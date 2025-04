Vardy change d'air ++ Le HC Lugano a un nouveau coach

Leicester: Jamie Vardy quittera le club en fin de saison Jamie Vardy: une véritable légende à Leicester Image: KEYSTONE/AP/LEILA COKER Une page va se tourner à Leicester: condamné à la relégation, le club anglais perdra en outre son capitaine emblématique Jamie Vardy à la fin de la saison, ont annoncé les Foxes jeudi. "Nous pouvons confirmer que notre légendaire attaquant Jamie Vardy quittera Leicester City cet été après 13 saisons qui ont fait de lui le plus grand de nos joueurs", écrit le club dans un communiqué. A 38 ans, l'avant-centre a fait l'essentiel de sa carrière professionnel à Leicester, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance du club modeste de Fleetwood Town. Il fut l'un des piliers de l'équipe qui a décroché contre toute attente le titre de champion d'Angleterre en 2016. Lors de cette saison magique, l'ex-international (26 sélections, sept buts) avait inscrit 24 buts. A l'heure de quitter Leicester, son compteur affiche 198 buts toutes compétitions confondues, dont 143 en Premier League dont il fut le meilleur buteur en 2015-16 (24 buts). "Ravagé" "Nul autre joueur ne symbolise plus que lui les succès incroyables de cette période et, avec près de 500 matches et presque 200 buts, ce que Vardy a réalisé à Filbert Way est sans équivalence tout au long des 141 ans de notre histoire", souligne Leicester. Dans un message vidéo diffusé sur ses réseaux sociaux, Vardy se dit "ravagé" par son départ. Mais, ajoute-t-il, "je savais que cela finirait par arriver". "J'ai passé treize années incroyables dans ce club, avec beaucoup de succès et parfois des bas", ajoute-t-il. Dernier joueur de l'effectif à avoir fêté le titre en 2016, Vardy a aussi remporté avec les Foxes la Coupe d'Angleterre en 2020/21 et le Community Shield en 2021. Resté à Leicester malgré une première relégation en 2023, il a aidé le club à remonter aussitôt dans l'élite. Mais, avec sept buts en 31 matches cette saison, il n'aura pas pu empêcher que les Foxes redescendent immédiatement. "Cette saison n'a été rien d'autre que malheureuse et, à titre personnel, une humiliation totale. Ça fait mal", a-t-il dit.

HC Lugano: Tomas Mitell nouvel entraîneur Tomas Mitell, ici au premier plan, va diriger le HC Lugano Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Suédois Tomas Mitell (44 ans) a signé un contrat de deux ans comme entraîneur principal du HC Lugano. Il sera assisté par son compatriote Stefan Hedlund (49 ans). Mitell était depuis février 2021 entraîneur du Färjestad BK. Il a remporté le championnat de Suède en 2022 avec le club de Karlstad et a été élu coach de l'année en 2023/24. Il avait auparavant fait partie du staff des Chicago Blackhawks en NHL de 2019 à 2021. Hedlund n'est pour sa part pas un inconnu dans les patinoires suisses. Il a été entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers de 2021 à décembre 2024.

Masters 1000 de Madrid: Carlos Alcaraz doit renoncer Carlos Alcaraz explique son forfait devant les médias Image: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA Carlos Alcaraz (ATP 3) a annulé au dernier moment sa participation au Masters 1000 à Madrid. L'Espagnol est blessé aux deux jambes, a-t-il indiqué en conférence de presse. A un mois de Roland-Garros, Alcaraz ne veut logiquement pas prendre le moindre risque. Il a précisé avoir des douleurs dans les deux jambes, soit à l'adducteur droit et à l'ischio-jambier gauche. Le numéro 3 mondial avait dû être traité par le physio dimanche lors de sa finale perdue à Barcelone contre le Danois Holger Rune.

