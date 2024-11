Xamax est en colère ++ Vinicius absent pour le déplacement à Liverpool

Xamax veut rejouer le match contre Thoune Le Neuch Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Neuchâtel Xamax conteste juridiquement sa défaite 3-2 subie contre Thoune dans le match au sommet de la Challenge League. Les Rouge et Noir demandent que le match de vendredi soir soit rejoué. Les Neuchâtelois ont déposé un protêt après ce match de la 15e journée contre le but égalisateur de Thoune à 2-2, ce que le club a confirmé lundi. Selon eux, l'arbitre Hüseyin Sanli a commis une irrégularité lors de la scène en question. Avant que le défenseur de Xamax Euclides Cabral ne reprenne de la tête un centre dans son propre but à la 89e minute, offrant ainsi l'égalisation à Thoune, Sanli aurait selon Xamax interrompu le match pour une faute. Le cas a été transmis à la Commission de discipline de la Swiss Football League.

Vinicius Jr forfait pour le déplacement du Real à Liverpool Vinicius Jr ne jouera pas à Liverpool mercredi Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior est forfait pour le match de Ligue des champions mercredi sur le terrain de Liverpool, a indiqué le club espagnol. Le Brésilien est touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Il a lui-même brièvement commenté cette annonce sur ses réseaux sociaux: "Les cadences infernales....... Place à la convalescence", a-t-il écrit sur X. Comme de coutume, le club madrilène ne donne aucune indication sur la durée d'indisponibilité du Brésilien. Mais d'après des médias espagnols, celle-ci pourrait être de près d'un mois.

Dan Tangnes quittera Zoug en 2025 Dan Tangnes quittrera Zoug au printemps prochain Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Dan Tangnes quittera Zoug au terme de cette saison 2024/25 malgré un contrat valable jusqu'en 2026. Le technicien norvégien de 45 ans souhaite rejoindre sa famille en Suède, souligne l'EVZ dans un communiqué. Il est en poste depuis l'été 2018. "Ces sept années ont été marquées par de nombreuses expériences inoubliables, des succès et des amitiés. J'en suis incroyablement reconnaissant", déclare Dan Tangnes, cité dans le communiqué du club. Sous sa houlette, Zoug a ainsi conquis une Coupe de Suisse en 2019, puis deux titres nationaux en 2021 et 2022. "Mais ma famille est rentrée en Suède il y a deux ans et je souhaite me rapprocher de ma femme et de ma fille de 14 ans. J'ai donc demandé à l'EVZ de résilier mon contrat à la fin de cette saison", explique encore Dan Tangnes, dont la succession sera réglée en temps voulu. "Nous prendrons le temps nécessaire pour recruter le nouvel entraîneur principal", souligne le manager général Reto Kläy, qui avoue que la décision de Tangnes "nous a surpris".

Valenzuela termine au 25e rang de la finale du LPGA Tour Albane Valenzuela a terminé 25e du Tour Championship Image: KEYSTONE/AP/GERALD HERBERT Albane Valenzuela a pris la 25e place du tournoi final du Ladies PGA Tour, remporté par la Thaïlandaise Jeeno Thitikul dimanche à Naples en Floride. La Genevoise est la première représentante de Swiss Golf à avoir disputé le "Tour Championship". Un chèque de 73'000 dollars vient récompenser la performance d'Albane Valenzuela dans ce tournoi réservé aux 60 meilleures joueuses de l'année et doté de 11 millions de dollars. Elle a rendu une carte totale de -8, à 14 coups de la gagnante. La Genevoise, qui a également disputé cette année sa première Solheim Cup (équivalent féminin de la Ryder Cup), avait signé un 1er tour brillant (67, -5) pour pointer au 5e rang jeudi soir à trois coups de la tête. Une deuxième journée plus difficile (+2) l'a empêchée de jouer les premiers rôles jusqu'au bout.

