Un Jokic historique en NBA ++ Zverev déjà éliminé

31 points, 21 rebonds et 22 assists pour un Nikola Jokic historique Nikola Jokic ( Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Nikola Jokic est rentré dans l'histoire de la NBA vendredi. L'intérieur serbe de Denver est devenu le premier joueur à réussir un match à plus de 30 points, 20 rebonds et 20 assists. Jokic a cumulé 31 points, 21 rebonds et 22 passes décisives dans un match remporté 149-141 après prolongation par les Nuggets face aux Phoenix Suns. Ces 22 assists constituent un record pour le triple MVP de la NBA, et un record absolu pour un pivot. C'est la septième fois de la saison que Nikola Jokic cumule plus de 15 points, 15 rebonds et 15 passes décisives en un match. Il en est à 29 "triple double" depuis le début de l'exercice 2024/25, et à 149 au total en saison régulière depuis ses débuts en NBA.

Alexander Zverev chute dès son entrée en lice Alexander Zverev a été sorti dès son entrée en lice à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Tête de série no 1 du tableau, Alexander Zverev a été sorti dès son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells. Le no 2 mondial s'est incliné 4-6 7-6 (7/5) 7-5 en 3h07' face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 43) vendredi au 2e tour. En l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu trois mois par l'antidopage, Alexander Zverev avait pu imaginer rattraper l'Italien au classement. Mais depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie fin janvier, l'Allemand a enchaîné les mauvais résultats en Amérique du Sud puis vendredi. "J'y ai pensé au début (à la place de no 1) mais désormais c'est moins le cas parce que je joue trop mal", a souligné Zverev. "Je vais devoir retrouver mon jeu avant de penser à cela, pour devenir no 1 mondial il faut gagner des tournois. Je travaille beaucoup à l'entraînement, mais je ne trouve pas l'étincelle", a ajouté celui qui restera no 2 à l'issue du tournoi. C'est la première fois depuis 2017 et Andy Murray que la tête de série no 1 du tournoi masculin est éliminée dès son premier match dans le désert californien. Tallon Griekspoor, lui, n'avait jamais réussi à battre un joueur du top 5 mondial en 18 tentatives, et avait été dominé par Zverev à six reprises jusqu'ici (une seule victoire), dont quatre l'an passé. Un autre membre du top 5 masculin est par ailleurs passé à la trappe vendredi. Triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 5) a été terrassé par l'Américain Marcos Giron (ATP 48) 7-6 (7/4) 3-6 6-2. Le Norvégien avait atteint les quarts de finale l'an passé à Indian Wells.

Soirée difficile pour les Devils, battus 6-1 par les Jets Timo Meier (28) et les Devils ont souffert face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils ont vécu une soirée bien compliquée vendredi en NHL. New Jersey s'est incliné 6-1 à domicile face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter pour subir sa troisième défaite consécutive. Nico Hischier et Timo Meier ont particulièrement souffert face à la meilleure équipe de la Ligue. Le centre valaisan et l'ailier appenzellois ont tous deux terminé cette partie avec un bilan de -3. Egalement "muet" vendredi, leur adversaire d'un soir Nino Niederreiter affiche quant à lui un différentiel de +1 à l'issue de cette rencontre. La fin de saison s'annonce difficile du côté de New Jersey, même si les Devils sont pour l'heure toujours virtuellement qualifiés pour les play-off. Déjà privée de sa star Jack Hughes, opérée à une épaule, la franchise de Newark doit composer pendant plusieurs semaines sans son meilleur défenseur Dougie Hamilton. Touché au bas du corps, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler ne rejouera en outre plus durant la saison régulière, ont aussi annoncé les Devils. Les Vancouver Canucks de Pius Suter, qui devront se battre jusqu'au bout pour atteindre les séries finales, ont par ailleurs décroché leur deuxième victoire d'affilée en battant Minnesota 3-1 vendredi. Le centre zurichois a été crédité d'un assist sur le 3-1, inscrit dans une cage vide par Teddy Blueger à 54'' de la fin. Il en est désormais à 29 points dans cet exercice 2024/25.

