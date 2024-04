Vancouver et Pius Suter battent Vegas ++ La Suisse n'y arrive pas

Pius Suter et les Canucks battent le Champion en titre Conor Garland célèbre son doublé contre Vegas. Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Déjà assuré de sa place en play-off, Vancouver ne fait pas l'impasse sur la fin de la saison régulière. Sur leur glace, Pius Suter et les Canucks ont battu 4-3 Vegas, le Champion en titre. Mené 2-0 puis 3-1, Vancouver a renversé la rencontre grâce à son efficience dans le jeu de puissance et la vista de J.T. Miller qui a délivré trois passes décisives. Après cette 48e victoire, les Canucks sont revenus à 3 points de Dallas dans la lutte pour la première place de la Conférence Ouest. Aligné durant 10'26'', Pius Suter a été crédité d'un bilan neutre à défaut d'avoir soigné ses statistiques. Le Zurichois en reste à 13 buts et à 14 assists.

Une troisième défaite pour les Suissesses Un début de tournoi laborieux pour Colin Muller et son équipe. Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX Troisième défaite en trois matches pour la Suisse au Championnat du monde d'Utica ! La formation de Colin Muller s'est inclinée 5-2 devant la Finllande. Comme face au Canada lors de son précédent match, la Suisse a concédé l'ouverture du score très tôt. Les Finlandaise n'ont mis que 42'' pour inscrire le 1-0 par Petra Nieminen. Après l'égalisation de Lara Stalder juste avant la première sirène, la Suisse devait lâcher prise avant la mi-match. Les joueuses de Colin Muller ont été désarmées devant la verve de Jenni Hirikoski qui a délivré trois passes décisives avant de sceller le score dans la cage vide. La Suisse livrera son dernier match de la phase de poules ce mardi contre la République tchèque. Elle disputera ensuite un quart de finale qui devrait l'opposer à nouveau à la Finlande selon toute vraisemblance.

Une médaille olympique comme objectif pour Ponti Noè Ponti visera une deuxième médaille olympique à Paris. Le Tessinois est en phase de préparation, mais sa forme est déjà excellente, comme il l'a montré à Uster lors des championnats de Suisse. "Je pense être actuellement à 70 ou 80% de mon maximum", a-t-il récemment expliqué à Keystone-ATS. Ses performances du week-end sont très prometteuses. Il a battu deux fois son record national sur 50 m papillon, le portant à 22''65. Et il a aussi amélioré celui de sa distance de prédilection, le 100 m papillon, avec un chrono de 50''16. Seuls cinq nageurs ont fait mieux que le Tessinois, tant sur 50 que sur 100 m. Ponti (22 ans) a axé toute sa préparation sur les JO de Paris. C'est pourquoi il a notamment renoncé aux Mondiaux à Doha en février. Plusieurs autres grands noms de la natation en ont fait de même. Pic de forme trop tôt Une médaille mondiale en grand bassin manque donc encore à son palmarès. En juillet dernier à Fukuoka, il avait dû se contenter d'un 7e rang en finale du 100 m papillon. Trop d'éléments n'avaient alors pas joué, et aussi dans la phase d'approche de l'évènement. Il avait atteint trop tôt son pic de forme. Le Tessinois avait aussi subi une grande pression médiatique, et cela l'avait affecté plus que prévu. Tout comme le fait d'avoir été presque tout le temps en déplacement. "Quand je suis arrivé à Fukuoka, j'étais déjà très fatigué mentalement." Il lui a donc manqué des forces pour tout donner alors qu'il pensait surtout aux vacances. "C'est ainsi. Perdre n'est jamais simple, mais on a su en tirer les leçons." Il a su le montrer en décembre lors des Européens en petit bassin à Otopeni. En Roumanie, Ponti a "explosé" en récoltant trois médailles d'or et une d'argent. Cela lui a valu le titre de nageur européen de l'année, devant le Français Léon Marchand, triple champion du monde à Fukuoka. Surprise et motivation "Recevoir cette distinction a été un peu une surprise. Mais cela montre que les gens m'apprécient. C'est sans aucun doute une grande motivation pour la suite", a-t-il dit. Après Otopeni, le Tessinois s'est entraîné durement pendant trois mois. "C'était important pour moi", dit-il. Les fondamentaux ont été au centre de l'attention durant trois semaines en altitude à St-Moritz avant qu'il ne se rende dix jours à Lanzarote. Le reste de son entraînement s'est déroulé au Tessin. Son programme pour la suite? Ponti va encore nager cette semaine lors des championnats suisses par équipes avant de retourner trois semaines à Lanzarote. Pour le reste, il sera majoritairement à la maison, car il ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant Fukuoka. Début juin, il participera au meeting Mare Nostrum à Monaco. Il n'a pas encore décidé s'il ira aux championnats d'Europe à Belgrade (17 au 23 juin) ou au meeting Sette Colli à Rome (21 au 23 juin). Avant les JO, l'équipe de Suisse se retrouvera en camp d'entraînement au nord de Paris. Apprendre à gérer la pression Et la pression? "Je dois apprendre à la gérer", glisse le Tessinois. Pour ce faire, il voit toutes les deux semaines son coach mental. Il s'adonne aussi à des séances de méditation et de visualisation. Le champion a mis en veille sa formation de physiothérapeute jusqu'après le rendez-vous olympique. Après le bronze décroché à Tokyo, Noè Ponti a pour objectif de monter une fois encore sur le podium. "Je sais ce que je peux faire", affirme-t-il. "Mais la concurrence est très grande. Il est possible que je batte d'une seconde mon record de Suisse et que je termine quatrième..." Mais dans un tel cas de figure, il n'aurait rien à se reprocher.

