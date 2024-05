Wawrinka face à un qualifié ++ Le relais suisse échoue d'un rien

Niederreiter en renfort, en attendant Josi Roman Josi ne figure pour l'heure pas dans la sélection pour le Mondial, mais une place lui est réservée Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Patrick Fischer a dévoilé lundi sa sélection pour le championnat du monde qui débute vendredi en Tchéquie. Si le nom de Nino Niederreiter y figure bel et bien, pas de trace pour l'heure de Roman Josi. Mais une place dans l'effectif lui est réservée. Le groupe de Patrick Fischer comporte pour l'heure 24 noms sur les 25 possibles, et seuls sept défenseurs ont été officiellement convoqués ce lundi. Une place reste donc disponible pour Roman Josi, que Swiss Ice Hockey n'évoque pourtant pas dans son communiqué, en attendant que certains détails soient réglés avec son club. Ce seraient les neuvièmes Championnats du monde pour le capitaine des Nashville Predators, alors que Nino Niederreiter vivra ses huitièmes Mondiaux. Les deux hommes, très amis en dehors de la glace, comptent deux médailles d'argent ensemble. Ils étaient des épopées de 2013 en Suède et de 2018 au Danemark. Finaliste pour la troisième fois du trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de NHL (qu'il a gagné en 2020), Josi changerait évidemment le visage de cette sélection. Auteur de 85 points (23 buts) en 82 matches, le Bernois de 33 ans peut jouer 25 minutes sans le moindre problème et dans n'importe quelle situation. Sa seule présence améliorerait instantanément la qualité du power-play. Fiala bientôt papa Quant à Niederreiter, il avait été désigné capitaine à Riga l'an dernier et avait inscrit 4 buts en 7 rencontres. Et si El Nino était présent en Lettonie, cela fait depuis 2019 et le Championnat du monde en Slovaquie que les supporters suisses n'ont plus vu Roman Josi avec son maillot rouge à croix blanche frappé du numéro 90. Il devrait donc y avoir six joueurs de NHL dans la sélection avec aussi Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev et Akira Schmid. Bientôt papa pour la première fois avec un bébé annoncé pour le 21 mai, Kevin Fiala ne sera en revanche pas de la partie, tout comme Damien Riat qui va lui aussi connaître la paternité. En ce qui concerne les trois autres joueurs de NHL, Timo Meier a préféré se faire opérer de l'épaule et Janis Moser n'a pas encore obtenu de prolongation de contrat avec les Arizona Coyotes qui déménagent à Salt Lake City dans l'Utah dès la saison prochaine. Quant à Pius Suter, il est le dernier Suisse engagé en play-off de NHL avec les Vancouver Canucks. Eternel Ambühl Patrick Fischer, qui a "renvoyé" dix joueurs présents le week-end dernier à Brno, a également fait appel à cinq finalistes du Championnat de National League. Les Lausannois Andrea Glauser et Ken Jäger se joignent au groupe, de même que les champions de Suisse Dean Kukan, Christian Marti et Sven Andrighetto. Parmi les joueurs romands, on peut citer Romain Loeffel, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey et Christoph Bertschy, tous habitués de la sélection. Quatre néophytes connaîtront leur premier Mondial: Akira Schmid, Ken Jäger, Thierry Bader et Sven Jung. Parmi les surprises de dernière minute, citons aussi les absences de Dominik Egli et de Tanner Richard, alors que Denis Malgin renonce sur blessure. A noter qu'Andres Ambühl va disputer son 19e Championnat du monde. Déjà recordman du nombre de parties disputées avec 131, le Grison de 40 ans va pouvoir augmenter encore son total. Et dire qu'il a manqué le Mondial en 2018 et que le covid a fait annuler l'édition 2020. Il aurait très certainement 18 matches de plus!

