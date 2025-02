Victoire de Brignone, Gut-Behrami 2e ++ Relais suisse largué

Gut-Behrami 2e en géant, derrière l'intouchable Brignone Lara Gut-Behrami a terminé 2e du second géant de Sestrières Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a parfaitement su réagir après sa sortie de piste de la veille. La Tessinoise a pris samedi la 2e place du deuxième géant de Sestrières, seulement battue par une Federica Brignone actuellement intouchable. Camille Rast se classe quant à elle 10e. Deuxième de la première manche à 0''06 d'Alice Robinson (3e au final) et avec 0''06 d'avance sur Federica Brignone, Lara Gut-Behrami n'a rien pu faire face à la "furia" de l'Italienne sur le second tracé. Elle a concédé 0''77 à la gagnante du jour, Robinson terminant elle à 0''02 de la Tessinoise. "LGB" saura se satisfaire de son... 97e podium sur le Cirque blanc, même si elle attend depuis désormais plus d'un an son 10e succès en Coupe du monde de géant. Elle a néanmoins perdu du terrain sur Federica Brignone au classement général: elle accuse 190 points de retard sur l'Italienne aux 34 victoires en Coupe du monde. Federica Brignone (34 ans) a signé son troisième succès consécutif en géant, après son sacre mondial de Saalbach et sa victoire obtenue la veille à Sestrières. Idéalement placée pour s'adjuger le gros Globe, elle revient par ailleurs à 40 longueurs de la leader de la Coupe du monde de géant Alice Robinson. Rast 10e Neuvième sur le premier tracé à 0''49 du podium, Camille Rast a manqué son affaire sur le second parcours, avec notamment une grosse faute sur le haut. Dixième au final, la championne du monde de slalom obtient néanmoins son cinquième top 10 en sept géants disputés cet hiver en Coupe du monde. Comme la veille, Wendy Holdener et Vanessa Kasper ont par ailleurs pu marquer quelques points. La Schwytzoise, surtout attendue dimanche en slalom, s'est classée 17e samedi. La Grisonne a pour sa part terminé 18e, décrochant ainsi son meilleur résultat dans la discipline en Coupe du monde. Classée une seule fois dans le top 20 jusqu'ici (14e du parallèle de Lech en novembre 2021), Vanessa Kasper a ainsi inscrit des points pour la septième fois seulement à ce niveau, mais la troisième d'affilée. A 28 ans, elle se découvre une constance dont elle-même n'osait probablement plus rêver. Shiffrin non qualifiée A noter la (rare) non-qualification pour la seconde manche de Mikaela Shiffrin. Déjà prudente la veille (25e), la superstar américaine n'est cette fois-ci pas parvenue à accrocher le top 30. Elle disputait à Sestrières ses premiers géants depuis sa chute et sa blessure subie en novembre à Killington dans la discipline.