Ligue des champions: un joli programme en vue ce soir Les fans de ballon rond attendent beaucoup de cette soirée en Ligue des champions. Les deux quarts de finale aller au programme dès 21h00 promettent monts et merveilles. Le Real Madrid, club le plus titré dans la compétition avec 14 victoires, accueille Manchester City, tenant du trophée. Les deux équipes avaient déjà été aux prises en demi-finales lors des deux dernières saisons, avec une qualification chacune. Les Espagnols filent vers un nouveau titre de champion en Liga, alors que les Citizens de Manuel Akanji sont engagés dans une terrible lutte à trois en Premier League avec Arsenal et Liverpool. Les deux clubs ont de nombreux arguments à faire valoir, de sorte que ce duel s'annonce indécis et serré. Dans l'autre rencontre de la soirée, Arsenal reçoit le Bayern Munich avec l'étiquette du favori. Leaders de leur championnat, les Gunners marchent très fort depuis le début de l'année, au contraire des Bavarois. Ceux-ci vont manquer le titre en Bundesliga pour la première fois après onze ans de succès. La Ligue des champions constitue leur dernier espoir de ne pas conclure la saison sans trophée.

Un retour gagant pour Yann Sommer Yann déjà de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Yann Sommer a signé un retour gagnant sur les pelouses seize jours après sa blessure à la cheville à Copenhague avec l’équipe de Suisse. L’Inter et le Bâlois se sont imposés 2-1 à Udine. Yann Sommer a concédé l’ouverture du score sur un centre-tir dévié de l’Allemand Lazar Samarzic à la 40e qui l'a médusé. Mais l’Inter a pu renverser la situation après le repos sur un penalty de Halan Calhanoglu et sur une réussite de Davide Frattesi dans le temps additionnel. A la faveur de ce succès, l'Inter compte 14 points d'avance au classement sur le Milan AC. Le sacre de Yann Sommer et de ses coéquipiers est pour très bientôt.

