Une équipe suisse au Tour de France ++ Suter battu

L'équipe suisse Tudor invitée sur la Grande Boucle L' Image: KEYSTONE/EPA LUSA/LUIS FORRA L'équipe suisse Tudor roulera sur les routes du Tour de France en juillet. La formation de Fabian Cancellara est l'une des trois équipes invitées par les organisateurs de la Grande Boucle. "Notre rêve devient réalité. Je suis très heureux pour l'équipe, fier et enthousiaste", a déclaré le propriétaire de Tudor Fabian Cancellara dans un communiqué publié lundi. "En juillet, nous irons en France pour courir et pas seulement pour participer!" Tudor participera donc pour la première fois au Tour de France après avoir fait ses débuts sur le circuit continental (ProTeams) en 2023. L'an dernier, la formation helvétique avait déjà bénéficié de plusieurs invitations, comme sur le Tour d'Italie, pour disputer des courses sur le World Tour. Pas de Q36.5 La participation au Tour de France étant réservée aux équipes de l'élite et aux deux meilleures formations du ProTour, Tudor espérait recevoir une invitation. Avec l'arrivée de Marc Hirschi et, surtout, du Français Julian Alaphilippe à l'intersaison, l'équipe aux maillots noirs avait de sérieux atouts, mais rivalisait avec les Français de TotalEnergies, les Norvégiens de Uno-X ou encore une autre équipe helvétique: Q36.5 et sa recrue star Tom Pidcock. L'UCI ayant validé le passage de 22 à 23 équipes sur les Grands Tours lundi, cela a ouvert la porte à une troisième wild-card sur le Tour de France. Tudor, TotalEnergies et Uno-X en ont donc obtenu une, mais pas Q36.5. "L'influence d'Alaphilippe" "Tudor, c'est l'influence Julian Alaphilippe oui, mais pas seulement, c'est aussi Michael Storer, qui a gagné sur le dernier Paris-Nice, ou Marc Hirschi, un puncheur d'exception, Matteo Trentin, vrai capitaine de route...", a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, cité sur le site internet de L'Equipe, pour justifier le choix de Tudor. "C'est un vrai défi personnel de revenir sur le Tour, mais encore plus d'y être avec ma nouvelle équipe. C'est vraiment un moment historique pour Tudor", a déclaré Alaphilippe dans le communiqué de l'équipe helvétique. La 112e édition du Tour de France partira le 5 juillet de Lille et arrivera le 27 juillet à Paris.

Suter et Vancouver battus par les Jets de Niederreiter Le 22e but de Pius Suter n'a pas suffi aux Canucks (archives). Image: KEYSTONE/AP/Rio Giancarlo Le 22e but de la saison de Pius Suter n'a pas empêché la défaite de Vancouver dimanche à Winnipeg, en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter se sont imposés 3-1. Le centre zurichois, qui vit sa meilleure saison d'un point de vue statistique depuis ses débuts en NHL en 2021, a ouvert le score à la fin du premier tiers-temps. Il a profité d'un mauvais changement de ligne des Jets pour se présenter seul face au portier Connor Hellebuyck. Les joueurs du Manitoba se sont toutefois bien repris, égalisant à la mi-match par Kyle Connor (38e but de l'exercice). En troisième période, Mason Appleton et Cole Perfetti ont ensuite offert la victoire à la meilleure formation d'Amérique du Nord. Fiala vainqueur Comme Nino Niederreiter, Kevin Fiala est lui aussi resté "muet" dimanche. L'attaquant saint-gallois n'a pas noirci la feuille des compteurs lors du festival de Los Angeles face à San José (8-1). Adrian Kempe et Warren Foegele ont notamment inscrit chacun un doublé lors de ce large succès des Kings. Avec huit buts encaissés en 36 tirs, le gardien des Sharks Georgi Romanov n'a vraiment pas été à son affaire.

