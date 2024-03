Xabi Alonso reste ++ Roman Josi et les Predators dépassés

Xabi Alonso: une saison de plus à Leverkusen Xabi Alonso: un job à terminer à Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Xabi Alonso sera toujours l’entraîneur du Bayer Leverkusen la saison prochaine. Agé de 42 ans, l’Espagnol a officialisé ce choix devant la presse. Courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, deux clubs dont il avait défendu les couleurs en tant que joueur, Xabi Alonso est au bénéfice d’un contrat avec Leverkusen qui court jusqu’au 30 juin 2026. Il avait succédé au Lucernois Gerardo Seoane en octobre 2022. Cette saison, le Bayer est toujours invaincu en 38 rencontres. Il est en tête de la Bundesliga avec 10 points d’avance sur le Bayern Munich. Il disputera une demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Fortuna Düsseldorf (D2) et un quart de finale de l’Europa League face à West Ham. "Mon job n’est pas encore à Leverkusen n’est pas encore terminé", indique l’ancien demi dont le relais majeur sur le terrain est Granit Xhaka.

Roman Josi et les Predators dépassés en Arizona Roman Josi et Nahsville sont tomés en Arizona. Image: KEYSTONE/FR172039 AP Fin de série pour Nashville ! Après dix-huit matches sans connaître la défaite dans le temps réglementaire, les Predators ont bu la tasse à Tempe face à Arizona. Les Coyotes de Janis Moser se sont, en effet, imposés 8-4 pour mettre un terme à cette série incroyable des Predators qui ont cueilli 34 points en 18 matches depuis une défaite 9-2 le 15 février contre Dallas. C’est Logan Cooley, un rookie de 19 ans, qui fut le bourreau des Predators avec son premier hat trick en NHL. Roman Josi a traversé une soirée contrastée et historique qui a vu Nashville mener pourtant 2-0 après 5’11’’ de jeu. Le Bernois a délivré trois passes décisives pour atteindre le seuil des 500 assists en saison régulière en exactement 900 matches, mais il a accusé un bilan de -3. Le jour sans du gardien Juuse Saros, "chassé" après avoir concédé six buts sur les vingt-huit tirs qui lui ont été adressés a pesé lourd dans la balance. Crédité pour sa part d’un bilan neutre pour une présence de 19'47’’ sur la glace, Janis Moser fut le seul Suisse victorieux jeudi. Comme Roman Josi, Philipp Kurashev avec Chicago, Nino Niederreiter avec Winnipeg, Pius Suter avec Vancouver et Kevin Fiala avec Los Angeles ont également connu l’amertume de la défaite.

Dejounte Murray crucifie les Celtics Dejounte Murray: il a pratiquement battu les Celtics à lui tout seul. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore On n’arrête plus Atlanta ! Emmené par un Dejounte Murray au sommet de son art, les Hawks ont à nouveau battu Boston, la meilleure equipe de la Ligue, pour cueillir un quatrième succès de rang. Sur son parquet, Atlanta s’est imposé 123-122 dans la prolongation. Auteur des 11 points de son équipe dans cette prolongation, Dejounte Murray a permis à ses couleurs de battre une deuxième fois les Celtics en l’espace de quatre jours. Il a inscrit 44 points pour battre son record personnel un soir où sa présence sur le terrain avait été remise en question en raison de douleurs dorsales... Clint Capela a, lui aussi, livré la marchandise. Aligné durant 33 minutes, le Genevois a inscrit 12 points et a cueilli 13 rebonds pour un cinquième double double consécutif. Il sera appelé à prendre de plus en plus de responsabilités ces prochaines semaines en raison de l’absence prolongée de son "backup" Saddiq Bey qui a été opéré au genou gauche mercredi.

