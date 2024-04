Granit Xhaka: «C'est indescriptible» ++ Le Bayer Leverkusen l'a fait

Granit Xhaka: "C'est indescriptible !" Granit Xhaka savoure son premier titre en Bundesliga Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner "Je n'arrive pas encore à réaliser ce que nous avons accompli", a déclaré Granit Xhaka à la chaîne DAZN peu après le sacre du Bayer Leverkusen. "C'est indescriptible", a poursuivi le milieu helvétique, buteur dimanche face à Brême (5-0). "Nous avons déjà fait la fête avec les supporters sur le terrain et ensuite dans le vestiaire avec l'équipe", a raconté le capitaine de l'équipe de Suisse. Il a admis qu'il ne croyait pas au titre de champion au tout début de la saison: "On ne pouvait pas l'imaginer quand on regarde les dernières saisons", a-t-il souligné. "Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous avons commencé à gagner beaucoup de matches en jouant de manière dominante, que la confiance s'est installée et que nous avons commencé à nous dire que nous pouvions faire plus qu'une bonne saison et qu'une qualification pour la Ligue des champions", a raconté Granit Xhaka.

Une première pour Dettwiler à Austin Noah Dettwiler a inscrit ses premiers points en championnat du monde dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Noah Dettwiler (KTM) a cueilli dimanche à Austin ses deux premiers points dans le championnat du monde de vitesse. Le Bâlois de 18 ans a terminé 14e de la course des Moto3 du GP des Amériques, remportée par le Colombien David Alonso (KTM). Dettwiler disputait simplement sa cinquième course chez les "grands", lui qui vit sa première saison en tant que titulaire. Il a notamment profité des chutes pour devenir le premier Suisse à marquer des points dans cette catégorie depuis le regretté Fribourgeois Jason Dupasquier lors du GP de France 2021.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka sacré champion Granit Xhaka a marqué le but du 2-0 face au Werder Brême. Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen a remporté dimanche le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Les coéquipiers de Granit Xhaka, buteur, ont assuré leur sacre s'imposant 5-0 face au Werder Brême. Un penalty marqué par Victor Boniface (25e) a mis Leverkusen sur les bons rails en première mi-temps, avant que Granit Xhaka ne libère ses couleurs d'une magnifique frappe du pied gauche à 25 mètres du but adverse (60e). Florian Wirz a parachevé le succès du Bayer avec un remarquable triplé (68e, 83e, 90e). Avec cette 25e victoire en 29 journées de championnat, les hommes de Xabi Alonso ne peuvent plus être rattrapés en tête du classement de la Bundesliga, alors qu'il leur reste cinq matches à disputer. Ils sont toujours en course pour terminer la saison invaincus. Le Bayern Munich doit donc rendre sa couronne de champion après onze années de suprématie. C'est la première fois depuis 2012 et le titre du Borussia Dortmund que les Bavarois ne remportent pas le "Meisterschale".

Super League: tout est dit dans la lutte pour le top 6 Monteiro a marqué deux fois contre Lucerne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tout est dit dans la lutte pour le top 6 au terme de la 32e journée de Super League. Lucerne, battu 4-2 à Berne par Young Boys, devra évoluer dans le Relegation Group. Les Lucernois ont toutefois lutté avec vaillance. Ils menaient 2-1 à la pause grâce à un doublé de Kabak (3e/33e) entrecoupé par une réussite de Ganvoula (27e). Mais YB a réagi dès le retour des vestiaires et marqué trois fois en quelques minutes par Elia (47e) et Monteiro (49e/53e). Cela permet aux Bernois de compter six points d'avance sur Lugano et huit sur Servette à six journées du terme de la saison. Winterthour s'est pour sa part imposé 1-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy, qui a été réduit à dix dès la 28e après l'expulsion de Camara. Après de nombreuses occasions manquées, les visiteurs ont fini par trouver la récompense de leurs efforts par Turkes (68e). "Winti" se hisse ainsi au 4e rang avec 49 points et sera donc du bon côté de la barre, tout comme le FC Zurich (48 pts) et Saint-Gall (47 pts).