Trois pucks de finale pour le Lausanne HC Le Lausaanne HC à une victoire de la première finale de son histoire. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD A domicile, Lausanne a remporté le 4e acte des demi-finales des play-off. Un succès 3-1 sur Fribourg qui permet aux Vaudois de mener 3-1 dans la série. Les joueurs de Geoff Ward auront donc trois pucks de finale. Ce serait une première pour le club vaudois dont la meilleure performance reste une défaite 4-1 en demi-finale contre Zoug en 2019. Et c'est peut-être aussi pour cela que les Lausannois en sont là aujourd'hui. En ayant déjà réussi à faire mieux que dans toute leur histoire, ils évoluent avec moins de pression que Fribourg. Mais ce troisième succès fut long à se dessiner. Le premier but de la rencontre est tombé à la 39e. Bien servi par Ken Jäger, Tim Bozon a trouvé Michael Raffl pour une ouverture du score qui a libéré une patinoire qui avait certainement l'impression de revivre l'acte II et l'acte III avec deux équipes dos à dos après quarante minutes. Buteur lors du septième match en quart de finale contre Davos, décisif mercredi dernier avec un but en infériorité numérique et samedi avec la passe sur le 2-0 de Théo Rochette, Michael Raffl se pose pour l'heure en facteur X au sein du LHC. L'Autrichien de 35 ans est revenu de blessure le 12 janvier et son impact dans le collectif lausannois n'est plus à démontrer. Quelques secondes après son but, Raffl aurait même pu doubler la mise et mettre un immense coup derrière les casques fribourgeois. Au lieu de cela, c'est Gottéron qui a pu égaliser à la 43e. D'un superbe effort, Chris DiDomenico a battu Connor Hughes et relancé totalement les actions fribourgeoises. Enfin c'est ce que l'on aurait pu penser si le LHC n'avait pas repris l'avantage près de cinq minutes plus tard par Tim Bozon, d'un tir qui a laissé pantois Berra. Une fois encore, c'est la troisième ligne vaudoise qui a fait la différence. Les Dragons ont livré un match dans la veine de celui de samedi. Moins ennuyés par Lausanne, les hommes de Dubé ont encore eu des soucis de concrétisation ou de malchance, comme à la 24e lorsque Julien Sprunger a attrapé le poteau. Et finalement les Vaudois, très bons dans la gestion de la fin de match, ont pu clore les débats dans la cage vide grâce à Rochette. Le cinquième duel se tiendra mercredi soir à Fribourg avec un Gottéron au pied du mur.

Les Lions dévorent Zoug Rien à faire pour l'instant contre Sven Andrighetto et Zurich. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les Zurich Lions disputeront la finale des play-off. Comme face à Bienne au tour précédent, les Lions n’ont eu besoin que de quatre matches pour éliminer Zoug. Zurich a remporté 2-0 l’Acte IV sur la glace zougoise pour un huit sur huit assez extraordinaire depuis le début de ces séries finales. La meilleure équipe de la saison régulière a marqué par Derek Grant à la 22e dans un angle très fermé et par Denis Malgin à la 34e sur une séquence à cinq contre quatre. Sans un Leonardo Genoni dans un bon soir dans la cage averse, l’addition aurait été bien plus lourde. Parfaitement protégés par leur gardien Simon Hrubec et portés par la verve de Malgin et de Sven Andrighetto, les Lions dégagent une très grande impression. En finale, l’avantage de la glace et de la fraîcheur leur offre, semble-t-il, une immense marge sur son futur adversaire.

Ajoie engage le meilleur compteur de Finlande Oula Palve, ici avec Haemeenlinna à la Coupe Spengler en 2017, rejoint le HC Ajoie pour une saison Image: KEYSTONE/SPENGLER CUP Ajoie a engagé le centre finlandais Oula Palve pour la saison prochaine. Le joueur de 32 ans débarque d'Ilves Tampere. Avec 64 points (20 goals) en 60 matches, il a été le meilleur compteur du championnat finlandais. Après avoir commencé sa carrière à JYP, Palve a véritablement démarré en 2016/17 avec HPK. Il est ensuite parti au TPS Turku avant de filer en AHL avec les Wilkes-Barre/Scranton Penguins puis les Texas Stars lors de la saison 2019/20. De retour en Europe, il a joué trois saisons en Suède avant de retrouver son pays lors du dernier exercice. Il s'agit du deuxième import venu de Finlande après Jerry Turkulainen, 2e meilleur compteur de SM Liiga avec 63 points (21 buts).