Un qualifié pour Wawrinka au 1er tour à Rome Wawrinka affrontera un qualifié au 1er tour à Rome Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Sorti d'entrée dans le Challenger d'Aix-en-Provence la semaine dernière, Stan Wawrinka (ATP 87) tente sa chance dans le Masters 1000 de Rome qui démarre mercredi. Le Vaudois affrontera un joueur issu des qualifications au 1er tour, avant un éventuel duel face au finaliste de Madrid Félix Auger-Aliassime (ATP 20) au 2e tour. Rafael Nadal, 305e mondial après une saison 2023 quasi blanche et 8e de finaliste à Madrid la semaine passée, se frottera lui aussi à un joueur issu des qualifications au 1er tour dans la Ville éternelle. En cas de victoire, l'Espagnol, sacré dix fois à Rome, affrontera au 2e tour le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9). De son côté, Novak Djokovic aura pour premier adversaire au 2e tour soit un qualifié soit le Russe Roman Safiullin (ATP 39). Le no 1 mondial, en manque de repères après un début d'année 2024 loin de ses standards (aucun titre, 11 victoires et 4 défaites), pourrait croiser la route de Francisco Cerundolo (ATP 22) en 8e de finale.

Le relais du 4 x 100 m messieurs échoue pour 5 millièmes Encore un espoir pour Felix Svensson et le relais du 4 x 100 m de voir Paris. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Trois relais suisses ont obtenu leur qualification pour les Jeux de Paris lors des mondiaux de Nassau. Seul le 4 x 100 des messieurs a échoué. Pour cinq malheureux millièmes... Le relais composé d’Enrico Güntert, préféré à Pascal Mancini qui avait été aligné lors des séries de samedi, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson et William Reais a signé un chrono de 38’’65, soit un dixième de plus que celui de la veille. Ce dixième aura finalement fait toute la différence puisque les Suisses étaient devancés sur le fil par le Libéria pour la deuxième place de leur série de repêchage. Ce relais du 4 x 100 m a encore une chance de voir Paris. Deux places sont, en effet, encore à pourvoir pour compléter le plateau des seize équipes qui seront engagées aux Jeux. Les Suisses doivent toutefois signer ces prochaines semaines un chrono de premier ordre pour figurer parmi les deux relais qui seront repêchés. Ils n’occupent pour l’instant que la troisième place des viennent-ensuite. Le relais mixte du 4 x 400 m (Ricky Petrucciani, Annina Fahr, Lionel Spitz, Giulia Senn) et les relais féminins du 4 x 400 m (Lena Wernli, Annina Fahr, Julia Niederberger, Giulia Senn) et du 4 x 100 m (Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet, Sarah Atcho-Jaquier) ont en revanche parfaitement rempli leur contrat. Ils ont, tous les trois, terminé à la deuxième place de leur série. Le 4 x 100 m des dames se qualifie ainsi pour la quatrième fois de suite pour les Jeux olympiques. A Paris, il pourrait bénéficier du renfort de Mujinga Kamundji et d’Ajla Del Ponte.

Radek Faksa qualifie les Stars Radek Faksa (12) : un but qui vaut de l'or. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Wade Champion en titre, Vegas est tombé au 1er tour des play-off. Les Golden Knights se sont inclinés 2-1 à Dallas lors de l’Acte VII d’une série qu’ils avaient entamée par deux victoires à l’extérieur. Le Tchèque Radek Faksa a inscrit le but de la victoire après 44’’ de jeu dans l’ultime période. L’homme de la quatrième ligne a marqué en backhand pour offrir un deuxième tour à ses couleurs face à Colorado. Avec 22 des 27 joueurs sacrés l’an dernier dans son alignement, Vegas n’a pas été accompagné par la réussite. Ainsi 10’’ seulement avant l’ouverture du score de Wyatt Johnson à la 6e, Jonathan Marchessault avait trouvé le poteau du gardien Jake Oettinger. A l’Est, les Rangers ont remporté l’Acte I de leur demi-finale de Conférence face à Carolina. Dans son antre du Madison Square Garden, New York s'est imposé 4-3 grâce notamment au brio de Mika Zibanejad. Le Suédois a signé un doublé et a délivré un assist.

