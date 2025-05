Von Ballmoos quitte YB ++ Sabalenka en 8e

Von Ballmoos va quitter YB, Keller confirmé comme no 1 David von Ballmoos va quitter YB Image: KEYSTONE/TIL BUERGY David von Ballmoos va quitter Young Boys, annonce vendredi le club bernois. Marvin Keller est confirmé comme gardien no 1, alors que Heinz Lindner débarque en tant que doublure.

"La légende d'YB David von Ballmoos a exprimé à la direction sportive son souhait de relever un nouveau défi dans un autre club", souligne le 3e du dernier championnat de Super League à propos du portier bernois de 30 ans. Celui-ci faisait partie de l'effectif professionnel bernois depuis 2013, à l'exception d'une parenthèse de deux ans à Winterthour (2015-2017).

Marvin Keller (22 ans), qui s'est imposé comme le titulaire lors de la saison écoulée, a pour sa part prolongé d'un an son contrat soir jusqu'en 2028. LAutrichien Heinz Lindner (34 ans) débarque quant à lui en provenance du FC Sion avec un contrat d'un an à la clé. Le gardien no 3 sera par ailleurs Dario Marzino.



Sabalenka file en huitièmes sans trembler Aryna Sabalenka a maîtrisé son sujet au 3e tour à Paris Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est hissée en 8es de finale de Roland-Garros sans avoir lâché le moindre set.

Comme lors des deux premiers tours, la Bélarusse a passé l'épaule en deux manches vendredi, cette fois contre Olga Danilovic (6-2 6-3).

Lauréate des WTA 1000 de Miami (dur) en mars et de Madrid (terre battue) en mai, Aryna Sabalenka a laissé peu de places au doute vendredi au 3e tour. Elle s'est imposée en 1h19 sur le court Philippe-Chatrier contre la 34e mondiale, qu'elle avait déjà battue une fois, sur terre à Madrid en 2018.

La difficulté va grimper d'un bon cran au prochain tour: Sabalenka affrontera l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 16), qui mène leurs confrontations 5-2. Triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024), la Bélarusse de 27 ans n'a jamais dépassé le stade des demi-finales à Roland-Garros. Elle reste sur une élimination en quarts de finale l'an dernier.



Conte reste à Naples avec "la même vision" que son président Antonio Conte veut d馭endre le titre avec Naples Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Annoncé à la Juventus, Antonio Conte a finalement décidé de rester aux commandes de Naples qu'il vient de conduire au titre de champion d'Italie.

"Nous avons la même vision" avec le président-propriétaire, a-t-il déclaré jeudi soir.

"A chaque fin de saison, il y a toujours des discussions entre l'entraîneur et le club pour évaluer comment la saison s'est déroulée, s'il y a toujours une vision commune et si l'envie de poursuivre certains objectifs est partagée", a déclaré Conte à la chaîne Sky Sport en sortant d'un restaurant avec Aurelio De Laurentiis.

"Cela me semble une chose normale qui se produit dans tous les clubs, il y a un contrat et comme nous avons la même vision, il n'y a rien d'autre à dire. On continue parce que nous sommes des personnes sérieuses, on avance", a-t-il ajouté.

Arrivé l'été dernier à Naples, Antonio Conte a métamorphosé une équipe qui avait terminé la saison dernière à la 10e place en redoutable machine à gagner qui a devancé d'un point l'Inter Milan. Mais malgré la conquête d'un quatrième titre, l'ex-international italien semblait déjà prêt à faire ses valises, en raison notamment de différends avec De Laurentiis et de la pression quotidienne que subit dans cette ville passionnée de football tout entraîneur.

De Bruyne comme renfort ? La Juventus Turin, club où il fait l'essentiel de sa carrière de joueur et qu'il a entraîné de 2011 à 2014, espérait le recruter pour se relancer après une saison 2024/25 sans titre. "Nous défendrons le titre. Il y a un contrat et il y a un désir de mon côté et de celui du club de continuer dans la même direction, en essayant de rendre les supporters aussi fiers que possible", a insisté Conte.

De Laurentiis a trouvé lors de longues discussions mercredi et jeudi les arguments pour le convaincre de rester. Il lui aurait ainsi promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour renforcer son équipe, avec une première recrue de choix qui pourrait être le Belge Kevin De Bruyne.



