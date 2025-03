Trois matchs de suspension pour Borgman, rien pour Bayreuther

Malgré un but et un assist de Nico Hischier, New Jersey a, pour sa part, bu la tasse à Newark. Les Devils se sont inclinés 5-3 devant Calgary alors qu’ils menaient encore 3-1 à la... 47e minute. C’est la première fois cette saison que New Jersey s’incline dans le temps réglementaire alors qu’il avait l’avantage au score à l’appel du troisième tiers.

Kyle Connor a inscrit le but de la victoire après 1’13’’ de jeu en prolongation dans une rencontre qui a vu Edmonton perdre sur blessure sa "star" Connor McDavid et son gardien Stuart Skinner. Cette rencontre a aussi été marquée par le réveil de Nino Niederreiter. "Muet" lors des six derniers matches, le Grison a délivré un assist pour son 31e point de la saison.

Après deux nuls contre l'Uruguay et le Vénézuéla et avant de croiser la route de l'Argentine mardi à Buenos Aires, le Brésil n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Il a toutefois dû attendre le temps additionnel pour forcer la décision grâce à une frappe de Vinicus Junior.

Le dernier tiers a été très accroché, et souvent haché. Berra a eu nettement plus de travail que son homologue bernois, mais il a tenu bon jusqu'à la sirène. Les Fribourgeois mènent donc 3-1 dans une série que ne disputera plus Jacob de la Rose. L'attaquant suédois est out pour la saison en raison d'une blessure au bas du corps.

Gottéron a balbutié son jeu durant la période initiale, marquée par la rapide ouverture du score d'Aaltonen (4e). Mais les Dragons ont su renverser la situation en 34 secondes seulement, avec pas mal de réussite et des buts de Sörensen (25e) et Bertschy (26e).

Murat Yakin n'a pas voulu donner trop d'informations sur son onze de départ. Mais il semble probable que l'un ou l'autre néophyte soit de la partie. Les défenseurs Lucas Blondel et Stefan Gartenmann ont a priori les meilleures cartes, mais Isaac Schmidt, Albian Hajdari et Alvyn Sanches espèrent aussi fêter leur première sélection.

Pour sa part, l'attaquant de l'AS Monaco est resté humble. "Ce match sera quelque chose de particulier pour ma famille et moi. Mais en même temps, c'est une rencontre internationale comme les autres, durant laquelle je vais essayer de remplir ma tâche du mieux possible", a-t-il dit.

Le nouveau propriétaire, William Chisholm, originaire du Massachusetts et fan de longue date des Celtics, est le co-fondateur et directeur général de Symphony Technology, un fonds d'investissement privé californien, selon le Boston Globe.

La ministre des Sports du Zimbabwe sera la première femme et la première représentante du continent africain à la tête de l'instance, à seulement 41 ans. Le Comité international olympique avait annoncé quelques minutes plus tôt que l'un des sept candidats avait été élu, sans toutefois donner son nom.

Le premier match d'une année capitale

Murat Yakin: une année capitale pour l'équipe de Suisse et aussi pour lui. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Murat Yakin a quatre matches pour préparer au mieux l'équipe de Suisse avant les périlleuses qualifications pour la Coupe du monde 2026 à l'automne. Tout commence à Belfast.

Irlande du Nord vendredi, Luxembourg mardi, Mexique et Etats-Unis début juin: ces quatre adversaires seront-ils "les" bons sparring-partners pour l'équipe de Suisse ? Certains pointeront sans doute la faiblesse des deux premiers, mais l'ASF n'a pas vraiment eu l'embarras du choix pour cette première fenêtre internationale de l'année.

La plupart des nations européennes sont, en effet, encore engagées en Ligue des nations ou entament déjà les éliminatoires du Mondial 2026. Ce n'est pas le cas de la Suisse, reléguée en Ligue B après son automne calamiteux (quatre défaites, deux matches nuls), et placée dans un groupe réduit de quatre pays en vue des éliminatoires de la Coupe du monde (avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo).

