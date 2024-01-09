Verstappen sans rival ++ Pas de médaille pour Werro

Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide Alessandra Keller a brillé devant le public suisse. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a remporté l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide dimanche, en cross-country. La Suissesse a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et l'Américaine Savilia Blunk.

La toute fraîche championne du monde de short-track a livré durant la plus grande partie de la course un duel palpitant contre Rissveds, sacrée elle championne du monde de cross-country olympique à Crans-Montana la semaine passée.

Au cours du sixième tour, après un peu plus d’une heure de course, la Nidwaldienne est parvenue à se détacher pour devenir la première Suissesse à s'imposer à Lenzerheide. C'est la deuxième fois que la Nidwaldienne remporte une étape de Coupe du monde en cross-country, après celui décroché en 2022 à Snowshoe, aux États-Unis.

Keller comme Rissveds ont profité d’une lourde chute de l’Américaine Savilia Blunk, contrainte de céder la tête de la course à la fin du troisième tour. Elle n'a pu revenir dans la lutte pour le podium qu’en fin d’épreuve.

Les autres Suissesses se sont classées loin du podium. Jolanda Neff, Ronja Blöchlinger et Sina Frei ont réalisé un tir groupé entre la 10e et la 12e place, tandis que Linda Indergand a conclu sa dernière course à domicile au 19e rang.



Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m Les deux relais 4x100 m américains ont triomphé sous le déluge de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions du monde. En or sur 200 m et en bronze sur 100 m, Noah Lyles a ainsi décroché sa 3e breloque au Japon.

Le quatuor, composé de Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey et Lyles, a coupé la ligne en 37''29, devant les Canadiens d'Andre de Grasse (37''55) et les Néerlandais (37''81).

Les sprinteuses du "Team USA", emmenées par la fusée Melissa Jefferson-Wooden, ont également obtenu la médaille d'or sur le 4x100 féminin.

Grâce à un sprint final redoutable de Sha'Carri Richardson, les Américaines ont coupé la ligne en 41''75, devant les Jamaïcaines de la légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce (41''79), qui a décroché une dernière médaille internationale pour l'ultime course de sa carrière. Les Allemandes ont complété le podium (41''87).

La revanche de Tebogo Sur le 4x400 m, les Botswanais de Letsile Tebogo et les Américaines portées par Sydney McLaughlin-Levrone ont été sacrés champions du monde.

Le relais botswanais a coupé la ligne en 2'57''76, devant les triples champions du monde en titre américains (2'57''83) et les Sud-Africains, troisièmes pour deux millièmes de seconde.

Après des Mondiaux décevants, Tebogo a ainsi remporté sa première médaille à Tokyo, lui qui avait été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m avant de prendre la 4e place du 200 m.

Chez les femmes, le quatuor étasunien composé d'Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler et Sydney McLaughlin-Levrone, s'est imposé en 3'16''61, record des Championnats du monde, devant les Jamaïcaines (3'19''25) et les Néerlandaises de Femke Bol, championnes du monde en titre (3'20''18).

Le décathlon à Neugebauer Le décathlon est revenu au vice-champion olympique allemand Leo Neugebauer, sacré au bout des dix épreuves avec 8804 points. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui visait une médaille, avait abandonné samedi après un zéro pointé à la hauteur.

Enfin, le champion olympique américain du 1500 m Cole Hocker a remporté le titre mondial sur 5000 m. Hocker a coupé la ligne en 12'58''30 devant le Belge Isaac Kimeli (12'58''78) et le Français Jimmy Gressier (12'59''33), sacré sur le 10'000 m à Tokyo



GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival Max Verstappen prend la tête dès le départ à Bakou Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Parti de la pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Néerlandais a fêté le 67e succès de sa carrière en formule 1.

Verstappen n'a pas été menacé durant cette course menée du début à la fin. Il a pu aller signer un quatrième succès en 2025. Le quadruple champion du monde a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams-Mercedes), qui a apporté à son équipe un premier podium cette saison.

Ce week-end a été le pire de l'exercice pour les McLaren-Mercedes. Leader du championnat du monde, l'Australien Oscar Piastri est parti à la faute dès le 1er tour, comme déjà samedi lors des qualifications. Son coéquipier anglais Lando Norris n'a pas pu beaucoup en profiter, car il n'a pu faire mieux que septième. Son retard sur Piastri se monte donc à 25 points, alors que Verstappen pointe à 69 longueurs.

Les Sauber-Ferrari sont revenues bredouilles de Bakou. Gabriel Bortoleto (12e) et Nico Hülkenberg (16e) ne sont pas parvenus à se hisser dans les points.



Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre Marlen Reusser n'a laissé aucune chance à ses concurrentes dans les rues de Kigali. Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali (Rwanda) en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain.

La coureuse de 34 ans s'est imposée en patronne sur le difficile parcours long de 31 km dans les rues de la capitale rwandaise. Elle a bouclé son effort solitaire en 43'09'', repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52'' et 1'05''.

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.



Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo Audrey Werro (au centre) devra attendre avant de savourer une première médaille mondiale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro n'a pas réussi à décrocher de médaille aux Mondiaux de Tokyo dimanche. La Fribourgeoise a pris la 6e place de la finale du 800 m, remportée par la Kényane Lilian Odira.

L'athlète du CA Belfaux est tombée sur plus forte qu'elle dans la capitale japonaise. Avec un temps de 1'56''17, elle est restée à 26 centièmes de son record de Suisse réalisé au Weltklasse de Zurich le 28 août.

Partie vite, l'athlète de 21 ans a longtemps été en embuscade à la 4e place et une médaille semblait à sa portée, mais elle a fini par craquer dans la dernière ligne droite. Elle aurait dû améliorer son record personnel de plus d'une seconde pour figurer sur le podium.

La course a été remportée par la surprenante Lilian Odira (26 ans), qui a signé la meilleure performance de l'année (1'54''62) pour décrocher son premier titre mondial. Les Britanniques Georgia Hunter Bell et Keely Hodgkinson ont aussi bouclé leur double tour de piste sous les 1'55''00, mais elles ont dû s'avouer vaincues face à la Kényane.



National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano Linuk Omark avait été l'un des artisans majeurs du sacre du GSHC en 2023 (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après deux saisons passées dans son pays, Linus Omark revient en Suisse. L'attaquant suédois s'est engagé jusqu'en novembre avec le HC Lugano, a annoncé le club tessinois dimanche.

Omark avait été l'un des grands artisans du sacre national de Genève-Servette en 2023. Il avait aussi évolué au bout du Léman lors de la saison 2020/21 et à Zoug durant l'exercice 2012/13. Au total, l'attaquant de 38 ans a inscrit 214 points en 189 matches de National League, play-off compris. Il évoluait les deux dernières saisons à Lulea, son club formateur (87 points en 121 matches).

Lugano réagit ainsi aux nombreuses blessures qui ont décimé son attaque. Le Finlandais Rasmus Kupari, le Tchèque Jiri Sekac et l'Italien à licence suisse Marco Zanetti ne sont pas près de quitter l'infirmerie.

Pilut à Rappi Lawrence Pilut rebondit à Rapperswil. Le défenseur suédois de 29 ans, qui évoluait à Lausanne ces deux dernières saisons, a été engagé par les Lakers, ont-ils annoncé dimanche.

Le défenseur offensif était l'un des piliers de l'arrière-garde du LHC en 2023/24, lorsque les Lions vaudois avaient atteint leur première finale de National League. Il n'a en revanche pas du tout patiné la saison dernière en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille et n'avait ensuite pas été conservé par Lausanne.



Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa Anouk (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré vont rester au Brésil pour le tournoi de Rio (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le parcours d'Anouk et Zoé Vergé-Dépré à Joao Pessoa, au Brésil, a pris fin en quart de finale. Les soeurs bernoises ont subi la loi des championnes olympiques de Paris Ana Patricia/Duda.

La paire brésilienne s'est imposée sans coup férir face aux Suissesses en deux sets secs, 21-10 21-9. Le team "Zouk", nom du duo formé par Anouk et Zoé Vergé-Dépré, aura une nouvelle chance de briller au pays du beachvolley la semaine prochaine, à l'occasion du tournoi Elite16 de Rio de Janeiro.

Elles tenteront de poursuivre leur progression chez les Cariocas en vue du grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde prévus mi-novembre en Australie.



Laver Cup: Alcaraz s'incline et l'Europe s'écroule Taylor Fritz (à gauche) n'a fait qu'une bouchée de Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'Europe a bu la tasse samedi à San Francisco lors de la 2e journée de la Laver Cup, à l'image du no 1 mondial Carlos Alcaraz, balayé par Taylor Fritz. L'équipe Monde mène 9-3 avant l'ultime journée.

L'Europe, sous le capitanat de Yannick Noah, qui avait pris l'avantage 3-1 au soir de la première journée, n'a pas remporté le moindre match samedi.

