Wemby sélectionné ++ Les Hawks et les Wizards battus

Wembanyama sélectionné pour son premier All-Star Game Victor Wembanyama a été retenu pour jouer son premier All-Star Game Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Le phénomène Victor Wembanyama (21 ans) a été sélectionné pour disputer le 16 février à San Francisco son premier All-Star Game. Après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert, l'intérieur de San Antonio sera le quatrième Français à jouer le match des étoiles. Le géant de 2m24, no 1 de la draft en 2023, connaît l'honneur du All-Star Game dès sa deuxième saison. Il avait disputé le match des meilleurs jeunes et un concours d'adresse l'année dernière. Wembanyama avait failli faire partie des "titulaires", annoncés la semaine passée, mais avait été devancé de peu par Kevin Durant dans un classement établi à partir du vote des fans (50%), des médias (25%) et des joueurs (25%). Les remplaçants, dont il fait partie, ont été choisis par les entraîneurs. "Wemby" a pris une nouvelle dimension cette saison avec des statistiques en hausse (24,5 points de moyenne contre 21,4) et une équipe des Spurs en progrès (12e à l'Ouest).

Lourde défaite pour les Hawks et pour les Wizards Kyshawn George (à gauche) a souffert face aux Lakers de LeBron James (é droite) Image: KEYSTONE/AP/Jess Rapfogel Les Hawks et les Wizards ont subi de lourdes défaites jeudi en NBA. Pour Washington et le Valaisan Kyshawn George, battus 134-96 par les Lakers, il s'agit même du 16e revers d'affilée. C'est la deuxième fois déjà cette saison que les Wizards enchaînent 16 défaites de suite, après avoir vécu une série noire du même genre cet automne. Ils accusaient déjà 33 longueurs de retard à la pause, après avoir encaissé pas moins de 78 points dans les 24 premières minutes de jeu. Toujours présent dans le cinq de base de Washington, Kyshawn George a compilé 6 points, 4 rebonds et 3 contres en 27 minutes passées sur le parquet, pour un terrible bilan personnel de -35. Dans le camp des Lakers, LeBron James a été laissé au repos durant l'entier du dernier quart après avoir réussi 24 points et 11 assists. Les Hawks, qui évoluaient à nouveau sans Clint Capela, ont quant à eux subi leur septième défaite consécutive. Atlanta s'est incliné 137-115 chez la meilleure équipe de la Ligue, Cleveland. Touché au dos, Capela fait surtout l'objet d'incessantes rumeurs concernant un échange, alors qu'il est en fin de contrat à Atlanta.

Une 5e victoire d'affilée pour les Jets Nino Niederreiter (62) félicite Vladislav Namestnikov après le 1er but des Jets face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Les Winnipeg Jets ont fêté jeudi soir leur cinquième victoire consécutive en NHL. Nino Niederreiter a réussi un assist dans un match gagné 6-2 à Boston. Le Grison de 32 ans a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Vladislav Namestnikov en supériorité numérique après 2'55 de jeu. Il s'agit de son 470e point (236 buts, 234 assists) en 940 matches de saison régulière. Cette saison, il en est à 27 points en 53 parties disputées. Cette victoire, leur 36e cette saison, permet aux Jets de conforter leur place de leader de la Conférence Ouest. Ils affichent également le meilleur bilan de la Ligue avec 1 point de plus que les Washington Capitals, qui ont toutefois disputé deux matches de moins que Winnipeg. Les Los Angeles Kings sont eux aussi toujours en course pour les play-off, même s'ils ont subi jeudi leur quatrième défaite d'affilée, la huitième dans leurs dix dernières sorties. L'équipe de Kevin Fiala a été battue 3-0 par le Lightning de Tampa Bay, qui doit toujours composer sans Janis Moser blessé. Soirée difficile également pour Philipp Kurashev. Indésirable à Chicago, l'attaquant bernois a eu droit à moins de 10' de jeu dans un match perdu 3-2 par les Blackhawks à Carolina, mais il a terminé la partie avec un bilan de -2. Son différentiel total sur la saison est de -27, soit le pire de toute la NHL...

