Xhaka élu meilleur joueur suisse de 2024

Xhaka, Steffen et Naomi Luyet à l'honneur Granit Xhaka a été désigné meilleur joueur suisse pour l'année 2024 Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Granit Xhaka a été désigné meilleur joueur suisse de l'année 2024 lundi lors de la Swiss Football Night. Renato Steffen est le meilleur joueur de Super League, alors que Géraldine Reuteler et Naomi Luyet reçoivent les principaux trophées chez les dames. Capitaine et patron d'une équipe de Suisse qui s'est hissée en quart de finale de l'Euro l'été dernier en Allemagne, Granit Xhaka reçoit le plus prestigieux prix de la soirée pour la troisième année d'affilée, la quatrième au total. Le milieu du Bayer Leverkusen a été préféré au Vaudois Dan Ndoye (Bologne) et à Manuel Akanji (Manchester City). Autre international, Renato Steffen est quant à lui le meilleur joueur de Super League de l'année 2024, un trophée que convoitaient également Dereck Kutesa (Servette) et Filip Ugrinic (Young Boys). Il a mené le FC Lugano, leader du championnat avant la reprise, à la 2e place finale de l'exercice 2023/24. Chez les dames, la joueuse de l'année est Géraldine Reuteler, leader de la Bundesliga féminine avec l'Eintracht Francfort. L'espoir Naomi Luyet (19 ans) est quant à elle la meilleure joueuse de Super League. Co-meilleure buteuse du championnat 2024/25 avec 8 réalisations, la Valaisanne est logiquement repartie du Casino de Berne avec un deuxième trophée, celui de la meilleure jeune joueuse. Chez les hommes, le meilleur jeune est l'ancien Lucernois Ardon Jashari, qui compte deux sélections en équipe de Suisse A et joue désormais à Bruges. Enfin, le dernier trophée, qui vient distinguer le meilleur joueur évoluant en Challenge League, est revenu au milieu offensif du FC Aarau Valon Fazliu.

Une incursion en Slovénie pour attirer Pogacar au Giro Tadej Pogacar pourra rouler à domicile lors du Giro 2025, s'il y participe... Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Le Tour d'Italie 2025 (9 mai-1er juin) fera, selon son parcours dévoilé lundi à Rome, une rapide incursion en Slovénie. Il s'agit d'un clin d'oeil à la superstar du cyclisme Tadej Pogacar, vainqueur du Giro 2024 qui n'a pas encore officialisé son choix entre l'épreuve italienne et le Tour d'Espagne. Pour la première fois de son histoire, le Giro s'élancera d'Albanie où auront lieu les trois premières étapes de cette 108e édition. L'un des deux contre-la-montre, un chrono de 13,7 km, figure ainsi au programme dès la deuxième journée de compétition dans les rues de Tirana. Mais plus encore que ce quinzième Grand Départ à l'étranger, qui a d'ailleurs pris du temps à être finalisé avec les autorités albanaises et obligé les organisateurs à repousser de deux mois la présentation de leur parcours, c'est l'arrivée de la 14e étape qui retient l'attention. Elle sera jugée à Gorizia, en Slovènie, après 40 petits kilomètres sur les routes slovènes, dans l'espoir d'attirer une nouvelle fois Pogacar. Celui-ci serait toutefois plus enclin cette année à opter, à côté de l'incontournable Tour de France, pour la Vuelta qu'il n'a pas encore remportée. Si les deux premières semaines de course peuvent être piégeuses avec notamment la 9e étape le 18 mai entre Gubbio et Sienne, intégrant 30 km de chemins de graviers des Strade bianche, et la 11e étape avec l'ascension de l'Alpe San Pelligrino (1.623 m), il faudra attendre la dernière semaine, voire la veille de l'arrivée à Rome, pour connaître le vainqueur. Au menu de cette dernière semaine, dans le nord de l'Italie, quatre étapes qui s'annoncent redoutables avec des arrivées en haute montagne: à San Valentino (16e étape), à Bormio (17e étape), à Champoluc (19e étape) après trois cols de première catégorie, et enfin à Sestrières (20e et avant-dernière étape, 31 mai) après avoir grimpé le "toit" de ce Giro, le Colle delle Finestre (2178 m). 52'500 m de dénivelé Après un long transfert, les coureurs rallieront Rome pour la dernière étape où sera jugée l'arrivée pour la troisième année consécutive sur un circuit tracé autour des plus beaux sites antiques de la capitale, après un total de 3413 km pour un dénivelé de 52'500 m, soit 10'000 m de plus qu'en 2024.

