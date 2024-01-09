Victoires suisses à Berlin ++ Les Européens battus

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger Coumba Sow a inscrit le but du week-end en Women's Super League Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Huit buts ont été inscrits lors du match entre Saint-Gall et Rapperswil-Jona (5-3). Du côté de l'équipe victorieuse, les réussites ont été signées Ina Cavelti (9e/51e) et Eva Baumann (28e/35e/65e). "Rappi" a marqué par Queralt Torradeflot Estevez (50e/71e) et Adelisa Hafizovic (93e). Grâce à ce succès, Saint-Gall reste sur les talons du trio de tête composé par Servette, GC et Bâle.

LE BUT DU WEEK-END. Il a été inscrit à la 65e par la capitaine bâloise Coumba Sow, d'une magnifique frappe prise de 20 mètres. Cette réussite a permis au FCB de battre Lucerne 1-0.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette, qui a battu le FC Zurich, est seul leader avec trois points d'avance sur Grasshopper et Bâle. En queue de classement, Thoune attend toujours de débloquer son compteur.

LA PROCHAINE JOURNEE: Mercredi soir, Servette espère cueillir une nouvelle victoire à domicile contre Aarau, qui n'a pas encore gagné cette saison. Bâle accueillera Zurich pour un remake de la finale de la Coupe de mars dernier.

Les Suissesses à l'étranger PAYS-BAS. Riola Xhemaili tient la grande forme. La Suissesse de 22 ans a inscrit les deux buts de la victoire du PSV Vrouwen 2-1 à Utrecht. Elle a marqué à la 68e et à la 87e.

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg est leader de la Bundesliga après son large succès 6-2 contre Hambourg. Trois Suissesses ont disputé la rencontre, à savoir Julia Stierli, Aurélie Csillag (2 buts) et Leela Egli (1 but).

FRANCE. Meriame Terchoun a participé à la victoire de Dijon 2-1 contre Montpellier. Mais elle avait déjà été remplacée quand son équipe a marqué ses deux buts.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a fait sa première apparition de la saison en tant que titulaire avec Barcelone, qui a dominé le FC Séville 5-0. La Suissesse a joué un peu plus d'une heure.

Le chiffre de la semaine Sept joueuses suisses évolueront cette saison en Ligue des champions dès le 7 octobre. Il s'agit de Sydney Schertenleib (Barcelone), Livia Peng (Chelsea), Lia Wälti et Viola Calligaris (Juventus), Smilla Vallotto (Wolfsburg), Alayah Pilgrim (AS Rome) et Naina Inauen (Valerenga Oslo).



Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent Marcel Hug imbattable à Berlin Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.

Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.



Laver Cup: les Européens battus à San Francisco Taylor Fritz a donné la victoire à l'équipe Monde Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'équipe Monde a remporté son troisième titre de la Laver Cup en battant l'équipe d'Europe. Devant son public, Taylor Fritz a apporté le point décisif en battant Alexander Zverev.

Fritz (ATP 5), qui évoluait à domicile à San Francisco, aura été le grand artisan du succès des siens avec sa victoire contre l'Allemand, no 3 mondial. L'Américain avait déjà vaincu le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz samedi.

Menés 9-3 samedi soir, les Européens du capitaine Yannick Noah ont réussi à faire durer le suspense dimanche. Alors que chaque match du dernier jour valait trois points, Alcaraz et Casper Ruud ont d'abord dominé en double Reilly Opelka et Alex Michelsen 7-6 (7/4) 6-1.

Alex De Minaur a ensuite battu Jakub Mensik 6-3 6-4, amenant l'équipe Monde à un succès du sacre, avant qu'Alcaraz ne garde l'Europe dans la partie face à Francisco Cerundolo 6-2 6-1.

Mais Fritz a de nouveau été impérial contre Zverev, s'imposant 6-3 7-6 (7/4) pour un score final de 15-9. Cela a permis à l'équipe Monde, dirigée pour la première fois par Andre Agassi, de dépasser les 13 points requis pour gagner le tournoi fondé par Roger Federer.

