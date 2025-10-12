Vacherot sacré à Shanghai ++ Tiger Woods opéré

WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale Une belle victoire à Wuhan pour Coco Gauff Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan L'Américaine Coco Gauff, no 3 mondiale, a remporté à Wuhan le troisième WTA 1000 de sa carrière. En finale, elle a dominé en deux sets, 6-4 7-5, sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Avec ce succès, son troisième en sept confrontations contre Pegula, la Floridienne de 21 ans a fêté son 11e titre au total: trois WTA 1000 (Cincinnati en 2023 et Pékin l'an dernier, avant Wuhan) et surtout deux Grands Chelems (US Open 2023 et Roland-Garros 2025).

Après une première manche plutôt convaincante, Gauff a su surmonter un début de second set très difficile, avec une épidémie de doubles fautes (8 au total), pour décrocher au bout de 1h42 de jeu son 2e titre seulement de la saison après son triomphe Porte d'Auteuil.

Si elle ne va pas gagner de place au classement mondial, Coco Gauff va en profiter pour se rapprocher de la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2). Quant à Pegula, son parcours jusqu'en finale lui permettra lundi de grimper d'un rang (5e). Les deux Américaines sont d'ores et déjà qualifiées pour les finales WTA.



Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose Valentin Vacherot peut célébrer son incroyable exploit Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Valentin Vacherot (ATP 204) est allé au bout de son rêve. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 de Shanghai en battant en finale son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54).

Vacherot, issu des qualifications, est ainsi devenu dimanche le joueur le moins bien classé à gagner un Masters 1000. Promis à la 40e place mondiale dans le prochain classement ATP, le droitier de 26 ans s'est imposé 4-6 6-3 6-3 sous les yeux de Roger Federer assis en tribune. Il a signé ainsi une neuvième victoire de rang à Shanghai qui fait de lui le premier Monégasque à remporter un tournoi sur le circuit ATP.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là Borna Coric. Le Croate était 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Une semaine de rêve Avant Vacherot, seuls quatre joueurs avaient ouvert leur palmarès sur le circuit ATP en gagnant un Masters 1000, une catégorie de tournois créée en 1990. Ces derniers jours, Vacherot était déjà devenu le premier joueur de la Principauté à atteindre les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi du circuit principal.

Des qualifications au tableau final, le Monégasque a aligné neuf victoires de rang à Shanghai, s'offrant notamment une victoire de prestige contre Novak Djokovic (ATP 5) dans le dernier carré. De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a lui aussi réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000. Il grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP.



Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods Tiger Woods: encore une opération Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Tiger Woods a subi une nouvelle intervention chirurgicale à New York. Il s'est fait remplacer un disque lombaire dans le bas du dos, a-t-il annoncé.

"Ayant ressenti des douleurs et un manque de mobilité dans le dos, j'ai consulté des médecins et des chirurgiens. Les radios ont montré que j'avais une hernie discale au niveau des vertèbres L4/L5, des fragments de disque et le canal rachidien abîmé", a écrit dans un communiqué l'ancien champion aux 15 titres du Grand Chelem.

"J'ai choisi de me faire remplacer le disque et je sais déjà que j'ai pris la bonne décision", poursuit-il. Il s'agit de sa septième opération du dos. Ces dernières années, Tiger Woods, qui aura 50 ans le 30 décembre, a été sujet à de multiples blessures. Il n'a ainsi plus joué depuis le British Open 2024 où il n'avait pas passé le cut.

En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture. En septembre 2024, il avait été opéré du dos et devait revenir sur le circuit lorsqu'il a annoncé en mars s'être rompu le tendon d'Achille.



Le sélectionneur serbe démissionne Dragan Stojkovic quitte son poste de s閘ectionneur de la Serbie Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a démissionné samedi soir.

L'ancien milieu de terrain a pris cette décision après la défaite 1-0 à domicile contre l'Albanie en qualifications pour le Mondial 2026.

"Cette défaite n'aurait pas dû se produire, et j'en accepte la responsabilité. Je suis ici pour faire face aux conséquences", a déclaré Stojkovic en conférence de presse après le match, qui s'est déroulé dans la ville de Leskovac. Le résultat est "vraiment mauvais, je ne m'y attendais pas", s'est-il lamenté.