Les techniciennes de Coupe du monde en Suède La Coupe du monde féminine fait étape à Are, en Suède, ce week-end. Le géant de samedi sera une nouvelle occasion pour l'Italienne Federica Brignone de briller. La Transalpine a remporté les deux derniers géants disputés dans son pays, à Sestrières, le deuxième devant Lara Gut-Behrami. Brignone compte 251 points d'avance sur la Tessinoise au classement général de la Coupe du monde et pourrait bien s'envoler vers un deuxième gros globe de cristal après celui remporté en 2020. Samedi dès 9h30, sa principale rivale outre "LGB" sera la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui mène le classement du géant grâce à ses six podiums dans la discipline cet hiver. La Suédoise Sara Hector aura également à coeur de décrocher un premier succès à domicile, elle qui s'est imposée à Killington et à Kranjska Gora cette saison en géant. Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Delphine Darbellay et Camille Rast devraient être les quatre autres Suissesses au départ samedi. La participation de la championne du monde de slalom, blessée à une hanche depuis sa chute à Sestrières, est encore incertaine.

Marco Odermatt peut s'assurer le globe de la descente Marco Odermatt peut remporter le globe de la descente samedi à l'occasion de la deuxième course de Kvitfjell. Il compte 103 points d'avance sur son premier poursuivant Franjo von Allmen. Deuxième lors de la première descente organisée dans la station norvégienne, le Nidwaldien pourrait s'assurer un deuxième globe consécutif dans la discipline reine s'il termine devant son jeune coéquipier. Le Bernois, quatrième vendredi, sait aussi ce qu'il doit faire pour faire durer le suspense jusqu'aux finales de Sun Valley. Le champion du monde de descente doit finir dans le top 7 et devancer Odermatt pour avoir moins de 100 points de retard et ainsi rester dans la course. Stefan Rogentin et Alexis Monney sont aussi candidats au podium, mais l'homme à battre sera Dominik Paris. L'Italien, vainqueur à 35 ans de sa 23e course de Coupe du monde vendredi, skie comme chez lui à Kvitfjell, où il compte désormais cinq succès.

Duel des cancres à Yverdon Yverdon reçoit Winterthour samedi au Stade municipal (18h00). Les Nord-Vaudois doivent s'imposer pour reprendre leurs distances avec la lanterne rouge de la Super League. Avec seulement cinq points d'avance sur la 12e place synonyme de relégation directe en Challenge League, Yverdon n'est pas encore à l'abri. D'autant plus que l'équipe entraînée par Paolo Tramezzani occupe actuellement la place de barragiste. Vainqueurs 3-0 le 2 février face aux Zurichois, déjà à domicile, les vert et blanc connaissent la recette. Ils devront toutefois laisser derrière eux le crève-coeur de leur dernier match disputé au bord du lac de Neuchâtel. Dimanche, YS a en effet perdu deux points face à Lucerne en concédant le match nul en toute fin de match (2-2) alors qu'il menait 2-0. Une contre-performance qui a d'ailleurs permis à Grasshopper, qui se rend à Saint-Gall samedi (20h30), de dépasser Yverdon au classement. Le LS à Berne Une semaine après avoir perdu le derby du Léman et hypothéqué ses chances de jouer le titre, Lausanne se déplace sur le synthétique du Wankdorf pour y défier des Young Boys toujours aussi inconstants. Les Bernois, victimes des Sauterelles lors de la dernière journée (1-0), sont capables de battre un prétendant comme Lugano comme de perdre contre les cancres du championnat (GC, Winterthour).

