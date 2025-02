Wawrinka déjà éliminé +++ Le PSG virtuellement en 8es de finale

Wawrinka reste désormais sur six défaites consécutives sur le circuit principal, dont cinq dans un premier tour. Son dernier succès sur l'ATP Tour remonte au mois d'octobre à Bâle où il avait passé un tour. Il a livré son meilleur match de l'année la semaine dernière à Rotterdam où il avait pris un set au no 8 mondial Daniil Medvedev.

Champion du monde en 2018 avec la France, Mendy a vu sa carrière dérailler quand il était à Manchester City en raison d'accusations de viols. D'août 2021 à juillet 2023, il n'a plus joué entre un séjour en prison et deux procès au terme desquels il a été acquitté.

Juste après que Wendy Holdener a coupé la ligne en tête, on a vu Lara Gut-Behrami piquer un sprint pour aller rejoindre sa coéquipière: "J'étais avec l'équipe loin des caméras et quand j'ai vu qu'elle était en tête, je ne voulais pas la laisser toute seule, alors je me suis dépêchée." Quand on lui a fait remarquer qu'elle avait une belle pointe de vitesse, la Tessinoise a rigolé: "Je sais encore courir."

"C'est pas mal hein, a lancé le Français devant les journalistes en zone mixte. Il y avait de la bagarre et du suspense avec des stars au départ." Même s'il n'y avait que 26 paires en lice, le public a pu apprécier de beaux duels et les skieuses ont toutes adoré courir pour quelqu'un d'autre dans un sport où prime forcément l'individualisme.

"C'était cool à faire. On est habituées à disputer un sport individuel, alors là en équipe ça fait plaisir de courir. Je pense que c'est beau à voir et que le format est réussi." Ces mots de Lara Gut-Behrami, argentée avec Wendy Holdener, font écho au sentiment de Michel Vion, secrétaire général de la FIS.

Mais il n'a fait que dix apparitions depuis l'été 2024 avec le club de Gênes, marquant un but. Sélectionné 12 fois en équipe de Suisse, Kasami a porté les couleurs de nombreux clubs en Suisse et à l'étranger. Il a notamment évolué à Palerme, Fulham ou Olympiakos, ainsi que déjà à Sion (2017-2020) et au FC Bâle.

Camille Rast, qui faisait équipe avec Corinne Suter, n'a en revanche pas trouvé le bon rythme, péchant surtout sur le haut du parcours. La Valaisanne a permis à son équipe de remonter à la 7e place, à seulement 0''23 du bronze. Priska Ming-Nufer/Eliane Christen (12es) et Malorie Blanc/Mélanie Meillard (15es) ont fini plus loin.

La tâche des slalomeuses suisses était pourtant des plus complexes. Neuvième et meilleure Suissesse en descente, Corinne Suter avait ainsi lâché 1''04 sur Lauren Macuga (1re). Lara Gut-Behrami (12e) avait pour sa part concédé 1''29, Priska Ming-Nufer (13e) 1''56 et Malorie Blanc (20e) 2''50.

Troisième de la descente, le Fribourgeois Alexis Monney formera un tandem 100% romand avec le Genevois Tanguy Nef. Les deux potes Justin Murisier et Daniel Yule composeront pour leur part un binôme 100% valaisan. Enfin la dernière paire pourra se baptiser, "RoRo" avec le Vaudois Marc Rochat en slalom et Stefan Rogentin.

Partie avec le dossard 1, Malorie Blanc (20e) a été trop "gentille". La Valaisanne de 21 ans a surtout manqué de vitesse et a perdu du temps tout au long du parcours sans véritablement commettre d'erreurs. La tâche de sa partenaire Mélanie Meillard s'annonce impossible avec 2''50 de retard. La skieuse d'Hérémence aura au moins une belle piste en slalom et l'occasion de faire un entraînement en conditions réelles en vue du slalom de samedi.

Meilleure Helvète de la descente et partenaire d'un jour de Camille Rast, Corinne Suter a ainsi concédé plus d'une seconde à la jeune Américaine Lauren Macuga qui a placé sa compatriote Paula Moltzan en position idéale.

