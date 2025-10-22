Wawrinka défiera Ruud ++ Rahmen coach de W'thour

Mondiaux de Jakarta: Noe Seifert en bronze au concours général La joie de Noe Seifert après son exploit Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM L'Argovien Noe Seifert a obtenu la médaille de bronze du concours général lors des Mondiaux à Jakarta. C'est la première fois depuis 1950 qu'un Suisse monte sur le podium dans cette épreuve.

Seifert (26 ans), qui avait pris la deuxième place des qualifications, a confirmé en finale. Il s'est montré très solide et régulier sur les six agrès.

Un autre Suisse a terminé dans le top 10 dans la capitale de l'Indonésie: Florian Langenegger peut lui aussi être crédité d'une bonne performance.



Wawrinka - Ruud en 8e de finale à Bâle jeudi Casper Ruud retrouvera Stan Wawrinka jeudi à Bâle Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Stan Wawrinka (ATP 158) défiera la tête de série no 4 Casper Ruud (ATP 11) jeudi en 8e de finale des Swiss Indoors. Le Vaudois garde d'excellents souvenirs de leur seul précédent duel.

L'ex-no 3 mondial avait dominé le Norvégien 6-4 6-4, à Bâle déjà, il y a trois ans au 1er tour, profitant alors pleinement de l'avantage du public. Il devra peut-être encore plus s'appuyer sur le soutien de ses supporters jeudi soir à la Halle St-Jacques.

S'il a livré un 1er tour convaincant (6-1 7-6) face au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52), Stan Wawrinka sait que la forme affichée mardi soir ne lui offrira aucune garantie à l'heure d'entrer sur le court deux jours plus tard. Il se mesurera qui plus est à un joueur en forme, et en mission aussi.

Sacré dimanche dernier à Stockholm, Casper Ruud s'est relancé dans la course aux ATP Finals de Turin (9-16 novembre). Le triple finaliste de Grand Chelem est virtuellement 10e de la Race, le classement établi en fonction des résultats obtenus en 2025, alors que les huit meilleurs se qualifieront pour le Masters.

Le Norvégien, qui a remporté ce printemps son premier Masters 1000 (à Madrid), a repris confiance en Suède après un US Open raté (élimination au 2e tour) et un abandon à Shanghai (blessure à un poignet). Il a enchaîné à Bâle avec une victoire 6-1 7-6 (7/3) face au Français Quentin Halys (ATP 78) mercredi au 1er tour.



Patrick Rahmen de retour à Winterthour Patrick Rahmen est de retour sur le banc de Winterthour (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Rahmen fait son retour à Winterthour, a annoncé le club zurichois mercredi. Le Bâlois succède à Uli Forte, limogé lundi par la lanterne rouge de Super League.

Le technicien de 56 ans avait mené Winterthour à la 6e place lors de la saison 2023/24 en déjouant de nombreux pronostics, avant d'être embauché par les Young Boys. Mais son expérience dans la capitale n'a pas duré et il avait été renvoyé il y a un peu plus d'un an, le 8 octobre 2024, après un début de saison calamiteux et malgré une qualification pour la Ligue des champions.

Patrick Rahmen, qui a notamment entraîné Aarau (2018-20), Bâle (2021-22) et l'équipe de Suisse M21 (2022-23), était depuis à la recherche d'un nouveau poste. Il tentera de relancer une équipe de Winterthour en grande difficulté, qui n'a récolté que 2 points en 9 matches de Super League.



Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos L'avenir d'Enzo Corvi s'inscrit toujours à Davos. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Enzo Corvi a prolongé de trois ans son contrat avec le HC Davos, jusqu'à la fin de la saison 2028/29, a annoncé le leader de National League mercredi. Le centre de 32 ans y évolue depuis 2012.

Jusqu'à présent, Corvi a disputé près de 700 matchs avec les Davosiens. Il a également évolué en équipe de Suisse pendant près de dix ans, participant à quatre championnats du monde dont celui de 2018 où la Suisse a remporté la médaille d'argent.

