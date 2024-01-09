Wawrinka en 8e de finale des Swiss Indoors ++ Victoire pour Ajoie

Ligue des champions: Arsenal, l'Inter et le PSG mènent la danse Viktor Gyökeres (à gauche) et Gabriel ont marqué trois des quatre buts des Gunners. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal est bien le tube du moment sur la scène européenne. Leaders de Premier League, les Gunners ont dominé l'Atlético Madrid mardi lors du choc de la 3e journée de Ligue des champions (4-0).

Le club londonien a ainsi signé une troisième victoire en trois matches en C1 après ses succès contre l'Athletic Bilbao (2-0) et l'Olympiakos (2-0). Et les joueurs de Mikel Arteta n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition...

Ils auraient toutefois pu céder sur leur pelouse lorsque Julian Alvarez, le meilleur Colchonero mardi soir, a vu sa frappe soudaine heurter la barre transversale de David Raya (49e). Sauf que les Gunners ont pris note de cet avertissement et on ouvert la marque quelques minutes plus tard sur un coup de pied arrêté, leur spécialité.

Le défenseur brésilien Gabriel a bien coupé un coup-franc botté par l'Anglais Declan Rice. Le verrou madrilène forcé, les demi-finalistes de la dernière édition ont plié la rencontre grâce à une réussite de Gabriel Martinelli (64e) et un doublé du buteur suédois Viktor Gyökeres (67e/70e), lequel a mis fin à une disette longue de neuf matches.

L'Inter et le PSG déroulent aussi Arsenal partage la tête de la phase de ligue avec les deux finalistes sortants: le Paris Saint-Germain, tenant du titre, et l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Ces derniers n'ont eu aucune peine à se défaire de l'Union Saint-Gilloise (4-0).

Les Nerazzurri ont frappé quatre fois par l'intermédiaire de Dumfries, Martinez, Calhanoglu (penalty) et Esposito. Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans le but milanais, Manuel Akanji est entré à la pause, tandis qu'un autre Suisse, Marc Giger, a joué une demi-heure en fin de match pour le club de la région bruxelloise.

Le PSG a aussi fêté un large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Les champions d'Europe en titre se sont imposés 7-2 grâce, entre autres, à Désiré Doué, auteur d'un doublé juste avant la mi-temps. Ousmane Dembélé a lui aussi fait trembler les filets pour son retour au jeu après plus d'un mois d'absence et son sacre au Ballon d'Or.

Haaland ne s'arrête plus Gregor Kobel a pour sa part encaissé deux buts face aux attaquants du FC Copenhague, mais cela n'a pas empêché le Borussia Dortmund de s'imposer 4-2 dans la capitale danoise. Fabian Schär est lui resté sur le banc pour assister à la facile victoire de Newcastle contre Benfica (3-0).

Grâce à un but de l'inévitable Erling Haaland - l'attaquant norvégien a égalé un record de Cristiano Ronaldo en marquant lors d'un 12e match consécutif -, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Villareal. Enfin, le PSV Eindhoven a créé la surprise de la soirée en écrasant le Napoli (6-2).



Swiss Indoors: Wawrinka passe le 1er tour Le revers de Stan Wawrinka a encore fait merveille à Bâle. Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Stan Wawrinka (ATP 158) a sauvé l'honneur helvétique à Bâle. Le Vaudois s'est hissé en 8es de finale des Swiss Indoors en battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) 6-1 7-6 (7/3) mardi au 1er tour.

Troisième et dernier Suisse à entrer en lice après les défaites du qualifié tessinois Remy Bertola (ATP 268) et de l'invité bâlois Henry Bernet (ATP 481) lundi, Stan Wawrinka a donc fait mieux que ses jeunes compatriotes. L'ex-no 3 mondial a ainsi cueilli sa troisième victoire de l'année sur le circuit principal.

Le "quadra" vaudois, dont le dernier succès sur l'ATP Tour remontait au 21 juillet sur la terre battue d'Umag, a fait vibrer le public rhénan mardi soir. Auteur d'un premier set épatant, bouclé en 26', il a su attendre son heure dans une deuxième manche où il s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a effacé ce break de retard pour recoller à 4-3, puis à 4-4. Poussé par ses supporters, il a élevé son niveau de jeu dans le "money time", réussissant quelques prouesses en revers pour dominer le tie-break et fêter son deuxième succès de l'année face à un joueur faisant partie du top 60.

