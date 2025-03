Vingegaard quitte la course ++ Alcaraz qualifié

Brignone remporte le deuxième super-G et dépasse Gut-Behrami Comme jeudi, Federica Brignone a devancé Lara Gut-Behrami à La Thuile. Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Lara Gut-Behrami a perdu son dossard rouge de leader du super-G vendredi à La Thuile. La Tessinoise a pris la 4e place de la deuxième course, à 0''35 de l'Italienne Federica Brignone. La Transalpine, qui s'est théoriquement assuré le gros globe de cristal grâce à ce 37e succès en Coupe du monde, compte désormais 5 points d'avance sur "LGB" au classement du super-G. Tout se jouera donc dimanche 23 mars lors de la course des finales de Sun Valley, aux Etats-Unis. Comme jeudi lors du premier super-G organisé dans la station du Val d'Aoste, Lara Gut-Behrami a terminé au pied du podium. Elle a partagé son 4e rang avec sa coéquipière Corinne Suter. La Tessinoise peut sans doute maudire les quelques centièmes qui sont tombés en faveur de sa rivale italienne. Brignone s'est en effet imposée avec un petit centième d'avance sur sa compatriote Sofia Goggia et cinq sur la Française Romane Miradoli. Des centièmes équivalant à de précieux points dans la course au petit globe. Gros globe assuré Au classement général, Brignone compte désormais 382 points d'avance sur la Suissesse, qui ne devrait participer qu'à trois courses aux Etats-Unis. L'Italienne va donc soulever un deuxième gros globe de cristal après celui décroché en 2020. Victorieuse la veille, Emma Aicher a connu l'élimination. L'Allemande de 21 ans a raté une porte après avoir pris un virage bien trop large. Malgré la déception de Gut-Behrami, les Suissesses ont réussi un bonne prestation d'ensemble. Outre Suter, Joana Hählen a aussi terminé dans le top 10 (10e, +0''67). Malorie Blanc s'est elle classée 24e, deux rangs derrière Michelle Gisin.

Jonas Vingegaard quitte la course Jonas Vingegaard ne finira pas l'édition 2025 de Paris-Nice. Image: KEYSTONE/EPA Le Danois Jonas Vingegaard a quitté Paris-Nice vendredi avant le départ de la 6e étape. Il a été victime d'une chute jeudi et souffre de la main gauche. "Malheureusement, Jonas Vingegaard ne prendra pas le départ de l'étape aujourd'hui. Notre staff médical a décidé qu'il était mieux pour lui qu'il récupère de sa chute d'hier à la maison et se concentre sur ses prochains objectifs", a annoncé son équipe Visma-Lease a bike. Le double vainqueur du Tour de France était deuxième du classement général, à 22 secondes de son coéquipier américain Matteo Jorgenson. Il a chuté jeudi en cours d'étape et souffre d'une contusion de la main gauche. Le coureur de 28 ans avait terminé 3e de l'édition 2023 de Paris-Nice, sa seule participation à l'épreuve jusqu'à présent.

Alcaraz rejoint le dernier carré à Indian Wells Carlos Alcaraz en est à 16 succès d'affilée à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Double tenant du titre, Carlos Alcaraz s'est hissé en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le no 3 mondial a dominé l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 24) 6-3 7-6 (7/4) jeudi en quart. Alors que les échanges étaient plutôt équilibrés, l'Espagnol a signé le break décisif de la première manche dans le huitième jeu, avant de conclure facilement sur son service. Mené 3-1 dans le second set, "Carlitos" a réussi à revenir pour emmener son adversaire au tie-break, dans lequel il a été très bon, notamment au service. Cette 16e victoire de suite à Indian Wells permettra à Carlos Alcaraz de défier samedi en demi-finale le Britannique Jack Draper (ATP 14). L'autre demi-finale masculine mettra aux prises le Russe Daniil Medvedev (ATP 6) et le Danois Holger Rune (ATP 13). Alcaraz fait figure de grand favori du tournoi, notamment en l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner et après les éliminations précoces d'Alexander Zverez et de Novak Djokovic.

