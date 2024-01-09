Une wild-card pour Wawrinka ++ La Suisse en bronze

Bâle s'incline chez son voisin Fribourg Mirko Salvi a malheureusement vu cet envoi franchir la ligne pour le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Gros derby pour les deux villes qui se partagent un aéroport avec Mulhouse à l'occasion de la 1re journée de la phase de ligue de l'Europa League. Mais Bâle s'est incliné 2-1 à Fribourg-en-Brisgau.

Car à l'Europa-Park-Stadion, c'est le club au griffon qui a frappé le premier. A la 31e, Patrick Osterhage a placé un intérieur du gauche que le gardien Salvi n'a pu capter. Les joueurs de Ludovic Magnin ont eu une chance par Junior Ze en fin de période, quelques minutes après une tête du jeune Genevois Johan Manzambi qui n'a pu tromper Salvi.

Plus précis, les Allemands ont inscrit le 2-0 à la 57e. Sur un bon centre venu de la gauche de Grifo, c'est Eggestein qui a pu placer un coup de tête précis. Mirko Salvi a repoussé l'envoi en deux temps, mais la goal line technology a averti l'arbitre que le ballon avait entièrement franchi la ligne. Salvi avait effectivement renvoyé le ballon alors que celui-ci avait entièrement franchi la ligne.

Les Bâlois ont tenté de combler leur retard, mais Shaqiri, bien que remuant, a souvent semblé trop seul. Il fut pourtant dans la construction de la réduction du score à la 84e. Mais ce sont surtout Leo Leroy et le buteur Philip Otele qui ont bien combiné. L'attaquant nigérian a sorti un bijou de frappe enroulée. Ce sera leur unique réussite. Ils ont encore un peu poussé vers la fin, mais Fribourg était bien en place.



Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï Stan Wawrinka jouera au Masters 1000 de Shangha Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka participera au Masters 1000 de Shanghai. Le Vaudois de 40 ans disputera pour la douzième fois le tournoi chinois grâce à une wild-card accordée par les organisateurs.

Celui qui a remporté trois tournois du Grand Chelem a récemment participé à des tournois Challenger. La semaine dernière, il n'a pas disputé la demi-finale à Saint-Tropez pour des raisons médicales.

Wawrinka a obtenu ses meilleurs résultats au Masters de Shanghai en 2013 et 2015. Il avait alors atteint les quarts de finale, tandis que lors de ses dernières participations, en 2023 et 2024, il avait été éliminé respectivement au premier et au deuxième tour.



La Suisse en bronze lors du relais mixte Marlen Reusser a eu un souci mécanique lors de son relais Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY L'équipe de Suisse était en passe de remporter l'or au chrono par équipe mixte des Mondiaux à Kigali. Elle a dû se contenter du bronze après un souci mécanique sur le vélo de Marlen Reusser.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg et Marlen Reusser avaient tout pour aller chercher un troisième titre mondial après ceux de 2022 et 2023 dans cette discipline introduite en 2019. Mais une panne sur le vélo de la championne du monde de contre-la-montre Marlen Reusser, assortie d'un changement de vélo, a probablement coûté la médaille d'or à la Suisse.

Au final, après 41,8 km sur le parcours rwandais, le sextet de Swiss Cycling a échoué à dix secondes des Australiens, qui ont défendu avec succès leur titre remporté il y a un an à Zurich avec une avance de cinq secondes.



Matthias Kyburz va donner une nouvelle orientation à sa carrière Matthias Kyburz va désormais tout miser sur le marathon Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Matthias Kyburz (35 ans) mettra fin à sa carrière ce week-end à Uster lors des finales de Coupe du monde. L'octuple champion du monde va désormais se concentrer pleinement sur le marathon.

L'an passé, Kyburz avait participé au marathon des Jeux olympiques de Paris et il s'était classé 30e. Son objectif sera de faire mieux à Los Angeles en 2028. Il a annoncé sa décision de quitter la course d'orientation lors d'une conférence de presse.