La Roma obtient son billet Eldor Shomurodov (à gauche) a inscrit le 2-0 pour l'AS Rome face à l'Eintracht Francfort. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini L'AS Rome a obtenu sa qualification pour les barrages de l'Europa League en battant l'Eintracht Francfort 2-0 jeudi. Malgré cette défaite, les Allemands sont eux assurés de jouer les 8es de finale. Des buts de José Tasende (44e) et Eldor Shomurodov (69e) ont suffi au bonheur des joueurs de Claudio Ranieri. Présent sur le banc de l'Eintracht, le Biennois Aurèle Amenda n'a pas participé à cette rencontre. Du bon côté de la barre avant cette ultime journée de 18 matches disputés en simultané, Besiktas et Elfsborg ne joueront finalement pas les barrages. Battus sur la pelouse de Twente Enschede (1-0), les Turcs ont cédé leur place à leur adversaire du soir. Quant aux Suédois, dominés par Tottenham à Londres (3-0), ils ont donné l'opportunité à Porto de se qualifier. Les Dragons ont passé l'épaule en battant le Maccabi Tel-Aviv (1-0). En haut du classement, la Lazio Rome a conservé sa première place malgré sa défaite à Braga (1-0), qui termine à la 25e place. Outre les Romains et l'Eintracht, l'Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, l'Olympique lyonnais, l'Olympiakos et les Glasgow Rangers ont aussi assuré leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Nouvelle défaite pour Genève qui voit le play-in s'éloigner Yorick Treille et Genève toujours dans une spirale négative Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Et encore un revers pour Genève en National League. A Davos, les Aigles ont concédé leur cinquième défaite consécutive en s'inclinant 3-2 dans les Grisons. Cela ne fonctionne toujours pas pour le Genève version Yorick Treille. Ce nouveau résultat négatif place les Grenat dans une situation toujours plus délicate. Alors qu'il ne reste plus que dix rencontres à jouer, les Genevois pointent toujours au 13e rang avec quatre longueurs de retard sur le 12e, Lugano, et six sur le 10e, Bienne, dernier qualifié pour le play-in. Dans les Grisons, le GHSC avait pourtant bien commencé en ouvrant la marque par Praplan à la 11e. Seulement un trou d'air servettien à la mi-match a permis aux Davosiens de scorer trois fois entre la 29e et la 35e. La troisième but davosien, inscrit par Zadina, résume un peu la saison du GSHC. En tentant de dégager le puck depuis derrière le but genevois, Simon Le Coultre est contré par l'attaquant tchèque qui peut crucifier Robert Mayer. Les joueurs de Treille ont vu une réussite de Timashov être annulée en fin de tiers médian pour un jeu avec le patin. Et le 3-2, tombé à la 58e est venu trop tard pour changer l'issue de cette rencontre.

Zrinka Ljutic s'impose et se rapproche de Camille Rast A 21 ans, la Croate Zrinka Ljutic s'affirme comme l'une des meilleures slalomeuses du monde cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti La Croate Zrinka Ljutic a remporté jeudi le slalom de Coupe du monde de Courchevel devant Sara Hector et Lena Dürr. Camille Rast a pris la 5e place, tandis que Wendy Holdener a été éliminée. Deuxième provisoire après la première manche, la Schwytzoise peut nourrir des regrets. Elle a commis une erreur fatale sur le haut du second tracé qui l'a privée d'un troisième podium consécutif dans la discipline. La skieuse d'Unteriberg n'avait d'ailleurs plus connu l'élimination en slalom depuis janvier 2022. Zrinka Ljutic en a profité pour s'imposer facilement après avoir dominé la première manche. Elle a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Hector (+1''26) et Dürr (+1''28) pour signer son troisième succès de l'hiver entre les piquets serrés. Jolies remontées La Croate de 21 ans, qui ne s'était jamais imposée avant cette saison en Coupe du monde, se rapproche de Camille Rast au classement de la spécialité. Cette dernière ne compte plus que 41 points d'avance sur Ljutic, à trois courses de la fin. Avec son dossard rouge, la Valaisanne a limité la casse après une première manche moyenne terminée à la 10e place. Elle a grappillé cinq précieux rangs sur le second tracé, terminant à 1''46 de Ljutic. Mélanie Meillard a elle aussi réussi une belle remontée après sa 15e place initiale. La skieuse d'Hérémence a signé le troisième chrono en soirée pour finir à la 7e place (+1''67). La course a aussi vu le retour à la compétition de Mikaela Shiffrin après sa blessure à l'abdomen survenue lors d'une chute le 30 novembre à Killington. L'Américaine aux 99 victoires en Coupe du monde a terminé dans le top 10 (10e, +2''04) et a pu reprendre quelques marques avant le début des Championnats du monde.