"Je ne me rendrai pas en Andorre pour diriger l'équipe" lors du prochain match de la Serbie dans ces qualifications, a ajouté Dragan Stojkovic (60 ans), qui était à la tête de l'équipe serbe depuis 2021. La Serbie est actuellement 3e du groupe K des qualifications en zone Europe, derrière l'Angleterre et l'Albanie.



Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir Timo Meier (28) a montré la voie à suivre pour les Devils samedi Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara La soirée de samedi fut faste pour les attaquants suisses en NHL. Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter ont tous trois marqué leur premier but de la saison.

Timo Meier a ouvert la marque à la 9e minute dans un match gagné 5-3 par les New Jersey Devils sur la glace du Tampa Bay Lightning, toujours privé de Janis Moser (suspendu après une vilaine charge en pré-saison). L'Appenzellois a profité d'une passe décisive de son capitaine Nico Hischier.

Les rôles ont été inversés sur le 3-0 (14e), Nico Hischier trouvant la faille sur un assist de Timo Meier. Le centre valaisan a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, largement dominée par les Devils (29 tirs cadrés à 17), la première revenant à son coéquipier Connor Brown qui a signé un doublé.

Troisième Suisse présent dans l'alignement de New Jersey, le défenseur Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point samedi, mais il peut se satisfaire de son bilan de +2. Les Devils ont ainsi parfaitement sur réagir après leur défaite 6-3 subie à Carolina jeudi pour leur premier match de la saison.

Le constat vaut également pour Pius Suter et les St. Louis Blues, qui se sont imposés 4-2 à Calgary après avoir été écrasés 5-0 par Minnesota jeudi. Le centre zurichois a scellé le score à la 54e en déviant un tir de Tyler Tucker pour sa première réussite sous ses nouvelles couleurs.



"L'incroyable" Johan Manzambi a encore frappé Il n'a pas encore 20 ans, mais il fait déjà son trou en équipe de Suisse. Le Genevois Johan Manzambi, buteur vendredi en Suède (2-0), fait l'unanimité auprès de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Le polyvalent joueur du SC Fribourg - il évolue devant la défense en club et sur l'aile ou comme no 10 avec la Suisse - avait marqué les esprits lors de la probante tournée américaine de juin, dont il était l'invité surprise. Face aux Etats-Unis à Nashville (4-0), il avait offert un but à Michel Aebischer et fait trembler les filets d'une belle frappe pour sa première titularisation en équipe nationale.

Barré par le retour de Ruben Vargas en septembre, il avait dû se contenter de deux demi-heures de jeu dans des matches déjà pliés contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0). Mais à chaque fois, il avait redonné de l'énergie aux Suisses par sa vivacité et sa volonté de toujours jouer vers l'avant.

"A chaque match, il cherche le but" Vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm, il a une nouvelle fois dû attendre la fin de match pour fouler la pelouse. Entré en jeu à la 84e, il n'a toutefois eu besoin que d'une dizaine de minutes pour assurer le succès helvétique et convaincre les supporters suédois de quitter prématurément la "Nationalarenan".

Le joueur formé au Servette FC a profité d'une récupération de Remo Freuler pour se diriger vers le but suédois. "Au début, je me suis dit qu'il irait sur la ligne de touche pour gagner du temps", a raconté le sélectionneur Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. C'était mal connaître Johan Manzambi, qui est entré dans la surface pour marquer le 2-0 d'un tir légèrement dévié. "Johan est incroyable, a salué le sélectionneur. A chaque match, à chaque entraînement, il cherche le but."

Lors de son passage en zone mixte, l'intéressé affichait ce même sourire qu'il arbore à chaque fois qu'il s'adresse aux médias depuis son arrivée en équipe de Suisse. "Je suis très heureux. J'essaie de donner tout ce que j'ai chaque fois que j'entre. Aujourd'hui j'arrive à conclure avec un but. En plus, c'est le but du 2-0 qui casse l'autre équipe", a savouré celui qui fêtera ses 20 ans mardi.

Sa fierté, c'est aussi d'avoir pu "un peu prouver sur le terrain" ce dont il était capable. Histoire de confirmer que sa fulgurante ascension et la confiance que lui accorde Murat Yakin ne doivent rien au hasard, mais bien plus à son immense talent, dont les supporters du SC Fribourg sont témoins à chaque week-end de Bundesliga.

