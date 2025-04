Un 40e succès pour New Jersey ++ Le CC Genève gagne

Un 40e succès pour New Jersey Nico Hischier: l'atout ma Image: KEYSTONE/AP New Jersey a atteint le seuil des 40 victoires pour la deuxième fois en trois ans. Sur leur glace, les Devils ont battu Minnesota 3-2 au shootout. Paul Cotter et Jesper Bratt ont transformé leur penalty pour offrir à leurs couleurs un troisième succès en quatre matches. Nico Hischier a, une fois encore, été l’un des artisans de cette victoire. Le capitaine a inscrit le 2-1 pour sa 34e réussite de la saison. Il traverse peut-être le plus beau moment de sa carrière dans la mesure où il a comptabilisé au moins un point lors de dix de ses onze derniers matches. Lian Bichsel et Dallas patinent également vers les sommets. Victorieux 3-1 à Seattle, les Stars ont cueilli un sixième succès de rang pour revenir à 4 points de Winnipeg, la meilleure équipe de la saison régulière. Face au Kraken, Lian Bichsel a bénéficié d’un temps de jeu de 16’12’’ pour un bilan de +1.

Une quatrième victoire pour le CC Genève Yannick Schwaller et le CC Genève sur la bonne orbite. Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Le CC Genève fait toujours très bonne figure au Championnat du monde de Moose Jaw. La formation de Yannick Schwaller a cueilli sa quatrième victoire en cinq rencontres. Elle s’est imposée 7-5 devant la Chine qui était invaincue en trois matches. Un coup de deux au septième end a permis au CC Genève de mener 6-2 et de prendre une option définitive sur la victoire. Ce mardi, Yannick Schwaller et ses coéquipiers affronteront la Suède, une autre équipe qui n’a concédé qu’une seule défaite depuis le début de ce round robin. Avec les Suisses, les Suédois et les Chinois, les Norvégiens, les Ecossais et le Canada présentent également ce même bilan.

Début du barrage entre Ajoie et Viège Ajoie doit défendre sa place en National League lors d'un barrage de promotion-relégation de tous les dangers. Champion de Swiss League, Viège se dresse face aux Vouivres dès mardi à Porrentruy. De manière un peu inattendue, le club haut-valaisan est devenu inarrêtable au fil des play-off de Swiss League, grâce au système ultra-défensif de son entraîneur danois Heinz Ehlers. Viège a d'abord éliminé son rival Sierre (4-1) avant d'écraser Thurgovie en demi-finale (4-0). En finale face à Bâle, le vainqueur de la saison régulière, les Haut-Valaisans ont aligné quatre victoires consécutives après avoir perdu l'acte I. Quatre étrangers partout Mais quelles sont les chances de Viège dans ce barrage au meilleur des sept matches? Sur le papier, Ajoie a clairement la meilleure équipe. En ce qui concerne les joueurs étrangers, les Jurassiens sont nettement mieux dotés qu'en 2023. Mais seuls quatre mercenaires peuvent figurer sur la feuille de match au cours de ce barrage, soit deux de moins qu'en National League et deux de plus qu'en Swiss League. Anttoni Honka, T.J. Brennan, Jonathan Hazen, Philip-Michaël Devos, Oula Palve ou le vétéran français Pierre-Édouard Bellemare ont tous été décisifs cette saison avec Ajoie. Avec l'arrivée du Canadien Jakob Stukel prêté par Bâle, l'entraîneur du HCA Greg Ireland a l'embarras du choix. De son côté, Viège ne dispose que de trois joueurs étrangers confirmés: Jacob Nilsson, Adam Brodecki et Garry Nunn. Ce dernier n'a toutefois guère été utilisé pendant les play-off. Le quatrième étranger pourrait être Simas Ignatavicius, un Lituanien de 17 ans formé à Genève-Servette.

Servette peut s'échapper en tête Servette accueille Young Boys mardi à Genève (20h30) en Super League. Les Grenat ont l'occasion de s'échapper en tête du classement et de distancer un concurrent direct pour le titre. Solides vainqueurs 2-0 à Lugano samedi, les hommes de Thomas Häberli comptent deux points d'avance sur Bâle. Un succès face aux Bernois leur permettrait non seulement de mettre la pression sur les Rotblau mais aussi de prendre 8 points d'avance sur YB. Les Servettiens devront toutefois se méfier des joueurs de la capitale, qui ont enclenché une série vertueuse avant la trêve internationale. Victorieux de Saint-Gall samedi (1-0), les champions de Suisse en titre restent sur trois victoires consécutives. Yverdon reçoit de son côté Lugano au Stade municipal. Les Nord-Vaudois tenteront de comptabiliser à nouveau après leur match nul obtenu à Sion samedi (1-1). Retombés à la cinquième place, les Tessinois doivent gagner au bord du lac de Neuchâtel pour rester dans la course au titre.

