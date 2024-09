Stan Wawrinka forfait à St. Tropez Stan Wawrinka à nouveau sur le flanc. Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Nouveau coup d’arrêt pour Stan Wawrinka ! Blessé, le Vaudois a dû renoncer à s’aligner au Challenger de St. Tropez qui débute lundi révèle "Var Matin". Tombé à la 235e place mondiale après son élimination au 1er tour de l’US Open, Stan Wawrinka s’est blessé à l’entraînement samedi dernier. Il a toutefois tenu à venir à St. Tropez dans l’espoir que sa blessure "évolue dans la bonne direction". "Je ne sais pas quand je pourrais reprendre, indique-t-il dans "Var Matin". On va voir au jour le jour ." A 39 ans, Stan Wawrinka est un joueur qui attire toujours les foules. Mais son manque de résultats – il n’a pas gagné deux matches de suite ces douze derniers mois – l’entraîne malheureusement dans les tréfonds du classement mondial.

Albane Valenzuela et l'Europe devant une montagne Albane Valenzuela et les Européennes condamnées à réussir une improbable remontada. Image: KEYSTONE/AP/MATT YORK Les Etats-Unis ont pris une option sur la victoire dans la Solheim Cup. A Gainesville en Virginie sous les yeux de Barack Obama, ils mènent 6-2 devant l’Europe à l’issue de la première journée. Les Américaines ont remporté 3-1 les foursomes et les fourballs. Aligné avec la Française Céline Boutier dans un foursomes perdu face à Rose Zhang et Lauren Coughlin. la néophyte Albane Valenzuela n’a pas disputé les fourballs. La Genevoise et ses coéquipières se retrouvent au pied d’une véritable montagne avant les journées de samedi et de dimanche. Battus lors des trois dernières éditions de l’épreuve, les Etats-Unis, emmenés par une no 1 mondiale Nelly Korda particulièrement inspirée, semblent à l’abri d’un retour de leurs adversaires. "Tout est encore possible. L’an dernier aussi, nous étions très mal parties", lâche toutefois la capitaine de l’équipe d’Europe Suzann Pettersen.

Alinghi défie Britannia en demi-finale Alinghi Red Bull Racing affronte Britannia, vainqueur du Round Robin, dès samedi en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton. Le premier défi qui remportera cinq régates se qualifiera pour la finale des Challengers, où il affrontera Luna Rossa ou American Magic. Deux régates par duel sont prévues chaque jour. Le bateau britannique, emmené par Sir Ben Ainslie, légendaire barreur de 47 ans aux quatre titres olympiques, a choisi d'affronter Alinghi au stade des demi-finales. Il a conclu la phase préliminaire avec six succès pour deux défaites, comme les Italiens de Luna Rossa qu'il a battus en barrage pour la 1re place. Premier projet à avoir défié le Defender néo-zélandais en vue de la 37e Coupe de l'America, Britannia a bénéficié d'un statut privilégié en tant que "Challenger of Record". C'est avec lui que se sont faites les négociations ayant conduit à la rédaction du protocole officiel de cette compétition. "Continuer à progresser" Le nom de notre adversaire "nous importe peu", avait lâché le barreur d'Alinghi Arnaud Psarofaghis, cité dans un communiqué jeudi. "L'objectif est d'y aller, de continuer de progresser et de gagner toutes les courses nécessaires pour atteindre la finale de la Louis Vuitton Cup”, a poursuivi le Genevois. Britannia - qui bénéficie du soutien du géant anglais de la chimie Ineos, propriétaire notamment du FC Lausanne-Sport - a néanmoins nettement dominé les deux matches disputés face à Alinghi durant le Round Robin. Les Britanniques se sont imposés pour 1'25 le 31 août, et pour 53 secondes le 7 septembre. Ben Ainslie et ses coéquipiers avaient à chaque fois fait la différence avant même d'avoir franchi la ligne de départ, poussant le défi cher à Ernesto Bertarelli à la faute dans la zone de pré-départ. Alinghi ne pourra pas se permettre de répéter encore la même erreur. Des changements "Challenge accepted", a écrit sur X Alinghi peu après l'annonce du choix de Britannia. Le défi suisse a profité de cette semaine "pour analyser les données de performance, peaufiner ses réglages et planifier sa stratégie pour la suite", avait-il souligné dans son communiqué de jeudi. "Quelques changements" ont été opérés. "Nous savons précisément ce que nous devons améliorer sur le bateau et la manière dont nous voulons le faire marcher", précise Arnaud Psarofaghis dans le même communiqué. "Cette semaine nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre des choses que nous ne pouvions pas faire pendant les Round Robins”, affirme-t-il. Vainqueur de trois matches - dont un sur une disqualification - dans une phase préliminaire qu'il avait entamée plus que timidement, Alinghi doit monter en puissance pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'inquiéter Britannia. Son AC75 "BoatOne" a été conçu pour performer en septembre, aux huit membres d'équipage d'en profiter. Les demi-finales doivent se terminer le jeudi 19, si les conditions météorologiques le permettent bien sûr. La finale de la Coupe Louis Vuitton est programmée entre le 26 septembre et le 5 octobre, au meilleur des 13 régates cette fois-ci. Son vainqueur défiera Team New Zealand dès le 12 octobre, selon le même format.

