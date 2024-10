Un sans-faute pour Winnipeg ++ L'Angleterre se reprend

Kyrgios veut "faire taire" les sceptiques et vise un Grand Chelem Nick Kyrgios n'a plus joué depuis juin 2023 et une défaite au premier tour du tournoi de Stuttgart (archives). Image: KEYSTONE/DPA/MARIJAN MURAT Le fantasque tennisman australien Nick Kyrgios a annoncé lundi qu'il prévoit de faire son retour sur les courts en décembre. Il veut remporter un Grand Chelem et "faire taire" ceux qui doutent de lui. L'ancien numéro 13 mondial n'a disputé qu'un seul match en simple sur le circuit ATP en deux ans, après avoir subi des blessures au genou, au pied et au poignet. Alors qu'il avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'il allait prendre sa retraite, le joueur de 29 ans a déclaré à l'émission Code Sports qu'il reviendrait pour le tournoi d'exhibition de la World Tennis League en décembre avant de tenter sa chance à l'Open d'Australie en janvier. "Je reviens parce qu'il y a quelque chose qui me retient dans le jeu", a affirmé celui qui s'est fait une réputation sulfureuse pour ses accès de colère et ses crises de nerfs en plein match au début de sa carrière. Finaliste à Wimbledon en 2022 "J'ai battu pratiquement toutes les personnes qui m'ont été présentées, je suis arrivé en finale d'un Grand Chelem, j'ai gagné un titre en double dans un Grand Chelem (réd: Open d'Australie 2022 avec son compatriote Thanasi Kokkinakis), j'ai gagné plusieurs titres et j'ai gagné de l'argent", a rappelé Kyrgios. "Mais je pense que la seule chose que je vise maintenant, c'est un Grand Chelem. Je pense que c'est la seule chose qui fera taire enfin les gens", a ajouté le natif de Canberra. "Ce sera ma motivation profonde", a-t-il promis. Kyrgios, qui a travaillé comme commentateur pendant son absence, a atteint sa seule finale de Grand Chelem en simple à Wimbledon en 2022. Il s'était incliné en quatre sets face au Serbe Novak Djokovic.

Un sans-faute pour Winnipeg et Nino Niederreiter Nino Niederreiter (au premier plan) s'est jeté sur tous les pucks: le secret sans doute de la réussite des Jets en ce début de saison. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Début de saison parfait pour le Winnipeg de Nino Niederreiter ! Victorieux 2-1 de Minnesota sur leur glace, les Jets ont cueilli un troisième succès en trois rencontres. Winnipeg s’est imposé grâce à une réussite de Kyle Connor après 51’’ de jeu dans la prolongation dans une séquence de jeu à 4 contre 3. Les Jets avaient également inscrit leur premier but sur une situation spéciale. A 2’’9 de la sirène de la première période, Connor Hellebuyck a, en effet, quitté sa cage pour laisser sa place à un sixième homme. Adam Lowry devait gagner l’engagement pour permettre à Mark Scheifele d’égaliser et fêter ainsi dignement son 800e match en NHL. Auteur de 2 assists lors de l’ouverture de la saison à Edmonton, Nino Niederreiter n’a pas, comme lors du succès 2-1 devant Chicago, comptabilisé le moindre point. Le Grison a bénéficié d’un temps de jeu de 12’03’’ pour rendre un bilan neutre.

L'Angleterre se rassure en Finlande Jack Grealisha fête son but en Finlande Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt L'Angleterre, qui restait sur une défaite à domicile contre la Grèce (2-1), s'est rassurée. Elle s'est imposée contre la Finlande à Helsinki (3-1) lors de la 4e journée de la Ligue des nations. Victorieuse de l'Irlande (2-0) et de la Finlande, déjà, à domicile (2-0) lors de ses deux premiers matches, l'équipe du sélectionneur intérimaire Lee Carsley revient provisoirement à égalité de points avec la Grèce (1re), opposée à l'Irlande en soirée (20h45). L'attaquant de Manchester City Jack Grealish a ouvert la marque d'un plat du pied parfait dans la surface de réparation (18e), puis le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold a doublé la marque d'un splendide coup franc (74e). Declan Rice a ajouté un troisième but pour les Three Lions (84e) mais Arttu Hoskonen a sauvé l'honneur pour la Finlande d'une superbe tête à la réception d'un corner (87e). Lors de la prochaine journée du groupe 2 de la Ligue B, l'Angleterre jouera en Grèce le 14 novembre et la Finlande en Irlande le même jour. Lee Carsley (50 ans), à la tête de la sélection d'Angleterre depuis le départ de Gareth Southgate après l'Euro, n'a pour l'heure pas présenté sa candidature au poste de sélectionneur.