Young Boys: Joël Monteiro blessé au pied gauche Jo Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les Young Boys devraient être privés pendant plusieurs semaines de Joël Monteiro. L'attaquant s'est blessé samedi lors de la victoire des Bernois 1-0 contre Saint-Gall. Touché par un joueur adverse, Monteiro (25 ans) avait dû être remplacé durant la mi-temps. Il souffre d'un ligament déchiré au pied gauche. Le club a précisé que la blessure allait être traitée de manière conservative, sans opération. La durée exacte d'indisponibilité de l'international suisse ne peut pas encore être déterminée de manière exacte.

L'équipe suisse Tudor invitée sur la Grande Boucle L' Image: KEYSTONE/EPA LUSA/LUIS FORRA L'équipe suisse Tudor roulera sur les routes du Tour de France en juillet. La formation de Fabian Cancellara est l'une des trois équipes invitées par les organisateurs de la Grande Boucle. "Notre rêve devient réalité. Je suis très heureux pour l'équipe, fier et enthousiaste", a déclaré le propriétaire de Tudor Fabian Cancellara dans un communiqué publié lundi. "En juillet, nous irons en France pour courir et pas seulement pour participer!" Tudor participera donc pour la première fois au Tour de France après avoir fait ses débuts sur le circuit continental (ProTeams) en 2023. L'an dernier, la formation helvétique avait déjà bénéficié de plusieurs invitations, comme sur le Tour d'Italie, pour disputer des courses sur le World Tour. Pas de Q36.5 La participation au Tour de France étant réservée aux équipes de l'élite et aux deux meilleures formations du ProTour, Tudor espérait recevoir une invitation. Avec l'arrivée de Marc Hirschi et, surtout, du Français Julian Alaphilippe à l'intersaison, l'équipe aux maillots noirs avait de sérieux atouts, mais rivalisait avec les Français de TotalEnergies, les Norvégiens de Uno-X ou encore une autre équipe helvétique: Q36.5 et sa recrue star Tom Pidcock. L'UCI ayant validé le passage de 22 à 23 équipes sur les Grands Tours lundi, cela a ouvert la porte à une troisième wild-card sur le Tour de France. Tudor, TotalEnergies et Uno-X en ont donc obtenu une, mais pas Q36.5. "L'influence d'Alaphilippe" "Tudor, c'est l'influence Julian Alaphilippe oui, mais pas seulement, c'est aussi Michael Storer, qui a gagné sur le dernier Paris-Nice, ou Marc Hirschi, un puncheur d'exception, Matteo Trentin, vrai capitaine de route...", a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, cité sur le site internet de L'Equipe, pour justifier le choix de Tudor. "C'est un vrai défi personnel de revenir sur le Tour, mais encore plus d'y être avec ma nouvelle équipe. C'est vraiment un moment historique pour Tudor", a déclaré Alaphilippe dans le communiqué de l'équipe helvétique. La 112e édition du Tour de France partira le 5 juillet de Lille et arrivera le 27 juillet à Paris.

Suter et Vancouver battus par les Jets de Niederreiter Le 22e but de Pius Suter n'a pas suffi aux Canucks (archives). Image: KEYSTONE/AP/Rio Giancarlo Le 22e but de la saison de Pius Suter n'a pas empêché la défaite de Vancouver dimanche à Winnipeg, en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter se sont imposés 3-1. Le centre zurichois, qui vit sa meilleure saison d'un point de vue statistique depuis ses débuts en NHL en 2021, a ouvert le score à la fin du premier tiers-temps. Il a profité d'un mauvais changement de ligne des Jets pour se présenter seul face au portier Connor Hellebuyck. Les joueurs du Manitoba se sont toutefois bien repris, égalisant à la mi-match par Kyle Connor (38e but de l'exercice). En troisième période, Mason Appleton et Cole Perfetti ont ensuite offert la victoire à la meilleure formation d'Amérique du Nord. Fiala vainqueur Comme Nino Niederreiter, Kevin Fiala est lui aussi resté "muet" dimanche. L'attaquant saint-gallois n'a pas noirci la feuille des compteurs lors du festival de Los Angeles face à San José (8-1). Adrian Kempe et Warren Foegele ont notamment inscrit chacun un doublé lors de ce large succès des Kings. Avec huit buts encaissés en 36 tirs, le gardien des Sharks Georgi Romanov n'a vraiment pas été à son affaire.