Trent Alexander-Arnold signe au Real Madrid Trent Alexander-Arnold a signé pour 6 ans au Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le défenseur Trent Alexander-Arnold s'est engagé pour six ans avec le Real Madrid, a annoncé vendredi le club espagnol. L'international anglais était en fin de contrat à Liverpool.

Le contrat du latéral droit de 26 ans avec le Real débutera le 1er juin, ce qui lui permettra de disputer la Coupe du monde des clubs (14 juin - 13 juillet aux Etats-Unis) sous les couleurs madrilènes, a précisé le club.

Liverpool a de son côté indiqué dans un communiqué qu'il "recevra une indemnité pour ses services, la transaction devant être conclue dès l'ouverture de la fenêtre (des transferts) le 1er juin". Selon la presse anglaise, le Real aurait payé environ 12 millions d'euros à Liverpool pour s'attacher les services d'Alexander-Arnold avant la fin de son contrat avec les Reds.

Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde, grâce notamment à sa vitesse et sa technique de passe. Il a été l'un des piliers du Liverpool de Jürgen Klopp avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019.

Enfant des Reds où il est arrivé à l'âge de six ans, Alexander-Arnold a passé deux décennies complètes au club avec lequel il a évolué à 354 reprises (23 buts). Sa décision de partir lui a valu des sifflets d'une partie du public d'Anfield, d'abord, avant des acclamations et une réconciliation à son ultime apparition.



L'AC Milan s'en remet pour la deuxième fois à Allegri Massimiliano Allegri va retrouver le banc de l'AC Milan Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a confié vendredi pour la deuxième fois son poste d'entraîneur à Massimiliano Allegri. Celui-ci aura la lourde tâche de relancer un club qui sort d'une saison 2024/25 très décevante.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer que Massimiliano Allegri a été désigné entraîneur en chef de son équipe première", a indiqué dans un communiqué le club lombard, huitième du dernier Championnat d'Italie.

Allegri, 57 ans, était libre depuis son départ en mai 2024 de la Juventus Turin qui l'avait limogé quelques jours après avoir remporté la Coupe d'Italie pour avoir insulté durant la finale des arbitres, un de ses dirigeants et le rédacteur en chef d'un quotidien sportif.

Lors de son premier passage au Milan, de 2010 à 2014, le technicien italien a remporté dès sa première saison le titre de champion d'Italie (2011). Il a terminé deuxième de la Serie A la saison suivante, puis 3e, avant d'être remercié en janvier 2014 alors que son équipe était 13e du championnat.

C'est avec la Juve, qu'il a entraîné de 2014 à 2019 puis de 2021 à 2024, qu'Allegri est devenu l'un des entraîneurs italiens en activité les plus respectés. Il y a collectionné les titres et trophées: cinq championnats d'Italie consécutifs (2015-2019), cinq Coupes d'Italie (2015, 2016, 2017, 2018 et 2024) et deux finales, perdues, de la Ligue des champions (2015, 2017).

Quatre entraîneurs en un an En incluant Stefano Pioli, dont le contrat expirait en fin de saison dernière, Allegri est le quatrième entraîneur des Rossoneri en un an après le Portugais Paulo Fonseca, licencié fin décembre, et remplacé par son compatriote Sergio Conceiçao.

Si ce dernier, licencié jeudi soir cinq mois après son arrivée, a remporté dès son arrivée la Supercoupe d'Italie, le premier trophée du club lombard depuis son scudetto en 2022, il n'est pas parvenu à relancer une équipe qui a collectionné les désillusions.



Di Maria de retour au pays pour la fin de sa carrière Angel Di Maria est de retour à Rosario Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le champion du monde argentin Angel Di Maria revient à 37 ans dans son club formateur de Rosario Central, a officialisé jeudi le club de 1re division argentine.

Ce transfert avait avorté l'année dernière sur fond de menaces de racket.

"Notre histoire ensemble a encore des pages à écrire", s'est enthousiasmé Rosario Central sur ses réseaux sociaux, accompagnant l'annonce d'une vidéo du gaucher argentin sous ses nouvelles couleurs. "Pour voler, nous aurons besoin de tes ailes. Bienvenue Angel, nous t'attendions", est-il ajouté.

Né en février 1988 à Rosario, Di Maria a été couronné champion du monde au Qatar en 2022 avec l'Albiceleste. Il a également remporté deux Copa América ainsi qu'une médaille d'or olympique à Pékin 2008. Passé par le Real Madrid, Manchester United ou le PSG, il évoluait depuis deux ans au Benfica.

