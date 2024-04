Voici le nouveau coach de GC ++ Les Devils n'iront pas en play-offs

Les nouveaux dirigeants des Grasshoppers ont fait le choix de la sagesse avec l’engagement d’un enfant du club. Comme joueur, Marco Schällibaum avait remporté trois titres et une Coupe de Suisse avec les Grasshoppers. A 62 ans, il peut croire que ce retour aux sources lui permettra en quelque sorte de boucler la boucle. "Nous sommes devant un immense défi", rappelle toutefois le nouvel homme fort des Grasshoppers.

Après son renvoi bien inattendu à Yverdon l’automne dernier, Marco Schällibaum rebondit aux Grasshoppers qu’il dirigera pour la première fois. "Avec son expérience, sa personnalité et son rayonnement, Marco Schällibaum remettra l’équipe sur les bons rails, indique le directeur sportif Stephan Schwarz. Je suis convaincu que l’équipe va se maintenir."

Patrick Fischer pourra donc compter en principe sur les services de Nico Hischier, de Timo Meier, de Jonas Siegenthaler et d’Akira Schmid, qui a été rappelé comme backup de Jake Allen mardi, pour défendre les couleurs de l’équipe de Suisse le mois prochain au Championnat du monde en République tchèque. En revanche, le sélectionneur devra sans doute composer sans Roman Josi. Nashville a, en effet, assuré sa place pour les séries finales qu’ils n’avait pas disputées la saison dernière.

Malgré la 27e réussite – un petit bijou – et la 38e passe décisive de Nico Hischier qui leur ont permis de mener 2-1, les Devils ont concédé une 42e défaite, celle de trop. Auteur de son 66e but de la saison pour le 4-2, l’ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews a obtenu la première étoile.

La messe est dite pour New Jersey ! Battus 5-2 par Toronto sur leur glace malgré un but magnifique de Nico Hischier, les Devils sont éliminés de la course aux play-off.

Troisième défaite de rang pour Atlanta et Clint Capela ! Battus par Dallas et par Denver, les Hawks se sont inclinés 117-111 à domicile devant Miami après... deux prolongations.

La formation de Colin Muller a tenu le choc pendant plus de 30 minutes grâce notamment au 1-1 de Lara Stalder à la 17e avant les deux buts tchèques aux 35e et 36e qui ont scellé le destin de cette rencontre. Une rencontre heureusement sans enjeu pour la Suisse qui était assurée avant même le début du tournoi de sa présence en quart de finale en raison de son appartenance au groupe A.

Une nouveau but mais une défaite de plus pour Lara Stalder. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Des attaquants comme Marcus Sörensen, Lucas Wallmark, Chris DiDomenico ou encore Jacob de la Rose doivent apporter plus. Constat identique au niveau des joueurs suisses. Ancien portier de Fribourg la saison passée, Connor Hughes remporte pour l'heure son duel à distance avec son ancien coéquipier et mentor, Reto Berra.

Dans les rangs vaudois, la confiance est au beau fixe après trois succès consécutifs et la perspective de disputer une première finale de National League en 102 ans d'existence. Les Lions peuvent s'appuyer sur un effectif solide et sur plusieurs individualités capables de marquer. A Fribourg, l'apathie du power-play ainsi que la peine qu'ont certains leaders offensifs à trouver la faille pèsent sur le moral des troupes.

Comme le dit l'entraîneur-assistant fribourgeois Pat Emond, "Nous allons au-devant de trois matches VII". La donne est en effet on ne peut plus simple pour les joueurs de Christian Dubé. Et avec deux rencontres programmées à domicile, les Dragons ont raison de croire en leurs chances.

Dans l'autre quart de finale entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, Gregor Kobel tentera de faire mieux que Yann Sommer au tour précédent. Avec l'Inter, le portier de l'équipe de Suisse avait vu les Colchoneros revenir à la 87e pour forcer des prolongations et se qualifier finalement après les tirs au but.

Pour sa part, faute de moyens, le FC Barcelone compte de plus en plus sur de jeunes pépites, comme Lamine Yamal (16 ans) formé au club, à la "Masia", ou Pedri (21 ans), acheté à Las Palmas, même si ce dernier est très incertain pour mercredi.

Les deux effectifs sont très jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 25 ans. Vitinha (24 ans), Bradley Barcola (21 ans) ou encore Warren Zaïre-Emery (18 ans) figurent parmi les armes de Paris: Luis Enrique apprécie les jeunes joueurs, plus malléables mentalement et dans le jeu.