La Suisse subit une première défaite Les curleurs du CC Genève ont perdu leur premier match dimanche à Moose Jaw (archives). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Après deux victoires, l'équipe de Suisse a subi sa première défaite au championnat du monde de Moose Jaw au Canada. Le quatuor du CC Genève s'est incliné 12-7 face aux Etats-Unis dimanche. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel ont rapidement été menés 7-2 après un coup de quatre étasunien au quatrième end. Les Suisses ont ensuite réduit la marque à 7-5 mais les Américains ont immédiatement repris cinq points d'avance. Les curleurs du CC Genève ont ensuite abandonné à l'issue du huitième end. Ils affronteront le Japon et la Chine lundi.

Une bagarre et sept expulsions lors du match Minnesota - Detroit La rencontre entre Minnesota et Detroit a tourné au pugilat. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Une importante mêlée a mené à sept expulsions lors du match NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Detroit Pistons dimanche. Les Timberwolves ont finalement remporté la partie 123-104. En début de deuxième quart-temps, une bagarre a éclaté au Target Center de Minneapolis lorsque l'intérieur des Wolves Naz Reid a exprimé auprès de Ron Holland son mécontentement après une faute de ce dernier. Reid a pointé Holland du doigt avec énervement avant que Donte DiVincenzo et Holland ne s'attrapent, pour une mêlée qui a rapidement grossi avec des joueurs des deux équipes s'entrechoquant au niveau de spectateurs présents au bord du parquet. Après une minute les esprits ont fini par se calmer et les arbitres ont pris des sanctions en expulsant sept personnes: les joueurs DiVincenzo et Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart et Holland (Detroit), ainsi que l'entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff et l'assistant des Wolves Pablo Prigioni. Un enfant dans le tumulte D'après plusieurs médias un enfant faisait partie des spectateurs ensevelis dans le chaos. Ce jeune fan a reçu par la suite un maillot de Naz Reid des mains de l'ex-star du baseball Alex Rodriguez, copropriétaire des Wolves. "Je trouvais avant l'incident que le match était trop physique, a commenté le coach des Wolves Chris Finch. On peut dire qu'on l'a vu venir." Bickerstaff, exclu, a lui déclaré qu'il était "dans le même bateau que [s]es joueurs". "Leur assistant coach a dit certaines choses. On se défend les uns les autres, je ne laisse pas mes joueurs se faire insulter (...). Je ne pense pas avoir franchi la ligne rouge et envenimé la situation, mais je comprends la position des arbitres", a-t-il déclaré.

