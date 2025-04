Wawrinka battu au 2e tour à Bucarest ++ Gabriel ne jouera plus cette saison

Barrage NL/SL: Ajoie gagne à Viège et égalise à 1-1 Les joueurs d'Ajoie se congratulent Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Viège et Ajoie en sont à 1-1 dans le barrage promotion-relégation. Les Jurassiens ont remporté l'acte II en Valais 5-4 ap. Ils ont ainsi gommé leur défaite initiale. Pourtant, Viège a pris un excellent départ et mené 3-0 après moins d'un quart d'heure grâce à Forrer (5e), Burgener (9e) et Brüschweiler (15e). Ajoie a sorti la tête de l'eau à 41 secondes de la sirène par Schmutz. Les visiteurs ont changé de gardien à l'entame de la deuxième période, Ciaccio relayant Conz. Les pensionnaires de National League sont revenus à égalité grâce à Scheidegger (32e) et Hazen (33e) avant de prendre l'avantage par Devos (43e). Mais Viège a arraché les prolongations grâce à Nilsson (48e). Il n'a fallu que 20 secondes de temps supplémentaire pour que Robin ne donne la victoire aux visiteurs.

Finale de la Coupe du monde: bon départ des Suisses Edouard Schmitz en pleine action Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Les cavaliers suisses sont dans le coup après la première épreuve de la finale de la Coupe du monde à Bâle. Edouard Schmitz et Martin Fuchs figurent en effet dans le top 10 après la chasse de jeudi. Chevauchant Gamin, Schmitz a réussi un parcours sans faute et a enregistré trois secondes de pénalité. "Cela a été l'un de mes meilleurs parcours ces dernières années", a jubilé le Genevois, classé au 9e rang provisoire. Il est juste devant le Zurichois Martin Fuchs, qui a pris un peu trop de risques. Mais le lauréat 2022 reste confiant. "Leone Jei semble en pleine forme. Rien n'est perdu." Le Français Julien Epaillard, sur Donatello, occupe la tête. Le Suédois Henrik von Eckermann, double tenant du titre, figure au 4e rang.

Super League: le FC Bâle nouveau leader Otele et Shaqiri f黎ent la victoire Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bâle s'est installé dans le fauteuil de leader au terme de la 30e journée de Super League. Les Rhénans ont battu Grasshopper 2-1 pour prendre un point d'avance sur Servette. Une fois encore, Xherdan Shaqiri a joué un rôle déterminant dans la victoire des Bâlois grâce à sa science sur balles arrêtées. Il a d'abord trouvé la tête de Schmid pour l'ouverture du score (16e), avant d'être à l'origine du superbe 2-0 inscrit sur un retourné acrobatique par Otele (40e), le coup franc du capitaine du FCB étant repoussé par Hammel sur le buteur. Bâle n'a donc pas manqué l'occasion de se hisser en tête, même si sa seconde période n'a pas été très convaincante. GC a réduit l'écart sur un penalty de Morandi (70e), mais n'a pas réussi à arracher un point qui aurait été précieux. Les Sauterelles, avec quatre unités d'avance seulement sur la lanterne rouge Winterthour, ne sont pas encore tirées d'affaire. L'autre rencontre de la soirée s'est conclue sur un nul 1-1 entre Lucerne et Saint-Gall. Les deux buts ont été inscrits en début de match par Villiger (2e) et Akolo (9e). Ce point fait davantage les affaires de Lucerne que des Brodeurs, qui sont à six longueurs de la barre.

Zurich reprend la main face à Davos Les Zurichois ont livré la marchandise à domicile pour reprendre l'avantage dans cette série. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Battu à Davos mardi (4-3), Zurich a repris l'avantage en dominant les Grisons 5-1 à domicile jeudi. Les champions de Suisse en titre mènent désormais 2-1 dans cette demi-finale de National League. Le HC Davos n'a fait jeu égal que pendant une période, l'éternel Andres Ambühl (16e) répondant à l'ouverture du score zurichoise signée Dean Kukan (5e). Le 2-1 de Denis Malgin tombé en supériorité numérique à la 24e minute a définitivement lancé les hommes de Marco Bayer. Ces derniers ont ajouté trois buts lors du troisième tiers-temps, par Derek Grant (44e), Justin Sigrist (49e) et Sven Andrighetto (54e). De quoi reprendre confiance avant le match 4 prévu samedi à Davos.