Mi-septembre, Corvi a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Depuis son opération du dos en janvier, qui lui avait coûté la fin du dernier exercice, le joueur formé à Coire veut réduire la charge de travail et se concentrer sur le HC Davos, avec lequel il a déjà inscrit 16 points en 17 matches de National League cette saison (3 buts, 13 assists).

"Il s'est beaucoup investi ces derniers mois depuis son arrêt pour blessure, c'est donc d'autant plus agréable qu'il continue à voir son avenir à Davos", a déclaré son directeur sportif Jan Alston dans un communiqué annonçant la prolongation du contrat de Corvi, ainsi que celle de son coéquipier Julian Parrée (22 ans).



Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion Le Thunder, champion en titre, a fini par avoir raison de Houston et Kevin Durant (à gauche) en ouverture de la saison de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Quelle reprise! Le Thunder d'Oklahoma City, quatre mois après son premier titre, a lancé la 80e saison NBA avec un succès fou mardi contre Houston et Clint Capela, après deux prolongations (125-124).

La soirée, électrique, avait débuté dans la joie avec, comme le veut la tradition, la cérémonie de remise des bagues de champion aux joueurs du Thunder, et la levée de leur bannière. Tous les héros du printemps étaient présents pour une franchise qui n'a pas touché son effectif cet été et fait figure de favorite pour un doublé pas vu depuis les Golden State Warriors de Stephen Curry (2017 et 2018).

A la tête d'une sacrée bande de gros bras (plus grand cinq majeur de l'histoire, près de 2,10 m de moyenne), Kevin Durant avait tout pour être le méchant de l'histoire mardi. Le nouveau joueur des Rockets a été copieusement sifflé par son ancien public de l'Oklahoma (2007-2016), qui ne lui a jamais pardonné son départ pour San Francisco à l'époque.

Les Texans ont pris 12 points d'avance dans le troisième quart-temps mais, après l'avoir bien contenu, ont fini par subir le retour du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 5 rebonds et 5 passes, mais 1 sur 9 de loin), bien aidé par Chet Holmgren (28 points).

Capela sort du banc Malgré le grand match du Turc Alperen Sengun (39 points, 11 rebonds, 7 passes), le symbole a voulu que Durant rate sa fin de match. "KD" (23 points, 9 rebonds) a commis quelques maladresses, demandé un temps mort indu heureusement manqué par les arbitres, et été désorienté par "SGA" pour une faute et deux ultimes lancers francs gagnants à deux secondes de la sirène.

D'après la NBA, c'est la sixième fois qu'un match de la soirée d'ouverture se terminait après deux prolongations de cinq minutes, le premier depuis 2005.

Clint Capela, qui a fait cet été son retour à Houston cinq ans après son départ à Atlanta, a foulé le parquet pendant moins de huit minutes mardi. Le pivot genevois a réussi un panier et transformé deux lancers francs, mais n'a pas capté de rebond.

"Wemby" de retour mercredi En fin de soirée, les Los Angeles Lakers d'un grand Luka Doncic (43 points, 12 rebonds, 9 passes) ont été dominés par les Golden State Warriors de Stephen Curry (23 points) et Jimmy Butler (31 points) 119 à 109. Absent en raison d'une sciatique, LeBron James va manquer plusieurs semaines de compétition.

Le phénomène français Victor Wembanyama est lui attendu mercredi avec les San Antonio Spurs à Dallas, pour sa première rencontre officielle depuis huit mois et le diagnostic d'une thrombose veineuse au niveau d'une épaule.



NHL: cinquième succès de suite des Devils Timo Meier (au centre) a réussi un assist lors de la victoire des Devils contre Toronto. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Les Devils ont cueilli leur cinquième succès d’affilée mardi en NHL, le cinquième en six matches joués cette saison. New Jersey s’est imposé 5-2 à Toronto, avec un assist pour Timo Meier.

L’attaquant appenzellois a été crédité d’une mention d’assistance sur le deuxième but des Devils, le 2-1, inscrit en supériorité numérique par Cody Glass à la 24e minute. Il s’agit de son 6e point dans cet exercice 2025/26.

