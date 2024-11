Un sans faute pour Liverpool ++ Schällibaum limogé par Grasshopper

Champions League: Liverpool rigole, Real Madrid et Man City battus Trois buts pour Luis Diaz Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool a poursuivi son parcours sans faute en Ligue des champions. Les Reds ont battu le Bayer Leverkusen 4-0 lors de la 4e journée pour prendre la tête du classement avec 12 points. Après une première période difficile, durant laquelle les Allemands ont été légèrement supérieurs, Liverpool a haussé le rythme. La résistance du Bayer a été brisée en l'espace de quelques minutes avec les réussites de Diaz (61e) et Gakpo (65e). Très en réussite, Diaz a encore salé l'addition (83e/92e). Granit Xhaka, au coeur du jeu chez les visiteurs, attend donc toujours de quitter Anfield Road en vainqueur. Défaite du Real L'affiche entre le Real Madrid et l'AC Milan, les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec respectivement quinze et sept sacres, a débouché sur une grosse surprise. Les visiteurs italiens (avec Noah Okafor dès la 77e) l'ont en effet emporté 3-1 contre un Real décidément pas au mieux ces temps, à l'image de Mbappé et Bellingham. Thiaw (12e), Morata (39e) et Reijnders (73e) ont inscrit les buts des rossoneri. Sur penalty, Vinicius avait égalisé (23e). Avec 6 points, les Merengue ont un peu de quoi s'inquiéter avant leur prochain match, qui les enverra à Liverpool... Manchester City fessé Avant de rejoindre Manchester United, Ruben Amorim a dirigé le Sporting Lisbonne pour son dernier grand match, contre... Manchester City. Le technicien portugais a offert un superbe cadeau aux supporters puisque sa future ex-équipe a battu les Citizens (avec Manuel Akanji) 4-1. Les Anglais ont ouvert le score par Foden (4e), mais le Sporting a su réagir. Des buts de Gyökeres (38e/49e pen/80e pen) et Araujo (46e) ont mis les hommes de Pep Guardiola au tapis. Haaland a manqué un penalty qui aurait ramené les siens à portée de leurs adversaires (69e). Manchester City a ainsi concédé une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues: assez rare pour être souligné. Monaco s'impose Le derby suisse entre Bologne (avec Remo Freuler et Dan Ndoye) et l'AS Monaco (avec Breel Embolo) a souri aux joueurs de la Principauté. Ils ont gagné 1-0 grâce à une réussite de Kehrer servi par Embolo à la 87e. L'équipe d'Adi Hütter compte 10 points, tout comme le Sporting. Après avoir battu successivement le Real Madrid et l'Atlético Madrid, Lille n'a pas réussi un troisième exploit. A domicile, les Français ont fait 1-1 contre la Juventus. Le RB Leipzig a pour sa part subi une quatrième défaite de suite. A Glasgow, les Allemands ont perdu 3-1 contre un étonnant Celtic.

Super League: Schällibaum limogé par Grasshopper C'est fini pour Marco Schällibaum à GC Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Marco Schällibaum (62 ans) n'est plus l'entraîneur de Grasshopper. Le club zurichois l'a limogé mardi. Un changement était nécessaire, a indiqué l'actuel 11e du classement de Super League. Battu 2-0 dimanche à Lucerne, GC reste sur cinq matches sans victoire. En treize rencontres de championnat, les Sauterelles ont perdu huit fois. Directeur sportif du club, Stephan Schwarz a loué la collaboration "professionnelle et agréable" avec Schällibaum. "Il avait repris l'équipe dans une situation difficile et avait assuré le maintien. Nous sommes reconnaissants pour son engagement", a-t-il indiqué dans le communiqué publié par GC. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, Giuseppe Morello (39 ans) assurera l'intérim. Il était jusqu'ici assistant de Schällibaum. "Cette séparation fait mal. Mais je remercie les dirigeants pour m'avoir donné la chance d'entraîner mon club de coeur. Je suis fier d'avoir été entraîneur à GC", a déclaré Marco Schällibaum.