En simple, l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) n'a mis que 89 minutes pour assommer l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 6-1 6-4. Puis l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21) a dominé le Danois Holger Rune (ATP 11) 6-3 7-6 (7/5), avant que l'Américain Fritz (ATP 5) n'atomise le récent vainqueur de l'US Open 6-3 6-2 en 71 minutes.

"J'ai joué sans peur" "Je savais ce que j'avais à faire. La question était de savoir si j'en serais capable", a commenté Fritz. "Je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas joué la sécurité. J'ai joué sans peur sur les points importants."

Pour terminer la journée, l'équipe Monde coachée par Andre Agassi a ajouté une cerise sur le gâteau en double. De Minaur et Alex Michelsen n'ont fait qu'une bouchée de la paire Europe formée par Rune et Casper Ruud (6-3 6-4).

La première équipe à 13 points soulèvera dimanche le trophée de ce tournoi exhibition voulu par Roger Federer. Les matchs de vendredi valaient chacun un point, ceux de samedi deux points et ceux de dimanche trois, à commencer par le double d'ouverture.



Mondiaux au Rwanda: Marlen Reusser vise l'or sur le chrono Marlen Reusser dispute dimanche le contre-la-montre des Championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Ce titre lui échappe encore et la Bernoise entretient une relation particulière avec les Mondiaux.

Depuis des années, Marlen Reusser figure parmi les meilleures spécialistes de l’effort solitaire. Vice-championne olympique, championne d’Europe, victorieuse de plusieurs étapes sur les grands Tours, il manque toutefois un titre majeur à son impressionnant palmarès: celui de championne du monde du contre-la-montre.

Toujours proche, jamais en or La Bernoise a souvent été proche (2e en 2020 et 2021, 3e en 2022), mais elle ne s'est jamais imposée. Au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route organisés sur le sol africain, elle aura une nouvelle chance de s'adjuger le maillot arc-en-ciel - peut-être la meilleure depuis longtemps, au lendemain de son 34e anniversaire.

"Je sais que je peux aller le chercher", affirme Reusser, confiante sans être arrogante. Elle sait aussi à quelle vitesse les rêves peuvent s’effondrer. En 2021, en Flandre, il lui avait manqué dix secondes pour décrocher l’or, le jour de son 30e anniversaire. Un an plus tard, elle remportait le bronze en Australie.

En 2023, à Glasgow, elle avait touché le fond, mettant pied à terre, épuisée physiquement et mentalement. Elle a ensuite manqué les Mondiaux à domicile de Zurich en 2024 en raison d’un long syndrome post-Covid. Pas étonnant qu’elle dise aujourd'hui "entretenir une relation particulière avec les Mondiaux."

De retour avec de l’énergie Et pourtant, Reusser est de retour, concentrée et loin d'être résignée. Après de nouveaux problèmes de santé cet été - un virus gastrique sur le Giro, une intoxication alimentaire avant le Tour de France et une infection en août - elle revient à la compétition après près de deux mois d’absence. Ses seules références proviennent donc de ses entraînements.

Ces dernières semaines, elle s’est préparée en Engadine, lors d’un stage en altitude au col de la Bernina organisé par Swiss Cycling pour l’équipe nationale féminine. "Je me sens vraiment bien", assure Reusser, soulignant la dynamique positive du groupe et le travail du sélectionneur Edi Telser. Elle semble y avoir puisé de nouvelles forces pour relever de grands défis.

La meilleure saison de sa carrière Sportivement, elle est prête. Malgré les ennuis de santé, la Bernoise vit la saison la plus aboutie de sa carrière: victorieuse du Tour de Suisse, elle a triomphé sur le Tour de Burgos et s’est classée deuxième du Giro et de la Vuelta. De quoi rouler à Kigali avec un mélange de sérénité et de détermination.

Au cœur des collines rwandaises, Reusser affrontera un parcours exigeant qui pourrait jouer en sa faveur, à condition que les jambes - et la tête - répondent présent. "J’ai déjà battu plusieurs fois toutes les concurrentes engagées", note-t-elle. Mais elle ne veut pas se mettre une pression excessive: "Je veux surtout faire une bonne course et mettre sur la route tout ce que j'ai appris au fil des années."

Marlen Reusser le sait, sa réussite ne dépendra pas que d’elle. Les performances de ses rivales seront tout aussi décisives. Mais si tout s’aligne, Marlen Reusser restera la femme à battre. Et peut-être que son anniversaire se prolongera sous un arc-en-ciel.