Makai Holdener prolonge pour trois ans au LHC Makai Holdener se plaît au LHC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Makai Holdener se plaît à Lausanne. L'attaquant de 27 ans a prolongé son bail de trois saisons avec le LHC, comme il l'a confirmé sur le plateau de l'émission "Les Puckalistes" sur La Télé. Arrivé en 2021 un peu sur la pointe des patins, Makai Holdener a finalement trouvé sa place dans l'effectif et grâce aux yeux de son coach Geoff Ward. Il sera donc sous contrat jusqu'en 2028. La saison passée, il a inscrit 7 points (5 buts) en 46 parties, ainsi que 3 assists en 19 rencontres de play-off avec les Lions. Cette saison il en est à 4 points (1 but) en 35 matches.

Tyson Fury annonce qu'il prend sa retraite Tyson Fury range les gants Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Tyson Fury, ancien champion du monde des poids lourds, met un terme à sa carrière. Le Britannique de 36 ans l'a annoncé lundi dans une vidéo postée sur son compte Instagram. "Je vais faire court. J'aimerais annoncer ma retraite de la boxe. Ce fut un plaisir", a déclaré le Britannique, qui reste sur deux défaites de rang contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk.

FC Sion: Joël Schmied signe à Cologne Joël Schmied ne portera plus le maillot du FC Sion Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Joël Schmied (26 ans) quitte le FC Sion à quelques jours de la reprise. Le défenseur central s'est engagé jusqu'en 2029 avec Cologne, en 2e Bundesliga. Schmied était arrivé en Valais en août 2021 et s'est rapidement imposé comme l'un des cadres de l'équipe. Il a grandement contribué au retour du club en Super League et au bon premier tour des Sédunois lors de la saison en cours, disputant tous les matches et marquant trois buts. Ce transfert récompense le travail acharné de Joël durant ces années et son dévouement pour le FC Sion, a écrit le club sur son site. Barthélémy Constantin, directeur sportif, travaille pour dénicher un remplaçant au défenseur.

Novak Djokovic a su attendre son heure Novak Djokovic à l'ouvrage lors de son premier tour à Melbourne. Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Novak Djokovic (no 7) n’a pas été la fête pour son entrée en lice à Melbourne.. Le Serbe a, en effet, été malmené par Nishesh Basavareddy (ATP 107), un Américain de 19 ans qui n’a peur de rien. Novak Djokovic a toutefois fêté son premier match sous la férule d’Andy Murray par une victoire en quatre sets, 4-6 6-3 6-4 6-2, après 2h59' de jeu sur son 22e ace de la soirée. Mais pendant près de deux heures, Nishesh Basavareddy lui a tenu tête. Seulement, Novak Djokovic ne s’est jamais affolé. Celui qui a rempoté déjà à dix reprises cet Open d'Australie a sagement attendu que l’Américain baisse d’un ton sur le plan physique pour prendre les commandes de la rencontre. Avant un seizième de finale périlleux contre Reilly Opelka (ATP 170), qui l’a battu il y a deux semaines à Brisbane, ou le finaliste du Geneva Open Tomas Machac (no 26), Novak Djokovic pourra travailler ses gammes mercredi. Son deuxième tour contre le Portugais Jaime Faria (ATP 125).s’annonce sans danger

Viktorija Golubic battue malgré deux balles de match Bien des regrets pour Vitkorija Golubic... Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Il n'y a pas eu de 16e victoire de suite pour Viktorija Golubic (WTA 95). La Zurichoise est tombée d’entrée à Melbourne face à Elise Mertens (WTA 34) malgré deux balles de match en sa faveur. Victorieuse de ses 15 derniers matches avant d'engager le fer lundi, Viktorija Golubic s’est inclinée 4-6 7-6 (10/8) 6-4 après un long combat de 2h.47’. Elle a mené 6/4 dans le jeu décisif du deuxième set sans pouvoir conclure. Après avoir écarté ces deux balles de match et être revenue à un set partout, la Belge a fait la course en tête dans la manche décisive. Elle a mené 5-3 avant de concéder un break. Mais à 5-4 à la relance, elle trouvait une dernière fois l’ouverture. Finaliste la semaine dernière à Hobart, l’ancienne no 12 mondiale a signé son deuxième succès en deux rencontres devant Viktorija Golubic. Seizième de finaliste l’an dernier à Melbourne, Viktorija Golubic va à nouveau perdre sa place dans le top 100 après cette défaite. Mais elle devrait la retrouver très rapidement si elle oublie ces deux balles de match contre Elise Mertens. Avant de s’incliner devant la Belge, elle avait gagné deux titres à Jiujiang et à Limoges, deux matches de Fed Cup contre la Serbie et trois tours de qualification à Melbourne. On peut parler d'une série magnifique.

