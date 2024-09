Une Genevoise au Vendée Globe ++ Un goût amer pour Küng

Le Vendée? "Un aboutissement" pour Justine Mettraux Trois marins suisses prendont part au prochain Vendée Globe, dont le départ est prévu le 10 novembre aux Sables-d'Olonne. Parmi eux une femme, l'ambitieuse Justine Mettraux. La Genevoise se prépare depuis deux ans à une course qui fait rêver tout en inspirant le respect. C'est dans son fief de Lorient qu'elle accueille Keystone-ATS, à deux mois de vivre son premier Vendée Globe, course autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. "Je me sens plutôt bien, glisse-t-elle d'emblée. On sort du chantier estival, on recommence tout juste à naviguer." "On se rend compte que cela prend du temps de maintenir le niveau de fiabilité du bateau", l'Imoca TeamWork (ex-Charal), racheté à Jémémie Bayou en 2022. "On doit notamment valider les voiles du Vendée. C'est bien de solutionner les petits problèmes maintenant, avant de se concentrer sur la performance", souligne-t-elle. "Il n'y a pas encore de gros stress. L'été sert à mettre le bateau au point, on fait des ateliers qui prennent du temps", explique Justine Mettraux, qui a repris l'entraînement fin août en compagnie d'une quinzaine de skippers préparant le Vendée Globe. Elle devra être installée aux Sables-d'Olonne au plus tard le 18 octobre. "Un aboutissement" Que représente le Vendée Globe à ses yeux? "C'est un aboutissement. C'est une des plus grandes compétitions dans la course au large en solitaire", répond la Genevoise de 38 ans. "J'ai la chance de me préparer dans de bonnes conditions, avec un bon bateau, de bons partenaires et une super équipe", se réjouit-elle. "C'est super de pouvoir aborder un premier Vendée en espérant être compétitive", ajoute celle qui avait notamment terminé 4e de la Transat Jacques Vabre, transatlantique en double, au côté de Bertrand Delesne en 2017. Cette compétitivité a évidemment un prix. "Pour toute la campagne, de 2022 à 2025, il faut compter environ 6 millions d'euros soit 2 millions par an. Les salaires constituent une grande partie: on est une dizaine à travailler sur le bateau. Il y a l'amortissement du bateau, les assurances, le matériel", précise-t-elle. Quel résultat la satisferait? "Un top 10 serait satisfaisant. Mais c'est dur de tout anticiper, même si on a bien pu se préparer", souffle-t-elle. "Il y a des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas, il y a forcément une grosse concurrence, et il y a évidemment les impondérables", rappelle-t-elle. "C'est difficile de se projeter pour un Vendée, il y a tellement d'aléas. On sait que tous les marins ne vont pas terminer la course, peut-être que ce sera mon cas. Il faut admettre qu'un abandon peut toujours se produire. On part pour deux mois et demi, pas pour deux semaines comme on en a l'habitude", lâche-t-elle. Si elle vise le top 10, Justine Mettraux espère aussi remporter le classement helvétique. Oliver Heer étant peu ambitieux, c'est entre elle et Alan Roura (31 ans), 17e du dernier Vendée Globe, que cela se jouera. "La plupart du temps j'ai fini devant lui lorsque nous avons été opposés", rigole-t-elle. Un travail minutieux Une épreuve de deux mois et demi nécessite forcément une préparation minutieuse à tous les niveaux. Justine Mettraux travaille beaucoup sur le plan physique, aussi en dehors du bateau. La gestion du sommeil est également importante, même si "je n'a pas fait récemment de travail spécifique sur le sommeil. Mais j'ai amélioré l'ergonomie du bateau pour mieux pouvoir m'y reposer", précise-t-elle. La Genevoise travaille aussi avec une nutritionniste. "Elle m'aide à mieux me nourrir à terre et aussi à préparer mon ravitaillement afin que j'aie tous les apports nécessaires, qu'il fasse chaud ou froid. Elle m'aide aussi à varier, c'est mieux lorsqu'on passe plus de 80 jours en mer", s'amuse-t-elle. La préparation mentale est également primordiale pour une épreuve aussi longue dans la durée. "Je travaille avec le même psychologue du sport depuis une douzaine d'années. On a fait récemment un travail plus spécifique: il est venu à Lorient avec l'équipe, pour mieux voir ce dont j'aurais besoin pendant la course." La navigatrice, qui emporte toujours avec elle un petit oeuf porte-bonheur, est en tout cas extrêmement détendue: "J'essaie de rester relax, j'apprécie que mon équipe le soit. Il y a beaucoup d'engagement physique, il faut être concentré, mais il faut agir dans le calme." Le calme avant la tempête...? Réponse dès le 10 novembre.