Grigor Dimitrov donne la leçon à Carlos Alcaraz Grigor Dimitrov sans doute plus fort que jamais. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Comme pour Iga Swiatek, il n’y aura pas de "Sunshine Double" pour Carlos Alcaraz. Le vainqueur d’Indian Wells est tombé en quart de finale à Miami. Carlos Alcaraz s’est incliné 6-2 6-4 devant un flamboyant Grigor Dimitrov (ATP 12). Cette défaite risque de lui coûter sa place de no 2 mondial si Jannik Sinner, opposé à Daniil Medvedev ce vendredi en demi-finale, remporte le tournoi. "J’ai eu l’impression d’avoir 13 ans sur le court tant Grigor était fort", avoue le joueur de Mucie. "Parfois le génie est dans la simplicité. Mais c'est très dur de le transposer sur le court", souligne Grigor Dimitrov opposé ce vendredi, le Bulgare affrontera Alexander Zverev (ATP 5) dans une rencontre qui ne sera pas une rencontre comme les autres. S’il s’impose, il retrouvera le top ten pour la première fois depuis 2018. Il serait alors l’unique joueur qui frappe son revers à une main classé parmi les dix meilleurs. A 32 ans, celui qui avait remporté le Masters en 2017 ne semble jamais avoir été aussi fort. Future retraitée des courts – elle arrêtera sa carrière à la fin de l’année – Danielle Collins (WTA 53) s’est qualifiée, quant à elle, pour la finale du simple dames. L’Américaine a battu 6-3 6-2 la Russe Ekaterina Alexandra (WTA 16) pour défier samedi la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4). Danielle Collins n’avait encore jamais atteint la finale d’un WTA 1000.

Fribourg-Gottéron tient bon et rejoint le dernier carré Killian Mottet a ouvert le score pour Fribourg en faisant le tour de la cage de Niklas Schlegel. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron jouera les demi-finales des play-off de National League. Les Dragons ont obtenu leur qualification en s'imposant 4-2 contre Lugano dans l'acte VII décisif. Comme lors des six premiers matches, l'équipe qui a ouvert le score a remporté la partie. Après un round d'observation entre deux équipes jouant leur saison, Niklas Schlegel, qui venait de perdre sa canne après avoir été sauvé par son poteau, s'est fait surprendre par la vitesse de Killian Mottet derrière son but (18e). Christoph Bertschy, pénalisé juste avant la première sirène, a ensuite donné deux longueurs d'avance aux Dragons en mettant fin au passage à un mutisme long de 16 matches. A l'instant où il est revenu sur la glace, l'attaquant a reçu une offrande de Sandro Schmid avant de tromper Schlegel entre les jambes (22e). Le break en poche et alors qu'ils évoluaient à 5 contre 4, les Fribourgeois ont concédé un premier but tessinois. Un tir en revers précis de Daniel Carr a battu Reto Berra, lui aussi séparé de sa crosse quelques instants plus tôt (25e). Tendu jusqu'au bout Les hommes de Christian Dubé ont toutefois corrigé cette bévue quelques minutes plus tard en power-play. Chris DiDomenico, bien décalé par Ryan Gunderson, a redonné un peu d'air à ses couleurs d'un puissant tir sur réception (30e). Mais en voyant Calvin Thürkauf dévier du patin un puck au fond des filets de Berra (40e), les 9095 spectateurs fribourgeois ont compris qu'ils allaient devoir retenir leur souffle jusqu'au bout. Après quatre minutes sans craquer à 4 contre 5 et un but de Bertschy dans la cage vide, ils ont finalement pu laisser éclater leur joie.

Liberty Media veut la MotoGP en plus de la F1 La MotoGP bientôt dans l'escarcelle de Liberty Media Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le groupe américain Liberty Media, propriétaire de la formule 1, veut racheter Dorna Sports, la société possédant les droits de la MotoGP. Le montant serait de plus de 4 milliards d'euros. Dorna Sports, qui est basée à Madrid et possède notamment, outre les droits sur le championnat de MotoGP, ceux sur le championnat de Superbike, est aujourd'hui contrôlée à 40% par le fonds Bridgepoint et à 39% par le Fonds d'investissement du régime de retraite du Canada, rappelle le quotidien britannique. Le reste du capital est entre les mains des dirigeants de Dorna. L'accord avec Liberty Media valorise Dorna à plus de 4 milliards d'euros, dette incluse, selon le Financial Times. Cette acquisition, qui offrirait au groupe Liberty Media le contrôle de la F1 et du MotoGP, pourrait toutefois être scrutée de près par les instances de contrôle de la concurrence. Le fonds CVC, un temps propriétaire des deux mêmes championnats, avait par exemple été contraint par le gendarme européen de la concurrence de céder en 2006 le championnat moto quand il avait acquis la F1, dont il a cédé le contrôle à Liberty Media en 2017, rappelle encore le Financial Times.

