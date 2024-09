Une page se tourne chez Renault ++ Courtois à l'infirmerie

Ligue des champions: Marvin Keller titulaire mardi contre le Barça Patrick Rahmen a décidé de changer de gardien mardi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT YB jouera mardi son deuxième match de la Ligue des champions, sur la pelouse de Barcelone. Pour cette rencontre, l'entraîneur bernois Patrick Rahmen a décidé d'aligner Marvin Keller au poste de Keller avait été déterminant lors des deux matches de play-off contre Galatasaray en août. Le jeune portier âgé de 22 ans aura donc la lourde tâche de faire face aux attaquants catalans. Il prendra la place du capitaine David von Ballmoos, qui bénéficiera d'une pause. Lamine Yamal, Robert Lewandowski ou encore Raphinha: les grands noms ne manquent pas dans le secteur offensif du Barça, et Keller peut s'attendre à avoir beaucoup de travail. Les blaugrana ont inscrit 25 buts en 8 matches de championnat, alors que les Young Boys en ont marqué 11 pour un nombre similaire de rencontres. Clairement, YB aura un rôle d'outsider qui peut lui convenir, car la pression sera moindre. "Nous allons essayer de réduire les espaces afin de perturber la créativité des joueurs du Barça", a expliqué Rahmen. "Nous sommes cependant conscients que la tâche qui nous attend sera très difficile", a-t-il ajouté.

Formule 1: la production de moteurs Renault sera stoppée dès 2026 Les Alpine n'auront plus de moteur Renault dès 2026 Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Renault arrêtera de fabriquer des moteurs de Formule 1 à compter de 2026, a annoncé la direction de l'écurie Alpine. Cela met fin à près de 50 ans d'histoire dans l'élite du sport automobile. Le site de Viry-Châtillon, au sud de Paris, où Renault conçoit et fabrique ses propres moteurs de F1, va être transformé en "centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024", précise Alpine dans son communiqué. "Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025." Renault avait informé fin juillet les représentants du personnel de son souhait de transformer son usine de Viry-Châtillon. Cette décision devrait toucher 360 salariés, mais aussi de nombreux sous-traitants d'Alpine. Tous les salariés concernés devraient se voir proposer un poste dans les autres secteurs d'activité d'Alpine (préparation des voitures particulières, redéploiement vers d'autres sports mécaniques comme la Formule E ou le Dakar), avait indiqué la direction de la marque début septembre. Avec des moteurs Mercedes? Alpine, dont les châssis continueront d'être fabriqués à Enstone, en Angleterre, pourrait signer un accord pour 2026 avec Mercedes. La marque allemande, qui court aussi sous son nom, équipe actuellement les écuries Williams, McLaren et Aston Martin. Aucune annonce n'a encore été faite en ce sens. Le coût d'achat d'un moteur auprès d'un motoriste extérieur étant limité à 17 millions d'euros, la direction de Renault table sur une économie de l'ordre de 120 millions d'euros par an. Détenant un des plus beaux palmarès de la F1 depuis qu'elle y est entrée en 1977, Renault a décroché, en tant que motoriste, douze titres de constructeur et onze couronnes mondiales chez les pilotes.

La chute de Muriel Furrer n'a été vue par aucun témoin Le décès de Muriel Furrer a provoqué une grosse émotion Image: KEYSTONE/Til Buergy La chute fatale de Muriel Furrer n'a été vue par aucun témoin, a indiqué lundi la police cantonale zurichoise. Il n'existe aussi aucune image télévisée ou de photo de l'accident. Les autorités ont fait le point sur l'enquête en publiant un communiqué. Les investigations vont encore continuer, ont-elles expliqué. Selon les éléments qui sont désormais établis, la jeune cycliste est tombée dans un léger virage à gauche dans une descente en forêt près de Küsnacht. Aucun indice n'a été récolté quant à l'éventuelle intervention d'un tiers. La malheureuse a été découverte inanimée en forêt par un membre de la sécurité du parcours, qui a aussitôt donné l'alarme. Les secours sont rapidement arrivés sur place. Mais le déroulement exact de l'accident n'est pour l'instant pas connu, a encore écrit la police. Muriel Furrer (18 ans) a été victime d'une grave chute jeudi lors de la course des juniors filles, courue sous la pluie. Après les premiers soins d'urgence, elle a été héliportée à l'hôpital universitaire de Zurich. Elle est décédée de ses blessures vendredi.