Ditaji Kambundji championne d'Europe sur 60 m haies Ditaji Kambundji championne d'Europe en salle du 60 m haies Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ditaji Kambundji a réalisé la course parfaite pour s'adjuger le titre européen du 60 m haies aux Européens d'Apeldoorn en salle vendredi. La Bernoise de 22 ans a battu le record d'Europe en 7''67. Départ parfait, passages de haies souverains et finish dévastateur, Ditaji Kambundji a sorti la course qu'il fallait pour abaisser son record de Suisse de 13 centièmes. Et il fallait ça pour dominer la Néerlandaise Nadine Visser, 2e en 7''72 et qui a battu son record national lors de cette finale. Ces 7''67 constituent en outre la meilleure performance mondiale en salle cette saison. Ehammer 2e à mi-parcours Simon Ehammer a bien débuté l'heptathlon, même s'il n'est pas en tête à mi-parcours. Avec 15m1 au lancer du poids, l'Appenzellois a obtenu plus de points que prévu. En plus de son exploit au poids, il a réussi 8m20 m à la longueur pour "effacer" ses 6''81 du 60 m et 1m98 à la hauteur. Avec un total de 3647 points à mi-parcours, Ehammer est en passe de battre le record suisse (6418). L'Appenzellois est devancé par le Norvégien Sander Skotheim (3689). En janvier, le Norvégien avait porté le record d'Europe à 6484 points.

L'arrivée de Cadillac en 2026 définitivement actée Ce n'est pas la Cadillac V-Series R qui luttera lors du championnat du monde de F1 dès 2026, mais une formule 1 propulsée par un moteur Ferrari Image: KEYSTONE/AP/JOHN RAOUX La FIA et la Formule 1 ont acté officiellement l'arrivée de l'écurie General Motors/Cadillac sur la grille de F1 en 2026. Le communiqué est sorti vendredi. "La FIA et la Formule 1 confirment qu'après la finalisation de leurs évaluations sportives, techniques et commerciales respectives, la candidature de General Motors pour inscrire l'équipe Cadillac au Championnat du monde de F1 à partir de la saison 2026 a été approuvée", indiquent les organisateurs du Championnat du monde de F1 dans un communiqué commun. L'écurie américaine, qui sera motorisée par Ferrari en 2026 et 2027 avant de produire ses propres unités de puissance à compter de 2028, deviendra ainsi la 11e équipe du paddock de F1. Fin novembre, la candidature de General Motors avait été validée par "un accord de principe" conclu à l'issue d'un long processus d'échanges entre les deux parties. L'échéance de 2026 n'est pas anodine puisqu'une nouvelle règlementation technique qui imposera des moteurs et des châssis très différents des actuels entrera en vigueur à ce moment-là, ce qui a ouvert la porte à l'arrivée d'une nouvelle écurie.

Alexis Pinturault de retour en géant la saison prochaine Alexis Pinturault ne fera plus que le géant la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/SHIN TANAKA Alexis Pinturault a confirmé vendredi qu'il serait de retour en Coupe du monde uniquement en géant. Ce sera probablement sa dernière saison avec en ligne de mire les JO 2026. "L'idéal c'est de me concentrer sur ce que je maîtrise le mieux, là où j'ai toujours été le meilleur et là aussi où je suis toujours dans les 30 au moment où je vais commencer la saison", a déclaré "Pintu" lors d'un point presse à propos du géant, discipline dans laquelle il compte 18 victoires en Coupe du monde. Victime d'une fracture du plateau tibial et d'une lésion au ménisque du genou droit à Kitzbühel, un an tout juste après s'être rompu les ligaments croisés du genou gauche, Pinturault avait expliqué fin janvier ne pas être certain de poursuivre sa carrière. Un mois après, le Savoyard aux 34 succès en Coupe du monde a finalement annoncé son retour la saison prochaine avec la volonté de ne pas s'arrêter sur une blessure et avec pour objectif les JO de Milan-Cortina l'hiver prochain. Le Français entrevoit un retour sur les skis d'ici un mois. En ne disputant que les géants, le Savoyard va donc abandonner les épreuves de vitesse auxquelles il s'était consacré depuis deux saisons avec l'ambition de s'imposer en descente. "Aujourd'hui, si je veux avoir une ambition de retour et de performance, il faut que je me concentre sur une seule discipline. Et celle où je suis le plus fort parce que je n'aurai pas de temps à perdre", a-t-il expliqué. Si son retour est confirmé, il est "très probable que la saison prochaine soit (sa) dernière". "Je suis motivé par le fait de ne pas finir sur une blessure, motivé par les Jeux olympiques mais (...) il est fort probable que je me tourne sur autre chose", a-t-il poursuivi. Lors de ce point presse, le triple médaillé olympique a aussi annoncé qu'il allait réintégrer le cadre de l'équipe de France après avoir travaillé avec une structure spéciale lors des dernières saisons.