Un premier but pour Andi Zeqiri avec le Standard Une nouvelle aventure qui commence bien pour Andi Zeqiri. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andi Zeqiri a pleinement réussi ses grands débuts sous les couleurs du Standard Liège. Le Vaudois a marqué lors du succès 2-0 du Standard à Dender. Face à un néo-promu qui occupait la première place du classement avant cette rencontre, l’international suisse a signé le 2-0 à la 65e minute pour assurer à ses nouvelles couleurs un succès à l’extérieur attendu depuis... 20 matches. Prêté cet été par Genk, Andi Zeqiri a réussi la performance qu’il fallait pour s’imposer comme l’attaquant no 1 du Standard. A lui d'enchaîner la semaine prochaine lors de la venue de l'Union St. Gilloise.

Théo Bouchlarhem envoie Sion en huitième de finale Les Sédunois se congratulent après l'ouverture du score de Théo Bouchlarhem. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Poussé dans ses derniers retranchements par Délémont qu 1er tour, le FC Sion n’a pas tremblé pour se hisser en 1/8 de finale de la Coupe de Suisse. Il s’est imposé 2-0 à Zurich face à YF Juventus. Face à la formation de Promotion League, les Sédunois ont forcé la décision grâce à l’efficience de Théo Bouchlarhem. Le Français a ouvert le score à la 27e avant de provoquer le penalty du 2-0 transformé par Kevin Bua à la 56e. Le FC Sion ne s’est donc pas pris les pieds dans le tapis dans un match qui sentait pourtant bon le piège. Autre équipe romande de Super League en lice vendredi, Yverdon Sport a traversé une soirée plus compliquée à Emmen. Menés au score après seulement 3 minutes de jeu par l’équipe de 2e ligue inter, les Vaudois ont toutefois renversé le score avant la pause grâce à Mitchy Ntelo et à Hugo Komano. Le Belge et le Français ont enlevé une belle épine du pied à leur entraîneur Alessandro Mangiarratti. Une élimination face à un tel adversaire à ce stade de la compétition aurait, en effet, fait tache. Enfin dans le choc au sommet de la soirée, les Grassoppers se sont imposés 2-0 à Thoune pour confirmer en quelque sorte leur succès lors du dernier barrage de promotion/relégation. Sonny Kittel et Nikolas Muci ont marqué pour les Zurichois face à un leader de Challenge League un peu trop timoré.

Dominic Lobalu loin du compte Dominic Lobalu encore trop juste pour tenir les premiers rôles à Bruxelles. Image: KEYSTONE/AP/Frederic Sierakowski Dominic Lobalu ne gardera oas un souvenir impérissable de la finale de la Diamond League. Affaibli par les séquelles d’un Covid, il a dû se contenter de la 9e place du 5000 m entre 13’09’’23. Même en pleine possession de ses moyens, le Champion du monde du 10'000 m aurait eu de la peine à s’immiscer dans la lutte pour la victoire. Les quatre premiers ont, en effet, signé des chronos inférieurs à son record de Suisse qu’il a établi en mai dernier en 12’50’’90. L’Ethiopien Berihu Aregawi s’est imposé en l’absence du Champion olympique Jakob Ingebrigtsen.