Everton sanctionné d'un nouveau retrait de points Everton, ici le nouveau stade, est pénalisé de deux nouveaux points en championnat Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Everton a été sanctionné d'un retrait de deux points au classement. Ceci pour non-respect des règles financières concernant la période se terminant en 2022/23, a annoncé le club de Liverpool. Plus tôt dans la saison, les "Toffees" ont déjà été frappés d'un retrait de points pour une violation des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League pour la période se terminant en 2021/22. Ce retrait de dix points, annoncé en novembre, a ensuite été réduit à six en appel en février. Au classement, la nouvelle sanction relègue les "Merseysiders", actuellement dirigés par Sean Dyche, à la 16e place du championnat d'Angleterre avec 27 points, soit deux de plus que l'actuel premier relégable Luton Town (18e). Le club a annoncé son intention de vouloir faire appel. Everton, institution du football anglais, a remporté neuf fois le championnat d'Angleterre et joue sans interruption en première division depuis 1954.

Allemagne: Völler reste directeur sportif de l'équipe nationale Rudi Völler: sa mission lui plaît Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Rudi Völler a prolongé jusqu'en 2026 son contrat de directeur sportif de l'équipe d'Allemagne. Il sera en poste jusqu'à la Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. A deux mois de l'Euro à domicile, la Fédération (DFB) espère que la prolongation de Völler constituera un signal positif pour le sélectionneur Julian Nagelsmann. La DFB souhaite aussi lier celui-ci sur le long terme, alors que son contrat se termine après l'Euro cet été à domicile (14 juin - 14 juillet). Champion du monde en 1990 comme joueur, puis sélectionneur de la Mannschaft de 2000 à 2004 (vice-champion du monde en 2002), Rudi Völler a été nommé directeur sportif en février 2023. Il avait remplacé Oliver Bierhoff, qui a démissionné de son poste après le fiasco allemand au Mondial 2022 au Qatar (élimination au 1er tour). Souhait personnel Völler a également assuré l'intérim de quelques jours comme sélectionneur à la fin de l'été 2023, entre la mise à l'écart de Hansi Flick (10 septembre) et la nomination de Julian Nagelsmann (22 septembre). "Au cours des 14 mois qui viennent de passer depuis ma nomination, je suis aperçu que mes responsabilités à la DFB me tenaient de jour en jour plus à coeur. Ce qui était au début le sentiment d'une obligation envers l'Allemagne, la fédération et la sélection, est devenu depuis longtemps, un souhait personnel", a expliqué Völler, cité dans le communiqué de la Fédération. Pour Andreas Rettig, membre de la direction de la DFB, la prolongation du contrat de Völler est un "signal positif" vers le sélectionneur Julian Nagelsmann, "avec qui nous souhaitons également travailler sur le long terme". Le nom de Nagelsmann est revenu dans la presse allemande comme potentiel successeur de Thomas Tuchel cet été sur le banc du Bayern Munich, 15 mois seulement après avoir été mis à l'écart par la direction munichoise le 24 mars 2023.

ATP: Djokovic plus vieux numéro un mondial de l'histoire Novak Djokovic toujours au sommet du tennis mondial Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Novak Djokovic domine toujours le classement ATP publié lundi. Le Serbe devient, à 36 ans et 322 jours, le plus vieux numéro un mondial depuis la création de ce classement en août 1973. "Nole", engagé à partir de mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue, a ravi ce record de longévité à Roger Federer. Le Bâlois avait été au sommet de la hiérarchie à 36 ans et 320 jours. Avant le Suisse, il y avait eu l'Espagnol Rafael Nadal (33 ans et 244 jours) et l'Américain Andre Agassi (33 ans et 131 jours).

