom grâce notamment à deux 4es places obtenues en janvier (Kranjska Gora et Janska). Ce podium vient récompenser sa persévérance et lui offre de nouvelles perspectives.

L'avènement de Camille Rast était en revanche plus attendu. La Valaisanne avait signé son premier top 10 en Coupe du monde en janvier 2017 à Plan de Corones, terminant 9e en géant, et était devenue championne du monde junior de slalom deux mois plus tard alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères appliquées par les clubs et les autorités, les cas de racisme sont fréquents dans le football espagnol, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser de ces comportements.

La Fédération espagnole avait elle aussi dénoncé le comportement de supporters mis en cause et assuré "travailler pour la tolérance zéro à l'égard de ce fléau social" et "mettre fin à la violence et aux insultes dans les sites et événements sportifs".

Assurant condamner "fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent", le Real Madrid avait indiqué avoir "ouvert une enquête pour localiser et identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées".

Ces supporters, deux majeurs et un mineur, sont accusés d'avoir "fait des déclarations xénophobes ayant porté atteinte à la dignité et à l'intégrité morale des deux footballeurs" lors de ce match, qui s'était tenu au stade Santiago Bernabeu de Madrid, indique la police espagnole dans un communiqué.

Le prochain objectif du CC Aarau est fixé au mois de mars 2025, avec des Mondiaux prévus en Corée du Sud. Mais Silvana Tirinzoni et Cie ont d'ores et déjà dans le viseur les JO de Milan/Cortina 2026, où elles espèrent partir en quête d'une première médaille olympique quatre ans après avoir échoué au pied du podium à Pékin.

La Team Tirinzoni, quadruple championne du monde (2019, 2021, 2022, 2023) et médaillée d'argent des Mondiaux 2024 au Canada, a maîtrisé son sujet samedi en finale à Lohja. Un coup de deux réussi dans le premier end et un point "volé" dans le deuxième lui ont permis de prendre le large d'entrée (3-0).

Titrées en 2023 sans avoir perdu le moindre match, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont donc réédité cet exploit sur la glace finlandaise. Elles en sont désormais à 22 matches remportés consécutivement dans le cadre des championnats d'Europe.

Le CC Aarau a défendu victorieusement le titre européen conquis un an plus tôt à Aberdeen en Ecosse.

La lutte pour le podium s'annonce somptueuse, et elle concernera au moins une autre Suissesse. Convaincante 5e à Levi une semaine plus tôt, la Valaisanne Camille Rast a réalisé le 5e temps samedi matin à 0''68 de Shiffrin. Mélanie Meillard, 7e en Finlande, pointe quant à elle au 9e rang (mais à 1''32).

Contraint de repasser par son garage après avoir tapé un mur alors qu'il était en train de signer un excellent chrono, George Russell s'est emparé in extremis de la pole position, sa troisième de la saison et la quatrième pour lui en F1. Le Britannique a devancé de 98 millièmes l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), deuxième des qualifications disputées vendredi soir.

Kyshawn George est resté discret, comme lors de ses deux matches précédents. Le "rookie" valaisan a néanmoins rentré un tir, à 3 points, après avoir manqué les 6 tirs qu'il avait tentés dimanche face à Detroit (0/3) et lundi face aux New York Knicks (0/3). Il a également capté 3 rebonds face à Boston.

Le Genevois et les Hawks ont été battus 136-122 à Chicago, alors que le Valaisan et les Wizards ont essuyé face à Boston (108-96) leur 10e revers consécutif.

Meilleure équipe de ce début de saison avec 34 points soit 5 de plus que son plus proche poursuivant Minnesota, Winnipeg a remporté les dix matches dans lesquels il a ouvert la marque. Le portier de Pittsburgh Tristan Jarry a quant à lui cédé pour la quatrième fois de la saison sur le premier tir cadré auquel il ait dû faire face...