Fiala et les L.A. Kings à la fête Kevin Fiala (22) a r Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Les Kings de Kevin Fiala ont retrouvé leur rythme de croisière. Vainqueure 3-0 de Washington jeudi en NHL, la franchise de Los Angeles a cueilli son quatrième succès d'affilée, après avoir enchaîné précédemment cinq défaites consécutives. Fiala a brillé face aux Capitals d'Alex Ovechkin, qui reste donc à huit longueurs du record de Wayne Gretzky (894 buts marqués en saison régulière). L'attaquant saint-gallois a inscrit le 2-0 en supériorité numérique après 1'05 au troisième tiers, avant de signer la passe décisive sur le 3-0 de Quinton Byfield 47'' plus tard. La soirée fut également belle pour les New Jersey Devils, qui ont décroché un troisième succès de rang en matant Edmonton 3-2. Timo Meier a réalisé un assist sur le 2-2, marqué par Jesper Bratt à la 47e minute, Nico Hischier étant quant à lui crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire signé Simon Nemec à la 49e. Défaite en revanche - la troisième de suite même - pour le Lightning du Biennois Janis Moser, qui s'est incliné 4-3 aux tirs au but à Philadelphie. Auteur d'un assist sur le 3-3, marqué par Cam Atkinson à la 44e, Moser a néanmoins réussi son premier point depuis son retour de blessure à la fin février.

Les Wizards savourent leur revanche face aux Pistons Kyshawn George (à gauche) a marqué 9 points jeudi face à Detroit Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Battus 123-103 deux jours plus tôt à Detroit, les Wizards de Kyshawn George ont pris une douce revanche jeudi en NBA. Washington est allé s'imposer 129-125 sur le parquet des Pistons. Kyshawn George a réussi 9 points, 4 rebonds et 3 interceptions en 29 minutes de jeu, pour un différentiel de +8. Le Valaisan a inscrit ses 9 points dans un dernier quart-temps remporté 33-24 par Washington, réussissant alors 3 de ses 4 tentatives à 3 points. Le "rookie", qui avait manqué ses 4 premiers tirs dans cette partie, a notamment fait mouche deux fois de suite dans les deux dernières minutes. Encore menés 125-124 à 1'05 de la fin, les Wizards ont marqué les 5 derniers points du match. Malgré ce succès de prestige, obtenu face au 6e de la Conférence Est, Washington affiche toujours le moins bon bilan de la Ligue avec 14 victoires pour 51 défaites. Mais les Wizards se rapprochent du Utah Jazz (15-51) et des Charlotte Hornets (16-49).

Bencic battue 6-1 6-1 par Keys en quart Belinda Bencic n'a inscrit que 2 jeux face à Madison Keys Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 58) a été sèchement battue en quart de finale du WTA 1000 d'Indian Wells. La St-Galloise s'est inclinée 6-1 6-1 jeudi devant la championne d'Australie Madison Keys (WTA 5). La championne olympique de Tokyo 2021 n'a jamais pu croire en la victoire face à l'Américaine. Elle a ainsi perdu les cinq premiers jeux du match, avant de sauver l'honneur en signant son unique break de la journée, puis les cinq derniers jeux après avoir égalisé à 1-1 au deuxième set en gagnant son seul jeu de service du match. Belinda Bencic (28 ans) s'attaquait il est vrai à une montagne. Madison Keys a en effet cueilli jeudi son 16e succès consécutif, elle qui avait remporté coup sur coup le tournoi d'Adelaide puis son premier Majeur à Melbourne avant de s'accorder une longue pause pour se ressourcer mentalement. Cette lourde défaite, consommée en moins de 65 minutes de jeu, n'entamera pas la confiance d'une joueuse qui avait sorti la veille la 3e joueuse mondiale Coco Gauff en 8e de finale. Belinda Bencic poursuit en outre sa progression au classement: elle pointera lundi au 45e rang mondial, elle qui était non-classée au moment de reprendre la compétition après sa pause maternité fin octobre.