LHC: Recours contre la suspension d'Almond rejeté La suspension de Cody Almond (LHC/à gauche) est confirmée Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Tribunal du Sport de la fédération suisse a rejeté le recours du Lausanne HC dans le cas Cody Almond La décision prise en première instance est confirmée, annonce Swiss Ice Hockey dans un communiqué, et l'attaquant du LHC reste suspendu pour cinq matches. Almond a été sanctionné par le Juge unique pour avoir chargé le Davosien Davyd Barandun à la tête dans les derniers instants de l'acte IV d'un quart de finale des play-off dont le vainqueur sera connu samedi soir après le match no 7. Le Canado-Suisse a déjà purgé deux matches.

Le TAS rejette le recours du Servette FC Takuma Nishimura demeurera la seule recrue officielle du SFC dans le mercato hivernal Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le Tribunal arbitral du sport a rejeté le recours du Servette FC concernant la décision prise fin février par la Commission des transferts de la Swiss Football League. Celle-ci n'avait pas accordé de dérogation aux Grenat pour radier deux joueurs supplémentaires hors délai et pouvoir aligner ainsi deux nouvelles recrues. Servette avait déposé un appel urgent auprès du TAS afin d'obliger la SFL à radier Boubacar Fofana et Chris Bedia du contingent genevois, ou à accorder au club une dérogation afin d'inscrire Bassirou Ndiaye et Omar Rekik dans son effectif officiel. Parmi les recrues hivernales, seul le Japonais Takuma Nishimura Takuma Nishimura a intégré le cadre servettien en bonne et due forme. Une procédure accélérée a été menée par le TAS, dont le siège se situe à Lausanne, et les parties ont été entendues le 22 mars au cours d'une audience. Le Tribunal arbitral sportif souligne dans son communiqué que "les motifs de la sentence arbitrale seront notifiés aux parties à une date ultérieure."

Lustenberger mettra fin à sa carrière au terme de la saison Fabian Lustenberger mettra fin à sa carrière au terme de la saison Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Young Boys devra se trouver un nouveau capitaine cet été. Fabian Lustenberger (35 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette saison, a annoncé YB sur les réseaux sociaux. Lustenberger n'aura connu que trois clubs durant sa longue carrière. Il a fait ses débuts à 17 ans au FC Lucerne. Après seulement 30 matches de Super League avec le FCL, Lucien Favre l'a fait venir à Berlin, où il a évolué au Hertha BSC d'août 2007 à juin 2019. Il aura ensuite défendu durant cinq ans les couleurs d'un autre BSC, le BSC Young Boys. "Après 18 ans de football professionnel, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite", déclare Lustenberger sur le site Internet des Young Boys. "Je garderai un excellent souvenir de mes débuts au FC Lucerne, de mes douze années au Hertha et de mes cinq années aux Young Boys, en particulier bien sûr des titres de champion (réd: 3) et des Coupes (2) remportées avec YB. Je ferai tout pour que nous couronnions également cette saison par un titre." International à trois reprises, Fabian Lustenberger continuera à travailler pour les Young Boys après sa carrière, confirme le directeur sportif Steve von Bergen qui a joué aux côtés de Lustenberger au Hertha Berlin. Lustenberger travaillera dans une fonction encore à définir auprès de la relève d'YB.

Un 3e succès d'affilée pour les Hawks Capela (15) et les Hawks ont dominé Portland 120-106 mardi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela et les Hawks ont su enchaîner un troisième succès consécutif en NBA mardi. Deux jours après sa "remontada" historique face à Boston, Atlanta a dominé Portland 120-106. Les Hawks ont forcé la décision au début de la deuxième mi-temps face aux Trail Blazers, inscrivant 11 points d'affilée pour prendre 16 longueurs d'avance (76-60). Dejounte Murray (30 points, 7 passes décisives) et Cie ont parfaitement géré cet avantage, Portland ne revenant ensuite jamais à moins de 9 points. Clint Capela a confirmé son excellente forme en cumulant 13 points et 10 rebonds pour signer son quatrième double double consécutif, le neuvième dans ses dix dernières sorties. L'intérieur genevois de 29 ans, également auteur de 4 interceptions et 3 contres, disputait mercredi son 600e match de saison régulière. Il a atteint la barre des 10 points pour la 400e fois en phase qualificative. Cette victoire, sa 33e en 72 matches, permet à Atlanta de se rapprocher un peu plus d'une place dans le play-in. Les Hawks, toujours 10es de la Conférence Est, comptent toujours cinq victoires de plus que Brooklyn (11e avec 28 succès pour 45 défaites). Les Nets sont d'ailleurs désormais la seule équipe susceptible de priver Atlanta de play-in.