Stefan Kung reste à 10'' d'un troisième sacre Stefan Küng; une médaille d'argent au goût un peu amer très certainement. Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Stefan Küng a cueilli l’argent lors du contre-la-montre des Championnats d’Europe de Hasselt. Le Thurgovien est resté à 10’’ du vainqueur, l’Italien Edoardo Affini. Victorieux dimanche de la dernière étape du Tour d’Espagne, Stefan Küng n’a pas pu enchaîner dans son exercice préféré pour cueillir un troisième titre européen après ses succès en 2020 et en 2021. Sous la pluie, le Thurgovien a été le plus rapide sur la première partie du tracé long de 31,2 km. Il n’a toutefois rien pu faire devant le finish d’Edoardo Affini, un Lombard de 28 ans dont la dernière victoire remontait à un contre-la-montre du Tour de Grande-Bretagne 2019. Son compatriote Mattia Cattaneo s’est paré de bronze. Titré en 2022 et médaillé d’argent en 2023, Stefan Bissegger a concédé plus de 1’30’’ sur Affini pour se classer au 12e rang. Parti le dernier, l’autre Thurgovien de l’équipe de Suisse a sans doute le coureur qui a dû composer avec les conditions de course les plus difficiles. A onze jours seulement du contre-la-montre des Championnats du monde de Zurich, bien des grands noms n’avaient pas fait le déplacement en Belgique. On pense au Champion olympique Remco Evenepoel, au recordman du monde de l’heure Filippo Gana et au tenant du titre Joshua Tarling. Les Suissesses n'ont pas brillé en l'absence de la tenante du titre Marlen Reusser dans la course des dames. Sur les routes du Limbourg belge, Elena Hartmann et Noemi Rüegg ont dû se contenter respectivement des 14e et 16e rangs au terme des 31,3 km du parcours. Le titre a été remporté par Lotte Kopecky. Devant son public, la Belge a devancé de 43'' la Néerlandaise Ellen van Dijk. Le bronze est revenu à l'Autrichienne Christina Schweinberger.

Règlement financier: Les 10 écuries en conformité Les 10 écuries de F1 sont en conformité avec le règlement financier Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Les dix écuries de Formule 1 ont respecté en 2023 le plafond budgétaire imposé par le règlement financier instauré en 2021 par la Fédération internationale (FIA). Les motoristes Alpine et Honda ont en revanche commis une infraction administrative, a indiqué la FIA. Comme l'an dernier, toutes les écuries ont donc obtenu le feu vert de la FIA. Celle-ci avait notamment imposé une sanction à Red Bull en 2022 pour avoir dépassé le plafond en 2021, année d'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. "L'examen de la documentation déclarative a été un processus approfondi et intensif qui s'est étalé sur cinq mois, toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ayant apporté leur soutien total en fournissant les informations requises", souligne la FIA "L'Administration du Plafond Budgétaire note que toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et de coopération tout au long du processus", poursuit-elle. Alpine et Honda coopèrent Toutefois, si toutes les écuries ont été jugées en conformité, deux des quatre motoristes, Alpine et Honda (qui équipait en 2023 les monoplaces Red Bull et AlphaTauri), ont commis des "violations de procédure" même si "aucun d'entre eux n'a dépassé le plafond budgétaire", précise la FIA. Alpine et Honda "ont toujours agi de bonne foi et coopèrent actuellement avec l'Administration du Plafond Budgétaire pour régler l'affaire", conclut la FIA. En 2022, Aston Martin avait été épinglé pour la même raison et avait trouvé un accord à l'amiable avec l'Administration du plafond budgétaire, assorti d'une amende.