Un dernier saut réussi pour Simon Ehammer Simon Ehammer deuxième de la finale de la Diamond League. Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Simon Ehammer a conclu sa saison sur une belle note. L’Appenzellois a pris la deuxième place du concours de la longueur de la finale de la Diamond League à Bruxelles. Dans le froid du Heysel, Simo Ehammer a réussi 8,16 m lors de son ultime essai. La victoire est revenue au Jamaïcain Tajay Gayle avec un bond mesuré à 8,28 m. Incapable de sortir des qualifications lors des Jeux de Paris, Tajay Gayle savoure ainsi sa revanche puisqu’il avait été battu par... Ehammer l’an dernier à Eugene dans cette même finale de la Diamond League. Récompensé pour cette deuxième place par un chèque de 12'000 euros, Simon Ehammer a battu ses deux rivaux de l’été, le Grec Mitiadis Tentoglou et l’Italien Mattia Furiani, les deux hommes qui l’avaient devancé aux Championnats d’Europe de Rome et aux Jeux de Paris. Tentoglu avait pris la deuxième place du concours avec ses 8,15 m au dernier essai. Mais cette fois, Ehammer a su réagir pour le battre d’un centimètre sur son ultime saut de l’année.

Marc-Andrea Hüsler offre un point capital à la Suisse Marc-Andrea Hüsler: il a livré la marchandise vendredi à Bienne. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le plus dur est fait pour la Suisse ! Elle mène 2-0 face au Pérou pour prendre une option décisive sur la victoire dans cette rencontre qui peut lui permettre de disputer à nouveau les Qualifiers. Comme Jérôme Kym (ATP 151) lors du simple initial face à Ignacio Buse (ATP 212), Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) n’a rencontré aucune difficulté majeure pour battre Juan Pablo Varillas (ATP 179). Préféré à Dominic Stricker, le gaucher zurichois a pleinement justifié la confiance de son capitaine Séverin Lüthi. Il a gagné les trois premiers jeux et les trois derniers de cette partie pour s’imposer 6-3 6-4. Il n’a connu qu’une seule véritable alerte face au no 1 péruvien, une balle de 5-3 au second set qu’il a écartée de manière magistrale avec un ace. Seul un incroyable concours de circonstances pourrait empêcher la Suisse de prendre sa revanche sur la défaite 3-1 concédée au Pérou il y a quatre ans. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker devraient conclure d’entrée de jeu samedi dans le double. Malgré toute leur grinta, les Péruviens dévoilent, en effet, bien des failles dans le jeu en indoor pour croire au miracle.

Jérôme Kym tient son rang Un premier succès en simple en Coupe Davis pour Jérôme Kym. Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer No 1 de l’équipe de Suisse, Jérôme Kym (ATP 151) a parfaitement tenu son rang. L’Argovien a enlevé le premier simple de la rencontre contre le Pérou à Bienne pour placer son équipe sur les bons rails. Jérôme Kym s’est imposé 6-1 6-4 devant Ignacio Buse (ATP 212). Avec son service et son coup droit qui ont claqué à merveille, il a signé un succès probant. Il a su réagir immédiatement après la perte de son service dans le deuxième jeu du second set pour signer sa première victoire en simple en Coupe Davis. Avec le succès de Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) pourra aborder son simple tout à l’heure contre le no 1 péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 179) avec un certain droit à l’erreur. Mais si le gaucher zurichois s’impose, la Suisse aura pris une option décisive sur la victoire dans cette rencontre dont l’enjeu est une place pour les Qualifiers de 2025.

Lunin prolonge au Real Madrid jusqu'en 2030 Lunin reste fidèle au Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le gardien ukrainien Andriy Lunin a prolongé vendredi jusqu'en 2030 avec le Real Madrid, a annoncé le club madrilène. Son contrat expirait au terme de la présente saison. Le portier de 25 ans, décisif pour permettre au Real Madrid de réaliser un triplé Liga/Ligue des champions/Supercoupe d'Espagne, reste pour l'instant la doublure du Belge Thibaut Courtois. Il l'avait brillamment remplacé la saison dernière. L'international ukrainien (13 sélections), qui vient de disputer l'Euro 2024 avec son pays, avait rejoint le Real en 2018 à l'âge de 19 ans et y a déjà remporté 10 titres: deux Ligues des champions, deux Liga, une Coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne.