Gut-Behrami doit se reprendre à La Thuile Un deuxième super-G est programmé vendredi à La Thuile en Coupe du monde dames. Lara Gut-Berhrami, 4e jeudi, doit se racheter pour reprendre le large au classement de la spécialité. La Tessinoise ne compte en effet plus que 45 points d'avance sur sa rivale Federica Brignone (3e du super-G jeudi) dans la Coupe du monde de super-G, à deux courses de la fin. "LGB" reste néanmoins idéalement placée pour décrocher à la fin du mois son sixième petit globe dans la spécialité. Federica Brignone aura quant à elle l'occasion de se rapprocher un peu plus du sacre au classement général. Sa marge sur Lara Gut-Behrami est de 332 points, alors que la Tessinoise n'a plus que quatre courses à son programme 2024/25. A noter que le deuxième super-G prévu à La Thuile pourrait être reporté à samedi en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Lyon et Manchester United s'affronteront en quarts Manchester United s'est facilement qualifié en quarts de finale de l'Europa League Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Lyon s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League en l'emportant 4-0 face aux Roumains du FCSB. Les Gones affronteront Manchester United vainqueur de la Real Sociedad 4-1. Manchester United avait fait match nul 1-1 à l'aller mais n'a pas fait de détail au retour. Si les Espagnols ont obtenu un penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 8e minute, les Red Devils ont en marqué deux autres (16e, 50e) grâce à Bruno Fernandes. Face à des Espagnols réduits à dix à partir de la 63e, le milieu portugais s'est offert un hat-trick (87e) avant que Diogo Dalot n'alourdisse encore l'addition (91e). L'Athletic Bilbao, battu 2-1 à l'aller, l'a emporté 3-1 face à la Roma, elle aussi réduite à dix après l'expulsion en début de partie du vétéran allemand Mats Hummels. La Lazio s'est qualifiée grâce à un match nul 1-1 (score cumulé 3-2) face aux Tchèques de Viktoria Plzen. Tottenham a battu les Néerlandais d'Alkmaar 3-1 après s'être incliné 1-0 aux Pays-Bas à l'aller. L'Eintracht Francfort n'a fait qu'une bouchée de l'Ajax, déjà battu 2-1 la semaine dernière aux Pays-Bas, en gagnant à domicile 4-1. L'Olympiacos n'ira pas plus loin en dépit d'une victoire 2-1 face à Bodö/Glimt, le club norvégien l'emportant 4-2 sur l'ensemble des deux matches.

Duplantis échoue à battre son record du monde à domicile Armand Duplantis n'a pas pu améliorer son record du monde en Suède Image: KEYSTONE/EPA/Fredrik Persson Armand Duplantis s'est imposé en franchissant 6,05 m à domicile jeudi lors du Mondo Classic à Uppsala. Mais il a échoué à battre à nouveau son record du monde. Le Suédois est retombé par trois fois sur la barre à 6,28 m, sous les yeux d'un public debout qui devra encore attendre pour voir le perchiste marquer l'histoire de sa discipline à domicile. Détenteur du record du monde depuis février 2020, "Mondo" Duplantis a effacé sa meilleure marque pour la dernière fois il y a deux semaines, franchissant 6,27 m à Clermont-Ferrand. L'athlète de 25 ans espérait réaliser "son plus grand rêve", en battant le record chez lui. Duplantis aura une nouvelle occasion de s'approcher de son objectif pour la saison, les 6,30 m, à l'occasion des Mondiaux en salle de Nankin en Chine, fin mars.

