Victoire historique pour Cavendish ++ Kroos y croit

Un 35e succès historique pour Cavendish sur le Tour Cavendish a dépassé Merckx avec une 35e victoire d'étape sur le Tour Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish a signé un succès historique mercredi sur le Tour de France. Vainqueur du sprint à Saint-Vulbas, le Britannique est devenu le seul recordman de victoires d'étapes sur la Grande Boucle avec 35 succès. Tadej Pogacar reste lui en jaune au terme de cette journée de transition. Cavendish (39 ans) a donc bien fait de poursuivre sa carrière d'une année. Le sprinter d'Astana, dont les derniers bouquets reçus sur le Tour de France remontaient à 2021 (quatre étapes et le maillot vert), a dépassé la légende Eddy Merckx grâce à cette 35e victoire d'étape. Le champion du monde sur route de 2011, qui compte aussi 17 succès sur le Giro - mais seulement 3 sur la Vuelta - s'est imposé devant le Belge Jasper Philipsen et le Norvégien Alexander Kristoff à l'issue d'un sprint houleux marqué par une chute dans les derniers mètres. Après sa victoire, le "Cav" a été félicité par la moitié du peloton avant de tomber dans les bras de sa femme et de ses enfants. Il avait dû abandonner l'an dernier à cause d'une fracture à la clavicule après une chute lors de la 11e étape de ce qui devait être son dernier Tour de France. Animé par l'ambition de détenir seul ce record d'un autre temps, le sprinter de l'île de Man a remis son départ à la retraite à plus tard. Il a beaucoup souffert lors des premières étapes difficiles en Italie, au point de vomir sur son vélo. Mais il s'est accroché pour écrire l'histoire mercredi dans l'Ain.

Kroos ne pense pas que le quart sera son dernier match Si Toni Kroos est revenu en équipe nationale, c'est pour conquérir le titre à l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Toni Kroos ne pense pas que le quart de finale contre l'Espagne vendredi sera le dernier match de sa carrière. Le milieu est revenu en sélection allemande pour conquérir le titre à l'Euro 2024. "Je ne suis pas nostalgique. Je ne pense pas que ce sera mon dernier match après-demain, donc je pense que l'on se reverra tous", a-t-il lancé aux journalistes qui lui demandaient s'il participait à sa dernière conférence de presse. A 34 ans, Toni Kroos est sorti de sa retraite internationale en février. Quelques jours avant la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid (remportée 2-0 contre le Borussia Dortmund), il a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue d'un tournoi continental qui s'achève le 14 juillet Un objectif personnel et collectif "L'objectif, personnel et collectif, c'est de remporter le tournoi. On a une grande envie au sein de l'équipe pour aller plus loin et on est convaincu d'en être capables", a expliqué Kroos, pour qui la qualification en quarts de finale n'était que "l'objectif minimal". Coéquipier de Kroos au Real Madrid, l'Espagnol Joselu a indiqué vouloir envoyer son "ami" Kroos à "la retraite vendredi". "Je le connais très bien et je sais ce qu'il voulait dire. Je lui laisse ce souhait, et on va tout faire pour qu'il ne se réalise pas", a répondu Kroos avec le sourire. La consécration européenne avec l'Allemagne est le seul titre qui manque au champion du monde en 2014 au Brésil et sextuple vainqueur de la Ligue des champions (2013 avec le Bayern Munich, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024 avec le Real). "Une fin sensationnelle" "Au niveau de la sélection, c'est le deuxième titre le plus important que l'on peut gagner, donc il aurait une signification immense. S'il n'avait pas cette signification, je ne serais pas revenu. Et si je n'avais pas vu qu'il y avait une chance que l'on puisse le faire avec la sélection allemande, je ne serais pas revenu non plus", a glissé Kroos. "Ce serait une fin sensationnelle, mais je me suis aussi penché sur le scenario selon lequel ça ne se ferait éventuellement pas. Il y a des choses plus simples à gagner qu'un Euro. Mais le plan ou l'idée de revenir était lié avec l'objectif de devenir champion d'Europe", a-t-il conclu.