Masters WTA: Gauff bat Swiatek, Sabalenka finira 2024 en tête Coco Gauff a ruiné les espoirs d'Iga Swiatek de finir l'année no 1 Image: KEYSTONE/EPA/MARCIN CHOLEWINSKI Coco Gauff s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA à Ryad en battant Iga Swiatek 6-3 6-4. La défaite de la Polonaise signifie que la Bélarusse Aryna Sabalenka finira l'année comme no 1. Coco Gauff (WTA 3) a causé une certaine surprise avec son succès souverain. L'Américaine n'a ainsi battu Iga Swiatek (WTA 2) que pour la deuxième fois en treize duels. Elle avait perdu les six derniers matches. Cette victoire lui offre déjà un billet pour le dernier carré. Pour sa part, la Polonaise peut encore se qualifier en battant l'Américaine Jessica Pegula, qui est déjà éliminée. Mais Swiatek devra espérer que la Tchèque Barbora Krejcikova ne s'impose pas contre Gauff dans son dernier match. Plus tôt, Krejcikova (WTA 13) avait nettement dominé Pegula (WTA 6) en deux manches, 6-3 6-3. La Tchèque a remporté le premier set sur sa deuxième balle de break. Dans la deuxième manche, Pegula a été menée 2-0. Revenue, elle a concédé son service à 4-3 pour Krejcikova sur deux doubles fautes.

Tournoi ATP 250 de Belgrade: Wawrinka battu d'entrée Stan Wawrinka: encore une défaite dès le 1er tour d'un tournoi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 148) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi ATP 250 de Belgrade. Le vétéran vaudois a été battu 6-4 6-4 en 1h23 par le Serbe Laslo Djere (ATP 141). Un break dans chaque manche a suffi à Djere pour s'assurer la victoire. Wawrinka (39 ans) a bénéficié pour sa part de trois balles de break qu'il n'a pas pu convertir. Les deux hommes avaient reçu une wild car pour ce tournoi. Encore classé 33e mondial en janvier, Djere a connu une saison très difficile depuis. Ce succès contre le Suisse n'est que son huitième sur l'ATP Tour en 2024. Pour sa part, Wawrinka en reste à dix victoires. L'embellie constatée récemment à Stockholm (demi-finale) et Bâle (8e de finale) semble déjà appartenir au passé.

Barbora Krejcikova déborde Jessica Pegula Barbora Krejcikova a battu Jessica Pegula à Ryad Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER La Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13) a largement dominé l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) aux Masters WT à Ryad. Un succès 6-3 6-3 en un peu plus d'une heure. Après cette deuxième défaite en deux matches, Pegula est d'ores et déjà éliminée de la course aux demi-finales. Krejcikova a remporté le premier set 6-3 sur sa deuxième balle de break. Dans la deuxième manche, Pegula a été menée 2-0. Revenue, elle a concédé son service à 4-3 pour Krejcikova sur deux doubles fautes. Krejcikova, qui avait déjà pris un set à Swiatek dimanche, a filé vers la victoire dans une partie qui n'aura duré que 69 minutes. Dans la foulée de ce match, où la Tchèque a souvent pris le dessus sur l'Américaine par la puissance et la profondeur de ses coups, la Polonaise Iga Swiatek (no 2 mondiale) sera opposée dans le second simple de cette deuxième journée du groupe Orange à l'Américaine Coco Gauff (no 3). Pour espérer récupérer son trône abandonné récemment à la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise doit impérativement remporter ce tournoi de fin de saison.

Barcelone remplace Valence pour l'ultime Grand Prix de 2024 Le peloton de la MotoGP se rendra à Barcelone au lieu de Valence Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT La saison de MotoGP connaîtra son dénouement mi-novembre sur le circuit de Catalunya à Barcelone. Ceci en remplacement du circuit de Valence inutilisable en raison des inondations. Les organisateurs du championnat du monde l'ont confirmé dans un communiqué. L'ultime Grand Prix de la saison, programmé du 15 au 17 novembre, départagera dans la course au titre de champion du monde l'Espagnol Jorge Martin, actuel leader, et l'Italien Francesco Bagnaia, son dauphin à 24 points et champion du monde en titre. La Dorna, l'entreprise promotrice du championnat MotoGP, a dû revoir ses plans d'urgence, après que des inondations meurtrières ont ravagé la semaine dernière la région de Valence, et rendu inutilisable le circuit initialement prévu pour accueillir ce dernier GP de la saison. Les pilotes avaient exprimé leur souhait de courir ailleurs, par respect envers les victimes de la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays qui a fait au moins 218 morts selon le dernier bilan. Le circuit de Barcelone, où le Grand Prix de Catalogne s'est tenu en mai, est bien connu du paddock, à dominante espagnole.

