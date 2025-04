Stefanos Tsitsipas éliminé ++ Koller 2e et Schurter 3e en short-track

A la Schützenwiese, sur la pelouse de la lanterne rouge (24 pts), les hommes de Ludovic Magnin vont donc jouer gros. Classés au 7e rang avec 44 points, ils en comptent trois de retard sur le FC Zurich et quatre sur le duo Lucerne - Lugano. Le LS doit donc comptabiliser et espérer qu'un de ses rivaux s'effondre lors des deux dernières journées avant la séparation en deux groupes.

Avec Tylor Fritz et Casper Ruud (ATP 7), le Gonet Geneva Open est d’ores et déjà assuré de la présence de deux joueurs du top ten pour sa dixième édition. On rappellera aussi que Grigor Dimitrov (ATP 18) sera également de la partie. Cette liste des joueurs s’étoffera encore ces prochaines semaines.

Demi-finaliste du Geneva Open en 2023, le Californien de 27 ans est l’un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Son tennis d’attaque basé sur un service et un coup droit percutants lui a permis de tutoyer les sommets. Son palmarès est riche de 8 titres, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2022. En 2024, il s’est également hissé en finale du Masters de Turin.

Avec Casper Ruud, un autre finaliste en Grand Chelem disputera le Geneva Open (17 au 24 mai). No 4 mondial et finaliste l’an dernier de l’US Open, Taylor Fritz revient pour la troisième fois à Genève.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler, qui tente à 28 ans de devenir le quatrième joueur seulement à conserver son titre à Augusta après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo, s'est lui aussi dit satisfait de sa première journée: "Chaque fois que vous pouvez rendre une carte propre ici, c'est vraiment un bon point."

McIlroy, qui rêve de remporter enfin ce Masters pour compléter son Grand Chelem de carrière, ne pointe en revanche qu'au 27e rang. Le Nord-Irlandais se trouve dans le par, alors qu'il était parfaitement dans le coup jusqu'au trou no 14. Mais deux bogey commis sur les nos 15 et 17 l'ont repoussé à cinq coups de la tête.

Une centaine de supporters ont tenté de forcer l'entrée du stade Monumental dans la capitale chilienne où se disputait un match entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza. La police est alors intervenue pour contenir les supporters et les empêcher d'entrer. Au cours de l'opération, une bousculade a provoqué la chute d'une barrière, écrasant les deux victimes.

Fiala a inscrit le 3-1 (26e) et le 5-1 (42e), à chaque fois en supériorité numérique, sur des reprises directes. Avec désormais 32 réussites à son tableau de chasse 2024/25, il n'est désormais plus qu'à un but de son record sur une saison établi en 2021/22 alors qu'il jouait encore sous le maillot de Minnesota.

Lausanne arrache un 7e match, Zurich en finale

Un grand Kevin Pasche lors de l'Acte VI. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY

Il y aura un 7e match pour départager Lausanne et Fribourg en demi-finale des play-off de National League. Les Vaudois sont allés gagner 4-1 à Fribourg.

Le Lion n'est pas mort ce soir. Dos au mur, les Lausannois sont parvenus à remporter un troisième match. Le LHC a mené au score et a su tenir cet avantage jusqu'au bout grâce à un très bon Kevin Pasche. La délivrance est venue de la canne d'Oksanen dans la cage vide. Le Finlandais a été récompensé, lui qui pensait avoir marqué à la 54e mais qui a vu son but refusé pour une crosse haute.

Mais comme d'habitude, ce sont les Fribourgeois qui ont été les premiers à se mettre en évidence. Sur leur premier power-play, les Fribourgeois ont trouvé la faille. Le 1-0 n'est pas venu à la suite d'une séquence de possession, mais d'une géniale combinaison entre Sörensen et Vey et alors que Genazzi avait encore une seconde à purger sur le banc des pénalités. Le top scorer suédois est entré comme il faut dans la zone, a foncé sur le but avant de recevoir une offrande parfaite de Vey.

Cette ouverture du score aurait pu plonger les Lausannois dans le doute et leur rappeler les précédentes rencontres où Fribourg a souvent pris les devants en premier. Mais à la 15e, c'est Théo Rochette qui a pu égaliser au terme d'un temps fort du LHC dans la zone fribourgeoise.

Et comme les Dragons, les joueurs de Geoff Ward ont pu profiter de leur premier power-play pour virer en tête. A la 27e, Suomela a tiré sur Berra qui a laissé un rebond. Oksanen a pu servir Riat qui a poussé le puck dans la cage vide. Quelques instants plus tard, Lars Leuenberger a choisi de prendre son temps-mort, sentant que son équipe pouvait potentiellement perdre un peu le fil. Maîtrisant l'art du contre, Gottéron a bien failli niveler la marque sur un mauvais changement de ligne lausannois avec un Bertschy qui a tout de suite senti le coup, mais qui s'est brisé sur Pasche.

La fin fut à nouveau haletante avec des Dragons qui ont poussé avec l'énergie du désespoir. Cela n'a pas suffi et les deux formations se retrouveront samedi à Malley pour un acte VII forcément décisif.

Zurich en finale

Dans l'autre demi-finale, Zurich a passé l'écueil davosien. Lors du 6e match, dans les Grisons, les joueurs de Marco Bayer se sont imposés 6-4 et ont gagné le droit de défendre leur titre en enlevant la série 4-2.

Les Lions ont pu compter sur un jeu de puissance efficace. Fröden a ainsi inscrit le 0-1 et Malgin le 1-3 avec un homme de plus sur la glace. Et à la passe? Sven Andrighetto bien entendu. L'ailier du "Z" est actuellement le meilleur compteur des play-off avec 18 points (7 buts/11 assists), puisqu'il a encore ajouté une assistance sur le 2-4 de Balcers. Les Lions ont clairement fait la différence dans le troisième tiers en faisant passer le score de 2-3 à 2-6. Les deux derniers goals grisons n'ont rien changé à l'issue de la partie, si ce n'est qu'Andres Ambühl a inscrit un dernier but à son ultime match en National League.