Une qualif' comme cadeau? Appelé à donner son avis sur son jeune coéquipier, qu'il croise sur les pelouses allemandes, Nico Elvedi s'est lui aussi montré élogieux. "C'est toujours bien d'avoir de jeunes joueurs comme Johan qui veulent s'imposer. Ils apportent de nouveaux éléments à notre jeu", a souligné le défenseur du Borussia Mönchengladbach.

Pour l'instant, Johan Manzambi se régale de son temps de jeu et il garde les pieds sur terre. Mais à force d'enchaîner les bonnes performances, il pourrait bien bousculer la hiérarchie. "J'espère pouvoir prétendre à plus dans le futur, mais je me sens déjà bien comme ça", a-t-il assuré.

Lundi soir à Ljubljana, il ne fait presque aucun doute que Johan Manzambi aura droit à une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Et il pourrait bien participer à la qualification précoce de la Suisse pour la Coupe du monde 2026. Un joli cadeau d'anniversaire en perspective.



Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif La joie de Ruben Neves après son but Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le Portugal s'est imposé difficilement 1-0 à domicile face à l'Eire dans le groupe F des qualifications de la Coupe du monde 2026. Ruben Neves a soulagé son équipe à la 91e.

Les Irlandais ont défendu avec acharnement, mais ont fini par craquer. Cristiano Ronaldo a été pour une fois le héros malheureux de son équipe. Le quadragénaire a touché le poteau en première mi-temps avant de voir son penalty être sauvé de la jambe par le gardien Kelleher à la 75e.

Ruben Neves, qui n'avait jamais marqué en sélection, a donc bien choisi son moment. Il a dédié son but au regretté Diogo Jota, dont il était très proche. L'attaquant de Liverpool a perdu la vie cet été dans un accident de la route.

Dans le groupe E, l'Espagne n'a pas connu de problème pour dominer la Géorgie 2-0 grâce à Pino (24e) et Oyarzabal (64e). Dans cette même poule, la Turquie a impressionné en allant l'emporter 6-1 en Bulgarie.

L'Italie a remporté trois points importants dans le groupe I. La Squadra azzurra a gagné 3-1 en Estonie avec des réussites de Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e).



Bienne gagne encore en battant Fribourg Le gardien biennois Harri Säteri a été excellent contre Fribourg Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz Sixième victoire en sept matches pour Bienne en National League. Les Seelandais ont disposé de Fribourg 2-1 tab et les voilà 8es au classement.

Grand ciel bleu du côté de Bienne qui n'arrête pas de gagner. Après avoir obtenu trois points de son passage à Lausanne, les hommes de Martin Filander en ont ajouté deux samedi soir. Dans une séance de tirs au but maîtrisée, les Biennois ont scoré grâce à Rajala et Andersson, pendant que Fribourg s'est cassé les dents sur Säteri. A noter que Berra a remplacé Galley après que celui-ci a encaissé les deux premiers buts.

Les Seelandais auraient pu remporter la totalité de l'enjeu en toute fin de match, mais le tir de Sylvegard a attrapé le poteau.

Déjà privés depuis un moment de leur centre numéro un Lucas Wallmark, les Dragons ont eux dû se passer en sus de leur fer de lance offensif Marcus Sörensen, annoncé malade. Dans ces conditions, les Fribourgeois ont dû redoubler de solidarité entre eux.

L'ouverture du score est tombée de manière un peu bizarre ou tout du moins dans une sorte de flou artistique. A la 33e, Jacob De la Rose a reçu un coup à mi-glace qui l'a laissé sur les genoux. Seulement les arbitres n'ont pas arrêté le jeu et dans la foulée c'est Toni Rajala qui a hérité du puck et qui a expédié son fameux missile à mi-hauteur pour battre Loïc Galley.

On a immédiatement pu lire colère et incompréhension sur les visages fribourgeois, à commencer par le capitaine Julien Sprunger et le coach Roger Rönnberg. Mais les Dragons ont su transformer cette frustration en motivation. Et à la 40e, c'est Michael Kapla qui a placé un tir des poignets en power-play pour tromper Säteri.

Fribourg fait un peu du surplace au classement en restant à la 4e place avec 24 points mais avec trois clubs à 23 derrière.