Coupe Louis Vuitton: les deux finalistes toujours à égalité C'est serré entre Britannia et Luna Rossa Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le duel se poursuit en finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Lundi, Britannia et Luna Rossa ont chacun remporté une régate, de sorte que les deux rivaux en sont à 3-3. Les Britanniques se sont imposés dans la première course de la journée avec 12 secondes d'avance. Mais les Italiens ont répliqué plus tard pour précéder leurs adversaires de 17 secondes. Le premier bateau qui atteindra sept victoires défiera ensuite Team New Zealand en finale de la Coupe de l'America (12 au 20 octobre), toujours au large de Barcelone.

Courtois rejoint Mbappé à l'infirmerie du Real Madrid Thibaut Courtois va rater les prochains matches du Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Ballesteros Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois s'est blessé dimanche à l'abducteur de la jambe gauche lors du derby contre l'Atlético (1-1). Il manquera le match de Ligue des champions mercredi à Lille. "Nous attendons de voir l'évolution (de la blessure)", a indiqué le club madrilène dans un communiqué lundi, ne donnant aucune indication sur la durée de son absence éventuelle. Selon les médias espagnols, l'international belge pourrait ne rejouer qu'à partir de mi-octobre, après la pause internationale. Si l'indisponibilité du gardien est confirmée, ce serait un deuxième coup dur consécutif pour les vainqueurs de la dernière Ligue des champions. Leur entraîneur Carlo Ancelotti est déjà privé de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse gauche et absent plusieurs semaines.

Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale Antoine Griezmann, ici lors du dernier Euro, a porté 137 fois le maillot de l'équipe de France (archives). Image: KEYSTONE/EPA Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est fini. L'attaquant de 33 ans a annoncé lundi sa retraite internationale après 137 sélections et 44 buts marqués sous le maillot des Bleus. "C'est avec le coeur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie" a écrit le vice-capitaine de l'équipe de France sur ses réseaux sociaux. "Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt." Sélectionné pour la première fois le 5 mars 2014 pour un match amical face aux Pays-Bas, Antoine Griezmann a été l'un des hommes forts de l'équipe de Didier Deschamps durant dix ans. Battu en finale de l'Euro 2016 avec les Bleus, l'attaquant de l'Atlético Madrid a remporté deux ans plus tard la Coupe du monde. A son palmarès international s'ajoutent la Ligue des nations 2021 et un titre de vice-champion du monde en 2022. Il restait sur un Euro 2024 raté sur le plan personnel, malgré la demi-finale de la France.

Lara Gut-Behrami ouvre la porte aux JO 2026 Lara Gut-Behrami et ses trois globes de cristal remportés la saison dernière (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami songe à poursuivre au-delà de la saison 2024/25. La Tessinoise a indiqué lundi avoir les Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina dans un coin de la tête. "J'y ai réfléchi cet été et je me suis dit: pourquoi pas?", a déclaré la détentrice du gros globe de la Coupe du monde lors d'une visioconférence à laquelle ont assisté plusieurs médias. "La piste de Cortina me plaît, ce serait une occasion unique de courir devant toute ma famille, ce qui n'est presque jamais arrivé", peut-on lire sur le site du "Nouvelliste". En mars, Lara Gut-Behrami avait affirmé vouloir ranger ses skis à l'issue de la saison 2024/25. "Il faudrait beaucoup pour que je continue. Pour le moment je ne crois pas que j'aurai la force et l'énergie pour aller jusqu'aux Jeux olympiques", avait-elle dit dans un entretien à Keystone-ATS. La championne olympique du super-G à Pékin en 2022 laisse donc désormais la porte ouverte à une quatrième participation aux Jeux d'hiver, sans pour autant faire de promesses. "Ce qui est certain, c'est que je ne participerai à ces Jeux que si je suis prête, tant physiquement que mentalement", a encore souligné la Tessinoise lundi.

