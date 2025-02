Wawrinka s'incline ++ Lugano retrouve le sourire

Wawrinka battu en trois sets par Medvedev à Rotterdam Stan Wawrinka a offert une superbe r Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Troisième match de la saison, et troisième défaite pour Stan Wawrinka (ATP 155). Le Vaudois de bientôt 40 ans s'est incliné d'entrée dans l'ATP 500 de Rotterdam, non sans avoir offert une superbe résistance à Daniil Medvedev (ATP 7). Sacré il y a tout juste dix ans dans la cité néerlandaise, Stan Wawrinka a été battu 6-7 (8/10) 6-4 6-1 après 2h30' de jeu par le vainqueur de l'édition 2023 lundi soir. Il restait sur deux succès face au Russe, le plus récent ayant toutefois été obtenu il y a plus de deux ans (à l'automne 2022 à Metz). L'ex-no 3 mondial a en tout cas fait honneur à l'invitation qu'il a reçue. Il a ainsi écarté deux balles de premier set - dont une à 7/8 dans le tie-break sur le service adverse - avant de conclure cette manche sur sa quatrième opportunité. Après avoir pourtant vu son adversaire gagner quatre jeux d'affilée et mener 5-3! Mais Stan Wawrinka n'est pas parvenu à enchaîner après ce premier set bouclé en un peu moins de 70 minutes. Daniil Medvedev, qui cherche à se relancer après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie, a signé le break d'entrée dans la deuxième manche pour prendre la main. Il n'a dès lors plus lâché son os. Stan Wawrinka - à qui Andy Murray a rendu hommage sur X durant la seconde manche - s'est pourtant accroché tant bien que mal. Il a notamment mené 0/40 à la relance dans le quatrième jeu du deuxième set. Mais il a craqué dans la manche décisive, perdant ses deux premiers jeux de service en même temps que ses dernières illusions.

Lugano renoue avec la victoire Jiri Sekac a inscrit l'un des deux buts luganais lundi Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Battu lors de ses trois dernières sorties, Lugano a renoué avec la victoire lundi en National League. Les hommes du coach Uwe Krupp se sont imposés 2-1 en prolongation face aux Zurich Lions. Ils reviennent ainsi à quatre longueurs du 10e Rapperswil-Jona. Lugano (12e du classement, avec 3 points d'avance sur le GSHC) a forcé la décision à 38'' de la fin de la période supplémentaire sur une réussite de son buteur Luca Fazzini, auteur de sa 20e réussite de la saison. Il s'agissait du 48e tir cadré par les Tessinois. Simon Hrubec a en effet sorti le grand jeu devant le filet zurichois. Il s'était incliné une première fois après 10'00 sur un but de Jiri Sekac, mais Yannick Zehnder avait remis les deux équipes à égalité dès la 16e minute. Les Lions zurichois concèdent ainsi leur deuxième défaite d'affilée après celle subie samedi à Berne. Ils accusent cinq longueurs de retard sur le leader de la National League, le Lausanne HC, avec deux matches en retard.

"Aucune pression" pour Vonn, qui vise quand même une médaille Lindsey Vonn aborde les Mondiaux sans aucune pression Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Lindsey Vonn, de retour sur le circuit à l'âge de 40 ans après six années d'absence, aborde les Mondiaux de Saalbach "sans aucune pression". Mais avec l'envie d'aller y chercher une médaille. "Quand on a commencé à discuter de la possibilité de revenir à la compétition cette saison, mon but était d'être ouvreuse pour les Mondiaux et peut-être d'y être consultante", a raconté la "Queen Speed" lors d'une conférence de presse lundi. "Mais être là en tant qu'athlète, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé." L'Américaine, qui s'est fait poser une prothèse en titane à un genou, a fait son grand retour en Coupe du monde en décembre et a connu depuis des hauts (6e de la descente et 4e du super-G à Sankt Anton) et des bas (chute à l'entraînement, 20e de la descente et sortie de piste en super-G à Cortina en Italie). Elle vivra à Saalbach ses neuvièmes Mondiaux, vingt ans après ses premiers. "Je n'avais pas prévu d'être là mais ce qui a changé, c'est que je suis rapide", a affirmé Lindsey Vonn. "Je suis compétitive et je suis prête à aller chercher une médaille et c'est tout ce qui compte lors de Championnats du monde." Championne du monde de la descente et du super-G en 2009, elle assure qu'elle aborde le rendez-vous de Saalbach sans aucune pression. "Je n'ai rien à prouver à personne", a-t-elle répété. "La plupart des filles, elles ont la pression d'elles-mêmes, de leur équipe, il y a des attentes. Moi, je n'ai rien de tout ça, aucune pression." "Je n'ai pas perdu mon talent" "Mon ambition n'a jamais été d'être compétitive dès cette année", a-t-elle encore souligné, rappelant que son véritable objectif, ce sont les JO 2026 à Milan/Cortina. "Cette saison, c'est juste un test après l'autre pour être au top l'année prochaine, et les Mondiaux ne sont pour cela en rien différent d'une étape de Coupe du monde." Etre au départ du super-G jeudi et de la descente samedi, dit-elle, n'est donc qu'une "cerise sur le gâteau". "Je suis juste heureuse d'être là et je vois ça comme l'occasion d'être encore plus compétitive l'année prochaine." Mais même sans pression, Lindsey Vonn se dit capable de gagner, à court ou moyen terme. "Je sais que je peux le faire, peut-être dès cet hiver ou peut-être la saison prochaine, mais je n'ai pas perdu mon talent et je sais ce que ça implique de gagner et je sais que ça va venir", a-t-elle souligné.

