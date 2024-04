Un record pour Roman Josi ++ James Harden brille

Nino Niederreiter et Roman Josi décisifs Deux assists pour Nino Niederreiter (au premier plan) dans un match de folie. Image: KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO Match de folie dimanche à Winnipeg ! les Jets de Nino Niderreiter se sont imposés 7-6 devant Colorado dans une rencontre où il était bien interdit de défendre. Nino Niederreiter a signé deux assists dans cette rencontre pour être l’un des artisans de la victoire de Winnipeg. Il a délivré une première passe décisive pour le 4-3 du capitaine Adam Lowry à la 29e avant de réussir la seconde pour le 5-3 de ce même Adam Lowry à la 44e. Aligné durant 13’43’’, il a été crédité d’un bilan de +1. Désormais invaincus depuis neuf rencontres, les Jets ont, avec cette victoire, confirmé leur emprise sur l’Avalanche. Winnipeg avait déjà,en effet, battu Colorado à trois reprises en trois rencontres lors de la saison régulière. Pius Suter a également brillé dimanche lors du derby suisse remporté 4-2 par Vancouver face au Nashville de Roman Josi. Le Zurichiois a inscrit le 2-2à la 29e pour s’affirmer comme le premier buteur suisse de ces séries finales. 12 secondes seulement après la réussite de Pius Suter, Vancouver pouvait prendre l’avantage pour la première fois de la soirée par Dakoa Joshua. Un nouveau record pour Roman Josi Pour Roman Josi, ce dimanche ne fut pas celui qu’il espérait. Passeur sur l’ouverture du score de Jason Zucker à la 17e mais crédité d’un bilan de -2, le capitaine a battu un nouveau record avec cette 32e mention d’assistance pour un 40e point dans les séries finales. Jamais un défenseur de la franchise de Nashville n’avait témoigné d’une telle efficience. Mais aussi belles soient-elles, les statistiques ne peuvent pas gommer l’amertume de la défaite.

Le grand James Harden est de retour James Harden trouve l'ouvrture dans la défense de Dallas. Image: KEYSTONE/EPA/ERIC THAYER James Harden est toujours capable de sortir le grand jeu. Le joueur le plus controversé de la NBA a mené les Clippers à la victoire face au Dallas de Luka Doncic. Pourtant privée de Kawhi Leonard blessé au genou, la franchise de L.A. s’est imposée 109-97 sur son parquet lors de l’Acte I de la série sans doute la plus attendue du premier tour des play-off. Auteur de 28 points avec notamment 6 tirs primés et de 8 assists, James Harden (34 ans) a été à la hauteur de son talent. Les 33 points et les 11 rebonds de Doncic n’auront donc pas suffi aux Texans pour s’opposer au collectif des Clippers qui ont pu compter sur quatre autres joueurs à 10 points ou plus. Les trois autres équipes au bénéfice de l’avantage de la salle ont gagné dimanche : Oklahoma City devant New Orleans (94-92), Milwaukee face à Indiana (109-94) et Boston contre Miami (114-94).

Tanja Hüberli et Nina Brunner s'imposent à Tepic Une grande première pour Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté le tournoi Elite 16 de Tepic. Au Mexique, les Suissesses ont battu 21-14 19-21 19-17 en finale le Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon. Tanja Hüberli et Nina Brunner ont témoigné d'une grande maîtrise dans l'ultime manche pour conclure sur leur... cinquième balle de match. Cette victoire est amplement méritée dans la mesure où le set concédé en finale ne fut que le second perdu en six rencontres. Championnes d'Europe en 2021 et en 2023, les deux Suissesses ont cueilli leur première victoire dans un tournoi Elite 16. Ce succès leur permet de faire un pas de plus vers une qualification pour les Jeux de Paris où la Suisse ne pourra aligner que deux duos.