Les trois meilleurs descendeurs du monde sont suisses Les héros du jour savourent Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE "C'est fou de faire le triplé ici devant le public suisse! C'est vraiment incroyable", a savouré Franjo von Allmen, vainqueur de la descente de Crans-Montana devant Marco Odermatt et Alexis Monney. Le Bernois, sacré champion du monde il y a deux semaines, a signé son premier succès dans la discipline reine en Coupe du monde. Cinq podiums, deux titres mondiaux: et dire que le prodige du Simmental ne vit que sa deuxième saison dans l'élite du Cirque blanc... "Ce n'était pas une course parfaite, il y a clairement deux ou trois petites choses que j'aurais aimé faire différemment, mais je suis très heureux" a-t-il ajouté, fier de pouvoir fêter ce premier bouquet en descente devant son fan-club, qui a fait virevolter les drapeaux noir et blanc siglés "FvA" dans les gradins de l'aire d'arrivée des Barzettes. Une concurrence saine Battu pour seulement treize centièmes - concédés sur le haut du parcours, au départ de Bella Lui, où Franjo von Allmen a été de loin le plus rapide - Marco Odermatt a quand même signé une bonne opération en vue du classement de la spécialité. Il conserve 73 points d'avance sur son coéquipier bernois. "Que Franjo et Alexis, deux jeunes Suisses, soient mes concurrents principaux pour le globe, ça, je n'aurais pas pu l'imaginer en début de saison", a lâché le Nidwaldien, satisfait d'avoir trouvé les réglages adaptés à la "Nationale". "Les entraînements étaient moyens et sur cette piste plutôt facile, tout devait se passer parfaitement. Mais toute l'équipe a fait du bon boulot pour trouver les lignes les plus rapides", a apprécié "Odi", qui voit d'un bon oeil la concurrence interne dans la lutte pour le globe de descente. "On va essayer de rester potes jusqu'à la fin de la saison", a plaisanté le triple vainqueur du classement général. "De toute façon, on skie dans les mêmes conditions: mêmes entraîneurs, mêmes plans de course. Chacun essaie d'être le plus rapide mais en bas du parcours on est tous ensemble." "Pas dans le même panier" Alexis Monney vit, un peu comme Franjo von Allmen, une saison de grandes premières. Sa formidable victoire à Bormio en décembre n'avait décidément rien du succès sans lendemain. Quatre podiums en Coupe du monde, deux médailles mondiales: le Fribourgeois confirme course après course qu'il est à sa place dans le top 3 mondial en vitesse. "Je ne me mets pas encore dans le même panier que les deux de devant", a-t-il toutefois déclaré avec une humilité sincère. "Je ne me concentre pas sur les classements, j'ai surtout envie de m'amuser sur les skis." Le skieur des Paccots a quand même réussi un joli coup sur cette piste qui ne convenait pas forcément à ses capacités. "Je suis content parce que l'année passée, je n'aurais jamais pu faire une course comme celle-ci. J'ai trouvé la bonne manière de skier sur ce genre de descente", s'est-il réjoui. Et pour couronner le tout, Alexis Monney a brillé devant le public romand, qui n'avait plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 2012. "Faire ce triplé ici... C'est vraiment cool pour le sport, pour le ski et pour les fans", a-t-il conclu.

Le relais féminin suisse loin du compte à Lenzerheide Elisa Gasparin et le relais féminin suisse ont manqué leur affaire samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le relais féminin suisse a manqué son affaire aux Mondiaux de Lenzerheide. Le quatuor helvétique a dû se contenter du 14e rang dans une course remportée par une équipe de France souveraine. Les espoirs helvétiques ont été douchés dès le deuxième passage sur le pas de tir de la première relayeuse, Elisa Gasparin. La Grisonne a dû effectuer un tour de pénalité après son tir debout et s'est ainsi retrouvée repoussée à la 19e place. Amy Baserga et Aita Gasparin ont certes redressé la situation, ramenant leur équipe dans le top 10. Mais la leader Lena Häcki-Gross a craqué dès son tir couché, avec pas moins de quatre tours de pénalité. L'Obwaldienne a franchi la ligne d'arrivée avec 4'42''6 de retard sur la dernière relayeuse française Julia Simon.

Géant: Gut-Behrami 2e de la première manche, Rast 7e Lara Gut-Behrami a signé le 2e temps de la première manche samedi à Sestrières Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Revancharde après son élimination vendredi, Lara Gut-Behrami a réalisé le 2e temps de la première manche du deuxième géant de Sestrières samedi. Camille Rast pointe quant à elle au 7e rang. La deuxième manche, programmée dès 14h, s'annonce particulièrement passionnante. Auteure du 11e chrono samedi en fin de matinée, l'Américaine Paula Moltzan n'a ainsi perdu que 0''70 sur la leader provisoire, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Et les quatre premières sont séparées par 12 centièmes seulement! Alice Robinson compte 0''06 d'avance sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami, laquelle vise un 10e succès dans la discipline en Coupe du monde, 0''07 sur l'étonnante Britt Richardson (3e) et donc 0''12 sur la gagnante de la veille Federica Brignone. Neuvième et meilleure Suissesse vendredi sur la même piste, Camille Rast a pour sa part lâché 0''56 sur Robinson. La championne du monde de slalom lorgne un deuxième podium en Coupe du monde de géant après sa 3e place obtenue en novembre dernier à Killington. Wendy Holdener est restée plus discrète (19e après 35 concurrentes, à 1''47).