HC Lugano: l'entraîneur et le directeur sportif limogés Luca Gianinazzi: fin de parcours au HC Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS Avant-dernier de National League, le HC Lugano a limogé son entraîneur Luca Gianinazzi, en poste depuis octobre 2022. Le directeur sportif Hnat Domenichelli a aussi été remercié. Le week-end marqué par deux nouvelles défaites, 3-1 à domicile contre Lausanne et 3-1 aussi sur la glace de la lanterne rouge Ajoie, a été fatal à l'entraîneur tessinois. Lundi en fin de matinée, le club bianconero a annoncé se séparer de son entraîneur et de son directeur sportif. Gianinazzi (32 ans), qui dirigeait alors les juniors élite du club, avait succédé à Chris McSorley en octobre 2022. Lors de ses deux saisons en poste, il a mené Lugano en quarts de finale des play-off, échouant successivement contre Genève-Servette et Fribourg-Gottéron. Mais cette saison, Lugano ne tourne pas. L'équipe n'a gagné que 13 matches sur 36 et reste sur quatre défaites de suite. Domenichelli (48 ans), ancien joueur du club, occupait pour sa part le poste de directeur sportif depuis 2019. La présidente Vicky Mantegazza a indiqué lors d'une conférence de presse que le club cherchait des successeurs pour Gianinazzi et Domenichelli. Les assistants Krister Cantoni et Kalle Kaskinen ont eux aussi été remerciés. L'entraînement de lundi a été donné par Antti Törmänen, l'ancien entraîneur de Berne et de Bienne, qui est actuellement conseiller à Lugano.

Un final à couper le souffle pour Belinda Bencic La sixième balle de match fut la bonne pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Malgré toutes ses insuffisances du moment, Belinda Bencic a pris le bon cap à Melbourne. La St. Galloise vogue vers le deuxième tour à l’Open d’Austrralie. Elle s’est imposée 6-3 7-6 (8/6) devant le Lettone Jelena Ostapenko (no 16) au terme d’une rencontre riche en rebondissements. Après avoir galvaudé...cinq balles de match à 6-3 5-4 sur son service, Belinda Bencic a dû écarter deux balles d'égalisation à un set partout lorsqu’elle fut menée 6/4 au jeu décisif. Elle devait toutefois gagner les quatre points suivants pour cueillir enfin la victoire, sa première en Grand Chelem depuis une année et demie. Il n’est jamais facile de trouver le bon rythme face à la Championne de Roland-Garros 2017. Capable du meilleur comme du pire, Jelena Ostapenko peut vraiment renverser le cours d’un match à tout moment. Belinda Bencic a cherché à faire jouer le coup de trop à la Lettone pour prendre la main dans cette rencontre. C'était la bonne recette. Mercredi, Belinda Bencic affrontera la Néerlandaise Sutan Lamens (WTA 77), victorieuse l’an dernier du tournoi d’Osaka après être sortie des qualifications. Elle devra élever le curseur au service – elle a commis 8 doubles fautes lors de ce premier tour – pour éviter toute mauvaise surprise face à cette adversaire qu’elle affrontera pour la première fois.

Jannik Sinner ne tombe pas dans le piège Jannik Sinner (à gauche): il a su déjouer le piège tendu par Nicolas Jarry. Image: KEYSTONE/AP No 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner a su déjouer le piège. L’Italien a passé victorieusement le cap du 1er tour de l’Open d’Australie face à Nicolas Jarry (ATP 36). Il s’est imposé 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) 6-1 devant le vainqueur du Geneva Open 2023. Son mérite fut de serrer sa garde lors des deux tie-breaks pour fermer la porte à son adversaire qui a su le bousculer plus d’une fois. Venu à Melbourne sans avoir disputé le moindre match de préparation, l’Italien a fait le plein de confiance avec cette victoire initiale. Il s’avance bien comme le grandissime favori à sa propre succession. Plus tôt dans la journée, Stefanos Tsitsipas (no 12) avait chuté d’entrée. Finaliste en 2023, le Grec s’est incliné 7-5 6-3 2-6 6-4 devant l’Américain Alex Michelsen (ATP 41). Battu l'an dernier au deuxième tour à Wimbledon et au premier à l’US Open, Stefanos Tsitsipas perd une nouvelle fois bien trop tôt en Grand Chelem pour un joueur de son rang.

