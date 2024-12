Winnipeg enfonce Nashville ++ Une 25e défaite pour Washington

Marc-Andrea Hüsler ne tient pas la distance Marc-Andrea Hüsler trahi par son service à Hong Kong. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 159) a été sorti au 1er tour de l’ATP 250 de Hong Kong. Issu des qualifications, le Zurichois s’est incliné 2-6 6-4 6-3 devant le Français Alexandre Muller (ATP 67). En panne de service avec seulement 48 % de réussite en première balle, Marc-Andrea Hüsler n’a pas tenu la distance face à un adversaire qu’il affrontait pour la première fois. Le jeu de service perdu à 2-1 au troisième set lui a été fatal. On rappellera que Marc-Andrea Hüsler n’a plus gagné une seule rencontre dans le cadre de l’ATP Tour depuis sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi de Munich en avril dernier. Marc-Andrea Hüsler va mettre maintenant le cap sur Melbourne où il sera en lice dans les qualifications de l’Open d’Australie avec l’espoir de rejoindre Stan Wawrinka et Dominic Stricker dans le tableau principal.

Winnipeg enfonce Nashville Nino NIederreiter (à droite) au pressing sur le portier Juuse Saros. Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Le derby suisse du 30 décembre a souri à Nino Niederreiter. Sur sa glace, Winnipeg a battu le Nashville de Roman Josi 3-0 pour cueillir une quatrième victoire de rang. Deux réussites en supériorité numérique de Gabriel Vilardi en l’espace de 62’’ et le 42e blanchissage de Connor Hellebuyck, auteur de 22 arrêts, ont offert aux Jets leur 27e succès en 38 matches. Nino Niederreiter est, quant à lui, resté "muet" pour un troisième match de rang. Dans le camp adverse, Roman Josi a accusé un bilan de -1. Le défenseur bernois ne parvient pas à remettre sur les bons rails une équipe qui n’arrête pas de décevoir. Après cette 26e défaite en 37 matches, les Predators ne devancent que San Jose et Chicago pour le titre peu glorieux de cancre de la Ligue.

Une 25e défaite pour Washington Kyshawn George (à droite) commet la faute sur Josh Hart. Image: KEYSTONE/AP/Terrance Williams 25e défaite en 30 matches pour le Washington de Kyshawn Georges. Sur leur parquet, les Wizards se sont inclinés 126-106 devant New York. Privé de son atout maître Jordan Poole, touché à la hanche, Washington est resté dans le match jusqu’au troisième quarter avant de lâcher prise face à un adversaire contre lequel il s’était incliné en prolongation il y a trois jours. Un tir à 3 points d’OG Anmoby alors que le score était de 63-63 a été "le" panier qui a permis aux Knicks de prendre leur envol. Kyshawn Georges n’a pas traversé sa plus belle soirée de la saison. Aligné durant 25 minutes, le Valaisan a accusé un différentiel de -16 avec son 1/6 au tir. Il a marqué 4 points et a cueilli 5 rebonds pour sa dernière sortie de l’année. Kyshawn George et Washington entameront la nouvelle année mercredi avec la venue de Chicago.