Timo Meier est le seul Suisse à s’être illustré sur le plan comptable mardi chez les Devils, dont la dernière série de cinq victoires remontait à janvier 2023. Le capitaine Nico Hischier est resté "muet" (pour la deuxième fois de la saison), tout comme le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler.

Menés 1-0 par les Maple Leafs après le tiers initial, les Devils ont renversé la table en marquant trois fois consécutivement en l’espace de 3’27 entre la 22e et la 25e. Auteur du 1-1, Jack Hughes a également marqué le 4-2 à la 37e avant de s’offrir un triplé à 30’’ de la fin dans une cage vide.

Fiala décisif Kevin Fiala est le seul autre Suisse à avoir fêté une victoire mardi. L'attaquant saint-gallois des Los Angeles Kings a remporté le "derby" qui l'opposait à Pius Suter et les Saint-Louis Blues (2-1). Fiala a même participé au but décisif marqué par les Californiens en prolongation, en avantage numérique.

Roman Josi n'a pas connu le même succès avec Nashville. Les Predators se sont inclinés 5-2 contre les Ducks d'Anaheim, malgré un assist du capitaine bernois. Idem pour le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel, battu sans appel par les Blue Jackets de Columbus (5-1).



"La route est encore extrêmement longue" pour Henry Bernet Henry Bernet n'a pas manqué son premier rendez-vous sur l'ATP Tour, lundi soir à Bâle, malgré sa défaite au 1er tour.

Sa lucidité à l'heure de l'analyse, faite devant la presse à peine 20 minutes après la fin de son match, est autant réjouissante que le niveau de jeu affiché face au 19e joueur mondial Jakub Mensik.

"Naturellement, je suis déçu. Je suis entré sur le court en croyant en mes chances. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses positives à retenir, malgré la déception. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'affronter un tel joueur", a lâché le Bâlois de 18 ans en entame de sa conférence de presse.

"Ce qui était impressionnant, c'est que j'ai dû évoluer à mon tout meilleur niveau pour rivaliser avec lui. Alors que j'ai l'impression que c'est le niveau moyen qu'il produit durant toute la saison. Cela montre que la route est encore extrêmement longue", a-t-il enchaîné, en réponse à la première question qui lui était posée.

"Mon réservoir était vide" Henry Bernet avait alors tout dit, ou presque. Bien sûr, il avait déjà brièvement pu débriefer ce match avec ses coaches Sven Swinnen et Severin Lüthi. Mais le fait d'afficher une telle lucidité, à chaud après une défaite forcément frustrante (7-6 6-7 6-3) et alors qu'il n'a que 18 ans, augure de grandes choses.

Conscient d'avoir encore beaucoup à faire tant tennistiquement que physiquement, le grand espoir bâlois sait que c'est sur le plan physique qu'il a fini par céder lundi soir. "Mon réservoir était vide à la fin", a-t-il concédé, lui qui a dû faire appel au kiné en raison de douleurs à la jambe droite.

"La marche était un peu trop haute", a-t-il enchaîné. "Je me réjouis donc d'autant plus d'effectuer le bloc de préparation physique en décembre", a encore souligné celui qui a enchanté "son" public grâce notamment à un élégant (et efficace) revers à une main qui n'est pas sans rappeler celui d'un autre Bâlois désormais à la retraite.

Physiquement un peu "tendre" Impossible de ne pas évoquer Roger Federer, un modèle pour chaque jeune tennisman suisse, surtout si celui-ci est Bâlois. Et s'il y a bien un domaine maîtrisable dans lequel il peut s'inspirer de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, c'est la préparation physique, la base sans laquelle le talent en devient presque inutile.

Henry Bernet (1m91) manque - forcément à son âge - encore de "coffre", et de quelques kilos de muscles. A 18 ans, il a encore le temps d'arriver à maturité. Mais "les prochaines années sont les plus importantes pour lui permettre d'exploiter pleinement son très grand potentiel", a jugé Stan Wawrinka dimanche à Bâle.

