Un 3e succès pour la Nati ++ Pogacar fier de sa 1e semaine

Un tiers médian qui a vu pas mal de pénalités de chaque côté. Et dans un contexte rendu un poil plus houleux par des Tchèques vexés d'être menés à domicile, les débats se sont logiquement crispés. Mais les locaux ont finalement été récompensés de leur pression plus constante à la 36e. En supériorité numérique, c'est le Davosien Matej Stransky qui a fait chavirer de bonheur l'O2 Arena d'un tir puissant et précis dont il a le secret.

Remuant et visiblement pas trop impacté par le décalage horaire, l'ancien attaquant de Nashville et Minnesota s'est encore ménagé quelques chances de but, comme à la 34e.

Après une prolongation dominée par les Suisses, il a fallu se rendre aux penalties. Et à ce jeu, ce sont les Suisses qui se sont montrés les plus habiles. Fiala et Kurashev ont inscrit leur tir au but, alors que seul Stransky l'a fait pour les Tchèques.

C'était le premier grand test. La rencontre face à l'hôte de la compétition dans une patinoire comble et acquise à la cause adverse. Et après deux parties contre des équipes où ils étaient favoris, les Suisses avaient devant eux un sérieux contradicteur. Sérieux, c'est aussi l'adjectif que l'on peut utiliser pour qualifier le jeu de cette sélection. En particulier lors des tiers impairs, les hommes de Patrick Fischer ont géré.

Dans le groupe B à Ostrava, la Slovaquie a dominé les Etats-Unis 5-4 ap au terme d'une partie à rebondissements. Les Slovaques ont mené 4-1 à la 29e, mais les US Boys ont réagi dans l'ultime période et arraché la prolongation grâce à Pinto (45e), Tkachuk (54e) et Hughes (57e). Mais c'est finalement la Slovaquie qui a eu le dernier mot sur une réussite de Kelemen après 3'56 de temps supplémentaire.

"C'est plutôt bien organisé, on a de la chance avec la météo, les étapes ne sont pas trop longues et c'est moins stressant que le Tour de France", a expliqué le double vainqueur de la Grande Boucle.

"C'est une bonne chose d'avoir cet avantage, mais on se prépare à une deuxième semaine avec des attaques de nos concurrents, en particulier de l'équipe Ineos avec (Thymen) Arensman (9e du général, NDLR) et Thomas", a-t-il estimé. Selon le Slovène, la 10e étape mardi au départ de Pompéi et surtout la 15e avec son arrivée à Livigno peuvent faire des écarts durant la deuxième semaine.

"C'était une première semaine presque parfaite, je donne dix sur dix à l'équipe qui a fait du super boulot", a déclaré Pogacar (UAE Emirates) lors d'une visio-conférence durant la première journée de repos. "Je suis content d'avoir une belle avance (au général). Dans la perspective du Tour de France, cela peut me permettre d'adopter une stratégie plus défensive. Je vais utiliser le plus possible l'équipe pour atteindre la ligne d'arrivée" à Rome le 26 mai avec le maillot rose, a-t-il ajouté.

"La famille fait des sacrifices durant la carrière d'un joueur. Nous menons notre vie à 200 à l'heure et maintenant, je veux penser un peu plus" à elle, a-t-il poursuivi.

Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 a justifié son choix de partir aux Etats-Unis en invoquant sa vie de famille. "J'ai pris cette décision il y a quelques semaines, j'ai donné tout ce que j'avais pour l'AC Milan. Pour moi et pour ma famille, c'est le moment juste de faire une expérience différente de mode de vie", a-t-il déclaré.

Le Roumain Istvan Kovacs sifflera pour sa part la finale de l'Europa League à Dublin entre Bayer Leverkusen et Atalanta (22 mai). Quant à la finale de Conference League entre Olympiakos Pirée et la Fiorentina, elle sera arbitrée par le Portugais Artur Soares Dias le 29 mai à Athènes.

"Les délégations seront plus ou moins étoffées selon le nombre et la dangerosité de leurs fans. L'Angleterre, par exemple, aura beaucoup plus de représentants que la Suisse", a-t-il ajouté. Connu pour ses hooligans, Londres a de son côté interdit le déplacement en Allemagne de "plus de 1600" supporters anglais et gallois jugés violents.

Leur tâche, avec les autorités allemandes, d'Europol et de l'UEFA: surveiller et coordonner l'ensemble des mesures de sécurité depuis une immense salle de conférence, équipée de 129 ordinateurs et d'un gigantesque écran de 40 m2. "Chaque pays connaît mieux que tout autre ses fauteurs de troubles, les experts étrangers présents à Neuss pourront les identifier plus rapidement", a expliqué à l'AFP Oliver Strudthoff, directeur de l'IPCC.

"Dès le début, la sécurité a été la plus grande de nos priorités", a affirmé Philipp Lahm, ancien international allemand et patron de l'organisation de la compétition, dans un récent entretien accordé à l'AFP. Rarement la situation géopolitique a été aussi tendue et le championnat d'Europe de foot est, comme les JO de Paris, dans le viseur des extrémistes et terroristes, offrant une tribune à toutes sortes de revendications.

Quelque 4000 billets de football ont été saisis, ainsi que plus de 44'000 euros, divers documents et équipements informatiques, a précisé la police de sécurité publique (PSP). Les autorités enquêtent sur l'existence d'un réseau soupçonné de se consacrer à la distribution et à la vente de billets de football au marché noir, impliquant des employés du club et des membres d'un groupe de supporters.

