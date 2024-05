van der Poel a tranché ++ Albon prolonge chez Williams

Un nouveau sprint pour Jonathan Milan La fête continue pour Jonathan Milan. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 11e étape du Tour d'Italie. L’Italien s’est imposé lors d'un sprint massif à Francavilla al Mare, sur les bords de la mer Adriatique. C'est la deuxième victoire dans ce Giro pour le spécialiste de la piste qui a devancé le Belge Tim Merlier alors qu'une violente chute a mis plusieurs coureurs par terre dans le dernier kilaomètre. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot rose de leader avec une avance inchangée de 2’40’’ sur le Colombien Daniel Martinez à l'issue de cette étape de transition. Cette journée a également été marquée par Cian Ujtdebroeks. Cinquième mercredi matin du général, le Belge a dû renoncer en raison d'un virus. La formation Visma a ainsi perdu un quatrième coureur dans ce Giro.

Mathieu van der Poel a fait son choix Mathieu van der Poel visera le titre olympique sur route Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le Néerlandais Mathieu van der Poel (29 ans) disputera bien le Tour de France. Il participera ensuite aux Jeux olympiques de Paris, mais seulement à la course sur route, renonçant ainsi au VTT. "C'est le choix le plus logique", a déclaré le champion du monde en titre dans un communiqué de son équipe Alpecin. Après avoir remporté le Tour des Flandres et Paris - Roubaix au printemps, il a longtemps hésité ces dernières semaines sur son programme pour cet été et la possibilité de cumuler route et VTT aux JO. "Cette année, la combinaison est trop compliquée. Ma première partie de saison a été assez longue avec d'abord le cyclo-cross et ensuite, après une courte pause, la campagne des classiques jusqu'à Liège - Bastogne - Liège", a-t-il expliqué. Période de repos "Si je voulais me concentrer entièrement sur le VTT et être parfaitement préparé, je devrais commencer dès le week-end prochain à Nove Mesto, l'étape tchèque de Coupe du monde. En concertation avec mon équipe, j'ai opté plutôt pour une période de repos plus longue avant de commencer la préparation pour le Tour de France et la course sur route des JO sans être pressé par le temps", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor qui avait chuté lors de l'épreuve de VTT aux JO de Tokyo en 2021. "Le fait que je porte actuellement le maillot arc-en-ciel a joué un rôle indirect aussi. C'est une année spéciale. En tant que champion du monde (en titre sur route), j'aimerais porter ce maillot le plus possible. Et je ne voudrais pas manquer non plus le Tour de France que je considère comme la meilleure préparation possible pour les JO", a développé Van der Poel. Pas de course avant le Tour Il a repris l'entraînement chez lui, en Espagne, et n'a pas prévu de disputer la moindre course avant le Tour (29 juin-21 juillet). Sur la Grande Boucle, il veut aider une nouvelle fois le sprinter d'Alpecin, Jasper Philipsen, à gagner le maillot vert tout en visant lui-même une victoire d'étape. Le Néerlandais sera ensuite l'un des grands favoris de l'épreuve en ligne des JO de Paris le samedi 3 août sur un parcours long et exigeant qui lui convient parfaitement.

Formule 1: Williams et Alexander Albon prolongent leur contrat Albon au volant de sa Williams Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Le pilote thaïlandais Alexander Albon (28 ans) a prolongé son contrat "de plusieurs années" avec Williams. Il évolue dans l'équipe anglaise depuis 2022, a annoncé celle-ci. "Je suis très heureux de rester chez Williams et de continuer à travailler avec une équipe si talentueuse et dévouée. Le début de saison a été difficile, mais nous avons réalisé des progrès significatifs depuis mon arrivée. C'est un projet à long terme auquel je crois fermement et je veux y jouer un rôle important", a expliqué le pilote. Le natif de Londres disputera ce week-end à Imola son 50e Grand Prix avec Williams. Il a réussi à terminer dix fois dans le Top 10 avec pour meilleur résultat deux septièmes places en 2023, au Canada et à Monza. "Nous sommes ravis de garder Alex sur le long terme. Il est très talentueux, dévoué et son apport technique est précieux sur le chemin que l'on suit pour retrouver la compétitivité. Depuis qu'il a rejoint Williams, il a montré sa capacité à être performant sous la pression et sa prolongation est importante dans notre projet de retrouver le haut de la grille", a souligné James Vowles, le patron de l'écurie.