Lara Gut-Behrami: "Mes derniers Mondiaux" Lara Gut-Behrami disputera bien ses derniers Mondiaux à Saalbach Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami va disputer à Saalbach ses derniers Mondiaux. La Tessinoise de 33 ans devrait donc aller jusqu'aux JO de Cortina avant de tirer sa révérence. Dans une note transmise aux médias présents en Autriche, la Tessinoise plante d'emblée le décor: "Voilà, mes prochains Championnats du monde qui vont être aussi mes derniers vont bientôt commencer. C'est dit, c'est fait, ce seront mes derniers. Mais je n'aurais jamais imaginé à Val d'Isère en 2009 avoir une carrière pareille et être encore là après toutes ces années. Je suis surtout concentrée sur ça et heureuse de ça." La skieuse de Comano explique aussi que la piste de la station autrichienne n'est pas forcément taillée pour ses qualités: "Ce n'est pas ma favorite, mais c'est assez difficile à décrire. Je ne suis pas la fan numéro un des mouvements de terrain construits artificiellement, et à chaque porte il y a des mouvements de terrain. Je serai toutefois au départ et je saisirai mes chances." La détentrice du gros globe a encore donné une précision sur son programme en Autriche: "Je ne pense pas que je serai au départ du combiné par équipe (red: prévu le mardi 11). Ma priorité demeure le géant (réd: le jeudi 13) et les jours précédents je vais essayer de bien m'entraîner près de Saalbach", explique encore "LGB", qui s'alignera cette semaine en super-G (jeudi) et en descente (samedi).

Une cascade de forfaits en équipe de Suisse Romain Loeffel est l'un des huit joueurs ayant déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Patrick Fischer fait face à une cascade de forfaits pour l'étape du Euro Hockey Tour prévue cette semaine. Outre le portier de Langnau Stéphane Charlin, pas moins de sept autres joueurs ont renoncé à leur sélection pour cause de blessure ou de maladie. Un deuxième gardien, Ludovic Waeber, les défenseurs Tobias Geisser et Romain Loeffel ainsi que les attaquants Enzo Corvi, Tyler Moy, Théo Rochette et Tristan Scherwey ont dû déclarer forfait pour les matches prévus à Langnau (jeudi face à la Finlande) puis à Stockholm (samedi face à la Suède et dimanche face à la Tchéquie). Pour les remplacer, Patrick Fischer a convoqué les gardiens Sandro Aeschlimann et Gilles Senn, le défenseur Lukas Frick et les attaquants Marc Marchon, Fabian Ritzmann, Yanick Sablatnig et Jonas Taibel. Pour Ritzmann (Berne), Sablatnig (Bienne) et Taibel (Rapperswil-Jona), il s'agit de la première convocation en équipe A.

Manuel Neuer prolonge d'un an au Bayern Manuel Neuer restera au Bayern au moins jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Manuel Neuer poursuivra sa carrière au Bayern Munich. Le gardien international allemand de 38 ans a prolongé d'un an son contrat qui expirait à l'été 2025, a annoncé le "Rekordmeister" lundi. Neuer, qui était arrivé en Bavière en 2011 en provenance de Schalke, vivra donc une 15e saison sous le maillot de l'actuel leader de Bundesliga. Le champion du monde 2014 a remporté avec le Bayern deux Ligues des champions, onze titres de champion d'Allemagne et cinq Coupes nationales.