Le palmarès de l'événement reste dominé par l'équipe européenne avec cinq victoires lors des huit éditions disputées depuis son inauguration en 2017. Le tournoi sera disputé à Londres l'an prochain.



Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori L'attaquant français Ousmane Dembélé est le grand favori de la 69e édition du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Son principal concurrent devrait être la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal.

En vue de recevoir le trophée lundi soir sur la scène du Théâtre du Châtelet, après avoir arpenté comme d'innombrables stars le fameux tapis rouge, Dembélé remplit tous les critères d'élection.

D'abord avec les victoires en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale, au rythme de 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Ensuite avec son influence dans le jeu, tant à la construction qu'à la finition, en passant par le pressing.

Deux profils différents Côté fair-play et image, l'un des éléments auxquels 100 journalistes de toutes nationalités sont attentifs, difficile de faire mieux qu'Ousmane Dembélé, aussi respectueux sur le terrain que discret en dehors. Un aspect qui fait la différence avec Lamine Yamal, empêtré cet été dans un scandale d'embauche de nains pour une fête d'anniversaire, et plus volontiers chambreur autour des matches.

Reste que le prodige de 18 ans (18 buts, 25 passes décisives toutes compétitions confondues) a fait une impression tellement forte, au gré de ses gestes techniques insensés et de sa vista balle au pied, que son nom est cité juste derrière Ousmane Dembélé.

La victoire lundi soir du demi-finaliste de la Ligue des champions et finaliste de la Ligue des nations n'est pas totalement à exclure. Elle constituerait une deuxième grosse surprise d'affilée, après la victoire controversée devant l'Espagnol Rodri devant le Brésilien Vinicius Jr. l'an dernier.

Plus ouvert chez les femmes Du côté du trophée féminin, aucune favorite ne se dégage totalement. La double Ballon d'Or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, reste individuellement la meilleure joueuse du monde, grâce à son intelligence de jeu hors du commun et à sa finesse technique.

Élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, elle a cependant perdu les deux finales de ces compétitions contre sa plus grande rivale, la défenseuse centrale anglaise Leah Williamson, qui impressionne par son leadership et pourrait l'empêcher de remporter un troisième trophée consécutif.



8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS Yverdon: après Servette, place au Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a réservé quelques affiches croustillantes. Aarau, qui a sorti les Young Boys, accueillera le FC Sion début décembre.

Après avoir réussi l'exploit d'éliminer Servette, Yverdon sera pour sa part aux prises avec un autre club lémanique réputé, en l'occurrence le Lausanne-Sport. Ce derby vaudois devrait attirer la grande foule.

Le Stade Nyonnais, tombeur du FC Zurich, disputera lui aussi un derby romand puisque les Vaudois accueilleront Neuchâtel Xamax FCS. Tenant du trophée, le FC Bâle reviendra en terre genevoise pour y affronter Grand-Saconnex, après avoir péniblement battu Etoile Carouge vendredi soir.

Le Stade Lausanne-Ouchy recevra quant à lui Wintertour. Lucerne n'aura pas un grand déplacement à effectuer puisqu'il s'en ira à Zoug. A signaler enfin un derby saint-gallois entre Rapperswil-Jona et Saint-Gall.



Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but Phaeton ouvre le score pour le FCZ, mais cela ne suffira pas Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Stade Nyonnais a réalisé un magnifique exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le club de Challenge League a en effet sorti le FC Zurich 1-1 ap, 3-1 tab.

Sous la pluie à Colovray, les Zurichois ont vécu un véritable cauchemar depuis le point de penalty. Alors que le score était de 1-1 après les réussites de Phaeton (20e) et Simo (67e), le FCZ a bénéficié d'un penalty très généreux à la 85e: mais Zuber a échoué face au gardien Mastil.

Les prolongations, comme souvent, n'ont rien donné et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Et les joueurs de Super League ont craqué, ne réussissant qu'un tir sur quatre. Les Nyonnais ont su profiter de l'occasion pour se hisser au prochain tour.