"Muet" dans ses six précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit son 8e but de la saison, le premier depuis un doublé signé le 5 novembre face à Utah, après seulement 82 secondes de jeu. El Nino a hérité dans le slot d'un puck perdu par Evgeni Malkin et a trompé Tristan Jarry du revers après une feinte de corps.

Respectivement 5e et 7e en Laponie, Camille Rast et Mélanie Meillard chercheront pour leur part à confirmer leur bonne forme automnale. Wendy Holdener (16e à Levi pour son retour aux affaires dans sa discipline fétiche) et Michelle Gisin (22e du géant de Sölden et 24e à Levi) visent quant à elles le top 15.

Brillant 5e à Levi où il a signé son meilleur résultat à ce niveau pour relancer sa carrière après une saison compliquée, Tanguy Nef voudra pour sa part confirmer cet exploit. Quant à Daniel Yule et à Ramon Zenhäusern, ils auront à coeur de se racheter après avoir terminé hors du top 15 en Finlande une semaine plus tôt.

Ce podium, le seul pour la Suisse en quatre courses disputées dans cette Coupe du monde 2024/25, constitue forcément un soulagement pour le skieur d'Hérémence. Et celui-ci a une revanche à prendre à Gurgl, où il avait connu l'élimination un an plus tôt en deuxième manche après avoir signé le 4e chrono sur le premier parcours.

Une semaine après avoir ouvert leur saison à Levi, les slalomeurs et slalomeuses se retrouvent à Gurgl samedi et dimanche. L'équipe de Suisse tentera d'y cueillir son premier succès de l'hiver.

Joël Genazzi: "On savait qu'on pouvait le faire"

Joël Genazzi satisfait de la réaction lausannoise à Fribourg Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Lausanne a obtenu un précieux succès en allant s'imposer 3-2 ap à Fribourg. Les Vaudois ont su tenir grâce à leur jeu en infériorité numérique.

Dans un match, il y a très souvent des moments qui décident de l'issue finale. Cela peut être un but en infériorité numérique, en power-play ou à la fin d'un tiers. Cela peut aussi être une pénalité habilement "tuée". Et c'est justement ce qui s'est passé à Fribourg à la mi-match.

Lorsqu'Aurélien Marti a dû rejoindre les vestiaires après avoir écopé d'une pénalité de 5 minutes assortie d'une méconduite de match, Fribourg menait 2-1 et avait une chance en or de prendre définitivement les devants. En ne parvenant pas à marquer, les Dragons ont redonné du souffle aux Lions. "On a parlé de ça dans le vestiaire à la pause, raconte Joël Genazzi. Le fait de tuer cette pénalité, ça donne de la confiance, ça crée un momentum. On s'est encouragé en se disant qu'on pouvait le faire. On le savait. C'est un peu le "hockey spirit", si tu ne marques pas à 5 contre 3 ou lors d'une pénalité de 5 minutes, tu perds le match."

Joël Genazzi parle d'expérience, comme s'il s'agissait d'une loi non écrite ou d'un scénario qui se joue de multiples fois. En tenant grâce à son box-play et un gardien qui n'a que peu relâché de pucks, le LHC a pu revenir dans le match et faire douter Fribourg.

"Après avoir encaissé beaucoup de buts ces derniers temps, on avait envie de se concentrer sur la défense et là on se prend deux buts rapidement, grimace le défenseur lausannois qui rejoue en attaque cette saison. Mais on a très bien réagi, Pasche a très bien joué. On n'a pas produit grand-chose offensivement, mais le box-play a bien tenu. Je ne sais pas si on a volé la victoire, mais on est fier parce que ça fait toujours plaisir de gagner à Fribourg."

Pour les Vaudois, la suite se joue dimanche à domicile face à Langnau devant des estrades combles. Genazzi et ses coéquipiers sont conscients qu'il faudra éviter les pénalités stupides. "On a eu un entraînement de box-play ce soir, tant mieux, ironise-t-il. Mais à nous d'être mieux structurés dimanche contre Langnau, d'aller devant le goal adverse pour aller chercher ces punitions et avoir des power-plays."