Emma McKeon annonce prendre sa retraite sportive Emma McKeon prend sa retraite sportive, à 30 ans Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Emma McKeon, héroïne des JO 2021 et encore médaillée à Paris cet été, a annoncé lundi prendre sa retraite sportive à 30 ans. L'Australienne était devenue la deuxième femme de l'histoire olympique à remporter sept médailles (4 en or et 3 en bronze) en une seule édition à Tokyo en 2021. "Aujourd'hui, je me retire officiellement de la compétition" a annoncé sur son compte Instagram Emma McKeon qui a remporté au total six médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze aux JO de Rio en 2016, de Tokyo et de Paris. Dans le huis-clos des Jeux de Tokyo, reportés en 2021 à cause de pandémie de Covid-19, Emma McKeon avait conquis 4 médailles d'or et 3 de bronze, égalant ainsi l'exploit réalisé en 1952 à Helsinki par la gymnaste soviétique Mariya Goroskhovskaya (2 or, 5 argent). Elle avait encore décroché l'argent au relais 4x100 m 4 nages à Paris cet été. "Le temps de réfléchir" "Avant Paris, je savais que ce serait mes derniers Jeux olympiques, et les mois qui ont suivi m'ont donné le temps de réfléchir à mon parcours et à ce que je souhaitais pour mon avenir en natation", a-t-elle déclaré lundi. Sa carrière semblait initialement mal partie en 2012, lorsqu'elle n'avait pas réussi à se qualifier pour les JO de Londres. Elle est finalement devenue la sportive olympique la plus médaillée de son pays. "Je suis fière de moi pour avoir tout donné pour ma carrière de nageuse, physiquement et mentalement", a-t-elle souligné lundi. Née en Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de Australie, Emma McKeon a suivi les traces de ses parents, tous deux nageurs de haut niveau. Son père Ron s'était qualifié pour les JO en 1980 et 1984. Sa mère Susie a représenté l'Australie aux Jeux du Commonwealth.

Une 11e défaite d'affilée pour les Wizards Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Pacers dimanche Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Kyshawn George et les Wizards n’ont pas pu éviter une 11e défaite consécutive dimanche en NBA. Washington s’est incliné 115-113 sur le parquet des Indiana Pacers, qui couchaient quant à eux sur une série de trois revers. De retour dans le cinq de base des Wizards, le rookie Kyshawn George n’a pas grand-chose à se reprocher à l’issue de cette rencontre. L’ailier valaisan a cumulé 15 points (à 4/8 au tir, 2/4 à 3 points), 5 rebonds et 5 passes décisives, en 29 minutes passées sur le terrain. Il affiche en outre le moins mauvais différentiel parmi les cinq "starters" de son équipe avec -2. Battus pour la 13e fois en 15 matches joués cette saison, les Wizards ont plié dans les dernières minutes. Après être revenus à 2 longueurs à 8’46 de la fin du match (98-96), ils ont concédé un partiel fatal de 7-2 en moins de quatre minutes durant lesquelles ils n’ont réussi qu’un seul de leurs sept tirs.

Charlie Dalin toujours leader, Justine Mettraux 11e Justine Mettraux titille toujours le top 10 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Thomas Ruyant (Vulnerable) s'est légèrement rapproché dimanche du leader Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) dans le Vendée Globe. Justine Mettraux occupe le 11e rang. Charlie Dalin est le skippeur qui a parcouru la plus grande distance au cours des 24 dernières heures (549,29 milles). Mais son premier poursuivant Thomas Ruyant lui a repris dix milles depuis le pointage de 7h00 (GMT+1) dimanche matin et pointe désormais à 37 milles du leader. Samantha Davies (10e) a perdu un peu de terrain sur le groupe de tête. Les neuf bateaux qui la devancent, tous équipés de foils, devraient voir leur avance sur leurs poursuivants s'accroître grâce à la dépression formée au large du Brésil. Si le groupe de tête parvient à exploiter au mieux la dépression, les leaders pourraient se replacer dans les temps d'Armel Le Cléac'h en 2016-2017, qui avait bouclé son tour du monde dans le temps record de 74 jours. "Cette dépression va nous générer du vent assez favorable pour descendre jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. Ça va être une descente assez rapide", a prédit Charlie Dalin. Justine Mettraux occupe actuellement la 11e place à 238 milles de la tête. Alan Roura est 23e à 828 milles et Oliver Heer 36e à 1012 milles.