Mélanie Meillard, un exemple de résilience

Ultra régulière en slalom cette saison, Mélanie Meillard aborde les Mondiaux de Saalbach avec des ambitions légitimes. Pourquoi ne fêterait-elle pas son premier podium dans la discipline samedi?

Voir Mélanie Meillard tout sourire avant une grande compétition est significatif. Grand espoir du ski suisse, la Valaisanne d'origine neuchâteloise avait vu sa carrière stoppée net à Pyeongchang à 20 ans en 2018, lors d'un entraînement juste avant ses premiers JO. Plateau tibial, ménisque, ligament et une rééducation gâchée par une réopération quelques mois plus tard, ou quand la vie se charge de rappeler que tout n'est pas rose dans la carrière d'une athlète, qui plus est en ski alpin.

Sept ans plus tard, la skieuse d'Hérémence voit la vie en rose, au propre comme au figuré. "Le pull, les ongles, la montre, le natel, je n'ai pas fait les choses à moitié", dit-elle en laissant éclater un rire sonore qui envahit l'hôtel des Suissesses à Saalbach. Cette saison, la petite soeur de Loïc affiche une constante plus vue depuis...sept ans. Sur les sept slaloms disputés jusqu'ici, elle a terminé à chaque fois dans le top 10, ce qui lui permet d'être 7e (!) du classement de la spécialité dominé par sa copine Camille Rast.

Une "chance" d'être blessée jeune

"Même avant les JO, j'avais fait de bons résultats, mais pas aussi bons que cette fois", avoue-t-elle. Trois fois 5e, trois fois 7e, Mélanie Meillard tourne autour de ce podium qui ne s'est proposé qu'une fois, lors d'un slalom parallèle à Oslo en 2018 (3e).

Où voit-elle la différence majeure dans sa résurrection? "Je peux skier sans douleur, c'est déjà un gros point. J'ai pu construire la confiance avec les années. Et j'ai maintenant une condition physique nettement meilleure qu'à mes débuts."

Ce qui impressionne le plus chez Mélanie Meillard, c'est cette capacité de résilience. Beaucoup auraient abandonné après autant de déboires et de bas. La Valaisanne le reconnaît, "ce n'était pas facile tous les jours".

"J'ai eu de la chance d'arriver jeune et d'avoir fait des résultats quand j'étais jeune, poursuit-elle. Alors quand je me suis blessée, je me suis dit que j'avais encore le temps. Si cela s'était passé à 28 ans, cela n'aurait pas été pareil parce que tu sais que quatre ou cinq ans après, ta carrière peut être terminée."

Accepter que cela ira mieux demain

La grande copine de Camille Rast se pose en modèle de patience. Accepter que cela ira mieux demain, que le genou ne fera plus mal, que les résultats finiront bien par arriver. Quand on lui demande si elle a travaillé avec un préparateur mental, Mélanie Meillard acquiesce: "Cela doit faire trois ou quatre ans, je ne me souviens même plus. Et ce n'est pas toujours la même personne. Mais alors honnêtement, même si c'est un ensemble de facteurs, le fait de ne plus avoir mal au genou change la donne."

La patience aussi pour que tout se remette en place. "Je savais que j'avais envie de faire ça, que j'avais fait de bons résultats et que j'en étais capable, explique-t-elle. Il a fallu beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu. J'ai dû crocher parce que je savais que je voulais faire ça."

Pas de pression

Et en sept ans, il s'en est passé des choses. "Le matériel a évolué, de même que ma condition physique, juge celle qui fera équipe avec Malorie Blanc lors du combiné par équipe mardi. Moi-même, je me demande comment j'obtenais des résultats en skiant comme je skiais il y a sept ans!"

Heureuse de faire partie de cette nouvelle aventure du combiné par équipe, Mélanie Meillard se réjouit aussi bien sûr de prendre le départ du slalom de samedi. Sans se mettre inutilement la pression. "Je ne sais pas s'il faut prendre plus de risques, se questionne-t-elle. Je pars comme si c'était une course de Coupe du monde. On dit souvent qu'un globe est tout aussi important qu'une médaille parce que cela récompense la régularité. Je me satisferais d'un podium, en Coupe du monde comme aux Mondiaux."