Un bon week-end pour Bienne Johnny Kneubühler tout heureux après le 3-0 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne a conclu un week-end parfait. Après avoir battu Zoug 3-1 vendredi, les Seelandais ont pris le meilleur sur Kloten 4-0 dimanche après-midi. C'est fou comme deux matches et six points peuvent relancer une équipe. Martin Filander et son staff ont trouvé les bons mots pour que Bienne s'éloigne du fond du classement. Grâce à ces deux succès, les Bernois se retrouvent désormais à la 9e place avec cinq longueurs d'avance sur Fribourg, 13e. Cette victoire dominicale ne fut pas très longue à se dessiner. On peut même dire que les Biennois ont classé l'affaire en vingt minutes. Un but d'Andersson à la 4e, puis le 2-0 de Christe à la 11e et enfin le 3-0 de Kneubühler à la 19e, ce 3-0 au terme du tiers initial a permis au public local de passer un moment sans trop de sueurs froides. Après un but annulé de chaque côté pour hors-jeu, Ramon Tanner a pu se venger en inscrivant le dernier but dans la cage vide. Les Seelandais auront plusieurs jours pour se préparer à aller dans la capitale du canton pour un derby face aux Ours de Berne jeudi soir.

Hüsler se qualifie et rejoint Stricker et Wawrinka Marc-Andrea Hüsler (à gauche) et Dominic Stricker, ici en Coupe Davis avec la Suisse en septembre, joueront l'un après l'autre lundi à Stockholm (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il y aura trois Suisses dans le tableau principal du tournoi de Stockholm (ATP 250), qui commence lundi. Marc-Andrea Hüsler est sorti des qualifications et rejoint Dominic Stricker et Stan Wawrinka. Le Zurichois de 28 ans (ATP 156) a facilement remporté ses deux matches de qualifications ce week-end face au Suédois Lucas Renard (6-0 6-0) et au Hongrois Zsombor Piros (6-2 6-2). Il affrontera l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 49) au premier tour lundi. Présent également en qualification, Alexander Ritschard n'a pas connu pareil succès. Le no 1 helvétique (ATP 99) été éliminé dès son premier match samedi, battu par le Danois August Holmgren en deux manches 7-6 (8/6) 6-4. Stricker aussi lundi Pour rappel, Stan Wawrinka (ATP 236) bénéficie d'une wild-card pour ce tournoi et affrontera la tête de série no 6, l'Américain Brandon Nakashima. Dominic Stricker (ATP 322) a quant à lui utilisé son classement protégé pour intégrer le tableau. Il défiera un autre Américain, Aleksandar Kovacecic (ATP 76) lundi en ouverture (13h00).

La Kényane Chepngetich pulvérise le record du monde Ruth Chepngetich avait été sacrée championne du monde du marathon en 2019 (archives). Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Ruth Chepngetich a pulvérisé le record du monde féminin du marathon à Chicago dimanche. Elle est la première femme à courir la distance sous les 2h10. La Kényane de 30 ans s'est imposée en 2h09'57 et a battu de près de deux minutes la précédente marque établie l'an dernier par l'Ethiopienne Tigist Assefa (2h11'53) à Berlin. Chez les messieurs, son compatriote John Korir s'est imposé, détaché, en 2h2'43, succédant au palmarès au recordman du monde Kelvin Kiptum, décédé en février à 23 ans dans un accident de la route. "Je dédie ce record à Kelvin (Kiptum), lui aussi avait battu un record du monde ici et il aurait pu encore en battre un", a déclaré Chepngetich après l'arrivée. "Je suis très fière de moi. J'avais ce record du monde en tête, c'était mon rêve, et aujourd'hui tout était parfait: la météo, et ma préparation." Exploit hors normes Chepngetich, âgée de 30 ans, a réussi un exploit hors normes, en courant toute la course sur un rythme jamais approché par les femmes. Au 10e km, elle était sur les bases de 2h07'30, avant de fléchir très légèrement l'allure, pour devenir cependant la première femme de l'histoire à descendre sous la barre symbolique des 2h10. Championne du monde du marathon 2019, elle avait déjà remporté deux fois le marathon de Chicago, en 2021 et 2022. Son record personnel sur la distance était de 2h14'18.