Lui aussi "façonné" par Pierre Paganini, le préparateur physique de Roger Federer, Stan Wawrinka sait de quoi il parle. Le "quadra" vaudois s'était également révélé à 18 ans en s'adjugeant un titre majeur chez les juniors (Roland-Garros 2003). Son corps n'était alors pas non plus tout à fait prêt pour l'ATP Tour.

Stan Wawrinka est d'ailleurs sans doute un modèle plus "réaliste" que Roger Federer. Besogneux, dur au mal, le droitier de St-Barthélemy n'est pas né avec le même talent naturel que Roger Federer. Il a dû se construire plus patiemment, avant d'exploser sur le tard en conquérant notamment trois trophées majeurs.

Leçon déjà apprise La patience est d'ailleurs sans doute le maître-mot pour Henry Bernet. Elle n'est pas une vertu naturelle chez lui. Et la sienne a déjà été mise à rude épreuve cette année: une fracture de fatigue au niveau des côtes diagnostiquée à son retour d'Australie l'a en effet mis sur la touche pendant plus de quatre mois.

Les douleurs n'étant pas si fortes, il avait alors repris trop rapidement le chemin de l'entraînement, voulant profiter de la dynamique australienne. "J'ai peut-être été trop impatient", reconnaît le Bâlois, qui a finalement fait son retour à la compétition à la mi-juin.

Mais il a déjà bien appris sa leçon. Il a ainsi renoncé aux Majeurs juniors de Roland-Garros et de Wimbledon afin de laisser plus de temps à son corps pour guérir. Cet été, il a été récompensé en remportant deux petits tournois ITF Future sur terre battue en Suisse (à Muttenz et à Lausanne).

"Bien sûr, j'aurais espéré pouvoir déjà disputer des tournois Challenger à ce moment-là", admet Henry Bernet, qui devra encore souvent s'armer de patience. Car la valeur attend parfois le nombre des années, comme l'a prouvé Stan Wawrinka en décrochant ses trois titres du Grand Chelem entre ses 28 et ses 31 ans.



Ldc: Le Real accueille la Juventus, Liverpool doit réagir La Juventus de Turin aura fort à faire à Madrid face au Real ce mercredi à 21h00 en Ligue des champions. Liverpool a l'occasion de se relancer à Francfort après une série de défaites (21h00).

Le Real de Xabi Alonso est dans une forme étincelante depuis la reprise de la Liga fin août. Si l'on excepte une défaite face à l'Athletico Madrid fin septembre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont remporté leurs sept autres matches de championnat, ainsi que leurs deux rencontres de C1 face à l'Olympique de Marseille et Almaty.

En face, la Juventus arrive au stade Santiago-Bernabéu avec une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues. La Juve devra de plus composer sans son défenseur brésilien Gleison Bremer, qui s'est fait opérer du genou gauche la semaine dernière.

Liverpool pour renouer avec le succès Du côté de Liverpool, la mécanique bien rodée du début de saison semble connaître des difficultés. Après cinq victoires lors des cinq premières journées de Premier League, les Reds ont été défaits à trois reprises, la dernière en date face à Manchester United à Anfield dimanche.

Un constat qui vaut également pour la Ligue des champions: après un succès inaugural face à l'Athletico Madrid, Liverpool a subi la loi de Galatasaray. Ce mercredi, Virgil Van Dijk et ses coéquipiers auront l'occasion de se relancer face à l'Eintracht Francfort du Biennois Aurèle Amenda, actuel 7e de Bundesliga, avant d'accueillir le Real Madrid dans deux semaines.

L'OM veut capitaliser L'Olympique de Marseille, leader de Ligue 1 devant le PSG, n'a connu que le succès depuis son revers face au Real en ouverture de la Coupe d'Europe. L'équipe du technicien Roberto De Zerbi devra se défaire du Sporting Lisbonne (21h00), qui évoluera à domicile mais s'est incliné à Naples pour sa dernière sortie en Ligue des champions.