LeBron James signe un nouveau contrat avec les Lakers LeBron James a signé un nouveau contrat de 2 ans avec les Lakers Image: KEYSTONE/FR172030 AP/IAN MAULE La superstar NBA LeBron James a signé un nouveau contrat avec les Los Angeles Lakers. "King James" s'est engagé sur deux ans pour un montant de 104 millions de dollars, selon plusieurs médias. LeBron James, qui aura 40 ans en décembre, pourra ainsi réaliser son rêve de jouer avec son fils Bronny James, que vient de recruter la franchise californienne, et former avec lui le premier duo père-fils de l'histoire de la ligue. Le quadruple champion NBA avait récemment décidé de ne pas activer la dernière année de son contrat aux Lakers. Mais depuis que son fils de 19 ans a été drafé la semaine dernière par les Lakers, plusieurs médias ont annoncé qu'il allait finalement signer un nouveau contrat avec la franchise de Los Angeles. Selon ESPN et The Athletic, le nouveau contrat de LeBron James comprend une clause de non-échange, ce qui signifie qu'il ne peut être transféré vers un autre club sans son consentement. Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, LeBron James disputera sa 22e saison en 2024/25. Il a mené les Lakers au titre en 2020, mais les résultats de l'équipe sont nettement en baisse depuis. Cette année, les Lakers ont été éliminés au 1er tour des play-off.

Golubic battue 6-2 6-1 par Niemeier au 1er tour à Wimbledon Viktorija Golubic n'a marqué que 3 jeux dans son 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 67) n'a pas pesé lourd au 1er tour de Wimbledon. La Zurichoise de 31 ans s'est inclinée 6-2 6-1 devant l'Allemande Jule Niemeier (WTA 90) dans une rencontre qui n'avait pas pu démarrer mardi en raison des averses. Une statistique illustre les difficultés rencontrées mercredi sur l'herbe londonienne par Viktorija Golubic. Celle-ci n'aura remporté que deux jeux de service dans cette partie, longue de 63 minutes seulement. Jule Niemeier (24 ans) a d'ailleurs converti les cinq balles de break qu'elle s'est procurées. Jule Niemeier - qui avait atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2022 soit un an après Viktorija Golubic - a pleinement exploité le manque de puissance de la Zurichoise. L'Allemande a lâché pas moins de 20 coups gagnants, contre seulement 8 pour son adversaire, tout en commettant une faute directe de moins (17 contre18).

Lausanne, Zurich et Lucerne se renforcent Le FC Lausanne-Sport annonce la signature de Manuel Polster pour trois saisons. Le jeune joueur de couloir autrichien (21 ans) arrive de l'Austria Vienne. Formé à l'académie de St. Pölten, Polster a rejoint la capitale à l'été 2022. Durant ses deux saisons au club, l'international M21 a disputé 57 matches, marqué 2 buts et délivré 8 passes décisives. Il a également pris part à 8 rencontres européennes avec son équipe en Conference League. Zurich se renforce lui en attaque. Le FCZ a obtenu le prêt d'un an avec option d'achat de l'attaquant ivoirien Fernand Goure. Le joueur de 22 ans arrive de Westerlo, club de première division belge. L'international M23 ivoirien avait déjà été prêté les deux dernières saisons, d'abord à Ujpest en Hongrie, puis à Dunajska Streda en Slovaquie. L'un des fils Stankovic à Lucerne Le FC Lucerne a obtenu de l'Inter le prêt d'Aleksandar Stankovic pour la saison prochaine. Le club de Suisse centrale possède ensuite une option d'achat sur le milieu de terrain défensif de 18 ans. Le club n'a donné aucune indication sur le montant de cette option. Capitaine de l'équipe nationale serbe des moins de 19 ans, a parcouru toute la section jeunesse du champion d'Italie et a fait partie du cadre élargi de la première équipe. Au cours de la saison écoulée, il a joué avec les M19. Stankovic est le fils de Dejan Stankovic, qui a lui-même joué pendant dix ans pour l'Inter Milan et qui est aujourd'hui coach du Spartak Moscou.