Le VfB Stuttgart mise sur Leonidas Stergiou Stergiou aux prises avec Gnabry (Bayern Munich) Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Prêté cette saison par Saint-Gall au VfB Stuttgart, Leonidas Stergiou (22 ans) a convaincu. Le club allemand l'a engagé avec un contrat jusqu'à fin juin 2028. Souvent remplaçant depuis son arrivée, Stergiou a fini par faire son trou. Il a été titularisé lors des cinq derniers matches et a même inscrit son premier but en Bundesliga lors du récent succès 3-1 contre le Bayern Munich. Stuttgart finira au pire troisième du championnat et jouera donc en Ligue des champions la saison prochaine. Selon les médias allemands, le club a versé deux millions de francs à Saint-Gall pour le transfert définitif du défenseur suisse.

Equipe de Suisse: Breel Embolo touché à une cuisse Breel Embolo: une blessure qui tombe mal Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Breel Embolo (27 ans) souffrirait d'une déchirure musculaire à une cuisse, selon "blue Sport" qui se base sur ses sources. L'AS Monaco, le club de l'attaquant suisse, n'a rien communiqué à ce sujet. Si la nature de la blessure était confirmée, cela signifierait qu'Embolo devrait observer une pause de trois à quatre semaines. Il manquerait ainsi une grande partie de la préparation en vue de l'Euro en Allemagne. L'attaquant suisse avait été remplacé peu avant la pause dimanche à Montpellier, se plaignant d'une cuisse. Ce n'était que sa cinquième apparition de la saison. Il a manqué de longs mois en raison d'une grave blessure à un genou (ligament croisé). Le sélectionneur Murat Yakin dévoilera vendredi son cadre pour l'Euro.

Coupe de Suisse: la finale sera arbitrée par Alessandro Dudic Alessandro Dudic dirigera la finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La finale de la Coupe de Suisse entre Servette et Lugano sera arbitrée par Alessandro Dudic (35 ans), a annoncé l'ASF. Le match aura lieu au Wankdorf de Berne le dimanche 2 juin. Arbitre FIFA depuis 2022, Dudic travaille comme avocat. Il était arbitre remplaçant lors de la finale 2023. Depuis sa promotion en Super League il y a cinq ans, le Bernois a notamment dirigé plus de 70 matches en Super League.

Manchester City: le gardien remplaçant héros contre Tottenham Pep Guardiola peut remercier Stefan Ortega Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Pep Guardiola a souligné les mérites de Stefan Ortega, gardien remplaçant de Manchester City. Celui-ci a été déterminant mardi à Londres lors du succès 2-0 contre Tottenham. Sans les arrêts réalisés par Ortega, "Arsenal est champion" d'Angleterre, a réagi le manager de Manchester City. Les "Citizens" ont pris la tête aux dépens d'Arsenal grâce à leur victoire en match en retard à Tottenham, où leur gardien numéro 2 a réalisé des parades salvatrices, notamment une face à Heung-Min Son à la 86e minute alors que le score était seulement de 1-0. "Ortega a fait des arrêts, sinon Arsenal est champion", a résumé Guardiola en conférence d'après-match. "C'est la réalité dans le football moderne, les marges sont très fines". Son équipe possède 88 points, soit deux de plus que les "Gunners", avant l'ultime journée de Premier League disputée dimanche. Gardien incroyable "Même cette saison, alors qu'Edison a été blessé à quatre reprises, il s'est montré très fiable. C'est un gardien incroyable. Notre entraîneur des gardiens a pris une décision incroyable en le faisant venir ici", a-t-il insisté à propos d'Ortega. Le gardien allemand est entré en jeu en seconde période pour remplacer le Brésilien Ederson, touché au visage dans une action et visiblement furieux d'avoir été sorti du terrain par son entraîneur. Le capitaine Kyle Walker a toutefois pris soin de ne pas crier victoire avant l'heure. Dans la course au titre, "c'est un pas de plus. Il faut prendre chaque match comme il vient. Nous avions un travail à faire ce soir, mais nous savons comment les choses peuvent évoluer", a dit Walker sur Sky Sports. Le dernier match dimanche contre West Ham, à domicile, "c'est une autre finale et j'espère que nous pourrons entrer dans l'histoire de ce grand club. Le travail n'est pas terminé, loin de là", a poursuivi le défenseur anglais. City sera champion pour la quatrième fois de suite en cas de victoire contre les Hammers.

