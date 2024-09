Usyk brièvement arrêté ++ Duel Sommer-Haaland

A la fin du documentaire de SRF, Marlen Reusser déclare avoir "la saison prochaine en tête, mais pas dans les mains. J'ai appris cela entre-temps. Ce n'est pas moi qui décide, mais on décide pour moi". Les championnats du monde, les Jeux olympiques, presque toute la saison, "j'ai dû tout laisser tomber. Je n'ai pu ni m'entraîner ni faire quoi que ce soit d'autre. L'accent est maintenant beaucoup plus clairement mis sur ma santé et sur ma remise en forme."

"J'ai besoin de beaucoup de patience. Il y a des gens qui ne se rétablissent pas", souligne Reusser, qui estime avoir été trop arrogante de penser que cela s'arrangerait tranquillement pour elle. "Maintenant, j'ai beaucoup plus d'humilité. Je ne peux pas être sûre de me rétablir. C'est une perspective particulière, dans laquelle je ne veux pas m'engager trop fermement."

Parfois, la Bernoise ressent aussi de l'énergie et parvient à faire des projets. "Mais dès que je veux les réaliser, ça me fout en l'air". Elle est "en ce moment chroniquement malade", avoue-t-elle.

Il y a des phases "où je vais tellement mal que je ne peux rien faire" et d'autres "où j'étais dans un état semi-comateux dans mon lit et j'étais dans un entre-deux dans ma tête", explique une Reusser visiblement en proie à ses émotions dans le documentaire de la SRF "Über Gold, Pech und Leidenschaft".

Marlen Reusser souffre d'un syndrome post-covidien, et doit déjà lutter contre des symptômes accrus et de la fièvre lors d'efforts relativement faibles. Il n'est donc toujours pas question pour elle de s'entraîner de manière performante.

Les ennuis et les abandons se sont toutefois enchaînés ensuite. En juin, elle a dû renoncer au Tour de Suisse, dont elle avait gagné l'édition 2023. Pendant quatre semaines, elle a souffert de températures élevées et n'a pas pu s'entraîner sur son vélo. Et elle a finalement déclaré forfait pour les Jeux olympiques puis pour les Championnats du monde à Zurich.

Lors de cette chute, la vice-championne olympique 2021 s'est fracturé la mâchoire, les deux conduits auditifs et huit dents. Mais ces blessures ont été surmontées étonnamment rapidement, et elle a pu renouer avec la compétition en mai. Avec à la clé des performances remarquables en Espagne.

Marlen Reusser, dont la dernière course remonte au 19 mai, ne cache pas ses émotions et ses craintes dans le documentaire que SRF lui a consacré mardi soir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui indiqué sur les réseaux sociaux qu'il s'était entretenu avec Usyk après son arrestation, publiant une photo d'Usyk au côté d'un diplomate ukrainien. "J'ai été déçu par cette attitude envers notre citoyen et champion", a-t-il écrit Zelensky, précisant avoir demandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur d'examiner "tous les détails de l'incident."

Selon cette source, Oleksandr Usyk a expliqué qu'ils étaient en état de voler et qu'ils étaient simplement épuisés par une journée de voyage de près de 14 heures depuis Kiev, la capitale de l'Ukraine déchirée par la guerre. Entre la barrière de la langue et le fait qu'Usyk ait insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas sous influence de quelque substance que ce soit, ils ont manqué leur vol.

Ce match est un "remake" de la finale 2023, que les Anglais avaient gagné 1-0 grâce à une réussite de Rodri. De leur côté, les Italiens ne carburent pas encore à plein régime, avec deux succès et deux nuls en Serie A. Et surtout, des prestations accompagnées d'un certain scepticisme.

Tenant du trophée, le Real Madrid a dû patienter avant de prendre la mesure du VfB Stuttgart 3-1. Mbappé a ouvert le score (46e) avant qu'Undav n'égalise (68e). Mais Rüdiger (83e) et Endrick (95e) ont donné la victoire au Real (83e). Fabian Rieder est entré peu après l'heure de jeu du côté des visiteurs et il a été impliqué dans l'égalisation de son équipe.