Damien Riat et le LHC ont donné le sourire aux enfants Damien Riat a déclenché le lancer de peluches grâce à son but Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne s'est imposé face à Langnau (4-1) lors du "match des peluches" qui a ravi les enfants. Damien Riat avait lui aussi le sourire à l'issue d'une partie qu'il a débloquée en marquant le 1-0. "Ca fait plaisir de voir autant d'enfants dans cette patinoire et qui ont tous le sourire. C'est ce qu'il faut retenir ce soir", a déclaré le numéro 9 du LHC à l'heure de l'interview en zone mixte, entre deux autographes à des jeunes fidèles des Lions. C'est son but qui a déclenché une pluie de peluches qui ont mis de longues minutes à être ramassées. De longues minutes, c'est aussi ce qu'il a fallu aux Lausannois pour vraiment trouver leurs marques dans une rencontre aux allures de match piège. "On est rentré un peu lentement dans la partie. Il y a eu pas mal de revirements, de mauvaises passes. On voulait montrer une réaction dans le deuxième tiers-temps", a expliqué Damien Riat. Elle n'est pas intervenue tout de suite, malgré 2'44 de supériorité numérique au retour des vestiaires. "On a continué à pousser après les occasions manquées et mon but a eu pour effet de lancer notre match", a poursuivi l'auteur du 1-0, qui continue d'empiler les points cette saison. Il compte désormais 19 points en 23 matches (7 buts, 12 assists). "Pas encore atteint mon plein potentiel" "Je grandis encore chaque année en tant que joueur, j'emmagasine de l'expérience, mais je pense que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel", a lâché l'attaquant de 27 ans. "Niveau points c'est une chose, mais être un joueur complet ce n'est pas juste marquer des buts et faire des passes décisives. C'est travailler dans le sens de l'équipe, travailler sur tous les aspects du jeu. Comme en box-play où je sens que je continue de progresser", a-t-il ajouté. Son équipe, avec un week-end à cinq points après la victoire à Fribourg vendredi (3-2 ap), maintient le rythme dans le trio de tête. "Chaque point est important. On est dans la bonne partie du tableau, mais on peut perdre 3-4 matches et se retrouver en milieu de classement" a toutefois rappelé Damien Riat, pleinement concentré sur les échéances à venir, à commencer par un déplacement à Bienne mardi.

Super League: Shaqiri propulse Bâle en tête Xherdan Shaqiri a connu un match faste dimanche contre Servette Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Un triplé de Xherdan Shaqiri (40e/91e/92e) a permis au FC Bâle de battre Servette 3-1 lors de 15e journée de Super League. Ce succès permet aux Rhénans de s'installer en tête du classement. Shaqiri a été le grand homme de ce duel au Parc Saint-Jacques. Le numéro 10 a été dans tous les bons coups offensifs de son équipe, qui a pourtant été souvent bousculée par les Genevois. Servette aurait peut-être mérité davantage dans cette partie, mais les visiteurs ont pêché à la conclusion. Seul Cognat a trouvé l'ouverture, après une remise de Guillemenot (55e). Auteur du 1-0 sur un coup franc dont il a le secret, Shaqiri a fait la différence dans les arrêts de jeu. Il a vu son penalty de la 91e être repoussé par Frick, mais l'ancien international a surgi pour donner l'avantage aux siens. Peu après, il a encore inscrit le numéro trois. Bâle possède désormais 28 points, tout comme Lugano, mais avec une meilleure différence de buts. Zurich se retrouve à deux longueurs et Servette à trois. Dans l'autre match de la fin de l'après-midi, Saint-Gall et Yverdon en sont restés à 0-0. Les Brodeurs restent ainsi sous la barre.

