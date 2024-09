Van Aert ne souffre d'aucune fracture ++ Rigling échoue de peu

L'argent pour la Genevoise Céline van Till Céline van Till a obtenu sa première médaille aux Jeux paralympiques. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Céline van Till a apporté une onzième médaille à la délégation suisse présente aux Jeux paralympiques de Paris. La Genevoise s'est classée deuxième dans la catégorie "tricycle" derrière la Néerlandaise Marieke van Soest, la seule à l'empêcher de réaliser un fabuleux triplé. En 2023, van Till avait en effet été sacrée championne d'Europe et du monde en para-cyclisme. Sur la ligne d'arrivée, la Romande de 33 ans a concédé un peu plus de 10'' à la gagnante de ce contre-la-montre, catégorie T1-T2. Six athlètes ont participé à cette course. Pour van Till, le cyclisme est le troisième sport qu'elle pratique en tant que para-athlète. Auparavant, elle s'était également adonnée au dressage - elle fut 13e aux Paralympiques de Rio en 2016 - et à l'athlétisme.

Danemark - Suisse, c'est déjà l'Amérique Murat Yakin connait l'importance du match de jeudi au Danemark. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi à Copenhague pour l’équipe de Suisse ! La sélection de Murat Yakin y ouvre la longue route qui peut la mener jusqu’à la finale du 19 juillet 2026 à New York. Après le quart de finale de l’Euro et cette élimination presque "injuste" aux tirs au but face à l’Angleterre, tous les rêves sont permis pour l’équipe de Suisse. Même si Yann Sommer, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri – 305 sélections à eux trois – ne sont plus du voyage, Murat Yakin et son capitaine Granit Xhaka sont convaincus que le ciel est désormais leur seule limite. Que cette équipe de Suisse, parfois si convaincante l’été dernier en Allemagne, peut trouver son Eldorado dans deux ans aux Amériques. A Copenhague face à une équipe qu’elle a affrontée le 23 mars dernier dans un match amical fermé (0-0) et qui a sans doute convaincu Murat Yakin que Noah Okafor n’était plus l’attaquant qui avait offert un bien beau récital à Rome en novembre 2021, la Suisse doit marquer d’entrée de jeu les esprits. Le sélectionneur mesure pleinement l’importance de cette Ligue des Nations. Les résultats de la phase de poules auront une incidence sur la désignation des têtes de série pour le tour préliminaire de la Coupe du monde 2026. Pour l’instant, la Suisse est dans le bon wagon. Il convient donc de devancer le Danemark et la Serbie pour asseoir son statut. Une défaite serait inopportune Ce deuxième Danemark – Suisse de l’année commande ainsi une exigence de résultats pour Murat Yakin. A trois jours de la venue de l’Espagne à Genève, une défaite au Parken Stadion serait vraiment inopportune. Murat Yakin n’oublie pas que l’entame de la dernière campagne de la Ligue des Nations avec des revers en République tchèque, au Portugal et contre l’Espagne l’avait réellement ébranlé. Face à des Danois qui misent toujours sur le néo-Marseillais Pierre-Emile Höjbjerg et sur le Mancunien Christian Eriksen pour développer un jeu qui n’est sans doute pas le plus chatoyant du continent mais qui qui peut tourmenter n'importe quel adversaire, Murat Yakin devra répondre à plusieurs interrogations. Où faire jouer Denis Zakaria qui rayonne en ce début de saison à l’AS Monaco ? Maintenir sa confiance à Ruben Vargas, le merveilleux buteur du 2-0 en huitièmes de finale contre l’Italie, malgré une reprise bien laborieuse à Augsbourg ? Aligner toujours Michael Aebischer comme piston gauche alors qu’il n’a été titularisé qu’une seule fois en trois matches à Bologne ? Un rassemblement pas comme les autres La situation de Vargas et d’Aebischer souligne combien le rassemblement de septembre n’est pas un rassemblement comme les autres pour les internationaux en raison de la disparité des temps de jeu. "*Les joueurs de Super League sont davantage dans le rythme" glisse le sélectionneur. Comme pour préparer le terrain pour Renato Steffen, Uran Bislimi, Filip Ugrinic et Joël Monteiro. Les duos de Lugano et des Young Boys auront certainement un rôle à jouer tant jeudi que dimanche. Homme de coups, Murat Yakin risque de nous réserver une nouvelle surprise à Copenhague. Celui qui devinera son onze de départ n’est pas encore né.