Murat Yakin n'a pas perdu son temps Murat Yakin n'a pas perdu son temps. Des gagnants, des perdants, un nouveau système défensif qui a fait ses preuves et un immense chantier à déblayer en attaque: le rassemblement de mars de l'équipe de Suisse a livré bien des enseignements. Yvon Mvogo, Fabian Schär, Dan Ndoye et, bien sûr, l'irremplaçable Xherdan Shaqiri s'avancent comme les grands vainqueurs de ce rassemblement. Ils sortent de ces dix jours de vie commune entre La Manga, Copenhague et Dublin avec un statut renforcé. Yvon Mvogo a démontré qu'il pouvait bien se profiler comme un no 1 fiable dans les buts si les circonstances devaient l'exiger. Fabian Schär a été le défenseur le plus précieux tant à Copenhague qu'à Dublin pour avoir le droit de faire le match avec Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez pour les deux places en défense centrale au côté de Manuel Akanji. Quant à Dan Ndoye, il est aujourd'hui le meilleur candidat pour occuper le rôle de piston gauche avec un apport offensif évident qui fait oublier ses quelques largesses. Indispensable Shaqiri Match winner à Dublin avec ce coup franc magnifique pour son 30e but en sélection, Xherdan Shaqiri a rappelé que la Suisse ne peut pas vraiment "exister" sans lui. En Irlande, le duo qu'il a formé avec Zeki Amdouni a proposé certaines séquences que l'on n'avait pas vues à Copenhague trois jours plus tôt entre Ruben Vargas et Noah Okafor. Trop brouillon lors de son entrée en jeu à Dublin, ce dernier a perdu des points dans ce rassemblement. Murat Yakin pensait sans aucun doute à lui lorsqu'il évoquait la déception suscitée par quelques performances individuelles. Celle d'Eray Cömert fut également insuffisante. Sa titularisation à Dublin - alors que l'on attendait plutôt celle de Becir Omeragic - fut la seule erreur commise par le sélectionneur lors de ces deux premières rencontres amicales de l'année. Enfin, Silvan Widmer accuse toujours un certain déficit dans le domaine athlétique après avoir été longtemps blessé cet hiver. "Il doit monter en régime, c'est vrai", admet Murat Yakin, qui bénéficie avec Kevin Mbabbu d'une réelle alternative pour occuper le flanc droit. Murat Yakin recherche son Schillaci Le 15 juin à Cologne face à la Hongrie pour son entrée en lice à l'Euro, la Suisse sait qu'elle défendra avec une ligne de trois. Mais elle ne sait pas encore comme elle attaquera pour aller chercher une victoire qui sera impérative. Espéré mais encore bien loin d'être acquis si l'on écoute le discours très prudent de Murat Yakin, le retour de Breel Embolo règlera-t-il tous les problèmes ? Avec un Xherdan Shaqiri qui ne pourra très certainement pas enchaîner trois titularisations en l'espace de huit jours, Murat Yakin mesure pleinement la "folie" de miser exclusivement sur le joueur de Monaco après sa grave blessure au genou. "Je ne ferme aucune porte", a rappelé le sélectionneur mardi soir. Du néophyte Dereck Kutesa au "revenant" Haris Seferovic en passant par le futur naturalisé Joël Monteiro, Murat Yakin entend explorer toutes les pistes d'ici le mois de juin. "La forme du moment primera, dit-il. Les premiers jours du rassemblement de mai me laisseront du temps à la fois pour travailler notre jeu offensif et pour tenter des choses." Le temps aussi pour trouver peut-être cet appelé de la dernière heure qui se muera en homme providentiel, comme Toto Schillaci lorsqu'il avait failli emmener l'Italie sur le toit du monde lors du Mondial 1990. On a le sentiment que seule cette pêche miraculeuse peut permettre à la Suisse de faire aussi bien que lors du dernier Euro, de redevenir une équipe qui fasse vraiment peur. Souvent porté par son instinct durant sa carrière d'entraîneur, Murat Yakin jouera son destin sur un ultime coup de dés.

