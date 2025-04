Van der Poel bat Pogacar ++ Liverpool se rapproche du titre

Une fois encore, les Sauber-Ferrari n'ont pas été en mesure de s'illustrer. Nico Hülkenberg a terminé 13e et Gabriel Bortoleto 19e et dernier.

Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont fini au pied du podium, devant le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui a dû se contenter d'une anonyme et inhabituelle 6e place.

Piastri s'est imposé devant les Anglais George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren-Mercedes), lequel reste leader du championnat. Il compte 77 points, soit 3 de plus que son coéquipier Piastri.

Même si sa domination fut incontestable, Servette ne peut pas s'estimer lésé sur la pelouse de son meilleur ennemi. Les occasions les plus franches furent pour le FC Sion. L'ouverture du score de Numa Lavanchy à la 65e répondait, ainsi, à une certaine logique. L'égalisation quatre minutes plus tard du joker Aliune Ndoye aussi.

Les Grenat accusent, en effet, 6 points de retard avec un plus mauvais goal average que les Rhénans alors qu'il ne reste plus que six rencontres au programme. Même si mathématiquement tout reste possible, la messe semble dite. Ce n'est pas cette année que le Servette FC remportera ce titre espéré depuis vingt-six ans, soit depuis plus d'un quart de siècle.

Meilleur Suisse, le Thurgovien Stefan Bissegger a pris une belle 7e place à 3'46. Il a été très actif et a fait partie d'un groupe en tête avec van der Poel et Pogacar notamment à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Johan Jacobs a terminé 21e à 4'48 et Stefan Küng 43e à 8'18.

Mathieu van der Poel est devenu seulement le troisième coureur de l'histoire à réaliser un triplé dans l'Enfer du Nord après le Français Octave Lapize entre 1909 et 1911 et l'Italien Francesco Moser entre 1978 et 1980. Il n'est plus qu'à un succès du record détenu par les Belges Roger de Vlaeminck et Tom Boonen.

La décision s'est faite sur une chute de Pogacar à 38 km de l'arrivée, alors que les deux hommes étaient seuls en tête. Van der Poel n'a pas manqué l'occasion pour faire la différence, malgré une crevaison à 15 km du but. Mais à ce moment, Pogacar avait déjà marqué le pas. Mais pour sa première participation, le Slovène a montré que cette course particulière pourrait lui sourire à l'avenir.

Encore co-leader au terme de la 25e journée à la fin février, Lugano a ouvert la marque à la 58e minute par l'intermédiaire de son défenseur portugais Martim Marques (1er but en Super League). St-Gall a répliqué six minutes plus tard grâce au 11e but de la saison de Willem Geubbels.

Exemplaire dans l'attitude samedi soir, Yannick Rathgeb a peut-être gagné une plus grande place dans le vestiaire fribourgeois. Avec encore Maximilian Streule, la défense va logiquement progresser. Reste au final à envisager la succession de Reto Berra, au bénéfice d'une année de contrat, et qui fêtera ses 39 ans en janvier prochain.

"On a toujours misé sur la qualité avant la quantité, analyse Hubert Waeber. Là on doit améliorer la profondeur. En augmentant petit à petit le budget, on doit pouvoir le faire. J'ai toujours dit que l'on doit lutter chaque année pour le top 4-5, mais qu'on doit gagner en profondeur pour que cela passe une fois. Le thème des sept étrangers va revenir sur la table. On va mener une réflexion. Faudra-t-il commencer avec sept voire huit étrangers ? On verra. Tout est question de budget."

En menant 3-1 dans la série, Fribourg a tutoyé la finale. Seulement, sur la longueur, Lausanne a fini par passer l'épaule en enlevant les trois derniers actes. Si les deux clubs comptent plusieurs blessés d'impact, l'absence des deux centres suédois Lucas Wallmark et Jacob de la Rose a pesé dans les rangs fribourgeois. "Je pense qu'avec nos deux centres en santé, on allait en finale, assure Hubert Waeber. Mais les blessures font partie du sport et il faut faire avec."

