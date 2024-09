Une star des Bleus prend sa retraite ++ Gut-Behrami ouvre la porte aux JO

Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale Antoine Griezmann, ici lors du dernier Euro, a porté 137 fois le maillot de l'équipe de France (archives). Image: KEYSTONE/EPA Antoine Griezmann et l'équipe de France, c'est fini. L'attaquant de 33 ans a annoncé lundi sa retraite internationale après 137 sélections et 44 buts marqués sous le maillot des Bleus. "C'est avec le coeur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie" a écrit le vice-capitaine de l'équipe de France sur ses réseaux sociaux. "Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt." Sélectionné pour la première fois le 5 mars 2014 pour un match amical face aux Pays-Bas, Antoine Griezmann a été l'un des hommes forts de l'équipe de Didier Deschamps durant dix ans. Battu en finale de l'Euro 2016 avec les Bleus, l'attaquant de l'Atlético Madrid a remporté deux ans plus tard la Coupe du monde. A son palmarès international s'ajoutent la Ligue des nations 2021 et un titre de vice-champion du monde en 2022. Il restait sur un Euro 2024 raté sur le plan personnel, malgré la demi-finale de la France.

Lara Gut-Behrami ouvre la porte aux JO 2026 Lara Gut-Behrami et ses trois globes de cristal remportés la saison dernière (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami songe à poursuivre au-delà de la saison 2024/25. La Tessinoise a indiqué lundi avoir les Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina dans un coin de la tête. "J'y ai réfléchi cet été et je me suis dit: pourquoi pas?", a déclaré la détentrice du gros globe de la Coupe du monde lors d'une visioconférence à laquelle ont assisté plusieurs médias. "La piste de Cortina me plaît, ce serait une occasion unique de courir devant toute ma famille, ce qui n'est presque jamais arrivé", peut-on lire sur le site du "Nouvelliste". En mars, Lara Gut-Behrami avait affirmé vouloir ranger ses skis à l'issue de la saison 2024/25. "Il faudrait beaucoup pour que je continue. Pour le moment je ne crois pas que j'aurai la force et l'énergie pour aller jusqu'aux Jeux olympiques", avait-elle dit dans un entretien à Keystone-ATS. La championne olympique du super-G à Pékin en 2022 laisse donc désormais la porte ouverte à une quatrième participation aux Jeux d'hiver, sans pour autant faire de promesses. "Ce qui est certain, c'est que je ne participerai à ces Jeux que si je suis prête, tant physiquement que mentalement", a encore souligné la Tessinoise lundi.

Super League: Lucerne et Lugano rejoignent Zurich en tête Renato Steffen: son doublé a donné la victoire à Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lucerne et Lugano ont rejoint Zurich en tête de la Super League. Les Tessinois ont battu Winterthour 2-1 alors que les joueurs de Suisse centrale ont dominé Bâle 1-0. Au Cornaredo, Lugano a eu besoin du talent de Renato Steffen pour prendre la mesure de la lanterne rouge. Les visiteurs ont en effet pris l'avantage par Bajrami (58e), mais les bianconeri ont retourné la situation grâce à un doublé de Steffen (73e/81e). Pour sa part, Lucerne a empoché les trois points contre le FCB grâce à un but de Jaquez à la 78e. Au classement, Zurich, Lucerne et Lugano comptent 15 points, alors que Servette suit à une longueur.

