Victoire de Bezzecchi en sprint ++ Golubic en finale

Victoire de Bezzecchi dans la course sprint à Mandalika Marco Bezzecchi a gagné la course sprint en Indonésie Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Indonésie.

L'Italien a devancé les Espagnols Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) samedi sur le circuit de Mandalika.

Parti en pole-position, Marco Bezzecchi a toutefois pris un mauvais départ et s'est retrouvé largement devancé par Aldeguer et Fernandez. Il est parvenu à remonter pour coiffer Aldeguer de 0''157 sur la ligne d'arrivée, profitant aussi de la chute de Pedro Acosta.

Marc Marquez (Ducati), parti en 9e position sur la grille, a fini 7e après avoir écopé d'un "long lap" pour un dépassement hasardeux sur Alex Rins (Yamaha) en début de course. L'Espagnol a remporté un 7e titre mondial MotoGP la semaine dernière au Japon, mais sa Ducati n'affiche pas à Mandalika sa supériorité habituelle.



Golubic en finale du tournoi de Suzhou Viktorija Golubic est en finale du WTA 125 de Suzhou Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Viktorija Golubic (WTA 70) est en finale du tournoi WTA 125 de Suzhou. La Zurichoise a dominé la tête de série no 2 du tableau, l'Allemande Tatjana Maria (WTA 44), 6-3 6-3 samedi en demi-finale.

La vice-championne olympique 2021 de double visera son premier titre de l'année en Chine pour sa deuxième finale dans un tournoi de cette catégorie, équivalent des Challengers ATP, après celle perdue à Varsovie début août. Elle affrontera dimanche l'Américaine Katie Volynets (WTA 107).

Viktorija Golubic (32 ans) a maîtrisé son sujet samedi dans le duel de trentenaires qui l'opposait à Tatjana Maria (38 ans). Elle a certes perdu à trois reprises son service mais a toujours fait la course en tête, signant six breaks pour conclure après moins de 80 minutes de jeu.



Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet Florent Mollet (de dos) rejoint le Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Lausanne-Sport annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. Le Français Florent Mollet, qui a joué 230 matches de Ligue 1, a signé un contrat d'une saison avec option pour une année supplémentaire.

Formé à Dijon, le milieu offensif de 33 ans a porté les couleurs de Metz, Montpellier et Nantes en Ligue 1, signant 33 buts et 25 passes décisives au total. Il était sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Nantes.

Mollet, qui était arrivé chez les Canaris en janvier 2023 après une demi-saison en Bundesliga à Schalke, s'entraînait depuis deux semaines avec l'équipe de l'entraîneur Peter Zeidler. Il n'est pas éligible sur la scène européenne avant le mois de janvier, précise le LS dans son communiqué.



Super League: Sion se déplace à Lucerne Trois matches de la 8e journée de Super League figurent au programme ce soir. Sion sera le seul club romand en lice: les Valaisans se déplaceront à Lucerne dès 18h00.

Ce duel opposera deux équipes qui comptent 11 points. Sion (6e) a l'avantage sur Lucerne (7e) à la différence de buts. L'équipe de Didier Tholot peut s'appuyer sur sa défense, qui est la meilleure du championnat avec celle de Saint-Gall (7 buts encaissés).

L'étonnant match au sommet aura aussi lieu à 18h00 entre Saint-Gall (1er/15 points) et le promu Thoune (3e/13 pts). Très bien partis dans le championnat, les Bernois marquent un peu le pas puisqu'ils restent sur deux défaites consécutives. Les Brodeurs ont aussi perdu le week-end dernier, mais ils ont néanmoins conservé leur fauteuil de leader.

La soirée s'achèvera au Letzigrund (20h30) avec le derby toujours chaud entre Grasshopper (10e/6 pts) et le FC Zurich (4e/13 pts).



L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya L'Agence mondiale antidopage renonce à sanctionner le Kenya Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé vendredi renoncer à imposer des sanctions au Kenya. Selon elle, le Kenya a fait "des progrès significatifs et démontrables" pour assainir son système.

L'institution basée à Montréal avait jugé le mois dernier l'agence nationale kényane (Adak) non conforme au code mondial antidopage, et lui avait donné trois semaines pour se mettre en règle.