Wout Van Aert ne souffre d'aucune fracture Wout Van Aert a abandonné le Tour d'Espgne, mardi, à la suite d'une chute. Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Le Belge Wout Van Aert, contraint à l'abandon après une lourde chute lors de la 16e étape du Tour d'Espagne, mardi, ne souffre d'aucune fracture, mais d'une profonde blessure au genou. "Wout n'a subi aucune fracture lors de sa chute. Il conserve toutefois une profonde blessure au genou. Celle-ci nécessitera des soins intensifs. Wout va retourner en Belgique pour poursuivre sa convalescence", a indiqué, mercredi matin, la formation néerlandaise Visma-Lease a Bike, sur les réseau social X. L'Anversois est désormais incertain pour ses deux derniers rendez-vous de fin de saison, les championnats d'Europe de cyclisme sur route dans le Limbourg belge du 11 au 15 septembre, et les championnats du monde à Zurich, du 22 au 29 septembre.

Rigling manque le bronze pour... trois dixièmes Flurina Rigling a manqué le bronze pour moins d'une seconde. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Flurina Rigling a manqué d'un cheveu de décrocher une deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Paris. La Zurichoise s'est classée quatrième du contre-la-montre sur route en para-cyclisme. Rigling, qui avait ouvert le bal des médailles suisses à Paris jeudi dernier en décrochant le bronze sur la piste lors de la poursuite individuelle sur 3000 m, est passée à... 0''3 d'une nouvelle place sur le podium. Vice-championne du monde et d'Europe en titre, Rigling faisait bien partie des candidates aux médailles en catégorie C2. L'Allemande Maike Hausberger a remporté le titre devant la Britannique Frances Brown et la Suédoise Anna Beck.

Médaille de bronze en contre-la-montre pour Franziska Matile-Dörig Troisième en para-cyclisme, Franziska Matile-Doerig a rapporté une dixième médaille à la Suisse, à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Franziska Matile-Dörig a remporté, pour la première fois, une médaille aux Jeux paralympiques. L'Appenzelloise a obtenu la médaille de bronze du contre-la-montre sur route, en para-cyclisme. Ce podium ne constitue pas une surprise. Matile-Dörig (32 ans), faisait partie des favorites. Il y a un an, aux championnats d'Europe de Rotterdam, elle avait remporté le titre à la fois dans la course sur route et dans sa discipline de prédilection, le contre-la-montre. L'Appenzelloise, qui habite depuis longtemps à Winterthour (ZH), a pris un départ canon dans ce contre-la-montre long de 14,1 km pour 140 m. de dénivelé. Après 5,8 km, elle pointait en tête avec 2''8 d'avance sur la future gagnante, l'Américaine Samantha Bosco. Matile-Dörig a ensuite connu une fin de course moins flamboyante. "A mi-parcours, j'ai senti que ça allait être dur, mais je savais que je pouvais me battre pour les médailles", a-t-elle confié à l'arrivée. La physiothérapeute a manqué l'or pour 5'' et l'argent pour seulement 0''17. La Suisse compte désormais 10 médailles: cinq en or, deux en argent et trois en bronze.

Franjo von Allmen blessé à l'articulation du genou Franjo Von Allmen s'est hissé à quatre reprises dans le top 10 en Coupe du monde, l'hiver dernier. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Franjo von Allmen doit faire une pause dans sa préparation en vue de la saison 2024/25. Le spécialiste bernois de la vitesse s'est blessé la semaine dernière à l'articulation du genou droit. Les examens ont révélé une contusion osseuse du fémur et du tibia. Si une opération n'est pas nécessaire, von Allmen devra renoncer à chausser les skis durant au moins quatre semaines, selon un communiqué de Swiss-Ski. Il manquera donc le camp d'entraînement prévu outre-Atlantique. L'hiver dernier, pour sa première saison complète en Coupe du monde, le Bernois (23 ans) avait obtenu quatre classements dans le top 10, dont une 3e place à l'occasion du super-G de Garmisch-Partenkirchen.

Leon Draisaitl décroche un contrat record Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) est désormais le joueur le mieux payé de NHL. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Edmonton Oilers ont prolongé de huit ans le contrat de Leon Draisaitl. Avec un salaire annuel moyen de 14 millions de dollars, l'Allemand devient le joueur le mieux payé de la NHL. Le joueur de Cologne dépasse désormais Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), qui était auparavant au sommet de cette liste avec 13,25 millions de dollars. Lors de la saison 2023/24, Leon Draisaitl (28 ans) s'est hissé pour la première fois en finale de la Coupe Stanley. Une série perdue par Edmonton contre les Florida Panthers, au septième match.