Davos bat Rappi en prolongation La joie des joueurs du HC Davos Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Davos a battu Rapperswil-Jona 4-3 après prolongation dans l'unique match de National League programmé dimanche. Les Grisons enchaînent donc une deuxième victoire consécutive après le 6-2 obtenu à Zoug samedi, la troisième dans leurs quatre dernières sorties. Rapperswil-Jona, qui a pour sa part subi un deuxième revers en moins de 24 heures après avoir gagné ses quatre premiers matches de la saison, avait entamé idéalement cette partie. Battus aux tirs au but par le LHC samedi, les Lakers ont en effet ouvert la marque dès la 5e minute par l'intermédiaire de Victor Rask. La réaction du HCD, privé une deuxième fois consécutive de son emblématique capitaine Andres Ambühl (suspendu), fut immédiate. Filip Zadina a égalisé 40 secondes plus tard, Simon Ryfors donnant l'avantage aux Grisons à la 16e à 5 contre 4. Et Zadina a enfoncé le clou en signant un doublé à 28 secondes de la première sirène. La pénalité de match infligée à Michael Fora pour une charge à la tête, à la 45e, aurait pu tout changer. Malte Strömwall (46e) et Rask (50e) ont d'ailleurs permis à Rapperswil-Jona de revenir à hauteur de Davos, qui a toutefois forcé la décision après 2'56 en "overtime" sur une réussite de Julius Honka (4e but de la saison).

L'intouchable Pogacar titré à Zurich, Hirschi hors du podium Marc Hirschi a tout tenté dimanche, en vain Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Marc Hirschi doit se contenter d'une 6e place dans le championnat du monde sur route de Zurich. Déjà vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, Tadej Pogacar a quant à lui signé un fabuleux triplé en se parant d'or dimanche sur la Sechseläutenplatz. Pogacar a réalisé un numéro de haute voltige en partant à l'abordage à plus de 100 km de l'arrivée pour s'offrir un triplé que seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) avaient réalisé jusqu'ici. Le Slovène a cueilli à 26 ans son premier titre mondial, succédant au Néerlandais Mathieu van der Poel au palmarès. En bronze en 2020 à Imola, le leader de l'équipe de Suisse Marc Hirschi n'a pu que constater la supériorité de celui qui est son leader dans la puissante Team UAE. Le Bernois a tout tenté dans le final, mais il n'a rien pu faire face à la malice de l'Australien Ben O'Connor (2e) et à la pointe de vitesse de van der Poel (3e). Dillier parmi les premiers attaquants La Suisse a tout de suite été représentée aux avant-postes, Silvan Dillier faisant partie de la première échappée de six coureurs qui a lancé les hostilités. Ce sextette comptait encore près de cinq minutes d'avance à 170 km de la fin, avant qu'une contre-attaque de dix hommes ne se mette en place à 130 bornes de l'arrivée. La jonction a été opérée alors qu'il restait un peu plus de 100 km à parcourir. Mais ce championnat du monde zurichois a pris une autre tournure quelques minutes plus tard seulement lorsque le grand favori Tadej Pogacar a attaqué dans la montée de Witikon, où la pente atteint les 20%. Hirschi a tout tenté Attendu par son compatriote Jan Tratnik, "Pogi" a très vite rejoint l'avant de la course et est (re)passé à l'offensive à quelque 80 km de l'arrivée. Accompagné dans un premier temps par son équipier de tous les jours chez UAE Pavel Sivakov, il s'est retrouvé seul à 51 km de l'arrivée. Mathieu van der Poel fut le premier à réagir parmi les autres cadors, mais le Néerlandais n'a pas insisté. Marc Hirschi a pour sa part attaqué une première fois dans la dernière ascension de la Züribergstrasse, à 22 km de l'arrivée, provoquant simplement un regroupement derrière Pogacar. Le Bernois a remis ça dans la montée de Zollikon, à 5 km de l'arrivée, en vain. Il a dû laisser filer Ben O'Connor, qui est allé cueillir l'argent après 6h30 d'efforts (et avec 34'' de retard sur Pogacar), et a rapidement compris que Mathieu van der Poel (3e à 58'') était le plus rapide parmi les six candidats au bronze.