"El Fideo" retourne là où avait débuté sa carrière en 2005, avant deux saisons plus tard d'entamer une odyssée de 18 ans en Europe, au Benfica déjà. Il a simplement publié sur Instagram l'annonce de son arrivée par Rosario Central avec des emojis de coeurs bleu et jaune, les couleurs de l'équipe.

Di Maria renonce à des propositions dans le championnat d'Arabie Saoudite et a fait des adieux chargés de larmes à Benfica après la finale de la Coupe du Portugal perdue contre le Sporting de Lisbonne la semaine dernière. En club, l'ailier a remporté cinq titres avec Benfica, six avec le Real Madrid, dont une Ligue des champions 2014, et 19 trophées avec le PSG.



Tamburlini 7e après 1 tour, six joueuses en tête Chiara Tamburlini pointait à 1 coup de la tête après le 1er tour de l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Chiara Tamburlini était parfaitement dans le coup à l'issue du 1er tour de l'US Open, à Erin dans le Wisconsin.

Septième après avoir rendu une carte de 69 (-3), la St-Galloise n'accusait qu'un coup de retard sur les six co-leaders du deuxième Majeur féminin de la saison.

Tamburlini, qui n'était pas parvenue à passer le cut lors du premier Majeur de l'année (le Chevron Championship) à la fin avril, aurait même pu se retrouver également en tête si elle n'avait pas commis un bogey - son seul de la journée - sur le trou no 15. Elle venait pourtant d'enchaîner trois birdies sur ses quatre précédents trous.

Cela s'est moins bien passé pour les deux autres Suissesses en lice. La Genevoise Albane Valenzuela pointait au 78e rang, certes à six coups seulement de la 1re place. La Vaudoise Kim Métraux ne devrait sauf exploit pas passer le cut: auteure d'une carte de 81 (+9, avec un triple bogey dès le trou no 3), elle figurait en 153e position.

Six joueuses, dont la championne 2020 Kim A-lim, se partageaient donc la tête à l'issue de la première journée. La Sud-Coréenne a rendu une carte de 68, comme sa compatriote Im Jin-hee, la Japonaise Rio Takeda, l'Espagnole Julia Lopez Ramirez et les Américaines Yealimi Noh et Angel Yin.



Les Knicks ne sont plus menés que 3-2 par les Pacers Karl-Anthony Towns et les Knicks ne sont plus menés que 3-2 par les Pacers en finale à l'Est Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Face à des Pacers méconnaissables, les Knicks ont entretenu l'espoir avec un succès 111-94 au Madison Square Garden jeudi.

La franchise new-yorkaise n'est plus menée que 3-2 par Indiana en finale de la Conférence Est de NBA.

Après la perte du match 4 mardi, les Knicks étaient menés 3-1 et n'avaient plus le droit à l'erreur pour espérer disputer leur première finale NBA depuis 1999. Ils devront s'imposer à Indianapolis samedi s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel 7e match électrique lundi.

Se qualifier en finale serait un exploit, alors que seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA. Les Knicks ont redonné jeudi un peu d'espoir à leurs supporters après avoir déjà perdu cinq rencontres à domicile depuis le début des play-off, dont les deux premières de cette série.

Dans l'écrin magique et plein à craquer du "MSG", les fans ont savouré la hargne défensive de leurs joueurs, qui se sont battus pour préserver l'espoir d'un dernier match dans leur antre. Jalen Brunson a mené la charge 32 points (dont 14 marqués au premier quart), 5 rebonds et 5 passes décisives.

Des Pacers méconnaissables Le meneur a été bien secondé par l'intérieur Karl-Anthony Towns, qui a compilé 24 points et 13 rebonds. En face, Pascal Siakam (15 points) fut le seul joueur du cinq de base d'Indiana à dépasser les 10 points. Les Pacers ont été méconnaissables, à l'image de leur meneur Tyrese Haliburton (8 points, 6 passes).

Seul le remplaçant Bennedict Mathurin (23 points) a gardé dans le coup des visiteurs qui n'ont jamais pu prétendre à une remontée aussi folle que celle réussie lors du premier match sur ce même parquet, dans un "MSG" qui ne demande qu'à s'enflammer pour continuer à rêver à un premier titre depuis 1973.



Edmonton-Florida en finale de la Coupe Stanley La saison de Lian Bichsel (6) est termin閑, celle de Connor McDavid (97) se poursuit Image: KEYSTONE/AP/Gareth Patterson La finale de la Coupe Stanley opposera comme l'an dernier Edmonton à Florida.