Alinghi face à Britannia en demi-finale de la Louis Vuitton Alinghi d Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alinghi Red Bull Racing défiera Britannia, vainqueur du Round Robin, dès samedi en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton. Le premier défi qui remportera cinq régates se qualifiera pour la finale des Challengers, où il affrontera Luna Rossa ou American Magic. Le défi britannique, emmené par Sir Ben Ainslie, légendaire barreur de 47 ans aux quatre titres olympiques, a donc choisi d'affronter Alinghi au stade des demi-finales. Il a conclu la phase préliminaire avec six succès pour deux défaites, comme les Italiens de Luna Rossa qu'il a battus en barrage pour la 1re place. Premier projet à avoir défié le Defender néo-zélandais en vue de la 37e Coupe de l'America, Britannia a bénéficié d'un statut privilégié en tant que "Challenger of Record". C'est avec lui que se sont faites les négociations ayant conduit à la rédaction du protocole officiel de cette compétition. Britannia - qui bénéficie du soutien du géant anglais de la chimie Ineos, propriétaire notamment du FC Lausanne-Sport - a nettement dominé les deux matches disputés face à Alinghi durant le Round Robin. Les Britanniques se sont imposés pour 1'25 le 31 août, et pour 53 secondes le 7 septembre. Ben Ainslie et ses coéquipiers avaient à chaque fois fait la différence avant même d'avoir franchi la ligne de départ, poussant le défi cher à Ernesto Bertarelli à la faute dans la zone de pré-départ. Alinghi ne pourra pas se permettre de répéter encore la même erreur.

Anouk et sa soeur Zoé Vergé-Dépré s'associent Anouk Vergé-Dépré (à gauche) évoulera désormais avec sa soeur Zoé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les soeurs Anouk (31 ans) et Zoé (26 ans) Vergé-Dépré vont faire équipe, annonce Swiss Volley dans un communiqué. Les JO 2028 de Los Angeles constituent l'objectif des Bernoises. Leur association était une évidence depuis qu'Anouk Vergé-Dépré et sa coéquipière depuis huit ans Joana Mäder avaient décidé de cesser leur collaboration et qu'Esmée Böbner, partenaire de Zoé, avait annoncé sa retraite peu après. Ce rêve d'enfant va se réaliser. "C'était une option depuis longtemps, mais ce n'est que ces dernières semaines que l'idée s'est concrétisée. Cette année, le fait d'être concurrentes directes (pour une place aux JO) nous a encore plus soudées. Nous avons été confortées dans l'idée que cela pouvait fonctionner en tant qu'équipe sans mettre en péril notre relation de sœurs", explique Anouk, citée dans le communiqué. "Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Je me réjouis de pouvoir réaliser ce rêve et de vibrer à l'avenir pour les mêmes objectifs", ajoute Zoé, qui continuera d'évoluer en position défensive dans ce nouveau duo dont les premiers entraînements sont prévus en novembre. Pour sa soeur aînée Anouk, le changement de partenaire signifie en revanche aussi un changement de positionnement sur le terrain. La médaillée de bronze des JO 2021 retournera à ses racines pour jouer au bloc, précise encore le communiqué Swiss Volley.