Super League: le FCZ nouveau leader Mariano Gomez (en bas) félicité après son but Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Quatre jours après la déroute subie à Saint-Gall (4-1), le FC Zurich a repris la tête de la Super League. Le club des bords de la Limmat a dominé le FC Sion 1-0. Ce succès a été acquis grâce à une réussite de la tête de Gomez à la 19e. Souvent dominés, les visiteurs ont haussé le rythme en fin de partie et ont frôlé l'égalisation, notamment sur une frappe de Baltazar repoussée par la transversale (81e). Le FCZ compte ainsi un point d'avance sur Servette et trois sur Lucerne et Lugano, qui joueront plus tard dans la journée.

MotoGP: Martin s'impose en Indonésie, Bagnaia 3e Jorge Martin a survolé les débats dimanche en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Privé de point samedi dans un sprint où il avait chuté, Jorge Martin (Ducati) a repris ses aises au championnat du monde dimanche. L'Espagnol s'est adjugé le GP d'Indonésie en MotoGP pour repousser son rival Francesco Bagnaia (Ducati), 3e, à 21 points. Parti en pole position sur le circuit de Mandalika, Jorge Martin (26 ans) a mené la course de bout en bout pour cueillir sa huitième victoire dans la catégorie-reine, la troisième de la saison. Le "Martinator" n'avait toutefois plus triomphé le dimanche depuis le Grand Prix de France au mois de mai. Seul le "rookie" Pedro Acosta (2e) a semblé en mesure de venir le titiller, revenant à moins de six dixièmes de seconde à moins de 10 tours de la fin. Mais l'Espagnol de 20 ans a marqué le pas en fin de course pour terminer à 1''404 de son compatriote. L'Italien Francesco Bagnaia, qui était revenu à 12 points de Jorge Martin après sa victoire dans le sprint, a quant à lui limité la casse avec sa 3e place (à 5''595). Le double champion du monde en titre, longtemps 6e, est monté en puissance sur la deuxième moitié de cette course. Il a aussi profité de la chute d'Enea Bastianini. Dettwiler 18e, Alonso quasiment titré Noah Dettwiler a par ailleurs terminé 18e en Moto3 et en reste donc aux 2 points glanés mi-avril à Austin. Victime d'une chute après cinq tours, le Bâlois a concédé près d'une minute au vainqueur, David Alonso. Ce dernier a quasiment le titre en poche après son 9e succès de la saison: il possède 97 points d'avance sur son premier poursuivant au championnat à cinq courses de la fin. Le Colombien devrait valider son sacre dès le week-end prochain au Japon.

Amdouni marque son premier but pour le Benfica Amdouni a marqué samedi son 1er but avec le Benfica Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Zeki Amdouni a marqué samedi son premier but sous le maillot du Benfica Lisbonne. L'international suisse a inscrit le 3-1 à la 78e minute, onze minutes après son entrée en jeu, lors de la victoire 5-1 à domicile contre Gil Vicente en championnat du Portugal. Prêté fin août par Burnley, l'attaquant genevois effectuait samedi sa quatrième apparition partielle sous ses nouvelles couleurs, la troisième en Liga. Après sept matches, le Benfica occupe la 2e place du classement avec cinq points de retard sur le Sporting.

La finale du Mondial des clubs se jouera dans le New Jersey Le MetLife Stadium accueillera la finale du Mondial des clubs en 2025 Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG La finale de la Coupe du monde des clubs 2025 aura lieu au MetLife Stadium dans le New Jersey en banlieue de New York, a annoncé la FIFA. Ce stade doit accueillir la finale de la Coupe du monde 2026. Cette nouvelle mouture de la compétition mettra aux prises 32 des meilleures équipes du monde lors d'un tournoi organisé du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. Outre le MetLife Stadium, situé à East Rutherford, des rencontres vont se jouer dans dix autres villes américaines: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. Orlando accueillera des matches dans deux enceintes différentes, le Camping World Stadium et l'Inter&Co Stadium.