Wawrinka battu au 2e tour à Bucarest Elimination pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Le parcours de Stan Wawrinka au tournoi ATP 250 de Bucarest a pris fin au 2e tour. Le Vaudois a été battu par l'Espagnol Pedro Martinez. Stan Wawrinka (ATP 161) n'est pas parvenu à enchaîner après son marathon de plus de trois heures livré mardi. Le Vaudois de 40 ans a logiquement subi la loi de Pedro Martinez (ATP 47) 4-6 7-5 6-2 au 2e tour de l'ATP 250 disputé sur la terre battue de la capitaine roumaine. Vainqueur 6-4 6-7 7-6 de Timofey Skatov (ATP 174) dans un 1er tour où il avait manqué trois balles de match dans la deuxième manche, Stan Wawrinka s'est incliné jeudi devant l'Espagnol, tête de série no 2 du tableau. Il s'est incliné après 2h40 de match. L'ex-no 3 mondial gardera un bon souvenir de son séjour à Bucarest, même s'il espérait sans doute mieux vu les forces en présence et son niveau de jeu affiché la semaine précédente au Challenger de Naples. Il a mis fin à une longue série de défaite sur l'ATP Tour - six de suite après son 1er tour gagné à Bâle le 23 octobre - pour remporter un match pour la 21e saison consécutive sur le circuit principal.

Arsenal: Gabriel ne jouera plus cette saison Gabriel s'est blessé mardi contre Fulham Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Mauvaise nouvelle pour Arsenal: son défenseur brésilien Gabriel (27 ans) ne jouera plus cette saison. Il va être opéré aux ischio-jambiers, a indiqué le club londonien. Il s'agit d'un coup dur de plus pour le manager Mikel Arteta, déjà privé de Ben White, Takehiro Tomiyasu et Riccardo Calafiori dans le secteur défensif, et de Gabriel Jesus et Kai Havertz en attaque. Gabriel s'est blessé lors d'une course défensive effectuée contre Fulham (2-1) mardi. Il avait été contraint de sortir immédiatement, faisant craindre le pire au staff des Gunners. Le club anglais a confirmé jeudi dans un communiqué que le Brésilien allait devoir subir "une intervention chirurgicale au niveau de son ischio-jambier dans les prochains jours", avec pour objectif "d'être prêt pour le début de la saison prochaine". Ce contrecoup tombe au plus mal pour Arsenal, encore à la lutte pour le titre en Premier League malgré douze points de retard sur Liverpool, et toujours en lice en Ligue des champions. Les Londoniens affrontent le Real Madrid de Vinicius et Kylian Mbappé en quarts de finale, avec la manche aller prévue mardi à domicile.

Gottéron: Saison terminée pour Wallmark Lucas Wallmark ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/POSTFINANCE/TIL BUERGY La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle: l'attaquant de Fribourg-Gottéron Lucas Wallmark ne jouera pas plus cette saison. Le Suédois explique lui-même dans une vidéo postée par son club sur les réseaux sociaux que sa saison est terminée. Il s'agit d'un nouveau gros coup dur pour les Dragons, qui ont déjà perdu sur blessure un autre attaquant suédois, Jacob de la Rose. Touché sur une charge d'Aurélien Marti mardi à Fribourg dans l'acte II de la demi-finale face à Lausanne, Lucas Wallmark est le meilleur compteur de Gottéron dans cet exercice 2024/25. Auteur de 45 points en saison régulière, il en avait réussi 5 depuis le début des play-off.

Lourde chute de Brignone lors des Championnats d'Italie Federica Brignone a chuté lourdement lors du géant des championnats d'Italie Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Federica Brignone a lourdement chuté durant le géant des Championnats d'Italie jeudi dans le Val di Fassa. La grande dame de la saison a été évacuée par hélicoptère dans un hôpital voisin, selon l'agence de presse AGI. La lauréate de la Coupe du monde 2024/25, en tête après la première manche, a percuté sur le second tracé une porte de plein fouet et a été propulsée violemment sur la piste, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sa course a pris fin après plusieurs cabrioles sur elle-même. Aucune information n'était encore disponible sur son état de santé. Brignone, 34 ans, a dominé la saison 2024/25 avec dix victoires en Coupe du monde, le gros globe et les globes de descente et de géant. En plus de son titre mondial en géant, elle a remporté la médaille d'argent en super-G lors des Mondiaux 2025 de Saalbach. La skieuse du Val d'Aoste est l'une des plus solides chances de médailles de l'Italie lors des JO 2026 de Milan/Cortina qui auront lieu dans moins d'un an (6-22 février 2026). Triple médaillée olympique, elle n'a jamais remporté de sacre olympique, le seul titre qui manque à son palmarès.

