Un 50e match sans défaite pour le Bayer Leverkusen ++ Un carton pour la Finlande

Breel Embolo sort sur blessure Breel Embolo sera-t-il rétabli à temps pour l'Euro? (photo d'archives) Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Nouvelle tuile pour Murat Yakin et l'équipe de Suisse! Titularisé pour la deuxième fois de suite avec Monaco, Breel Embolo a dû céder sa place en première période, visiblement touché à une cuisse. L'attaquant bâlois avait fait son retour il y a quelques matches après une longue absence due à sa rupture des ligaments croisés. Il avait même marqué un but lors de sa première titularisation de la saison dimanche dernier contre Clermont. A Montpellier dimanche, où Monaco s'est imposé 2-0, son entraîneur Adi Hütter n'a voulu prendre aucun risque quand Embolo a senti une alerte musculaire. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais c'est une nouvelle dont Murat Yakin se serait bien passé après les incertitudes autour de Denis Zakaria, Fabian Schär et Ruben Vargas. Le sélectionneur de la Nati doit annoncer sa liste pour l'Euro vendredi 17 mai. Mbappé buteur perdant pour ses adieux De son côté, Kylian Mbappé a marqué à l'occasion de son dernier match au Parc des Princes. Mais cette réussite, la 27e de la saison en Ligue 1 pour l'attaquant, n'a pas permis d'empêcher la défaite du PSG contre Toulouse. L'équipe de Vincent Sierro a répondu à l'ouverture du score de Mbappé pour s'imposer 3-1 à Paris.

La Suisse peut dire merci à Hischier et Josi Nico Hischier (au centre) et Roman Josi (à droite) ont porté la Suisse vers le succès contre l'Autriche. Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER La Suisse s'est fait peur au Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer ont battu l'Autriche 6-5 grâce notamment à un triplé de Nico Hischier. Friser la correctionnelle! Vendredi face à la Norvège en fin de premier tiers, la Suisse avait eu un avant-goût de ce qui l'attendait en cas de relâchement. Les Helvètes étaient prévenus et ils n'ont pourtant pas retenu la leçon. Ils ont réussi à s'imposer, mais ce fut laborieux. Et il faut bien le reconnaître, ils ont dû composer avec un Reto Berra peu à son affaire. Josi sonne la révolte Le gardien de Fribourg a concédé l'ouverture du score à la 5e sur un tir lointain de Clemens Unterweger. A la 15e, les joueurs de Fischer ont un peu pataugé sur une action qui s'est déroulée autour du but et c'est Paul Huber qui a pu doubler la mise et jeter un certain froid au sein de la délégation suisse. Sauf que la sélection à croix blanche compte dans ses rangs un joueur appelé Roman Josi et à la 16e sur un double avantage numérique, le capitaine a trouvé la lucarne. Le Bernois a répété la chose à la 30e, à nouveau à 5 contre 3, pour égaliser cette fois-ci à 3-3. Car oui, les Autrichiens avaient repris deux longueurs d'avance. Mais comme lors de la partie contre la Norvège, les Suisses ont su frapper fort au cours de la période en faisant passer le score de 3-1 à 3-4. Treize secondes après le 3-3 de Josi, c'est Ken Jäger qui a signé son premier but au Championnat du monde sur un bel effort d'Andrighetto. Akira Schmid remplace Reto Berra Après une nouvelle égalisation autrichienne (35e) évitable pour le portier zurichois qui n'a pas disputé le troisième tiers, la Suisse a serré le jeu. Et a pu s'appuyer sur son autre vedette: Nico Hischier. Auteur du deuxième but, le Haut-Valaisan des New Jersey Devils a réussi le 5-4 à la 41e en power-play. Intéressant de constater que les Suisses ont inscrit cinq de leurs six buts dans cette phase de jeu. Terriblement chanceuse, l'Autriche est parvenue à égaliser une fois encore sur un tir de Baumgartner qui a surpris Akira Schmid. Mais sur une nouvelle supériorité numérique, Nico Hischier a pu marquer le 6-5 décisif et son troisième but de la rencontre. Lundi soir à 20h20, la Suisse affrontera la Tchéquie pour un troisième match qui promet énormément avec une patinoire comble et des fans locaux survoltés. Et peut-être Kevin Fiala, annoncé dimanche soir et attendu lundi dans la capitale tchèque.

