Un 19e clean sheet pour Yann Sommer ++ Sursis pour le SLO

Un succès de prestige pour la République tchèque Roman Cervenka toujours aussi décisif malgré le poids de ses 38 ans. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM La République tchèque a entamé "son" championnat du monde de bon patin. A Prague, elle a battu la Finlande, Championne olympique en titre, 1-0 aux tirs au but. Lors du shootout, le portier du HC Bienne Harri Säteri a dû s’incliner à deux reprises, la seconde fois devant l’attaquant de Rapperswil-Jona Roman Cervenka. Son vis-à-vis a, en revanche, détourné toutes les tentatives des Finlandais. A Ostrava dans un groupe considéré comme plus faible, la Suède a battu les Etats-Unis 5-2 dans le choc des favoris. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne, finaliste l’an dernier, s’était imposée 6-4 devant la Slovaquie grâce notamment aux réussites de Dominik Kahun (Berne) et de Marc Michaelis (Zoug).

Un 19 clean sheet en Serie A pour Yann Sommer Yann Sommer: encore une grande performance avec l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti Yann Sommer soigne toujours ses statistiques. Pour son premier match du mois, il a fêté un 19e clean sheet en Serie A. Malgré l'ampleur du score, le portier de l'équipe de Suisse a été l'un des artisans du succès 5-0 de l'Inter à Frosinone. Il a, en effet, été décisif lors d'une première période largement dominée par les néo-promus. Plus clinique que jamais, l'Inter a marqué par Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Martinez et Thuram.

Une nouvelle inquiétude pour Murat Yakin Murat Yakin pourra-t-il compter sur Ruben Vargas à l'Euro ? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après Denis Zakaria et Fabian Schär, un troisième international suisse s'est blessé. Ruben Vargas a dû céder sa place à la demi-heure lors de la défaite 1-0 d'Augsbourg devant le VfB Stuttgart. On ignore toutefois la nature et la gravité de la blessure du Lucernois. Mais à une semaine de dévoiler sa liste des 26 sélectionnés pour l'Euro, Murat Yakin se serait bien passé de ce nouveau coup du sort. Battu sur la 26e réussite de la saison de Serhou Giuirassy qui permet au VfB Stuttgart de s'emparer provisoirement de la deuxième place du classement, Augsbourg a sans doute laissé passer sa dernière chance de se qualifier pour la Conference League. Kevin Mbabu dans les rangs d'Augsbourg et Leonidas Stergiou dans ceux du VfB étaient titulaires.

Un sursis inespéré pour le SLO Adrian Grbic, l'homme qui permet au SLO de rester encore en vie. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L’aventure en Super League pour Stade Lausanne-Ouchy n’est pas encore terminée. Le néo-promu a obtenu un sursis presque inespéré grâce à Adrian Grbic. Prêté par Lorient, l’Autrichien a, en effet, arraché l’égalisation (1-1) à la 89e pour le FC Lucerne face aux Grasshoppers. Les Zurichois, qui avaient ouvert le score par le Japonais Ayumo Seko peu avant l’heure de jeu, ne sont pas encore mathématiquement sauvés avec 11 points d’avance sur le SLO qui doit encore jouer quatre matches. Le premier le verra accueillir Yverdon ce samedi à la Pontaise. Dans l’autre match de la soirée, Lausanne n’est pas devenu la première équipe à battre à quatre reprises le FC Bâle dans une même saison de Super League. Les Vaudois ont partagé l’enjeu (0-0) devant les Rhénans. Même si Fabian Frei a trouvé à deux reprises le poteau, Lausanne ne méritait pas de concéder une troisième défaite de rang après ses revers à Lugano et à Yverdon. Les Vaudois ont eu l’initiative, mais ont manqué de discernement dans la surface de vérité.