Triplé suisse en descente: 1. von Allmen, 2. Odermatt, 3. Monney Franjo von Allmen a survolé la descente de Crans-Montana Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'impressionnante équipe de Suisse a signé un triplé samedi en descente à Crans-Montana. Le champion du monde Franjo von Allmen a devancé Marco Odermatt et Alexis Monney. Quatrième, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a échoué à 0''39 du podium. Ce triplé, qui survient 10 jours après celui réussi en combiné par équipe aux Mondiaux, est le premier pour Swiss-Ski depuis le super-G des finales 2024 à Saalbach. En descente, il faut remonter au 19 janvier 1996 pour trouver trace d'un tel exploit. Les Helvètes avaient même réalisé un quadruplé ce jour-là à Veysonnaz. Trente-huit ans après le quadruplé réalisé par les Helvètes dans la discipline-reine lors des Mondiaux de Crans-Montana, le public présent sur le Haut-Plateau a donc vécu une nouvelle journée de folie. Franjo von Allmen a fait honneur à son titre mondial en devançant de 0''13 son chef de file. Le Bernois de 23 ans, qui aurait pu payer cher une faute commise sur le bas du parcours, décroche sa première victoire dans la discipline sur le front de la Coupe du monde. Son seul précédent succès sur le Cirque blanc avait été obtenu en super-G, le 17 janvier dernier à Wengen, où il s'est classé 2e en descente 24 heures plus tard. Von Allmen à 73 points d'Odermatt Grâce à cette victoire, von Allmen revient à 73 points du leader Marco Odermatt au classement de la discipline alors qu'il reste trois descentes au programme de la saison. Le Fribourgesois Alexis Monney, qui a concédé 0''42 au vainqueur samedi, grimpe au 3e rang dans cette Coupe du monde de descente mais à 185 points d'Odermatt. Sacré en super-G aux Mondiaux de Saalbach mais battu tant en géant (4e) qu'en descente (5e), Marco Odermatt a par ailleurs porté son avance sur son dauphin Henrik Kristoffersen à 400 points au classement général. Le Nidwaldien aura l'occasion de creuser un peu plus l'écart dimanche, à l'occasion du super-G.

Le cancer de Niels Hintermann traité avec succès Niels Hintermann a vaincu son cancer des ganglions lymphatiques Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Niels Hintermann a gagné son combat contre un cancer des ganglions lymphatiques. Le Zurichois de 29 ans l'a annoncé samedi matin sur Instagram, quatre mois après avoir révélé ce diagnostic choquant. "Over and Out ! Tellement heureux du résultat: LE CANCER EST VAINCU", a écrit Hintermann en remerciant tout le monde pour le soutien et la force apportés au cours des derniers mois. "Les jours n'ont pas toujours été faciles, mais je suis bien sûr plus qu'heureux que cette période soit terminée et qu'il y ait à nouveau un objectif clair, même si le chemin pour y parvenir n'est pas encore tout à fait clair." Hintermann avait rendu sa maladie publique début octobre. Son cancer des ganglions lymphatiques a été traité par chimiothérapie et radiothérapie. En raison des bonnes chances de guérison, Il s'était déjà montré optimiste à l'époque, notamment en ce qui concerne la poursuite de sa carrière de sportif de haut niveau. Dans son post Instagram, le Zurichois aux trois victoires en Coupe du monde n'a toutefois pas précisé quand il prévoyait de revenir à la compétition.

Le "revenant" Iouri Podladtchikov 6e en half-pipe à Calgary Iouri Podladtchikov a terminé 6e vendredi à Calgary Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Iouri Podladtchikov a signé une performance encourageante dans la manche de Coupe du monde de half-pipe de Calgary. Le "revenant" zurichois de 36 ans a pris la 6e place de la finale vendredi. Eliminé en qualifications à la mi-janvier à Laax pour son retour à la compétition après cinq ans d'absence, Podladtchikov a été crédité de 62,25 points pour son troisième "run" en finale. Le champion olympique 2014 a devancé de justesse son coéquipier Pat Burgener (7e avec 61,25 points). Les Japonais ont survolé les débats sur la neige canadienne, malgré l'absence du champion olympique 2022 Ayumu Hirano. Son frère cadet Ruka Hirano s'est imposé avec 93,00 points pour prendre les commandes de la Coupe du monde de la discipline, Yuto Tutsoka terminant 2e avec 89,75 points. Victoire japonaise également chez les dames, grâce à Sena Tomita (90,75 points). Deuxième, l'Américaine Maddie Mastro a repris la tête du classement de la spécialité, dans lequel la meilleure Suissesse, Isabelle Lötscher, pointe au 13e rang après sa 5e place obtenue à Calgary.