Super League: Lucerne et Lugano rejoignent Zurich en tête Renato Steffen: son doublé a donné la victoire à Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lucerne et Lugano ont rejoint Zurich en tête de la Super League. Les Tessinois ont battu Winterthour 2-1 alors que les joueurs de Suisse centrale ont dominé Bâle 1-0. Au Cornaredo, Lugano a eu besoin du talent de Renato Steffen pour prendre la mesure de la lanterne rouge. Les visiteurs ont en effet pris l'avantage par Bajrami (58e), mais les bianconeri ont retourné la situation grâce à un doublé de Steffen (73e/81e). Pour sa part, Lucerne a empoché les trois points contre le FCB grâce à un but de Jaquez à la 78e. Au classement, Zurich, Lucerne et Lugano comptent 15 points, alors que Servette suit à une longueur.

Davos bat Rappi en prolongation La joie des joueurs du HC Davos Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Davos a battu Rapperswil-Jona 4-3 après prolongation dans l'unique match de National League programmé dimanche. Les Grisons enchaînent donc une deuxième victoire consécutive après le 6-2 obtenu à Zoug samedi, la troisième dans leurs quatre dernières sorties. Rapperswil-Jona, qui a pour sa part subi un deuxième revers en moins de 24 heures après avoir gagné ses quatre premiers matches de la saison, avait entamé idéalement cette partie. Battus aux tirs au but par le LHC samedi, les Lakers ont en effet ouvert la marque dès la 5e minute par l'intermédiaire de Victor Rask. La réaction du HCD, privé une deuxième fois consécutive de son emblématique capitaine Andres Ambühl (suspendu), fut immédiate. Filip Zadina a égalisé 40 secondes plus tard, Simon Ryfors donnant l'avantage aux Grisons à la 16e à 5 contre 4. Et Zadina a enfoncé le clou en signant un doublé à 28 secondes de la première sirène. La pénalité de match infligée à Michael Fora pour une charge à la tête, à la 45e, aurait pu tout changer. Malte Strömwall (46e) et Rask (50e) ont d'ailleurs permis à Rapperswil-Jona de revenir à hauteur de Davos, qui a toutefois forcé la décision après 2'56 en "overtime" sur une réussite de Julius Honka (4e but de la saison).

L'intouchable Pogacar titré à Zurich, Hirschi hors du podium Marc Hirschi a tout tenté dimanche, en vain Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Marc Hirschi doit se contenter d'une 6e place dans le championnat du monde sur route de Zurich. Déjà vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, Tadej Pogacar a quant à lui signé un fabuleux triplé en se parant d'or dimanche sur la Sechseläutenplatz. Pogacar a réalisé un numéro de haute voltige en partant à l'abordage à plus de 100 km de l'arrivée pour s'offrir un triplé que seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) avaient réalisé jusqu'ici. Le Slovène a cueilli à 26 ans son premier titre mondial, succédant au Néerlandais Mathieu van der Poel au palmarès. En bronze en 2020 à Imola, le leader de l'équipe de Suisse Marc Hirschi n'a pu que constater la supériorité de celui qui est son leader dans la puissante Team UAE. Le Bernois a tout tenté dans le final, mais il n'a rien pu faire face à la malice de l'Australien Ben O'Connor (2e) et à la pointe de vitesse de van der Poel (3e). Dillier parmi les premiers attaquants La Suisse a tout de suite été représentée aux avant-postes, Silvan Dillier faisant partie de la première échappée de six coureurs qui a lancé les hostilités. Ce sextette comptait encore près de cinq minutes d'avance à 170 km de la fin, avant qu'une contre-attaque de dix hommes ne se mette en place à 130 bornes de l'arrivée. La jonction a été opérée alors qu'il restait un peu plus de 100 km à parcourir. Mais ce championnat du monde zurichois a pris une autre tournure quelques minutes plus tard seulement lorsque le grand favori Tadej Pogacar a attaqué dans la montée de Witikon, où la pente atteint les 20%. Hirschi a tout tenté Attendu par son compatriote Jan Tratnik, "Pogi" a très vite rejoint l'avant de la course et est (re)passé à l'offensive à quelque 80 km de l'arrivée. Accompagné dans un premier temps par son équipier de tous les jours chez UAE Pavel Sivakov, il s'est retrouvé seul à 51 km de l'arrivée. Mathieu van der Poel fut le premier à réagir parmi les autres cadors, mais le Néerlandais n'a pas insisté. Marc Hirschi a pour sa part attaqué une première fois dans la dernière ascension de la Züribergstrasse, à 22 km de l'arrivée, provoquant simplement un regroupement derrière Pogacar. Le Bernois a remis ça dans la montée de Zollikon, à 5 km de l'arrivée, en vain. Il a dû laisser filer Ben O'Connor, qui est allé cueillir l'argent après 6h30 d'efforts (et avec 34'' de retard sur Pogacar), et a rapidement compris que Mathieu van der Poel (3e à 58'') était le plus rapide parmi les six candidats au bronze.