Une frayeur pour Novak Djokovic Novak Djokovic: une victoire mais aussi une belle frayeur. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Novak Djokovic a été assommé par une gourde après son entrée en lice victorieuse dans le Masters 1000. Une vidéo diffusée par le site de la Gazzetta dello Sport décrit la scène. En sortant du Central, le Serbe, vainqueur du Français Corentin Moutet 6-3, 6-1, signait des autographes à des spectateurs situés en tribunes au-dessus de lui quand il a reçu une gourde sur la tête. Il s'est affalé par terre et, rejoint par une personne de son entourage, il est resté plusieurs minutes prostré avant de repartir vers les vestiaires. Contacté par l'AFP pour connaître l'état de santé de Djokovic, ni l'ATP ni les organisateurs n'ont donné suite. L'ATP a indiqué qu'il n'y aurait pas de conférence de presse d'après-match vendredi soir. Le Serbe fait à Rome, un tournoi qu'il a remporté à six reprises, son retour en compétition depuis son élimination en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Son début de saison est loin de ses standards habituels, puisqu'il n'a disputé que quatre tournois et n'en a gagné aucun.

Une victoire et un superbe chrono pour Ditaji Kambundji Ditaji Kambundji: elle partie pour réussir une très grande année 2024. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Suisses ont brillé au meeting Diamond League de Doha. Ditaji Kambundji a enlevé le 100 m haies. Plus tôt dans la journée, Simon Ehammer avait pris la troisième place à la longueur. Après deux sorties encourageantes en Chine, Ditaji Kambundji a élevé le curseur au Qatar. La Bernoise s’est imposée en 12’’49, à 2 centièmes seulement de son record de Suisse. Elle a porté son effort sur la fin de course pour devancer l’Américaine Tonea Marshall et la Polonaise Pia Skrzyszowska, la Championne d’Europe en titre, de 2 et de 4 centièmes. Avec cette victoire, Ditaji Kambundji est devenue la sixième athlète suisse à s’imposer en Diamond League après Nicole Büchler, Lea Sprunger, Ajla Del Ponte, sa sœur aînée Mujinga et Simon Ehammer.

Patrick Fischer: "Ce sont trois points très importants" Tristan Scherwey inscrit le 4-1 face à la Norvège lors d'un 2e tiers bien maîtrisé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a fait ce que l'on attendait d'elle en dominant la Norvège 5-2 en ouverture du Championnat du monde à Prague vendredi. Mais le sélectionneur Patrick Fischer veut corriger certaines choses. L'essentiel est acquis. Il ne fallait pas entrer dans ce Mondial avec des doutes. La Suisse aurait pu s'épargner certaines frayeurs, notamment lors du tiers inaugural, mais les joueurs ont su mettre un bon coup de collier au cours de la période médiane pour se mettre à l'abri et engranger trois points. "Ce sont trois points très importants", a d'ailleurs souligné Fischer, comme pour rappeler que la route vers les matches à élimination directe n'est pas un billard, mais bien un chemin à appréhender avec respect. Face à des Scandinaves qui ont crânement tenté leur chance lorsque la Suisse s'est relâchée, il a fallu serrer le jeu. "Les premiers matches au Mondial ne sont jamais faciles, a enchaîné Fischi devant la presse au terme de la partie. Il y a de la nervosité et pas mal de joueurs à intégrer en même temps. On n'a pas toujours été malins dans nos décisions avec le puck, mais dans le deuxième tiers cela s'est mieux passé parce qu'on a su forechecker et trouver le fond du filet." Mission accomplie donc, mais cela n'empêche pas d'avoir du travail dès samedi lors de l'entraînement. "Ce que l'on va devoir faire maintenant, c'est de recharger les batteries et de profiter de l'entraînement de demain pour corriger certaines petites choses et être prêt pour dimanche face à l'Autriche de Roger Bader." Jouer trop facilement Si la Suisse a pu vivre une fin de match relativement clame, c'est parce qu'elle a fait le nécessaire dans le deuxième tiers. Et si Roman (Josi) a été bon, c'est Romain (Loeffel) qui s'est signalé en inscrivant le 2-1. Un "i" dans le prénom qui fait toute la différence? "(il rigole) Je pense que si on regarde l'ensemble du match, il est vraiment bon Roman Josi et je pense que l'on ne peut qu'apprendre en jouant avec lui. D'un point de vue personnel, je suis heureux d'avoir pu aider à remettre l'équipe en selle après un premier tiers compliqué où l'on s'est mis tout seul dans la m... On menait au score et on a voulu jouer trop facilement et cela s'est retourné contre nous." Pour cette rencontre liminaire, Loeffel a fait la paire avec Jonas Siegenthaler. Un partenaire de jeu plutôt agréable à en croire le Neuchâtelois: "J'adore jouer avec lui. Il est un peu plus physique que moi, mais il est très intelligent, lit bien le jeu et bouge bien en zone d'attaque. Je pense qu'on est complémentaire." Il n'y avait logiquement aucune effervescence en zone mixte dans un camp suisse bien trop expérimenté pour commencer à bomber le torse. "Il faut garder cette réaction lors du deuxième tiers pour la suite et comprendre que ce n'est pas en jouant comme à la fin de la première période que l'on va ennuyer les grosses nations, conclut Romain Loeffel. On doit tous jouer de la même manière si l'on veut avoir du succès dans ce tournoi."