Sans doute la défaite de trop pour New Jersey Un 21e but pour Roman Josi. Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi s’est montré sans pitié à Newark. Buteur lors du succès 3-2 aux tirs au but de Nashville face à New Jersey, le Bernois a sans doute envoyé en vacances anticipées trois compatriotes. Avec cette défaite, les Devils de Nico Hischier, de Timo Meier et de Jonas Siegenthaler n’ont pratiquement plus aucune chance de disputer les séries finales. Ils n’ont plus que quatre matches pour combler à la fois les cinq points qui les séparent de la barre et dépasser quatre équipes au classement. Une mission pratiquement impossible... Face aux Predators, New Jersey a mené deux fois au score avant de céder sur la réussite de Ryan O’Reilly lors du shootout. Désigné pour ouvrir cette séance, Timo Meier a échoué devant le gardien Juuse Saros. A noter que le portier des Devils Kaapo Kahkonen s’est blessé en bas du corps lors du 1-1 de Roman Josi à la 9e minute. Roman Josi a inscrit son 21e but de la saison pour son 78e point lors de son 78e match. A la faveur de ce succès, Nashville s’offre un matelas de 7 points sur la barre. Autant dire que le capitaine Josi peut déjà basculer en mode play-off. Comme d'ailleurs Pius Suter avec Vancouver, Nino Niederreiter avec Winnipeg et Kevin Fiala avec Los Angeles.

Une première pour Ben Shelton Ben Shelton: il va falloir compter sur lui aussi sur terre battue. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Tête d’affiche le mois prochain du Geneva Open, Ben Shelton a ouvert son palmarès sur terre battue. L’Américain s'est imposé à Houston à la faveur de son succès sur son compatriote Frances Tiafoe. Agé de 21 ans, le joueur d’Atlanta a remporté cette finale 7-5 4-6 6-3 face au tenant du titre pour cueillir le deuxième titre d’une carrière qui s’annonce très prometteuse. Ce succès lui permet de se hisser à la 14e place du classement ATP pour devenir le no 2 américain juste derrière Taylor Fritz (ATP 13) . Demi-finaliste de l’US Open l’an dernier, Ben Shelton avait conclu l’an dernier sa longue campagne sur terre battue avec trois défaites dans des premiers tours à Rome, Genève et Paris. A Houston, il a démontré que son tennis pouvait également s’adapter aux contraintes de l'ocre.

La force de caractère du leader Un bon point pour Meschack Elia (au centre) et les Young Boys. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Loin d’évoluer au niveau qui devrait être le leur, les Young Boys témoignent d’une réelle force de caractère. A St. Gall, cette qualité essentielle leur a permis d’arracher le point du nul (2-2). Menés 2-0 jusqu’à la 79e minute, les Bernois ont égalisé grâce à une tête de Silvère Ganvoula et à une reprise de Joel Mvuka pour arracher un point presque inespéré. Il leur permet de compter désormais un avantage de 5 longueurs sur le Servette FC et de garder le FC Lugano à une distance "raisonnable" de 6 points. Dans un Kybunpark à guichets fermés et face à un adversaire qui joue sa place dans le top 6, les Bernois ont toutefois témoigné d’une étonnante fragilité défensive. Dans l’axe, la paire formée par Aurèle Amenda et Mohamed Camara ne dégage aucune assurance. Sur les côtés, les latéraux sont bien trop friables. En dans la cage, le capitaine David von Ballmoos ne dégage pas une impression formidable dans son jeu au pied... Leur chance dimanche est peut-être venue de l’étonnante fébrilité qui peut saisir le FC St- Gall. Comme contre Lucerne lundi et à Lausanne jeudi, la formation de Peter Zeidler a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Ces trois "couacs" risquent de coûter très cher à l’heure des comptes. Yverdon enfonce GC Dans l’autre rencontre disputée à 16.30, Yverdon a encore enfoncé davantage les Grasshoppers qui ont concédé une troisième défaite en six jours et qui devront s’estimer heureux s’ils échappent à la relégation directe. La place de barragiste leur semble promise même s’ils ont témoigné d’un certain orgueil dimanche. Menés au score et réduits à dix après l’expulsion de Joshua Laws à la 22e, les Zurichois n’ont rien lâché alors que tout s’était ligué contre eux. A la faveur de ce succès, Yverdon est revenu à la hauteur du Lausanne-Sport au classement. Même si elle fut acquise un peu dans la douleur, cette victoire répond à une certaine morale : une équipe qui ouvre la marque sur une frappe aussi magistrale que celle de Kevin Carlos à la 9e minute ne peut que gagner.... Le but de l'attaquant espagnol risque de tourner en boucle un certain temps.