Serie A: sixième but de la saison pour Okafor Noah Okafor: son but a permis Image: KEYSTONE/EPA ANSA Noah Okafor a permis à l'AC Milan de sauver le nul 3-3 à Sassuolo lors de la 32e journée de Serie A. L'international suisse a égalisé à la 84e, deux minutes après son entrée en jeu. Okafor en est désormais à six buts inscrits pour sa première saison en championnat d'Italie, malgré le plus souvent un rôle de joker et quelques blessures.

Marc Hirschi battu d'un rien par Tom Pidcock à Valkenburg Marc Hirschi a terminé 2e de l'Amstel Gold Race dimanche Image: KEYSTONE/EPA ANSA Marc Hirschi (UAE) a terminé deuxième de l'Amstel Gold Race dimanche. Le coureur bernois a été battu au sprint par le Britannique Tom Pidcock (Ineos) à Valkenburg (NED). Hirschi a été le véritable dynamiteur de cette première classique ardennaise qui a mis du temps à se décanter. Le champion de Suisse sur route a lancé une attaque décisive à 35 kilomètres de l'arrivée qui a surpris le grand favori Mathieu Van der Poel (Alpecin), vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Accompagné par une dizaine de coureurs, Hirschi a ensuite redoublé d'effort au sommet du Geulhemmeberg, l'avant-dernière difficulté de la course. Seuls les Belges Tiejs Benoot (Visma) et Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ainsi que Tom Pidcock sont parvenus à suivre l'accélération du Bernois. Mais ce dernier s'est retrouvé quelque peu piégé lors du sprint final. Il lui aura finalement manqué une demi-roue pour battre le champion olympique de VTT et devenir le premier vainqueur suisse de l'Amstel Gold Race au 21e siècle.

Premier League: Liverpool chute à domicile Alisson fait un arrêt, mais Liverpool a perdu gros Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Trois jours après avoir sans doute enterré ses espoirs en Europa League, Liverpool a aussi perdu gros en Premier League. Les Reds ont été battus 1-0 chez eux par Crystal Palace lors de la 33e journée. Les hommes de Jürgen Klopp semblent en panne d'énergie et de réussite au mauvais moment. Ils ont encore une fois galvaudé de grosses occasions tout en affichant une fragilité défensive coupable. Les visiteurs londoniens ont marqué par Eze dès la 14e et ont ensuite bien et massivement défendu. Cette défaite laisse désormais Liverpool à deux points de Manchester City, tout comme Arsenal. Mais les Gunners pourraient s'installer en tête en cas de succès dès 17h30 contre Aston Villa.

Tsitsipas signe le triplé sur le Rocher Stefanos Tsitsipas a triomphé pour la 3e fois à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Stefanos Tsitsipas est le nouveau roi de Monte-Carlo. Le Grec a cueilli son troisième titre en quatre ans sur le Rocher en s'imposant 6-1 6-4 face à Casper Ruud dimanche en finale. Déjà sacré en 2021 et en 2022 sur la terre battue de la Principauté, Stefanos Tsitsipas a décroché dimanche son 11e titre sur le circuit principal, le premier depuis son sacre à Los Cabos en août 2023. Vainqueur de Jannik Sinner (ATP 3) samedi, il a dominé les débats dimanche, face à un Casper Ruud il est vrai peu inspiré. Le Grec de 25 ans a notamment témoigné d'une grande efficacité sur les points importants. Plus entreprenant à l'échange, il a effacé les 8 balles de break auxquelles il a dû faire face. Et il a pu convertir 4 des 8 opportunités dont il a bénéficié à la relance, signant le seul break de la deuxième manche dans le dernier jeu. Plafond de verre Tombeur du no 1 mondial Novak Djokovic en demi-finale, Casper Ruud a manqué son affaire dans cette finale, même s'il s'est bien repris après un premier set catastrophique. Le Norvégien en reste à 10 titres, tous conquis dans des tournois estampillés ATP 250. Son dernier sacre remonte à plus d'un an, à Estoril en avril 2023. Le double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023) grimpera néanmoins de la 10e à la 6e place mondiale, son meilleur classement depuis septembre dernier. Il figurera juste devant Stefanos Tsitsipas, 12e lundi dernier et qui retrouvera pour sa part sa place dans le top 10 huit semaines après l'avoir quitté.