3-2 pour Denver et pour New York Nikola Jokic (à droite) arme son shoot face à Rudy Gobert. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Champion en titre, Denver a cueilli un troisième succès de rang face à Minnesota en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Nuggets se sont imposés à domicile 112-97 pour mener 3-2 dans la série. Avec ses 40 points et ses 13 passes décisives, le triple MVP Nikola Jokic a été à la hauteur de son rang pour mener les Nuggets vers une victoire presque sans histoire. Denver a mené 50-44 à la pause avant de creuser un écart de 14 points (88-74) à l’appel du dernier quarter. Pour les Timberwolves, le souvenir des deux succès cueillis à Denver lors des deux premiers matches de cette demi-finale semblait bien lointain. Portés par la verve de Jalen Brunson auteur de 44 points, les Knicks ont, pour leur part, retrouvé le chemin de la victoire dans leur demi-finale de la Conférence Est devant Indiana. Après deux défaites à l’extérieur, New York s’est imposé 121-91 dans son antre du Madison Square Garden pour mener également 3-2 dans la série. Jalen Bruson a passé le seuil des 40 points pour la cinquième fois déjà dans ces play-off. Il s’affirme comme l’atout maître d’une équipe galvanisée comme jamais par l'extraordinaire soutien de son public.

Un sort bien cruel pour Pius Suter et Vancouver Tout reste à faiire pour Pius Suter (à droite) et Vancouver face à Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Egaliser à 6 contre 5 à 1’41’’ de la sirène avant de concéder un troisième but 62’’ plus tard : tel le sort bien cruel réservé à Pius Suter et à Vancouver mardi à Edmonton. Les Canucks se sont inclinés 3-2 face aux Oilers lors de l’Acte IV de cette demi-finale de la Conférence Ouest. Tout reste ainsi à faire dans cette série avec ce score de 2-2. Vancouver possède toutefois l’avantage de la glace. Menés 2-0 à l’appel de l’ultime période, les Canucks sont revenus à la hauteur des Oilers grâce aux réussites de Connor Garland et de Brock Boeser. Mais Evan Bouchard, d’un lancer du poignet qui ne semblait pas inarrêtable, devait redonner l’avantage à Edmonton à 39’’ de la sirène dans une fin de match à couper le souffle. Aligné durant 16’51’’, Pius Suter a été crédité d’un bilan neutre. A l’Est, Boston a obtenu un sursis face à Florida. Victorieux 2-1 des Panthers à Sunrise, les Bruins ne sont plus menés que 3-2 dans cette demi-finale. Auteur de 28 arrêts dont un presque miraculeux devant Sam Reinhart à 8’’ de la sirène, Jeremy Swayman a été le grand homme du match. L’Acte VI aura lieu vendredi à Boston, l’éventuel 7e match dimanche en Floride.

Victoire impérative pour le Servette FC au Letzigrund Trois jours après son nul à St. Gall, le Servette FC se déplace ce mercredi à Zurich. Face au FCZ, les Grenat se doivent de l’emporter pour mettre la pression sur Lugano et Young Boys en lice jeudi. A sept points des Bernois et à un des Tessinois, le Servette FC ne peut plus s’égarer si l’entend rester à la fois dans la course au titre pour quelques heures encore et dans celle de la deuxième place qui ouvrira les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Grenat se souviendront qu’ils s’étaient imposés 2-0 le 4 novembre dernier au Letzigrund face au FCZ grâce à des réussites de Chris Bedia et de Steve Rouiller. Ce mercredi, le Servette FC trouvera sur sa route une équipe qui se bat pour une place européenne et qui a enfin refait le plein de confiance à la faveur de son succès 3-1 à Winterthour après trois défaites de rang. Mais il n'en demeure pas moins que le FCZ traverse une saison bien terne. Dans l’autre match de la soirée, le Lausanne-Sport tentera de cueillir une première victoire dans le "relegation group" lors de la venue de Lucerne.