L'occasion d'expérimenter

Mais peu importe l'adversaire, ce premier rassemblement de 2025 doit surtout permettre à Murat Yakin d'expérimenter. C'est bien pour cette raison qu'il a convoqué quatre néophytes: Alvyn Sanches, Isaac Schmidt, Lucas Blondel et Stefan Gartenmann. Le latéral droit de Boca Juniors et le défenseur central de Ferencvaros, que le sélectionneur est allé voir évoluer à Buenos Aires et à Budapest, devraient sans doute avoir du temps de jeu vendredi au Windsork Park ou mardi à Saint-Gall, face au Luxembourg.

"Nous devons leur offrir des opportunités. Ces quatre matches amicaux sont parfaits pour que nous puissions donner de l'expérience à ceux qui n'ont pas encore joué en équipe de Suisse", a d'ailleurs répété plusieurs fois Murat Yakin jeudi dernier en conférence de presse, peu après avoir révélé sa liste.

L'absence de Manuel Akanji (blessé à une cuisse) et de Granit Xhaka (sa femme vient d'accoucher de leur troisième enfant), deux membres inamovibles du onze helvétique, rebat également certaines cartes. "Cela nous permet aussi de nous préparer au cas où ils ne seraient pas là cet automne, ce que je n'espère pas", a glissé Murat Yakin, qui aurait sans doute aimé voir Ardon Jashari à l'oeuvre. Le milieu de terrain de 22 ans, brillant ces derniers temps avec le FC Bruges, a été ménagé.

Face aux médias à Faro, où la Suisse s'est entraînée cette semaine, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami a martelé qu'il n'y avait pas de malaise avec l'ex-capitaine du FC Lucerne. Ce dernier avait refusé d'honorer une sélection en M21 en novembre 2023, arguant que sa place était avec la première équipe. Sa présence sur le pré dimanche face à Charleroi, quelques jours après que Murat Yakin a accepté de le laisser au repos, interroge tout de même.

Défense en chantier

Mais l'attaque et l'entrejeu ne sont pas les priorités du sélectionneur pour le moment. Le Bâlois doit d'abord trouver la bonne formule en défense. Les déboires de l'automne (2,6 encaissés par match) ont montré que la solidité affichée à l'Euro (0,8 but encaissé par match) n'avait rien d'immuable.

"Notre situation ressemble à celle d'il y a un an: nous sommes à la recherche de stabilité. Sur le plan offensif et au milieu, j'ai suffisamment de choix, mais il est clair qu'en défense, l'effectif est bien plus inexpérimenté", a-t-il souligné. Parmi les défenseurs sélectionnés, seuls Ricardo Rodriguez (125 sélections) et Eray Cömert (14) comptent, en effet, plus que cinq capes.

Ce premier test à Belfast devrait néanmoins s'avérer plutôt clément pour les quatre (ou trois?) hommes que Murat Yakin décidera d'aligner en défense, dans la mesure où l'Irlande du Nord n'a pas inscrit le moindre but lors de ses cinq derniers duels face à la Suisse.

Adversaire bien connu

Le barrage de qualification pour la Coupe du monde 2018 reste dans les mémoires. Les hommes de Vladimir Petkovic avaient obtenu leur billet pour la Russie grâce à un penalty généreux et sans prix transformé par Ricardo Rodriguez à Belfast (1-0 sur les deux matches).

A l'époque, Michael O'Neill était déjà à la barre d'une formation qui avait surpris en se qualifiant pour l'Euro 2016 en France, où son public heureux et bruyant avait marqué les esprits. Il n'avait en revanche pas vécu les deux affrontements des éliminatoires du Mondial 2022. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul et vierge au Windsor Park et la Suisse s'était imposée 2-0 à Genève grâce à des buts de Steven Zuber et Christian Fassnacht.

S'il espère surtout voir son équipe développer des automatismes en Irlande du Nord, Murat Yakin est bien conscient qu'un bon résultat lancerait idéalement une année charnière pour l'équipe de Suisse. Une année qui pourrait lui coûter cher en cas d'échec à la fin de l'automne.