"Nous ferons tout ce qu'il faut", a lancé le président kényan William Ruto jeudi, appelant le ministre des Sports à ordonner une restructuration complète des opérations de l'agence nationale.

L'AMA a donc annoncé vendredi qu'au vu des progrès faits par le Kenya, les sanctions "ne s'appliqueront pas".

Le cas de ce pays d'Afrique de l'Est, dont les sportifs brillent particulièrement en athlétisme, a été renvoyé au département de conformité de l'AMA, qui examinera les performances de l'Adak et fournira des mises à jour ultérieures.

A la suite de nombreux scandales, le Kenya avait investi des millions de dollars pour lutter contre les problèmes de dopage. Cependant, l'an dernier, le gouvernement a réduit de près de moitié le financement de son agence antidopage, après des manifestations contre le budget.

De nombreux Kényans considèrent l'athlétisme comme un moyen d'échapper à la pauvreté, et ce désespoir continue de pousser certains athlètes à tricher. Quelque 140 athlètes kényans sont suspendus à ce jour. Aucun autre pays du monde ne compte autant de sportifs sanctionnés. La plupart sont des coureurs de fond, y compris la championne olympique du marathon en 2016 Jemima Sumgong et la détentrice du record du monde du marathon, Ruth Chepngetich.



Vendredi noir pour les Romands La belle série de Gottéron a pris fin vendredi Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La soirée de National League a été compliquée pour les Romands, qui se sont tous inclinés vendredi. Défait par Rapperswil (3-2), Fribourg n'est ainsi plus invaincu à domicile.

St-Léonard n'est plus une forteresse imprenable cette saison. Fribourg est tombé dans le piège tendu par Rapperswil-Jona, équipe surprise de ce début d'exercice.

Sans Attilio Biasca, annoncé malade, Roger Rönnberg s'est vu dans l'obligation de brasser ses trios. C'est Jacob De la Rose qui a pris place au centre de la ligne d'attaque complétée par Sandro Schmid et Christoph Bertschy.

Les Dragons ont démarré pied au plancher. Rathgeb a trouvé le poteau sur la première occasion du match, avant qu'Henrik Borgström n'ouvre le score après 65''. Mais "Rappi" a rapidement réagi grâce à Malte Strömwall (7e), qui s'est construit son but tout seul en récupérant le puck en zone offensive. Dominic Lammer a fêté son anniversaire en inscrivant le 2-1 juste avant la fin du premier tiers.

La première pause n'a pas permis à Fribourg d'inverser le momentum. Un missile de Tyler Moy a permis aux Lakers de faire le break (25e), avant que Loïc Galley, dont la prolongation d'un an a été annoncée juste avant la rencontre, ne sauve les siens.

Christoph Bertschy a profité d'un jeu de puissance pour nettoyer la lucarne et inscrire le 2-3 (40e). Mais au cours d'un troisième tiers intense et disputé, personne n'a réussi à faire trembler les filets. Gottéron en est donc resté à cinq victoires consécutives.

Lausanne craque à Zoug Comme Fribourg, Lausanne restait sur cinq succès de rang. Le déplacement à Zoug s'annonçait toutefois piégeux, face à une formation capable du meilleur comme du moins bon en ce début de saison.

La rencontre a mal débuté pour les Lions, qui ont concédé le 1-0 de Tomas Tatar après 1'13. Si Austin Czarnik a profité d'un cadeau de Martschini pour égaliser (11e), Jan Kovar a redonné l'avantage aux siens grâce à une malheureuse déviation d'Heldner dans son propre but (20e), au bout d'un premier tiers où les jambes lausannoises ont paru lourdes.

Dominateur, Zoug a logiquement augmenté son avance par Leuenberger (35e). Il a fallu un jeu de puissance pour que Fuchs marque le 3-2 et permette à Lausanne d'espérer (45e). Espoir de courte durée, puisque Senteler a redonné deux longueurs d'avance aux siens en scellant le score à la 49e (4-2).

Genève cherche encore la recette gagnante Genève-Servette n'a toujours pas trouvé son rythme de croisière, et la régularité fait encore défaut. Sèchement battu par Lugano (5-1), le GSHC a concédé sa troisième défaite lors de ses quatre dernières rencontres. Le retour aux Vernets de Linus Omark, qui avait remporté le titre avec les Aigles en 2023, n'a pas souri aux Genevois.