L'AS Monaco recevra Tottenham pour tenter de décrocher sa première victoire dans cette campagne de C1 (21h00). Normalement encore privés de l'international suisse Denis Zakaria, les Monégasques devront sortir le grand jeu face au vainqueur de la dernière Europa League.



Ligue des champions: Arsenal, l'Inter et le PSG mènent la danse Viktor Gyökeres (à gauche) et Gabriel ont marqué trois des quatre buts des Gunners. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal est bien le tube du moment sur la scène européenne. Leaders de Premier League, les Gunners ont dominé l'Atlético Madrid mardi lors du choc de la 3e journée de Ligue des champions (4-0).

Le club londonien a ainsi signé une troisième victoire en trois matches en C1 après ses succès contre l'Athletic Bilbao (2-0) et l'Olympiakos (2-0). Et les joueurs de Mikel Arteta n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition...

Ils auraient toutefois pu céder sur leur pelouse lorsque Julian Alvarez, le meilleur Colchonero mardi soir, a vu sa frappe soudaine heurter la barre transversale de David Raya (49e). Sauf que les Gunners ont pris note de cet avertissement et on ouvert la marque quelques minutes plus tard sur un coup de pied arrêté, leur spécialité.

Le défenseur brésilien Gabriel a bien coupé un coup-franc botté par l'Anglais Declan Rice. Le verrou madrilène forcé, les demi-finalistes de la dernière édition ont plié la rencontre grâce à une réussite de Gabriel Martinelli (64e) et un doublé du buteur suédois Viktor Gyökeres (67e/70e), lequel a mis fin à une disette longue de neuf matches.

L'Inter et le PSG déroulent aussi Arsenal partage la tête de la phase de ligue avec les deux finalistes sortants: le Paris Saint-Germain, tenant du titre, et l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Ces derniers n'ont eu aucune peine à se défaire de l'Union Saint-Gilloise (4-0).

Les Nerazzurri ont frappé quatre fois par l'intermédiaire de Dumfries, Martinez, Calhanoglu (penalty) et Esposito. Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans le but milanais, Manuel Akanji est entré à la pause, tandis qu'un autre Suisse, Marc Giger, a joué une demi-heure en fin de match pour le club de la région bruxelloise.

Le PSG a aussi fêté un large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Les champions d'Europe en titre se sont imposés 7-2 grâce, entre autres, à Désiré Doué, auteur d'un doublé juste avant la mi-temps. Ousmane Dembélé a lui aussi fait trembler les filets pour son retour au jeu après plus d'un mois d'absence et son sacre au Ballon d'Or.

Haaland ne s'arrête plus Gregor Kobel a pour sa part encaissé deux buts face aux attaquants du FC Copenhague, mais cela n'a pas empêché le Borussia Dortmund de s'imposer 4-2 dans la capitale danoise. Fabian Schär est lui resté sur le banc pour assister à la facile victoire de Newcastle contre Benfica (3-0).

Grâce à un but de l'inévitable Erling Haaland - l'attaquant norvégien a égalé un record de Cristiano Ronaldo en marquant lors d'un 12e match consécutif -, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Villareal. Enfin, le PSV Eindhoven a créé la surprise de la soirée en écrasant le Napoli (6-2).



Swiss Indoors: Wawrinka passe le 1er tour Le revers de Stan Wawrinka a encore fait merveille à Bâle. Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Stan Wawrinka (ATP 158) a sauvé l'honneur helvétique à Bâle. Le Vaudois s'est hissé en 8es de finale des Swiss Indoors en battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) 6-1 7-6 (7/3) mardi au 1er tour.

Troisième et dernier Suisse à entrer en lice après les défaites du qualifié tessinois Remy Bertola (ATP 268) et de l'invité bâlois Henry Bernet (ATP 481) lundi, Stan Wawrinka a donc fait mieux que ses jeunes compatriotes. L'ex-no 3 mondial a ainsi cueilli sa troisième victoire de l'année sur le circuit principal.