Sion veut retrouver la victoire à Zurich Après trois matches sans victoire en championnat, Sion veut retrouver le sourire en Super League dimanche à Zurich (14h15). La tâche s'annonce ardue face à des Zurichois co-leaders. Les hommes de Ricardo Moniz restent toutefois sur une large défaite concédée mardi à Saint-Gall (4-1). Les Sédunois pourraient s'inspirer des Brodeurs qui ont marqué trois buts en moins d'un quart d'heure lors de ce match en retard de la 5e journée. Sion pourra aussi compter sur sa défense, la meilleure de Super League après sept matches (six buts encaissés). Leur solide arrière-garde n'est de loin pas étrangère au bon début de saison des Valaisans, qui ne pointent qu'à trois unités de la tête, avec onze points. Au Cornaredo, Lugano accueille quant à lui la lanterne rouge Winterthour dimanche (16h30). Dans le même temps, Bâle se déplace sur la pelouse de Lucernois en pleine bourre.

Tadej Pogacar vise la triple couronne Après son doublé Giro-Tour de France, Tadej Pogacar veut décrocher la triple couronne. Pour le Slovène, seule la victoire comptera dimanche lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich. Cette couronne non officielle vient récompenser un coureur ayant remporté deux grands tours (généralement le Tour d'Italie et le Tour de France) ainsi que l'or mondial durant une même saison. Seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) y sont déjà parvenus. Chez les femmes, Annemiek Van Vleuten a également réussi cet exploit en 2022. Parcours taillé sur mesure Le Slovène de 26 ans est dans une forme enviable pour atteindre son objectif. Après sa troisième victoire sur le Tour de France, il a renoncé aux Jeux olympiques et laissé le champ libre à Remco Evenepoel, devenu double champion olympique dans les rues de Paris. Le parcours zurichois semble en outre taillé sur mesure pour que Pogacar réalise un nouveau coup d'éclat: 273,9 km, des montées allant jusqu'à 17% de pente et près de 4500 mètres de dénivelé. "C'est mon grand rêve" Fin juillet, après le Tour de France, il a clairement indiqué ce qui comptait pour lui d'ici la fin de la saison: "le maillot arc-en-ciel va bien à Mathieu (réd: van der Poel, champion du monde en titre), mais il m'irait aussi. C'est mon grand rêve". Devant une petite centaine de journalistes jeudi à Cham, Pogacar a toutefois joué la carte de l'humilité, tout en louant les points forts de ses adversaires. "Tout le monde veut ce maillot, moi aussi. Si ce n'est pas dimanche, ce sera dans les années à venir", a dit le médaillé de bronze de la dernière édition.

Les Finlandais offrent à Genève son premier succès à Bienne Genève-Servette a signé son premier succès de la saison sur la glace de Bienne. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Privés de succès lors de leurs trois premières sorties en National League, les Genevois ont lancé leur saison en s'imposant 4-0 dans le Seeland, samedi. Fribourg et Lausanne ont aussi gagné. La mise en route des champions d'Europe se faisait attendre depuis la reprise. A Bienne, il a fallu moins de deux minutes à Vincent Praplan pour mettre Genève-Servette sur orbite. Dès la 8e minute, la triplette finlandaise Manninen, Granlund et Hartikainen le buteur avait même doublé l'avantage des visiteurs grenat. Après ce premier tiers totalement à leur avantage, les joueurs de Jan Cadieux semblaient partis pour un succès fleuve face à des Biennois très hésitants. Mais ces derniers ont trouvé le moyen d'éviter l'hémorragie défensive après le retour des vestiaires. La partie s'est alors verrouillée et il a fallu attendre la contre-attaque à nouveau orchestrée par la ligne nordique du GSHC pour voir Manninen mettre son équipe à l'abri (54e). Hartikainen a encore salé l'addition dans la cage vide (59e) Avec ces trois points, Genève revient à une longueur de Bienne, qui stagne à la 12e place après son mauvais week-end. Les Dragons se paient le leader Fribourg-Gottéron a également redressé la barre, en s'imposant 2-0 à domicile devant le leader Zurich Lions. Un but de Jacob de la Rose en début de période médiane (25e) a lancé les Dragons sur la voie de leur deuxième succès de la saison. Le match est ensuite resté incertain jusqu'au bout, avant que Nathan Marchon ne mette fin au suspense avec le 2-0 dans la cage vide à 1'04'' de la sirène finale. A Rapperswil, où il ne s'était plus imposé depuis 2021, Lausanne a pour sa part enfin mis un terme à la malédiction. Les Lions l'ont emporté 3-2 au terme des tirs aux buts dans l'antre des Saint-Gallois, qui occupaient la troisième place du classement provisoire. C'est Jason Fuchs qui a finalement permis au LHC de réussir un week-end à quatre points, en inscrivant le tir décisif entre les jambières d'Ivars Punnenovs. Dans le temps réglementaire, les Vaudois avaient deux fois mené au score avant de voir Rapperswil revenir et manquer de peu de les crucifier dans la prolongation. Ajoie perd encore La série noire s'est en revanche poursuivie pour Ajoie, qui a subi aux mains de Langnau son sixième revers en autant de parties. Les Jurassiens se sont inclinés 4-1 dans l'Emmental, après avoir encaissé deux buts en infériorité numérique dès le tiers initial. Pour les Ajoulots, l'exercice 2024-2025 s'annonce aussi difficile que le précédent. Sur les autres patinoires, Berne a dominé Ambri 4-0, Lugano s'est défait de Kloten 4-2 pour prendre la tête du classement et Davos est allé punir Zoug 6-2 à l'extérieur.