Interrogé sur le banc des Dragons samedi soir à Malley, le président fribourgeois Hubert Waeber avait de quoi être fier de son club. Le Singinois a tiré un petit bilan à chaud: "Le début de saison était catastrophique et cela ne nous a pas plu. Depuis Noël, on a vu une tout autre équipe. Enfin, c'est la même, mais qui a travaillé totalement différemment. Les quarts contre Berne étaient magnifiques, la demi-finale contre Lausanne aussi, simplement ce soir il a manqué un peu de forces. Alors bien sûr, on aurait voulu la finale, mais on peut être content de notre saison."

Il y a bien entendu la déception de ne pas avoir atteint la finale avec un avantage de 3-1 dans la série, mais les Dragons ont de quoi être satisfaits de leur exercice 2024/25. Car au soir du 21 décembre, le club pointait à la 11e place avec 39 points, soit trois de plus que Lugano, 13e, et à dix longueurs de Zoug, 6e.

McIlroy en tête, à un tour de gagner un premier Masters

Rory McIlroy abordera le dernier tour du Masters en t Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER

Rory McIlroy, auteur d'un début et d'une fin de journée fantastiques samedi, s'est placé en tête du Masters avant le dernier tour.

Le no 2 mondial espère enfin enfiler dimanche la veste verte de vainqueur du dernier grand tournoi qui manque à son palmarès.

Le Nord-Irlandais âgé de 35 ans compte deux coups d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau. Le chouchou du public a rendu une nouvelle carte de 66 samedi (6 sous le par) magnifiée par deux eagles et quatre birdies, pour un score total de -12.

Vainqueur des trois autres Majeurs, McIlroy n'a jamais remporté le Masters, le plus prestigieux. Et il n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem depuis 2014, enchaînant les désillusions et les places d'honneur.

Mais le Nord-Irlandais sait que rien n'est fait, lui qui avait caviardé une avance de quatre coups le dimanche à Augusta en 2011, ou encore laissé passer la victoire sur le fil face à DeChambeau, justement, à l'US Open l'an passé, son dernier crève-coeur.

McIlroy a toutefois remporté quatre des cinq Majeurs dont il a abordé la dernière journée en tête. "Je pense que je dois garder à l'esprit qu'il reste encore beaucoup de chemin. Je sais mieux que quiconque ce qu'il peut arriver lors d'un dernier tour ici", a-t-il souligné.

"Je suis très expérimenté, je veux aussi garder à l'esprit que, peu importe ce qui arrive demain (dimanche), je serai capable de réagir", a ajouté McIlroy qui, en cas de succès final, rejoindrait Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods, les seuls à avoir remporté tous les Majeurs chez les hommes.

"Départ de rêve"

Samedi, Rory McIlroy a débuté parfaitement avec six trous en trois coups, dont un eagle au no 2. "C'était évidemment un départ de rêve, a-t-il commenté. J'ai frappé deux coups parfaits au no 1, puis j'ai rentré mon putt, avant trois coups parfaits au no 2 et trois autres au no 3", s'est-il félicité.

Son second eagle est survenu au trou no 15 et lui avait donné temporairement quatre coups d'avance, avant que DeChambeau ne réussisse trois birdies sur les quatre derniers trous. Les deux joueurs disputeront la même partie dimanche.

Le Canadien Corey Coners occupe la 3e place à quatre coups du leader, suivi deux coups plus loin par l'ancien vainqueur Patrick Reed et le 2e de l'an passé, le Suédois Ludvig Aberg. L'Anglais Justin Rose, qui avait attaqué la journée en tête, s'est manqué avec une carte de 75 (+3)r, le plaçant à sept coups de McIlroy. A égalité à la 6e place se trouve aussi le no 1 mondial américain Scottie Scheffler, tenant du titre, qui a joué son 3e tour dans le par.