LS: Longue absence pour Custodio Olivier Custodio est au repos forcé pour les 2 prochains mois Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne-Sport doit composer sans son capitaine Olivier Custodio. Le milieu défensif souffre d'une lésion à une cheville. La durée de son indisponibilité est de huit à dix semaines, souligne l'actuel 9e du classement de Super League sur son site internet. Le Vaudois de 29 ans s'est blessé ce mardi à l'entraînement, précise le LS. Son absence vient s'ajouter à celles de Simone Pafundi et d'Antoine Bernede, qui sont également au repos forcé pour plusieurs semaines.

Son Jun-ho, suspendu à vie, clame son innocence Son Jun-ho (à droite) clame son innocence dans une affaire de matches truqués en Chine Image: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO L'international sud-coréen Son Jun-ho, suspendu à vie par la Fédération chinoise pour des faits présumés de paris et de matches truqués, a clamé son innocence mercredi. Le milieu de terrain de 32 ans, qui évoluait avec Shandong Taishan dans le championnat de Chine, accuse la Chine de chantage. Le joueur est rentré dans son pays en mars 2024 après avoir été détenu depuis mai 2023. Pékin avait alors déclaré qu'il avait été arrêté "parce qu'il était soupçonné d'avoir accepté des pots-de-vin de la part d'employés ne relevant pas de l'État", sans donner plus de détails. "La police chinoise a présenté des accusations ridicules", a-t-il déclaré, en larmes, lors d'une conférence de presse, affirmant qu'il n'avait "rien fait de tel". "Ils m'ont menacé d'arrêter ma femme si je ne reconnaissais pas les faits qui me sont reprochés, et de la conduire dans le même centre de détention pour y être interrogée", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'on lui avait également montré des photos de ses enfants sur son téléphone. "Je n'ai pas eu d'autre choix que d'admettre des accusations que je ne comprenais même pas, juste pour retourner rapidement auprès de ma famille", a-t-il conclu, dénonçant de "faux aveux". 43 personnes exclues Son Jun-ho fait partie des 43 personnes exclues à vie mardi dans cette affaire par la fédération chinoise, dont trois anciens internationaux chinois. Au total, 128 personnes sont impliquées dans cette enquête qui dure depuis deux ans sur les paris illégaux et les matches truqués dans le football chinois, selon le ministère de la Sécurité publique chinois, cité par l'agence officielle Xinhua. L'instance dirigeante du football chinois a elle-même fait l'objet d'un examen minutieux: une dizaine de hauts responsables de la fédération ont déjà été démis de leurs fonctions dans le cadre d'enquêtes sur la corruption.

L'Australienne "Raygun", moquée aux JO, classée no 1 mondial Moquée aux JO, Raygun est le nouveau no 1 mondial de sa discipline Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG La breakeuse australienne "Raygun", moquée après sa performance tournée au ridicule aux Jeux olympiques de Paris, est le nouveau no 1 mondial. L'instance dirigeante de ce sport l'a confirmé mercredi. Sa prestation, une imitation de kangourou, a été parodiée dans des talk-shows, et son survêtement aux couleurs de l'Australie a été moqué sur les réseaux sociaux tandis que les amateurs de break du monde entier se sont demandés comment elle avait pu être sélectionnée. Rachael Gunn, 37 ans, tient désormais sa revanche après avoir été éliminée dès les phases de qualification sans récolter un seul point: elle a été désignée meilleure breakeuse au monde par la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF). De courte durée Le classement se base sur les quatre meilleures performances de l'athlète au cours des 12 derniers mois. Avec peu d'événements organisés entre décembre 2023 et les JO, "de nombreux athlètes n'ont qu'un seul résultat dans le cadre d'une compétition comptant pour le classement", selon un communiqué de la WDSF. "Raygun" avait remporté le Championnat d'Océanie au cours de cette période, ce qui lui a valu 1000 points. La breakeuse japonaise Riko avait remporté en décembre les Gold World Series à Hong Kong, ce qui lui avait aussi valu 1000 points, mais la WDSF a attribué le 1er rang à "Raygun", estimant que sa compétition avait plus de poids. Cette première place sur le podium devrait cependant être de courte durée: la Fédération a confirmé "que les classements changeront après l'expiration des 12 mois de points et lorsque les prochaines WDSF Breaking for Gold World Series se tiendront à Shanghai en octobre 2024". Excuses La semaine dernière, Rachael Gunn, chargée de cours à l'université de Sydney, a présenté ses excuses à la télévision australienne pour avoir provoqué des réactions hostiles à l'égard de la communauté breakdance. Elle a notamment affirmé qu'elle ne s'attendait pas à figurer en bonne place aux JO mais que son palmarès montrait qu'elle était la meilleure breakeuse d'Australie.