Simon Ehammer troisième à la longueur à Doha Simon Ehammer: une belle entame en Diamond League à Doha. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a réussi sa première de l'année dans le cadre de la Diamond League. L'Appenzellois a pris la troisième place de la longueur à Doha. Simon Ehammer a réussi un saut à 8,30 m. Seuls le Jamaïcain Carey McLeod (8,52 m) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8,36 m) ont sauté plus loin que l'Appenzellois. On rappellera qu'il avait enlevé l'an dernier le classement de la discipline en Diamond League à la faveur notamment de deux victoires. Son podium à Doha est le sixième de sa carrière dans le cadre de la Diamond League. Il a passé la ligne des 8 m pour la troisième cette année. Au Qatar, il est toutefois resté à 15 cm de son meilleur saut en 2024.

La Suisse bat la Norvège pour bien lancer son tournoi La Suisse a entamé ce Championnat du monde de bon patin. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a commencé le Championnat du monde à Prague par une victoire sur la Norvège. Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 5-2 sous l'impulsion de Roman Josi. L'entrée en lice dans une compétition majeure n'est jamais chose aisée. Surtout pour la Suisse avec Roman Josi en tête de gondole. Car si la présence du défenseur bernois a soulagé Patrick Fischer, elle a aussi ajouté de la pression sur le groupe et le staff. En gros, pas de droit à l'erreur. Dès les premiers coups de patins, on a bien vu ce pour quoi Josi est l'un des meilleurs arrières de la planète. Les lames donnent l'impression de ne jamais appuyer trop fort dans la glace. Le numéro 90 possède une aisance hallucinante. Cela ne l'empêche pourtant pas de ne pas être toujours bien placé, comme lors de cette scène de la 19e où la "ligne NHL" a bien failli concéder le 1-2. Avant cette occasion, les Suisses avaient subi l'égalisation de Vikingstad à la 15e. Ken Jäger, promu en deuxième ligne avec Niederreiter et Andrighetto, n'a pas semblé à l'aise sur cette séquence. Et c'est d'autant plus dommage que l'ouverture du score est tombée de la canne du tout nouveau champion de Suisse. Un tir précis qui a abusé le gardien Arntzen à la 12e. Un deuxième tiers maîtrisé Mais si Romain Loeffel a "volé" la vedette à Roman Josi en inscrivant le 2-1 à la 25e d'un joli lancer des poignets, c'est bien le capitaine des Nashville Predators qui a offert le 3-1 à Senteler à la 29e après une jolie danse au sein de l'arrière-garde scandinave. La Suisse a ensuite creusé l'écart grâce à Tristan Scherwey à la 34e. Les Norvégiens ont répondu par à-coups comme à la 40e, mais Leonardo Genoni a bien fermé la porte. Nino Niederreiter a ajouté une cinquième réussite en power-play dans le troisième tiers, alors que les Norvégiens ont eux aussi compté un but avec un homme de plus à la 59e. La Suisse va maintenant avoir un jour de repos avant d'affronter l'Autriche dimanche soir à 20h20 et la République tchèque à la même heure le lendemain. A noter que cette partie s'est déroulée devant 16'617 spectateurs. Une preuve, si besoin était, que la République tchèque est bel et bien un pays de hockey.