Un parcours trop dur pour les Suisses Chez les hommes, les chances suisses de médaille semblent en revanche limitées. Le tracé, très vallonné, paraît trop exigeant pour que Stefan Küng ou Mauro Schmid puissent réellement briguer le podium sur le contre-la-montre.

"Ces dernières années, je m’étais toujours fixé comme objectif de décrocher une médaille aux Mondiaux, et j’y suis parfois parvenu", rappelle Küng, médaillé de bronze en 2020 et vice-champion du monde en 2022 en Australie, à trois secondes du titre. "Mais cette année, la situation est différente. Quand je regarde le profil et la liste des engagés, je me dis qu’une médaille serait presque un exploit".

Le Thurgovien s’est toutefois préparé avec les nombreuses étapes de montagne du dernier Tour d'Espagne. Et contrairement à Stefan Bissegger, il n’a jamais envisagé de renoncer malgré un parcours pas vraiment adapté à ses capacités. "Porter le maillot de l’équipe nationale et représenter mon pays aux Mondiaux est toujours un honneur", affirme-t-il. Mercredi, il s’alignera d’ailleurs avec Reusser et Schmid sur le contre-la-montre par équipe en relais mixte.



Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ? Audrey Werro dispute dimanche la course la plus importante de sa jeune carrière. La Fribourgeoise de 21 ans peut rêver d'une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo (12h35).

Deuxième de sa demi-finale vendredi, la Suissesse n'a pas tremblé pour obtenir son billet pour le grand rendez-vous. Elle devra toutefois réussir une grande course en finale pour espérer décrocher une première médaille mondiale.

La grande favorite sera la Britannique Keely Hodgkinson, seule femme à avoir couru plus vite que Werro cette année (1'54''74 et 1'55''69). L'athlète de Belfaux a toutefois frappé fort en battant son propre record de Suisse le 28 août au Weltklasse de Zurich (1'55''91).

Le décathlon connaîtra aussi son épilogue lors de cette ultime journée des Mondiaux japonais. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui vise également une médaille, bouclera son pensum avec le 1500 m.



Coupe de Suisse: Lausanne pour retrouver confiance Le Lausanne-Sport veut retrouver la victoire à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se rendent dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle, pensionnaire de 1re ligue (14h00).

Les joueurs de Peter Zeidler, qui couchaient sur quatre défaites de rang en Super League, ont quelque peu relevé la tête mercredi à Lugano (1-1). Ils voudront retrouver le sourire face à un adversaire largement à leur portée.

Le Stade Nyonnais recevra quant à lui le FC Zurich (15h30) avec le secret espoir de créer la surprise. Lanterne rouge de Super League, Winterthour ne se déplacera pas à Schaffhouse l'esprit serein (16h00).

Enfin, Bosna Neuchâtel, l'un des Petits Poucets de la compétition, veut croire à l'exploit contre Lucerne (16h00). Le club de 2e ligue a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le club de Super League à la Maladière, le stade de Neuchâtel Xamax.



Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A Christian Pulisic (au centre) a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine. Image: KEYSTONE/AP/Andrea Bressanutti Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit biennois est entré en jeu à la 81e minute lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine.

Athekame est arrivé cet été à Milan en provenance des Young Boys dans le cadre d'un transfert que les médias italiens ont estimé à 10 millions d'euros. L'international suisse M21 a remplacé le Croate Luka Modric, lui aussi transféré durant le mercato, alors que le match était déjà plié.

Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, les Milanais n'ont pas tremblé. L'Américain Christian Pulisic a marqué un doublé et le Français Youssouf Fofana a inscrit le 2-0.

Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri sont troisièmes avec à une longueur de la Juve, qui a perdu ses premiers points sur la pelouse du Hellas Vérone (1-1).



Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe Le Genevois H閘ios Sessolo a fait tomber le Servette FC. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pour la deuxième année consécutive, le Servette FC a pris la porte en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Grenat ont trébuché sur la pelouse d'Yverdon-Sport samedi soir (1-0).

Eliminé par Schaffhouse au même stade de la compétition la saison passée, Servette a une nouvelle fois subi la loi d'un club de Challenge League. Et la victoire d'Yverdon samedi sur la belle pelouse du Stade municipal n'a pas été volée.

Plus dangereux les Servettiens, les joueurs d'Adrian Ursea ont toutefois dû attendre la deuxième période pour faire trembler les filets. La décision est d'ailleurs venue d'un Genevois, Hélios Sesselo, qui a réussi un bel enchaînement pour tromper Jérémy Frick, loin d'être irréprochable sur ce coup (58e).