Trop indiscipliné en début de match, Genève a vu Connor Carrick ouvrir le score en supériorité numérique à la 7e. Simon Le Coultre lui a répondu moins de deux minutes plus tard (9e), mais le défenseur américain s'est fait l'auteur d'un doublé (30e), avant que Thürkauf ne l'imite en frappant deux fois (40e et 49e). Bertaggia a conclu le travail dans la cage vide (58e).

Courtes défaites pour Ajoie et Bienne Ajoie est pour sa part resté muet à Langnau (1-0). Julian Schmutz a marqué le seul but de la rencontre à la 6e. Les Ajoulots concèdent leur cinquième défaite consécutive et restent lanterne rouge.

La série victorieuse de Bienne a par ailleurs pris fin à Kloten (2-1). Toni Rajala a inscrit le 1-0 (10e), avant que Schreiber (29e) et Leino (55e) ne renversent la rencontre.

Finalement, l'électrochoc n'aura duré qu'un petit tiers pour Berne. Sous les ordres de Patrick Schöb, qui assure l'intérim à la suite de l'éviction de Jussi Tapola, les Ours ont mené 2-0 sur la glace des Zurich Lions avant de s'incliner 7-3.



Gottéron: Loïc Galley prolonge jusqu'en 2027 Loïc Galley portera toujours le maillot de Gottéron la saison prochaine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de Loïc Galley, ont annoncé les Dragons vendredi soir.

Le communiqué a été diffusé alors que le gardien fribourgeois s'apprêtait à disputer face à Rapperswil-Jona son cinquième match de la saison en National League.

Issu du mouvement junior du club, Loïc Galley (23 ans) est désormais lié à Gottéron jusqu'à l'été 2027. Il sera la saison prochaine la doublure de Ludovic Waeber, qui quittera Kloten au terme de l'exercice 2025/26 pour revenir dans son club formateur.



Lamine Yamal forfait "pour deux à trois semaines" Lamine Yamal est à nouveau au repos forcé Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, de retour comme titulaire face au PSG mercredi (défaite 2-1) en Ligue des champions, souffre à nouveau de douleurs au pubis.

L'international espagnol sera indisponible "pour deux à trois semaines", a annoncé vendredi le club catalan.

"Les douleurs au pubis qui gênaient Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG", écrit le Barça dans un court communiqué, ajoutant que l'ailier de 18 ans sera forfait contre le Séville FC dimanche en Liga et indisponible "pour deux à trois semaines".

Yamal, appelé vendredi matin par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en vue de la prochaine trêve internationale, va donc manquer les deux rencontres de qualifications pour le Mondial 2026 face à la Géorgie et la Bulgarie. Il est également incertain pour les prochaines échéances avec le Barça, notamment le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre.



Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner Catherine Debrunner (ici lors du dernier marathon de Londres) a remporté cinq titres mondiaux à New Delhi Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025. La Thurgovienne a conquis vendredi une cinquième médaille d'or à New Delhi, portant son total à dix titres mondiaux.

Déjà sacrée sur 100, 800, 1500 et 5000 m dans la mégapole indienne, Catherine Debrunner a triomphé sur 400 m vendredi. Elle s'est imposée en 50''58, un nouveau record des championnats du monde, en devançant de plus de trois secondes sa principale rivale.

"Je n'étais encore jamais parvenue à remporter cinq titres lors d'une même édition des Mondiaux. C'est incroyablement beau", s'est réjouie celle qui avait également été sacrée à cinq reprises lors des Paralympiques de Paris 2024 (sur 400, 800, 1500, 5000 m ainsi que sur le marathon).



Djokovic réussit son retour après l'US Open Djokovic a signé un retour gagnant vendredi à Shanghai Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Novak Djokovic a signé un retour gagnant vendredi à Shanghai.

Le no 5 mondial s'est imposé 7-6 (7/2) 6-4 face à Marin Cilic (ATP 94) au 2e tour du Masters 1000 chinois pour son premier match depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open.

Le duel de vétérans entre le Serbe de 38 ans aux 24 titres du Grand Chelem et le Croate de 37 ans, vainqueur de l'US Open en 2014, a tourné logiquement en faveur du premier. Djokovic a ainsi cueilli son 20e succès en 22 duels livrés face à Cilic.