Un nouveau récital de Tadej Pogacar Tadej Pogacar a assommé le Giro. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Fantastique Tadej Pogacar ! Le Slovène a sans doute déjà pris une option décisive sur la victoire finale au Tour d’Italie. Tadej Pogacar a enlevé le premier chrono du Giro disputé sur 40,6 km entre Foligno et Pérouse. Il a forcé la décision lors de cette 7e étape dans l’ascension finale de Casaglia (1,3 km à 11,8 %) pour combler son retard sur Filippo Gana. Parti beaucoup plus tôt, le recordman de l’heure devançait le Slovène de 47’’au km 34. Sur la ligne, Tadej Pogacar s’est imposé avec une marge de 17’’ sur l’Italien pour signer un exploit qui rappelle sa victoire au Tour de France 2020 sur les pentes de La Planche-des-Belles-Filles. Geraint Thomas concédé 2’ sur le maillot rose. Autant dire que le Gallois, qui a perdu sa deuxième place du général au profit du Colombien Felipe Daniel Martinez, peut mettre une croix sur ses ambitions pour la victoire finale. Comme le reste du peloton d'ailleurs. Victorieux pour la 2e fois sur ce Giro, pour la 9e fois cette année et pour la 16e fois sur un grand Tour, Tadej Pogacar avait parfaitement préparé ce contre-la-montre. Sur la réserve lors des trois dernières étapes, le Slovène a conservé toute sa fraîcheur pour terrasser l’adversité dans l’ultime ascension.

La FIFA nie avoir "imposé" le calendrier La FIFA de Gianni Infantino estime qu'elle n'a pas "imposé" le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER La FIFA riposte au sujet du calendrier du Mondial des clubs 2025. Elle a répondu aux injonctions de l'Association mondiale des Ligues et de la Fifpro, niant avoir "imposé" le calendrier international. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues mondiales et la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, avaient soutenu que le calendrier des compétitions était désormais "au-delà de la saturation". Ils sommaient alors l'instance de modifier la programmation de la Coupe du monde des clubs, élargie à 32 équipes et qui doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. "Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la FIFA 'imposerait' d'une manière ou d'une autre le calendrier international à la communauté du football sans consultation adéquate", leur a répondu le secrétaire général par intérim de la FIFA Mattias Grafstorm dans une lettre consultée par l'AFP. "Pas possible de satisfaire tout le monde" "En tant qu'instance dirigeante mondiale du football, nous avons le devoir et la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre un calendrier international qui soit dans le meilleur intérêt du football mondial, y compris, entre autres, les intérêts des confédérations, des équipes nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et, bien sûr, des fans de football. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat et exigeant, et qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde à cet égard", a ajouté le dirigeant. La FIFA affirme ainsi avoir "mené à bien cet exercice de manière efficace et judicieuse" et indique que "toute suggestion selon laquelle elle ne le fait pas, ou ne l'a pas fait, n'est tout simplement pas étayée par les faits", précisant que le sujet du calendrier international avait été discuté à plusieurs reprises avec l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro en 2021 et 2022. "Les principes stratégiques du calendrier international pour 2025-2030 ont été approuvés par le Conseil de la FIFA le 16 décembre 2022 et, par la suite, le calendrier lui-même a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023", poursuit l'instance qui invite l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro à reprendre le "dialogue" avec elle.

Dominic Thiem rangera sa raquette à la fin de l'année Dominic Thiem a signé le plus grand succès de sa carrière en 2020, lorsqu'il a remporté l'US Open (photo d'archives). Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Dominic Thiem mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. L'Autrichien de 30 ans l'a confirmé vendredi sur les réseaux sociaux. "J'ai une annonce très importante, triste et belle à la fois à vous faire: la saison 2024 sera ma dernière", a déclaré Thiem dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Parmi les raisons derrière cette décision "mûrement réfléchie", il invoque l'état de son poignet mais aussi "un sentiment profond" qui l'anime depuis "un long moment". Thiem restera dans l'histoire comme l'un des joueurs de tennis les plus célèbres d'Autriche. Le Viennois a été seulement le troisième joueur de son pays à entrer dans le top 10 mondial. De mars 2020 à février 2021, il a occupé la troisième place, son meilleur classement en carrière. Champion à l'US Open 2020 Le droitier a remporté 17 titres sur le circuit ATP, dont un tournoi du Grand Chelem, l'US Open 2020. Ce succès à New York, le plus grand de la carrière de Thiem aura aussi été son dernier. Après une grave blessure au poignet droit contractée en juin 2021, il n'a plus jamais réussi à retrouver les sommets. Il n'a atteint qu'une seule finale sur le circuit depuis, perdue devant son public à Kitzbühel en juillet dernier. L'Autrichien était retombé entre-temps à la 352e place du classement ATP. Il est actuellement 117e mondial. Les spéculations croissantes ont incité Thiem à annoncer la fin de sa carrière. Sa tournée d'adieux devrait commencer à Roland-Garros, où il a atteint deux fois la finale, en 2018 et en 2019, toutes deux perdues face à Rafael Nadal.