Le "quadra" vaudois, dont le dernier succès sur l'ATP Tour remontait au 21 juillet sur la terre battue d'Umag, a fait vibrer le public rhénan mardi soir. Auteur d'un premier set épatant, bouclé en 26', il a su attendre son heure dans une deuxième manche où il s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a effacé ce break de retard pour recoller à 4-3, puis à 4-4. Poussé par ses supporters, il a élevé son niveau de jeu dans le "money time", réussissant quelques prouesses en revers pour dominer le tie-break et fêter son deuxième succès de l'année face à un joueur faisant partie du top 60.

Stan Wawrinka bénéficiera mercredi d'un jour de repos, son adversaire des 8es de finale devant encore être désigné. Il se mesurera jeudi au Norvégien Casper Ruud (ATP 11), qui espère toujours décrocher son ticket pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), ou au "lucky loser" français Quentin Halys (ATP 78).



Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER En battant Langnau à Porrentruy, Ajoie a obtenu sa deuxième victoire de la saison en National League (2-1). Fribourg, Lausanne et Genève ont eux aussi gagné mardi soir.

Ajoie a enfin mis un terme à sa série noire. Après dix défaites consécutives, les Jurassiens ont obtenu leur deuxième victoire de l'exercice en dominant les Tigers. Leur dernier succès remontait au 20 septembre, face au CP Berne (4-0).

La troupe de Greg Ireland est montée en puissance au cours de la rencontre. Contre le cours du jeu, Frédérik Gauthier a ouvert le score du patin à 8 secondes de la fin du premier tiers. Les Ajoulots auraient même pu doubler la mise lorsqu’en deux contre un, Anttoni Honka n’a trouvé que la transversale de Boltshauser (24e).

Julius Nättinen a ensuite fait le break alors que le HCA évoluait avec deux hommes de plus (35e). Kinnunen a réduit le score (58e) et donné des sueurs froides aux supporters locaux, mais Ajoie a tenu bon, notamment grâce à un très bon Damiano Ciaccio.

Fribourg se relève Fribourg s’est bien relevé après sa déconvenue de samedi à Langnau. Pour le retour de leur centre Lucas Wallmark, auteur d’un but, les Dragons ont dominé Zoug (5-2).

Les Fribourgeois sont bien rentrés dans la partie. Maximilian Streule a touché le poteau, avant que la reprise de Benoît Jecker ne franchisse la ligne de but de quelques centimètres (3e). Fribourg s’est procuré les meilleures occasions, mais il a fallu attendre un joli solo de Borgström pour le 2-0 (29e). Malgré la réduction du score de Kubalik (35e), Attilio Biasca a puni son ancienne équipe (37e), avant que Sörensen (41e) et Wallmark (52e) ne tuent le match dans le troisième tiers-temps.

Lausanne et Genève prennent deux points En gagnant 2-1 après prolongation à Malley, Lausanne (3e, 32 pts) a réduit d’un point l’écart qui le sépare de Rapperswil (2e, 39 pts) au classement. Dominateur, le LHC a dû attendre une réussite de Sami Niku à la 64e pour l’emporter. Auparavant, Théo Rochette avait marqué son onzième but de la saison (32e). Julius Honka lui avait répondu en égalisant dans la minute qui a suivi.

De son côté, Genève s’est fait peur, mais a fini par passer l’épaule à Kloten (3-2 après les tirs au but). Menés à 7 minutes du terme, les Aigles se sont finalement imposés.

Vincent Praplan a marqué sur la première tentative des Aigles, après 21 secondes seulement. Un avantage de courte durée, puisque Nolan Diem (5e) et Keanu Derungs (14e) ont renversé le score. L’expulsion de Tim Berni (27e) n’a pas arrangé les choses, mais Jesse Puljujärvi a égalisé en supériorité numérique (53e). Lors du "shootout", c'est une réussite d'un autre Finlandais, Vili Saarijärvi, qui a permis aux Genevois de rentrer avec deux points.

Les regrets du HC Bienne Bienne peut quant à lui nourrir de sérieux regrets. Les Seelandais menaient 3-2 à Davos jusqu’à la dernière minute de jeu et l’égalisation de Stransky. En prolongations, un but de Jung a permis aux Grisons de remporter un septième succès d’affilée.