Mais le premier obstacle n'est autre que le Barça, l'un des clubs les plus titrés de la compétition avec cinq sacres, et un ennemi intime du club de la capitale. La fameuse "remontada" du 8 mars 2017, quand le PSG avait été renversé 6-1 au retour en huitièmes de finale après l'avoir emporté 4-0 à l'aller, est restée dans la légende et les dictionnaires. Depuis, le PSG s'est vengé, mais sans public, en période de pandémie en 2021 (4-1, 1-1).

Avec la perspective d'affronter l'Atlético Madrid ou Dortmund en demi-finale, des adversaires a priori à la portée du PSG, atteindre la finale n'est plus du tout impensable.

Un nouvel épisode d'une rivalité devenue emblématique face à un adversaire responsable, un soir de "remontada" en 2017, d'une des plus grandes désillusions de son histoire européenne.

Jil Teichmann repart de zéro

Jil Teichmann au rebond ! Privée de Belinda Bencic et Viktorija Golubic, la Suisse aura besoin d'une grande Jil Teichmann (WTA 213) pour faire vaciller ce week-end la Pologne d'Iga Swiatek.

Après un exercice 2023 compliqué et fraîchement remise d'une blessure au dos, la Biennoise veut profiter de cette affiche pour se relancer, devant son public. Des mois de galères et sa chute au classement WTA semblent l'avoir renforcé. "Je suis tellement contente d'être sur le court, de pouvoir m'entraîner et d'être prête à jouer", déclare la Biennoise de 27 ans à Keystone-ATS, à quelques jours du match de qualification de la Billie Jean King Cup contre la Pologne.

Retombée hors du top 100

Après deux exercices bouclés dans le top 40 mondial (21e en juillet 2022) et ponctués de performances prometteuses - finale à Cincinnati en 2021, 8e de finale à Roland-Garros en 2022 - Jil Teichmann a vécu une année 2023 des plus compliquées. Des éliminations au 1er tour en Grand Chelem, un retour par la case qualifications à partir du dernier US Open: la gauchère est retombée dans une certaine forme d'anonymat.

Elle a achevé la dernière saison hors du top 100, une première depuis 2018. "C'était des moments pas faciles à vivre, je n'étais pas habituée", confie-t-elle, avant d'énumérer les raisons derrière cette méforme inattendue. "Il y a eu des changements au sein de mon staff et quelques petits pépins physiques. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de matches en trois sets (17 défaites en trois manches, contre 6 victoires), ce qui ne m'a pas permis d'enchaîner."

Malgré ces mésaventures, Jil Teichmann a gardé le cap et la confiance. "J'ai eu le temps de penser à tout ça, de bien digérer. Maintenant, je vais recommencer à zéro et c'est un super challenge. Dans le tennis, tout peut aller très vite. Je me dis donc que ça peut tout à fait aller rapidement dans le bon sens", lâche-t-elle.

Figure de proue

La native de Barcelone en est dans tous les cas capable, si l'on se souvient de sa saison 2019, celle de son entrée dans le top 100 et de ses deux titres en simple acquis à Prague et à Palerme (WTA 250). "L'objectif est de reprendre confiance, de jouer beaucoup de matches et d'enchaîner les victoires. Je sais que je suis capable de très bien jouer au tennis et que je peux accomplir de belles choses", assure-t-elle.

Cette semaine internationale représente donc une bonne opportunité pour se relancer. Le forfait inattendu de Viktorija Golubic (WTA 78), blessée au pied et au genou gauche, et l'absence de Belinda Bencic, qui attend son premier enfant, font de Jil Teichmann la figure de proue de cette équipe de Suisse.

Si ses jeunes coéquipières Céline Naef (18 ans, WTA 148) et Simona Waltert (23 ans, WTA 158) sont désormais mieux classées, l'identité de celle qui affrontera la numéro 1 mondiale Iga Swiatek vendredi n'est pas encore connue. "Nous avons plusieurs options, mais nous déciderons au dernier moment", annonce à ce sujet Heinz Günthardt, le capitaine de l'équipe nationale, en conférence de presse.

Devant son public biennois

De son côté, Jil Teichmann se dit opérationnelle, elle qui revient tout juste d'une blessure au bas du dos. "Je me sens très bien, cela me donne de l'énergie de m'entraîner avec les filles. Je me réjouis beaucoup de cette semaine."

D'autant plus qu'elle évoluera à domicile, à la Swiss Tennis Arena de Bienne. "C'est très spécial pour moi. Je garde de bons souvenirs de la dernière fois que nous avons joué ici", se remémore Jil Teichmann, qui avait remporté ses deux simples lors de la victoire face au Canada en février 2020.