L'AMA "étudie" toujours le dossier de Jannik Sinner L'AMA étudie toujours le dossier de Jannik Sinner Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé mardi qu'elle n'avait pas encore décidé si elle allait faire appel ou non de la non-suspension de Jannik Sinner. Le dossier est "toujours à l'étude". Vainqueur dimanche de l'US Open, Jannik Sinner, blanchi après deux contrôles positifs à un produit dopant (l'anabolisant clostébol), n'en a donc pas terminé avec cette affaire qui écorne son image. Le délai d'appel n'est pas dépassé, a précisé l'AMA qui a jusqu'à la fin du mois de septembre pour statuer. L'organisation basée à Montréal a précisé qu'"en vertu du Code, le délai d'appel de l'AMA est de 21 jours après que toute autre partie a fait appel ou de 21 jours après réception du dossier, la date la plus tardive étant retenue". "Nous avons reçu le dossier la semaine dernière", a ajouté un porte-parole à l'AFP. Jannik Sinner a subi en mars 2024 deux contrôles antidopage positifs à huit jours d'intervalle: le 10 mars durant le tournoi d'Indian Wells et le 18 mars hors compétition, mais juste avant le tournoi de Miami. Des quantités infimes de clostébol (anabolisant) ont été retrouvées dans ses urines. Blanchi fin août L'Italien s'est défendu en expliquant avoir subi "une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure", selon l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) qui a accepté sa défense et l'a blanchi fin août. Sinner a simplement perdu les points ATP et les gains du tournoi au cours duquel le contrôle positif a été acté. Il est devenu dimanche le premier no 1 mondial à s'imposer à Flushing Meadows chez les hommes depuis Rafael Nadal en 2017, et le premier italien à soulever le trophée à New York.

Pochettino nouveau sélectionneur de Team USA Mauricio Pochettino est le nouveau sélectionneur des Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/IAN WALTON L'Argentin Mauricio Pochettino a été nommé sélectionneur de l'équipe masculine des Etats-Unis, a annoncé mardi la Fédération américaine. L'ex-entraîneur de Chelsea remplace Gregg Berhalter, limogé en juillet après l'élimination en phase de groupes de la Copa America. "Mauricio est un gagnant en série qui a une profonde passion pour le développement des joueurs et une capacité avérée à construire des équipes cohérentes et compétitives", a déclaré Matt Crocker, le directeur sportif de la Fédération américaine. "Ses résultats parlent d'eux-mêmes et je suis convaincu qu'il est le meilleur choix pour exploiter l'immense potentiel de notre talentueuse équipe", a poursuivi Crocker. Pays-hôte de la Copa America, les Etats-Unis ont été victimes d'une piteuse élimination dès les phases de poules après deux défaites (Uruguay, Panama) et une victoire (Bolivie). Team USA espère afficher un tout autre visage lors de la Coupe du monde 2026 qu'elle organisera conjointement avec le Mexique et le Canada. "Talent et potentiel" Aucun détail sur la durée de son contrat n'a été donné, mais Pochettino devra diriger l'équipe au moins jusqu'à la fin de la prochaine Coupe du monde. "Je vois un groupe plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière", a-t-il réagi. Pochettino a quitté Chelsea en mai après une seule saison à la tête de l'équipe. Il avait précédemment entraîné Paris-Saint-Germain - où il a connu le trio d'attaquants Messi/Neymar/Mbappé -, Tottenham - qu'il avait mené en finale de la Ligue des champions en 2019 -, Southampton et l'Espanyol de Barcelone. Il est le deuxième non-Américain à être nommé à ce poste après l'Allemand Jürgen Klinsmann, parti en 2016.