La Suisse subit une première défaite Les curleurs du CC Genève ont perdu leur premier match dimanche à Moose Jaw (archives). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Après deux victoires, l'équipe de Suisse a subi sa première défaite au championnat du monde de Moose Jaw au Canada. Le quatuor du CC Genève s'est incliné 12-7 face aux Etats-Unis dimanche. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel ont rapidement été menés 7-2 après un coup de quatre étasunien au quatrième end. Les Suisses ont ensuite réduit la marque à 7-5 mais les Américains ont immédiatement repris cinq points d'avance. Les curleurs du CC Genève ont ensuite abandonné à l'issue du huitième end. Ils affronteront le Japon et la Chine lundi.

Une bagarre et sept expulsions lors du match Minnesota - Detroit La rencontre entre Minnesota et Detroit a tourné au pugilat. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Une importante mêlée a mené à sept expulsions lors du match NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Detroit Pistons dimanche. Les Timberwolves ont finalement remporté la partie 123-104. En début de deuxième quart-temps, une bagarre a éclaté au Target Center de Minneapolis lorsque l'intérieur des Wolves Naz Reid a exprimé auprès de Ron Holland son mécontentement après une faute de ce dernier. Reid a pointé Holland du doigt avec énervement avant que Donte DiVincenzo et Holland ne s'attrapent, pour une mêlée qui a rapidement grossi avec des joueurs des deux équipes s'entrechoquant au niveau de spectateurs présents au bord du parquet. Après une minute les esprits ont fini par se calmer et les arbitres ont pris des sanctions en expulsant sept personnes: les joueurs DiVincenzo et Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart et Holland (Detroit), ainsi que l'entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff et l'assistant des Wolves Pablo Prigioni. Un enfant dans le tumulte D'après plusieurs médias un enfant faisait partie des spectateurs ensevelis dans le chaos. Ce jeune fan a reçu par la suite un maillot de Naz Reid des mains de l'ex-star du baseball Alex Rodriguez, copropriétaire des Wolves. "Je trouvais avant l'incident que le match était trop physique, a commenté le coach des Wolves Chris Finch. On peut dire qu'on l'a vu venir." Bickerstaff, exclu, a lui déclaré qu'il était "dans le même bateau que [s]es joueurs". "Leur assistant coach a dit certaines choses. On se défend les uns les autres, je ne laisse pas mes joueurs se faire insulter (...). Je ne pense pas avoir franchi la ligne rouge et envenimé la situation, mais je comprends la position des arbitres", a-t-il déclaré.