Le Mondial féminin 2031 devrait revenir aux Etats-Unis Gianni Infantino a annoncé que les USA devraient accueillir le Mondial féminin en 2031 Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic La Coupe du monde féminine devrait se tenir en 2031 aux Etats-Unis et en 2035 au Royaume-Uni. Ces deux candidatures sont les seules en lice, a annoncé jeudi Gianni Infantino, le président de la FIFA. "La voie est ouverte pour que le Mondial féminin se déroule en 2031 et 2035 dans de grands pays, dans de grandes nations, afin de stimuler encore davantage le mouvement du football féminin", a déclaré le patron du football mondial en ouverture du 49e Congrès de l'UEFA à Belgrade. Alors que les hôtes intéressés devaient se faire connaître "au premier trimestre", selon les documents de la FIFA, "nous avons reçu une candidature pour 2031 et un dossier valide pour 2035", a expliqué Gianni Infantino. Quatre ans après le Mondial 2027 attendu au Brésil, les Etats-Unis devraient donc accueillir une troisième édition de la plus grande compétition féminine de football, après celles de 1999 et 2003. De 32 à 48 A cette occasion, la FIFA ambitionne de faire passer le nombre de sélections participantes de 32 (depuis 2023) à 48, à l'image de l'expansion prévue dès 2026 du tournoi masculin, a annoncé Gianni Infantino. L'hôte américain pourrait "potentiellement" s'associer à "quelques autres membres de la Concacaf", soit la Confédération d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, a précisé le dirigeant. La seule "candidature valide" pour 2035 vient "d'Europe, des nations d'origine" du football, selon Gianni Infantino, une périphrase désignant le dossier officialisé par les îles britanniques, soit les fédérations d'Angleterre, Irlande du Nord, Ecosse et Pays de Galles. Les Mondiaux masculins de 2030 et 2034 avaient déjà été "préattribués" de la même manière à deux dossiers seuls en lice: une alliance Espagne-Maroc-Portugal avec trois matches en Amérique du Sud, pour 2030, et l'Arabie Saoudite pour 2034.

Evenepoel annoncé partant pour le TdR Remco Evenepoel est attendu sur les routes du Tour de Romandie à la fin du mois Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Remco Evenepoel devrait disputer le prochain Tour de Romandie. Le double champion olympique et du monde fait partie des coureurs inscrits par sa formation Soudal-Quick Step, ont annoncé jeudi les organisateurs de la Boucle romande dans un communiqué. Les organisateurs ont par ailleurs dévoilé les noms des équipes invitées à disputer l'édition 2025, dont le départ sera donné le 29 avril à St-Imier. Il s'agit de Tudor, l'équipe du Bernois Fabian Cancellara, et de la formation belge Lotto Cycling Team. Le Tour de Romandie constituerait une mise en jambes idéale pour Remco Evenepoel, qui espère monter en puissance en vue du Tour de France, n'a pas encore repris la compétition après son accident contre une voiture postale en décembre dernier. Son retour est prévu à la Flèche brabançonne le 18 avril.

Ovechkin à deux but du record de Gretzky Alex Ovechkin (8) n'est plus qu'à 2 buts du record de Gretzky Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Alex Ovechkin n'est plus qu'à deux longueurs du record de Wayne Gretzky. L'ailier russe de 39 ans a inscrit mercredi l'unique but de Washington, qui s'est incliné 5-1 sur la glace de Carolina. Ovechin a marqué face aux Hurricanes son 892e but en saison régulière de NHL, son 39e dans cet exercice 2024/25, à l'occasion de son 1485e match. Gretzky s'était arrêté à 894 réussites dans le championnat régulier, en 1487 parties. Mercredi, Alex Ovechkin a trouvé la faille au cours d'une double supériorité numérique pour sauver l'honneur des Capitals. Il aurait certainement déjà battu le record de Wayne Gretzky s'il n'avait pas manqué 16 matches cet automne après s'être fracturé le péroné gauche.

Un 6e succès pour le CC Genève à Moose Jaw Le CC Genève de Yannick Schwaller (à droite) et Benoît Schwarz-Van Berkel a maté l'Allemagne 7-3 jeudi à Moose Jaw Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a cueilli mercredi soir un sixième succès en huit matches dans le Round Robin du Mondial messieurs de Moose Jaw. Le skip Yannick Schwaller et ses compères ont battu l'Allemagne 7-3. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel se sont imposés d'emblée en patrons face à l'Allemagne, avec un coup de trois réalisé dès le premier end. Une pierre "volée" dans la quatrième manche leur a permis de se mettre d'ores et déjà à l'abri (5-1). La formation helvétique, dont le prochain match est prévu jeudi à 17h (heure suisse) face à l'Italie, a fait un pas de plus vers la phase à élimination directe (top 6). Elle affiche deux victoires de plus que la Norvège et les Etats-Unis, qui partagent la 7e place avec quatre succès en huit parties disputées.