Une tournée désastreuse pour Dominic Stricker Dominic Stricker: bien loin du compte à Melbourne... Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La tournée aux Antipodes de Dominic Stricker (ATP 298) a tourné au désastre. Le Bernois a livré quatre rencontres sans gagner le moindre set ! Après ses défaites à la United Cup devant Ugo Humbert et Flavio Cobolli et à Auckland face à Adrian Mannarino, Dominic Stricker s’est incliné 6-2 6-4 6-2 au premier tour de l’Open d’Australie devant James Duckworth (ATP 94). Face à l’Australien, Dominic Stricker a attendu d’être mené 6-2 6-4 2-0 pour se procurer enfin une balle de break. Même s’il n’est jamais évident d’affronter un Australien à Melbourne Park, les 94 minutes de cette rencontre ont souligné que le Bernois n’est plus que l’ombre du joueur qui s’était hissé en huitième de finale de l’US Open 2023. Coupable de 31 fautes directes, Dominic Stricker a gagné ses deux premiers jeux de service avant de lâcher prise. La suite ne fut qu’un long calvaire. Au bénéfice d’un classement protégé pendant encore quelques semaines, le gaucher de 22 ans se retrouve désormais à la croisée des chemins. Peut-il relancer une carrière qui s’annonçait si prometteuse ? Depuis son retour sur les couts en juin dernier après six mois passés à soigner son dos, Dominic Stricker ne sait plus vraiment gagner...

Une 31e défaite pour les Wizards Kyshawn George (à droite) défie Isaiah Joe. Image: KEYSTONE/AP/Jess Rapfogel Trente-et-unième défaite, la sixième de rang, pour le Washington de Kyshawn George. Sur leur parquet, les Wizards se sont inclinés 136-95 devant Oklahoma City. Le leader de la Conférence Ouest s’est promené tout au long de cette rencontre face au cancre de la Ligue. Avec 27 points, dont 16 inscrits au lancer franc, Shal Gilgeous-Alexander a été le meilleur marqueur de la rencontre malgré sa maladresse au tir (5 sur 17). Kyshawn George n’a pas, lui aussi, réglé la mire. Le Valaisan a été crédité d’un 0 sur 8 au tir que son 8 sur 8 au lancer franc ne peut pas vraiment compenser. Aligné durant 20 minutes, il a accusé un différentiel de -19. Ce lundi, Kyshawn George et le siens auront une occasion de briser cette série noire avec la réception de Minnesota.

Supercoupe d'Espagne: Barcelone domine le Real Madrid 5-2 Un doublé pour Raphinha Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne à Jeddah, en Arabie saoudite. Les Catalans ont battu le Real Madrid 5-2 dans une finale spectaculaire et riche en buts. Ce deuxième Clasico de la saison a donc aussi souri au Barça, qui avait gagné le premier en championnat 4-0 sur la pelouse de son rival séculaire. Cette fois encore, la défense madrilène a terriblement souffert face aux percussions et à la vitesse des attaquants blaugrana. Contre le cours du jeu, Mbappé a donné l'avantage au Real dès la 5e, alors que Courtois avait déjà effectué deux parades décisives devant Yamal (2e) puis Raphinha (4e). Mais le Barça a totalement retourné le match avant même la pause, grâce à des buts de Yamal 22e), Lewandowski (36e/pen), Raphinha (39e) et Balde (45e). A la reprise, Rodrygo trouvait la barre avant que Raphinha, sur un nouveau contre fulgurant, n'enfonce le clou (48e). Le Barça était ensuite réduit à dix après l'expulsion du gardien Szczesny, pour une faute sur Mbappé hors de la surface (56e). Sur le coup franc qui suivait, Rodrygo trompait Pena, qui venait d'entrer dans la cage catalane (60e). Mais même en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, le Real ne parvenait pas à remettre en question l'issue de la rencontre.

FA Cup: le choc des 32es de finale pour Manchester United Bayindir sauve le penalty tiré par Odegaard Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Manchester United a remporté le choc des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. A Londres, les Red Devils, tenants du trophée, ont battu Arsenal 1-1 ap, 5-3 tab. Ce succès a été acquis bien que Manchester United ait dû évoluer à dix dès la 61e après l'expulsion de Dalot. A ce moment, les visiteurs menaient grâce à une réussite de Bruno Fernandes (52e). Arsenal a égalisé par Gabriel (63e) et a ensuite manqué de nombreuses occasions. Altay Bayindir, gardien remplaçant de Man U, s'est montré déterminant. Il a d'abord sauvé un penalty - très généreux - d'Odegaard à la 70e. Puis, lors de la séance de tirs au but, le portier turc a détourné l'essai d'Havertz, donnant ainsi la victoire aux siens. Sa performance va peut-être inciter Ruben Amorim à le faire jouer plus souvent...