Kyburz possède un immense palmarès, avec huit titres mondiaux et neuf médailles d'or aux Européens. Il compte en outre six victoires au général de la Coupe du monde.



WTA 1000 de Pékin: défaite amère pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: battue d'entrée à Pékin Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Viktorija Golubic (WTA 70) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise a été battue par l'Australienne Priscilla Hon (WTA 108) 1-6 6-3 7-6 (7/4).

Issue des qualifications, Hon s'est imposée grâce à sa meilleure gestion dans les moments décisifs, notamment le tie-break du troisième set. Viktorija Golubic, qui avait pris un excellent départ en gagnant le set initial 6-1, a remporté plus de points au total que son adversaire (100 contre 92) et a eu l'avantage dans presque toutes les statistiques, mais cela n'a pas suffi.

La Suissesse de 32 ans a fait trois fois le break dans la manche finale, mais n'a jamais confirmé. Et dans le jeu décisif, elle a flanché alors qu'elle a mené 4-1 avant de perdre six points d'affilée.



Super League: Lucerne engage définitivement Bajrami Adrian Bajrami (en bleu) d馮age devant le Saint-Gallois Christian Witzig Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Lucerne a trouvé un accord avec Benfica Lisbonne pour le transfert définitif d'Adrian Bajrami (23 ans). Le défenseur, prêté en Suisse centrale depuis l'été, a signé jusqu'à fin juin 2028.

Depuis son arrivée à Lucerne, Bajrami a été titulaire dans chaque match officiel de l'équipe. "Adrian s'est intégré de manière optimale et il est déjà un pilier de notre défense", a expliqué dans un communiqué le directeur sportif Remo Meyer. Il a aussi précisé avoir trouvé une solution convenable avec Benfica pour transformer le prêt en transfert.



Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne.



Le Camp Nou pas encore prêt à accueillir du public, selon la mairie Le Camp Nou toujours pas pr黎 Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez La mairie de Barcelone a estimé mardi que le Camp Nou, toujours en travaux, n'était pas encore prêt à accueillir du public, même avec une jauge réduite. Des motifs de sécurité sont invoqués.

Le Barça, champion d'Espagne en titre, espérait pouvoir accueillir la Real Sociedad dimanche devant 27'000 spectateurs dans son stade encore en travaux, mais la mairie refuse pour l'instant d'accorder les autorisations nécessaires.

La rencontre se jouera, comme lors des deux dernières saisons, au stade olympique de Montjuic, à l'instar du choc face au PSG le 1er octobre prochain lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

"Nous partageons le souhait du club de revenir dès que possible, mais le conseil municipal doit garantir la sécurité de toutes les personnes qui souhaitent se rendre au stade. C'est la priorité", a déclaré Laia Bonet, adjointe au maire de Barcelone, repoussant une nouvelle fois la réouverture partielle de l'enceinte, prévue initialement fin 2024.

"Nous collaborerons pleinement avec le club afin qu'il puisse résoudre les problèmes en suspens", a-t-elle ajouté.

Selon la presse espagnole, les pompiers catalans ont détecté des problèmes de sécurité, notamment concernant les sorties de secours, lors de leur dernière visite au stade.

"Le club continue de travailler à l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochaines semaines", a déclaré le Barça dans un communiqué, assurant se pencher sur les "modifications" nécessaires demandées par la mairie sur le plan sécuritaire.

Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105'000 spectateurs, un record en Europe.



Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël Des experts de l'ONU veulent suspendre l'équipe de football d'Israël Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Des experts indépendants de l'ONU ont appelé mardi la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël. En faisant valoir le génocide à Gaza, mais en s'opposant à des sanctions contre des joueurs.

"Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains", ont indiqué trois rapporteurs spéciaux ainsi que les membres du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme dans un communiqué.

"Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé", ont-ils ajouté.

Interrogées, l'UEFA a indiqué qu'elle ne faisait aucun commentaire, tandis que la FIFA n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat.