Montella aux anges, Rangnick dépité Mert Günok et son arrêt magique sur Christoph Baumgartner Image: KEYSTONE/EPA "J'ai vu le coeur de la Turquie ce soir et c'est ce que j'adore chez ce pays." Le coach Vincenzo Montella était aux anges mardi après la victoire de la Turquie 2-1 contre l'Autriche en 8es à l'Euro. "Je suis très fier de l'état d'esprit que nous avons montré sur la pelouse, au-delà de la tactique, a-t-il dit en conférence de presse. Je suis content pour l'équipe, pour le groupe que nous avons créé, tout le monde a donné ce petit quelque chose en plus, l'équipe avait une âme aujourd'hui." L'Italien a rappelé les moments douloureux avant la compétition. "Nous avons beaucoup été critiqués pendant nos amicaux, c'est vrai qu'ils ne se sont pas bien passés, et contre l'Autriche ç'avait été horrible, une tache dans ma carrière" avec la défaite 6-1 en mars, a rappelé le coach. "Donc je respectais l'Autriche, leur plan de jeu, mais j'avais cet instinct de compétiteur, je voulais rectifier le tir, parce qu'il n'y a pas vraiment de match amical au niveau international", a encore confié le Transalpin. Rangnick veut "tirer des leçons" "Je n'arrive pas à réaliser que nous rentrons à la maison", a de son côté regretté le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick. "Nous pensions que nous continuerions la compétition", a confié, dépité, le coach allemand, se référant au bon début d'Euro de ses hommes. Au premier tour ils avaient fini en tête du groupe D devant la France. "Mais ce sont les tours à élimination directe, il faudra en tirer des leçons, a-t-il ajouté. Nous n'avons pas eu la chance dont on avait besoin, si Christoph Baugmartner avait marqué je pense que nous aurions gagné en prolongations parce que les Turcs semblaient épuisés." Le gardien turc Mert Günok a réalisé l'un des arrêts du tournoi pour repousser la tête à bout portant, et avec un rebond, de Christoph Baumgartner à la toute dernière minute. Pour se rendre compte de ce "vol", il convient de noter que cet essai avait une probabilité de but de 94%. Ce qui signifie que le portier avait 6% de chance d'effectuer un arrêt. Un exploit qui a inspiré au coach une comparaison avec l'arrêt de l'Anglais Gordon Banks face à Pelé au Mondial 1970. "Immédiatement après avoir concédé l'ouverture du score, nous avons bien joué pendant 20 minutes et puis on a un peu perdu en possession", a-t-il analysé. Rangnick s'est projeté sur la suite: "Il y a de la déception, mais nous avons la Ligue des nations où nous sommes en première division désormais, et nous avons aussi de bonnes chances de nous qualifier pour le Mondial 2026 pour la première fois depuis longtemps."

L'UEFA ouvre une enquête sur Demiral pour un geste controversé Cette célébration de Merih Demiral pourrait lui valoir des sanctions Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE L'UEFA a annoncé ouvrir une enquête sur le "comportement inapproprié potentiel" du Turc Merih Demiral. Ceci lors du 8e de finale de l'Euro mardi contre l'Autriche (2-1), où il a inscrit un doublé. Demiral lui-même a posté sur son compte X une photo de lui levant les bras pour célébrer l'un de ses buts, et effectuant avec ses mains le signe des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque. L'image est largement relayée sur les réseaux sociaux. Un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline" a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué. "Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades", a réagi sur X/Twitter Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. "Utiliser l'Euro comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Nous attendons que l'UEFA enquête sur le cas et examine des sanctions", a-t-elle ajouté.