Le Brésil s'incline au Paraguay Le Brésil a subi mardi sa 4e défaite en 8e matches en zone AmSud Image: KEYSTONE/EPA/Juan Pablo Pino Pratiquant un jeu insipide indigne des quintuples champions du monde, le Brésil a subi mardi sa quatrième défaite en huit matches dans les qualifications pour le Mondial 2026. La Seleçao a été battue 1-0 par le Paraguay à Asuncion. Les Brésiliens n'ont donc pas su enchaîner après leur victoire 1-0 vendredi face à l'Equateur, essuyant leur premier revers sous la houlette de Dorival Junior. Alors qu'il ne manque plus qu'une journée avant la fin des matches aller, ils ont perdu la moitié de leurs rencontres lors de ces éliminatoires. Lors des qualifications pour le Mondial 2022, ils avaient décroché leur billet pour le Qatar sans la moindre défaite. Les stars du Real Madrid Vinicius et Rodrygo n'ont pas su faire la différence face au Paraguay, tout comme Endrick, sevré de ballons et sorti à la mi-temps. Et après une domination stérile du Brésil, le Paraguay a ouvert le score sur une splendide frappe de l'extérieur du pied droit de Diego Gomez, 21 ans (20e). À ce moment-là, les Brésiliens n'avaient pas tiré une seule fois au but. Ils ont toutefois failli égaliser dans la foulée, lors d'une des rares actions où Vinicius a montré son visage de candidat au Ballon d'or: il a mystifié Caceres sur l'aile gauche et a centré en retrait pour Arana, dont le tir a été sauvé sur la ligne (24e). Une 2e défaite pour l'Argentine L'Argentine a pour sa part subi sa deuxième défaite dans ces éliminatoires dans la chaleur étouffante de Barranquilla (près de 40 degrés de chaleur ressentie). Les champions du monde 2022 se sont inclinés 2-1 devant la Colombie, qui s'est ainsi vengée de sa finale de la Copa América perdue mi-juillet face à l'Argentine. Un but de la tête du défenseur Yerson Mosquera, sur un ballon déposé par James Rodriguez (25e), a permis aux Cafeteros de prendre les devants. A la 49e, James a fait une nouvelle passe décisive mais cette fois-ci en direction de l'attaquant argentin Nicolas Gonzalez, qui est parti seul au but depuis le rond central (49e). L capitaine colombien allait définitivement être le protagoniste principal du match en transformant puissamment en lucarne un penalty (2-1, 60e). Penalty qui a coûté à l'Argentine sa deuxième défaite dans cette zone AmSud après le revers (0-2) infligé à la Bombonera par l'Uruguay lors de la 5e journée en novembre. Mais l'Albiceleste garde la tête de la poule unique avec 18 points. La Colombie (16) prend la 2e place à l'Uruguay (14), qui a dû se contenter d'un point au Venezuela. Le Brésil recule pour sa part au 5e rang derrière l'Equateur (4e, 10 points), qui a vaincu le Pérou 1-0 lors de cette 8e journée. Les six premiers gagneront leur ticket pour le Mondial 2026, tandis que le septième ira en barrage.