Lausanne fait plier Langnau et tomber les peluches Des peluches et des buts pour le LHC Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a dû lutter, mais a fini par faire pleuvoir les buts et les peluches dans sa patinoire dimanche. Les Lions vaudois ont battu Langnau 4-1 et reprennent la deuxième place de National League. Privé de son deuxième meilleur compteur Théo Rochette et de son défenseur Andrea Glauser (blessés), le LHC a fait patienter les 9600 spectateurs (guichets fermés) venus en nombre pour l'opération annuelle du lancer de peluches, récoltées sur la glace par les juniors du club en faveur d'associations. Un power-play de cinq minutes sans marquer, une cage vide manquée par Ken Jäger (24e) - si improbable que certains supporters ont commencé à faire tomber les doudous, croyant à l'ouverture du score - et un poteau de Lukas Frick (30e): tout laissait penser que le LHC avait laissé passer sa chance à la mi-match. C'était sans compter sur Damien Riat, qui n'a lui pas manqué l'aubaine après une nouvelle occasion manquée par Jason Fuchs (31e). Ce but, le 7e de la saison pour le numéro 9 lausannois, a eu pour conséquence de libérer les hommes de Geoff Ward, et d'instiller le doute dans la tête des Emmentalois. Le défenseur américain Gavin Bayreuther a d'abord nettoyé la lucarne de Luca Bolthauser (36e) pour marquer son deuxième but sous le maillot du LHC, avant que le top-scorer finlandais Antti Suomela n'assomme Langnau à neuf secondes de la deuxième sirène. Espoir de courte durée Les Tigers, qui n'ont pas abdiqué, ont finalement trouvé la faille après deux situations de supériorité numérique non converties, par Flavio Schmutz (52e). Insuffisant pour faire douter les vice-champions de Suisse, qui n'ont eu besoin que de huit secondes pour reprendre trois buts d'avance grâce à Jordann Bougro. L'attaquant de Sierre, appelé par Lausanne ce week-end pour pallier l'absence de Rochette, a inscrit son premier but avec le LHC. Cette victoire replace les Vaudois à la deuxième place du classement, à un point du leader Davos, que les Lions accueilleront jeudi après un déplacement à Bienne mardi.

L'Italie à une victoire d'un 2e sacre d'affilée Matteo Berrettini a remporté le premier match de la finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Matteo Berrettini (ATP 35) a remporté à Malaga le 1er match de la finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas. Jannik Sinner est dans une position idéale pour offrir un 2e titre de suite à l'Italie. Le Romain de 28 ans a dominé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (80e) 6-4 6-2 en 1h16 pour marquer le premier point de la finale. En cas de victoire de Jannik Sinner dans le deuxième simple de la journée, programmé dans la foulée du premier, l'Italie s'offrira un deuxième sacre consécutif en Coupe Davis. Si le no 1 mondial perd son match contre Tallon Griekspoor (40e), un double décisif départagera les deux équipes. L'Italie est en quête d'un troisième Saladier d'argent après ceux de 1976 et 2023, tandis que les Pays-Bas ont réalisé à Malaga le meilleur parcours de leur histoire en Coupe Davis. Dimanche au Palais des sports de la ville andalouse, Matteo Berrettini n'a laissé aucune chance à son adversaire, privé de balle de break durant l'intégralité du match et assommé par les puissants services et les coups droits dévastateurs de l'Italien, finaliste de Wimbledon en 2021. Van de Zandschulp a perdu une première fois son service à 4-4 dans le premier set, un break que Berrettini a confirmé sans difficulté dans le jeu suivant pour gagner la manche dès sa première occasion. L'Italien a de nouveau breaké à 1-1 dans le deuxième set, au cours d'un jeu où il a pourtant été mené 40-0, brisant définitivement la résistance de son adversaire vaincu 6-2 sur la deuxième balle de match de Berrettini.