Kvitova de retour sept mois après la naissance de son fils Petra Kvitova va revenir à la compétition sept mois après la naissance de son fils Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Quatre mois après Belinda Bencic, une autre jeune maman va faire son retour à la compétition. La Tchèque Petra Kvitova a annoncé lundi qu'elle reprendrait la compétition fin février soit sept mois après la naissance de son fils en juillet. "Après quinze mois loin du tennis et la naissance de mon petit garçon Petr, je reviens sur le circuit", a déclaré Petra Kvitova dans un message vidéo sur Instagram. Elle a ajouté qu'elle ferait son retour à l'occasion du tournoi WTA 250 d'Austin à la fin du mois de février, puis poursuivrait avec le WTA 1000 de Miami en mars. "Le tennis me manque vraiment, et la compétition aussi", a ajouté la Tchèque de 34 ans, victorieuse de Wimbledon en 2011 et 2014 et ex-no 2 mondial, qui a épousé son entraîneur Jiri Vanek en juillet 2023. Elle avait rendu publique sa grossesse le 1er janvier 2024 et a donné naissance à son fils le 7 juillet dernier.

Langnau Tigers: six à huit semaines d'arrêt pour Charlin Stéphane Charlin a dû être aidé pour quitter la glace dimanche Image: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI Coup dur pour les Langnau Tigers: le gardien Stéphane Charlin s'est blessé à un genou. Il devrait être absent entre six et huit semaines, a indiqué le club de l'Emmental. Charlin (24 ans) est entré en collision dimanche avec l'attaquant de Lugano Michael Joly. Il avait dû quitter la glace après 17 minutes de jeu. Le portier a effectué cette saison ses débuts en équipe nationale. Il ne participera donc pas aux matches de l'Euro Hockey Tour en fin de semaine. La saison prochaine, Charlin sera de retour avec Genève-Servette. Il a signé l'automne dernier un contrat de trois ans dans son club formateur.

Alan Roura a fini 18e du Vendée Globe Alan Roura a terminé son tour du monde Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alan Roura a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe lundi peu avant 13h00 aux Sables d'Olonne. Le navigateur genevois a pris la 18e place de la course. Il a bouclé son tour du monde en 84 jours, 23 heures, 55 minutes et 48 secondes. C'est le deuxième Suisse à terminer après la Genevoise Justine Mettraux, arrivée le 25 janvier en 8e position.

Baiser volé: Jenni Hermoso témoigne devant un tribunal Luis Rubiales, l'homme à l'origine du scandale Image: KEYSTONE/AP/Chema Moya Le procès du baiser forcé après la finale de la Coupe du monde dames s'est ouvert en Espagne. Jenni Hermoso, la victime de cette affaire retentissante, s'est exprimée devant le tribunal. Un baiser comme celui que lui a imposé l'ex-patron de la Fédération espagnole (RFEF) Luis Rubiales "ne devrait jamais arriver, dans aucun secteur social ou professionnel", a dénoncé Jenni Hermoso. "Je ne fais un baiser sur les lèvres que lorsque je décide de le faire", a aussi déclaré la joueuse devant le tribunal situé près de Madrid, qui juge Luis Rubiales pour agression sexuelle et pour les pressions exercées sur Jenni Hermoso pour étouffer le scandale. "En tant que femme, oui, je me suis sentie peu respectée, je pense que c'était un moment qui a terni l'un des jours les plus heureux de ma vie", a encore poursuivi Jenni Hermoso. "Pour moi, il est très important de dire qu'à aucun moment je n'ai cherché cet acte ni que je m'y attendais, car je crois qu'on m'a manqué de respect", a-t-elle aussi asséné. Luis Rubiales, contre qui le parquet a requis deux ans et demi de prison, a plusieurs fois présenté le baiser imposé à la footballeuse après la victoire de l'Espagne en 2023 lors du Mondial féminin comme "un bisou de célébration entre deux amis." Selon lui, la joueuse était consentante.