Stan Wawrinka bénéficiera mercredi d'un jour de repos, son adversaire des 8es de finale devant encore être désigné. Il se mesurera jeudi au Norvégien Casper Ruud (ATP 11), qui espère toujours décrocher son ticket pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), ou au "lucky loser" français Quentin Halys (ATP 78).



Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également Les Ajoulots ont enfin signé une deuxième victoire cette saison. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER En battant Langnau à Porrentruy, Ajoie a obtenu sa deuxième victoire de la saison en National League (2-1). Fribourg, Lausanne et Genève ont eux aussi gagné mardi soir.

Ajoie a enfin mis un terme à sa série noire. Après dix défaites consécutives, les Jurassiens ont obtenu leur deuxième victoire de l'exercice en dominant les Tigers. Leur dernier succès remontait au 20 septembre, face au CP Berne (4-0).

La troupe de Greg Ireland est montée en puissance au cours de la rencontre. Contre le cours du jeu, Frédérik Gauthier a ouvert le score du patin à 8 secondes de la fin du premier tiers. Les Ajoulots auraient même pu doubler la mise lorsqu’en deux contre un, Anttoni Honka n’a trouvé que la transversale de Boltshauser (24e).

Julius Nättinen a ensuite fait le break alors que le HCA évoluait avec deux hommes de plus (35e). Kinnunen a réduit le score (58e) et donné des sueurs froides aux supporters locaux, mais Ajoie a tenu bon, notamment grâce à un très bon Damiano Ciaccio.

Fribourg se relève Fribourg s’est bien relevé après sa déconvenue de samedi à Langnau. Pour le retour de leur centre Lucas Wallmark, auteur d’un but, les Dragons ont dominé Zoug (5-2).

Les Fribourgeois sont bien rentrés dans la partie. Maximilian Streule a touché le poteau, avant que la reprise de Benoît Jecker ne franchisse la ligne de but de quelques centimètres (3e). Fribourg s’est procuré les meilleures occasions, mais il a fallu attendre un joli solo de Borgström pour le 2-0 (29e). Malgré la réduction du score de Kubalik (35e), Attilio Biasca a puni son ancienne équipe (37e), avant que Sörensen (41e) et Wallmark (52e) ne tuent le match dans le troisième tiers-temps.

Lausanne et Genève prennent deux points En gagnant 2-1 après prolongation à Malley, Lausanne (3e, 32 pts) a réduit d’un point l’écart qui le sépare de Rapperswil (2e, 39 pts) au classement. Dominateur, le LHC a dû attendre une réussite de Sami Niku à la 64e pour l’emporter. Auparavant, Théo Rochette avait marqué son onzième but de la saison (32e). Julius Honka lui avait répondu en égalisant dans la minute qui a suivi.

De son côté, Genève s’est fait peur, mais a fini par passer l’épaule à Kloten (3-2 après les tirs au but). Menés à 7 minutes du terme, les Aigles se sont finalement imposés.

Vincent Praplan a marqué sur la première tentative des Aigles, après 21 secondes seulement. Un avantage de courte durée, puisque Nolan Diem (5e) et Keanu Derungs (14e) ont renversé le score. L’expulsion de Tim Berni (27e) n’a pas arrangé les choses, mais Jesse Puljujärvi a égalisé en supériorité numérique (53e). Lors du "shootout", c'est une réussite d'un autre Finlandais, Vili Saarijärvi, qui a permis aux Genevois de rentrer avec deux points.

Les regrets du HC Bienne Bienne peut quant à lui nourrir de sérieux regrets. Les Seelandais menaient 3-2 à Davos jusqu’à la dernière minute de jeu et l’égalisation de Stransky. En prolongations, un but de Jung a permis aux Grisons de remporter un septième succès d’affilée.

Dans les autres rencontres, Berne a retrouvé quelques repères en gagnant facilement à Ambri (0-5). Zurich, dominé 5-1 à Lugano, a concédé un inquiétant cinquième revers de rang.



Djokovic renonce au Masters 1000 de Paris Novak Djokovic ne jouera pas à Paris Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Novak Djokovic a annoncé mardi soir qu'il ne participerait pas au Masters 1000 de Paris, qui se déroule du 27 octobre au 2 novembre.