Lucerne et Winterthour n'ont pas été inquiétés non plus. Ils ont respectivement gagné 6-0 contre Bosna Neuchâtel et 4-0 face à Schaffhouse.



Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre Personne n'a résisté à "Remco" dans les rues de Kigali. Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Remco Evenepoel est bien le roi du contre-la-montre. Le Belge a décroché un 3e titre mondial de suite dimanche à Kigali, au Rwanda, devant l'Australien Jay Vine et son compatriote Ilan Van Wilder.

Evenepoel a survolé la course, au point de rattraper et doubler le Slovène Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et qui a finalement échoué au pied du podium. Il a bouclé son effort avec 1'14'' d'avance sur Vine et 2'36'' sur Van Wilder.

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Brabançon égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

Sur un parcours peu adapté à ses capacités, le rouleur thurgovien Stefan Küng a pris la 10e place, à 3'48'' du médaillé d'or. Mauro Schmid s'est lui classé 29e, à 7'39'' d'Evenepoel.



SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève L'équipage suisse a réussi de belles régates devant son public. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO L'équipage suisse a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP dimanche. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.

Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l'"Eiger", surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol.

Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.

Le circuit des "Formule 1 des mers" faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant - ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez -, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent un peu trop faible.



Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport Une célébration particulière pour Beyatt Lekoueiry Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne-Sport s'est qualifié sans trembler pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse. Il s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Concordia Bâle, club de 1re Ligue.

Les Vaudois ont toutefois subi l'ouverture du score à la 14e. Mais ils ont vite réagi puisque Ajdini a égalisé deux minutes plus tard. Lekoueiry (34e), Ajdini encore (58e) et Bair (61e) ont ensuite fait la décision pour les hommes de Peter Zeidler.



Coupe du monde: Alessandra Keller triomphe à Lenzerheide Alessandra Keller a brillé devant le public suisse. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a remporté l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide dimanche, en cross-country. La Suissesse a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et l'Américaine Savilia Blunk.

La toute fraîche championne du monde de short-track a livré durant la plus grande partie de la course un duel palpitant contre Rissveds, sacrée elle championne du monde de cross-country olympique à Crans-Montana la semaine passée.

Au cours du sixième tour, après un peu plus d’une heure de course, la Nidwaldienne est parvenue à se détacher pour devenir la première Suissesse à s'imposer à Lenzerheide. C'est la deuxième fois que la Nidwaldienne remporte une étape de Coupe du monde en cross-country, après celui décroché en 2022 à Snowshoe, aux États-Unis.

Keller comme Rissveds ont profité d’une lourde chute de l’Américaine Savilia Blunk, contrainte de céder la tête de la course à la fin du troisième tour. Elle n'a pu revenir dans la lutte pour le podium qu’en fin d’épreuve.

Les autres Suissesses se sont classées loin du podium. Jolanda Neff, Ronja Blöchlinger et Sina Frei ont réalisé un tir groupé entre la 10e et la 12e place, tandis que Linda Indergand a conclu sa dernière course à domicile au 19e rang.



Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m Les deux relais 4x100 m américains ont triomphé sous le déluge de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions du monde. En or sur 200 m et en bronze sur 100 m, Noah Lyles a ainsi décroché sa 3e breloque au Japon.

Le quatuor, composé de Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey et Lyles, a coupé la ligne en 37''29, devant les Canadiens d'Andre de Grasse (37''55) et les Néerlandais (37''81).

Les sprinteuses du "Team USA", emmenées par la fusée Melissa Jefferson-Wooden, ont également obtenu la médaille d'or sur le 4x100 féminin.

Grâce à un sprint final redoutable de Sha'Carri Richardson, les Américaines ont coupé la ligne en 41''75, devant les Jamaïcaines de la légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce (41''79), qui a décroché une dernière médaille internationale pour l'ultime course de sa carrière. Les Allemandes ont complété le podium (41''87).