Battus 4-3 par les Panthers en 2024 au stade ultime, les Oilers ont vaincu les Dallas Stars de Lian Bichsel en cinq matches en finale de la Conférence Ouest de NHL. Ils auront l'avantage de la glace face à Florida.

La franchise de l'Alberta est allée s'imposer 6-3 jeudi à Dallas pour décrocher un quatrième succès consécutif dans la série. Les Oilers n'ont perdu que quatre matches dans les trois premiers tours des séries finales, dont les deux premiers de leur 1re ronde sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Edmonton, qui n'a plus remporté la Coupe Stanley depuis 1990, a maîtrisé son sujet jeudi au Texas. Les Oilers menaient ainsi 3-0 après 8'07 de jeu. Le gardien de Dallas Jake Oettinger avait été remplacé 58 secondes plus tôt, après avoir capitulé sur les deux premiers tirs cadrés par Edmonton.

Les Stars sont certes revenus à 3-2 à la 33e, puis à 4-3 après 38'' de jeu au troisième tiers. Mais les Oilers ont à chaque fois repris très rapidement le large grâce à des réussites de Connor McDavid (35e, 4-2) et d'Evander Kane (44e, 5-3). Et leur gardien Stuart Skinner a fait face à 17 tirs cadrés seulement.

La saison est donc terminée pour le "rookie" Lian Bichsel (21 ans), aligné durant 10'53 jeudi pour un bilan de -1. Le solide défenseur soleurois peut néanmoins avoir le sourire, lui qui a disputé au total 56 matches dont 18 en play-off après avoir fait ses débuts e NHL à la mi-décembre seulement.



Aarau espère un miracle au Brügglifeld Le FC Aarau a besoin d'un miracle pour arracher la promotion en Super League lors du barrage contre les Grasshoppers.

Les dégâts subis mardi à l'aller (4-0) semblent irrémédiables avant le match retour de vendredi au Brügglifeld (20h30).

Le coach de GC Tomas Oral n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé ce qui pouvait encore faire perdre son équipe: "Nous-mêmes", a répondu l'Allemand à l'issue d'un premier match parfaitement maîtrisé par des Sauterelles en exil à Lugano.

Les Zurichois devront conserver toute leur concentration jusqu'au bout vendredi soir s'ils entendent conserver leur place dans l'élite du football suisse. Il s'agira d'aborder ce match retour le couteau entre les dents, espère tout du moins leur coach.

Grasshopper veut aborder cette rencontre comme si le score était de 0-0. "Ce n'est pas encore fini, nous devons terminer le travail", a ainsi déclaré Niklas Muci au micro de SRF au nom de tous les joueurs de GC, lesquels ont accompli leur tâche ingrate avec une solidarité impressionnante et une volonté sans faille mardi.

"Ce n'est que la mi-temps" Pour l'entraîneur d'Aarau Brunello Iacopetta, l'intensité a été la plus grande différence lors de la première confrontation. Mais il croit que le soutien de ses fans permettra à son équipe de renverser cette montagne. "Ce 0-4 paraît brutal, mais ce n'est que la mi-temps", affirme-t-il.

A ses joueurs de croire désormais en eux et en leurs capacités. Les Argoviens devront de toute manière afficher vendredi soir un tout autre visage que lors du match aller s'ils entendent renverser la table et retrouver l'élite après dix saisons passées en Challenge League.

Brunello Iacopetta peut s'appuyer sur un douloureux précédent pour donner du courage à son équipe. En 2019, le FC Aarau avait en effet échoué en barrage après avoir pourtant gagné 4-0 à l'aller sur la pelouse de Neuchâtel Xamax. Ce drame peut finalement servir de petite lueur d'espoir pour Aarau.



Naples: Antonio Conte restera entraîneur la saison prochaine Antonio Conte va rester à Naples Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia L'entraîneur de Naples Antonio Conte continuera d'entraîner la saison prochaine le champion d'Italie en titre, ont annoncé le club et son président. Le technicien était convoité par la Juventus.

"En avant toute, plus forts qu'avant", a écrit sur son compte X le président et propriétaire du Napoli, Aurelio De Laurentiis, en légende d'une photo le montrant aux côtés de Conte lors de la parade dans les rues de Naples pour fêter le titre de champion d'Italie.