Ces experts, qui ne s'expriment pas au nom des Nations unies, estiment que la suspension d'Israël est "une réponse nécessaire face au génocide en cours".

Le 16 septembre, pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de "détruire" les Palestiniens, tandis que de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la communauté internationale.

Les experts indépendants de l'ONU considèrent que les États où siègent les organisations internationales sportives, ainsi que ceux qui organisent des compétitions et ceux qui y participent avec Israël ne doivent "pas rester neutres face au génocide".

Ils indiquent toutefois que "le boycott doit viser l'État d'Israël et non les joueurs individuellement", et estiment qu'"il ne devrait donc y avoir ni discrimination ni sanction individuelle contre des joueurs en raison de leur origine ou nationalité".

Les appels à suspendre l'équipe israélienne de football se multiplient. Il y a quelques jours, Eric Cantona, lors d'un événement à Londres pour le concert "Together for Palestine", a appelé à suspendre Israël des compétitions internationales.

"Quatre jours après qu'elle a commencé une guerre en Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie. Nous sommes maintenant 716 jours après le début de ce qu'Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à participer. Pourquoi ce double standard?" a-t-il lancé à la foule.

"La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes", a poursuivi l'ancien international français de 59 ans.

Au lendemain de la fin chaotique de La Vuelta il y a quelques jours à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lui aussi suggéré d'exclure Israël des compétitions sportives "tant que la barbarie continuerait" à Gaza.



Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs Drake Caggiula pointe Jason Fuchs pour sa belle passe sur le 1-0 lausannois Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les clubs lémaniques ont le sourire à l'issue de cette soirée complète de National League. Lausanne a battu Langnau 4-1, alors que Genève s'est défait d'Ambri 5-4.

Pour montrer aux Emmentalois qu'il valait mieux ne pas leur souffler dans la crinière, les Vaudois ont parfaitement utilisé leur power-play. A la 5e, c'est Caggiula qui a ouvert la marque, puis à la 18e c'est Théo Rochette qui a inscrit son sixième but de l'exercice.

De retour des vestiaires, les Lions n'ont pas lâché le pied de l'accélérateur et en l'espace de 22 secondes, ils ont fait passer le score de 2-0 à 4-0 grâce à Suomela et Douay. La défaite incompréhensible 5-3 samedi face à Kloten n'a pas eu l'occasion de se reproduire, parce que le LHC n'a pas offert de cadeaux comme aux Aviateurs. Langnau a sauvé l'honneur dans le troisième tiers et privé Kevin Pasche d'un troisième blanchissage.

Genève par les poils Le 11-0 encaissé il y a une semaine est bel et bien de l'histoire ancienne. Les Genevois ont enchaîné avec un troisième succès. Les joueurs de Yorick Treille ont pris le meilleur sur Mabri, mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors qu'il y avait 1-1, les Aigles ont réussi à se prendre un but alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Menés 4-2 à la 37e, les Grenat ont inscrit le 3-4 26 secondes après le 2-4 de Zwerger. Et Vesey a pu niveler la marque 15 secondes après le goal de Puljujärvi. Au bénéfice de plus de 90 secondes à 5 contre 3, les Aigles ont buté sur Senn. Mais quelques minutes plus tard, dans la même situation, ils n'ont pas laissé filer l'occasion grâce à Jooris (54e).

Fribourg bat Zurich Avec un Loïc Galley "steady as a rock" dans les cages, Fribourg a obtenu deux points contre le double champion de Suisse en titre. Les Dragons se sont imposés 3-2 tab.

Dominés lors du tiers initial, les Fribourgeois ont très bien réagi au cours de la période médiane. A la 25e, c'est Kapla qui a égalisé. A la 29e, c'est le jeune Etter qui a habilement dévié un lancer de Jecker. Malgré deux pénalités zurichoises, les joueurs de Rönnberg n'ont pas pu aller chercher un deuxième but d'écart et ils ont subi l'égalisation de Lehtonen quelques secondes après le retour de Malgin du banc des pénalités.