Hüsler passe l'écueil des qualifications à Munich Marc-Andrea Hüsler a passé l'écueil des qualifications à Munich Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Marc-Andrea Hüsler (ATP 232) figure dans le tableau final de l'ATP 250 de Munich. Le gaucher zurichois a passé l'écueil des qualifications en battant le Britannique Jan Choinski (ATP 185) 7-6 (9/7) 6-7 (4/7) 6-3 dimanche au 2e et dernier tour. Hüsler intègre ainsi le tableau final d'un tournoi du circuit principal pour la première fois depuis le début du mois de janvier à Hong Kong. Il était alors déjà parvenu à sortir des qualifications, avant de remporter un match dans le tableau final.

Super League: quatrième défaite de suite pour Servette Thierno Barry jubile après son but Image: KEYSTONE/GIUSE ESPOSITO La série noire se poursuit pour Servette: battus 2-1 à Bâle lors de la 32e journée de Super League, les Grenat ont subi une quatrième défaite consécutive qui plombe leurs espoirs de titre. Les Rhénans ont frappé deux fois en fin de première période, d'abord par Kade (43e) puis par Barry (45e). Tous deux ont posé de nombreux problèmes à la défense des visiteurs. Les Genevois ont toutefois repris espoir après la réduction du score signée Rouiller (58e) après un corner de Stevanovic. Mais ils n'ont pas trouvé les ressources pour sauver un point. Conséquence, les Servettiens reculent au troisième rang du classement, à deux longueurs de Lugano et à cinq des Young Boys, qui reçoivent Lucerne dès 16h30.

Toujours blessé, Alcaraz renonce Alcaraz est forfait pour Barcelone Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz (ATP 3) a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Barcelone qui débute lundi et dont il est double tenant du titre. L'Espagnol a pris cette décision à cause d'une blessure persistante au bras droit. Alcaraz avait déjà dû renoncer cette semaine au Masters 1000 de Monte-Carlo, à cause d'une "compression du nerf médian au bras droit". L'Espagnol devait alors entrer au deuxième tour et a attendu le dernier moment avant de finalement laisser tomber. Cette fois encore, "même s'il a essayé jusqu'au dernier moment, il ne participera pas" au tournoi ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Alcaraz, pas encore en mesure de revenir à la compétition, contrairement à son compatriote Rafael Nadal qui devrait faire son retour sur la terre battue de Barcelone pour son premier match depuis plus de trois mois.

Leandro Riedi s'incline en finale du Challenge de Madrid Leandro Riedi s'est incliné en finale du Challenger de Madrid dimanche Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Leandro Riedi (ATP 166) n'est pas parvenu à conquérir le titre dans le Challenger de Madrid. Le Zurichois s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Italien Stefano Napolitano (ATP 158) dimanche en finale. De retour aux affaires après un long bloc d'entraînement, Leandro Riedi a atteint sur la terre battue madrilène sa quatrième finale de l'année dans un Challenger. Mais il n'a rien pu faire dimanche: il s'est procuré ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match, sans parvenir à faire douter Stefano Napolitano. Leandro Riedi reprend néanmoins sa marche en avant grâce aux 50 points glanés à Madrid. Il pointera lundi aux alentours de la 155e place mondiale, alors qu'il figurait en 320e position le 8 janvier. Depuis, il a conquis deux titres sur le front des Challengers (Oeiras et Louvain-la-Neuve) et échoué deux fois en finale (Pau en février, et Madrid). De quoi se rapprocher de son meilleur classement (126e) après une saison 2023 gâchée par les blessures.