Rashford (Manchester United) exfiltré en prêt à Aston Villa Marcus Rashford rejoint Aston Villa en prêt Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison, a annoncé dimanche soir Manchester United, son club de toujours. L'attaquant n'entrait plus dans les plans du coach Ruben Amorim. L'international anglais de 27 ans, dont 20 passés à Manchester United, n'a plus joué pour les "Red Devils" depuis le 12 décembre. Il a été écarté pour des raisons sportives par Amorim, qui lui reprochait notamment son manque d'investissement à l'entraînement. Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, durant une saison 2022/23 encourageante. Mais depuis, ses performances individuelles ont décliné, à tel point qu'il n'est plus sélectionné depuis plusieurs mois en équipe d'Angleterre. Comme lui, Manchester United a réalisé une dernière saison très décevante, et l'actuelle n'est pas plus reluisante. Amorim a remplacé en novembre le Néerlandais Erik ten Hag, sans réussir davantage jusqu'ici. Les Red Devils, battus dimanche 2-0 par Crystal Palace à Old Trafford, sont 13es après 24 journées. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2028, Rashford a finalement trouvé une porte de sortie à Aston Villa dimanche, à la veille de la clôture du mercato hivernal. L'équipe d'Unai Emery est 8e de Premier League et qualifiée directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le morceau de Gojira remporte un Grammy Award Gojira et Marina Viotti ont reçu un Grammy Award pour leur prestation mémorable lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La prestation mémorable du groupe de metal français Gojira avec la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti aux JO de Paris 2024 a remporté un Grammy Award dimanche à Los Angeles. Leur interprétation fracassante de "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)", le 26 juillet 2024 durant la cérémonie d'ouverture des Jeux, a damé le pion de prestigieux concurrents comme Metallica et Judas Priest pour enlever une récompense dans la catégorie prestation metal de l'année. Sur la scène de Los Angeles, le chanteur-guitariste du groupe Joe Duplantier a dédié la victoire à "tous les groupes qui repoussent les limites". "Soutenez vos artistes locaux, soutenez vos groupes locaux", a-t-il lancé aux côtés de Marina Viotti, en recevant le prix lors de la pré-cérémonie. "C'est une année fantastique pour nous et pour toute la communauté des métalleux", a-t-il ajouté. La séquence avait fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Gojira, quatuor français à l'aura internationale, apparaissant aux balcons de la Conciergerie, un des plus beaux monuments de Paris, et entonnant le chant révolutionnaire "Ah! Ca ira" dans une déflagration sonore au côté de plusieurs Marie-Antoinette tenant leur tête ensanglantée. Marina Viotti, dans un décor de bateau, les avait rejoints au bord de la Seine. Les écoutes de Gojira avaient bondi dans la foulée et le titre de 2'53, arrangé par le musicien et producteur Victor Le Masne, est devenu disponible en streaming.

Sans Doncic (ni Davis), les Mavericks boivent la tasse Les Cavs de Donovan Mitchell (45) ont écrasé les Mavericks dimanche en NBA Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Le premier match disputé par Dallas depuis le départ de Luka Doncic a viré au cauchemar dimanche. Les Mavericks, qui n'ont pas pu aligner leur nouvelle star Anthony Davis, ont été écrasés 144-101 à Cleveland moins de 24 heures après avoir cédé leur arrière slovène aux Lakers. La messe était déjà dite à la mi-match. Cleveland comptait alors 45 longueurs d'avance après avoir marqué pas moins de 91 points, un record de la franchise sur une mi-temps et le troisième plus grand total de l'histoire de la NBA en une mi-temps. Les Cavaliers ont notamment réussi 26 tirs à 3 points (autre record de la franchise) face à des Mavericks également privés de leur meneur All-Star Kyrie Irving (blessé). Cleveland a ainsi cueilli son 4e succès d'affilée, le 40e au total en 49 matches joués cette saison, pour conforter sa 1re place au classement de la NBA.

Un 3e but en 4 matches pour Pius Suter Pius Suter a inscrit dimanche un 3e but en 4 matches Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Pius Suter a retrouvé la confiance. Le centre zurichois de Vancouver a inscrit dimanche un troisième but en quatre matches, alors qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets dans ses 23 précédentes sorties en NHL. Suter a ouvert la marque pour les Canucks après 4'19 face à Detroit en déviant un tir du défenseur Elias Pettersson. Mais les Red Wings n'ont pas douté bien longtemps, égalisant moins de deux minutes plus tard. Detroit s'est finalement imposé en prolongation (3-2), Alex DeBrincat leur permettant de cueillir leur sixième succès de suite. Pius Suter affiche désormais 24 points à son compteur 2024/25. Malgré sa longue disette personnelle, il en est à 14 buts, soit le total qu'il a atteint à la fin de trois de ses quatre premières saisons en NHL. Son record dans la grande Ligue est de 15 réalisations, en 2021/22 sous le maillot de Detroit. Lian Bichsel a quant à lui inscrit dimanche son premier point depuis qu'il a été rappelé par les Stars en NHL, le 3e au total. Le défenseur soleurois de 20 ans a été crédité d'un assist sur le premier but de Dallas face à Columbus, le 1-1 signé Mason Marchment à la 14e. Les Stars se sont imposés 5-3 pour cueillir leur cinquième succès consécutif et repasser au 2e rang de la Conférence Ouest.