Team New Zealand enfonce le clou face à Britannia Team New Zealand (au premier plan) est bien parti dans cette 37e Coupe de l'America. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Team New Zealand a marqué un nouveau point crucial face à Ineos Britannia dimanche lors de la 37e Coupe de l'America à Barcelone. La quatrième régate a été reportée. Après deux succès engrangés samedi, les Kiwis mènent 3-0 face aux Britanniques, vainqueurs la semaine dernière de la Coupe Louis Vuitton. Ils n'ont plus que quatre manches à gagner pour soulever le plus vieux trophée sportif du monde. Lors du pré-départ de la première régate de la journée, les hommes de Ben Ainslie ont reçu une pénalité après avoir été poussés à la faute par la Nouvelle-Zélande, qui bénéficiait de justesse de la priorité lors d'un croisement. "Il faut rester optimiste" "Ce n'est pas passé loin, je pensais que c'était bon, mais les arbitres avaient un avis différent", a commenté Ainslie après la défaite. "Nos bateaux étaient si proches que j'ai eu un peu peur", a estimé de son côté le skipper kiwi Peter Burling Partant avec 75 mètres de retard sur l'AC75 néo-zélandais, les Britanniques n'ont jamais réussi à combler l'écart. "Il faut juste rester optimiste et continuer à aller de l'avant", a expliqué Ben Ainslie. A l'arrivée, Team New Zealand affichait 52 secondes d'avance sur son adversaire et continuait son parcours sans faute vers un incroyable triplé: le premier depuis les Etats-Unis en 1987, 1988 et 1992. Reportée à lundi Une deuxième régate devait avoir lieu dimanche, mais elle a finalement été reportée par manque de vent à lundi, à partir de 14h00. Les Britanniques ne sont pas apparus en finale depuis 1964 et n'ont jamais remporté l'aiguière d'argent. Les Kiwis, eux, dominent la compétition depuis 2017 et leur large victoire (7-1) face aux Américains d'Oracle.

Aryna Sabalenka se rapproche d'Iga Swiatek Aryna Sabalenka a la place de no 1 mondiale en ligne de mire. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Aryna Sabalenka a remporté dimanche le tournoi WTA 1000 de Wuhan face à la Chinoise Zheng Qinwen (6-3 5-7 6-3). La Bélarusse se rapproche de la place de no 1 mondiale d'Iga Swiatek. Face à la championne olympique (WTA 7), qu'elle avait déjà battue en finale de l'Open d'Australie en janvier, Sabalenka (WTA 2) a fait respecter son statut de meilleure joueuse sur dur du circuit actuel. Elle a remporté son quatrième titre de l'année en Chine centrale après ses succès à Melbourne, à Cincinnati (WTA 1000) et à l'US Open. Ce succès lui permet de revenir à 69 points de la place de no 1 mondiale occupée par Iga Swiatek, grande absente de la tournée asiatique. Les deux joueuses devraient se retrouver à l'occasion des finales WTA, qui se dérouleront à Riyad début novembre.

Nouvelle victoire de Chiara Tamburlini Chiara Tamburlini brille pour sa première saison sur le Ladies European Tour (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chiara Tamburlini poursuit sa saison de rêve. La Saint-Galloise de 24 ans a remporté dimanche à Taïwan son troisième tournoi de la saison sur le Ladies European Tour (LET). Avec des cartes de 66, 73, 68 et 69 coups, Tamburlini a fait preuve d'une grande solidité sur le parcours (par 72). Elle était en tête dès le premier jour. Dimanche, elle a vu l'Autrichienne Emma Spitz revenir à proximité alors qu'elle abordait cette dernière journée avec quatre coups d'avance. Mais trois birdies consécutifs sur le retour lui ont permis d'assurer sa victoire. Victorieuse en France il y a deux semaines, Chiara Tamburlini confirme sa forme royale. Avec six podiums, elle mène largement le classement annuel du Ladies European Tour qu'elle découvre cette saison après être passée professionnelle l'été dernier. A un tel rythme, les portes de la LPGA ne devraient pas tarder à s'ouvrir.