Un 20e titre pour le Sporting Viktor Gyokeres, l'arme absolue du Sporting, célèbre le titre. Image: KEYSTONE/EPA Le Sporting Portugal a été sacré Champion du Portugal après la défaite 2-0 du Benfica face à Famalicao (2-0). Il s'agit du 20e titre pour le club formateur de Cristiano Ronaldo. Le Sporting succède à son grand rival de Lisbonne, titré à 38 reprises, soit huit de mieux que le FC Porto. Le nouveau champion, dont le dernier titre national remontait à 2021 après une disette de 18 ans, avait éliminé les Young Boys en février dernier en seizième de finale de l'Europa League avant d'échouer devant l'Atalanta. Son attaquant suédois Viktor Gyokeres, âgé de 25 ans et arrivé de Coventry l'été dernier, est en tête du classement des buteurs avec 27 buts. Le Sporting Portugal, qui n'a perdu que deux matches de championnat cette saison, est entraîné depuis 2020 par Ruben Amorim, ancien international et joueur de... Benfica, âgé de 39 ans. Il remporte ainsi un second titre à la tête du Sporting après celui de 2021. Son équipe peut encore réaliser le doublé puisqu'elle rencontrera le FC Porto en finale de la Coupe nationale, le 26 mai.

L'opportunisme de Lando Norris Lando Norris porté en triomphe par les membres de l'écurie McLaren. Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Lando Norris a su exploiter un incident de course pour s'envoler vers sa première victoire en Formule 1 à Miami. Le pilote McLaren s'est imposé au nez et à la barbe deMax Verstappen (Red Bull). En tête à la mi-course après les changements de pneus de tous ses principaux concurrents, le pilote de 24 ans a bénéficié du déploiement de la voiture de sécurité après un accrochage entre le Danois Kevin Magnussen (Haas) et l'Américain Logan Sargeant (Williams) pour passer aux stands et garder la tête de la course. Lorsque la voiture de sécurité s'est effacée pour relancer le Grand Prix, il a résisté à Verstappen avant de s'échapper et de planer vers la victoire, à l'image de son saut digne d'une rock star au milieu des membres de son équipe, qui l'ont ensuite porté en triomphe juste après sa descente de voiture. "Il était temps ! J'ai enfin réussi à le faire. Je suis tellement heureux pour mon équipe, je leur ai finalement apporté une victoire. Cela a été une longue journée, une course difficile, mais je suis enfin tout en haut, je suis ravi", a déclaré le pilote McLaren à la fin de la course. Ce succès plutôt inattendu dimanche, puisque Norris s'était élancé en cinquième position, loin de la pole position de Verstappen, intervient en effet tardivement pour le talentueux Britannique, qui avait obtenu 15 podiums mais a dû attendre son 110e Grand Prix pour décrocher sa première victoire. Verstappen à la peine Derrière lui, Verstappen a terminé à plus de sept secondes et n'a jamais semblé à l'aise durant le week-end, malgré sa victoire lors du sprint et son meilleur temps en qualifications samedi. Après être parti en tête, le Néerlandais n'a pas réussi à créer un gros écart avec ses poursuivants, notamment le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren). L'Australien, auteur d'un superbe départ, a longtemps été deuxième derrière Verstappen, avant de rétrograder notamment après un petit accrochage avec l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) qui a abîmé son aileron avant. Le triple champion du monde s'est fait une frayeur au 22e tour lorsqu'il a fait un tout droit au virage 15 et arraché un poteau en plastique. Les commissaires ont alors décidé de mettre en place une voiture de sécurité virtuelle pour déblayer la piste des débris en plastique. "Des fois vous gagnez, des fois vous perdez. C'est la course... Aujourd'hui c'était compliqué. Je suis très heureux pour Lando (Norris), cela faisait longtemps qu'il attendait cela et cela ne sera certainement pas sa dernière victoire. Il mérite clairement sa victoire aujourd'hui", a-t-il reconnu. Derrière ce duo, Leclerc, malgré un départ manqué, a réalisé une course solide, terminant à seulement deux secondes de Verstappen, et permis à Ferrari de retrouver le podium. Trump présent Au classement du championnat du monde, Verstappen, qui avait remporté quatre des cinq premiers Grands Prix cette saison, caracole tout de même en tête avec 136 points, soit respectivement 33 et 38 longueurs d'avance sur Pérez et Leclerc. Grâce à sa victoire, Norris remonte au quatrième rang avec 83 unités au compteur, le même total que Sainz, vainqueur en Australie après l'abandon de Verstappen. La troisième édition du Grand Prix de Miami a encore une fois été un grand show à l'américaine avec la présence de nombreuses stars et aussi celle de l'ancien président américain Donald Trump, candidat à la prochaine élection présidentielle de novembre. Le milliardaire s'est d'abord invité sur la grille de départ à l'occasion de l'hymne chanté par Marc Anthony où il a été acclamé par le public. Trump, avec une casquette rouge "Make America great again" vissée sur la tête, a ensuite été féliciter Norris pour sa victoire.