Bencic domine Tauson en deux sets au 2e tour à Madrid Belinda Bencic s'est qualifiée pour le 3e tour à Madrid jeudi Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic (WTA 42) jouera les 16es de finale du WTA 1000 de Madrid. La St-Galloise s'est imposée en deux sets face à la tête de série no 20 Clara Tauson (WTA 23) jeudi au 2e tour. Impressionnante la veille face à Zeynep Sonmez (6-0 6-2), Belinda Bencic a dominé la Danoise 7-5 7-5. Elle a eu besoin de 1h55' pour cueillir son 20e succès de la saison sur le circuit et prendre sa revanche sur une joueuse qui l'avait battue lors de leur seul précédent duel, en février 2022 à Doha. La championne olympique 2021, qui a fêté mercredi le 1er anniversaire de sa fille Bella, a forcé la décision dans le "money time" lors des deux sets. Elle a ainsi remporté les trois derniers jeux de la manche initiale après avoir concédé son service pour se retrouver menée 4-5, et a gagné les huit derniers points du match après avoir écarté deux balles de break à 5-5 au deuxième set. Belinda Bencic disputera son 3e tour samedi sur la terre battue de la capitale espagnole, où elle avait atteint le dernier carré en 2019 et les quarts de finale en 2021. Elle se frottera à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 19) ou à l'Américaine Bernarda Pera (WTA 81), deux joueuses à l'aise sur cette surface.

Coupe de Suisse: le FC Bienne prêt pour un nouvel exploit Samir Chaibeddra, l'entraîneur du FC Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Pour la sixième fois de son histoire, le FC Bienne disputera une demi-finale de Coupe de Suisse. Le club seelandais rêve de promotion en Challenge League et d'exploit samedi contre les Young Boys. Cette demi-finale contre le grand rival cantonal provoque l'euphorie dans la région. "Nous aurions pu vendre plus de 20'000 billets", remarque Oliver Zesiger, coordinateur sportif du FC Bienne. Mais le stade ne peut contenir que 5200 spectateurs. Une tribune supplémentaire a été érigée spécialement pour l'occasion, et elle pourra accueillir 800 personnes. Mais la majorité des gens devront suivre le match à la télévision sur leur canapé plutôt qu'en live. Oliver Zesiger dit encore recevoir des appels de supporters désirant des billets, mais il n'a pas d'autre choix que de les décevoir. Bienne a franchi les demi-finales de la Coupe une seule fois. C'était en 1961, grâce à un succès 3-1 contre Lucerne. Ensuite, les Seelandais avaient perdu la finale 1-0 contre La Chaux-de-Fonds dans un derby horloger. C'était une autre époque... Objectif Challenge League Aujourd'hui, 64 ans plus tard, le FC Bienne affiche des ambitions en Promotion League, avec l'objectif de monter en Challenge League. Jusqu'à la faillite et la relégation qui en a découlé, Bienne avait évolué huit ans de suite au deuxième niveau du football suisse. "C'est le but qui a été fixé en début de saison. Nous voulons absolument y arriver", explique l'entraîneur Samir Chaibeddra. A cinq journées de la fin, Bienne occupe le deuxième rang à égalité de points avec le leader Kriens et avec deux longueurs d'avance sur Rapperswil-Jona. Mais cela ne signifie pas que les Biennois aborderont leur demi-finale contre YB sans ambition. "Si tout se met en place, rien ne nous empêche de battre aussi les Young Boys", affirme l'ailier Omer Dzonlagic (29 ans), auteur de onze buts cette saison en championnat. Il en a aussi inscrit quatre en Coupe, dont l'important 1-0 contre Lugano au tour précédent. "Evidemment, ce serait une sensation si on l'emportait. Mais c'est pour réaliser de tels rêves qu'on joue au football." Travailler ensemble L'ancien joueur de Thoune n'est pas le seul à disposer d'une solide expérience au niveau professionnel. Un autre est Freddy Mveng (32 ans). Le milieu de terrain a disputé 92 rencontres de Super League. Il a aussi participé à deux finales de Coupe, en 2011 avec Neuchâtel Xamax et en 2017 avec Sion. De tels joueurs sont extrêmement importants pour l'équipe, souligne l'entraîneur. Leur expérience leur permet de montrer l'exemple et aussi de calmer les nerfs de leurs jeunes coéquipiers. "Bienne est une ville ouvrière. On veut aussi amener cette mentalité sur le terrain avec des joueurs qui travaillent dur pour le collectif", dixit Chaibeddra. Une fête plus grande "Depuis quelques mois, on prend vraiment match après match. Ce mode de faire nous a bien réussi. Cette demi-finale contre YB est un match comme les autres", explique Mveng, avant d'ajouter en riant: "Sauf que la fête serait plus grande en cas de victoire!" Le défenseur central Damian Kelvin (22 ans) résume les éléments qui peuvent faire la différence. "Il faudra être prêt tactiquement et mentalement. Si on joue comme contre Lugano, c'est difficile pour chaque adversaire", estime-t-il.