Taylor Fritz revient à Genève Taylor Fritz: l'un des prétendants à la victoire du prochain Geneva Open. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Après Casper Ruud (ATP 6) et Ben Shelton (ATP 15), le Geneva Open tient sa troisième tête d’affiche. Taylor Fritz (ATP 13) sera, en effet, présent au Parc des Eaux-Vives du 18 au 25 mai. Finaliste dimanche à Munich, le Californien de 26 ans apprivoise de plus en plus la terre battue. Demi-finaliste en 2023 du Masters 1000 de Monte-Carlo et du Geneva Open justement, il a démontré une réelle aptitude à développer son jeu d’attaque sur cette surface. Avant sa finale à Munich, il avait obtenu par ailleurs deux autres résultats probants depuis le début de l’année avec un quart de finale à l’Open d’Australie et une victoire à l’ATP 250 de Delray Beach pour le septième titre de sa carrière. L’entry list du Geneva Open sera communiquée mardi matin. D’autres joueurs de renom devraient ainsi être présents à Genève. On rappellera que les organisateurs bénéficient de trois wild cards pour répondre à des demandes formulées à la dernière minute.

Denis Zakaria dans le onze idéal de "L'Equipe" Denis Zakaria: une très belle première saison à Monaco. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Comme en février dernier après son doublé à Nice, Denis Zakaria a la faveur de "L’Equipe". Le Genevois figure dans le onze idéal du quotidien au lendemain de son but à Brest. En Bretagne, Denis Zakaria a ouvert le score pour l’AS Monaco qui s’est imposé 2-0 pour se hisser à nouveau à la deuxième place du classement. A la 40e, le Genevois a enroulé une frappe imparable pour son quatrième but de la saison en Ligue 1. Le seul bémol autour de la première saison de Denis Zakaria dans la Princupauté réside dans son impétuosité. A Brest, il a, en effet, écopé de son 13e carton jaune de l’exercice. On rappellera qu’il a connu à deux reprises les affres de l’expulsion.

Liga: le Real Madrid bat Barcelone 3-2 Vazquez célèbre son but égalisateur Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le Real Madrid a arraché la victoire 3-2 dans les arrêts de jeu face au FC Barcelone lors du clasico de la 32e journée de Liga. Ce succès permet aux Madrilènes de prendre onze points d'avance. Le Barça a mené à deux reprises, mais n'a pas pu éviter le retour des hommes d'Ancelotti. Christensen (6e) a rapidement ouvert le score, mais Vinicius a égalisé sur penalty (18e). Les visiteurs ont repris l'avantage par Lopez (69e), mais la réaction madrilène a été immédiate puisque Vazquez a inscrit le 2-2 quatre minutes plus tard. C'est Bellingham qui a donné les trois points au Real à la 91e. Le titre ne devrait dès lors pas échapper aux hommes de Carlo Ancelotti. La semaine a été dure par contre pour les Catalans après déjà l'élimination en Ligue des champions contre le PSG...

Bundesliga: le champion arrache le nul à la 97e Stanisic égalise de la tête à la 97e Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen ne lâche rien. Déjà assuré de son premier titre de champion d'Allemagne, il a arraché in extremis le nul (1-1) sur la pelouse du Borussia Dortmund. L'équipe de Xabi Alonso a ainsi porté à 45 son nombre de matches consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mené à la 81e sur une superbe reprise de volée de Füllkrug, le Bayer a égalisé par l'international croate Josip Stanisic dans la septième minute du temps additionnel! Auparavant, les champions s'étaient heurtés à un Gregor Kobel impeccable dans le but du BVB. Avec 80 points à quatre journées de la fin, le Leverkusen de Granit Xhaka - qui sera suspendu lors du prochain match - peut encore battre le record du plus grand nombre de points obtenu en une saison par un club en Bundesliga. Il est détenu par le Bayern Munich de Jupp Heynckes lors de la 2012/13 avec 91 points.