Cleveland dernier qualifié pour les demi-finales de Conférence Donovan Mitchell a été l'un des principaux artisans du come-back des Cavaliers face à Orlando. Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Les Cavaliers de Cleveland ont obtenu dimanche leur billet pour les demi-finales de Conférence de la NBA. Ils ont éliminé le Magic d'Orlando après avoir remporté le match no 7 sur le score de 106-94. Menés de 10 points après deux quart-temps, les Cavs ont pu compter sur leur joueur star Donovan Mitchell pour renverser la vapeur. Le guard a inscrit 24 points en deuxième mi-temps et a terminé la partie avec 39 unités au compteur. C'est un de plus que le numéro 1 de la draft 2022 Paolo Banchero, qui aura tout de même failli créer la surprise dans cette série avec Orlando. Ils n'ont toutefois pas réussi à empêcher Cleveland de rejoindre le grand favori Boston en demi-finale de la Conférence Est.

Décès de l'ancien sélectionneur argentin César Luis Menotti César Luis Menotti avait mené l'Argentine à son premier titre mondial en 1978, à domicile (photo d'archives). Image: KEYSTONE/EPA/ULISES RUIZ César Luis Menotti est décédé à l'âge de 85 ans a annoncé dimanche la Fédération argentine de football. En tant que sélectionneur, il avait mené l'Albiceleste à son premier titre mondial en 1978. Né à Rosario, Menotti a été joueur professionnel dans les années 1960 puis a embrassé une carrière d'entraîneur, obtenant un titre de champion d'Argentine avec le club de Huracan, basé à Buenos Aires, en 1973. Il a ensuite pris en charge l'équipe nationale qu'il a conduite au titre mondial en 1978 et qu'il dirigeait encore lors du de la Coupe du monde 1982 en Espagne (élimination au 2e tour). Il a également remporté la Coupe du Roi d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe de la Ligue espagnole, une compétition depuis disparue, avec le FC Barcelone en 1983. Ses anciens clubs de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, ainsi que la Fédération espagnole lui ont aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux.

La Suisse avec Josi et Niederreiter, mais sans Malgin Roman Josi n'a plus porté le maillot helvétique depuis le Championnat du monde 2019 (photo d'archives). Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE La Suisse pourra compter sur deux gros renforts pour le Mondial. Comme l'a laissé entendre Swiss Ice Hockey, Roman Josi et Nino Niederreiter figureront sur la liste définitive qui sera dévoilée lundi. Le défenseur et capitaine bernois des Predators de Nashville, éliminés au premier tour des play-off de NHL par les Canucks de Vancouver, n'a plus porté le maillot helvétique depuis 2019. Il fait partie des trois nommés pour le trophée Norris, qui récompense le meilleur arrière de la saison régulière de la ligue nord-américaine. Nino Niederreiter avait lui déjà fait son retour au sein de la sélection de Fischer lors du Mondial 2023. L'attaquant grison a lui aussi été éliminé prématurément des séries de la NHL avec les Jets de Winnipeg contre l'Avalanche du Colorado. Denis Malgin forfait Du côté des champions de Suisse zurichois, Dean Kukan et Sven Andrighetto seront aussi de la partie, mais pas Denis Malgin, qui s'est blessé lors de la "finalissima". Quant aux finalistes lausannois, Damien Riat et Andrea Glauser devraient également être annoncés lundi.