Cette affiche de la 1re journée de Ligue des champions avait pourtant mal commencé pour les visiteurs, surpris par Pulisic dès la 3e. Mais ensuite, Liverpool a nettement pris le dessus et a marqué par Konate (23e), van Dijk (41e) - tous deux de la tête - et Szoboszlai (67e). En prime, Salah a tiré deux fois sur la barre en première mi-temps. Côté milanais, Noah Okafor est sorti du banc à la 84e.

Les deux derniers matches de la soirée se sont conclus au-delà du temps réglementaire. Rapperswil-Jona a battu Ambri-Piotta 4-3 en Léventine grâce à un but de Nicklas Jensen après 78 secondes en "overtime", alors que Kloten l'a emporté aux tirs au but à Davos (3-2).

Champions en titre, les Zurich Lions ont eux aussi entamé de manière idéale leur saison en allant s'imposer 3-1 à Bienne. Le "Z" n'a toutefois fait la différence que dans les six dernières minutes de jeu seulement: Jesper Fröden a inscrit le 2-1 à la 55e, Dean Kukan scellant le score 102 secondes plus tard.

Cette réussite d'Oula Palve, tombée à 19'' de la deuxième sirène, n'a cependant pas perturbé Gottéron. La délivrance est venue de la crosse de Jacob De La Rose (52e, 2-1), qui a marqué deux secondes après la fin de la sixième supériorité numérique dont son équipe a bénéficié. Nathan Marchon (55e) et Marcus Sörensen (60e, dans la cage vide) ont donné au score des allures plus flatteuses.

Les hommes du coach Pat Emond ont en effet survolé les débats, et la statistique des tirs cadrés en atteste: 43 en leur faveur, contre 14 seulement pour Ajoie. Mais les Fribourgeois ont manqué de réussite et de réalisme. Le score était ainsi de 1-1 après 50' de jeu.

Le capitaine et gardien David von Ballmoos regrettait le premier but, inscrit par un Tielemans libre de tout marquage après un corner. "Sur les balles arrêtées, chacun doit faire son boulot. Et quand un adversaire peut conclure sans être gêné, c'est que quelqu'un n'a pas fait son job", a-t-il déploré. Sur le deuxième but anglais, "cela a été vraiment malheureux au possible", a encore estimé le gardien bernois. "Nous sommes rentrés aux vestiaires à la pause en étant menés 2-0, mais nous avions le sentiment d'avoir bien joué", a-t-il dit.

"A ce niveau, quand on offre deux buts de cette manière, cela devient difficile", a déclaré un entraîneur bernois forcément déçu. "On ne peut s'en prendre qu'à nous-même", a-t-il ajouté.

Les Grenat ont en revanche été plus dangereux lors de la troisième période. Manninen a eu un face-à-face avec Pasche à la 44e, mais c'est le gardien vaudois, excellent, qui en est sorti victorieux. Rebelote à la 53e devant Bertaggia. Et surtout, Hartikainen a pu égaliser (1-1) à la 55e en utilisant toute sa puissance. Cela n'a cependant pas suffi. Et malgré une belle poussée en fin de match, les Genevois ont trop attendu.

Du côté genevois, les quelques soucis aperçus en Champions League n'ont pas disparu comme par magie. Contraints de jouer leurs huit premiers matches de la saison à l'extérieur, les Aigles ont parfois eu de la peine à protéger leur portier Robert Mayer. Et sans la maladresse des Lausannois, l'écart aurait pu être un peu plus important au terme des deux premiers tiers. Le LHC a ainsi réussi 15 tirs cadrés dans le tiers médian, contre 6 pour le GSHC.

Champion d'Europe cet été avec l'Espagne, Rodri assure que la qualité du spectacle est en jeu. "Si les gens veulent voir un meilleur football, il faut qu'on puisse se reposer", a-t-il déclaré. Dit autrement, "plus le nombre de matches augmente, plus le niveau et la qualité baissent".

Au début du mois, le syndicat mondial des footballeurs, la FIFPro, a réclamé des mesures de protection pour les joueurs, soumis à une charge de travail excessive dans un calendrier qui ne cesse de s'allonger. Rodri ne peut pas "donner un chiffre exact" de matches à jouer sur une saison, mais "60 ou 70, non. Entre 40 et 50 matches, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez, car ce n'est pas possible de maintenir son niveau physique".

"Si vous posez la question à n'importe quel joueur, il vous le dira, c'est une opinion générale parmi les joueurs, ce n'est pas juste l'avis de Rodri", a-t-il répondu aux médias avant d'affronter l'Inter Milan, mercredi à Manchester. "Si cela continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autres choix", a-t-il dit à propos d'une possible grève des joueurs.