Une soirée à 4 points pour Josi Capitaine des Predators, Roman Josi (59) a r Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a sorti le grand jeu samedi en NHL. Le défenseur bernois s'est fait l'auteur de 4 points lors d'un match remporté 6-4 par Nashville face à Columbus. Le capitaine des Predators a réussi 2 buts - le 2-1 à la 5e minute puis le 6-2 à la 36e - et 2 assists pour être désigné première étoile de la rencontre. Il s'agissait de son huitième match avec au moins 4 points, ce qui fait de lui le no 2 en la matière parmi les défenseurs en activité en NHL derrière Erik Karlsson (10). Roman Josi affiche ainsi désormais 85 points à son compteur personnel 2023/24. Deuxième meilleur pointeur suisse de la saison, Kevin Fiala a quant à lui marqué son 29e but pour sceller le score face aux Ducks d'Anaheim dans une partie remportée 3-1 par Los Angeles. Il en est à 72 points dans cet exercice 2023/24. Un troisième Suisse a trouvé le chemin des filets samedi. Pius Suter a signé sa 14e réussite de la saison lors d'un match remporté 3-1 par Vancouver à Edmonton. L'attaquant des Canucks n'avait pas marqué au cours de ses 12 dernières sorties.

Scheffler seul en tête après 3 tours, Woods s'effondre Scottie Scheffler était seul en tête du Masters d'Augusta après 3 tours Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Américain Scottie Scheffler a pris seul la tête du Masters d'Augusta samedi à l'issue du troisième tour. La légende Tiger Woods a pour sa part vécu sa pire journée dans un tournoi majeur. Scheffler, vainqueur du Masters en 2022, a rendu une carte de 71 pour terminer le tour à -1 (-7 au total). Le no 1 mondial possédait un coup d'avance sur son compatriote Collin Morikawa (-6), Max Homa (-5) complétant le podium. "Les putts étaient importants pour moi. J'essaie de me nourrir de l'énergie positive de voir la balle rentrer. J'ai pris un très bon départ, je suis resté patient, j'ai réussi mon eagle au 13e et j'ai bien fini", a déclaré Scheffler qui, s'il a perdu la première place avec un double bogey au 10e trou, l'a récupérée avec son eagle et deux birdies sur les quatre derniers. Le Suédois Ludvig Aberg (-4), auteur d'une jolie performance pour sa première participation à un Majeur (-2 sur la journée), et l'Américain Bryson DeChambeau (-3), plus en difficulté (+3 au troisième tour), sont également en embuscade avant un quatrième tour décisif dimanche. Woods en souffrance Tiger Woods, qui participe à son premier Majeur depuis avril 2023, a lui réalisé son plus mauvais score dans un Majeur en rendant une carte de 82, soit dix coups au-dessus du par. Après avoir passé le cut la veille pour la 24e fois consécutive, un record, le "Tigre" a souffert, ayant visiblement du mal à marcher, lui qui à 48 ans se remet d'une opération à la cheville droite subie en avril 2023 et souffre toujours de douleurs liées à son grave accident de voiture survenu en février 2021. "Je ne frappais pas très bien et mon putting n'était pas très bon. Je n'ai pas eu une très bonne séance d'échauffement et j'ai continué sur cette lancée toute la journée", a analysé Woods. "Et j'ai raté beaucoup de putts. Des putts faciles et réalisables. J'en ai raté beaucoup", a-t-il ajouté, lui qui a concédé deux double bogeys et huit bogeys. Le quintuple vainqueur du Masters a réalisé 42 sur les neuf premiers trous du troisième tour, soit son plus mauvais score sur le parcours géorgien. Il a dégringolé à la 52e place (+11) mais a reçu, à la fin de sa journée, une ovation de la part du public, venu voir en masse l'homme aux 15 Majeurs, dont la légende dépasse le monde du golf.