Un match no 7 de tous les dangers pour Gottéron Le premier match no 7 dans ces play-off de National League se déroule jeudi soir dès 20h à Fribourg. Gottéron se retrouve sous pression à l'heure d'accueillir l'outsider Lugano avec une place en demi-finale en jeu. Brillants 2es de la saison régulière après avoir dépassé pour la première fois les 100 points, les Dragons ont gagné les actes I et V sur leur glace de St-Léonard. Mais ils s'étaient inclinés en prolongation lors du troisième match de la série, après s'être retrouvés en infériorité numérique. L'avantage de la glace est non négligeable dans un septième match. Comme le soulignait La Liberté dans son édition de mercredi, l'équipe évoluant à domicile s'est imposée à 35 reprises en 43 duels dans cette situation. Gottéron a d'ailleurs gagné ses deux actes VI livrés à St-Léonard. Fribourg garde un excellent souvenir de son plus récent septième match, remporté 6-1 à domicile en quart de finale des play-off 2013 sur la route de sa dernière finale. Du côté de Lugano, le dernier match no 7 a laissé des traces: les Tessinois s'étaient inclinés 2-0 face aux Zurich Lions lors de la "finalissima" de 2018, à domicile. Une chose est certaine: les Fribourgeois devront se montrer bien plus disciplinés que mardi à Lugano, où les pénalités leur ont coûté deux buts. Lors des trois matches remportés par les Tessinois, les joueurs du coach Christian Dubé ont d'ailleurs encaissé cinq buts sur neuf en infériorité numérique.

Le match parfait pour le LHC Lawrence Pilut (LHC),peut savourer. Le LHC a éteint le HC Davos dans l'Acte VI. Image: KEYSTONE/PostFinance Le Lausanne HC a remporté l'acte VI des quarts de finale de play-off. En battant Davos 5-2, les Vaudois ont arraché un 7e match à domicile vendredi. Berne en a fait de même en dominant Zoug (3-0). Les demi-finales sont toujours à portée de Lausanne. Après avoir peiné à trouver le chemin des filets lors des deux précédents matches face à Davos, les hommes de Geoff Ward se sont déplacés dans les Grisons en conquérants pour égaliser à 3-3 dans la série. En adoptant l'adage inusable qu'il faut avoir la mémoire courte en play-off, les Lausannois ont oublié que le gardien Aeschlimann était une assurance tous risques. A la mi-match, les attaquants vaudois avaient déjà transpercé l'ultime rempart à cinq reprises, forçant Josh Holden à réclamer un temps mort pour remobiliser ses troupes. Après l'ouverture du score en power-play de Suomela (7e), Sekac a doublé la mise sur un bon travail de Rochette (10e). La réduction du score par Bristedt à 5 contre 4 (13e) aurait pu faire douter les visiteurs, mais ces derniers ont poursuivi sur leur lancée. Suomela encore (24e et 27e), puis Rochette en échappée (31e) ont même chassé de sa cage Aeschlimann, remplacé par Senn. Berne solide et toujours vivant L'ultime tiers a surtout une affaire de gestion pour le LHC, avec quelques charges musclées distribuées ça et là. La réduction du score de Bristedt sur penalty en fin de partie (55e) n'a pas ébranlé les Lions. Dans une rencontre bien moins productive offensivement, le CP Berne a également obtenu le droit de disputer à Zoug un acte VII. Devant leur public, les Ours se sont imposés 3-0. Des buts signés Colton (20e), Scherwey (43e) et Luoto dans la cage vide (58e) ont suffi à leur bonheur.

Olympic accroché avant de dérouler Jonathan Kazadi déborde Axel Ugurtas pour mener Olympic à la victoire. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Olympic a connu une entrée en matière délicate dans les play-off de SBL. Les Fribourgeois ont néanmoins dominé Nyon 87-68 dans l’acte I de ce quart de finale. Grandissime favori à sa propre succession, Olympic a souffert bien plus que prévu face à une équipe qui a arraché son ticket pour les séries finales lors de l’ultime journée de la phase préliminaire. Nyon a ainsi mené 5-0, puis 7-1 après moins de trois minutes de jeu. Les Vaudois ont certes encaissé un partiel de 10-0 dans le deuxième quart, mais ils n’ont rien lâché pour atteindre la pause avec 1 point de retard (37-36). Ils ont même pu reprendre les commandes à la 24e (42-44). Mais Olympic a alors serré sa garde pour s’éviter toute mauvaise surprise, inscrivant 12 points de suite pour s’offrir une marge de 18 longueurs à la 33e (70-52). Les autres matches de cette soirée ont également souri à l’équipe recevante. Massagno a dominé Pully Lausanne 96-77, alors que les Lions de Genève se sont imposés 78-61 face à Monthey Chablais.