Djokovic privé d'un 100e titre par le jeune Tchèque Mensik Jakub Mensik ( Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Novak Djokovic a été privé d'un 100e titre par Jakub Mensik dimanche au Masters 1000 de Miami. Le jeune Tchèque de 19 ans s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) en finale. Le destin est parfois coquin. A l'issue d'une finale des extrêmes entre deux joueurs de 18 ans d'écart d'âge, c'est le jeune loup Mensik, en quête d'un premier succès, qui a dominé la légende Djokovic (37 ans), son idole, qui visait lui son 100e titre. Après un début de partie retardé de près de six heures à cause de la pluie, Mensik (ATP 54) a surfé sur la confiance d'un tournoi formidable, lors duquel il aura gagné les sept tie-breaks qu'il a eu à disputer. Impérial au service (14 aces) et solide dans les moments chauds, Mensik a su, malgré son inexpérience, maîtriser un match serré et au niveau de jeu très élevé face au grand maître serbe aux 24 titres en Grand Chelem. "Grâce à toi" "Si je suis là c'est grâce à toi. J'ai commencé le tennis grâce à toi. J'ai pu m'entraîner avec toi. Il n'y a pas de meilleur chose que te jouer en finale d'un tournoi. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport, tu es une personne incroyable", a déclaré Mensik lors d'une cérémonie des trophées en forme de passation de pouvoir. "Ca me fait mal de l'admettre, mais tu as été meilleur dans les moments importants, notamment au service dans les moments chauds, a souri Djokovic. Pour un jeune joueur comme toi c'est un grande qualité, je suis sûr que tu l'utiliseras souvent dans le futur." "C'est le premier d'une longue série", a promis Djokovic à son jeune adversaire, devenu le premier Tchèque victorieux en Masters 1000 depuis Tomas Berdych en 2005 à Paris. Le plaisir de Djokovic Grand espoir du tennis, Mensik n'était pas né lorsque Djokovic jouait ses premiers matchs en Grand Chelem en 2005. Vingt ans plus tard, le Serbe reste en quête d'un 100e titre, une barrière seulement franchie jusque là chez les hommes par Roger Federer (103) et Jimmy Connors (109). Djokovic, forfait en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier et champion olympique l'été dernier à Paris, a prouvé qu'il pouvait toujours tutoyer les sommets, lors du tournoi floridien où il a "connu le plus de plaisir depuis des années". Avec un oeil droit gonflé sur lequel il a appliqué régulièrement des gouttes, Djokovic a rapidement perdu son service dans la première manche (2-0 Mensik). Mais le Serbe, qui a fait admirer sa qualité de retour malgré la propreté de l'engagement adverse, a débreaké à sa première occasion (3-4) avant d'emmener Mensik au tie-break. Le Tchèque a alors été royal, notamment au filet, pour rapidement mener 5-0 puis plier la manche à 7-4. "Un miracle" Djokovic, qui a ensuite sauvé deux balles de break à 2-2 dans la deuxième manche, a demandé l'appui de la foule après des points superbes, est tombé plusieurs fois à terre, avant de chuter pour de bon dans un nouveau tie-break où il s'est rendu coupable de plusieurs fautes. Mensik, qui a révélé avoir failli déclarer forfait, touché à un genou, avant "un miracle" de son kiné, sera 24e mondial lundi, de loin son meilleur classement, alors que Djokovic va rester à la 5e place, mais repartir confiant en quête d'un 100e tournoi.

Fribourg-Gottéron sait payer le prix Fort de son succès 3-2 à Malley lors de l'acte I de leur demi-finale de play-off, Fribourg a pris l'avantage sur Lausanne. Les Dragons ont encore une fois été solidaires. C'était l'un des enseignements au sortir de la victoire face à Berne, ce Gottéron-là possède un véritable esprit d'équipe. De ceux qui permettent d'aller loin en séries quand les espaces se réduisent et que les buts se font plus rares. Une statistique offre une vision assez claire du dévouement des Fribourgeois en zone défensive: les tirs bloqués. Hormis le premier duel contre Berne (11-11), Fribourg a toujours contré davantage de tirs que son adversaire, même lorsque les Dragons l'ont emporté. La cuisse de Mottet A Lausanne, les joueurs de Lars Leuenberger se sont à nouveau sacrifiés avec 15 "blocked shots" contre 11 aux Vaudois. Et dix de ces parades ont été effectuées par les attaquants, soit deux tiers du total. Julien Sprunger a par exemple payé le prix en parant deux lancers des Lions. Buteur sur le 2-1 de Gottéron, le capitaine a montré la voie en mettant son corps en opposition. Et même sur le 3-2 décisif de Mottet, c'est de la cuisse que l'attaquant a dévié victorieusement un puissant lancer de Dave Sutter. "C'est Streule qui est venu me dire que j'avais marqué, a expliqué le numéro 71 fribourgeois. Moi j'avais mal parce qu'il m'a tiré dans la cuisse. Ca ne fait jamais du bien de recevoir un tir comme ça, mais quand ça rentre, ça fait un peu moins mal." En plus de ce dévouement, les Fribourgeois ont su faire dérailler le jeu des hommes de Geoff Ward. Et contrairement à Langnau, les Dragons sont parvenus à dominer Lausanne sur sa glace. Les derniers à avoir accompli cet exploit? Davos lors du cinquième match du quart de finale l'an dernier. Le LHC avait remporté l'acte VII, enlevé les deux matches à domicile des demi-finales contre Fribourg, puis gagné ses trois parties "at home" en finale contre Zurich. Geoff Ward ne s'affole pas Les Vaudois ont inscrit leur première réussite grâce à un bon travail de Raffl derrière la cage adverse. C'est sans doute cette pugnacité qui peut aider Lausanne à embêter Fribourg. Logiquement frustré, l'entraîneur vaudois Geoff Ward ne s'est pas montré très bavard lors de l'interview d'après-match: "Ils n'ont pas été meilleurs que ce à quoi nous nous attendions, mais ils ont été meilleurs que nous. Ce n'est qu'un match, on passe à autre chose et on se concentre sur l'acte II mardi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un best of 7." Sous-entendu, on parle d'un marathon et pas d'un sprint. Sauf que si comme l'année passée Fribourg a enlevé le premier match de cette série, l'état d'esprit des Dragons invite à davantage d'optimisme dans les rangs des "Dzos". En 2024, l'acte II s'était terminé à 0h39, à la 107e minute au cours de la troisième prolongation sur un but libérateur de Jason Fuchs. Lausanne avait su capitaliser sur cette victoire pour ensuite enchaîner trois autres succès décisifs. L'histoire va-t-elle se répéter?