Premier League: huit points d'avance pour Liverpool Salah encore décisif pour Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Sean Ryan Liverpool possède désormais huit points d'avance en tête de la Premier League. Lors de la 12e journée, les Reds ont péniblement gagné 3-2 sur la pelouse de la lanterne rouge Southampton. Ils ont ainsi pleinement profité de la défaite de Manchester City samedi à domicile contre Tottenham (4-0). Sans évoluer au maximum de leur potentiel, les joueurs d'Arne Slot ont fait le travail grâce à des réussites de Szoboszlai (30e) et de Salah (65e/83e pen). Les Saints ont eux marqué par Armstrong (42e) et Fernandes (56e). Liverpool a ainsi idéalement lancé une semaine terrible. Les Reds recevront en effet le Real Madrid mercredi en Ligue des champions, puis Manchester City dimanche prochain en championnat.

Super League: Lugano prend la tête Deux buts pour Renato Steffen Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano a remporté le choc au sommet de Super League dimanche au Cornaredo. Les Tessinois ont laminé le FC Zurich 4-1 et ont ainsi pris provisoirement la tête du classement. Pourtant, les visiteurs ont pris le meilleur départ et ouvert le score par Chouiar dès la 9e. Mais la réaction des bianconeri a été fulgurante. Steffen a égalisé (22e) avant que Grgic (26e/pen) et Vladi (30e) ne placent Lugano sur les bons rails. Après le repos, Steffen a encore augmenté l'avantage des bianconeri (50e). Saipi a ensuite effectué deux belles parades pour maintenir les Zurichois à bonne distance. Ceux-ci ont de plus été réduits à dix après l'expulsion de Perea (62e), ce qui a mis fin à leurs espoirs de revenir dans la partie.

Meillard 5e à Gurgl après une superbe remontée, Noël victorieux Loïc Meillard a terminé 5e dimanche à Gurgl Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard est bien l'homme fort de l'équipe de Suisse de slalom. Le skieur d'Hérémence a pris la 5e place dimanche à Gurgl après une superbe remontée en deuxième manche. La victoire est revenue à Clément Noël, comme en Finlande. Seulement 14e au terme de la manche initiale, Loïc Meillard a parfaitement su se reprendre l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, 3e à Levi où il n'avait ressenti aucune douleur au dos, a produit un ski bien plus fluide sur le second tracé. Avec à la clé le 2e chrono de cette seconde manche. Loïc Meillard, qui pointait à 1''78 de Clément Noël et à plus de huit dixièmes du podium après une manche, échoue finalement à 0''61 du vainqueur et à 0''17 de la 3e place accrochée par le Norvégien Atle Lie McGrath. Symbole de sa constance au plus haut niveau, il a signé son sixième top 10 consécutif en slalom. Clément Noël a lui décroché son deuxième succès d'affilée, le 12e au total en slalom. Il se retrouve ainsi à une longueur du recordman français de victoires dans la discipline, Jean-Noël Augier. Dimanche, il a géré son effort après une première manche de rêve, s'imposant avec 0''43 d'avance sur le Suédois Kristoffer Jakobsen. Yule 13e Loïc Meillard fut le seul Suisse à s'illustrer dimanche. Daniel Yule doit ainsi se contenter d'une 13e place. Le Valaisan, seulement 22e à Levi et 21e sur le tracé initial dimanche, a néanmoins su lâcher les chevaux en deuxième manche à Gurgl où il avait fini 5e un an plus tôt. Yule a pu intégrer le top 15 notamment en raison de la contre-performance de Tanguy Nef sur le second tracé. Le Genevois, 9e le matin, a accumulé les fautes l'après-midi pour reculer au 22e rang. Il n'a ainsi pas confirmé sa remarquable 5e place de Levi, même s'il a montré de belles choses sur le premier parcours à Gurgl. Zenhäusern dans le dur Luca Aerni, qui avait largement manqué la qualification à Levi (40e sur le tracé initial), a pour sa part retrouvé un rang plus en adéquation avec son statut. Mais sa 24e place ne le satisfera certainement pas. Journée difficile également pour Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu de justesse - pour 0''02 - le 30e et dernier ticket de finaliste. A la peine dans le mur, le Haut-Valaisan a signé le moins bon temps sur le second parcours et se classe au 30e et dernier rang.