Lausanne souffre mais signe un premier succès Dominik Kahun a inscrit le but décisif du LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a remporté le premier match de son quart de finale des play-off de National League contre Langnau jeudi (4-3). Dominik Kahun a inscrit le but décisif pour extraire le LHC du piège des Tigers. Le manque de rythme des Lions vaudois, qui n'avaient plus joué depuis douze jours tandis que Langnau a disputé deux matches de play-in, ne s'est pourtant pas fait ressentir à Malley. Il n'a en effet fallu que 21 secondes à Damien Riat pour faire rugir une première fois les fans lausannois. Sur une première contre-attaque, Antti Suomela a décalé le meilleur buteur du LHC, dont la reprise n'a laissé aucune chance à Luca Boltshauser. Le remplaçant de Stéphane Charlin dans les buts de Langnau a toutefois resserré sa garde au cours d'une première période archidominée par Lausanne (22 tirs à 5). Les vice-champions de Suisse auraient pu regretter leurs occasions manquées du premier tiers, notamment lors de deux situations de supériorité numérique. Le 2-0 de Suomela tombé à 24e dans une cage quasi-déserte après un envoi dévié de Joël Genazzi est finalement venu concrétiser l'emprise lausannoise. Trois buts évitables Alors que les hommes de Geoff Ward allaient retourner au vestiaire avec ce double avantage, le vétéran des Tigers Pascal Berger a profité d'une rare erreur de Kevin Pasche pour réduire la marque (40e). Les Lions n'ont pas vraiment tenu compte de cet avertissement, concédant l'égalisation à l'entame de la troisième période de la canne de Claudio Cadonau, laissé bien trop tranquille dans l'enclave (44e). Puis, juste après une réussite de Théo Rochette pour redonner l'avantage aux Lions (46e), Berger a une nouvelle fois refroidi Malley en abusant de la vigilance de Gavin Bayreuther (47e). Langnau évoluait pourtant à 4 contre 5 à la suite d'un coach challenge perdu par Thierry Paterlini... La décision est donc venue de la canne de Kahun, sur une rupture bien menée par Rochette et Glauser (50e). Mais la pression imprimée par les Tigers en fin de match a montré que Langnau avait les moyens de gêner les ambitions du LHC dans ces play-off.

Zurich commence bien Vinzenz Rohrer jubile après le 3-1 de Zurich Image: KEYSTONE/PostFinance/TIL BUERGY Zurich a parfaitement commencé la défense de son titre de champion. Les Lions ont dominé Kloten 5-1 lors du premier acte des quarts de finale des play-off de National League. Le derby zurichois n'a donc pas donné lieu à une bataille serrée. Kloten a tenu le choc en égalisant à la 17e, mais Rudolfs Balcers a inscrit le 2-1 à 12 secondes de la fin du tiers. Le Letton a également frappé à la 32e pour marquer le 4-1. Les Lions ont mis fin au débat à la 48e sur un but en power-play de Chris Baltisberger. Les dernières minutes de la rencontre furent assez chaudes avec cinq punitions entre la 58e et la 59e. La deuxième manche de cette série aura lieu samedi soir à Kloten.

Cruelle élimination pour Lugano Lugano a été sorti de la Conference League par Celje à Thoune Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER A Thoune, Lugano était tout proche de se qualifier pour les quarts de finale de la Conference League. Mais une faute d'Hajdari dans les arrêts de jeu a précipité la chute des Tessinois face à Celje. Lugano s'est battu mais cela n'a pas suffi. Les Tessinois ont cédé aux tirs au but au terme d'un match fou (5-4, 1-3 tab). Dominés 1-0 en Slovénie, les joueurs de Mattia Croci-Torti ont fait tout juste pendant une très grande partie de la rencontre. Ils ont certes encaissé deux buts, mais les Luganais avaient inscrit quatre buts, dont trois en première mi-temps et deux avant le thé, juste après avoir reçu l'égalisation (1-1). Seulement dans les arrêts de jeu et alors que le score était de 4-2 pour les Luganais, Albian Hajdari a commis l'irréparable. En dégageant le ballon dans les seize mètres, le défenseur des Bianconeri a attrapé la jambe d'un Slovène. Après visionnement de la VAR, l'arbitre a infligé la double peine en sifflant penalty pour Celje et en expulsant le Luganais. Les Slovènes ont pu transformer le penalty grâce à Kucys et envoyer les deux équipes en prolongation. Un but de Nieto à la 97e laissait à penser que les Slovènes valideraient leur ticket après 120 minutes, mais les hommes de Croci-Torti, à dix, ont trouvé les ressources pour arracher les tirs au but à la faveur d'un but de Doumbia à la 118e. Lors de la séance des tirs au but, les Luganais ont manqué trois de leurs quatre tentatives, alors que les Slovènes ont été cliniques avec un 3/3. Ils ont ainsi logiquement pu se sauter dans les bras en fin de match pour saluer leur qualification.