Xhaka: "On va tout donner pour ramener la coupe" Mais qui arrêtera le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka? Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le Bayer Leverkusen a une nouvelle fois frappé au dernier moment jeudi pour préserver son incroyable invincibilité. Granit Xhaka et Cie joueront la finale de l'Europa League contre l'Atalanta Bergame. Mené après 66 minutes sur deux penalties marqués par Leandro Paredes contre le cours du jeu, Leverkusen a réussi à inverser la tendance, comme très souvent cette saison. Le "Werkself" a poussé dans les dix dernières minutes et dans le temps additionnel pour arracher le match nul (2-2) et conserver sa série de 49 matches sans défaite cette saison toutes compétitions confondues. "On ne sait pas nous-mêmes comment on a fait pour être menés 2-0", a déclaré Granit Xhaka à l'issue de la rencontre, au micro du diffuseur allemand RTL. "Avant d'encaisser le premier but, on a eu des occasions très franches et en seconde période on a eu des grosses chances de marquer. Mais c'est toujours comme ça dans le football, quand on ne les met pas devant, on les prend derrière", a souligné le Bâlois. Son équipe est toutefois parvenue à marquer dans les arrêts de jeu pour la douzième fois de la saison. "Réussir à revenir contre une telle équipe et ne pas perdre, c'est fantastique. Encore une fois, cette volonté en plus de marquer un but, c'est tout simplement incroyable", s'est réjoui Xhaka. Deux finales pour un triplé Après les deux dernières journées de championnat qu'il est assuré de remporter depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen jouera la finale de l'Europa League le 22 mai à Dublin contre l'Atalanta Bergame. Trois jours plus tard, les hommes de Xabi Alonso joueront une autre finale, celle de la Coupe d'Allemagne, contre Kaiserslautern (2e division). "Une finale, on y va pour gagner. Ça va être une autre équipe italienne qui est très bien en place tactiquement. On va tout donner pour ramener la coupe à Leverkusen", a conclu Xhaka.

Les New York Rangers toujours invaincus en play-off Il faudra être fort pour réussir à stopper les Rangers dans ces séries éliminatoires. Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Les Rangers ont signé un septième succès consécutif en play-off de la NHL jeudi. Les New Yorkais ont battu Carolina en prolongation et mènent désormais 3-0 en demi-finale de la Conférence Est. A Raleigh (Caroline du Nord), les Rangers ont bien réagi à une égalisation tardive des Hurricanes. Déjà passeur décisif sur le 1-0 de Jake Guentzel en première période, Andrei Svechnikov a arraché la prolongation à moins de deux minutes de la sirène finale alors que son compatriote et coéquipier Pior Kotchetkov avait délaissé le filet des Canes. Mais c'est un autre joueur russe, Artemi Panarin, qui a forcé la décision en faveur des Rangers. L'attaquant de la meilleure équipe de la saison régulière a placé une subtile déviation qui a laissé Kotchetkov bien malheureux après seulement 1'43'' en "overtime". Dallas égalise A l'Ouest, Dallas a remis les compteurs à égalité après avoir concédé le premier match de sa demi-finale contre Colorado, non sans une belle frayeur. Les Stars se sont imposés 5-3 alors qu'ils menaient 4-0 à l'entame du troisième tiers-temps. Deux buts de Miro Heiskanen en supériorité numérique, une réussite de Roope Hintz et surtout le 4-0 inscrit par les Texans avec un homme de moins sur la glace auraient dû avoir raison de l'Avalanche, mais les vainqueurs de la Coupe Stanley 2022 ont fait preuve d'une belle réaction d'orgueil. Revenus à 4-3, ils sont poussés pour égaliser avant de concéder un cinquième but dans leur cage abandonnée.