4 courts et un hall couvert dans le nouvel écrin parisien La Défense Arena accueillera le tournoi de tennis parisien dès 2025 à la place de Bercy Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA 4 courts de compétition et un hall d'attente couvert pour les spectateurs: la FFT a dévoilé les premières nouveautés de la prochaine édition du Masters 1000 de Paris, transféré à La Défense Arena. Disputé depuis sa création en 1986 à Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025, pour sa 40e édition (25 octobre au 2 novembre), à Nanterre, au nord-ouest. Là où la salle actuelle ne pouvait accueillir que trois courts et environ 15'000 spectateurs sur le Central, le nouveau site disposera de "quatre courts de compétition, dont un court central d'une capacité de 16'500 places, ainsi qu'un court d'entraînement",, annonce la FFT dans un communiqué. Les organisateurs promettent également une gestion "optimisée" des flux de spectateurs, qui pourront patienter dans un hall couvert et équipé d'écrans géants avant d'accéder aux tribunes. A Bercy, qui a connu selon la FFT un "record d'affluence" en 2024 avec 176'451 spectateurs, la file d'attente s'étirait en plein air. Alors que le Masters 1000 de Paris est réputé pour son ambiance en tribunes, "notre ambition est de perpétuer l'identité de notre événement, en mettant l'accent sur l'innovation et la modernité", souligne le directeur du tournoi Cédric Pioline, cité dans le communiqué. "Ce déménagement doit permettre au tournoi d'entrer dans une nouvelle dimension", affirme-t-il encore, alors que l'évènement, non-mixte et doté d'infrastructures comparativement plus modestes par rapport à celles des autres Masters 1000 (Indian Wells, Shanghai...), bénéficiait jusqu'ici de dérogations de l'ATP.

"Blessé", Novak Djokovic renonce aux Masters ATP Novak Djokovic ne défendra pas son titre aux Masters acquis à Turin l'an dernier Image: KEYSTONE/EPA ANSA Novak Djokovic ne sera pas à Turin pour défendre son titre: le Serbe, septuple vainqueur du Masters, a annoncé qu'il renonçait à disputer l'épreuve qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année. "C'est un honneur de se qualifier pour disputer les Masters ATP à Turin (10-17 nobembre) et je me faisais une joie d'y être, mais en raison d'une blessure, je ne jouerai pas la semaine prochaine", a-t-il écrit sur son compte Instagram. "Toutes mes excuses à ceux qui avaient prévu de venir me voir. Je souhaite à tous les joueurs un bon tournoi, à bientôt", a ajouté le double tenant du titre, âgé de 37 ans. S'il ne précise pas la nature de sa blessure, le forfait de Djokovic n'est pas une surprise. L'ancien no 1 mondial, désormais 5e au classement ATP, avait déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris et avait laissé entendre précédemment que sa saison était terminée. S'il occupe la 6e place de "The Race", le classement annuel de l'ATP qui détermine les huit participants aux Masters, sa saison 2024 a été compliquée. Il n'a gagné aucun titre ATP cette année, une première depuis 2006, et s'est retrouvé dans l'ombre de l'Italien Jannik Sinner et de l'Espagnol Carlos Alcaraz. "Nole" a toutefois sauvé son année en remportant le titre olympique à Paris en simple, le seul qui manquait à son immense palmarès où figurent 24 titres du Grand Chelem. Son forfait met fin au suspense sur les noms des trois derniers participants aux Masters 2024: outre Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Taylor Fritz, déjà assurés d'y participer, Casper Ruud, Alex de Minaur et Andrey Rublev ont maintenant leur billet en poche pour le dernier tournoi de la saison.