La revanche de Tebogo Sur le 4x400 m, les Botswanais de Letsile Tebogo et les Américaines portées par Sydney McLaughlin-Levrone ont été sacrés champions du monde.

Le relais botswanais a coupé la ligne en 2'57''76, devant les triples champions du monde en titre américains (2'57''83) et les Sud-Africains, troisièmes pour deux millièmes de seconde.

Après des Mondiaux décevants, Tebogo a ainsi remporté sa première médaille à Tokyo, lui qui avait été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m avant de prendre la 4e place du 200 m.

Chez les femmes, le quatuor étasunien composé d'Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler et Sydney McLaughlin-Levrone, s'est imposé en 3'16''61, record des Championnats du monde, devant les Jamaïcaines (3'19''25) et les Néerlandaises de Femke Bol, championnes du monde en titre (3'20''18).

Le décathlon à Neugebauer Le décathlon est revenu au vice-champion olympique allemand Leo Neugebauer, sacré au bout des dix épreuves avec 8804 points. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui visait une médaille, avait abandonné samedi après un zéro pointé à la hauteur.

Enfin, le champion olympique américain du 1500 m Cole Hocker a remporté le titre mondial sur 5000 m. Hocker a coupé la ligne en 12'58''30 devant le Belge Isaac Kimeli (12'58''78) et le Français Jimmy Gressier (12'59''33), sacré sur le 10'000 m à Tokyo



GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival Max Verstappen prend la tête dès le départ à Bakou Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Parti de la pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Néerlandais a fêté le 67e succès de sa carrière en formule 1.

Verstappen n'a pas été menacé durant cette course menée du début à la fin. Il a pu aller signer un quatrième succès en 2025. Le quadruple champion du monde a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams-Mercedes), qui a apporté à son équipe un premier podium cette saison.

Ce week-end a été le pire de l'exercice pour les McLaren-Mercedes. Leader du championnat du monde, l'Australien Oscar Piastri est parti à la faute dès le 1er tour, comme déjà samedi lors des qualifications. Son coéquipier anglais Lando Norris n'a pas pu beaucoup en profiter, car il n'a pu faire mieux que septième. Son retard sur Piastri se monte donc à 25 points, alors que Verstappen pointe à 69 longueurs.

Les Sauber-Ferrari sont revenues bredouilles de Bakou. Gabriel Bortoleto (12e) et Nico Hülkenberg (16e) ne sont pas parvenus à se hisser dans les points.



Marlen Reusser décroche enfin l'or mondial en contre-la-montre Marlen Reusser n'a laissé aucune chance à ses concurrentes dans les rues de Kigali. Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali (Rwanda) en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain.

La coureuse de 34 ans s'est imposée en patronne sur le difficile parcours long de 31 km dans les rues de la capitale rwandaise. Elle a bouclé son effort solitaire en 43'09'', repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52'' et 1'05''.

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.



Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo Audrey Werro (au centre) devra attendre avant de savourer une première médaille mondiale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro n'a pas réussi à décrocher de médaille aux Mondiaux de Tokyo dimanche. La Fribourgeoise a pris la 6e place de la finale du 800 m, remportée par la Kényane Lilian Odira.

L'athlète du CA Belfaux est tombée sur plus forte qu'elle dans la capitale japonaise. Avec un temps de 1'56''17, elle est restée à 26 centièmes de son record de Suisse réalisé au Weltklasse de Zurich le 28 août.

Partie vite, l'athlète de 21 ans a longtemps été en embuscade à la 4e place et une médaille semblait à sa portée, mais elle a fini par craquer dans la dernière ligne droite. Elle aurait dû améliorer son record personnel de plus d'une seconde pour figurer sur le podium.

La course a été remportée par la surprenante Lilian Odira (26 ans), qui a signé la meilleure performance de l'année (1'54''62) pour décrocher son premier titre mondial. Les Britanniques Georgia Hunter Bell et Keely Hodgkinson ont aussi bouclé leur double tour de piste sous les 1'55''00, mais elles ont dû s'avouer vaincues face à la Kényane.