Une 5e défaite consécutive pour les Wizards Kyshawn George (18) et Washington ont subi la loi des Bucks de Kyle Kuzma vendredi Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass La pause du All-Star Game n'a pas changé grand-chose du côté de Washington en NBA. Battus 104-101 par Milwaukee, les Wizards de Kyshawn George ont subi vendredi leur cinquième défaite consécutive, la 46e en 55 matches disputés cette saison. Meilleur rebondeur de son équipe avec ses 9 prises, Kyshawn George a vécu une soirée bien compliquée sur le plan offensif. Le "rookie" valaisan n'a rentré qu'un seul des 11 tirs qu'il a tentés (1/5 à 3 points, 0/6 à 2 points) pour terminer cette partie avec 4 points à son compteur. Il a également réussi 5 assists et 2 contres. George ne fut pas le seul Wizard à manquer d'adresse. Jordan Poole (11 points, à 3/11 au tir) et Khris Middleton (12 points, à 4/10) n'ont pas non plus brillé. Middleton, qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs, a d'ailleurs raté à 3''1 de la fin un tir à 3 points qui aurait permis à son équipe d'égaliser à 104-104. Echangé contre Middleton au début du mois, Kyle Kuzma s'est en revanche illustré pour son retour à Washington. L'ailier a cumulé 19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives dans une partie où les Bucks ont dû composer sans Damian Lillard (blessure à une cuisse) ni Bobby Portis Jr (suspension de 25 matches pour usage d'un produit dopant).

Le sprint final de Marco Odermatt commence en Valais Marco Odermatt est bien parti pour décrocher à nouveau quatre globes de cristal à l'issue de la saison. Le Nidwaldien entame la dernière ligne droite de l'hiver ce week-end à Crans-Montana. De retour des Mondiaux de Saalbach, où il a complété sa collection en décrochant la médaille d'or en super-G, Marco Odermatt a les dents longues à l'approche du sprint final de la Coupe du monde. Cinq étapes sont encore à son programme. Après les épreuves de vitesse du week-end à Crans-Montana suivront un géant à Kranjska Gora (Slovénie), une descente et un super-G à Kvitfjell (Norvège), un géant à Hafjell (Norvège) et enfin les finales de Sun Valley, aux Etats-Unis. Matelas confortable "Si j'en crois ce que j'entends, le super-G est jusqu'à présent la discipline dans laquelle j'ai la plus grande avance, mais je ne connais pas vraiment les classements", a assuré le triple vainqueur du gros globe de cristal jeudi, lors d'une rencontre avec les médias. Avec 119 points d'avance sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr, "Odi" dispose en effet d'un matelas confortable dans la discipline. C'est un peu plus qu'en descente, où 93 points le séparent de Franjo von Allmen. "Et comme je n'ai pas été bon en géant en début de saison, c'est encore très serré (réd: 71 points d'avance sur Alexander Steen Olsen). Chaque globe est donc encore très loin", a affirmé Odermatt, la casquette vissée sur le crâne désormais rasé à blanc - stigmate d'une soirée de fête qui a coûté la toison à de nombreux représentants de Swiss-Ski à Saalbach. Une piste "plutôt facile" C'est pourquoi l'homme aux 44 victoires en Coupe du monde n'a pas chômé après les championnats du monde. "J'ai regardé le slalom dimanche et puis j'ai repris l'entraînement le lendemain. C'était la plus longue pause de l'hiver depuis le Nouvel An, j'avais donc besoin de deux jours en salle de musculation pour travailler le physique", a-t-il expliqué. Marco Odermatt débarque ainsi affûté sur le Haut-Plateau, qui accueille les skieurs de Coupe du monde pour la première fois depuis 2012 après une longue parenthèse féminine. Depuis jeudi, il trace ses premières courbes sur la "Nationale", où les hommes se disputeront les médailles lors des Mondiaux de 2027. "C'est toujours spécial de découvrir une nouvelle descente. C'est un nouveau défi", s'est réjoui Odermatt, qui, comme ses coéquipiers, juge la piste "plutôt facile". "Elle n'est jamais vraiment raide et c'est donc très difficile d'être rapide. Chaque détail compte: les courbes, le matériel. Il faut essayer de garder une bonne vitesse de la première à la dernière porte", a-t-il détaillé. Sextuplé helvétique Cette "piste pour glisseurs" - dixit Alexis Monney - a toutefois bien convenu aux skieurs helvétiques de Coupe d'Europe, où la bataille fait rage pour rallier l'élite du Cirque blanc. Un sextuplé suisse lors d'une des deux descentes disputées le 12 février a forcément retenu l'attention du patron du ski mondial. "Je suis toujours de près ce qui se passe en Coupe d'Europe et ce que font les jeunes. J'étais déjà très heureux de voir que la génération suivante était là avec Franjo (von Allmen) et Alexis (Monney), mais il semblerait que celle d'après arrive aussi", a-t-il lâché dans un sourire. Marco Odermatt a même pu profiter des conseils de Marco Kohler, 4e et 3e lors de ces deux descentes de Coupes d'Europe. "Pour une fois, c'est lui qui me donnait les +tips+", a rigolé le Nidwaldien de 27 ans, qui n'aborde pas ces courses "à domicile" avec une pression particulière. "Je prends chaque départ avec la même décontraction, même lorsqu'il y a beaucoup de fans devant lesquels j'ai bien sûr envie de performer." Ils devraient être 12'000 à acclamer les exploits du meilleur skieur du monde samedi et dimanche.

