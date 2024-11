Winnipeg et Niederreiter inarrêtables ++ Atlanta bat le champion

Miro Muheim n’est pas le premier joueur suisse à vivre l’expérience unique de porter les couleurs du SV Hambourg, l’un des clubs les plus emblématiques d’Allemagne. Stéphane Henchoz, Raphaël Wicky, Johan Djourou et Valon Behrami, dans un passé plus ou moins lointain, ou plus récemment Vasilije Janjicic et Léo Lacroix avaient pu mesurer l’immense engouement qui entoure le club victorieux de la Coupe des clubs champions en 1983. "St. Gall est un club historique aussi. Mais à Hambourg, j’ai découvert un autre monde, lâche-t-il. La couverture médiatique et la ferveur des fans sont vraiment impressionnantes"

Contre Fritz, qu'il avait nettement battu en finale du dernier US Open, Sinner a connu une mise en route compliquée, gêné par une première balle déficiente (62%) et l'agressivité de l'Américain. A deux reprises, à 2-2, puis 3-3, il s'est retrouvé en difficulté sur sa mise en jeu. Il s'est malgré tout tiré d'affaire en profitant, dans les échanges décisifs, de la fébrilité de son adversaire, auteur de quinze fautes directes dans cette manche.

Avec chacun une victoire, Fritz et Medvedev, vainqueur plus tôt de l'Australien Alex de Minaur (ATP 9) 6-2 6-4, peuvent encore atteindre le dernier carré. S'il bat sèchement Sinner en deux sets, Medvedev peut même priver l'Italien, vainqueur cette année de sept titres, dont l'Open d'Australie et l'US Open, des demi-finales. De Minaur, qui découvre les ATP Finals, a en revanche perdu tout espoir d'atteindre les demi-finales.

Les hommes de Jan Cadieux n'ont pas manqué l'opportunité d'enfoncer le clou et de s'offrir un match retour "tranquille" mercredi prochain. Le 4-0 de Granlund en power-play à la 45e, puis le 5-0 de Palve, assurent presque la qualification genevoise pour la suite de la compétition. On rappelle en effet que Lausanne va devoir s'imposer avec au moins cinq buts d'écart pour avoir droit à une prolongation, ou de plus de cinq buts pour se qualifier. Un scénario hautement improbable.

Tout aurait pu (et dû) changer à la 23e lorsque Roger Karrer s'est fait l'auteur d'une vilaine charge à la tête de Jason Fuchs, de retour après quelques semaines à l'infirmerie. Sauf que cette pénalité de cinq minutes assortie d'une méconduite de match a profité aux...Aigles. Marco Miranda a trouvé Tanner Richard pour un 2-0 en infériorité numérique. Ce but a sapé le moral des Vaudois qui ont ensuite encaissé le 3-0 à la 35e de la crosse d'Oula Palve, prêté par Ajoie pour quelques matches.

Difficile pour les Vaudois de pester contre ce but, étant donné le nombre d'occasions des Genevois au cours de vingt premières minutes. Sans un Kevin Pasche à son affaire, le premier but des Grenat serait en effet tombé bien plus tôt. A la 17e, Manninen, déjà lui, s'est cassé les dents sur Pasche après un cafouillage dans la défense vaudoise et alors que les Lions étaient en supériorité numérique.

Les deux premiers derbies lémaniques en championnat avaient tourné à l'avantage du LHC. Deux victoires d'un but (2-1 et 3-2) qui montraient bien que les deux formations étaient plus proches que le classement de National League ne veut le faire croire.

Les Fribourgeois ont mis le nez à la fenêtre à la 25e et les deux équipes se sont un peu rendu coup pour coup sans que le score ne bouge. Et puis à la 34e, McLaughlin a pu travailler trop facilement dans la défense de Gottéron avant de servir Rosen pour le 1-0.

Les Dragons sont bien entrés dans la partie avant de voir les Suédois prendre l'ascendant. La partie s'est équilibrée au cours du tiers médian avec plusieurs actions de part et d'autre et des gardiens concentrés.

Un score de football et toujours cette difficulté à marquer des buts pour les joueurs de Pat Emond. Mais l'essentiel demeure que Fribourg peut encore espérer franchir l'écueil et voir les quarts.

Fribourg s'est incliné à l'occasion du match aller des 8es de finale de Champions League. A Växjö, les Dragons ont été battus 1-0 et tout reste possible pour le match retour.

Ce résultat signifie qu'il faudra attendre la dernière journée de ce groupe jeudi pour connaître les deux qualifiés pour les demi-finales, quel que soit le résultat du match entre le no 1 mondial Jannik Sinner et l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) mardi soir.

Medvedev, bien plus inspiré que lors de sa défaite 6-4 6-3 contre l'Américain Taylor Fritz dimanche, n'a jamais été inquiété par le 9e mondial qui découvre le Masters cette année. Très agressif, le Russe, vainqueur de l'épreuve qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année en 2020, a pris le service de son adversaire dès le troisième jeu et a empoché la première manche en 40 minutes.

Par ailleurs, "FOB Management SA" annonce le retour d'Oliver Vogt - engagé cet été comme General manager du club et pas conservé après ses trois mois d'essai - en tant que responsable du développement. Il aura notamment la tâche de stabiliser la position de leader du club dans la basket suisse, d'accélérer les projets de croissance et d'innover dans l'offre des produits et services.

"Match of the Day" est une très populaire émission de football diffusée sur la BBC, qui propose des résumés de chaque rencontre de Premier League. La semaine dernière, Lineker, qui fêtera ses 64 ans à la fin du mois, a déclaré au magazine Esquire qu'il devrait "ralentir à un moment donné."