A Shanghai, "Nole" vise un cinquième trophée après ceux de 2012, 2013, 2015 et 2018. Il jouera au prochain tour contre l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 150), qui a renversé en trois sets l'Américain Frances Tiafoe, 28e mondial.

Vendredi, dans un premier set où les serveurs ont pris le dessus, Cilic a laissé passer sa chance dans le onzième jeu, se procurant les deux premières balles de break de la partie. Djokovic s'en est sorti au terme d'un jeu interminable de plus de 12 minutes, avant de profiter de... sept fautes directes de Cilic au tie-break.

De quoi se libérer et prendre rapidement dans la seconde manche le service du Croate. Et si l'ex-no 1 mondial présentait des signes de douleur au dos, il s'est montré intraitable, enchaînant d'abord quatre jeux blancs sur son service. C'est au moment de conclure qu'il a été le plus nerveux, sauvant deux balles de break avant de clore les débats dès sa première balle de match sur son 10e ace.



WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison Une saison difficile pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Jil Teichmann (WTA 105) a annoncé sur Instagram mettre un terme prématuré à sa saison. La Seelandaise a indiqué vouloir écouter sa tête et son corps afin de prendre soin d'elle.

La Suissesse de 28 ans née à Barcelone reste sur une saison difficile. Elle a certes remporté un tournoi mineur, le WTA 125 de Mumbai au mois de mars, et a disputé en juillet la finale du WTA 250 de Iasi, en Roumanie. Mais pour le reste, elle n'a connu quasiment que des déceptions.



Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la "chair à canon" Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la "chair à canon" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Miraculé" après une chute gravissime fin 2024, Cyprien Sarrazin ne sait toujours pas s'il reprendra un jour la compétition. Le Français dénonce un manque de sécurité sur les pistes.

Sarrazin aimerait voir "les choses avancer" en matière de sécurité sur le circuit, quelques semaines après la chute mortelle de l'Italien Matteo Franzoso qui l'a beaucoup affecté. "On m'avait dit que j'étais miraculé... C'est un mot qui sonne bien. Miracle, miracle, miracle... Je le dis tout le temps, mais en fait je n'avais pas compris", a raconté Cyprien Sarrazin, très ému, lors d'un entretien organisé jeudi chez son équipementier à Saint-Jean-de-Moirans, en Isère.

Le regard dans le vague et les yeux embués, le double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024 est revenu sur la chute qui a changé sa vie onze mois plus tard à Bormio. Il a été victime d'une grosse commotion cérébrale lors d'un entraînement officiel sur la piste italienne.

Encore loin de pouvoir envisager un retour à la compétition, Cyprien Sarrazin va mieux : un temps gêné aux yeux, il ne garde plus aucune séquelle neurologique. Il a pu reprendre une vie normale qui lui permet d'envisager, à terme, un potentiel retour sur le circuit.

Seuls les genoux, qui l'ont déjà handicapé par le passé, restent un point critique. "Mais c'est très connecté à mon bien-être mental. Quand j'ai trop mal, je pars quasiment en dépression, et à l'inverse quand je suis bien dans ma tête, ça va mieux physiquement", a raconté l'athlète du Devoluy. "Mais là, avec tout ce qu'il s'est passé, ça ne revient pas facilement."

Une gifle A 30 ans, Sarrazin assure qu'il rêve toujours "de vitesse, de compétition et d'adrénaline" et qu'il n'entend pas "cette petite voix" qui lui intimerait d'arrêter. Mais le Français admet aussi avoir pris une gifle en apprenant le décès mi-septembre au Chili de l'Italien Matteo Fransozo (25 ans), victime d'une commotion cérébrale similaire à celle dont il a lui-même été victime.

"Heureusement, je n'étais pas seul quand c'est arrivé", s'est remémoré le Français. "D'un coup, c'est comme si je ne pouvais plus parler, j'ai été débordé par les émotions. Rien que d'en reparler, j'ai les larmes qui montent et la gorge qui se serre."

"Ça m'a mis devant le fait accompli. J'ai pris conscience que moi, j'ai eu une bonne étoile. C'était exactement la même situation que lui, mais lui ne s'en est pas sorti", a-t-il ajouté.