Jonas Vingegaard déjà entièrement concentré sur le Tour Jonas Vingegaard: tout pour le Tour de France Image: KEYSTONE/EPA Absent depuis son abandon sur Paris-Nice en mars, Jonas Vingegaard est déjà entièrement tourné vers le Tour de France. Le Critérium du Dauphiné sera son unique course de préparation, a-t-il annoncé. Pendant que son grand rival Tadej Pogacar enchaîne les classiques, le Danois a entamé cette semaine sa préparation spécifique pour le Tour de France (5-27 juillet) avec des essais en soufflerie à Aalborg au Danemark. "C'est important de travailler ma position pour ne rien laisser au hasard", a expliqué le double vainqueur de la Grande Boucle en 2022 et 2023 dans un communiqué de son équipe Visma-Lease a bike. Vingegaard doit partir prochainement en Sierra Nevada, en Espagne, pour un camp d'altitude. Il participera ensuite au Dauphiné (8-15 juin) avant de faire un autre stage en altitude, à Tignes, dans les Alpes françaises, pour peaufiner les réglages en vue de son "grand objectif" de la saison. "Je me concentre désormais entièrement sur le Tour de France. La commotion dont j'ai souffert (après sa chute sur Paris-Nice en mars, ndlr) est derrière moi et je n'ai aucun autre problème physique", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas fait beaucoup de courses cette année et je suis impatient de recourir au Dauphiné et bien sûr au Tour de France et je vais essayer de gagner ces deux courses", a insisté le Danois de 28 ans.

Newcastle: le manager reprend son poste après sa maladie Eddie Howe avec la Coupe de la Ligue gagnée par son équipe Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL Eddie Howe a repris le travail après deux semaines d'arrêt en raison d'une pneumonie qui a entraîné un séjour à l'hôpital, a déclaré Newcastle. Howe a manqué trois matches sur le banc de l'équipe. "Newcastle United est heureux de confirmer qu'Eddie Howe a repris ses fonctions au centre d'entraînement", a écrit le club dans un communiqué. Les Magpies, où évolue le Suisse Fabian Schär, ont précisé que le manager avait observé "une période de convalescence". Âgé de 47 ans, Howe avait été hospitalisé le 11 avril après s'être senti mal plusieurs jours. Souffrant d'une pneumonie, il avait manqué les matches contre Manchester United, Crystal Palace et Aston Villa. Premier trophée en 70 ans En son absence, et sous l'intérim de son adjoint Jason Tindall, Newcastle a largement battu Manchester United (4-1) et Crystal Palace (5-0) mais a perdu contre Aston Villa (4-1). Cinquième de Premier League, l'équipe du nord de l'Angleterre est en lice pour une qualification en Ligue des champions. Arrivé au club au moment du rachat par le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, à l'automne 2021, Eddie Howe a mené Newcastle à son premier trophée en 70 ans le mois dernier, avec une victoire en Coupe de la Ligue face à Liverpool.