Fiala et Meier marquent Fiala (22) a inscrit son 6e but de la saison lundi Image: KEYSTONE/AP/PATRICK DOYLE Kevin Fiala et Timo Meier ont tous deux inscrit leur 6e but de la saison lundi en NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings a remporté le "derby" suisse qui l'opposait à Roman Josi. La franchise de Los Angeles est allée s'imposer 3-0 à Nashville, où le portier des Kings Darcy n'a eu que 16 parades à effectuer. Kevin Fiala a inscrit le 2-0 après 35 secondes de jeu au troisième tiers en reprenant un rebond accordé par Juuse Saros (24 arrêts). Les Kings ont marqué leur troisième but dans une cage vide et décrochent leur septième victoire en 13 matches, la quatrième dans leurs six dernières sorties. Les ambitieux Predators ont quant à eux subi leur huitième défaite en 12 parties, la troisième dans leurs quatre derniers matches. Timo Meier a quant à lui scellé le score pour les Devils, vainqueurs 3-0 à Edmonton grâce aux 31 arrêts de Jake Allen. L'Appenzellois a trouvé la faille en contre-attaque, contrôlant de la main une passe lobée de Dawson Mercer avant de feinter le gardien des Oilers Calvin Pickard (13 arrêts seulement) pour le battre du revers à la 50e. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier s'est également illustré lundi. Le centre valaisan a réussi la passe décisive sur le 2-0 signé Jesper Bratt en supériorité numérique à la 37e. Il est pour l'heure le meilleur compteur suisse de la saison avec 16 points, devant Meier (13) et Fiala (11).

George inscrit 20 points face aux Warriors Kyshawn George (18) a réussi 20 points lundi face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Terrance Williams Kyshawn George a atteint pour la première fois la barre des 20 points, pour son sixième match en NBA. Les 20 unités du "rookie" valaisan n'ont toutefois pas suffi aux Wizards, battus 125-112 par les Golden State Warriors lundi à Washington. Le fait de défier le meilleur shooteur de l'histoire Stephen Curry, de retour après avoir manqué trois matches sur blessure, a visiblement transcendé Kyshawn George. L'ailier de 20 ans a rentré 6 de ses 17 tirs à 3 points, alors qu'il affichait un triste 2/22 derrière l'arc sur l'ensemble des cinq matches précédents ! George, qui avait dépassé une seule fois les 10 points jusqu'ici (11 marqués mercredi dernier face aux Hawks de Clint Capela), s'est également fait l'auteur de 6 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception. Il a passé pas moins de 38 minutes sur le parquet, terminant avec un différentiel de -4. Kyshawn George a terminé deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Jordan Poole (24 points). Du côté de Golden State, Stephen Curry a cumulé 24 points (avec un 4/9 à 3 points) et 6 passes décisives pour permettre à la franchise californienne de cueillir un sixième succès en sept matches, le quatrième d'affilée. Les Hawks de Clint Capela ont aussi connu la défaite lundi, s'inclinant de 30 points face au champion en titre Boston (123-93). Et l'intérieur genevois a souffert face aux Celtics: aligné durant à peine 18', il n'a réussi que 2 points et 5 rebonds pour un différentiel de -17. Soirée difficile aussi pour le meneur d'Atlanta Trae Young, auteur également de 2 points seulement.

Bologne vise un premier succès en Ligue des champions La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Côté suisse, les regards seront tournés vers Bologne et ses internationaux Remo Freuler et Dan Ndoye. Neuvième de Serie A avec trois victoires en dix matches, Bologne vise un premier succès en Ligue des champions à l'occasion de la réception de Monaco. L'ASM de Breel Embolo - dont le capitaine Denis Zakaria est plus qu'incertain - est pour sa part toujours invaincu en C1 avec deux victoires et 1 nul. Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le Manchester City de Manuel Akanji, tous deux en déplacement, chercheront également à obtenir un troisième succès en quatre sorties. Mais le champion d'Allemagne se rend à Liverpool, l'une des deux seules équipes (avec Aston Villa) affichant 9 points à son compteur en 3 matches disputés. Les Cityzens ont quant à eux à coeur d'effacer la défaite subie samedi à Bournemouth, leur première en championnat cette saison, qui leur a coûté la 1re place de la Premier League. Le quadruple champion d'Angleterre en titre peut toutefois s'attendre à souffrir sur la pelouse du Sporting, qui compte également 7 points. Au repos ce week-end en raison des inondations qui ont endeuillé la région de Valence, le Real Madrid disputera pour sa part son premier match depuis l'humiliante défaite (4-0) subie à Bernabeu face au Barça. Le tenant du trophée, qui reste sur une belle remontada en C1 face à Dortmund, accueille l'AC Milan de Noah Okafor.