Le no 5 mondial reviendra à la compétition la semaine suivante, pour l'ATP 250 d'Athènes, où Stan Wawrinka sera aussi de la partie.

"Malheureusement, je ne jouerai pas à Paris cette année", explique sur Instagram le Serbe de 38 ans, septuple vainqueur du tournoi parisien, un record. "J'y ai eu des souvenirs merveilleux et de grands succès au fil des années", ajoute l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui "espère" y participer de nouveau l'an prochain.



Ligue des champions: Barcelone domine l'Olympiakos L'Espagnol Fermin Lopez a marqué trois buts mardi à Barcelone. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est imposé en ouverture de la 3e journée de Ligue des champions mardi. Les Blaugrana ont battu les Grecs de l'Olympiakos 6-1 grâce notamment à un triplé de Fermin Lopez.

Le milieu offensif espagnol (22 ans) a mis le Barça sur orbite en signant un doublé en première mi-temps (7e/39e) avant de marquer le 5-1 à la 76e. Le revenant anglais Marcus Rashford s'est quant à lui offert un doublé en cinq minutes (74e/79e). La star barcelonaise Lamine Yamal a aussi participé au festival en transformant un penalty (68e)

Ce duel disputé au stade olympique de Montjuïc - la réouverture du Camp Nou prend toujours plus de retard - aurait pu connaître un autre dénouement. Les Piréens avaient en effet le vent en poupe après la réduction du score d'El Kaabi sur penalty (54e), mais l'arbitre suisse Urs Schnyder a ensuite brandi un deuxième carton jaune très sévère et synonyme d'expulsion à l'Argentin de l'Olympiakos Santiago Hezze.

A 11 contre 10, le Barça a ensuite déroulé pour signer une deuxième victoire dans la compétition. Les joueurs d'Hansi Flick rebondissent ainsi après leur défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la précédente journée.

Match nul et vierge en Asie centrale A près de 6000 kilomètres de là, au sud-est du Kazakhstan, le petit club chypriote de Paphos et les locaux du Kairat ont partagé l'enjeu au terme d'un match nul et vierge (0-0). Réduits à 10 dès la 4e minute, les Chypriotes ne sont pas passés loin de ramener les trois points de leur périple, mais leur ouverture du score à la 72e a été annulée pour un hors-jeu.



Swiss Indoors: Le tenant du titre éliminé au 1er tour João Fonseca a battu le tenant du titre Giovanni Mpetshi Perricard mardi à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 33) ne signera pas le doublé aux Swiss Indoors. Le tenant du titre a été éliminé dès le 1er tour mardi après-midi à Bâle.

Le Français au service supersonique - ses premières balles sont régulièrement flashées à plus de 230 km/h - s'est incliné 7-6 (8/6) 6-3 devant le grand espoir brésilien João Fonseca (ATP 46). Celui-ci défiera donc le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), tombeur lundi du Bâlois Henry Bernet (ATP 481), en 8e de finale mercredi dès 20h.

João Fonseca (19 ans), lauréat des Nex Gen ATP Finals 2024 - le Masters de fin d'année réservé aux moins de 21 ans -, a maîtrisé son sujet face à Giovanni Mpetshi Perricard. Le prodige carioca n'a pas été confronté à la moindre balle de break, face à un joueur tout de même limité sur le plan défensif.

Vainqueur de son premier titre ATP en février à Buenos Aires alors qu'il n'avait que 18 ans, Fonseca a signé l'unique break dans le deuxième jeu du deuxième set, après avoir dominé le jeu décisif. A noter que Mpetshi Perricard va perdre une vingtaine de places dans la hiérarchie lundi prochain après cette élimination prématurée.



A Jakarta, Lena Bickel disputera sa première finale mondiale Lena Bickel vivra sa première finale mondiale jeudi à Jakarta. Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Après Noe Seifert et Florian Langenegger, Lena Bickel s'est qualifiée pour la finale du concours général des Championnats du monde de Jakarta. La Tessinoise de 20 ans s'est classée 15e des qualifs.

Jeudi en Indonésie, Lena Bickel concourra parmi les 24 meilleures gymnastes du monde, elle qui avait raté la finale olympique l'été dernier à Paris. Sa coéquipière, l'Argovienne Anny Wu (22 ans), a quant à elle échoué au 30e rang des qualifications.