Les Kings confirment, sans se faire peur Fiala (22) et les Kings mènent 2-0 face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Sorti trois fois de suite par Edmonton au 1er tour des play-off de NHL, Los Angeles peut envisager une issue plus favorable en 2025. Les Kings de Kevin Fiala ont pris l'avantage 2-0 face aux Oilers. La franchise californienne, qui avait joué à se faire peur dans un acte I remporté 6-5, n'a cette fois-ci pas (trop) tremblé. Les Kings se sont imposés 6-2 mercredi à domicile grâce notamment aux 8 points cumulés par le duo Adrian Kempe (2 buts, 2 assists)/Anze Kopitar (1 but, 3 assists). Auteur de 2 points dans le match no 1 de cette série, Kevin Fiala est resté plus discret. L'attaquant saint-gallois a néanmoins été crédité d'un assist sur le 5-2 signé Kopitar à la 50e minute en supériorité numérique. Ce but a mis fin aux espoirs des Oilers, qui étaient revenus de 3-0 à 3-2. La soirée fut également belle pour le défenseur soleurois Lian Bichsel et les Stars, qui sont allés s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Colorado pour prendre l'avantage 2-1 dans la série. Dallas a ainsi gâché le retour du capitaine de l'Avalanche Gabriel Landeskog, qui n'avait plus joué depuis juin 2022 en raison d'une blessure chronique au genou droit. 2-0 pour Washington Meilleur équipe de la saison régulière à l'Est, Washington mène par ailleurs 2-0 face aux Canadiens de Montréal. Les Capitals ont battu les Habs 3-1 mercredi grâce notamment aux 14 arrêts effectués durant le troisième tiers par leur portier Logan Thompson, qui a permis à son équipe de garder l'avantage 2-1 avant que Connor McMichael ne scelle le score dans une cage vide à 2'' de la fin.

Houston revient à 1-1 face aux Warriors Alperen Sengun (28) et les Rockets ont égalisé à 1-1 face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Houston a égalisé à 1-1 dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Golden State. Les Rockets se sont imposés 109-94 mercredi au Texas. Vainqueur 95-85 du match no 1, Golden State a peut-être perdu plus qu'un match. Jimmy Butler, qui a changé le visage des Warriors depuis son arrivée en février, est en effet sorti sur blessure dès le premier quart-temps. L'ailier All-Star souffre d'une contusion pelvienne après être lourdement retombé sur le coccyx. Privés de leur deuxième meilleur joueur, les Warriors ont souffert sur le plan offensif, seul Stephen Curry (20 points) inscrivant plus de 12 points. L'homme du match fut l'arrière des Rockets Jalen Green (38 points), l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 17 points, 16 rebonds et 7 passes décisives. A l'Est, les deux meilleures équipes de la saison régulière, Cleveland et Boston, mènent 2-0 dans leur série respective. Les Caveliers ont battu Miami 121-112 grâce notamment aux 30 points de Donovan Mitchell alors que les Celtics, portés par Jaylen Brown (36 points, 10 rebonds) ont dominé Orlando 109-100.

Arda Güler maintient le Real dans la course au titre Thibaut Courtois s'est montré décisif en fin de partie face à Getafe Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Sans Kylian Mbappé qui se remet de sa blessure à une cheville, le Real Madrid s'est imposé sans briller mercredi chez son voisin Getafe (1-0). Un but du jeune Turc Arda Güler lui permet de rester au contact du FC Barcelone, solide leader de la Liga. Mis sous pression après le succès du Barça (1er, 76 points) la veille face à Majorque (1-0), le géant espagnol (2e, 72 points) accuse toujours quatre longueurs de retard sur son grand rival, qu'il affrontera samedi en finale de la Coupe du Roi. Avec un onze largement remanié en vue de ce troisième Clasico de la saison, avant un quatrième le 11 mai prochain en championnat, le club madrilène a fait le travail, grâce à une frappe du droit d'Arda Güler (21e, 1-0), auteur seulement de son deuxième but de la saison, pour offrir un succès précieux aux Merengues. Le gardien belge Thibaut Courtois, à nouveau impérial sur sa ligne, a encore sauvé les siens avec deux parades décisives aux 91e et 96e minute. La soirée des hommes de Carlo Ancelotti a aussi été gâchée en fin de partie par la sortie sur blessure du milieu français Eduardo Camavinga, visiblement touché à l'adducteur droit.