Fritz-Tiafoe, première demi-finale 100% US depuis 2005 Frances Tiafoe affrontera Taylor Fritz en demi-finale de l'US Open Image: KEYSTONE/AP La première demi-finale de l'US Open mettra aux prises les Américains Taylor Fritz (no 12) et Francis Tiafoe (no 20). Un représentant du tennis masculin US est ainsi assuré de disputer une finale de Grand Chelem, ce qui sera une première depuis Wimbledon 2009. Taylor Fritz fut le premier à se qualifier mardi en fin d'après-midi, grâce à un succès 7-6 3-6 6-4 7-6 face au champion olympique 2021 Alexander Zverev (no 4). Frances Tiafoe a quant à lui profité de l'abandon de Grigor Dimitrov (no 9), qui a jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-3 6-7 6-3 4-1 en "night session". Premier Américain à avoir atteint au moins le 4e tour des quatre tournois majeurs d'une même saison depuis André Agassi en 2003, Taylor Fritz disputera à 26 ans sa première demi-finale de Grand Chelem. L'ex-no 1 mondial junior a montré des nerfs d'acier face à Alexander Zverev, empochant les deux jeux décisifs. Frances Tiafoe (26 ans également) jouera pour sa part sa deuxième demi-finale majeure après celle perdue à New York en 2022 face au futur vainqueur Carlos Alcaraz. Ancien no 2 mondial chez les juniors, il n'a pas eu à forcer son talent mardi soir, Grigor Dimitro ayant été contraint d'abandonner sur blessure. Pour mettre fin à 21 ans de disette Le tennis masculin américain vivra ainsi son premier derby dans une demi-finale majeure depuis l'US Open 2005 (Agassi face à Robby Ginepri). Il n'a plus connu les joies d'un titre en Grand Chelem depuis le sacre d'Andy Roddick en 2003 à New York. Les Américains restent sur cinq échecs dans des finales majeures: Wimbledon 2004 (Roddick), Wimbledon 2005 (Roddick), US Open 2005 (Agassi), US Open 2006 (Roddick) et Wimbledon 2009 (Roddick). Le point commun de ces tournois? Tous ont été remportés par un certain Roger Federer.

Une 9e demi-finale majeure pour Sabalenka Sabalenka jouera sa 9e demi-finale de Grand Chelem jeudi à New York Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Aryna Sabalenka (no 2) disputera sa neuvième demi-finale de Grand Chelem jeudi à New York, la quatrième d'affilée à Flushing Meadows. La Bélarusse a largement dominé la championne olympique Zheng Qinwen (no 7) 6-1 6-2 mardi soir en quart de finale de l'US Open. Deux fois titrée en Grand Chelem à l'Open d'Australie (2023 et 2024), Aryna Sabalenka affrontera jeudi en demie l'Américaine Emma Navarro (no 13), novice à ce niveau de la compétition dans un Majeur. Elle avait subi la loi d'une autre Américaine, Coco Gauff, pour sa première finale à New York l'an passé. La Bélarusse de 26 ans, qui avait déjà dominé Zheng en quart de l'US Open 2023 et en finale de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas laissé la place au suspense avec une démonstration en 1h13 livrée sous les yeux d'un certain Roger Federer, présent dans les tribunes du Stade Arthur Ashe. Lors du premier jeu, deux superbes coups gagnants de Zheng ont mis Sabalenka sous pression sur son service. Un leurre, avant une partie à sens unique, Sabalenka s'emparant du service adverse dès la première occasion lors des deux manches. "Ca m'a donné confiance pour le reste du match", a commenté la Bélarusse.

Deuxième médaille pour Hug à Paris Hua Jin a battu Marcel Hug à la régulière en finale du 1500 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marcel Hug a remporté la médaille d'argent du 1500 m aux Jeux paralympiques. Il s'agit de la neuvième médaille pour la délégation suisse à Paris. Le palmarès du Thurgovien de 38 ans est désormais de 14 médailles olympiques en six Paralympiques. Le week-end dernier, il avait déjà décroché l'argent sur 5000 m. Hug, qui avait remporté quatre fois l'or à Tokyo sur des distances allant du 800 m au marathon, a parlé d'une médaille d'argent gagnée. Le vainqueur, le Chinois Jin Hua, a pris la tête de la course avec une telle aisance dans le dernier tour que Hug n'a pas pu le suivre, même en se plaçant dans l'aspiration. Pendant la course, le Thurgovien a fait attention de ne pas se faire enfermer à l'intérieur par les trois Chinois. Mais Hug a su attendre patiemment le moment de se libérer.