L'Inter et Naples s'imposent L'Inter de Yann Sommer (à gauche) reste en tête de la Serie A Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Statu quo en tête du championnat d'Italie après la 30e journée. Vainqueur 2-1 de l'Udinese, l'Inter Milan compte toujours 3 points d'avance sur Naples, qui a battu l'AC Milan sur le même score. Sans leur buteur Lautaro Martinez, ménagé, les Nerazzurri ont pris le dessus grâce à Arnautovic (12e) et Frattesi (29e) pour fêter leur quatrième victoire en cinq matches. L'Inter a été rattrapé par la nervosité quand Solet a réduit la marque (71e), mais Yann Sommer a préservé la victoire avec un arrêt sur sa ligne à la 92e. Naples a également joué à se faire peur, après avoir pourtant mené 2-0 dès la 19e. L'AC Milan est revenu à 2-1 à la 84e, 15 minutes après que Gimenez avait manqué un penalty qui aurait pu relancer plus rapidement les Lombards. Resté sur le banc napolitain, Noah Okafor n'a pas eu l'occasion de se frotter à son ancienne équipe.

Bagnaia s'impose à Austin, Marc Marquez chute Francesco Bagnaia a profité d'une chute de Marc Marquez pour remporter le GP des Etats-Unis Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Marc Marquez a connu dimanche son premier couac dans le championnat du monde 2025 de MotoGP. L'Espagnol a chuté alors qu'il pointait en tête du GP des Etats-Unis, laissant le champ libre à Francesco Bagnaia qui a cueilli son premier succès de la saison. Parfait jusque-là depuis ses débuts au guidon d'une Ducati avec deux victoires en deux Grands Prix et trois succès en autant de sprints, Marc Marquez (Ducati) est parti à la faute avant la mi-course. Parti en pole position, le sextuple champion du monde de MotoGP semblait pourtant s'acheminer vers un nouveau triomphe. Francesca Bagnaia (Ducati) a parfaitement profité de cet accident pour aller décrocher sa 30e victoire dans la catégorie-reine, la 40e au total en championnat du monde de vitesse. L'Italien s'est imposé avec 2''089 d'avance sur Alex Marquez (Ducati/2e) et 3''594 sur un autre Italien, Fabio Di Giannantonio (Ducati/3e). Marc Marquez, qui a finalement abandonné, cède ainsi la tête du championnat. Avec 86 points, il n'accuse toutefois qu'une longueur de retard sur son frère cadet Alex. Troisième, Francesco Bagnaia pointe à 12 longueurs du nouveau leader.