Les Pays-Bas et l'Allemagne dos à dos Denzel Dumfries (au centre) égalise pour les Pays-Bas. Image: KEYSTONE/EPA/MAURICE VAN STEEN Le choc du mardi soir en Ligue des nations n’a offert aucun vainqueur. A Amsterdam, les Pays-Bas et l’Allemagne se sont quittés sur un nul 2-2 au terme d’une partie parfois emballante. Les deux équipes ont toutes les deux mené au score. Cueillis à froid sur une réussite du joueur de l’AC Milan Tijjani Reijnders, les Allemands ont renversé la situation avant la pause grâce à Deniz Undav et à leur capitaine Joshua Kimmich. Mais Denzel Dumfries devait surgir pour l’égalisation à la 51e minute. Larges vainqueurs respectivement de la Hongrie et de la Bosnie-Herzégovine trois jours plus tôt, les Allemands et les Néerlandais ne doivent plus nourrir de grandes craintes quant à leur qualification pour les quarts de finale. A Wembley, Harry Kane a honoré de la plus belle des manières sa 100e sélection en équipe d’Angleterre. L’attaquant du Bayern a inscrit en seconde période un doublé pour permettre aux "Three Lions" de battre la Finlande 2-0 dans une rencontre de Ligue B. Harry Kane a marqué ses 67e et 68e buts pour les "Three Lions". A 31 ans, celui qui a joué pour la première fois en sélection en mars 2015, n’a sans doute pas encore fini de porter l’Angleterre.

Succès sans histoire de la Suisse au Monténégro Aurèle Amenda buteur à Podgorica pour la Suisse. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse a fait le job à Podgorica. Victorieuse 2-0 du Monténégro, elle a repris la tête de son groupe dans le tour préliminaire de l’Euro M21. La formation de Sascha Stauch a su exploiter la défaite 2-0 de la Roumanie en Finlande pour gommer en quelque sorte le revers inattendu concédé quatre jours plus tôt à Lausanne contre l’Albanie. Aurèle Amenda et Valmir Matoshi ont inscrit les deux buts de la rencontre en l’espace de cinq minutes pour plier l’affaire bien avant la pause. Amenda a marqué de la tête à la 22e sur un corner botté par son capitaine Ardon Jashari. A la 27e, Matoshi, qui évolue à Thoune, a bénéficié d’un service en or du Lucernois Lars Villiger pour doubler la mise. Les Suisses ont, ensuite, contrôlé la partie sans la moindre difficulté. La Suisse possède désormais un point d’avance sur la Finlande et la Roumanie, les deux équipes qu’elle affrontera en octobre pour conclure ce tour préliminaire. La première place de groupe est synonyme de qualification directe pour la phase finale de cet Euro en juin prochain en Slovaquie. Les trois meilleurs deuxièmes seront également qualifiés, les six autres engagés en barrage pour les trois dernières places.

L'ingénieur Adrian Newey s'engage avec Aston Martin Adrian Newey va rejoindre l'écurie Aston Martin Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'ingénieur historique de Red Bull Adrian Newey, à la base des succès de l'écurie en Formule 1 depuis près de 20 ans, va rejoindre Aston Martin l'an prochain. L'écurie britannique l'a annoncé mardi. "J'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau défi", a déclaré l'Anglais de 65 ans, qui quittera début 2025 l'équipe championne du monde en titre, qu'il avait rejointe en 2006, un an après sa création. Newey, qui débutera sa mission dans la nouvelle usine de Silverstone le 1er mars 2025, deviendra manager technique associé, poste nouvellement créé, ainsi qu'actionnaire de l'écurie appartenant à l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll. "J'ai été approché par beaucoup d'équipes et j'en suis flatté, mais la passion, l'engagement et l'enthousiasme de Lawrence l'ont rendu très persuasif. Dans cette ère moderne, Lawrence est unique, c'est le seul propriétaire d'équipe si impliqué, ça me rappelle l'ancien modèle. La chance d'être actionnaire et manager ne m'avait jamais été offerte donc c'est vraiment devenu un choix naturel", a expliqué Newey mardi lors de sa conférence de presse de présentation. Un temps pressenti pour rejoindre Ferrari après l'annonce de son départ de chez Red Bull début mai, Newey qui s'est engagé sur du "long terme", pourrait toucher jusqu'à 25 millions de livres par an (environ 30 millions d'euros) dans les rangs du constructeur anglais, selon plusieurs médias. "Adrian est le meilleur au monde dans son domaine. Il est la clé, la principale pièce du puzzle. Il sera le leader technique de notre projet. Ce n'est pas un investissement, il est actionnaire et associé et c'est le meilleur choix possible. Ce n'est pas cher pour tout ce qu'Adrian va apporter", a souligné Stroll.