Italie: Mario Balotelli a rejoué en championnat Un succès pour le retour de Balotelli Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Mario Balotelli, recrue surprise du Genoa fin octobre, a effectué son retour en Serie A quatre ans après sa dernière apparition. Il a joué quelques minutes lors du succès 1-0 de son club à Parme. "Super Mario", âgé de 34 ans, a débuté sur le banc avant de faire son entrée à la 86e alors que son équipe, en difficulté au classement, menait 1-0 après un but de Pinamonti. Le fantasque attaquant italien, passé par Sion, n'avait plus disputé un match de l'élite italienne depuis 1701 jours. Balotelli, qui a notamment aussi joué dans les deux clubs milanais (Inter et AC Milan), Manchester City, Liverpool et Nice entre autres, n'a passé que huit minutes sur la pelouse. Il a eu le temps d'écoper d'un carton jaune pour une faute à l'entrée de la surface de réparation. Sans club depuis juin dernier et son départ du club turc d'Adana Demirspor, le natif de Palerme a été recruté le 27 octobre pour pallier l'absence sur blessures de deux attaquants du Genoa, Vitinha et Junior Messias. Grâce à son succès à Parme, Genoa, entraîné par l'ex-international italien Alberto Gilardino, quitte la zone rouge et grimpe de quatre rangs à la 17e place du classement.

Aryna Sabalenka continue sur sa série victorieuse Aryna Sabalenka enchaîne les victoires Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Aryna Sabalenka (no 1) a remporté son deuxième match au Masters WTA de Ryad. La Bélarusse a battu l'Italienne Jasmine Paolini (no 4) en deux manches, 6-3 7-5. Elle a écarté deux balles de deuxième set avant de faire la décision. Elle sera assurée de finir l'année au sommet de la hiérarchie si elle s'impose aussi dans sa dernière partie du groupe pourpre face à la Kazakhe Elena Rybakina, déjà éliminée de la course au dernier carré. Aryna Sabalenka est elle déjà qualifiée pour les demi-finales à Ryad. Zheng Qinwen, la championne olympique de Paris, avait ouvert la journée en battant Rybakina 7-6 (7/4) 3-6 6-1 au bout d'un match de 2h24. Dans la manche décisive, Zheng a fait le break la première, à 2-1, grâce à un retour en revers long de ligne. Elle a confirmé ce break avec un jeu blanc pour mener 4-1. Contrairement au premier set, Rybakina ne parviendra pas cette fois à revenir, perdant pour la première fois face à la Chinoise en trois confrontations.

Dieter Hecking nouveau coach de Bochum Dieter Hecking est le nouvel entraîneur de Bochum Image: KEYSTONE/DPA/DANIEL KARMANN L'expérimenté Dieter Hecking est le nouveau coach du VfL Bochum, lanterne rouge de la Bundesliga. Le technicien de 60 ans, qui succède à l'ex-entraîneur de St-Gall Peter Zeidler limogé il y a trois semaines, a pour mission de maintenir le club en 1re division. Il a signé un contrat portant jusqu'au printemps prochain. Bochum connaît un début de championnat catastrophique, avec 1 point conquis en 9 journées et une différence de buts de -20 (9-29). Seuls Saarebruck en 1963 et Greuther Fürth en 2021 ont vécu une entame de saison plus compliquée. Le coach intérimaire Markus Feldhoff n'a pas fait mieux que Zeidler, subissant de lourdes défaites face au Bayern Munich (5-0) et à l'Eintracht Francfort (7-2).