Emma Navarro qualifiée pour les demi-finales Emma Navarro très heureuse d'être dans le dernier carré à New York Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith L'Américaine Emma Navarro, 12e mondiale, s'est qualifiée mardi à l'US Open pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Elle a battu l'Espagnole Paula Badosa (29e) 6-2 7-5. A 23 ans, elle affrontera jeudi la finaliste sortante Aryna Sabalenka (2e) ou la championne olympique de Paris Qinwen Zheng (7e) pour une place en finale. En deux participations, Navarro n'avait encore jamais passé le premier tour à l'US Open et son meilleur résultat en Grand Chelem était jusque-là le quart de finale joué à Wimbledon cette année. Alors qu'elle n'avait atteint jusque-là qu'une seule fois le deuxième tour en Majeur (Roland-Garros 2023), Navarro a connu une progression fulgurante cette année: 3e tour à l'Open d'Australie, 8e de finale à Roland-Garros, quart de finale à Wimbledon et au moins demi-finales à Flushing Meadows, pour son huitième Majeur. A New York, en plus d'avoir atteint le dernier carré, elle a également éliminé en huitièmes la tenante du titre Coco Gauff (3e). Navarro a remporté son premier et unique titre WTA à ce jour cette année en janvier à Hobart sur dur.

O'Connor conserve de justesse le maillot rouge Ben O'Connor a conservé de justesse sa tunique rouge mardi Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Ben O'Connor a conservé de justesse le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne au terme de la 16e étape. L'Australien ne compte plus que 5'' d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. C'est Marc Soler qui s'est montré le plus fort dans l'ascension vers les Lacs de Covadonga. L'Espagnol a devancé de 18 secondes l'Italien Filippo Zana et de 23 secondes le Britannique Max Poole pour cueillir son troisième succès sur les routes du Tour d'Espagne. Lâché par les favoris dans l'ascension finale, Ben O'Connor s'est arraché dans les derniers hectomètres pour conserver la tunique rouge. L'Australien a concédé 58 secondes sur la ligne à Primoz Roglic, 11e de l'étape à 3'54'' du vainqueur.

Un joueur de Valence arrêté pour agression sexuelle Rafa Mir a été placé en garde à vue pour agression sexuelle Image: KEYSTONE/EPA EFE Le joueur de Valence Rafa Mir a été arrêté et placé en garde à vue pour agression sexuelle, a annoncé mardi la Garde civile. Celle-ci n'a pas fourni de précisions. "Le club est au courant de cette détention et, en l'absence de détails sur l'affaire, peut seulement assurer qu'il collaborera avec la justice du mieux qu'il peut", a réagi l'équipe de la Liga dans un communiqué. L'arrestation de Rafa Mir a eu lieu, selon plusieurs médias espagnols, dans la soirée de lundi, à la suite d'une plainte déposée contre le joueur et une autre personne par deux femmes pour agression sexuelle. Les faits se seraient produits au domicile du joueur de 27 ans, précisent les médias. En juillet, le club de Valence avait annoncé le retour de Rafa Mir, cédé dans le cadre d'un prêt avec option d'achat par le FC Séville, qu'il avait rejoint en 2021 pour six saisons.

Van Aert contraint à l'abandon après une chute Wout Van Aert a été contraint à l'abandon sur la Vuelta mardi Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Wout Van Aert, grand animateur de la Vuelta, a été contraint à l'abandon mardi lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs. Le Belge a été victime d'une violente chute dans une descente. Vainqueur de trois étapes et en tête du classement de la montagne et du classement par points, Wout Van Aert est parti à la faute dans la piégeuse descente de la Collada Llomena, deuxième difficulté de la journée, au km 131. Après une saison en demi-teinte marquée par sa violente chute fin mars dans la course A travers la Flandre, le routier sprinter de la Visma Lease a bike avait repris des couleurs, décrochant la médaille de bronze lors du contre-la-montre des JO de Paris avant de briller sur les routes d'Espagne. Mardi, il était encore aux avant-postes et avait conforté son avance au classement de la montagne en passant en tête des deux premières difficultés répertoriées sur le parcours. Mais, après une première chute sans gravité en tout début d'étape, il a fait un tout droit dans un virage à gauche avant de heurter violemment la paroi. Il est reparti quelques dizaines de mètres seulement avant de renoncer.