"Un vrai rêve d'enfant" pour Albane Valenzuela Albane Valenzuela aura l'honneur de disputer ce week-end à Gainsville en Virginie la Solheim Cup, pendant féminin de la Ryder Cup, compétition qui oppose les Etats-Unis à l'Europe. "Un vrai rêve d'enfant" prend forme pour la Genevoise, qui s'est confiée lors d'une vidéo-conférence la semaine dernière. "J'ai franchi un nouveau cap, affirme-t-elle. J'ai la chance d'avoir fait à peu près tout ce qu'on peut vivre dans le monde du golf. Après avoir participé à la Solheim Cup, il ne me manquera plus qu'un titre sur le Ladies PGA Tour, le but ultime." "La Solheim c'est un tournoi très, très prestigieux, et j'en suis consciente depuis toute petite. Il n'y a pas plus grand", souligne l'une des quatre joueuses choisies par la capitaine européenne Suzann Pettersen en plus des huit retenues grâce à leur classement. L'euphorie est donc de mise, mais elle se teinte d'un respect certain. "La Solheim Cup, cela va au-delà du golf. On m'a dit qu'on n'était jamais vraiment prête pour une telle compétition. Certaines joueuses m'ont avoué avoir été sur le point de vomir avant de frapper leur premier coup", glisse la 13e des JO de Paris. "Pas le droit de lâcher" Mais "je suis prête à entendre les "boo" du public ainsi que les "USA, USA", assure-t-elle. Et de toute manière, "j'adore le match-play", format utilisé dans cette épreuve faite de duels. "Mes meilleurs souvenirs chez les amateures viennent des épreuves par équipe", notamment des Européens où elle avait représenté la Suisse. "Cela te donne de l'énergie et une motivation supplémentaire. C'est parfois dur de se motiver quand on est seule et en difficulté", concède-t-elle. "Là, tu n'as pas le droit de lâcher", poursuit celle qui était devenue l'an dernier la première Suissesse à finir dans le top 5 d'un Majeur (4e du Chevron Championship). Albane Valenzuela (26 ans) est assurée de jouer le dimanche lors des parties de simple. "Je ne sais pas si je serai alignée le vendredi et le samedi", où huit joueuses par équipe seront alignées pour un total de huit parties de "foursomes" (coups joués en alternance) et de "fourballs" (la meilleure balle compte pour chaque duo). "Mais j'ai aussi été sélectionnée pour la capacité d'adaptation de mon jeu", poursuit la Genevoise, qui savourera tout ce qui viendra. "Ca sera déjà incroyable de jouer un match. Je suis tellement heureuse de me retrouver simplement là. La Solheim Cup, c'est le Graal du golf féminin." "Les larmes aux yeux" L'émotion fut d'ailleurs immense lorsqu'elle a appris sa sélection. "J'en ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai pas dormi pendant les trois nuits suivantes, j'étais comme une pile électrique. J'avais d'ailleurs la tête ailleurs à Boston" où elle a manqué le cut début septembre dans la foulée de sa 20e place au British Open. Sa sélection, Albane Valenzuela la doit notamment à sa belle performance olympique, surtout à ce 4e tour de feu (-7). "Mon 4e tour des Jeux et mon 3e tour du British Open (red: -6) m'ont permis de penser qu'une sélection était possible. Mais j'y croyais sans y croire", explique-t-elle. "Chaque carte de 65 ou 66 peut compter. La capitaine m'a d'ailleurs félicitée à St. Andrews (théâtre du British Open) pour cette carte incroyable des JO. Elle m'a aussi dit que ma sélection était méritée", précise la native de Nice, qui avoue avoir été déçue de ne pas avoir été retenue pour l'édition 2023 de la Solheim Cup. Albane Valenzuela s'attend à vivre une semaine "chargée et forte en émotions". La 62e mondiale, qui se félicite de sa "progression constante", espère être capable de ne pas se laisser submerger par ces émotions. "Le match-play, ça se joue à la niaque. Je devrai juste jouer au golf", souhaite la seule rookie de Team Europe.