L'été particulier de Janik Riebli Janik Riebli a récolté les fruits de son travail estival à la montagne. L'Obwaldien est monté samedi à Dobbiaco pour la deuxième fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. Il a ainsi enfin confirmé son potentiel, après une attente qui durait depuis janvier 2023 et une troisième place à Livigno. Mais depuis cet exploit, Riebli (26 ans) avait traversé une période plus difficile. La saison dernière, il a ainsi dû se contenter d'un quatrième et d'un sixième rang lors de la tournée en Amérique du Nord. Riebli, qui vient d'une famille d'agriculteurs d'Obwald, était parti à 16 ans à Davos pour se concentrer sur son sport. En été 2023, il a investi plus que jamais sur son entraînement de fond, mais cela l'a plongé dans un trou sur le plan mental. Il s'est senti vidé à l'arrivée de l'automne. Que du sport, c'est ennuyant "L'entraînement monotone en tant que professionnel ne m'a pas convenu. Je me suis senti inutile et malheureux. Passer l'été à l'alpage m'a manqué", a-t-il expliqué à Lenzerheide en préambule à cet hiver. "Un environnement exclusivement sportif, seulement de l'entraînement et de la récupération: c'est trop ennuyant pour moi." Cet été, l'Obwaldien a donc changé de programme. Il a passé presque un mois à la montagne sur un alpage proche du col du Glaubenbielen, au-dessus de Sörenberg. Il a pu enfin se consacrer à sa deuxième grande passion. "L'activité de paysan de montagne m'apporte énormément", raconte-t-il. "C'est mon équilibre de vie. Quand tu peux faire quelque chose avec passion, cela te redonne de l'énergie. Et quand tu as quelque chose dans la tête qui te distrait, là aussi tu reçois de l'énergie en retour." Programme chargé Traire, fabriquer du fromage et s'occuper du bétail n'a pourtant pas totalement rempli son agenda. Chaque jour, Riebli a rajouté deux unités d'entraînement à ses environ quatorze heures de travail à l'alpage. Mais il a toujours gardé en lui la joie et le plaisir: une passion provoque parfois de la souffrance, mais elle apporte malgré tout de la vitalité. A la base, Janik Riebli ne devait passer que quelques jours sur l'alpage. Mais un collaborateur s'est blessé, et il était hors de question pour le fondeur de laisser son père seul dans ces circonstances. Cette expérience a été tellement positive qu'il est déjà clair que Riebli junior passera une partie de l'été prochain sur l'alpage. Accord de l'entraîneur Certains entraîneurs auraient sans doute de la peine à accepter le choix du spécialiste de sprint, mais ce n'est pas le cas d'Eric Braten. Il n'a pas mis son veto, ce qui permet à Riebli de lancer une plaisanterie. "Peut-être qu'il n'était pas d'accord. Il m'en a parlé en anglais, mais mes connaissances dans cette langue sont très limitées!" Interrogé à ce sujet, l'entraîneur norvégien fait preuve de psychologie. "Si j'interdisais à Valerio Grond d'aller chasser aux Grisons lors de la première semaine de septembre, cela le rendrait très malheureux. C'est similaire pour Janik. Cette période à l'alpage est très importante pour lui. Cela lui donne un gros coup de boost sur le plan mental."Ski

Fribourg-Gottéron renverse Davos Une finale à gagner pour Julien Sprunger et Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Fribourg-Gottéron tient sa finale ! La formation de Lars Leuenberger peut remporter la Coupe Spengler ce mardi si elle s’impose face aux Straubing Tigers. Après deux jours de repos, Fribourg s’est imposé 4-2 devant le HC Davos, le détenteur du trophée, dans une demi-finale renversante. Menés 2-1 à l’appel du dernier tiers-temps, les Fribourgeois ont forcé la décision grâce à des réussites de Linden Vey, de Christoph Bertschy et de Jacob De La Rose, lequel a marqué dans la cage vide. Ce succès est mérité dans la mesure où Fribourg aurait pu forcer la décision lors d’un premier quart d’heure très abouti. Après l’ouverture du score de Vey en supériorité numérique, les Fribourgeois ont eu les occasions pour doubler la mise, notamment par Raphael Diaz. La tête sous l’eau, Davos pouvait toutefois virer en tête après 20 minutes grâce aux réussites de Matej Stransky e de Yannick Frehner dues en partie aux largesses défensives adverses. Pas vraiment irréprochable sur l’ouverture du score, Reto Berra s'est pleinement repris pour livrer la marchandise pour son retour dans la cage. Lars Leuenberger devrait très certainement encore s’appuyer sur l’expérience de son portier pour cette finale face à Straubing qui jouera un cinquième match en l'espace de... 88 heures. Une finale que Gottéron doit gagner pour conclure une année 2024 bien mouvementée sur une note positive.

Les Straubing Tigers en finale La joie de Joshua Samanski après son but improbable de la 50e minute. Image: KEYSTONE/EPA/TIL BUERGY Septième du Championnat d’Allemagne, les Straubing Tigers disputeront ce mardi dès 12h10 la finale de la Coupe Stanley. Personne n’attendait la formation bavaroise à pareille fête. A la surprise générale, elle s’est imposée 4-2 devant le Team Canada en demi-finale, moins de deux jours après avoir perdu 6-3 contre ce même adversaire. Straubing a forcé la décision sur un but improbable de Joshua Samanski à la 50e, avec un puck dévié qui a lobé le gardien Colten Ellis pour le 3-2. Les Allemands devaient ensuite marquer dans la cage vide par Tim Fleischer face à des Canadiens qui ont manqué de souffle dans cette fin de match. Malgré le doublé du Luganais Daniel Carr, le Team Canada n’a jamais eu la main dans ce match. Comme le Dynamo Pardubice la veille en quart de finale, les Canadiens se sont brisé les dents devant le gardien Zane McIntyre et des défenseurs à l’esprit de sacrifice exemplaire. La deuxième demi-finale opposera en soirée le HC Davos à Fribourg-Gottéron.

