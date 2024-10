Tuchel futur sélectionneur de l'Angleterre ++ Roura repart

C'est précisément pour ces raisons que les grandes ligues d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne et de France n'ont pas introduit les billets nominatifs. Et en Italie, où ils ont été instaurés depuis longtemps, les problèmes n'ont pas été résolus pour autant.

La SFL critique également le modèle en cascade introduit cette saison par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP), qui étudie toujours la possibilité d'introduire les billets nominatifs. Le dialogue avec la CCDJP n'existe malheureusement plus pour le moment, a regretté la SFL. L'instance a rappelé qu'elle payait à l'Etat, par le biais des clubs, 20 millions de francs par an pour la sécurité en dehors des stades, bien que ce champ d'action ne soit pas vraiment de la responsabilité des clubs.

Lors de cette conférence sur la sécurité dans le football professionnel suisse, Claudius Schäfer, le CEO de la SFL, s'est fermement opposé à l'introduction de billets personnalisés. Selon lui, "ils ne mènent pas au but, ils sont contre-productifs et provocateurs".

Sous Gareth Southgate, les Three Lions ont atteint les demi-finales du Mondial-2018, la finale de l'Euro en 2021 (défaite aux tirs au but contre l'Italie à Wembley), les quarts de finale du Mondial-2022, et de nouveau la finale de l'Euro en 2024 (défaite 2-1 contre l'Espagne).

Tuchel deviendra le troisième sélectionneur étranger de l'histoire des Three Lions après le Suédois Sven-Goran Eriksson (2001-2006) et l'Italien Fabio Capello (2007-2012). Il sera accompagné par Anthony Barry, un entraîneur anglais natif de Liverpool ayant travaillé avec lui à Chelsea et au Bayern Munich.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du Bayern Munich notamment, succède à Gareth Southgate, en poste de 2016 à 2024, et à Lee Carsley, dont l'intérim est prolongé jusqu'au rassemblement de novembre inclus, lors duquel la sélection des "Three Lions" bouclera sa phase de groupes en Ligue des nations.

Alan Roura: "Je repars avec le couteau entre les dents"

Alan Roura va entamer son troisième tour du monde en solitaire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Alan Roura n'a que 31 ans, mais il entamera déjà son 3e Vendée Globe le 10 novembre aux Sables d'Olonnes. Avec son nouveau bateau, il veut retrouver le plaisir après une 2e expérience compliquée.

"Les minutes me semblent interminables, les jours encore plus. J'ai hâte d'être au départ", confie le Genevois, qui a accueilli Keystone-ATS lundi à Lorient.

Devenu en 2016/17 le plus jeune marin à boucler - au 12e rang - la mythique course autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance, Alan Roura reste sur une deuxième expérience plus mitigée. "Le Vendée 2020/21 était dur à accepter. Là, je repars avec le couteau entre les dents", lâche-t-il.

"Ce n'est pas une sorte de vengeance personnelle ou de revanche personnelle. J'ai envie de prendre du plaisir, en espérant que tout se passe bien", souligne celui qui avait terminé 17e pour sa deuxième participation après avoir connu différents soucis techniques.

"Tirer le meilleur du bonhomme et du bateau"

"L'objectif, c'est de jouer dans le bon paquet avec les bateaux de ma génération, voire les plus récents", glisse Roura, qui a racheté en 2021 le bateau d'Alex Thomson. "En fait, peu importe le classement, le but est vraiment de tirer le meilleur du bonhomme et du bateau. Et, forcément, de se faire plaisir", poursuit-il.

"Mais j'ai envie d'être dans le match, et je compte tout faire pour y arriver", répète le Genevois, qui a commencé à naviguer son bateau en 2022, "tel qu'il était, sans faire de modifications. Depuis, on a modifié pas mal de choses, notamment à l'avant du bateau. On a modifié aussi les ballasts, le jeu de voiles", précise-t-il.

"Le bateau commence à être un peu plus performant dans toutes les allures. Ca offre une belle prise de confiance en soi, donc c'est chouette. Je suis content du résultat", se réjouit-il. "C'est la première année où le bateau est à 100%, c'est donc la première course pour laquelle il va être à 100%", explique-t-il.

Un perpétuel apprentissage

Confiant, Alan Roura sait néanmoins que son expérience ne lui offre aucune garantie à l'heure d'embarquer pour une aventure de plus de deux mois. "J'essaie d'apprendre, de continuer à évoluer. C'est vrai que ça fait maintenant longtemps que je navigue sur ces bateaux, donc je les connais plutôt bien", souligne-t-il.

"Mais j'ai hâte d'y retourner pour apprendre encore de nouvelles choses. Je pense que c'est ça la magie du Vendée Globe: on n'arrête jamais d'apprendre. Donc on aura toujours plus d'expérience sur le Vendée après un Vendée", assure-t-il avec sagesse.

"L'important, c'est de trouver la fougue du premier Vendée, la petite étincelle qui fait qu'on y va parce qu'on a envie de faire un tour du monde sur ces bateaux. Là, je sais que j'en ai vraiment envie, donc c'est cool", sourit le Genevois.

"Je retrouve plutôt les sensations du premier Vendée, ce qui montre que je suis heureux, que mon bateau et moi allons être performants", assure Roura, pour qui le mental est bien plus important que la résistance physique dans une telle course.

"Il faut travailler sur soi, sur ce qui va se passer sur le bateau, anticiper à terre au maximum. C'est un suivi à l'année entre le mental et le physique", poursuit le Genevois. "On prépare l'état d'esprit, le fonctionnement, la confiance en soi, la visualisation de la course aussi. On se projette en fait sur les premiers jours."

Déchirement

Alan Roura a hâte d'en découdre, c'est une évidence. Mais il sait que la phase finale de sa préparation sera aussi marquée par les adieux à ses deux jeunes enfants, dont il se séparera après "de petites vacances en famille". Ceux-ci ne seront plus présents à ses côtés lors de la semaine précédant le départ. "C'est mieux mentalement", même si c'est "un déchirement", avoue-t-il.

"La gestion de la dernière semaine avec les enfants n'est pas facile. C'est du temps où on n'est pas dans notre bulle de préparation. Et comme on travaille ensemble avec ma femme sur les projets marins, c'est encore plus compliqué. Ca fait bizarre, parce que c'est long une semaine sans les enfants avant de partir pour presque trois mois. Ca va être long", conclut-il.