Tyrese Haliburton (20 points) a montré la voie aux Pacers, avant que les remplaçants ne viennent pratiquement tous participer à la fête. Le match no 5 à New York s'annonce décisif mardi dans cette demi-finale.

Sans l'apport défensif de leur ailier OG Anunoby, blessé à une cuisse lors du match no 2 et vraisemblablement "out" jusqu'au terme de la série, les New-Yorkais ont souffert à Indianapolis. Déjà privé de Julius Randle, Bojan Bogdanovic et Mitchell Robinson, leur entraîneur Tom Thibodeau doit en plus composer avec la cheville en vrac de son meneur et meilleur joueur, Jalen Brunson (18 points, 0/5 à trois points).

Isaiah Hartenstein (de face) et New York n'ont rien pu faire face aux Pacers de Pascal Siakam.

Isaiah Hartenstein (de face) et New York n'ont rien pu faire face aux Pacers de Pascal Siakam. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy

Contrairement à 2023, où Victor Wembanyama était pratiquement certain d'être choisi en première position, le choix no 1 n'est pas aussi évident cette année, mais deux Français font à nouveau partie des favoris. Il s'agit de l'espoir Alexandre Sarr, dont la saison avec les Perth Wildcats en Australie vient de se terminer, et de Zaccharie Risacher, qui évolue au poste d'ailier à Bourg-en-Bresse.

A l'Est, Florida s'est offert deux pucks de finale de Conférence en battant Boston lors de l'acte IV de leur demi-finale (3-2). Dominateurs (41 tirs à 18 au total) mais menés 2-0, les Panthers ont forcé la décision dans l'ultime période. Le but décisif est venu de la canne du Russe Aleksander Barkov.

Sans l'apport défensif de leur ailier OG Anunoby, blessé à une cuisse lors du match no 2 et vraisemblablement "out" jusqu'au terme de la série, les New-Yorkais ont souffert à Indianapolis. Déjà privé de Julius Randle, Bojan Bogdanovic et Mitchell Robinson, leur entraîneur Tom Thibodeau doit en plus composer avec la cheville en vrac de son meneur et meilleur joueur, Jalen Brunson (18 points, 3/13 au tir)

Andrea Glauser: "On ne peut pas commencer comme ça"

La joie des Suisses lors du 6-5 décisif inscrit par Nico Hischier Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a joué à se faire peur dimanche soir face à l'Autriche pour son deuxième match du Championnat du monde à Prague. Menés 3-1, les joueurs de Fischer ont finalement pu l'emporter 6-5.

"On ne peut pas commencer le match comme ça, c'était la cata", avoue d'ailleurs Andrea Glauser à l'issue de la rencontre. Si le défenseur du LHC ne mâche pas ses mots, c'est parce que la Suisse s'est retrouvée menée 2-0 à la 15e. "L'Autriche était simplement meilleure et patinait mieux, poursuit le Fribourgeois. C'est la dernière fois que l'on fait ça. Mais je suis content de la réaction de l'équipe. On a tout donné."

Sans aller jusqu'à parler d'arrogance, il est clair que la Suisse n'a pas retenu la leçon de sa victoire contre la Norvège. Et pourtant les joueurs étaient évidemment prêts à un scénario où l'Autriche allait forechecker pour essayer de mettre la Suisse sous pression. "C'était n'importe quoi, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'on était trop sûr de nous, note Glauser. On était concentré, mais on n'a pas beaucoup patiné. On voulait gagner nos duels et on les a souvent perdus. Non, on a eu de la chance parce que contre une autre équipe ça peut nous coûter le match."

Fischer content pour Schmid

En observant le nom des buteurs, on s'aperçoit que cinq des six buts ont été marqués par Nico Hischier (3 buts) et Roman Josi (2), deux fers de lance de la sélection de Patrick Fischer. "Ca fait du bien, mais on ne peut pas tout le temps compter sur eux", prévient tout de même Andrea Glauser, qui a en outre apprécié le power-play. Il faut dire qu'avec un ou deux hommes de plus sur la glace, la Suisse a pu faire la différence.

De son côté, Patrick Fischer a voulu voir le positif de ce deuxième succès en deux matches. Le sélectionneur zougois a aimé l'entrée d'Akira Schmid au début du troisième tiers à la place de Reto Berra qui avait un problème à la nuque. "Sur le goal qu'il prend, c'est difficile parce que le puck est flottant, analyse Fischer. Mais à 5-5 il fait un immense arrêt. Je suis content qu'il ait pu fêter cette victoire le jour de son anniversaire (réd: 24 ans)."

"Fiala? Il veut jouer!"

Fischer a aussi profité de son passage devant les médias pour évoquer l'arrivée de Kevin Fiala. "C'est un engagement magnifique, a relevé le Zougois. Il vient juste d'être père, mais a décidé de nous rejoindre depuis Los Angeles. C'est un super joueur."

Sera-t-il déjà sur la glace lundi face à la Tchéquie, patrie de son père? "On verra avant le match, conclut le sélectionneur. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il va vouloir jouer. Kevin ne sera pas difficile à intégrer. On a vu que Bertschy avait joué avec Hischier et Thürkauf. Mais on a plusieurs options, Thürkauf, Kurashev, Ambühl et Bertschy peuvent jouer au centre. Et on doit encore voir comment va Gaëtan Haas après son check reçu contre les Norvégiens. On espère que ce n'est pas trop grave, mais on doit prendre des précautions."