Wendy Holdener deuxième de la première manche Wendy Holdener partira en avant-dernière position lors de la deuxième manche du slalom de Courchevel. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Wendy Holdener est bien placée pour monter à nouveau sur le podium en Coupe du monde. La Schwytzoise a pris la 2e place de la première manche du slalom de Courchevel jeudi, à 0''19 de Zrinka Ljutic. Deuxième des deux derniers slaloms, à Flachau (derrière Camille Rast) et à Kranjska Gora (derrière Ljutic), Holdener a réalisé une très bonne première manche dans la station française. Elle dispose d'un matelas de 63 centièmes sur la quatrième place. Leader de la discipline, Camille Rast n'a elle pas réussi la manche espérée, se classant 10e à 1''49 de Ljutic. Elle aura l'occasion de grappiller quelques rangs et de précieux points sur le deuxième tracé (dès 20h00). Mikaela Shiffrin, de retour à la compétition après sa chute et sa blessure à l'abdomen le 30 novembre à Killington, a pris la 5e place. L'Américaine aux 99 victoires en Coupe du monde compte 0''87 de retard sur Ljutic.

Près de 80'000 transferts internationaux en 2024 Le transfert de Julian Alvarez de Manchester City à l'Atlético Madrid a été l'un des plus onéreux de l'année 2024 (environ 75 millions d'euros). Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Près de 80'000 joueurs et joueuses de football ont changé de pays pour rejoindre un autre club en 2024. Le montant total des indemnités de transferts internationaux est toutefois en légère baisse. Avec 8,59 milliards de dollars, la somme totale des indemnités de transferts internationaux est plus faible que celle de 2023 (9,66 milliards), selon un rapport de la FIFA publié jeudi. Mais elle reste supérieure au précédent record, qui datait de 2019 (7,33). Au total, 78'742 transferts internationaux de joueuses et joueurs professionnels et amateurs ont été finalisés en 2024. Selon le communiqué de la FIFA, les 2,5% de transferts les plus onéreux (au moins 20 millions de dollars) représentent à eux seuls 40% de l'ensemble des indemnités versées. Si la situation est plutôt stable chez les hommes, le rapport de la FIFA montre que le football féminin poursuit son développement. Le montant total d'indemnités de transfert de joueuses professionnelles a plus que doublé, atteignant les 15,6 millions.

Jil Teichmann se qualifie pour les quarts de finale Jil Teichmann réalise de belles performances à Singapour (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jil Teichmann enchaîne les victoires au WTA 250 de Singapour. La Biennoise s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale en battant l'Australienne Olivia Gadecki en deux sets, 6-4 6-4. Issue des qualifications et victorieuse de son premier tour mardi dans la cité-Etat, Jil Teichmann (WTA 128) n'avait plus remporté deux matches de suite dans le tableau principal d'un tournoi WTA 250 ou plus depuis mars 2023 à Indian Wells. Face à l'Australienne de 22 ans (WTA 107), la Seelandaise a réalisé un break d'entrée qui lui a permis de remporter sans trop de souci la première manche. Elle a fait de même au début du deuxième set, mais a concédé son service sur le jeu suivant, avant de refaire le break à 2-2. La gauchère de 27 ans a parfaitement conclu l'affaire sur un jeu de service blanc. En quart de finale, Jil Teichmann fera face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 35), tête de série no 4 du tournoi. La Suissesse a perdu leur seul duel, disputé en septembre 2023 à Osaka.

Steven Gerrard quitte le club saoudien Al-Ettifaq Steven Gerrard quitte l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le légendaire capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a décidé de quitter son poste d'entraîneur d'Al-Ettifaq. Ceci après 18 mois à la tête de l'équipe, a annoncé le club saoudien jeudi. "Le club de football d'Al-Ettifaq et Steven Gerrard ont convenu mutuellement de se séparer", a indiqué le club dans un communiqué. En poste depuis l'été 2023, l'Anglais avait même prolongé l'année dernière son contrat jusqu'en 2027. "Le football est imprévisible et parfois les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, a déclaré l'ex-entraîneur des Rangers et d'Aston Villa. J'ai apprécié travailler dans un nouveau pays, avec une culture différente." L'ancien milieu de terrain anglais a dirigé 59 matches avec le club saoudien, mais n'en a remporté que 23. Cette saison, il a enregistré 8 défaites en 17 matches, et seulement cinq victoires en championnat, avec seulement 5 succès pour 8 défaites. Al-Ettifaq est actuellement 12e sur 18, à 5 petits points de la zone de relégation, et à 24 points du leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal.