Super League: Lausanne veut s'éloigner de la barre Le Lausanne-Sport accueille Grasshopper ce soir dès 18h00 pour le compte de la 25e journée de Super League. Les Vaudois veulent saisir l'occasion pour s'éloigner de la barre. Actuel 5e du classement, le LS n'est de loin pas encore certain de figurer dans le top 6 au terme de la 33e journée. L'équipe de Ludovic Magnin possède 36 points, soit un d'avance sur Saint-Gall (6e), deux sur les Young Boys (7e) et trois sur le FC Zurich (8e). Tout reste donc encore possible. Pour sa part, Yverdon (10e/24 pts) se déplace dans le même temps au Letzigrund pour y affronter un FC Zurich en panne de résultats depuis la reprise. Le club du nord vaudois n'a que deux points de plus que Grasshopper (11e), alors que Winterthour accuse sept longueurs de retard. L'affiche de la soirée débutera à 20h30. Saint-Gall recevra le FC Bâle (2e/41 pts) qui voudra renouer avec la victoire après avoir pris un point seulement lors de ses deux dernières rencontres.

Les hommes de retour à Crans-Montana treize ans après La Coupe du monde masculine fait à nouveau étape à Crans-Montana ce week-end après une longue parenthèse féminine. La descente samedi se déroulera sur un tracé plus utilisé depuis les Mondiaux 1987. Les héros helvétiques des Mondiaux de Saalbach sont de retour en action ce week-end en Valais, pour la dernière ligne droite de la saison qui va les mener jusqu'aux finales de Sun Valley, aux Etats-Unis. En tête des classements de la descente et du super-G, sans oublier le géant, Marco Odermatt peut accentuer son avance dans les disciplines de vitesse sur le Haut-Plateau. La descente de samedi, que les Suisses ont jugé "plutôt facile", devrait favoriser les descendeurs les plus lourds comme l'Italien Dominik Paris et l'Américain Ryan Cochran-Siegle, qui ont signé les deux meilleurs chronos du deuxième entraînement vendredi. Mais Franjo von Allmen, sacré champion du monde dans la discipline reine à Saalbach et à la recherche d'un premier succès en Coupe du monde en descente, s'est aussi montré à l'aise sur ce tracé partant du sommet de Bella Lui, un départ plus utilisé depuis les Mondiaux de 1987. Le prodige bernois a pris la 3e place du deuxième entraînement et sera à surveiller samedi dès 10h00.