Suisse: Le "beau voyage" de Kwadwo Duah Kwadwo Duah espère bien revivre les émotions de son but contre la Hongrie face à l'Angleterre en quart de finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Premier buteur né en...Angleterre de cet Euro, Kwadwo Duah traverse "un beau voyage". Il rêve de le rendre encore plus beau samedi lors du quart contre l'Angleterre. Car ce match est spécial pour celui ce natif de Londres. "Mes parents sont venus du Ghana à Londres dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Mais deux ans après ma naissance, ils sont partis en Suisse avec le même but en tête", sourit l'attaquant du Ludogorets Razgrad qui avoue être un grand fan de Chelsea. "J'avais comme idole Didier Drogba", glisse-t-il. Le but qui a tout changé Son ouverture du score le 15 juin contre la Hongrie a, bien sûr, tout changé, pour lui et pour l'équipe de Suisse. "Ce fut un grand moment. Pour moi, pour ma famille. Pour l'équipe aussi avec cette victoire qui a jeté les bases de notre parcours, reconnaît-il. Sur un plan personnel, beaucoup de choses peuvent désormais se produire. J’ai toujours rêvé de jouer en Italie. Ce but va peut-être m'en offrir la possibilité. Je crois en mes rêves. J'avais celui de jouer en équipe de Suisse. On a vu qu’il s’est réalisé." A 27 ans, il a encore l'âge pour nourrir de grandes ambitions. Depuis ce match contre la Hongrie, Kwadwo Duah est toutefois sorti du onze de base. Les choix de Murat Yakin se sont portés sur Xherdan Shaqiri pour la rencontre contre l'Ecosse, puis sur Breel Embolo face à l'Allemagne et à l'Italie. "Je n'ai pas l'habitude de me retrouver sur le banc, glisse-t-il. Mais la fierté de porter le maillot de l'équipe de Suisse prédomine. Chacun connait son rôle. Je trouve un peu étrange que l'on se pose la question du degré de motivation lorsque l'on joue pour son pays..." "Il nous pousse tout le temps" Mais avec un capitaine comme Granit Xhaka, on n'a pas vraiment le droit de rester sur la retenue. "Granit veut toujours gagner. Même à l'entraînement, souligne le Bernois. Il nous pousse tout le temps. Il est tout le temps en contrôle." Kwadwo Duah est également impressionné par l'assurance de Manuel Akanji, l'autre joueur de classe mondiale que l'équipe de Suisse peut se targuer de compter dans ses rangs. "C'est simple, il ne perd jamais à l'entraînement. En match bien sûr mais aussi dans les petits jeux entre nous", souffle-t-il. Avec Xhaka et Akanji, Kwadwo Duah est sans doute convaincu que la Suisse peut faire le match avec n'importe quelle équipe. Elle l'a démontré contre l'Allemagne et l'Italie. Elle veut bien sûr le faire samedi contre l’Angleterre. "Les Anglais ne vont pas commettre l'erreur de nous sous-estimer après le parcours qui a été le nôtre depuis le début du tournoi, poursuit-il. C’est une grande équipe avec des grands joueurs. A commencer par Jude Bellingham. Il essaie à chaque fois de laisser son empreinte sur le match. On a bien vu ce qu'il a fait dimanche contre la Slovaquie." Avec cette égalisation au bout du temps additionnel, le joueur du Real Madrid a permis à l'Angleterre de rester en vie. "Un but superbe mais, honnêtement, je préfère celui de Shaqiri contre l'Ecosse sur le plan de l'esthétisme", avoue Kwadwo Duah.

Bronny James prêt à supporter la pression Bronny James (à gauche) se dit prêt à supporter la pression Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Bronny James, le fils de la superstar LeBron James, se dit prêt à supporter la pression après avoir rejoint les Los Angeles Lakers. Il pourrait évoluer au côté de son père la saison prochaine. James Jr (19 ans), qui entamera à l'automne sa carrière NBA en provenance de l'Université de Californie du Sud (USC), devrait former avec LeBron James le tout premier duo père-fils de l'histoire de la ligue la saison prochaine. Il a été choisi en 55e position de la draft la semaine dernière. "C'est d'autant plus de pression c'est certain", a-t-il indiqué mardi au centre d'entraînement des Lakers à El Segundo à propos de l'opportunité de jouer avec son paternel, qui attaquera lui sa 22e saison professionnelle avant de fêter ses 40 ans en décembre. "J'ai vu sur les réseaux sociaux... des choses comme quoi je ne mériterais pas cette opportunité (...) Mais vous savez j'ai toujours fait face à ce genre de choses, donc c'est comme d'habitude. En un peu plus gros bien sûr. Mais je vais m'en sortir." "Tout a été irréel", a ajouté Bronny, dont le maillot no 9 sera floqué "James Jr." à propos des émotions ressenties depuis l'annonce de sa draft. Redick confiant "Bronny mérite ce qui lui arrive, après avoir travaillé dur", a assuré, également présent, le nouvel entraîneur de l'historique franchise NBA J.J. Redick, proche de LeBron James. "Sa compréhension du jeu, son physique, son habileté au tir, à la passe, il y a beaucoup de choses intéressantes dans son jeu. Il va avoir l'opportunité de devenir un très bon joueur NBA", a ajouté le technicien. Le jeune joueur et son entraîneur novice sont attendus lors de deux tournois estivaux (Summer League) du 6 au 10 juillet à San Francisco puis du 12 au 22 juillet à Las Vegas.