Young Boys rechute au Wankdorf Filip Ugrinic (à gauche) et YB n'y arrivent toujours pas cette saison en Super League. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Young Boys n'a toujours pas gagné à domicile cette saison en Super League. Les Bernois ont rechuté au Wankdorf samedi, battus par Grasshopper (1-0). Les hommes de Patrick Rahmen, qui avaient débloqué leur compteur en championnat dimanche dernier sur la pelouse de Winterthour (4-1), sont retombés dans leurs travers. Pas de quoi rassurer leurs supporters à trois jours d'un déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Un seul but de Giotto Morandi survenu après moins de quatre minutes de jeu a suffi au bonheur des Sauterelles. Le milieu zurichois a vu son tir être dévié par le retour défensif de Mohamed Ali Camara et lober le portier d'YB David von Ballmoos. Pour ne rien arranger, les champions de Suisses ont perdu leur capitaine Loris Benito, sorti sur blessure en deuxième période. Avec six points en huit matches, YB est scotché à l'avant-dernière place du classement, à deux points de GC, désormais huitième.

La même chanson pour Ludovic Magnin et le Lausanne-Sport Les Lausannois n'ont pas réussi à marquer de but à Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Ludovic Magnin l’avoue sans détour: son Lausanne-Sport n’est toujours pas taillé pour vraiment rivaliser avec les meilleures formations du pays sur les pelouses naturelles. "C’est à chaque fois pareil. Nous avons été dominés dans les duels. Sur une pelouse aussi lourde, nous avons manqué de force physique, souligne l’entraîneur vaudois. Sans gagner les deuxièmes ballons, il est difficile de se montrer dangereux. Mais néanmoins, nous avons eu une réelle occasion pour égaliser." L'entraîneur songe au duel perdu devant Jérémy Frick par Alban Ajdini peu avant la pause. "Très déçu" du résultat, Ludovic Magnin ne conteste toutefois pas l'issue de ce derby. "Servette mérite sa victoire, dit-il. Il s’est appuyé sur son expérience européenne pour gérer la fin de la rencontre. Servette était un poil mieux que nous. Il a gagné d’un poil..." Samedi prochain, Lausanne se déplacera à Lucerne. Ludovic Magnin a une semaine devant lui pour donner du coffre à son équipe pour éviter une quatrième défaite de rang sur herbe. Le seul point ramené à l’extérieur cette saison en Super League a été cueilli sur le synthétique du Wankdorf.