Victoire pour Ehlers Heinz Ehlers n'a pas manqué son premier match à la tête de Berne. Opposés à Zoug, les Ours se sont imposés 3-0 avec un blanchissage pour Sandro Zurkirchen et un triplé pour Benjamin Baumgartner.

Le leader Davos était mal parti à Kloten. Menés 2-0 après 21 minutes, les Grisons ont trouvé le moyen de revenir pour finalement l'emporter 3-2. Les joueurs de Josh Holden ont fait la différence entre la 53e et la 55e en inscrivant deux buts par Zadina et Nussbaumer pour faire passer le score de 2-1 à 2-3.

Dauphin du Rekordmeister, Rapperswil a enchaîné une septième victoire en huit matches. L'ancien entraîneur de Berne Johan Lundskog semble avoir trouvé les mots justes auprès de ses joueurs. Malgré le très bon début de saison du Suédois Malte Strömwall, tout le monde participer dans les rangs saint-gallois avec cette fois-ci des buts de Mauro Dufner et Valentin Hofer, qui ont inscrit leur premier but cette saison pour battre Langnau 4-1 dans l'Emmental.

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a courbé l'échine à domicile face à Ambri (2-1). Les Léventins s'offrent un week-end à six points après leur succès de la veille contre Ajoie. Le duo Eric Landry-René Matte semble bien fonctionner.



Erling Haaland n'en finit pas de marquer Erling Haaland: des buts à la pelle Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell Erling Haaland affole les compteurs: le Norvégien est devenu samedi, de très loin, le plus rapide à atteindre les 50 buts marqués sur la scène internationale.

L'attaquant a signé un triplé pour sa 46e sélection lors de la victoire face à Israël (5-0) en qualification pour la Coupe du monde. Haaland a réussi ses 49e, 50e et 51e buts avec la Norvège, pour qui il tourne à plus d'un but par match de moyenne, un rythme totalement inédit dans le football international, selon le statisticien Opta.

Le plus proche du Norvégien pour franchir ce palier a été l'Anglais Harry Kane, qui a toutefois dû attendre sa 71e sélection pour marquer son 50e but avec les Three Lions. Le Brésilien Neymar l'a fait à sa 74e apparition sous le maillot auriverde.

Haaland s'est montré deux fois plus rapide que le Français Kylian Mbappé, qui a marqué son 50e but lors de sa 90e sélection. Une statistique identique à celle du Polonais Robert Lewandowski. L'Argentin Lionel Messi (107e sélection) et le Portugais Cristiano Ronaldo (114e sélection) ont dû patienter encore plus longtemps.

Erling Haaland vit un début de saison fantastique: outre ses buts marqués avec la sélection norvégienne, en tête de son groupe de qualification au Mondial 2026, il compte déjà neuf buts avec Manchester City en sept journées de Premier League, et trois réalisations en deux journées de phase de ligue, en Ligue des champions.



WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale Jessica Pegula a signé un beau succès Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong La finale du WTA 1000 de Wuhan sera 100% américaine. Elle opposera Jessica Pagula, qui a sorti la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, à Coco Gauff.

Pegula (WTA 3) a signé une victoire épique contre Sabalenka, triple lauréate du tournoi en 2018, 2019 et 2024. La native de Buffalo s'est imposée au bout du suspense, 6-2 4-6 7-6 (7/2), et a décroché sa troisième victoire en onze duels contre la Bélarusse.

Grâce à ce succès, Pegula (31 ans) a rejoint en finale sa cadette Coco Gauff (21 ans), no 3 mondiale, qui avait écarté plus tôt dans la journée l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-4 6-3.



Tour de Lombardie: et de cinq pour Pogacar Encore une démonstration de Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Tadej Pogacar a remporté le Tour de Lombardie pour la cinquième fois de suite. L'insatiable champion du monde slovène s'est imposé en solitaire avec 1'48 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel.

Pogacar (27 ans) a attaqué à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda, dernière difficulté majeure de la course longue de 241 km. Il a lâché ce qu'il restait du peloton et rapidement rejoint et déposé l'Américain Quinn Simmons, seul rescapé de l'échappée du jour.

Le grand dominateur du peloton a ainsi rejoint au palmarès le légendaire Italien Fausto Coppi. Celui-ci avait gagné la classique des feuilles mortes en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954. Pogacar est aussi devenu le premier coureur de l'histoire à remporter un Monument cinq fois de suite.