Seulement avec 18 tirs à 5, Gottéron a mis une très bonne pression sur Hrubec. Le troisième tiers fut plus calme et tout s'est finalement joué aux tirs au but. Sandro Schmid fut l'unique buteur, tandis que Galley a repoussé les cinq envois du "Z".

Bienne et Ajoie battus Du mieux, mais pas encore ça pour les deux clubs de l'arc jurassien. A Rapperswil, Bienne a subi la loi des Lakers 5-2. Alors qu'ils étaient revenus à 3-2, les Seelandais ont offert 90 secondes de double supériorité numérique aux Saint-Gallois et Larsson n'a pas manqué la cible.

En déplacement à Kloten, Ajoie a pu ramener un bon point malgré la défaite 2-1 ap. La réussite jurassienne a été inscrite à la 59e par Killian Mottet, la grosse acquisition du HCA. Le but de la victoire a été l'oeuvre de Puhakka.

Berne a profité de son déplacement à Lugano pour engranger les trois points (3-0).



ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux Le Chilien Alejandro Tabilo, ici à l'US Open 2025, est le deuxième joueur issu des qualifications à remporter un tournoi sur le circuit ATP en 2025. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Le Chilien Alejandro Tabilo a remporté mardi le tournoi ATP 250 de Chengdou en étant issu des qualifications. Le même jour, le Kazakh Alexander Bublik s'est adjugé l'ATP 250 de Hangzhou.

Le gaucher chilien, 112e mondial, a pris le dessus sur l'Italien Lorenzo Musetti en finale 6-3 2-6 7-6 (7/5), 9e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi de Chengdu. Il s'agit du deuxième joueur issu des qualifications à remporter cette saison un tournoi du circuit principal, après Jenson Brooksby à Houston.

Ex-19e mondial au début de l'été 2024 avant de dégringoler au classement à cause de blessures, Alejandro Tabilo remporte à 28 ans le troisième titre de sa carrière.

Dans la ville côtière de Hangzhou, le 19e mondial Alexander Bublik s'est imposé en deux sets 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) face au Français Valentin Royer (88e mondial).

Après les titres remportés à Halle sur gazon et à Gstaad et Kitzbühel sur terre battue, le Kazakh remporte son 4e titre en 2025. Seul le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté plus de trophées que lui cette saison (sept dont Roland-Garros et l'US Open).



Carnet noir: Nikola Pilic est mort à l'âge de 86 ans Nikola Pilic, à gauche, lors du succès de la Croatie en Coupe Davis en 2005 Image: KEYSTONE/AP/ANJA NIEDRINGHAUS Nikola Pilic est décédé en Croatie à l'âge de 86 ans. Il avait gagné la Coupe Davis à cinq reprises en tant que capitaine, avec l'Allemagne (1988, 1989, 1993), la Croatie (2005) et la Serbie (2010).

Cet ancien joueur croate, qui avait été finaliste de Roland-Garros en 1973 et occupé le 6e rang mondial, avait gagné neuf tournois. Il a eu davantage de succès comme entraîneur et a notamment été l'un des premiers à s'occuper de Novak Djokovic.



Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne Karim Sow et Renato Steffen au duel Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Lugano a confirmé son protêt contre la validation du match de Super League du 17 septembre face au Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois demande que la partie soit rejouée.

Lugano dénonce "une utilisation erronée en violation du protocole VAR", a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.

Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS.

Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.



Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur Jonah Plock et Patrick Brunner: une finale mondiale à Shanghai Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Jonah Plock et Patrick Brunner se sont qualifiés pour la finale du deux sans barreur aux Mondieux de Shanghai. Le duo suisse a pris la deuxième place en demi-finale.

Le Saint-Gallois et le Lucernois, cinquièmes des Européens, n'ont été battus que par les Roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, champions d'Europe en titre. Ils disputeront leur finale jeudi.

En deux sans barreur dames, Lisa Lötscher et Célia Dupré ont pris la cinquième place de leur demi-finale. Elles disputeront jeudi la finale B.