Super League: le FCZ nouveau leader Mariano Gomez (en bas) félicité après son but Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Quatre jours après la déroute subie à Saint-Gall (4-1), le FC Zurich a repris la tête de la Super League. Le club des bords de la Limmat a dominé le FC Sion 1-0. Ce succès a été acquis grâce à une réussite de la tête de Gomez à la 19e. Souvent dominés, les visiteurs ont haussé le rythme en fin de partie et ont frôlé l'égalisation, notamment sur une frappe de Baltazar repoussée par la transversale (81e). Le FCZ compte ainsi un point d'avance sur Servette et trois sur Lucerne et Lugano, qui joueront plus tard dans la journée.

MotoGP: Martin s'impose en Indonésie, Bagnaia 3e Jorge Martin a survolé les débats dimanche en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Privé de point samedi dans un sprint où il avait chuté, Jorge Martin (Ducati) a repris ses aises au championnat du monde dimanche. L'Espagnol s'est adjugé le GP d'Indonésie en MotoGP pour repousser son rival Francesco Bagnaia (Ducati), 3e, à 21 points. Parti en pole position sur le circuit de Mandalika, Jorge Martin (26 ans) a mené la course de bout en bout pour cueillir sa huitième victoire dans la catégorie-reine, la troisième de la saison. Le "Martinator" n'avait toutefois plus triomphé le dimanche depuis le Grand Prix de France au mois de mai. Seul le "rookie" Pedro Acosta (2e) a semblé en mesure de venir le titiller, revenant à moins de six dixièmes de seconde à moins de 10 tours de la fin. Mais l'Espagnol de 20 ans a marqué le pas en fin de course pour terminer à 1''404 de son compatriote. L'Italien Francesco Bagnaia, qui était revenu à 12 points de Jorge Martin après sa victoire dans le sprint, a quant à lui limité la casse avec sa 3e place (à 5''595). Le double champion du monde en titre, longtemps 6e, est monté en puissance sur la deuxième moitié de cette course. Il a aussi profité de la chute d'Enea Bastianini. Dettwiler 18e, Alonso quasiment titré Noah Dettwiler a par ailleurs terminé 18e en Moto3 et en reste donc aux 2 points glanés mi-avril à Austin. Victime d'une chute après cinq tours, le Bâlois a concédé près d'une minute au vainqueur, David Alonso. Ce dernier a quasiment le titre en poche après son 9e succès de la saison: il possède 97 points d'avance sur son premier poursuivant au championnat à cinq courses de la fin. Le Colombien devrait valider son sacre dès le week-end prochain au Japon.

Amdouni marque son premier but pour le Benfica Amdouni a marqué samedi son 1er but avec le Benfica Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Zeki Amdouni a marqué samedi son premier but sous le maillot du Benfica Lisbonne. L'international suisse a inscrit le 3-1 à la 78e minute, onze minutes après son entrée en jeu, lors de la victoire 5-1 à domicile contre Gil Vicente en championnat du Portugal. Prêté fin août par Burnley, l'attaquant genevois effectuait samedi sa quatrième apparition partielle sous ses nouvelles couleurs, la troisième en Liga. Après sept matches, le Benfica occupe la 2e place du classement avec cinq points de retard sur le Sporting.

La finale du Mondial des clubs se jouera dans le New Jersey Le MetLife Stadium accueillera la finale du Mondial des clubs en 2025 Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG La finale de la Coupe du monde des clubs 2025 aura lieu au MetLife Stadium dans le New Jersey en banlieue de New York, a annoncé la FIFA. Ce stade doit accueillir la finale de la Coupe du monde 2026. Cette nouvelle mouture de la compétition mettra aux prises 32 des meilleures équipes du monde lors d'un tournoi organisé du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. Outre le MetLife Stadium, situé à East Rutherford, des rencontres vont se jouer dans dix autres villes américaines: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. Orlando accueillera des matches dans deux enceintes différentes, le Camping World Stadium et l'Inter&Co Stadium.