Fin de saison pour Jerry Turkulainen Jerry Turkulainen ne patinera plus pour Ajoie cette saison. Image: KEYSTONE/PostFinance Coup dur pour le HC Ajoie ! Le club jurassien devra se passer des services de son topscorer Jerry Turkulainen jusqu'à la fin de la saison. Le HC Ajoie précise que le Finlandais "a été touché au bas du corps suite à un contact appuyé lors du match du 21 décembre à Zoug". Avec ses 9 buts et ses 9 assists, Jerry Turkulainen est le meilleur compteur du championnat. Ce rappel souligne combien son absence risque de peser.

Zurich Lions: Marc Crawford quitte son poste d'entraîneur Fin de parcours à Zurich pour Marc Crawforf Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Canadien Marc Crawford a quitté son poste d'entraîneur des Zurich Lions pour raisons de santé mentale. Il sera remplacé jusqu'au terme de la saison par Marco Bayer, qui dirigeait les GCK Lions. Crawford (63 ans) a pris cette décision difficile après des mois de réflexion. Il avait déjà averti le club de ses problèmes, qui n'ont pas pu être résolus. "J'ai toujours attendu de mes joueurs qu'ils donnent le 100% pour l'équipe. Maintenant, je constate que je ne suis plus en mesure d'en faire de même, d'avoir le même engagement, la même concentration et la même dévotion", a expliqué le Canadien dans le communiqué publié par le club champion de Suisse. "C'est pourquoi je dois me retirer, pour permettre à ce groupe talentueux de continuer avec quelqu'un qui peut faire les efforts que l'équipe mérite", a poursuivi Crawford, qui a mené les Lions à deux titres de champion (2014, 2024). Il avait déjà entraîné le club de 2012 à 2016, avant de revenir aux affaires en décembre 2022. Son successeur était déjà dans l'organisation puisqu'il s'occupait des GCK Lions en Swiss League. Bayer (52 ans) a évolué de 1992 à 1994 avec le ZSC durant sa longue carrière de joueur (18 ans). Il entraîne depuis 15 ans et était aux commandes des GCK Lions depuis la saison dernière.

Valère Thiébaud met un terme à sa carrière Valère Thiébaud en plein effort Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Neuchâtelois Valère Thiébaud a décidé de mettre un terme à sa carrière, a indiqué Swiss Cycling. Le membre du quatuor de poursuite par équipe a évoqué des causes d'ordre sportif et financier. Thiébaud (25 ans) a comme meilleur résultat une médaille d'argent en poursuite par équipe aux championnats d'Europe 2021 à Granges. Il avait aussi remporté un diplôme dans la même discipline aux Jeux olympiques 2021 à Tokyo. Mais la déception d'avoir manqué la qualification pour les JO de Paris cet été a pesé lourd. D'autre part, le cycle olympique en vue des JO de Los Angeles 2028 vient de débuter et il est très difficile pour un pistard de subvenir à ses besoins financiers.

Le Mîlan AC aura un nouvel entraîneur Paulo Fonseca: par ici la sortie... Image: KEYSTONE/EPA/FILIPPO VENEZIA L'AC Milan va se séparer de son entraîneur Paulo Fonseca, en poste depuis juillet, rapporte la presse italienne. Le Portugais ne survivra pas au nul concédé dimanche contre la Roma (1-1). Selon le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, les dirigeants de l'AC Milan ont annoncé leur décision à Fonseca à l'issue du match. Elle sera officialisée dans la journée. L'AC Milan, dont le 19ème et dernier Scudetto remonte à 2022, est distancé dans la course au titre de champion d'Italie: il occupe la 8e place à 14 points du leader, l'Atalanta Bergame, avec toutefois un match en moins. Depuis son arrivée, Fonseca, 51 ans, n'a remporté que 12 matches sur 24 disputés, toutes compétitions confondues. Son équipe a certes battu l'Inter (2-1) dans le derby de Milan en septembre ou s'est imposé à Madrid face au Real en Ligue des champions (3-1) début novembre, mais elle n'est jamais parvenue à enchaîner les victoires. Selon la presse italienne, un autre technicien portugais, Sergio Conceicao, sans poste depuis son départ de Porto en juin dernier, va succéder à Fonseca.