Manchester City dans le dernier carré Haaland et Manchester City joueront les demi-finales de la Cup Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Manchester City garde un espoir de remporter un titre cette saison. Sortis de la Ligue des champions, de la Coupe de la Ligue et hors course en Premier League, les hommes de Pep Guardiola se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en s'imposant à Bournemouth (2-1). Finalistes de la dernière édition, les "Cityzens" affronteront fin avril à Wembley Nottingham Forest, qui a éliminé Brighton aux tirs au but samedi, pour une place en finale. L'autre demi-finale mettra aux prises Crystal Palace et Aston Villa, qui a logiquement vaincu dimanche le "petit poucet" Preston North End (3-0). Toujours privés de Manuel Akanji (blessé), les "Sky Blues", qui ont manqué un pénalty par Erling Haaland en début de match à Bournemouth, ont été punis peu de temps après par un but du Brésilien Evanilson (21e). L'entrée de Nico O'Reilly au retour des vestiaires, en remplacement d'Abdukodir Khusanov, averti, s'est révélée être un choix payant de Guardiola. Le jeune Anglais, 20 ans et formé au club, a été intenable dans son couloir gauche. Son centre parfaitement dosé a d'abord permis à Haaland d'égaliser en reprenant le ballon à bout portant au second poteau (49e). Il s'est encore montré décisif un quart d'heure plus tard en servant dans la surface Omar Marmoush, tout juste entré en jeu à la place d'Haaland blessé.

Lausanne coule à domicile contre Lucerne Raoul Giger (à gauche) a précipité la défaite du LS. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'accès au top 6 de la Super League se corse pour le Lausanne-Sport. Le club vaudois s'est incliné 4-1 dimanche à domicile contre Lucerne après une première mi-temps calamiteuse. La vie du LS s'annonce bien compliquée sans Alvyn Sanches, gravement blessé à un genou lors de ses débuts avec l'équipe de Suisse en Irlande du Nord. Privé de son joyau, Ludovic Magnin a vu son équipe prendre l'eau en moins d'une demi-heure sur le terrain synthétique de la Tuilière. Coupable d'un but contre son camp à la 3e minute et battu dans les airs sur le 2-0 de Bung Meng Freimann, Raoul Giger a précipité la défaite du LS. C'est encore lui qui a offert un penalty à Lucerne en fin de match, transformé par Adrian Grbic (79e). Irruption de supporters lucernois La réduction du score de Noë Dussene (67e), fautif sur le 3-0 lucernois de Thibault Klidje (27e), n'a rien changé à l'issue de ce match disputé devant seulement 2700 spectateurs. Une seule tribune était ouverte en raison des sanctions infligées au club vaudois après les débordements ayant eu lieu en marge du derby contre Servette le 1er mars. Cette fermeture n'a toutefois pas empêché une bonne centaine de supporters lucernois de faire irruption dans le stade à la pause. Le début de la deuxième mi-temps a été retardé de longues minutes avant que les intrus ne consentent à quitter les lieux. Zurich remporte le derby Avec cette défaite, Lausanne compte désormais cinq points de retard sur la sixième place occupée par le FCZ, vainqueur du derby zurichois dimanche. Les hommes de Ricardo Moniz ont pris le meilleur sur Grasshopper au Letzigrund (2-1) grâce à des buts de Jean-Philippe Gbamin et Bledian Krasniqi.

Le Barça reprend les devants Le Barça a maîtrisé son sujet face à Gérone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a aisément maîtrisé Gérone (4-1) à domicile dimanche. Les Catalans comptent ainsi toujours trois points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga à l'issue de la 29e journée. Contraint à un rythme d'un match tous les trois jours, le Barça, invaincu en 2025, n'a pas eu à forcer son talent face à son voisin catalan, malgré une petite frayeur au moment de l'égalisation du milieu de Gérone Arnaut Danjuma (1-1, 53e). En l'absence de Raphinha, à nouveau préservé, les Blaugrana s'en sont notamment remis à leur buteur Robert Lewandowski, titularisé et auteur de ses 24e et 25e buts en Liga (61e et 77e). Entré en jeu, Ferran Torres a aggravé le score à la 86e. Après cet après-midi tranquille, le Barça peut se tourner vers la demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid, après le spectaculaire 2-2 de l'aller en Catalogne.