Un deuxième Masters 1000 pour Andrey Rublev Andrey Rublev: un titre que l'on n'attendait pas vraiment. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Une année après son succès à Monte-Carlo, Andrey Rublev (ATP 8) a cueilli un deuxième titre en Masters 1000. Le Russe a triomphé à Madrid qu’il avait pourtant rejoint avec une confiance envolée. Eliminé d’entrée de jeu à Miami, à Monte-Carlo et à Barcelone, Andrey Rublev est revenu presque de nulle part dans la capitale espagnole. Après avoir éliminé le tenant du titre Carlos Alcaraz en quart de finale, il s’est imposé 4-6 7-5 7-5 en finale face à Félix Auger-Aliassime (ATP 35). Après une entame laborieuse, il a pris le contrôle du match pour conclure après 2h49’ de jeu sur... une double faute du Canadien. Double Champion en titre des Swiss Indoors, Félix Auger-Aliassime devra encore patienter avant d’ouvrir son palmarès dans les Masters 1000. A Madrid, le Canadien a bénéficié du forfait de Jannik Sinner et des abandons de Jakub Mensik et de Jiri Lehecka pour s’ouvrir les portes de la finale. Mais face à la puissance de Rublev, il n’aura pas été en mesure de tenir vraiment la distance.

Granit Xhaka marque et Leverkusen reste invaincu Granit Xhaka a ouvert le score pour Leverkusen. Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Le Bayer Leverkusen est toujours en course pour terminer sa folle saison invaincu. Dimanche à Francfort, les champions d'Allemagne ont signé un nouveau succès initié par un but de Granit Xhaka (5-1). Le Bâlois, qui avait manqué le dernier match de Bundesliga pour cause de suspension, a fait trembler les filets pour la troisième fois de l'exercice d'une lourde frappe du gauche (12e). Schick, Palacios (penalty), Frimpong et Boniface (penalty) ont salé l'addition après l'égalisation de l'Eintracht. Les hommes de Xabi Alonso doivent encore disputer deux matches de championnat, une demi-finale retour d'Europa League contre la Roma (victoire 2-0 à l'aller) suivie potentiellement d'une finale, et la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern (2e division).

La victoire pour Martin Fuchs et un podium pour Steve Guerdat Un succès de prestige pour Martin Fuchs avec Leone Jei. Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Martin Fuchs avec Leone Jei et Steve Guerdat avec Dynamix ont brillé lors du Grand Prix du CHIO de Windsor. Le Zurichois s'est imposé et le Jurassien a pris la troisième place. Les cavaliers suisses ont disputé ce Grand Prix avec les montures avec lesquelles ils entendent concourir aux Jeux de Paris. Martin Fuichs a réussi un sans-faute lors du barrage pour un chrono de 41''40. Steve Guerdat a concédé une demi-seconde au vainqueur. Avec Leone Jei, Martin Fuchs avait remporté le Grand Prix du CHI de Genève. Quant à Steve Guerdat, c'est avec Dynamix qu'il avait été sacré Champion d'Europe l'an dernier et victorieux la semaine dernière au Grand Prix de Fontainebleau.