Ligue 1: Denis Zakaria décisif pour Monaco Denis Zakaria: quatre buts cette saison en Ligue 1 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Denis Zakaria a brillé lors du succès 2-0 de Monaco à Brest lors de la 30e journée de Ligue 1. L'international suisse a ouvert le score (40e), inscrivant son quatrième but de l'exercice. Le Japonais Minamino a fait le break dès la reprise (48e). Grâce à cette victoire, les Monégasques s'installent au deuxième rang avec 2 points d'avance sur leurs adversaires du jour. Ils sont bien partis pour obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine. Si Philipp Kohn est resté sur le banc - le gardien a perdu sa place de titulaire -, Breel Embolo a enfin retrouvé les terrains. L'attaquant suisse est entré à la 85e pour sa première apparition de la saison. Monaco a fini à neuf après les expulsions de Seghir (92e) et Singo (96e).

Un pas de plus pour les Young Boys Lukasz Lakomy: buteur décisif et bien chanceux pour les Young Boys à Winterthour. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Young Boys ont fait un pas de plus vers le titre ! Victorieux 2-1 à Winterthour, les Bernois maintiennent un écart conséquent sur leurs rivaux à la veille du tour final. A la faveur de ce succès mérité mais acquis d’une manière heureuse avec la déviation fatale de Remo Arnold sur un coup franc de Lukasz Lakomy à la 84e, les Young Boys comptent toujours 6 points d’avance sur le FC Lugano et 8 sur le Servette FC, tous deux victorieux samedi. Avec trois rencontres à domicile sur les cinq encore à jouer, Joël Magnin et ses joueurs peuvent envisager l’avenir avec une réelle sérénité. On voit mal, en effet, comment ils ne pourraient pas conserver leur couronne. A la Schützenwiese face à un adversaire qui restait sur douze matches sans défaite toutes compétitions confondues, YB aurait pu prendre le large bien avant la superbe ouverture du score de Joël Monteiro à la 70e. Mais Marvin Keller et le malheureux Arnold avaient réussi deux gestes de grande classe pour empêcher Bruno Berner et Silvère Ganvoula de marquer. Les exploits du gardien et du défenseur illustrent parfaitement la bravoure d’une équipe qui est tombée les armes à la main et qui sera très dure à battre dimanche prochain lors de sa demi-finale de Coupe de Suisse face au Servette FC. Devant leur poste de télévision, les Grenat ont pu mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend.

Casper Ruud brise le signe indien Casper Ruud: la plus belle victoire de sa carrière. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Casper Ruud tient sa revanche ! Battu la semaine dernière en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par Stefanos Tsitsipas, le Norvégien a rendu la monnaie de sa pièce au Grec. Il l'a battu 7-5 6-3 en finale de l’ATP 500 de Barcelone pour cueillir le onzième titre de sa carrière. Sur la terre battue catalane, Casper Ruud a brisé le signe indien. Il n’avait, en effet, gagné que des tournois ATP 250, dont deux à Genève et deux à Gstaad, pour perdre les sept finales qu'il avait jouées dans des tournois plus relevés, dont trois en Grand Chelem, avant ce nouveau face-à-face contre Tsitsipas. Face à un Stefanos Tsitsipas éprouvé physiquement, Casper Ruud a su parfaitement rebondir après avoir lâché son premier jeu de service. Avec cette victoire, il s’avance comme l’un des prétendants à la victoire à Roland-Garros. La semaine avant le rendez-vous de Paris, il sera l'une des têtes d'affiche du Geneva Open.

Une première défaite depuis deux ans pour Elfic Fribourg Ana Costa Rodrigues (à gauche) face à la Fribourgeoise Abigail Fogg pour une victoire sans doute "historique". Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Elfic Fribourg devra encore patienter avant de fêter un huitième titre. A Nyon, les Fribourgeoises ont galvaudé une première balle de match au terme d’un final à couper le souffle. Battues lors des deux premiers actes de cette finale et menées de 10 points à la pause (37-47), les Nyonnaises se sont imposées 74-73 grâce à un panier au buzzer de Lavinia Joao Gomez Da Silva. Elle a bénéficié d’une passe décisive de l’internationale portugaise Ana Carolina Coosta Rodriguez qui a été engagée après la blessure de la Belge Marjorie Capreaux. Elfic a perdu un match pour la première fois dans une compétition nationale depuis une défaite concédée lors de la finale des play-off de 2022 face à ces mêmes Nyonnaises. Les Fribourgeoises auront une nouvelle occasion de conclure ce mercredi lors de l’Acte IV à Nyon.