Les Suédoises remportent le relais, les Suissesses 5es Jonna Sundling (arrière-plan, à gauche) a battu Kristin Fosnaes lors du sprint final. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Suède a remporté le relais féminin (4x7,5 km) des Mondiaux de Trondheim vendredi devant la Norvège et l'Allemagne. Les Suissesses ont terminé à une bonne cinquième place. Si la Norvège de Johannes Klaebo archidomine ces championnats du monde à domicile chez les hommes (cinq titres sur cinq pour l'instant), ce sont bien les Suédoises les plus fortes chez les femmes (cinq sur cinq également). Emmené par Jonna Sundling, sacrée en sprint individuel et par équipes, et Ebba Andersson, médaillée d'or sur le 10 km et le skiathlon, le quatuor suédois a pris le meilleur sur la Norvège. Kristin Fosnaes a fait durer le suspense en s'accrochant à Sundling jusque dans la dernière ligne droite, mais la spécialiste du sprint n'a pas craqué pour offrir l'or aux Suédoises. Cinquièmes à 3'19''30, Anja Weber, Nadja et Marina Kälin et Nadine Fähndrich ont réalisé une bonne course. Elles ont notamment devancé les Etats-Unis de Jessie Diggins.

Une nouvelle médaille d'or pour Rémi Bonnet Après la verticale, Rémi Bonnet a remporté l'individuelle à Morgins (archives). Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID Rémi Bonnet a remporté sa deuxième médaille d'or aux championnats du monde de Morgins vendredi. Déjà vainqueur de la verticale, le Fribourgeois de 30 ans a remporté la course individuelle. En Valais, le Suisse s'est imposé après plus d'une heure et demie d'effort (1h33'7''40). Il a largement devancé l'Italien Davide Magnini (+2'23''20) et le Français Xavier Gachet (+5'50''50) pour apporter à la Suisse une sixième médaille dans ces joutes. Rémi Bonnet a donc conservé ses deux titres (verticale et individuelle) acquis lors des derniers championnats du monde à Boi Taüll, en Espagne, en 2023. Deux disciplines qui ne figureront pas au programme des Jeux olympiques de Milan 2026, contrairement au sprint et au relais mixte. Il s'agit de la sixième médaille d'or mondiale du Charmeysan, déjà sacré en verticale en 2021 à Comapedrosa (Andorre) et par équipes en 2019 à Villars-sur-Ollon. Il aura d'ailleurs l'occasion de conclure sa moisson samedi lors de l'épreuve par équipes.

Annik Kälin égale son record de Suisse de la longueur en salle Annik Kälin est en forme à Apeldoorn. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Annik Kälin a réalisé la meilleure performance lors des qualifications de la longueur aux championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn vendredi. La Grisonne a égalé son record de Suisse en salle. Kälin avait déjà réalisé l'exacte même performance il y a un mois à Paris en sautant à 6m77. En extérieur, son record de Suisse, qu'elle partage avec Irene Pusterla, est de 6m84. L'athlète de 24 ans a perdu 14 cm à la planche. "Je ne pensais pas que ce saut irait aussi loin. Cela montre que la forme est là", a-t-elle déclaré à l'issue de la session matinale. Elle fera logiquement partie des candidates aux médailles lors de la finale samedi soir. Il serait temps que le balancier penche du côté de la Suissesse. Quatrième de l'heptathlon aux Jeux olympiques de Paris, elle a manqué le bronze européen en longueur pour 9 cm en juin dernier à Rome et le bronze aux Mondiaux en salle pour 3 cm trois mois plus tôt.