Un 50e match sans défaite pour le Bayer Leverkusen Victor Boniface (à gauche) a inscrit le 2-0 pour Leverkusen sur penalty. Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen a signé dimanche un 50e match sans défaite cette saison en s'imposant 5-0 à Bochum. Granit Xhaka et ses coéquipiers ne sont plus qu'à un match de terminer le championnat invaincu. Le "Werkself" a profité de l'expulsion précoce de Felix Passlack à la 15e minute. Patrik Schick et Victor Boniface (sur penalty), Amine Adli, Josip Stanisic et Alex Grimaldo ont été les cinq buteurs du côté de Leverkusen. Après la dernière journée de Bundesliga, lors de laquelle ils accueilleront Augsbourg, les hommes de Xabi Alonso disputeront les finales de l'Europa League contre l'Atalanta (22 mai) et celle de la Coupe d'Allemagne face à Kaiserslautern (25 mai).

Un carton pour la Finlande Jere Innala (à droite) échappe aux défenseurs britanniques Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Battue 1-0 au shootout par la République tchèque lors de son entrée en lice à Prague, la Finlande n'a pas failli dimanche. Elle a écrasé 8-0 la Grande-Bretagne. Les Champions olympiques ont toutefois dû attendre la 17e minute pour battre une première fois Ben Bowns. Le gardien britannique devait ensuite vivre un dimanche bien pénible. Le Canada a, pour sa part, battu 5-1 le Danemark après sa première victoire 4-2 contre la Grande-Bretagne. Auteur d'un doublé et d'un assist, Connor Bedard s'affirme avec la fougue de ses 18 ans comme le leader de l'équipe.

Le titre se décidera lors de la dernière journée Leandro Trossard (à droite) a inscrit l'unique but du match contre Manchester United dimanche. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Victorieux de Manchester United dimanche à Old Trafford (1-0), Arsenal a récupéré la première place en Premier League au lendemain de la large victoire de City. Tout se jouera dimanche prochain. Ce cinquième succès consécutif des Gunners leur permet de reprendre un point d'avance en tête du classement. C'est leur homme en forme belge Leandro Trossard qui a inscrit l'unique but du match contre les Red Devils, bien servi par Kai Havertz (20e). Mais Manchester City conserve l'avantage dans cette course au titre, puisque les hommes de Pep Guardiola doivent encore rattraper un match contre Tottenham. Les Spurs, rivaux honnis des Gunners, leur offriront-ils un coup de pouce? Quoiqu'il advienne mardi, il faudra attendre la dernière journée pour connaître le champion d'Angleterre. Les deux équipes évolueront à domicile dimanche prochain (17h), Arsenal contre Everton, et City face à West Ham.

Servette manque l'occasion de se rapprocher de la tête Timothé Cognat (à gauche) et Albert Vallci, les deux buteurs du match. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Servette FC n'a pas profité de la défaite des Young Boys pour revenir à cinq points de la première place en Super League. Dimanche, les Grenat ont été tenus en échec à Saint-Gall (1-1). Rapidement privé d'Enzo Crivelli, qui s'est blessé tout seul à la jambe gauche et a été remplacé par Jérémy Guillemenot (21e), Servette a pu compter sur une inspiration de Timothé Cognat pour ouvrir le score. A la 25e minute, le milieu de terrain servettien a parfaitement enroulé une frappe du pied droit hors de portée du portier adverse Lawrence Ati-Zigi. Mais son homologue Jérémy Frick a lui aussi été un peu court pour détourner une frappe à ras de terre d'Albert Vallci sur coup-franc (31e). En deuxième mi-temps, les hommes de René Weiler ont manqué de précision dans leurs envois, et seul Cognat a réussi à se créer une autre occasion franche, bien renvoyée par Ati-Zigi (77e). Ce match nul fait les affaires des Bernois, qui conservent six longueurs d'avance sur Lugano, l'autre vainqueur du week-end. La victoire des Tessinois samedi dans la capitale (1-0) leur a permis de relancer quelque peu la course au titre et surtout de récupérer la deuxième place du classement, au détriment de Servette.