Liège - Bastogne - Liège: démonstration de Pogacar Tadej Pogacar a été irrésistible Image: KEYSTONE/EPA EFE Tadej Pogacar (25 ans) a fait honneur à son statut de favori. Le Slovène a remporté Liège - Bastogne - Liège (254,5 km) en solitaire, fêtant son deuxième succès dans la Doyenne après celui de 2021. Pogacar (UAE Emirates) a fait la décision dans la côte de la Redoute. Il a lancé une attaque à 35 km de l'arrivée et personne n'est parvenu à prendre sa roue. Il a rapidement fait le trou pour aller cueillir une très belle victoire, sa sixième déjà dans un Monument. Son équipe a bien contrôlé cette 110e édition, avec notamment le bon travail du Bernois Marc Hirschi. Le champion slovène a aussi pris une belle revanche sur le sort puisqu'il s'était cassé un poignet lors d'une chute dans cette course l'an passé. Ce succès impressionnant est de bon augure pour lui avant le Tour d'Italie, qui débutera le 4 mai. Derrière le vainqueur, le Français Romain Bardet a pris la deuxième place à 1'39. Le champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel s'est classé troisième à 2'02.

Un trio européen s'impose, la Team Gruyère troisième Erik Kärvatn, Oriol Olm Rouppert et Finn Hösch ont gagné la PdG 2024 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Patrouille des Glaciers, réduite cette année à son petit parcours, a vu la victoire d'un trio européen. Meilleure formation helvétique, la Team Gruyère a terminé 3e. Ce sont des Autrichiens, Andreas Mayer, Niels Oberauer et Johannes Lohfeyer, qui ont pourtant franchi la ligne d'arrivée en premier, après 3h21'47 d'efforts. Mais il s'étaient élancés à 4h30, et ont finalement été battus par l'Andorran Oriol Olm Rouppert, l'Allemand Finn Hösch et le Norvégien Erik Kärvatn (3h14'23), tous nés en 2003. L'équipe gagnante de cette PdG 2024 est partie d'Arolla à 6h30. Nommée "Young Guns", elle affiche pourtant une moyenne d'âge supérieure à celle de la Team Gruyère, 3e à l'arrivée à Verbier après un parcours de 28 km. Yann Livasch (2004), Lucas Pasquier (2004) et Mathieu Pharisa (2005) ont concédé 20'30'' aux vainqueurs. Meilleure équipe féminine, la Swiss Women Team 2 a échoué au pied du podium "scratch". Caroline Ulrich, Thibe Deseyn et Alessandra Schmid ont pris la 4e place, à 6'59'' de la Team Gruyère. Les deux Vaudoises et la Haut-Valaisanne ont néanmoins manqué leur objectif, à savoir le record dames sur le petit parcours (3h32'07).

Une nouvelle démonstration de Max Verstappen Max Verstappen toujours aussi intouchable. Image: KEYSTONE/AP Triple Champion du monde en titre, Max Verstappen a enlevé le Grand Prix de Chine. A Shanghai, le pilote Red Bull a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et son coéquipier Sergio Pérez. Max Verstappen a cueilli le 58e succès de sa carrière, le quatrième déjà cette année, mais son premier sur sol chinois. Autant dire que l’emprise qu’il exerce sur ses adversaires est toujours aussi oppressante. Elle n’autorise aucun espoir. Parti en pole position au lendemain de sa victoire dans la course sprint, Max Verstappen n’a jamais été inquiété. Les deux interventions de la safety car n’ont nullement troublé sa domination. A l’arrivée, sa marge sur Lando Norris était de 13’’. Cette course n’a pas souri à Sauber. L’écurie suisse attend toujours de cueillir son premier point dans ce championnat du monde. Le Finlandais Valtteri Bottas a été contraint à l’abandon alors que le Chinois Guanyu Zjou a terminé au 14e rang.