Genève-Servette gagne le match qu'il fallait impérativement gagner Les Gemevois peuvent se congratuler: ils sont toujours en vie ! Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette est toujours en vie ! Victorieux 4-2 d’Ambri-Piotta aux Vernets, les Genevois ont gagné le match qu’il fallait gagner pour préserver leurs chances de disputer les play-in. Le vingtième but de Markus Granlund pour le 3-2 de la 44e a ouvert la voie du succès pour les Genevois. Face à un adversaire qui s’était imposé à Davos mercredi, ils ont su redresser la barre après une entame de match bien laborieuse. Maintenant, ils se doivent de signer un résultat samedi à Fribourg pour que cette opération remontada au classement se dessine vraiment. Et pour que leur saison ne tourne pas au fiasco. A Davos, Fribourg-Gottéron s’est imposé 3-2 aux tirs au but. Menés à deux reprises au score, les Fribourgeois sont revenus dans le match grâce aux réussites de Julien Sprunger et de Lucas Wallmark. Jan Dorthe et Wallmark ont marqué lors du shootout pour offrir une victoire de plus à Lars Leuenberger, ce coach qui ne perd presque jamais. Un final décoiffant Lausanne a, pour sa part, consolidé sa place de leader. Sur leur glace, les Vaudois ont battu Lugano grâce à un final décoiffant. Menés 3-1 à l’appel de l’ultime période après avoir concédé trois buts en l’espace de 127 secondes, ils ont renversé la table grâce à l’égalisation de Gavin Bayreuther à la 56e et à une dernière réussite de Damien Riat à 42 secondes de la sirène. Une telle victoire peut conforter Geoff Ward et ses joueurs que cette année sera peut-être "leur" année. Le HC Bienne a retrouvé cet allant offensif qui peut lui permettre, pourquoi pas, de nourrir de nouveaux objectifs. Sur leur glace, les Seelandais ont battu Zoug 6-2 grâce à un Johnny Kneubuehler étincelant avec ses deux buts et ses deux assists. Enfin à Porrentruy, Ajoie s’est incliné 4-1 devant le CP Berne. Les Jurassiens sont restés dans le match jusqu’à la 55e, l’instant choisi par Miro Aaltonen pour inscrire le 2-1 et donner ainsi à sa grande première sous les couleurs du club de la capitale un lustre particulier. Avec ce succès, Berne est la troisième équipe officiellement qualifiée pour les play-off après Lausanne et Zurich.

La Suisse tenue en échec par l'Islande Une soirée frustrante pour Sydney Schertenleib et l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L’équipe de Suisse féminine n’a pas réussi une entrée en lice idéale en Ligue des nations. Elle s’est contentée du match nul et vierge vendredi à Zurich contre l’Islande pour son premier match. Face à un adversaire abordable sur le papier, les protégées de Pia Sundhage ont peiné à se montrer dangereuse dans les quarante-cinq premières minutes. Même si la Nati a nettement mieux abordé la deuxième mi-temps, elle n’a pas su faire la différence face à des Islandaises bien organisées. La gardienne Cecilía Rán Rúnarsdóttir n’a pas eu à repousser un seul tir cadré. Le dernier rempart helvétique a également passé une soirée tranquille. Répétition générale La jeune garde suisse représentée par Sydney Schertenleib, 18 ans, qui a joué durant toute la rencontre et par Alayah Pilgrim (20 ans), qui a fait son entrée à l’heure de jeu pour remplacer Iman Beney (18 ans), n'a pas réussi à enflammer la partie. Cette rencontre au Letzigrund avait des allures de répétition générale puisque les Helvètes se frotteront à ces mêmes adversaires en juillet prochain, lors de l’Euro à domicile. L’équipe de Suisse devra faire mieux lorsqu’elle se déplacera à Stavanger mardi pour y affronter la Norvège, pour le deuxième match de sa campagne de Ligue des nations. La sélection nordique fera aussi partie des adversaires de la Nati lors du prochain Euro.

Une mascotte en forme de bonnet Tsapé la mascotte des Mondiaux 2027. Image: KEYSTONE/EPA Un bonnet nommé "Tsapé". Les organisateurs des championnats du monde de Crans-Montana 2027 ont révélé leur mascotte, dessinée par un écolier du canton, lors d'une conférence de presse vendredi. Le dessin d'Adam a été choisi parmi les plus de 1500 propositions faites par des écoliers valaisans. Cet adepte de ski de 11 ans et sa famille étaient présents vendredi à Crans-Montana pour découvrir cette mascotte en forme de bonnet. Comme l'a expliqué Didier Défago, CEO des Mondiaux 2027, le nom "Tsapé" est issu du patois valaisan et signifie "chapeau". Par ailleurs, l'ancien skieur helvétique a rappelé que la station valaisanne accueillera une autre étape de Coupe du monde en 2026. Cette répétition générale accueillera les hommes et les femmes lors d'un "super week-end" de courses prévu à la fin du mois de janvier prochain. Les championnats du monde de Crans-Montana se tiendront eux du 1er au 14 février 2027.