Le club a ensuite publié, sur ses réseaux sociaux, une vidéo retraçant les moments forts de la saison 2024-25, avec le titre sous la forme d'un jeu de mots sur le nom de leur entraîneur "Con te AGAIN" (littéralement "Avec toi ENCORE").

Désaccords Ces annonces mettent fin à une période d'incertitude pour Naples, dont les bouillants tifosi redoutaient un départ de Conte après une seule saison aux commandes de leur club. L'ancien sélectionneur de l'Italie, arrivé en juillet dernier, a conduit vendredi lors de la 38e et dernière journée de la Serie A le Napoli au quatrième sacre de son histoire après 1987, 1990 et 2023.

Mais il avait laissé entendre qu'il pourrait faire rapidement ses valises, en raison de désaccords avec ses dirigeants. Il n'a notamment pas digéré le départ en janvier de Khvicha Kvaratskhelia pour le PSG et l'absence d'un remplaçant du même calibre.

Conte n'était pas non plus insensible aux appels du pied de la Juventus, club où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur et qu'il a déjà entraîné. Mais De Laurentiis a trouvé lors de longues discussions mercredi et jeudi les arguments pour le convaincre de rester.

Il lui aurait ainsi promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour renforcer son équipe, avec une première recrue de choix, Kevin De Bruyne, en fin de contrat à Manchester City.



Servette: Alain Geiger de retour dans l'encadrement Alain Geiger: retour au Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a annoncé les retours dans l'encadrement de deux anciennes figures du club. Alain Geiger et Gérard Bonneau seront conseillers du président et responsables de la stratégie sportive.

Le club genevois avait récemment enregistré le départ de son directeur sportif René Weiler. Les nominations de jeudi doivent permettre aux Grenat de franchir un cap dans la professionnalisation de la structure, selon le communiqué du Servette.

Ancien joueur et entraîneur du club, Alain Geiger apportera son regard d'expert du football suisse et international. Il travaillera au plus près de la première équipe, en lien direct avec la présidence.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, Gérard Bonneau avait contribué à construire l'effectif du Servette entre 2018 et 2021. Il mettra son expérience au service du club pour la politique et la stratégie sportive.



Roland-Garros: Djokovic passe en trois sets Un succès assez aisé pour Djokovic jeudi Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic (ATP 6) a dominé le Français Corentin Moutet (ATP 73) au 2e tour de Roland-Garros. Le Serbe est devenu le premier joueur a atteindre le 3e tour du tournoi parisien pour la 20e fois.

Le vétéran serbe âgé de 38 ans s'est imposé 6-3 6-2 7-6 (7/1) en 3h05. Il affrontera au tour suivant le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 31) et l'Autrichien Filip Misolic (ATP 153).

Battu lors de ses deux premiers duels face à Novak Djokovic, Corentin Moutet, huitième de finaliste à Paris l'an passé, n'a pas démérité lors de cette troisième opposition, très accrochée. Mais il a trop souvent été poussé dans ses retranchements sur ses jeux de service.

Après avoir empoché les deux premières manches sans trembler, Djokovic a résisté au sursaut d'orgueil de Moutet dans le dernier set. Il a rapidement effacé un break du Français sur un jeu blanc, avant de sauver une balle de set à 6-5 et de l'emporter au tie-break.



Tour d'Italie: Denz gagne en solitaire la 18e étape La joie de Nico Denz à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Allemand Nico Denz a remporté en solitaire la 18e étape du Tour d'Italie à Cesano Maderno. Le Mexicain Isaac del Toro a conservé le maillot rose de leader au terme de cette étape de transition.

Le vainqueur, qui appartient à la formation Red Bull Bora, faisait partie d'une longue échappée qui a compté jusqu'à 36 coureurs. Il s'est détaché seul à 18 km de l'arrivée pour décrocher sa troisième victoire dans le Giro après ses deux succès d'étape en 2023.

Denz (31 ans) s'est imposé avec 1'01 d'avance sur un premier groupe de poursuivants réglé au sprint par l'Italien Mirco Maestri devant le Belge Edward Planckaert. Le peloton ne s'est pas inquiété de cette échappée. Les favoris, dont le maillot rose Isaac Del Toro, ont franchi la ligne avec 14 minutes de retard sur le vainqueur.

Au général, avant les deux étapes de montagne prévues vendredi et samedi, Del Toro conserve 41 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz et 51 sur le Britannique Simon Yates.