Zurich à un succès du titre, le LHC dos au mur Lausanne doit absolument gagner l'acte V de la finale des play-off de National League jeudi à Malley. Battus une deuxième fois à Zurich mardi (3-1), les Lions vaudois n'ont plus le droit à l'erreur. Les joueurs de Geoff Ward vont devoir se baser sur ce qu'ils ont montré lors du dernier match disputé à domicile. Grâce à un triplé de Théo Rochette, ils avaient décroché leur premier succès de la série lors de l'acte III (4-2). Pour espérer faire tomber une deuxième fois les Zurichois, le LHC devra surtout gommer des imprécisions qui lui ont coûté certains buts lors des matches disputés à l'extérieur. Marquer le premier but sera aussi vital, étant donné que le vainqueur des quatre premiers duels a toujours été celui qui a ouvert le score. Lausanne doit aussi espérer que la blessure de son arrière américain Gavin Bayreuther n'est pas trop sérieuse. Le défenseur a reçu un puck en plein visage en fin de match mardi à Zurich. Peu après la rencontre, Geoff Ward a assuré qu'il ne s'agissait que d'une égratignure.

Le Milan en finale Le doublé pour Luka Jovic pour envoyer le Milan en finale de la Coupe d'Italie. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno A la peine en championnat, le Milan AC peut encore viser un deuxième trophée après la Super Coupe. Il a éliminé l’Inter en demi-finale de la Coupe d’Italie. Après le 1-1 du match aller, les Rossoneri se sont imposés 3-0 au retour grâce à un doublé du Serbe Luka Jovic et une réussite du Néerlandais Tijjani Reijnders. Sans Yann Sommer laissé au repos, l’Inter n’a jamais donné le sentiment de pouvoir remporter cette demi-finale. Son rêve de triplé - Ligue des Champions, Serie A et Coupe d'Italie - s'est envolé. Le 14 mai à Rome, le Milan devrait selon toute vraisemblance affronter Bologna en finale. La formation de Dan Ndoye, de Remo Freuler et de Michel Aebischer reçoit Empoli ce jeudi dans une rencontre qui s’apparente à une formalité après leur victoire 3-0 à l’aller.

Rebeka Masarova rejoint Belinda Bencic Rebeka Masarova: une victoire qui lui assure un gain de 20 places dans le prochain classement. Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) sera, comme Belinda Bencic, au rendez-vous du 2e tour du WTA 1000 de Madrid. Issue des qualifications, la Bâloise a battu Ajla Tomljanovic (WTA 79). Elle s’est imposée 6-3 1-6 7-5 devant l’Australienne. Elle a su réagir immédiatement après la perte de son engagement lors du premier jeu du troisième set. Après être passée à deux points de la victoire à 5-4 15-30, elle a su conclure sur sa première balle de match deux jeux plus tard. Son parcours à Madrid lui assure déjà un gain de 20 places dans le prochain classement WTA. Mais rien ne dit qu'elle va s'arrêter là. Vendredi, Rebeka Masarova sera opposée à Yulia Puntintseva (WTA 24). Elle ne partira pas battue devant la Kazakhe dans la mesure où elle l’avait dominée lors de leur seule confrontation à ce jour, l’an dernier lors des qualifications du WTA 500 d’Abu Dhabi.

Une deuxième Flèche Wallonne pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar irrésistible dans le mur de Huy. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a retrouvé le chemin de la victoire. Après ses deuxièmes places à Paris – Roubaix et à l’Amstel Gold Race, le Slovène a enlevé la Flèche Wallonne. Il a porté son attaque à 500 m de la ligne dans le mur de Huy. Le no 1 mondial a bénéficié du concours de son coéquipier Jan Christen. L’Argovien de 20 ans a durci la course dans le final pour préparer le terrain à son leader. A moins d’une semaine du Tour de Romandie, Jan Christen a démontré lors de cette Flèche Wallonne l’excellence de sa forme. Déjà victorieux sur les pentes terribles du Mur de Huy, Tadej Pogacar et son équipe n’ont laissé aucune chance à Remco Evenepoel. Le double Champion olympique a lâché prise dès les premiers coups de pédale de Pogacar. Victime d’une chute à 40 km de l’arrivée, le vainqueur de l’Amstel Gold Race Mattias Skjelmose a été, pour sa part, contraint à l’abandon. Le Français Kevin Vauquelin a pris la deuxième place devant le Britannique Tom Pidcock.