Quatre Suisses derrière Dominik Paris à Kvitfjell Marco Odermatt a pris la deuxième place de la première descente de Kvitfjell, et une bonne option sur le petit globe. Image: KEYSTONE/EPA/Cornelius Poppe Dominik Paris a privé la Suisse d'un nouveau triplé en remportant la première descente de Kvitfjell vendredi. L'Italien a devancé Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen et Alexis Monney. Intouchables à Crans-Montana, les Suisses sont cette fois tombés sur plus fort qu'eux en Norvège. Dominik Paris, qui avait déjà montré en Valais qu'il pouvait rivaliser avec la "dream team" de Swiss-Ski en prenant la 3e place du super-G, a signé son premier succès depuis sa victoire à Val Gardena en décembre 2023, le 23e au total en Coupe du monde. Sur une piste peu pentue taillée pour son gabarit et ses capacités de glisseur, Paris a été impérial, repoussant Odermatt à 0''32. Personne n'a été plus rapide que le skieur de 35 ans sur la dernière ligne droite de l'Olympiabakken, où il s'était déjà imposé à quatre reprises, la dernière fois en mars 2022. Seul le quatuor helvétique est parvenu à terminer dans la même seconde que Paris. Troisième à 0''63, Rogentin a d'ailleurs signé son premier podium en descente en profitant de son dossard numéro 4. Champion du monde à Saalbach et vainqueur à Crans-Montana, von Allmen (4e, +0''83) a perdu du temps après un saut trop enlevé sur le haut du parcours. Quant à Monney (5e, +0''89), il lui a manqué de la vitesse en bas du tracé pour se hisser à nouveau sur la boîte. Odermatt proche du globe Les deux hommes voient ainsi "Odi" s'échapper en tête du classement de la discipline. Le Nidwaldien compte désormais 103 points d'avance sur le Bernois et 220 sur le Fribourgeois. Il pourrait s'assurer le petit globe samedi à l'issue de la deuxième descente dans la station norvégienne. Pas à son affaire à Crans-Montana, Justin Murisier n'a pas non plus trouvé la solution à Kvitfjell. Le Valaisan a pris la 15e place, à 1''54 de Paris, juste devant Lars Rösti, 16e à 1''93 de l'Italien.

Kyrgios abandonne, ému: "à quoi bon..." Nick Kyrgios a été contraint à l'abandon jeudi à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'avenir de Nick Kyrgios est de plus en plus incertain. L'Australien de 29 ans a abandonné au 1er tour du Masters 1000 d'Indian Wells jeudi, touché à un poignet, et a eu du mal à masquer son émotion alors qu'il n'a plus gagné sur le circuit depuis 2022. Nick Kyrgios a tenu un bon set avant d'abandonner face à Botic van de Zandschulp (7-6 3-0). "Je n'étais pas confiant avant d'entrer sur le court, j'avais dû arrêter mon entraînement il y a deux jours parce que j'avais mal au poignet", a-t-il révélé en conférence de presse. "Une douleur intense est apparue lors de l'avant-dernier coup de mon entraînement après un coup droit", a souligné Kyrgios, qui a rivalisé avec le Néerlandais dans le premier set. "Ce gars a battu Carlos Alcaraz à l'US Open en trois sets, et là j'ai eu une balle de premier set contre lui. Je suis encore là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches à quoi bon... Je ne sais pas." Le trublion australien n'a plus gagné un match depuis 2022, année de sa finale à Wimbledon, et vit une fin de carrière minée par les blessures. "Tout ce processus est l'un des plus grands défis de ma carrière. La quantité de travail que je m'inflige quand je suis chez moi, hors du court, ce n'est pas marrant. Mais je montre encore des choses, il y a des éclairs de bon tennis." "Personne n'a jamais tenté de rejouer après avoir subi une reconstruction du poignet", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas de problème à perdre des matches, mais sentir cette douleur au poignet malgré tout le travail que je fais, c'est ça qui me rend un peu émotif", a-t-il admis