Djokovic privé d'un 100e titre par le jeune Tchèque Mensik Jakub Mensik ( Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Novak Djokovic a été privé d'un 100e titre par Jakub Mensik dimanche au Masters 1000 de Miami. Le jeune Tchèque de 19 ans s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) en finale. Le destin est parfois coquin. A l'issue d'une finale des extrêmes entre deux joueurs de 18 ans d'écart d'âge, c'est le jeune loup Mensik, en quête d'un premier succès, qui a dominé la légende Djokovic (37 ans), son idole, qui visait lui son 100e titre. Après un début de partie retardé de près de six heures à cause de la pluie, Mensik (ATP 54) a surfé sur la confiance d'un tournoi formidable, lors duquel il aura gagné les sept tie-breaks qu'il a eu à disputer. Impérial au service (14 aces) et solide dans les moments chauds, Mensik a su, malgré son inexpérience, maîtriser un match serré et au niveau de jeu très élevé face au grand maître serbe aux 24 titres en Grand Chelem. "Grâce à toi" "Si je suis là c'est grâce à toi. J'ai commencé le tennis grâce à toi. J'ai pu m'entraîner avec toi. Il n'y a pas de meilleur chose que te jouer en finale d'un tournoi. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport, tu es une personne incroyable", a déclaré Mensik lors d'une cérémonie des trophées en forme de passation de pouvoir. "Ca me fait mal de l'admettre, mais tu as été meilleur dans les moments importants, notamment au service dans les moments chauds, a souri Djokovic. Pour un jeune joueur comme toi c'est un grande qualité, je suis sûr que tu l'utiliseras souvent dans le futur." "C'est le premier d'une longue série", a promis Djokovic à son jeune adversaire, devenu le premier Tchèque victorieux en Masters 1000 depuis Tomas Berdych en 2005 à Paris. Le plaisir de Djokovic Grand espoir du tennis, Mensik n'était pas né lorsque Djokovic jouait ses premiers matchs en Grand Chelem en 2005. Vingt ans plus tard, le Serbe reste en quête d'un 100e titre, une barrière seulement franchie jusque là chez les hommes par Roger Federer (103) et Jimmy Connors (109). Djokovic, forfait en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier et champion olympique l'été dernier à Paris, a prouvé qu'il pouvait toujours tutoyer les sommets, lors du tournoi floridien où il a "connu le plus de plaisir depuis des années". Avec un oeil droit gonflé sur lequel il a appliqué régulièrement des gouttes, Djokovic a rapidement perdu son service dans la première manche (2-0 Mensik). Mais le Serbe, qui a fait admirer sa qualité de retour malgré la propreté de l'engagement adverse, a débreaké à sa première occasion (3-4) avant d'emmener Mensik au tie-break. Le Tchèque a alors été royal, notamment au filet, pour rapidement mener 5-0 puis plier la manche à 7-4. "Un miracle" Djokovic, qui a ensuite sauvé deux balles de break à 2-2 dans la deuxième manche, a demandé l'appui de la foule après des points superbes, est tombé plusieurs fois à terre, avant de chuter pour de bon dans un nouveau tie-break où il s'est rendu coupable de plusieurs fautes. Mensik, qui a révélé avoir failli déclarer forfait, touché à un genou, avant "un miracle" de son kiné, sera 24e mondial lundi, de loin son meilleur classement, alors que Djokovic va rester à la 5e place, mais repartir confiant en quête d'un 100e tournoi.

Fribourg-Gottéron sait payer le prix Fort de son succès 3-2 à Malley lors de l'acte I de leur demi-finale de play-off, Fribourg a pris l'avantage sur Lausanne. Les Dragons ont encore une fois été solidaires. C'était l'un des enseignements au sortir de la victoire face à Berne, ce Gottéron-là possède un véritable esprit d'équipe. De ceux qui permettent d'aller loin en séries quand les espaces se réduisent et que les buts se font plus rares. Une statistique offre une vision assez claire du dévouement des Fribourgeois en zone défensive: les tirs bloqués. Hormis le premier duel contre Berne (11-11), Fribourg a toujours contré davantage de tirs que son adversaire, même lorsque les Dragons l'ont emporté. La cuisse de Mottet A Lausanne, les joueurs de Lars Leuenberger se sont à nouveau sacrifiés avec 15 "blocked shots" contre 11 aux Vaudois. Et dix de ces parades ont été effectuées par les attaquants, soit deux tiers du total. Julien Sprunger a par exemple payé le prix en parant deux lancers des Lions. Buteur sur le 2-1 de Gottéron, le capitaine a montré la voie en mettant son corps en opposition. Et même sur le 3-2 décisif de Mottet, c'est de la cuisse que l'attaquant a dévié victorieusement un puissant lancer de Dave Sutter. "C'est Streule qui est venu me dire que j'avais marqué, a expliqué le numéro 71 fribourgeois. Moi j'avais mal parce qu'il m'a tiré dans la cuisse. Ca ne fait jamais du bien de recevoir un tir comme ça, mais quand ça rentre, ça fait un peu moins mal." En plus de ce dévouement, les Fribourgeois ont su faire dérailler le jeu des hommes de Geoff Ward. Et contrairement à Langnau, les Dragons sont parvenus à dominer Lausanne sur sa glace. Les derniers à avoir accompli cet exploit? Davos lors du cinquième match du quart de finale l'an dernier. Le LHC avait remporté l'acte VII, enlevé les deux matches à domicile des demi-finales contre Fribourg, puis gagné ses trois parties "at home" en finale contre Zurich. Geoff Ward ne s'affole pas Les Vaudois ont inscrit leur première réussite grâce à un bon travail de Raffl derrière la cage adverse. C'est sans doute cette pugnacité qui peut aider Lausanne à embêter Fribourg. Logiquement frustré, l'entraîneur vaudois Geoff Ward ne s'est pas montré très bavard lors de l'interview d'après-match: "Ils n'ont pas été meilleurs que ce à quoi nous nous attendions, mais ils ont été meilleurs que nous. Ce n'est qu'un match, on passe à autre chose et on se concentre sur l'acte II mardi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un best of 7." Sous-entendu, on parle d'un marathon et pas d'un sprint. Sauf que si comme l'année passée Fribourg a enlevé le premier match de cette série, l'état d'esprit des Dragons invite à davantage d'optimisme dans les rangs des "Dzos". En 2024, l'acte II s'était terminé à 0h39, à la 107e minute au cours de la troisième prolongation sur un but libérateur de Jason Fuchs. Lausanne avait su capitaliser sur cette victoire pour ensuite enchaîner trois autres succès décisifs. L'histoire va-t-elle se répéter?