La meilleure note de ces qualifications a été obtenue par la Russe Angelina Melnikova (54,566), médaillée d'or au concours général en 2021, devant la Japonaise Aiko Sugihara (54,099) et l'Algérienne Kaylia Nemour (53,865), championne olympique des barres asymétriques à Paris. Lena Bickel a terminé avec une note générale de 50,899.



Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison Ville Peltonen entraînera Genève-Servette jusqu'au terme de la saison. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Genève-Servette sera entraîné par Ville Peltonen jusqu'au terme de l'exercice, a annoncé le club grenat mardi. Le Finlandais dirige les Aigles depuis le limogeage de Yorick Treille début octobre.

Comme ils l'avaient laissé entendre lors de l'annonce de l'arrivée de l'actuel sélectionneur suédois Sam Hallam la saison prochaine, les dirigeants du GSHC font confiance au trio qui a remis les Aigles sur les rails ces deux dernières semaines. Peltonen et ses adjoints Pekka Kangasalusta et Pierre Allard ont ainsi été confirmés dans leurs fonctions jusqu'au terme de la présente saison.

Depuis le licenciement du Français Yorick Treille, le soir d'une défaite 8-0 à Bienne, Genève-Servette a remporté trois de ses quatre derniers matches. Les Aigles ont notamment battu Lausanne (5-3), près d'un mois après de l'humiliation (11-0) qui avait déjà fortement ébranlé la position de Treille.

Le club genevois a également expliqué que l'actuel trio à la bande pourrait épauler Hallam ces prochaines saisons. Pour rappel, l'engagement du technicien suédois de 46 ans a été annoncé le 13 octobre et l'ancien coach à succès des Växjö Lakers a signé un contrat portant sur trois saisons avec le GSHC.



Bundesliga: Kompany prolonge au Bayern Munich jusqu'à l'été 2029 L'entraîneur Vincent Kompany a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029 mardi. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a prolongé de deux saisons le contrat de son entraîneur belge Vincent Kompany. Le technicien est désormais engagé à Munich jusqu'à l'été 2029, a annoncé mardi le champion d'Allemagne.

Arrivé en Bavière à l'été 2024 pour remplacer Thomas Tuchel, Vincent Kompany s'est imposé au Bayern, décrochant un 34e titre de champion d'Allemagne pour le club munichois (record national) pour sa première saison sur le banc munichois.

"Je suis reconnaissant, je me sens honoré et je voudrais remercier le Bayern pour la confiance et l'environnement de travail qui m'ont été proposés depuis le premier jour. J'ai l'impression que que je suis là depuis plus longtemps et que je comprends bien le club", a souligné Vincent Kompany, cité dans le communiqué.

Cette saison, le Bayern a remporté ses onze premiers matches toutes compétitions confondues, sept en Bundesliga, deux en Ligue des champions, un en Coupe et la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le deuxième trophée remporté par Kompany depuis son arrivée. Le club bavarois affrontera Bruges mercredi en C1.



PL: Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest L'ex-coach de Burnley et d'Everton prend les rênes de Nottingham Forest. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuel 18e de Premier League.

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et "a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club", cite le communiqué de Nottingham. Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.



NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets de Winnipeg ont signé une 5e victoire d'affilée cette saison en NHL face à Calgary. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets fêtent leur 5e victoire en 6 matches de NHL cette saison. L'attaquant est à l'origine de l'action qui a fait basculer ce match face aux Calgary Flames 2-1.

Au début du dernier tiers-temps, alors que les Jets étaient menés 1-0, le Grison a servi Neal Pionk en powerplay, dont le tir a été dévié de manière décisive par Jonathan Toews. Douze minutes plus tard, c'est Mark Scheifele qui a marqué le but de la victoire pour Winnipeg.

Pour les Jets, il s'agit de la cinquième victoire consécutive après la défaite initiale 5-4 contre les Dallas Stars. Niederreiter a signé un quatrième assist, ce qui porte son total à six points dont deux buts.

Chez les Vegas Golden Knights, Akira Schmid a fait une troisième apparition cette saison. Le gardien suisse est entré en jeu après dix minutes à peine à la place d'Adin Hill, blessé, lors de la victoire à domicile 4-1 contre les Carolina Hurricanes et a arrêté 23 des 24 tirs.