Jannik Sinner confirme son statut de no 1 mondial Jannik Sinner a remporté le 17e titre de sa carrière à Shanghai. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Jannik Sinner est bien l'homme de la saison 2024 de tennis. Le no 1 mondial italien a remporté dimanche le Masters 1000 de Shanghai en battant Novak Djokovic en finale en deux sets, 7-6 (7/4) 6-3. Sinner a signé sa 65e victoire de la saison pour enlever son septième titre de l'année, le troisième en Masters 1000 après ceux de Miami et de Cincinnati. Il a fait respecter la logique face à un Djokovic (ATP 4) qui devra attendre avant de soulever un 100e trophée. L'Italien de 23 ans, lauréat de l'Open d'Australie et de l'US Open, a fait la différence dans le jeu décisif d'un premier set qui n'avait vu aucun des deux joueurs s'emparer du service adverse. Dans la deuxième manche, il a fait le break alors qu'il menait 2-1 avant de tranquillement conclure pour remporter le 17e titre de sa carrière. Déjà assuré de terminer l'année au rang de no 1 mondial, Jannik Sinner tentera de finir en beauté à Paris-Bercy et au Masters de Turin, à domicile.

Un premier but pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev: un premier but pour place Chicago sur la bonne orbite Image: KEYSTONE/AP/Christian Gooden Après Nico Hischier et Timo Meier, Philipp Kurashev a, à son tour, trouvé le chemin des filets cette saison en NHL. Le Bernois a ouvert le score lors du succès 5-2 de Chicago à Edmonton. Auteur de 18 buts lors du dernier exercice, Philipp Kurashev a dévié un envoi de Wyatt Kaiser pour battre le portier Calvin Pickard à la 16e et pour placer son équipe sur la bonne orbite. Battus par Utah à Salt Lake City lors de leur premier match, les Blackhawks ont réagi de la plus belle des manières avec ce succès probant dans l’antre du grand favori de la saison. Avec deux buts et deux assists, Teuvo Teravainen, transfuge de Carolina, a été le grand homme de la soirée. Nico Hischier et Timo Meier ont également soigné leurs statistiques samedi soir. Le Valaisan et l’Appenzellois ont été crédités d’un assist à Washington où New Jersey s’est imposé 5-3. Avec trois victoires contre une défaite, les Devils ont vraiment entamé leur saison de bon patin. Ils recevront lundi Utah, la seule formation qui a gagné ses trois premiers matches. Roman Josi et Nashville connaissent en revanche une entame bien laborieuse. Battus 4-3 à domicile par Dallas lors de leur premier match, les Predators se sont inclinés 3-0 à Detroit. Auteur de 41 arrêts pour le 32e blanchissage de sa carrière, Cam Talbot a signé une performance de choix pour sa première titularisation dans la cage des Red Wings. Aligné durant... 27’02’’, Roman Josi a accusé un bilan de -1.

Murat Yakin: "Nous nous sommes mis nous-mêmes dans l'embarras" Murat Yakin: une soirée à oublier à Leskovac. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER "Pendant 40 minutes nous avons contrôlé la rencontre. Avant de nous mettre nous-mêmes dans l’embarras... " Murat Yakin se demandera encore longtemps comment la Suisse a pu perdre le fil de son football. "Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait dans les duels, poursuit le sélectionneur pour expliquer les raisons de cette défaite 2-0 à Leskovac face à la Serbie qui fait vraiment tache. L’autogoal du 1-0 était bien "inutile". Les Serbes ont su faire dos rond et témoigner d’une très grande patience et intelligence pour nous contrer. Comme si la domination exercée en début de rencontre a laissé penser aux joueurs que rien de fâcheux ne pouvait leur arriver ce soir..." Toujours à la recherche d’un but depuis le début de la saison, Breel Embolo symbolisait bien cette équipe de Suisse en perdition. Le Bâlois a raté le penalty qui aurait pu permettre à la Suisse de revenir dans le match. "Il voulait forcer son destin en le tirant, lâche Murat Yakin. Il a pris ses responsabilités. Il s’est excusé ensuite auprès de l’équipe. On ne peut pas lui en vouloir." En revanche, on peut en vouloir au sélectionneur dans son refus de désigner les hommes chargés de frapper les penalties, pour laisser le libre choix à son capitaine. Cette sorte d’autogestion n’a pas vraiment court à ce niveau.