Noé Roth s'impose à Livigno et marque les esprits Noé Roth a cueilli jeudi son 4e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Noé Roth a marqué les esprits jeudi, à deux semaines des Mondiaux de St-Moritz. Le Zougois a cueilli la victoire à Livigno, fêtant ainsi au meilleur des moments son quatrième succès en Coupe du monde d'aerials. "C'est simplement un rêve de réussir une telle répétition générale avant les Mondiaux", a lâché dans l'aire d'arrivée Roth, qui n'avait plus triomphé sur le Cirque blanc depuis le mois de janvier 2023 et une victoire obtenue au Canada. "J'étais tellement nerveux. Mais lors de la Super Finale, j'étais persuadé de poser mon saut", a poursuivi le Zougois de 24 ans, qui a obtenu le total remarquable de 130,05 points pour son triple salto agrémenté de cinq vrilles. La journée fut d'autant plus belle dans le camp suisse que le Schaffhousois Pirmin Werner a pris la 3e place pour cueillir son premier podium de la saison. Werner retrouve ainsi toutes ses sensations après un hiver compliqué pour lui. Pas de globe de la discipline en revanche pour Noè Roth. Le Zougois termine cette Coupe du monde d'aerials avec le même nombre de points (400) que Guangpu Qi, mais le Chinois est sacré après avoir gagné deux épreuves cette saison.

Murat Yakin convoque quatre néophytes Murat Yakin a annoncé sa sélection pour les prochains matche de l'équipe de Suisse lors d'une conférence de presse jeudi. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Murat Yakin a fait appel à quatre nouveaux joueurs pour les matches amicaux face à l'Irlande du Nord et au Luxembourg : Alvyn Sanches, Lucas Blondel, Isaac Schmidt et Stefan Gartenmann. La convocation de Sanches, qui brille avec le LS depuis le début de la saison (11 buts, 4 passes décisives), était attendue. Celle de Lucas Blondel, que Murat Yakin est allé voir jouer dernièrement à Buenos Aires avec Boca Juniors aussi. Ce latéral droit de 28 ans, né en Argentine, possède également le passeport suisse. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a encore sorti des surprises de son chapeau en appelant deux autres défenseurs inattendus. Il a convoqué le Vaudois Isaac Schmidt, qui évolue du côté de Leeds, en deuxième division anglaise, depuis l'été dernier. Mais la plus grosse surprise est bien Stefan Gartenmann (28 ans). Ce Danois de naissance évolue en Hongrie à Ferencvaros et Murat Yakin est également allé lui rendre visite. Il vient d'obtenir son passeport suisse, lui qui a des ancêtres dans le canton de Thurgovie. Comme prévu, Granit Xhaka, qui attend la naissance de son troisième enfant, et Manuel Akanji, toujours blessé aux adducteurs, ne sont pas sur la liste. A noter également l'absence d'Ardon Jashari, attendu comme le remplaçant de Xhaka à mi-terrain. Le joueur du FC Bruges, touché en Ligue des champions mercredi, a été laissé au repos par Yakin.