Le hat trick pour Mads Pedersen sur Gand-Wevelgem Mads Pedersen a remporté son 3e Gand-Wevelgem dimanche Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Mads Pedersen a remporté pour la troisième fois Gand-Wevelgem dimanche. Déjà vainqueur de la classique du vent en 2020 et 2024, le Danois s'est imposé au terme d'un solo de 56 kilomètres avec une cinquantaine de secondes d'avance sur son dauphin, le Belge Tim Merlier. Le champion du monde 2019, deuxième de l'E3 Classic vendredi seulement battu par Mathieu van der Poel, rejoint le cercle très fermé des triples vainqueurs composé jusque-là de six coureurs: Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen et Peter Sagan. Primoz Roglic a quant à lui remporté dimanche son deuxième Tour de Catalogne, après son sacre de 2023. Le Slovène a gagné en solitaire la 7e et dernière étape à Barcelone au terme d'un grand numéro. Il comptait avant cette étape une seconde de retard au général sur l'Espagnol Juan Ayuso, lequel a craqué dans le final dimanche.

Aerials: L'or pour Noe Roth, le bronze pour Pirmin Werner Nor Roth (à droite) et Pirmin Werner ont respectivement conquis l'or et le bronze en aerials dans les Mondiaux en Engadine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Mondiaux en Engadine se sont terminés en apothéose pour la Suisse. Le Zougois Noe Roth s'est paré d'or en aerials dimanche après-midi, son compère zurichois Pirmin Werner décrochant quant à lui le bronze. Noe Roth (24 ans) a ainsi défendu victorieusement le titre conquis en 2023 à Bakouriani. Avec la manière qui plus est: crédité de 143,31 points pour son Double Full-Double Full-Full, il a devancé de près de 20 points son dauphin américain Quinn Dehlinger. "C'est le meilleur saut que j'ai réussi dans ma vie", s'est exclamé au micro de la FIS Noe Roth, tout sourire au côté de son compère Pirmin Werner. "On se pousse les deux à l'entraînement", a rappelé l'homme du jour, dont la figure présentait un degré de difficulté moindre par rapport à celle proposée par Werner. En bronze jeudi dans l'épreuve par équipe en compagnie de Roth et de l'étonnante Lina Kozomara, Pirmin Werner (25 ans) a quant à lui cueilli sa première médaille individuelle dans un grand rendez-vous. Il a tout tenté dans la "Super Finale", manquant de peu l'atterrissage sur son "Hurricane" (Full-Triple Full-Full). Ces deux médailles permettent à la Suisse de conclure ces joutes engadinoises avec neuf médailles. L'équipe d'aerials en a rapporté trois, tout comme celle de skicross (or pour Fanny Smith et Ryan Regez, ainsi que pour le duo Smith/Regez). Mathilde Gremaud (or en ski slopestyle), Sarah Höfflin (or en ski Big Air) et Valerio Jud/Sina Siegenthaler (bronze en snowboardcross par équipe) complètent ce bilan remarquable.

Bâle et Shaqiri répondent à Servette Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire bâloise à Winterthour. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le FC Bâle ne laisse pas Servette s'échapper en tête de la Super League. Les Rhénans se sont imposés 2-0 à Winterthour dimanche pour revenir à deux points des Grenat, vainqueurs de Lugano la veille. Comme souvent cette saison, Bâle s'est reposé sur le génie de Xherdan Shaqiri pour faire la différence à la Schützenwiese. Le numéro 10 a marqué son 10e but de l'exercice d'une belle demi-volée pour ouvrir le score à la 49e minute. Il a ensuite décalé Bénie Traoré sur le but du break (70e). Les hommes de Fabio Celestini n'ont pas tremblé face à une équipe de Winterthour qui se dirige tout droit vers la Challenge League. Il faudra un exploit pour que la lanterne rouge rattrape Grasshopper, actuel barragiste. Le FC Bâle se relance donc après ses deux contre-performances à Lucerne (1-1) et contre Young Boys (défaite 2-1) avant la trêve internationale. Deuxièmes à deux points de Servette, les Rotblau sont bien dans la course au titre.