Kevin Fiala rejoint l'équipe de Suisse Kevin Fiala (é droite) va patiner pour l'équipe de Suisse à Prague. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Excellente surprise pour l'équipe de Suisse en lice au Championnat du monde à Prague ! Kevin Fiala rejoint la sélection de Patrick Fischer et sera disponible dès mercredi contre la Grande-Bretagne. L'attaquant des Los Angeles Kings, dont la femme suédoise Jessica a donné naissance à leur premier enfant, va donc disputer son 6e Mondial (2014, 2015, 2018, 2019, 2023), dix ans après le premier à Minsk. Au Bélarus, il n'avait pas encore 18 ans. Il avait ensuite connu un Mondial plutôt difficile en République tchèque. A Copenhague, il était également arrivé en cours de route avec Roman Josi et avait aidé la Suisse à conquérir l'argent, même si beaucoup se souviennent de son action en prolongation qui aurait pu donner le titre à la Suisse. En 2019, il était venu à Bratislava malgré un contrat qui se terminait avec Nashville. Et enfin l'an dernier à Riga, l'attaquant de 27 ans avait rejoint l'équipe après le début de la compétition et l'élimination des Los Angeles Kings en play-off. D'origine tchèque par son père, Kevin Fiala est l'un des meilleurs joueurs suisses. Il a rejoint la Californie en 2022 avec un contrat de sept ans lui rapportant 7,875 millions de dollars par saison en NHL. Cette saison il a accumulé 73 points (29 buts) en 82 matches. En play-off, les Kings ont été éliminés en cinq parties contre les Edmonton Oilers. Cette arrivée signifie le probable départ de Thierry Bader qui n'a pas encore été inscrit pour la compétition.

Victoire néerlandaise à Naples Tadej Pogacar: un dimanche ensoleillé et paisible pour le maillot rose. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Néerlandais Olaf Kooij a enlevé au sprint la 9e étape du Tour d’Espagne disputée sur 214 km entre Avezzano et Naples. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot de leader. Le coureur de la formation Visma s’est imposé sur le fil devant l’Italien Jonathan Milan et l’Espagnol Juan Sebastien Molano. Le peloton a avalé dans les derniers mètres Jonathan Narvaez, le vainqueur de la 1ère étape. L’Equatorien fut le dernier attaquant d’une étape marquée également par une tentative de Julian Alaphilippe dans le final. Après ses deux succès de vendredi et de samedi, Tadel Pogacar a passé un dimanche fort paisible. Le maillot rose a toutefois payé de sa personne dans le dernier km pour contribuer au retour du peloton sur Narvaez.

Novak Djokovic éliminé sans gloire Novak Djokovic: une année 2024 bien sombre jusqu'à présent. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Le jeu de massacre se poursuit à Rome ! Après Rafael Nadal samedi, Novak Djokovic est passé à la trappe. Le Serbe a livré sans doute l’un des pires matches de sa carrière. Il s’est incliné 6-2 6-3 devant le gaucher chilien Alejandro Tabilo après seulement 1h08’ de jeu. Incapable de se procurer la moindre balle de break, Novak Djokovic a été bien loin d’évoluer dans le registre du no 1 mondial qu’il est. Comme Nadal face à Hubert Hurkacz, il est resté très loin du compte pour concéder une défaite sans appel face à un joueur qui traverse à 26 ans la plus belle période de sa carrière. Comme Rafael Nadal, Novak Djokovic a deux semaines devant lui pour monter en puissance avant le grand rendez-vous de Roland-Garros dont il est le tenant du titre. On rappellera que le Serbe n’a pas encore gagné un seul tournoi depuis le début de l’année. En disputer un avant Paris ne serait peut-être pas une idée aberrante...

Zurich reprend la 5e place à Winterthour Trois buts sur quatre ont été inscrits sur corner dimanche à la Schützenwiese de Winterthour. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Le FC Zurich se relance dans la course aux places européennes. Les Zurichois ont remporté le derby à Winterthour dimanche (3-1) pour reprendre le 5e rang à leur adversaire du jour. Ce sont trois coups de coin qui ont décidé du destin de cette rencontre disputée à la Schützenwiese. Après l'ouverture du score des locaux sur corner (Remo Arnold, 16e), le FCZ a frappé par deux fois dans le même exercice, grâce à deux combinaisons similaires. Deux remises de la tête ont ainsi permis à Armstrong Oko-Flex (21e) et Nikola Katic (25e) de marquer, tous deux, en reprise de volée. Winterthour a bien cru égaliser au retour des vestiaires, mais un hors-jeu est venu sanctionner un coup-franc pourtant astucieusement joué. Amadou Dante a ensuite assuré le succès zurichois (73e), synonyme de troisième revers de rang pour "Winti" en Super League.