Yulimar Rojas, forfait mais néanmoins porte-drapeau Forfait sur blessure pour la compétition, la triple sauteuse Yulimar Rojas sera néanmoins la porte-drapeau de la délégation du Venezuela lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. La championne olympique en titre sera accompagnée de l'haltérophile Julio Mayora, médaillé d'argent à Tokyo et qui vise l'or à Paris. "Dieu a un très grand plan pour moi. Je suis destinée à guider d'autres athlètes à poursuivre leurs rêves, à ne jamais abandonner", a dit la septuple championne du monde (plein air et salle) lors d'une cérémonie à Caracas. Véritable star dans son pays, Yulimar Rojas était la plus grande chance de médaille du Venezuela, dont la délégation sera composée de 28 athlètes à Paris. Les principales chances reposent désormais sur les épaules de Mayora et des escrimeurs dont Ruben Limardo, champion olympique à Londres en 2012. A Tokyo, le Venezuela avait obtenu une médaille d'or (Rojas), et trois d'argent (2 en haltérophilie et 1 en BMX) avec 43 athlètes présents.

Le Brésil bute sur la Colombie et affrontera l'Uruguay en quart Toujours emprunté, le Brésil n'a pas réussi à se défaire de la Colombie (1-1) mardi à Santa Clara dans la dernière journée de la phase de poules de la Copa America. La Seleçao retrouvera donc l'Uruguay de Marcelo Bielsa dans un quart de finale qu'il devra disputer sans Vinicius Jr. Dans ce match au sommet du groupe D, le Brésil n'est pas parvenu à dominer la Colombie, désormais invaincue depuis 26 matches, se condamnant à la 2e place et à un choc en quart de finale samedi à Las Vegas contre l'Uruguay. Une Celeste qui sort d'une phase de poules parfaite (trois succès en trois rencontres). Le Brésil devra en plus jouer sans son leader Vinicius Jr., récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, averti mardi pour la deuxième fois du tournoi et donc suspendu pour le prochain match. Un petit coup au visage très exagéré par James Rodriguez a valu un carton jaune dès la 7e minute. Cinq minutes plus tard, Raphinha a pourtant trouvé la lucarne droite colombienne d'un coup-franc direct sublime (12e) pour lancer parfaitement le Brésil dans un match âpre (33 fautes). Idéalement lancé par Jhon Cordoba, Daniel Munoz a pu égaliser pour la Colombie en fin de première période (47e). Les Cafeteros ont su se contenter d'un match nul qui leur assure un quart de finale a priori plus favorable contre le Panama samedi à Glendale. Condamné pour sa part à un succès large combiné à une défaite du Brésil, le Costa Rica l'a emporté en vain dans l'autre match du groupe face au Paraguay (2-1).

Euro 2024: la Turquie sort l'Autriche après un duel intense Demiral (no 3) marque le deuxième but turc Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE La Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024. A Leipzig, elle a battu l'Autriche 2-1 grâce à Demiral (1re/59e). La réduction du score de Gregoritsch (66e) a été vaine. Les Turcs affronteront ainsi les Pays-Bas samedi pour une place dans le dernier carré. S'ils évoluent avec le même coeur et la même justesse tactique, ils ne partent pas battus d'avance. Demiral (26 ans), qui évolue à Al-Ahli, en Arabie saoudite, a été l'inattendu héros de cette rencontre intense et à suspense. Lui qui n'a dû sa titularisation que grâce à la suspension d'Akaydin a pleinement saisi sa chance en se transformant en attaquant efficace à deux reprises, mais aussi en effectuant plusieurs interventions salvatrices dans sa surface. Pied gauche magique Le jeune prodige Arda Güler (19 ans) a lui aussi eu un rôle déterminant. Le joueur du Real Madrid a en effet été à l'origine des deux buts, à chaque fois sur corner. Son pied gauche magique a fait merveille. Et dans le jeu aussi, il a convaincu en bonifiant nombre de ballons. Les Turcs, qui ont défendu leur camp avec une folle énergie, mais aussi avec intelligence. Ils ont aussi su souvent déjouer le pressing mis par leurs adversaires. L'absence du capitaine Calhanoglu, suspendu, n'a pas été trop ressentie. Parade miraculeuse Après le but de Gregoritsch, l'Autriche a poussé tant et plus sous une pluie diluvienne, mais elle n'a pas réussi à arracher les prolongations. Il s'en est fallu d'un rien à la 95e sur une tête de Baumgartner sur laquelle Mert a réalisé une parade miraculeuse. Ce duel, d'une folle intensité, a offert un spectacle bienvenu après les "purges" qui ont caractérisé les deux matches de la veille. Au final, on imagera en disant que le kebab a pris le meilleur sur le wiener schnitzel!