Un 14e but pour Kevin Fiala Kevin Fiala (à droite) déborde Egor Zamula. Image: KEYSTONE/AP/William Liang Kevin Fiala a signé son 14e but de la saison lors du succès 5-4 à domicile de Los Angeles face à Philadelphia. Le St. Gallois a ouvert le score à la 6e minute. Kevin Fiala a marqué dans un angle fermé sur un lancer mal apprécié par le portier Aleksei Kolosov. Crédité d’un bilan de -2, le St. Gallois n’a toutefois pas été aussi déterminant dans ce succès que son capitaine Anze Kopitar, auteur des deux derniers buts des Kings lors d’un troisième tiers renversant. A Chicago, Lian Bichsel et Dallas ont infligé une 25e défaite aux Blackhawks de Philipp Kurashev. Aligné durant 12’41’’, Lian Bichsel présente un bilan de +1, celui de Kurashev dans le camp adverse fut neutre. Enfin à Detroit, l’ancien pigiste du HC Bienne Patrick Kane a atteint le seuil des 1300 points avec un but et un assist lors du succès 4-2 des Red Wings devant Washington. La soirée ne fut toutefois pas perdue pour Alexei Ovechkin qui est en passe de signer un retour tonitruant après avoir été absent pendant 16 matches. Le Russe a, à nouveau, marqué pour n’être plus qu’à 25 longueurs du fabuleux record des 894 buts de Wayne Gretzky.

Atlanta enchaîne Clint Capela (à gauche) à la lutte avec A.J. Lawson pour un nouveau succès des Hawks. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Clint Capela et Atlanta ont cueilli un quatrième succès de rang. Les Hawks se sont imposés 136-107 à Toronto face à une équipe qui a concédé sa dixième défaite d’affilée. Avec ses 34 points et ses 10 assists, Trae Young a été le leader des Hawks qui ont forcé la décision dans un troisième quarter remporté 40-24. Les Hawks ont ainsi entamé de la plus belle des manières leur série de six matches à l’extérieur qui les conduira à Denver le mercredi du Nouvel An pour un superbe défi face aux Nuggets de Nikola Jokic. Clint Capela a conclu son année sur une performance de choix. Le pivot genevois a signé son septième double double de la saison avec 11 points et 13 rebonds pour un différentiel de +15.

Un derby suisse en demi-finale Les Davosiens peuvent se congratuler. Ils sont toujours en vie dans "leur" Coupe Spengler. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Il y aura bien un derby suisse en demi-finale de la Coupe Spengler. Il opposera ce lundi soir Fribourg-Gottéron au HC Davos. Les Grisons ont assuré leur qualification à la faveur de leur succès 4-3 devant Kärpät Oulou. Ils nourrissent l’ambition de remporter "leur" Coupe Spengler une dix-septième fois. Mais pour y parvenir, ils devront éliminer des Fribourgeois qui auront l’avantage de la fraîcheur dans la mesure où ils n’ont pas dû passer par la case des quarts de finale. Le HC Davos a vraiment dû cravacher pour éviter toute mauvaise surprise dans son quart de finale. Les Grisons ont réussi une entame idéale pour mener 3-0 à la 25e, puis 4-1 à la 30e. Seulement, une pénalité de cinq minutes infligée à Nico Gross pour une charge contre la tête a brisé leur élan. Les Finlandais pouvaient revenir à 4-2. Ils signaient le 4-3 à la 48e minute sans toutefois pouvoir mener à bien leur remontada, Préféré à Sando Aeschlimann dans la cage davosienne, Luca Hollenstein a livré la marchandise dans les dernières minutes pour offrir à cette Coupe Spengler cette demi-finale alléchante. La première mettra aux prises dans l’après-midi le Team Canada aux Straubing Tigers.

Une troisième défaite en trois matches pour la Suisse Un dimanche difficile pour Elijah Neuenschwander, "chassé" après le premier tiers. Image: KEYSTONE/AP/Spencer Colby Troisième défaite en trois matches pour la Suisse au Championnat de monde M20 d’Ottawa ! Après avoir été battue par la République tchèque et la Slovaquie, elle s’est inclinée 7-5 devant la Suède. Menée 6-1 à l’appel de la troisième période, la formation de Marcel Jenni a marqué à quatre reprises en power play pour concéder une défaite que l’on peut qualifier d’honorable. Avant ce baroud d’honneur, les Suisses avaient toutefois accusé trop de largesses sur le plan défensif pour mériter un meilleur sort. Le remplacement d’Elijah Neuenschwander par Christian Kirsch dans la cage après le premier tiers n’a, ainsi, pas vraiment payé. Impliqué sur quatre des cinq buts suisses, Kimo Gruber fut la bonne surprise de cette rencontre. Le joueur des Zurich Lions devra évoluer dans le même registre mardi face au Kazakhstan dans une rencontre dont l’enjeu sera une place en quart de finale. Comme les Suisses, les Kazakhs n’ont pas encore cueilli le moindre point dans ce tournoi.