Le Bernois de 20 ans a été désigné première étoile du match. Pour les Hurricanes, il s'agit de leur première défaite de l'exercice 2025/26.



Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison Marcel Hirscher a renoncé à prendre le départ du géant de Sölden ce dimanche. (Archives) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marcel Hirscher ne sera pas au départ du géant d'ouverture de saison dimanche à Sölden. Son absence a été communiquée par l'entremise de son sponsor Red Bull, lundi soir sur Servus TV.

"Il ne prendra malheureusement pas le départ. La rééducation s'est super bien passée, tout semblait aller bien, mais il a malheureusement été malade ces deux dernières semaines et demie", a déclaré Patrick Riml, chef de projet chez Red Bull, en faisant référence aux jours d'entraînement manquants en conséquence pour le Néerlandais d'adoption de 36 ans, octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Hirscher n'avait effectué ses premiers virages sur neige que début septembre, soit neuf mois après sa rupture des ligaments croisés.



Avec trois Suisses, et avec OKC en favori La NBA reprend ses droits dans la nuit de mardi à mercredi, avec pour la première fois trois joueurs suisses. Et avec Oklahoma City en favori à sa propre succession.

Sur les sites de paris sportifs, la cote du Thunder est la plus basse. Les bookmakers ne prennent pas trop de risques en faisant du champion en titre l'équipe à battre cette saison. Car même si tout est très ouvert en NBA, le Thunder possède le noyau pour aller loin.

Le manager Sam Presti a su construire un effectif homogène en recrutant intelligemment et en draftant juste. La star de l'équipe s'appelle Shai Gilgeous-Alexander ou “SGA“ pour simplifier. Le meilleur marqueur de la saison dernière sait être décisif tout en se mettant au service du collectif. Avec Jalen Williams et un Chet Holmgren en troisième saison, le champion peut voir venir.

La menace la plus sérieuse pour OKC semble venir de l'Ouest. Il faut dire que Denver et Nikola Jokic auront faim. Les Los Angeles Lakers de Luka Doncic et LeBron James et les Warriors de Steph Curry méritent aux toujours de la considération.

Capela le vétéran, Niederhäuser le rookie Et que dire des Houston Rockets qui, en plus de Clint Capela, désormais un vétéran, ont récupéré Kevin Durant pour entourer des jeunes prometteurs comme Reed Sheppard, Amen Thompson et Jabari Smith. De moins en moins utilisé à Atlanta, l'intérieur genevois retrouve un environnement familier à Houston. Celui qui est devenu père d'un petit Cayne en mars dernier revient dans une franchise qui a des ambitions.

Même constat du côté de l'autre club "angeleno". Les Clippers ont des armes avec Kawhi Leonard, James Harden et Bradley Beal. Le club de Steve Ballmer a également rapatrié le vétéran Chris Paul pour assurer la mène.

C'est donc dans un club ambitieux que le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser va effectuer ses premiers pas. Le pivot fribourgeois aura du temps et de l'espace pour se développer, car sa position n'est pas occupée par un titulaire indéboulonnable, même si le centre bosnien Ivica Zubac a tourné l'an dernier à plus de 16 points et 12,6 rebonds de moyenne.

George pour encore progresser A l'Est, le niveau semble moins qualitatif. Blessé, Jayson Tatum va devoir s'armer de patience avant de retrouver le terrain avec les Boston Celtics. La déchirure au tendon d'Achille prend généralement de 9 à 12 mois pour guérir et Boston ne veut pas précipiter le retour de sa star.

C'est pour cette raison que les favoris se nomment Cleveland et New York. Dans l'Ohio, le "backcourt" Garland-Mitchell affiche une sacrée solidité, alors qu'à New York Brunson et Towns garantissent presque 50 points à chaque match.

A Washington, le Chablaisien Kyshawn George va vivre sa deuxième saison, et très certainement faire un pas en avant. Celui qui a opté pour le Canada au lieu de la Suisse au niveau international est un défenseur de premier plan et son équipe des Wizards en phase de reconstruction.

Mais c'est bien à l'Ouest que l'on retrouve les deux joueurs à suivre avec le plus attention. Il s'agit bien évidemment de l'alien français Victor Wembanyama, avec les San Antonio Spurs, et de celui qui a été repêché au premier rang par les Dallas Mavericks en juin dernier: Cooper Flagg.