Un rapport indépendant conclut que l’AMA a bien géré l’affaire Eric Cottier a rendu son rapport final concernant la gestion par l'AMA de l'affaire des nageurs chinois Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'Agence mondiale antidopage (AMA) n'a pas favorisé la Chine dans l'affaire des 23 nageurs chinois contrôlés positifs mais non sanctionnés avant les Jeux de Tokyo en 2021. Eric Cottier, procureur indépendant missionné par l'instance, le confirme dans un rapport publié jeudi mais observe que les règles pourraient être renforcées. "Les informations contenues dans le dossier montrent que l'AMA a fait son travail de manière autonome, indépendante et professionnelle, et qu'il n'y a pas de preuve du contraire", a déclaré le procureur vaudois Eric Cottier, cité dans un communiqué de l'AMA. Son rapport provisoire, publié le 9 juillet, à deux semaines de l'ouverture des JO de Paris (26 juillet - 11 août), portait déjà les mêmes conclusions. Dans la tourmente après les révélations de la chaîne allemande ARD et du New York Times en avril, l'AMA répète depuis le début qu'elle n'a commis aucune faute en ne sanctionnant pas ces nageurs contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021, acceptant l'argument des autorités chinoises d'une "contamination alimentaire" dans un hôtel. "Des leçons à tirer" Les règles antidopage et les procédures administratives de l'AMA pourraient toutefois être renforcées, note cependant le rapport final, et il y a "certainement des leçons à tirer de cette situation", a reconnu le Suisse Olivier Niggli, directeur général de l'agence internationale. Le rapport recommande par exemple d'améliorer les lignes directrices internes de l'AMA pour la gestion des cas de dopage, de mieux communiquer sur les cas présumés avec les agences nationales antidopage et les athlètes, et d'optimiser une base de données appelée ADAMS pour alerter les responsables en cas de retard dans l'analyse des tests. Le gendarme mondial de l'antidopage a indiqué jeudi qu'un groupe de travail avait été mis sur pied pour soumettre des recommandations en décembre. Ce rapport final exonère donc l'AMA dans cette affaire alors que l'Usada, l'agence antidopage des Etats-Unis, l'accuse depuis le début de l'avoir étouffée. Le président de l'AMA, Witold Bańka, a déclaré jeudi que le cas des 23 nageurs chinois illustrait la "difficulté inhérente de traiter les cas de contamination présumée". Un défi Les laboratoires sont désormais capables de détecter des traces infimes de substances interdites, a-t-il expliqué, ce qui pose à l'AMA le défi de "distinguer entre les cas de contamination réelle (accidentelle) et les tricheurs qui ont les ressources suffisantes pour fabriquer une défense fondée sur la contamination".

Un trio suisse pour les finales à Bruxelles Dominic Lobalu (5000 m) et Simon Ehammer (longueur) tenteront de grossir leur compte en banque à Bruxelles lors de la finale de la Diamond League. Samedi, c'est Angelica Moser qui sera en lice. Les trois médaillés en chocolat des derniers JO chercheront un dernier résultat positif et pourquoi pas un bonus financier non négligeable. Pour rappel, les places sur le podium rapportent respectivement 30'000, 12'000 et 7'000 dollars. Vainqueur de la finale l'an dernier à Eugene, Ehammer vise encore le haut du classement dans l'une de ses meilleures disciplines. Mais il faudra certainement franchir 8m15 pour aller titiller les meilleurs du monde, emmenés par le Grec Miltiadis Tentoglou. Lobalu de nouveau en forme La semaine passée, Lobalu a dû renoncer à participer au Weltklasse pour des raisons de santé. Rétabli, le champion d'Europe du 10'000 m se sent à nouveau en forme. Angelica Moser clôturera presque la meilleure saison de sa carrière dans la capitale belge. La championne d'Europe et détentrice du record de Suisse (4,88 m) défiera la crème internationale avant de participer, samedi prochain, à l'événement Golden Fly à Genève. Les finales de la Diamond League à Bruxelles se déroulent dans le Stade du Roi Baudoin nouvellement rénové. Les Belges ont également obtenu l'organisation des finales pour 2026. En 2025, 2027 et 2029, c'est Zurich qui accueillera les compétitions et les meilleurs Suisses pourront participer plus facilement aux épreuves. Parmi les épreuves à suivre, on peut citer deux courses hors Diamond League avec le 400 m et le 200 m dames. Pourquoi? Eh bien parce que Sydney McLaughlin-Levrone sera là. L'Américaine, championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies, se fait si rare dans les meetings qu'il faut profiter quand elle est présente. Elle aimerait clore sa saison en améliorant son record sur 400 m (48''74) vendredi et celui du 200 m(22''07) samedi.