Dans les autres rencontres, Berne a retrouvé quelques repères en gagnant facilement à Ambri (0-5). Zurich, dominé 5-1 à Lugano, a concédé un inquiétant cinquième revers de rang.



Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris Novak Djokovic ne jouera pas à Paris Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Novak Djokovic a annoncé mardi soir qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.

Le no 5 mondial reviendra à la compétition la semaine suivante, pour l'ATP 250 d'Athènes, où Stan Wawrinka sera aussi de la partie.

"Malheureusement, je ne jouerai pas à Paris cette année", explique sur Instagram le Serbe de 38 ans, septuple vainqueur du tournoi parisien, un record. "J'y ai eu des souvenirs merveilleux et de grands succès au fil des années", ajoute l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui "espère" y participer de nouveau l'an prochain.



Ligue des champions: Barcelone domine l'Olympiakos L'Espagnol Fermin Lopez a marqué trois buts mardi à Barcelone. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est imposé en ouverture de la 3e journée de Ligue des champions mardi. Les Blaugrana ont battu les Grecs de l'Olympiakos 6-1 grâce notamment à un triplé de Fermin Lopez.

Le milieu offensif espagnol (22 ans) a mis le Barça sur orbite en signant un doublé en première mi-temps (7e/39e) avant de marquer le 5-1 à la 76e. Le revenant anglais Marcus Rashford s'est quant à lui offert un doublé en cinq minutes (74e/79e). La star barcelonaise Lamine Yamal a aussi participé au festival en transformant un penalty (68e)

Ce duel disputé au stade olympique de Montjuïc - la réouverture du Camp Nou prend toujours plus de retard - aurait pu connaître un autre dénouement. Les Piréens avaient en effet le vent en poupe après la réduction du score d'El Kaabi sur penalty (54e), mais l'arbitre suisse Urs Schnyder a ensuite brandi un deuxième carton jaune très sévère et synonyme d'expulsion à l'Argentin de l'Olympiakos Santiago Hezze.

A 11 contre 10, le Barça a ensuite déroulé pour signer une deuxième victoire dans la compétition. Les joueurs d'Hansi Flick rebondissent ainsi après leur défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la précédente journée.

Match nul et vierge en Asie centrale A près de 6000 kilomètres de là, au sud-est du Kazakhstan, le petit club chypriote de Paphos et les locaux du Kairat ont partagé l'enjeu au terme d'un match nul et vierge (0-0). Réduits à 10 dès la 4e minute, les Chypriotes ne sont pas passés loin de ramener les trois points de leur périple, mais leur ouverture du score à la 72e a été annulée pour un hors-jeu.



Swiss Indoors: Le tenant du titre éliminé au 1er tour João Fonseca a battu le tenant du titre Giovanni Mpetshi Perricard mardi à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) ne signera pas le doublé aux Swiss Indoors. Le tenant du titre a été éliminé dès le 1er tour mardi après-midi à Bâle.

Le Français au service supersonique - ses premières balles sont régulièrement flashées à plus de 230 km/h - s'est incliné 7-6 (8/6) 6-3 devant le grand espoir brésilien João Fonseca (ATP 46). Celui-ci défiera donc le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), tombeur lundi du Bâlois Henry Bernet (ATP 481), en 8e de finale mercredi dès 20h.

João Fonseca (19 ans), lauréat des Nex Gen ATP Finals 2024 - le Masters de fin d'année réservé aux moins de 21 ans -, a maîtrisé son sujet face à Giovanni Mpetshi Perricard. Le prodige carioca n'a pas été confronté à la moindre balle de break, face à un joueur tout de même limité sur le plan défensif.

Vainqueur de son premier titre ATP en février à Buenos Aires alors qu'il n'avait que 18 ans, Fonseca a signé l'unique break dans le deuxième jeu du deuxième set, après avoir dominé le jeu décisif. A noter que Mpetshi Perricard va perdre une vingtaine de places dans la hiérarchie lundi prochain après cette élimination prématurée.