Le Portugal gagne, Cristiano Ronaldo marque A 39 ans, Cristiano Ronaldo est toujours décisif sous le maillot du Portugal. Image: KEYSTONE/AP/Czarek Sokolowski Le Portugal a signé une troisième victoire en trois matches en Ligue des nations en battant la Pologne (3-1) samedi à Varsovie. Auteur du 2-0, Cristiano Ronaldo a inscrit son 133e but en sélection. A la 37e minute, CR7 a repris victorieusement un tir de Rafael Leao repoussé par le poteau. Bernardo Silva avait ouvert le score pour la Seleçao quelques minutes plus tôt (26e). En deuxième mi-temps, la Pologne a réduit la marque par Piotr Zielinski (78e) avant de concéder un autogoal. Le Portugal compte trois points d'avance sur la Croatie en tête du groupe 1 de la Ligue A. Les Croates ont de leur côté battu l'Ecosse 2-1 grâce à des buts d'Igor Matanovic et d'Andrej Kramaric.

La Suisse se bat toute seule Granit Xhaka et la Suisse se sont sabordés en Serbie. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse a sans doute concédé la défaite de trop à Leskovac. Battue 2-0 par la Serbie, elle a désormais besoin d’un petit miracle pour conserver sa place dans le top 16 de la Ligue des nations. Après les revers concédés devant le Danemark et l’Espagne, cette troisième défaite de rang place la Suisse dans une situation bien précaire. Dernière de son groupe à désormais 4 points de la Serbie, elle devra impérativement battre le Danemark mardi à St. Gall pour entretenir l’espoir d’échapper à la relégation directe. Les Danois ont cédé la première place du groupe à l’Espagne, qui les a battus 1-0 à Murcie grâce à une réussite de Martin Zubimendi. A Leskovac dans une ambiance plus feutrée qu’hostile même si l’hymne suisse a été sifflé et Granit Xhaka hué lors de ses premières touches de balle, la Suisse s’est presque battue toute seule. L’autogoal de Nico Elvedi pour l’ouverture du score juste avant la pause et le 2-0 presque improbable d’Aleksandar Mitrovic traduisaient bien les errements d’une équipe qui a perdu la flamme. Sans oublier le penalty raté de Breel Embolo, qui aura eu tout faux samedi, à la 72e qui aurait pu la remettre sur les rails. Malheureux Elvedi Malgré une domination sans partage lors des vingt premières minutes et une occasion en or pour Breel Embolo à la 32e, la Suisse était bien menée au score à la pause. La faute à des sautes de concentration qui ont coûté des cartons jaunes à Silvan Widmer et à Elvedi et conduit Michel Aebischer à commettre une faute presque inutile qui a provoqué le coup franc du 1-0. Botté par Lazar Samardzic, il finissait sa course dans la cage après une déviation malheureuse d’Elvedi. Expulsé à Copenhague, le défenseur de Mönchengladbach traverse vraiment un début de saison difficile. Resté sur le banc durant tout l’Euro, il n’a dû sa place à Leskovac qu’au forfait de Denis Zakaria. A la peine dans les duels, il est bien le maillon faible d’une défense qui n’arrive décidément pas à offrir le moindre clean-sheet à Gregor Kobel. Pour sa huitième sélection, le portier zurichois a, encore une fois, ramassé au moins une fois le ballon dans ses filets. Il ne cessera pas de sitôt à souffrir de la comparaison avec Yann Sommer. Une seule possibilité Mais à la reprise, c'est bien lui qui sauvait le 2-0 après une erreur de Manuel Akanji. Kobel pouvait gagner son duel face à Luka Jovic et permettre à la Suisse de rester dans le match. Avec l'introduction de Fabian Rieder pour Silvan Widmer pour donner à Dan Ndoye le rôle de piston droit, Murat Yakin prenait une première mesure pour insuffler un nouvel allant. A la 54e, la Suisse portait à son tour le danger avec une frappe de Xhaka repoussée par Predrag Rajkovic dans les pieds de Ndoye qui était toutefois hors-jeu. Ce fut la seule possibilité offerte aux Suisses de revenir à la hauteur des Serbes. Déjà buteur contre la Suisse en 2018 à Kaliningrad et en 2022 à Doha, Aleksandar Mitrovic enfonçait cette fois le coup juste après l'heure de jeu avec un but magnifique. L'ancien attaquant de Fulham a tout d'abord récupéré un ballon qui semblait perdu sur le côté gauche pour fixer Akanji avant d'armer une frappe imparable. L'arrêt de Rajkovic sur le penalty d'Embolo à la 72e rendait sans doute encore plus belle cette revanche que les Serbes espéraient depuis bientôt deux ans.