La Suisse bat la République tchèque à Brno Un grand Leonardo Genoni à Brno. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le douzième match fut le bon ! A Brno, la Suisse a battu 2-1 la République tchèque pour cueillir son premier succès de la saison dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. A cinq jours de son entrée en lice dans le Championnat du monde, la Suisse a forcé la décision grâce à des réussites inscrites lors du premier tiers par Dario Simion et par Calvin Thürkauf. Elle doit aussi son succès à Leonardo Genoni qui a parfaitement livré la marchandise pour rappeler qu’il demeurait le gardien no 1 du pays. Il n’a rien pu faire sur la réduction du score à la 57e du défenseur Jakub Krejcik. La Suisse a bénéficié d’une certaine réussite sur l’ouverture du score de Simion à la 9e minute. Le Zougois s’est, en effet, retrouvé dans une position idéale après une déviation du patin de Fabrice Herzog sur un lancer de Michael Fora. A 16’’ de la sirène de ce premier tiers, Thürkaud doublait la mise en backhand sur une rupture amenée par Philipp Kurashev. Cette efficacité retrouvée lors du premier tiers, un esprit de corps très marqué tout au long de la rencontre et la forme affichée par Genoni, qui a réussi un arrêt déterminant à la 5e minute face à Ondrej Palat alors que la Suisse évoluait à cinq contre quatre, insufflent une confiance mesurée avant le match de vendredi contre la Norvège pour les trois coups du Championnat du monde. Avec les renforts espérés de Nino Niederreiter et de Roman Josi, Patrick Fischer pourra même placer le curseur assez haut.

Young Boys domine Zurich et s'envole vers le titre Silvère Ganvoula a inscrit le 1-0 pour YB d'un geste acrobatique. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Young Boys a probablement mis fin au peu de suspense qui restait en Super League. Les Bernois se sont imposés 2-0 à Zurich dimanche et comptent 8 points d'avance sur Servette et 9 sur Lugano. Au Letzigrund, où YB avait concédé la défaite de trop qui a coûté sa place à Raphaël Wicky le 3 mars dernier, le but qui sera peut-être retenu comme celui du sacre peut aussi prétendre au titre de la plus belle réussite de la saison. A la 42e minute, alors que les 16'737 spectateurs n'avaient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent jusque-là, Silvère Ganvoula a en effet réussi une véritable bicyclette qui a laissé Yanick Brecher pantois. Sur les bons rails, les Young Boys ont ensuite profité de l'expulsion évitable de Cheick Condé, qui a été victime de l'intransigeance de M. Cibelli. L'avant-centre guinéen du FCZ a récolté deux cartons jaunes coup sur coup, l'un pour un tacle un peu trop appuyé et un second pour avoir ironiquement applaudi la punition de l'arbitre. A 11 contre 10, YB a dominé la suite des débats et a logiquement ajouté un deuxième but signé Cedric Itten (54e), entré en jeu à la mi-temps à la place de Ganvoula. Matelas confortable Cette troisième victoire consécutive permet aux Bernois de s'envoler en tête du Championship Group de la Super League. Avec 8 points d'avance sur le Servette FC et 9 sur Lugano, les champions en titre disposent d'un matelas plus que confortable alors qu'il ne reste que 12 unités en jeu. Les Tessinois, battus samedi à domicile par Saint-Gall (0-1), ont sans doute dit adieu à leurs maigres espoirs de revenir sur YB. Les hommes de Mattia Croci-Torti devront en revanche lutter pour la deuxième place, récupérée par Servette ce week-end à la suite d'une victoire acquise devant Winterthour (2-1). Lausanne prend l'eau à Yverdon Dans le Relegation Group, Yverdon Sport a, pour sa part, pratiquement assuré son maintien dans l'élite helvétique. Le promu a pris le meilleur sur le LS dimanche (3-1) dans un derby vaudois qui était déjà plié après moins de vingt minutes de jeu. Un premier but de Dimitrije Kamenovic (9e) et un doublé signé Kevin Carlos en trois minutes (14e, 17e) ont assommé les Lausannois. Ces derniers ont tout de même sauvé l'honneur en deuxième période avec un penalty transformé par Noë Dussenne (61e). Avec dix points d'avance sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, le club du Nord-Vaudois peuvent envisager la fin de saison sereinement. Le LS aura en revanche besoin de quelques points supplémentaires pour se mettre à l'abri d'un retour des Sauterelles.