L'Inter et Naples s'imposent L'Inter de Yann Sommer (à gauche) reste en tête de la Serie A Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Statu quo en tête du championnat d'Italie après la 30e journée. Vainqueur 2-1 de l'Udinese, l'Inter Milan compte toujours 3 points d'avance sur Naples, qui a battu l'AC Milan sur le même score. Sans leur buteur Lautaro Martinez, ménagé, les Nerazzurri ont pris le dessus grâce à Arnautovic (12e) et Frattesi (29e) pour fêter leur quatrième victoire en cinq matches. L'Inter a été rattrapé par la nervosité quand Solet a réduit la marque (71e), mais Yann Sommer a préservé la victoire avec un arrêt sur sa ligne à la 92e. Naples a également joué à se faire peur, après avoir pourtant mené 2-0 dès la 19e. L'AC Milan est revenu à 2-1 à la 84e, 15 minutes après que Gimenez avait manqué un penalty qui aurait pu relancer plus rapidement les Lombards. Resté sur le banc napolitain, Noah Okafor n'a pas eu l'occasion de se frotter à son ancienne équipe.

Bagnaia s'impose à Austin, Marc Marquez chute Francesco Bagnaia a profité d'une chute de Marc Marquez pour remporter le GP des Etats-Unis Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Marc Marquez a connu dimanche son premier couac dans le championnat du monde 2025 de MotoGP. L'Espagnol a chuté alors qu'il pointait en tête du GP des Etats-Unis, laissant le champ libre à Francesco Bagnaia qui a cueilli son premier succès de la saison. Parfait jusque-là depuis ses débuts au guidon d'une Ducati avec deux victoires en deux Grands Prix et trois succès en autant de sprints, Marc Marquez (Ducati) est parti à la faute avant la mi-course. Parti en pole position, le sextuple champion du monde de MotoGP semblait pourtant s'acheminer vers un nouveau triomphe. Francesca Bagnaia (Ducati) a parfaitement profité de cet accident pour aller décrocher sa 30e victoire dans la catégorie-reine, la 40e au total en championnat du monde de vitesse. L'Italien s'est imposé avec 2''089 d'avance sur Alex Marquez (Ducati/2e) et 3''594 sur un autre Italien, Fabio Di Giannantonio (Ducati/3e). Marc Marquez, qui a finalement abandonné, cède ainsi la tête du championnat. Avec 86 points, il n'accuse toutefois qu'une longueur de retard sur son frère cadet Alex. Troisième, Francesco Bagnaia pointe à 12 longueurs du nouveau leader.

Manchester City dans le dernier carré Haaland et Manchester City joueront les demi-finales de la Cup Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Manchester City garde un espoir de remporter un titre cette saison. Sortis de la Ligue des champions, de la Coupe de la Ligue et hors course en Premier League, les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en s'imposant à Bournemouth (2-1). Finalistes de la dernière édition, les "Cityzens" affronteront fin avril à Wembley Nottingham Forest, qui a éliminé Brighton aux tirs au but samedi, pour une place en finale. L'autre demi-finale mettra aux prises Crystal Palace et Aston Villa, qui a logiquement vaincu dimanche le "petit poucet" Preston North End (3-0). Toujours privés de Manuel Akanji (blessé), les "Sky Blues", qui ont manqué un pénalty par Erling Haaland en début de match à Bournemouth, ont été punis peu de temps après par un but du Brésilien Evanilson (21e). L'entrée de Nico O'Reilly au retour des vestiaires, en remplacement d'Abdukodir Khusanov, averti, s'est révélée être un choix payant de Guardiola. Le jeune Anglais, 20 ans et formé au club, a été intenable dans son couloir gauche. Son centre parfaitement dosé a d'abord permis à Haaland d'égaliser en reprenant le ballon à bout portant au second poteau (49e). Il s'est encore montré décisif un quart d'heure plus tard en servant dans la surface Omar Marmoush, tout juste entré en jeu à la place d'Haaland blessé.