Les Nord-Vaudois auraient même pu mener 2-0, mais une réussite d'Antonio Marchesano à la 74e a été annulée pour un hors-jeu pas évident à voir. Heureusement pour YS, la décision des arbitres n'a pas eu de conséquence sur l'issue du match.

Saint-Gall s'en sort aux tirs au but Vainqueur 13-0 au premier tour - contre Walenstadt, une formation de 3e ligue - Saint-Gall a eu bien plus de peine à franchir l'écueil des 16es de finale. Les Brodeurs ont eu besoin des tirs au but pour venir à bout de leurs voisins de Wil, eux aussi pensionnaires de Challenge League. Ils ont remporté la séance 3-1 alors que les deux équipes s'étaient répondues lors des prolongations (1-1).



National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin Le LHC de Fabian Heldner (à gauche) a cédé face aux Aviateurs à Lausanne. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD En perdant face à Kloten, Lausanne a été le mauvais élève de la soirée de National League samedi. Tous les autres clubs romands ont gagné.

Le retour d’Antti Suomela n’a pas souri au LHC, qui est retombé de son nuage face à Kloten (3-5). Après avoir manqué les cinq premières rencontres de la saison pour se remettre d’une blessure, le centre finlandais a retrouvé la glace.

Pour le réintégrer, Geoff Ward a fait le choix fort de ne pas toucher à ses deux premiers trios offensifs, qui ont parfaitement fonctionné lors des derniers matches. Ainsi, Suomela a évolué aux côtés de Fuchs et Jäger, puis avec Oksanen et Riat lorsque Lausanne s’est retrouvé mené. Dominik Kahun en a fait les frais, s’asseyant en tribunes.

Derrière cette armada offensive, c’est toutefois la quatrième ligne qui s’est illustrée dès la 3e, grâce au cinquième but de Benjamin Bougro cette saison (!). Les Aviateurs n’ont pas tardé à répliquer, marquant deux fois en deux minutes, avant que Czarnik ne corrige le tir en power-play (10e).

Mais le bon début de match de Kloten a encore été récompensé par des buts de Smirnovs (19e) et Ramel (26e), coûtant à Hughes sa place devant le filet, remplacé par Pasche. Les choses ne se sont pas arrangées, puisque Schreiber a ensuite marqué le 5-2 (40e).

Damien Riat a tenté de sonner la révolte avec une réalisation au début du troisième tiers (45e), mais Ewan Huet et sa défense ont tenu bon face aux assauts adverses. Le fils du légendaire gardien du LHC, qui a vécu sa première titularisation en National League contre son club formateur, a livré une grande prestation.

Ajoie enfin vainqueur, Fribourg et Genève conquérants Ajoie tient enfin ses premiers points de la saison, et avec la manière! Les Jurassiens ont dominé Berne (4-0) pour décrocher leur première victoire, notamment grâce à un très bon Benjamin Conz. Deux buts coup sur coup au début du tiers médian, signés Wick et Robin, ont permis à Ajoie de tuer le match. Pour sa deuxième rencontre après son retour de blessure, Jonathan Hazen a ouvert le score en supériorité numérique (19e) et délivré une assistance sur le 4-0 de Gauthier.

Cela faisait depuis janvier 2024 que Fribourg n’avait plus battu Langnau. La première de Roger Rönnberg face à cette bête noire a donc inversé la tendance, puisque Fribourg s’est facilement imposé (5-2). Pour sa première sous le maillot des Dragons, Patrik Nemeth s’est mis en valeur dès la 3e minute en servant Kevin Nicolet pour le 1-0. Jacob De la Rose a lui aussi inscrit ses premiers points en doublant la mise à la 7e et en marquant le 4-1.

Au terme d’une rencontre serrée, Genève a décroché un quatrième succès. Les Aigles ont dominé Zurich (2-4) et prennent la deuxième place du classement. Eric Schneller a égalisé après l’ouverture du score de Willy Riedi, avant que Jan Rutta ne marque à 5 contre 3 (47e). Vesey et Granlund ont conclu le travail dans la cage vide.

Tirs aux buts victorieux pour Bienne Par deux fois, Bienne a mené au score, grâce à Rajala puis Dionicio, avant de se faire reprendre par Ambri. Aux tirs aux buts, des réussites d’Andersson et Sylvegaard ont permis aux Biennois de prendre deux points (3-2 tab).

Davos et Rapperswil ont quant à eux confirmé leur bon début de saison. Les Grisons ne savent décidément pas perdre et obtiennent leur sixième succès en battant Lugano (2-0). Les Lakers ont étrillé Zoug (0-6).