Colère Sa mort, poursuit-il, "m'a vraiment impacté plus que ce que je pensais, ça remue beaucoup de choses en moi". "Il y a eu de la colère aussi. Je dis que je n'ai pas de séquelles post-traumatiques, mais ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui bloque."

Le décès de Matteo Franzoso a relancé le sujet déjà brûlant de la sécurité sur le circuit, de nombreux athlètes appelant la Fédération internationale (FIS) à prendre des mesures pour prévenir les accidents graves, fréquents dans un sport qui va toujours plus vite.

"De la chair à canon" "On est de la chair à canon", lâche Cyprien Sarrazin. "Et on n'a pas envie d'être le prochain qui fera avancer les choses. On aimerait que ça avance avant qu'on soit les prochains."

La FIS a assuré vouloir "intensifier le dialogue" sur la sécurité tandis que la Fédération italienne a proposé de limiter le nombre de pistes d'entraînement dans le monde afin que les pistes choisies soient sécurisées par la FIS. De son côté, Sarrazin sait que les solutions ne sont pas toutes évidentes, mais regrette l'absence "d'échanges" et de "remises en question".

"Si déjà ils étaient venus me demander: +Comment ça va? Qu'est-ce que tu penses de ta chute? Comment tu l'as vécu?+... Ce serait peut-être pas mal de venir demander aux mecs qui ont vécu ces problèmes comment ils voient les choses. Mais ça n'a pas été le cas, pas directement en tout cas", a-t-il regretté.

"Je ne blâme personne", a-t-il ajouté. "Nous aussi les athlètes, on a longtemps laissé traîner. Mais il y a mieux à faire. On parle de vies humaines et il n'y a plus de procrastination à avoir."



PGA: le comportement des fans américains a "dépassé les limites" Rory McIlroy a dû jouer ses coups dans une ambiance hostile Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Le président de la PGA a présenté ses excuses pour le comportement des supporters américains lors de la Ryder Cup. Ceux-ci ont "dépassé les limites" le week-end dernier.

Don Rea, président de l'instance, avait initialement minimisé les agissements du public sur le parcours de Bethpage Black, dans l'Etat de New York, particulièrement dirigés contre la star européenne Rory McIlroy. Il a cependant fait marche arrière jeudi et a présenté des excuses.

"Bien que la compétition ait été animée - notamment avec la remontée de l'équipe américaine dimanche après-midi - certains comportements de fans ont clairement dépassé les limites", a-t-il écrit dans une lettre adressée aux professionnels du golf. "C'était irrespectueux, inapproprié et ne représente pas ce que nous sommes à la PGA of America, a-t-il ajouté. Nous condamnons ce comportement sans équivoque".

L'Europe a résisté au retour spectaculaire des États-Unis pour s'imposer 15-13 et conserver la Ryder Cup. Les commentaires virulents ont fusé depuis la foule pendant la journée de samedi, et une vidéo montre même un individu lancer un gobelet de bière en direction de l'épouse de McIlroy.

Une autre polémique a éclaté lorsqu'un comédien, chargé de lancer et d'animer les encouragements dans le public, a incité la foule à insulter le golfeur nord-irlandais, vainqueur notamment de cinq Majeurs et de six Ryder Cup. Le vétéran américain Tom Watson a condamné le comportement des fans américains, déclarant qu'il avait "honte" de leur attitude.



Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson Plusieurs semaines d'absence pour Alisson Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée mardi en Ligue des champions.

"Alisson ne fait pas partie de l'équipe de demain (samedi) et il ne se rendra pas au Brésil pour jouer avec la sélection nationale" dans les dix prochains jours, a affirmé Arne Slot. Le manager des Reds s'exprimait à la veille de la rencontre de Premier League contre Chelsea samedi à Stamford Bridge.

Alisson s'est blessé sur un arrêt à la 56e minute et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardashvili lors de la défaite des Reds 1-0 en Turquie mardi. Il s'agissait du deuxième revers consécutif après celui à Crystal Palace en championnat.

Slot n'a pas indiqué la durée exacte de l'indisponibilité de son gardien numéro un. Il serait cependant "surpris" de le voir reprendre dès le premier match après la fenêtre internationale, qui n'est autre que le choc contre Manchester United (19 octobre).