L'ancien international anglais Gary Lineker va quitter la présentation de "Match of The Day" au terme de la saison. Il occupait le poste depuis 1999.

Gary Lineker va quitter "Match of the Day" Image: KEYSTONE/AP PA/LUCY NORTH

A Calgary, Los Angeles a cédé devant la verve du capitaine adverse Mikael Backlund, auteur d’un but et d’un assist. Kevin Fiala est resté "muet" pour un troisième match de suite. Le St. Gallois se doit de réagir au plus vite, dès mercredi à Denver.

La défaite a été au rendez-vous lundi soir pour Roman Josi et Kevin Fiala. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 3-2 face à Colorado, le Saint-Gallois et Los Angeles 3-1 à Calgary.

Sorti du banc, Kyshawn George a inscrit 8 points, cueilli 2 rebonds et délivré 3 assists pour un temps de jeu de 25’ et un différentiel de -4. Le Valaisan et ses coéquipiers restent au Texas pour affronter mercredi le San Antonio de Victor Wembanyama, auteur de 34 points – avec un 6 sur 12 à 3 points - lundi soir lors de la victoire 116-96 devant Sacramento.

Lausanne n'a pas le blues du finaliste battu

2e de National League derrière Zurich, le LHC n'est pas en dépression après avoir perdu la finale la saison passée. Mardi, les Lions accueillent Genève pour le match aller des 8es de finale de la CHL.

Il y avait le risque de vivre un début de saison compliqué. Malgré la qualité de l'effectif, la perte de la finale au 7e match en avril dernier pouvait engendrer des lendemains difficiles, comme ce fut le cas pour Bienne la saison dernière après la finale perdue contre Genève. Le départ du gardien Connor Hughes, du défenseur suédois Christian Djoos et la blessure du défenseur Lawrence Pilut ne laissaient pas augurer d'un automne réjouissant pour les Vaudois.

Et pourtant. Après 19 parties de championnat, le LHC occupe une belle deuxième place. En lice en Champions League, les hommes de Geoff Ward se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En dépit de certaines blessures, les Lions ont tout de même trouvé le moyen d'avancer.

Nouveaux joueurs, nouvelle énergie

Si ce début de saison a pu surprendre certains observateurs, il n'a pas bousculé le directeur sportif John Fust. "On a le même noyau, la même culture, le même staff, mais on a changé onze joueurs, ce qui fait que cela évite d'avoir la gueule de bois à la suite de la finale perdue, explique-t-il. Parce qu'il y a une nouvelle énergie et que les nouveaux joueurs amènent de nouvelles dimensions dans notre jeu."

Mais le Canado-Suisse prône l'humilité et connaît trop bien son sport pour se caresser le ventre: "Je suis content, mais on n'a pas créé cette séparation au niveau du classement. La situation est serrée. Il y a encore beaucoup de travail et cette pause internationale a fait du bien sur le plan physique et mental. Octobre fut chargé et novembre va l'être aussi et on sait que c'est le push jusqu'à mi-décembre qui est important. On doit continuer à essayer de s'améliorer. Il va y avoir des problèmes et il faudra savoir réagir aux blessures. Il y a des obstacles chaque semaine, mais ce sont des challenges que l'on aime avoir pour les surmonter."

Duo de jeunes gardiens: un risque calculé

Après la saison, John Fust et le staff ont analysé l'équipe et décelé les points faibles. L'ajout de nouveaux étrangers était un moyen d'améliorer le groupe. "Seulement la question qui demeure c'est toujours: est-ce que la mayonnaise va prendre, précise John Fust. Mais c'est aussi pour ça qu'on a confiance en notre coaching staff."

Très solide en play-off, Connor Hughes a logiquement choisi d'aller tenter sa chance en Amérique du Nord. Pour le remplacer, le LHC a misé sur un jeune duo de portiers composé de Kevin Pasche et d'Antoine Keller. Un vrai risque, non? "C'était un risque calculé, répond Fust. Je crois que quand on place la confiance sur un joueur, il va proposer de meilleures performances, parce que la confiance est essentielle. On a vu le développement rapide de Kevin Pasche. Il y avait un risque de lui donner plus de responsabilités, mais avec sa personnalité j'étais prêt à prendre ce risque."

Un power-play qui cartonne

Avant de reprendre le championnat, Lausanne reçoit Genève pour le match aller des huitièmes de finale de la Champions League. En raison de la Nuit des Lions agendée le mercredi 20 novembre, il a fallu intervertir l'ordre des matches. Mieux classé, le LHC aurait dû recevoir les Genevois lors du retour.

Cela ne dérange pas le directeur sportif qui voit plutôt d'un bon oeil financier ces rencontres face aux Aigles: "En tant que gestionnaire d'un budget, je suis très content que l'on soit tombé contre Genève après trois déplacements assez longs et chers. En plus, les chiffres de vente de notre match à domicile sont bons."

Et Lausanne peut compter sur un avantage numérique en feu. Avec un taux de réussite qui frise les 34%, le power-play du LHC cartonne. John Fust a-t-il une explication? "Il y a plusieurs facteurs. La confiance, les petits ajustements, la liberté du coaching et trouver la bonne alchimie. Quand tout fonctionne, c'est magnifique. Est-ce qu'on va garder ce niveau? Probablement pas, mais on doit en profiter après des années difficiles à Lausanne. Chacun joue son rôle et on a plusieurs options."