Un rebond impératif en octobre La Suisse de Murat Yakin sera sous pression en octobre Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Octobre sera-t-il le mois du rebond pour l'équipe de Suisse ? Après leur entame ratée dans la Ligue des nations avec deux défaites 2-0 au Danemark et 4-1 contre l'Espagne, les quarts de finaliste de l'Euro se retrouvent le dos au mur avant de se déplacer en Serbie le 12 et de recevoir le Danemark à St-Gall le 15. "Nous devons prendre 6 points lors de ces deux matches", commande Manuel Akanji, capitaine d'un soir dimanche à Genève et qui n'a pas pu empêcher son équipe de concéder deux buts à... onze contre dix en fin de rencontre. Ce dernier quart d'heure contre les Champions d'Europe fut particulièrement affligeant pour une équipe qui avait entraîné avec elle le public genevois lors de sa folle sarabande de la fin de la première période. L'absence de Granit Xhaka provoquée par ce carton rouge vraiment stupide à Copenhague, le manque de souffle de plusieurs héros de l'Euro - on pense en premier lieu à Ricardo Rodriguez, à Remo Freuler et à Michel Aebischer - ont, il est vrai, bien compliqué la tâche de Murat Yakin dimanche soir. Le forfait de dernière minute de Silvan Widmer, blessé à l'échauffement, qui s'ajoutait à celui de Dan Ndoye, devait encore réduire sa marge de manœuvre. Zakaria le grand perdant Mais le coup le plus dur pour le sélectionneur fut la performance sans relief livrée par Denis Zakaria. Le capitaine de l'AS Monaco est le grand perdant de cette rencontre. Son remplacement à la 62e minute sonnait comme une sanction. "Ce n'était pas un match pour lui, lance Murat Yakin. Denis est un joueur qui perce les lignes et non un joueur qui doit ordonner le jeu à onze contre dix comme aurait pu le faire Xhaka." Murat Yakin aurait sans doute été plus inspiré d'aligner le Genevois en défense. A Copenhague, il avait hésité à le titulariser à la place de Nico Elvedi. Dimanche, Gregory Wüthrich, appelé à remplacer le Zurichois, a dévoilé bien des limites. Le public genevois a pu se demander si Steve Rouiller, le patron de la défense du Servette FC, n'aurait pas remplacé avantageusement le joueur du Sturm Graz... Un match couperet A Leskovac face à la Serbie, son meilleur ennemi qui réservera sans doute un accueil très particulier à Granit Xhaka, la Suisse s'apprête à vivre une soirée bien difficile. Mais cette rencontre sonne déjà comme un match couperet. Avec une défaite, le risque d'une relégation directe en Ligue B de la Ligue des nations sera plus encore plus oppressant. Et si la Suisse ne gagne pas ce match, son statut de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde sera encore davantage remis en question. Murat Yakin est parfaitement conscient des enjeux d'octobre. "Nous allons revenir plus fort", promet-il. Il espère que Zeki Amdouni, peut-être son meilleur homme dimanche, pourra s'affirmer ces toutes prochaines semaines à Benfica, que Ruben Vargas retrouvera un temps de jeu plus conséquent à Augsbourg malgré son refus de prolonger son contrat et, surtout, que Dan Ndoye aura soigné sa blessure musculaire pour reprendre ses numéros de voltige qui avaient enchanté les supporters suisses à l'Euro. Le salut de l'équipe de Suisse passe en premier lieu par ce trio.