Barcelone rejoint le Real en finale de la Coupe du Roi La joie des joueurs du Barça après le but décisif de Ferran Torres Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Barcelone a rejoint son éternel rival, le Real Madrid, en finale de la Coupe du Roi. Après un nul spectaculaire à l'aller (4-4), le Barça a éliminé l'Atlético Madrid mercredi en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Metropolitano en demi-finale retour. Porté par son prodige Lamine Yamal (17 ans), passeur décisif pour l'attaquant espagnol Ferran Torres, unique buteur de la partie (27e), le club le plus titré de l'histoire de la compétition s'est offert la possibilité de décrocher un 32e sacre face au Real le 26 avril à Séville. Les hommes d'Hansi Flick, auteurs d'une nouvelle performance de très haut niveau sans leur rendement offensif habituel, ont su préserver leur avantage malgré l'ambiance hostile de l'enceinte adverse. Ils ont ainsi enchaîné un 21e match sans défaite toutes compétitions confondues. L'Atlético, distancé dans la course au titre en Liga avec neuf points de retard sur les Catalans, pourra lui regretter de n'avoir réellement commencé à jouer une fois mené, en deuxième mi-temps, avec l'entrée du Norvégien Alexander Sorloth, passé à quelques millimètres d'égaliser, mais dont le but a été refusé pour hors-jeu.

Ponti, Mityukov et Djakovic en lice aux championnats de Suisse Trois nageurs olympiques prendront part aux championnats de Suisse de natation dès jeudi. Noè Ponti, Roman Mityukov et Antonio Djakovic seront les têtes d'affiche à Sursee. Triple médaillé d'or lors des championnats du monde en petit bassin de Budapest en décembre (50 et 100 m papillon, 100 m 4 nages), Noè Ponti est entré dans une nouvelle dimension. Le Tessinois de 23 ans a établi à cette occasion trois records du monde. Sur 100 m papillon, il a effacé la marque de l'Américain Caeleb Dressel, l'un de ses modèles. "Ce record du monde m'a procuré la plus grande des satisfactions intérieures", déclare Noè Ponti à Keystone-ATS. Lui-même l'affirme, ces succès lors de ces joutes hongroises n'ont pas constitué une "grande surprise". Cela témoigne de l'immense confiance en lui dont dispose le médaillé de bronze olympique de Tokyo. Discussion avec "Odi" Ces exploits ne lui ont toutefois pas suffi pour empêcher Marco Odermatt de remporter un nouveau titre de sportif suisse de l'année lors des derniers Sports Awards. "Ce n'était pas bon pour moi, mais surtout pour la natation en général", lâche Ponti, qui révèle avoir longuement discuté avec le Nidwaldien la veille du géant d'Adelboden en janvier. Avant son grand objectif de la saison que seront les Mondiaux en grand bassin (fin juillet à Singapour), le Tessinois se rend à Sursee pour se jauger. "Il s'agit d'un test très important", souligne-t-il. Mityukov en veut plus Si Noè Ponti a échoué dans sa quête de médaille à Paris l'été dernier (4e sur 100 m papillon), Roman Mityukov a lui décroché le bronze sur 200 m dos. "Cela n'a pas changé grand-chose", assure toutefois le Genevois de 24 ans. Avant les Jeux, Mityukov pouvait imaginer mettre fin à sa carrière sportive en cas de podium olympique. Mais après avoir réalisé son rêve, il a rapidement compris qu'il en voulait encore plus. "Pendant quelques jours, je ne pouvais plus voir de piscine, mais au bout d'une semaine, j'avais envie d'y retourner", se souvient-il. Entraînement en altitude Comme Noè Ponti, qui s'entraîne davantage en dos ces derniers temps - "Cela m'aide pour le papillon", explique le Tessinois - Mityukov expérimente lui aussi en vue des prochaines échéances. Avant les Mondiaux en petit bassin, il s'est entraîné deux fois en altitude et veut rééditer cette expérience. En ce qui concerne le grand-rendez vous de juillet à Singapour, il ne se met pas trop de pression. "Ce ne sont pas les championnats du monde les plus importants, mais ils sont importants", formule-t-il. Le Genevois estime pouvoir améliorer ses départs, ses virages, ainsi que la phase subaquatique. A Sursee, Roman Mityukov veut réaliser ses meilleures performances de l'année. "J'aime les championnats de Suisse car je n'y ressens pas trop de pression", révèle l'étudiant en droit. Djakovic enfin à 100% Antonio Djakovic a déjà remporté cinq médailles dans des grands évènements: quatre aux championnats d'Europe et une aux championnats du monde en petit bassin. Aux JO de Paris ainsi qu'aux dernières joutes de Budapest, le Thurgovien établi à Uster n'a toutefois pas obtenu les résultats escomptés en raison de soucis de santé divers. Il s'est ainsi accordé une pause de près d'un mois après les Mondiaux en petit bassin. "Cela m'a permis de me changer les idées. Maintenant, je suis à 100% de mes capacités et je suis impatient de voir comment je vais me débrouiller", lance le nageur de 22 ans.