Dominic Stricker éliminé au premier tour par Arthur Fils Dominic Stricker était un peu trop court face au Français. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Dominic Stricker (ATP 149) a été battu par le Français Arthur Fils (ATP 34) au premier tour du tournoi de Wimbledon mardi. Le Bernois s'est incliné en quatre sets, 6-3 6-2 3-6 6-4. Tout a mal commencé pour le Suisse, mené deux manches à zéro après moins d'une heure en raison de breaks concédés très tôt. Peu en réussite sur sa mise en jeu durant ces des deux premiers sets (50% de première balle), Stricker a toutefois tenu bon à l'entame du troisième en sauvant deux balles de break qui auraient pu mettre le Français sur orbite. Retrouvant son jeu, Stricker est monté en puissance dans cette troisième manche, avant de faire le break au meilleur moment puis de conclure sur sa mise en jeu. Les deux hommes ont ensuite fait jeu égal dans le quatrième set, avant que Fils ne profite d'une double faute de Stricker pour s'offrir une balle de match qu'il n'a pas manqué de convertir. Le Français, 34e mondial, a finalement fait respecter la logique face à un Dominic Stricker qui a fait son retour sur le circuit il y a quelques semaines après de longs mois d'absence en raison de douleurs au dos. Son classement protégé devrait encore lui permettre d'intégrer le tableau principal de l'US Open, où il aura de nombreux points à défendre un an après avoir atteint les huitièmes de finale. Le match de Golubic repoussé Seule Suissesse en lice dans le tableau féminin, Viktorija Golubic (WTA 67) devra attendre mercredi pour faire son entrée sur le gazon du All England Club. La pluie ayant interrompu plusieurs fois les matches mardi, sa rencontre du premier tour contre l'Allemande Jule Niemeier (WTA 90) a été repoussée au lendemain.

Euro 2024: les Pays-Bas se sont bien repris Cody Gakpo ouvre le score Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Les Pays-Bas ont décroché leur billet pour les quarts de finale de l'Euro 2024. A Munich, ils ont battu la Roumanie 3-0 grâce à des buts de Gakpo (20e) et Malen (83e/93e). Cody Gakpo a été l'atout numéro un des Oranje mardi. Le joueur de Liverpool a ouvert le score de belle manière grâce à une frappe puissante au premier poteau, inscrivant ainsi son troisième but de la compétition. C'est aussi lui qui a offert sur un plateau le but de la sécurité à Malen. Le joueur du Borussia Dortmund a encore salé l'addition sur un contre dans les arrêts de jeu, sur un service du précieux Xavi Simons. Jeu collectif en place Assez décevants lors de leurs trois premières rencontres, les Néerlandais ont donc bien redressé le tir dans l'antre du Bayern Munich. Pour la première fois du tournoi, leur jeu collectif s'est bien mis en place et ils ont pu y ajouter de l'intensité et des idées. La statistique des tirs illustre bien la trame de cette rencontre, avec 24 essais à 5, et 6 cadrés à 1... Il leur a par contre manqué du réalisme pour se mettre à l'abri plus rapidement. Les hommes de Ronald Koeman ont en effet galvaudé de nombreuses occasions nettes d'augmenter leur avantage contre des Roumains qui ont été largement dominés, mais dont la défense a souvent été héroïque. Sur le plan offensif, par contre, la menace roumaine a été nulle: Verbruggen n'a pas eu le moindre vrai arrêt à effectuer!