Jean-Pierre Nsamé prêté à St-Gall Jean-Pierre Nsamé rejoint St-Gall, un an après avoir quitté YB Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jean-Pierre Nsamé est de retour en Suisse. L'attaquant camerounais a été prêté jusqu'au terme de la saison au FC St-Gall, a confirmé jeudi l'actuel 7e du classement de Super League. Les Brodeurs possèdent une option d'achat. Nsamé (31 ans) évoluait depuis l'été dernier au Legia Varsovie, après un court passage à Côme dans la foulée de son départ des Young Boys en janvier 2024. Mais il ne s'est pas imposé en Pologne, n'effectuant que dix apparitions en compétition officielle - pour deux petits buts marqués. Trois fois meilleur buteur de la Super League et sextuple champion de Suisse sous le maillot des Young Boys, Jean-Pierre Nsamé découvrira donc un troisième club de l'élite en Suisse. Il avait en effet évolué au Servette FC avant de débarquer à Berne en 2017.

Niko Kovac nouveau coach du BVB de Kobel Niko Kovac est le nouveau coach du Borussia Dortmund Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER C'est désormais officiel: le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a engagé Niko Kovac comme entraîneur principal. Le technicien de 53 ans a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2026. Le successeur de Nuri Sahin amène avec lui son frère et ancien joueur du BVB Robert Kovac (50 ans) ainsi que Filip Tapalovic (48 ans). Tous deux seront les assistants de l'ancien international croate chez l'octuple champion d'Allemagne. Ex-entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac prendra les rênes du BVB dès la semaine prochaine. Samedi, lors du match contre Heidenheim, c'est à nouveau l'entraîneur des moins de 19 ans Mike Tullberg qui entraînera l'équipe du gardien international suisse Gregor Kobel. Kovac doit remettre Dortmund sur les rails. En Bundesliga, le BVB occupe la 11e place, bien en deçà de ses propres attentes. "Nous nous trouvons dans une situation sportive exigeante et sommes certains d'avoir trouvé en Niko l'entraîneur capable de la maîtriser", a fait savoir le club dans un communiqué.

Leandro Riedi à nouveau blessé au genou droit Leandro Riedi est à nouveau au repos forcé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le début de saison est décidément compliqué pour les meilleurs joueurs suisses. Leandro Riedi a ainsi annoncé sur son compte Instagram s'être blessé une nouvelle fois au genou droit. Le Zurichois évoque une rééducation de "plusieurs mois". Riedi (23 ans) avait été opéré une première fois du genou droit en septembre dernier, ce qui l'avait contraint à mettre fin à sa saison. Il s'est à nouveau blessé sur un faux mouvement à l'entraînement, et a donc dû repasser sur le billard. "La vie a sa façon de tester ta résilience", a-t-il écrit, fataliste. "Après avoir travaillé dur pour revenir, j'étais fier de mes progrès sur le plan physique et me sentais gentiment prêt à renouer avec la compétition", poursuit le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020, qui s'était hissé jusqu'au 117e rang du classement ATP en août dernier avant de se blesser. Leandro Riedi, qui a chuté à la 238e place mondiale, n'a pas joué le moindre match depuis son abandon au 2e tour des qualifications de l'US Open à la fin août. Il avait auparavant brillé sur le front des Challengers en 2024, remportant deux titres et disputant trois autres finales. "C'est dur de ne pas se sentir frustré", peste-t-il.

Une 15e défaite d'affilée pour les Wizards Kyshawn George en sont à 15 défaites consécutives en NBA Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Washington n'entrevoit toujours pas le bout du tunnel en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enchaîné mercredi une 15e défaite consécutive, après avoir déjà subi 16 revers d'affilée cet automne. La plus mauvaise équipe de la Ligue reste donc scotchée à 6 victoires cette saison, pour désormais 40 défaites. Les Wizards ont encore une fois bu la tasse mercredi, s'inclinant 106-82 face aux Toronto Raptors. Ils ont commis pas moins de 25 pertes de balle, et ont livré une entame de match catastrophique: ils étaient ainsi menés 14-0 après 4'33 de jeu, après avoir manqué leurs huit premiers tirs. A nouveau présent dans le cinq de base, Kyshawn George a terminé cette partie avec un différentiel de -23, en 22 minutes passées sur le parquet. Le "rookie" valaisan a inscrit 10 points (à 4/10 au tir), qui font de lui le troisième meilleur marqueur des Wizards dans cette rencontre.