Swiss Indoors: Valentin Vacherot espère réussir un nouvel exploit Vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot espère bien que cet exploit ne sera pas sans lendemain. Il est en même persuadé.

"C'est ancré en moi", a assuré le Monégasque dimanche en conférence de presse à Bâle. "Je sais que je peux le refaire."

Aucune trace d'euphorie dans le discours du héros de Shanghai sept jours après son succès face à son cousin français Arthur Rinderknech en finale en Chine. De toute manière, "ma vie ne va pas changer du tout au tout. Et je ne vais certainement pas modifier ce qui a fonctionné", sourit-il.

"Mais ma vie tennistique va changer. Je vais désormais pouvoir disputer les plus grands tournois", se réjouit celui qui est passé de la 204e à la 40e place mondiale grâce à son titre à Shanghai. Et qui a encore progressé d'un rang dans le classement publié ce lundi par l'ATP pour se retrouver 39e.

Pas de folies Le gros chèque - 1,1 million de dollars environ, avant impôts - empoché va en revanche changer beaucoup de choses. "On a tellement besoin d'argent sur le circuit. Cela me permettra de voyager en étant mieux accompagné et dans de meilleures conditions, de faire plus de déplacements", explique-t-il.

Pas question donc de faire des folies, même s'il s'offrira des vacances au terme de la saison. "On a acheté une voiture avec mes parents juste avant le tournoi de Shanghai, et pas question de la revendre", rigole-t-il lorsqu'un journaliste lui demande s'il compte s'offrir un bolide flambant neuf.

"Tout à gagner" A bientôt 27 ans - il les fêtera le 16 novembre -, Valentin Vacherot a la maturité nécessaire pour digérer son inattendu sacre. Et les défis qui l'attendent désormais sur le circuit principal ne lui font pas peur. "Je sais qu'il y aura plus d'attention autour de moi", explique-t-il.

"Je sais que mes adversaires m'attendront au tournant. Mais j'ai tout à gagner en matière d'expérience", explique l'ancien étudiant de la Texas A&M University, qui a fait face à d'innombrables sollicitations depuis son retour de Shanghai. "Mais je ne vais pas me plaindre de l'impact qu'a ce titre", glisse-t-il.

"Et j'ai repris très vite l'entraînement, je voulais être prêt pour Bâle", précise Valentin Vacherot, présent aux Swiss Indoors grâce à une invitation qu'on lui a octroyée. Invitation qu'il tentera d'honorer au mieux mercredi face à son adversaire du 1er tour, la tête de série no 1 du tableau Taylor Fritz (ATP 4).

"Je suis très content de pouvoir affronter Taylor. Il y a encore trois semaines, cela aurait été un rêve de pouvoir jouer face à un tel adversaire. Et cela reste un rêve", poursuit le Monégasque. "C'est cool de jouer face à lui dès le 1er tour. Ce n'est vraiment pas un souci pour moi."

"Une prise de conscience" Les neuf victoires consécutives fêtées à Shanghai - trois face à des membres du top 20, dont une face à Novak Djokovic en demi-finale - ont il est vrai de quoi lui donner confiance. Même si "je ne peux pas expliquer pourquoi tout s'est mis en place à Shanghai", où il n'a pas connu de véritable déclic à proprement parler.

"C'était vraiment une évolution tout au long du tournoi, une prise de conscience. J'ai réussi à me concentrer sur moi-même. Avec mon coach (red: l'ancien joueur monégasque Benjamin Balleret), on parlait surtout de mon jeu, plutôt que de celui de mes adversaires. Alors qu'il s'agissait de très bons joueurs", analyse-t-il.

"L'évolution de mon niveau, la prise de conscience de ce niveau de jeu que je suis parvenu à reproduire à chaque match, tout cela m'a aidé à conquérir le titre", précise-t-il. "Ce niveau de jeu est désormais ancré en moi. Je vais essayer de le perdre le moins souvent possible", souligne-t-il.

"Je savais que j'avais ça en moi, tennistiquement et physiquement. Encore fallait-il le prouver", glisse-t-il encore. "Il n'y a pas de recette secrète, et je n'ai pas senti avant le tournoi que quelque chose de spécial allait arriver. L'objectif a toujours été de gagner un tournoi. Mais je visais plutôt les Challengers", s'amuse-t-il.