La Suisse doit continuer sur sa lancée face aux Britanniques Pour son quatrième match du Championnat du monde à Prague et après trois succès, la Suisse affronte la Grande-Bretagne mercredi soir (20h20). L'occasion de se rapprocher des quarts. Trois points c'est tout. Face à la 20e nation au classement mondial, la Suisse n'a pas d'autre choix que de gagner et poursuivre ainsi sa série victorieuse. Les Britanniques ont commencé le tournoi en réalisant un bon match face au Canada de Connor Bedard. Le nouvel attaquant des Eisbären Berlin Liam Kirk a surpris tout le monde en ouvrant la marque, mais les Canadiens se sont ressaisis pour finalement l'emporter 4-2. Très certainement fatigués, les Britanniques ont été fessés le lendemain par les Finlandais 8-0. Avec deux jours de repos à la suite de cette correction, les hommes de Peter Russell vont arriver en pleine forme face aux Suisses qui ont décidé de ne pas s'entraîner après leurs deux rencontres consécutives. Dans l'ère moderne, la Suisse a très peu croisé la route des Britanniques, étant donné que ces derniers étaient très souvent dans des divisions inférieures. Mais en 2021 à Riga, les sujets de Sa Majesté avaient gêné les Suisses, avec au final un succès helvétique 6-3 et deux buts pour Liam Kirk. Ceci dit, cette équipe de Suisse articulée autour de Roman Josi donne l'impression de pouvoir franchir cet obstacle. Il conviendra juste d'afficher le même sérieux que contre la Tchéquie et de ne pas répéter les mêmes erreurs que contre l'Autriche.

Premier League: Manchester City à un succès du titre Erling Haaland: un doublé presque synonyme de titre Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Manchester City abordera l'ultime journée de Premier League dimanche en pole position. Son succès 2-0 à Londres contre Tottenham lui permet de compter deux points d'avance sur Arsenal. Dans une atmosphère étonnante - les fans de Tottenham n'ont que peu encouragé leur équipe, craignant que cela n'avantage leur ennemi juré Arsenal -, les Citizens, avec Manuel Akanji, ont semblé nerveux. Ils ont dû attendre la 51e pour ouvrir le score par Haaland, servi par de Bruyne. Les tenants du titre peuvent en outre remercier leur gardien remplaçant Ortega, entré pour Ederson blessé, et qui a sauvé en plusieurs circonstances, notamment quand Son est arrivé seul devant lui après un couac d'Akanji (86e). Sur penalty, Haaland a assuré la victoire (91e). Dimanche, un succès de Manchester City à domicile contre West Ham apportera un inédit quatrième titre de champion à Pep Guardiola et ses hommes. Arsenal, qui recevra Everton, n'a donc plus le contrôle de son destin. La défaite de Tottenham a par ailleurs fait les affaires d'Aston Villa, qui est désormais assuré de finir quatrième et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Championnat du monde: le Canada se fait peur Les Canadiens ont failli payer cher un troisième tiers raté Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le Canada a remporté un troisième succès consécutif dans le groupe A du championnat du monde à Prague. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu l'Autriche 7-6 ap. Les Canadiens - qui menaient 6-1 après deux tiers avant de se déconcentrer totalement - ont arraché la victoire par Tavares après 15 secondes de prolongation. Ils sont ainsi en tête du groupe à égalité avec la Suisse et avec un point de plus que la Finlande. Par ailleurs, la Norvège a signé son premier succès du tournoi en s'imposant 2-0 face au Danemark. Dans la poule B à Ostrava, la Lettonie a renforcé sa place du bon côté de la barre grâce à une victoire 2-0 contre le Kazahkstan. Pour sa part, la France a aussi gagné pour la première fois en battant la Pologne 4-2.

Super League: pas de miracle pour le Stade Lausanne-Ouchy Albian Ajeti a ouvert le score pour Bâle Image: KEYSTONE/GIUSE ESPOSITO Le Stade Lausanne-Ouchy retrouvera la Challenge League après un an dans l'élite. A deux journées de la fin, les Vaudois ne peuvent désormais plus échapper à la dernière place du Relegation Group. Pour entretenir un très mince espoir de s'en sortir, le SLO devait absolument s'imposer à Bâle, et espérer simultanément qu'Yverdon lui donne un coup de main en allant gagner à Zurich contre Grasshopper. Battu 2-0 au Parc St-Jacques sur des buts d'Ajeti à la 63e et de Dräger à la 96e, l'équipe de Ricardo Dionisio n'a pas été en mesure de remplir sa part de contrat. Le SLO n'a pas montré grand-chose sur le plan offensif, comme si, inconsciemment, les joueurs n'y croyaient déjà plus. Avec ces trois points, le FCB a lui mathématiquement assuré son maintien. La seconde condition n'a pas été remplie non plus. Au Letzigrund, GC l'a emporté 2-0 face à un Yverdon qui voyage décidément mal. Des réussites de Momoh (40e) et Ndenge (89e) ont permis aux Sauterelles de pouvoir encore nourrir l'espoir d'échapper à la 11e place synonyme de barrage. Les protégés de Marco Schällibaum ne sont plus qu'à quatre longueurs du Lausanne-Sport, qui serait bien inspiré de gagner jeudi à domicile contre Lucerne...