Jorge Martin s'impose devant Marc Marquez Jorge Martin a tenu son rang au Mans. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT En tête du championnat des MotoGP, Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le Grand Prix de France. Au Mans, l'Espagnol a devancé son compatriote Marc Marquez (Ducati-Gresini). Le double champion en titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) complète le podium. Martin conforte ainsi sa position de leader et compte désormais 38 points d'avance sur Bagnaia, deuxième, et 40 sur Marquez, nouveau troisième. Auteur d'un solide départ depuis la deuxième place sur la grille, Bagnaia a pris le meilleur sur le poleman Martin dès les premiers hectomètres pour s'emparer de la tête de la course. Les deux pilotes forts du jour se sont livrés une bataille féroce pour la victoire sur le circuit Bugatti du Mans, à laquelle s'est invité Marc Marquez à moins de dix tours de la fin de la course. Noah Dettwiler n’est, pour sa part, pas entré dans les points lors de la course des Moto3. Le Bâlois de 19 ans a dû se contenter du 18erang. La victoire est revenue au Colombien David Alonso, lequel s’est hissé en tête du championnat. Malgré le manque de résultats des pilotes français, ce Grand Prix a attiré 297'000 spectateurs sur les trois jours de la compétition. Il s'agit de plus grande affluence de l'histoire.

Brady Skjei marque le but de l'espoir Brady Skjei (76) congratulé après son but décisif. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Carolina est toujours en vie ! Les Hurricanes ont obtenu un sursis dans la demi-finale de la Conférence Est face aux Rangers. Sur sa glace, Carolina s’est imposé 4-3 dans l’Acte IV pour sauver une première balle de match. Brady Skjei a inscrit le but de la victoire à 3’11 de la sirène. Il a marqué sur une séquence à cinq contre quatre pour briser une statistique affolante pour les Hurricanes : seize périodes en supériorité numérique depuis le début des play-off sans le moindre but. Battus pour la première fois en huit matches depuis le début de ces play-off, New York demeure bien sûr le grandissime favori de cette série avec l’Acte V qui se déroulera lundi soir dans son antre du Madison Square Garden. Seules 4 des 209 équipes qui ont enlevé les trois premiers matches ont été éliminées... A l’Ouest, Dallas mène 2-1 face à Colorado. Les Stars se sont imposés 4-1 à Denver grâce notamment à un doublé de l’ancien pigiste du HC Bienne Tyler Seguin.

Les Mavericks prennent la main Luka Doncic: et si 2024 était l'année du prodige slovène ? Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Dallas a pris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest face à Oklahoma City. Victorieux 105-101 de l’Acte III, les Mavericks mènent 2-1 dans la série. Face à l’équipe no 1 de l’Ouest, Dallas s’est, une fois de plus, reposé sur les épaules de Luka Doncic et de Kyrie Irving pour gagner le premier match de cette série disputé sur son parquet. Le facteur X fut, comme lors de l’Acte II, P.J. Washington Jr. Auteur de 29 points jeudi, il en a inscrit cette fois 27. A l’Est, Boston mène désormais 2-1 devant Cleveland après sa victoire 106-93 dans l’Ohio. Jayson Tatum (33 points) et Jaylen Brown (22 points) ont fait ce qu’il fallait pour corriger le tir après l’inexplicable défaite à domicile 118-94 lors de l’Acte II.

Bürki bat Shaqiri Roman Bürki: un succès aisé face au Chicago de Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE/Pool AP/MARTIN MEISSNER Roman Bürki a enlevé aisément le premier derby des internationaux suisse de la saison en MLS . Le portier bernois et St. Louis se sont imposés 3-1 devant le Chicago de Xherdan Shaqiri. St. Louis a forcé la décision sur une réussite du Suédois Rasmus Alm (2e) et sur un doublé du Brésilien Joao Klauss (56e et 67e). Cette victoire ne soufre aucune discussion. Portés par un public fervent, Roman Bürki et ses coéquipiers n’ont cessé de dominer un adversaire à la rue. Battu pour la sixième fois en douze journées, Chicago s’avance vers nouvelle saison encore bien laborieuse. Aligné durant l’intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri n’a guère brillé. Pénalisé par un collectif bien défaillant, le Bâlois n’a pas vraiment forcé sa nature. Cible de bien des critiques en raison du montant de son salaire – plus de 7 millions de dollars annuels -, Xherdan Shaqiri espère rebondir le mois prochain à l’Euro pour rappeler qu’il demeure à 32 ans un joueur capable encore de faire bien des différences. Il bénéficie encore de cinq rencontres de championnat d'ici le 1er juin pour monter en puissance avant les trois coups de l'Euro.