La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai Jusqu'où ira Valentin Vacherot à Shanghai ? Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 204) s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Shanghai. Il a terrassé un Novak Djokovic (ATP 5) diminué physiquement en deux sets, 6-3 6-4.

Premier joueur de la Principauté à battre un membre du top 10 et à disputer une finale sur le circuit ATP, Vacherot (26 ans) défiera dimanche pour le titre son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54) ou l'ex-no 1 mondial russe Daniil Medvedev (ATP 18).

Deux jours après s'être assuré d'intégrer pour la première fois le top 100 mondial en se qualifiant pour le dernier carré, Vacherot a gagné samedi sa place parmi les 60 meilleurs joueurs mondiaux grâce à sa victoire contre Djokovic.

Du jamais vu depuis 2003 Avant lui, jamais un joueur classé hors du top 200 n'avait disputé de finale en Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem.

Le joueur le moins bien classé à avoir atteint la finale d'un tournoi de cette catégorie (créée en 1990) était jusqu'alors le Roumain Andrei Pavel, 191e mondial lorsqu'il avait joué le titre à Paris en 2003.

Vacherot n'a encore jamais affronté Medvedev. Quant à Rinderknech, le seul duel entre les deux cousins remonte à juillet 2018, lors d'un tournoi ITF à Ajaccio où Vacherot avait perdu en deux sets.

"Nole" au bord de l'abandon Samedi en demi-finales, le Monégasque se mesurait également pour la première fois à Novak Djokovic sur le circuit principal. Dans la chaleur et l'humidité de Shanghai, le Serbe de 38 ans a semblé parfois au bord de l'abandon, finissant certains points à genoux ou prostré sur sa raquette.

A 4-3 dans le premier set, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem a pris un temps mort médical pour se faire masser le haut de la jambe gauche, la fesse et le bas du dos. A son retour sur le court, Djokovic n'a plus inscrit le moindre jeu du premier set et a dû écarter deux balles de break dès le premier jeu du deuxième acte.

L'ex-no 1 mondial a fini par concéder son service à 4-4, dans un jeu terni par trois doubles fautes. Quelques instants plus tard, Vacherot a conclu la partie sur sa deuxième balle de match, non sans avoir contenu un ultime sursaut d'orgueil de Djokovic en sauvant une balle de débreak.



Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie Zachary Athekame (à droite), ici avec l'AC Milan contre le Napoli de Kevin De Bruyne, pourrait faire ses débuts en équipe de Suisse lundi. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). Le Genevois Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie samedi, a annoncé l'ASF.

Le latéral droit de l'AC Milan (20 ans) a joué vendredi soir avec l'équipe de Suisse M21 contre l'Islande à Lucerne (0-0). Il n'avait jusqu'à présent jamais été sélectionné avec les A.

Aucun forfait n'a été annoncé pour justifier cet appel. Mais le défenseur vaudois Isaac Schmidt n'a pas été aperçu vendredi lors de l'échauffement précédant le match contre la Suède.



Un troisième titre en quatre ans pour A'ja Wilson et les Aces A'ja Wilson (22) et les Aces ont cueilli leur 3e titre en quatre ans en WNBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Aces de Las Vegas ont décroché leur troisième titre en quatre ans en WNBA.

A'ja Wilson et ses coéquipières ont "balayé" le Mercury de Phoenix 4-0 dans la première finale de l'histoire disputée au meilleur des sept matches, s'imposant 97-86 à Phoenix vendredi lors de l'acte IV.

Superstar des Aces et quadruple MVP de la ligue, A'ja Wilson (29 ans) a une nouvelle fois montré la voie à suivre. La championne olympique de Paris 2024 a compilé 31 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres vendredi. Elle a logiquement été désignée MVP de cette finale qu'elle a conclue avec des moyennes de 28,5 points et 11,8 rebonds.

Les Aces avaient remporté deux titres consécutifs en 2022 et 2023 après avoir terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la ligue. Ce ne fut pas aussi évident cette saison: elles affichaient ainsi un bilan mitigé de 14 victoires pour 14 défaites le 2 août après avoir été écrasées de 53 points (!) face à Minnesota. Mais elles ont conclu la saison régulière en fanfare, remportant leurs 16 derniers matches pour aborder les play-off en pleine confiance.