Le milieu défensif s'exprimait devant la presse à la veille du premier match des "Citizens" en Ligue des champions, dont la nouvelle formule prévoit huit matches et non plus six avant la phase à élimination directe. Le calendrier, qu'alourdira davantage encore la Coupe du monde des clubs l'été prochain, devient insoutenable, à écouter l'Espagnol, qui a disputé près d'une soixantaine de matches en 2023-2024, club et sélection confondus.

"Pour ajouter à ce crève-coeur, les attaques raciales spontanées sur les réseaux sociaux sont fausses et extrêmement blessantes. J'ai mis tout mon coeur et toute mon âme dans ce sport et je suis tellement fière de représenter ma culture et mon pays", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Jordan Chiles, 23 ans, avait d'abord fini 3e de l'épreuve du sol à la faveur d'une révision de sa note, lui permettant de dépasser la Roumaine Ana Barbosu. L'équipe de Roumanie a contesté la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et obtenu gain de cause, au titre que Chiles avait demandé quatre secondes trop tard la réévaluation de son score. Le CIO a donc rendu le bronze à Barbosu.

Buteur patenté du LHC, Damien Riat en veut encore plus

Meilleur buteur de Lausanne la saison passée avec 24 réussites en 69 matches, Damien Riat veut aller encore plus haut. Devenu père juste avant l'été, le Genevois traverse une période rose.

Avant le dernier exercice, Damien Riat donnait l'impression de ne pas être parvenu à dévoiler tout son potentiel. Buteur droitier de talent, il n'avait jamais dépassé les 12 buts en saison régulière, alors qu'il avait une fois inscrit un quadruplé avec Bienne.

Et puis la saison passée, ce fut le déclic, l'exercice de la révélation. En saison régulière, l'attaquant vaudois a inscrit 37 points (18 buts) en 50 rencontres pour terminer 27e meilleur compteur de la ligue. En 19 parties de play-off, il a ajouté 11 points (6 buts).

Fin de contrat en 2025

Avec une pareille fiche, on l'imaginait déjà dans l'avion pour Prague, prêt à participer au Championnat du monde, là où la Suisse est allée cueillir une magnifique médaille d'argent. Sauf que non, Damien Riat est resté en Suisse pour assister à la naissance de son premier enfant.

"C'est un incroyable bonheur, je n'aurais jamais imaginé que ça nous apporte autant de bonheur à ma femme et à moi, raconte-t-il. On gère plutôt bien. Ma femme s'occupe souvent de la petite, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir me reposer. Je la remercie pour ce sacrifice et de faire en sorte que tout se passe bien pour moi sur la glace."

Devenu un pion essentiel de l'attaque des Lions à 27 ans, Damien Riat s'est mis en valeur. Sous contrat avec Lausanne cette saison, le Genevois ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait après la saison à venir. Si Jason Fuchs a prolongé son bail avec le LHC, Tim Bozon et Damien Riat ne l'ont pas encore imité.

Et a priori, cela ne dérange pas le numéro 9 du LHC de ne pas avoir déjà dessiné les contours de son futur. "Cela se passe bien en ce moment, confie-t-il. Je suis conscient de ce que je peux amener à une équipe. Je n'ai pas de pression, je vis au jour le jour et on verra la suite."

La culture du travail

Passé tout proche du premier titre de son histoire au printemps dernier avec cette défaite 2-0 lors du septième match à Zurich, le LHC ambitionne forcément de franchir cette dernière étape, comme le rappelle Riat: "Je dirais qu'on a goûté à ce que c'était d'avoir un titre, mais là on a envie du gâteau au complet. On est tous arrivé prêt et avec des ambitions. On veut y aller. Après cette défaite contre Zurich, c'était dur, mais c'était un mal pour un bien, car on a appris et pris de l'expérience."

Avec un staff compétent et inchangé, quel est le mot d'ordre de cette saison? "Faire confiance au processus, note Riat. On a vu que notre manière de jouer gênait nos adversaires. On est structuré avec un staff qui fait du très bon boulot au niveau des détails. La mentalité est d'aller gagner chaque match et de jouer de la bonne manière. Il y a cette culture du travail et de ne jamais rien lâcher."